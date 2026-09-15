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Geschäftsideen im E-Commerce: So funktioniert es & Wie viel Sie verdienen können

Die besten E-Commerce-Geschäftsideen haben eines gemeinsam: Man kann sie erst einmal testen, bevor man große Summen investiert. Print-on-Demand und digitale Produkte bergen kaum ein Lagerrisiko, während Eigenmarken, Abo-Boxen und der Großhandelsverkauf echte Investitionen und einen Plan erfordern, bevor Sie starten. Keine dieser E-Commerce-Geschäftsideen verspricht Einnahmen, und das gilt auch für die meisten anderen Online-Geschäftsideen – prüfen Sie also zunächst die Nachfrage und skalieren Sie dann.

Dieser Leitfaden stellt acht E-Commerce-Geschäftsideen im Detail vor: die tatsächlichen Kosten, die aktuellen Plattformgebühren, die Risiken, die man kennen sollte, und einen einfachen ersten Test für jede Idee. Wenn du verschiedene Online-Geschäftsideen durchgehst und wissen möchtest, wie du einen Online-Shop eröffnest, ohne dein Budget zu sprengen, entscheide dich für das Modell, bei dem du mit dem geringsten Aufwand am meisten lernst. So lohnt sich der erste Test, und die besten E-Commerce-Geschäftsideen bieten dir immer einen kostengünstigen Einstieg.

Ist die Umsetzung einer E-Commerce-Geschäftsidee tatsächlich realistisch?

Ja, wenn du die ersten Monate als Testphase betrachtest. Um zu lernen, wie man einen Online-Shop startet, ist kein groß angelegter Start erforderlich, und bei vielen E-Commerce-Geschäftsideen kannst du mit wenig oder gar keinem Lagerbestand beginnen. Was Zeit braucht , ist , ein Produkt zu finden, das die Leute wollen, es richtig zu bepreisen und Kunden zu gewinnen, ohne mehr auszugeben, als du verdienst.

Deshalb sind die sichersten E-Commerce-Geschäftsideen nicht immer die auffälligsten. Ein Print-on-Demand-Geschäft ermöglicht es Ihnen, Designs zu testen, ohne Lagerbestände anzulegen, während Sie bei einem Dropshipping-Geschäft Produkte testen können, bevor Sie sich auf einen Lagerbestand festlegen. Auch kostenintensivere Online-Geschäftsideen können funktionieren, lassen jedoch weniger Spielraum für teure Fehler.

Planen Sie sowohl Steuern als auch Plattformgebühren ein. In den USA müssen Personen mit einem Nettoeinkommen aus selbstständiger Tätigkeit von 400 US-Dollar oder mehr in der Regel die Selbstständigensteuer berechnen, während möglicherweise zusätzlich Einkommensteuer anfällt. Einzelheiten finden Sie in den Leitlinien der IRS zur Selbstständigensteuer. Alle hier genannten Einkommenszahlen verstehen sich vor Steuern.

Benötigen Sie Bargeld, bevor Ihr Shop den ersten Verkauf tätigt? Manche E-Commerce-Geschäftsideen brauchen Zeit, um in Schwung zu kommen. Informieren Sie sich daher, wie Sie schnell 2.000 Dollar verdienen können, anstatt darauf zu warten, dass ein neuer Shop sofort Gewinn abwirft.

8 konkrete Geschäftsideen für E-Commerce-Einsteiger

Diese E-Commerce-Geschäftsideen sind grob nach dem Prinzip „vom geringsten Aufwand bis zur höchsten Komplexität“ geordnet. Es geht nicht darum, einen einzigen Gewinner zu küren, sondern aufzuzeigen, welches Modell zu Ihrem Budget, Ihrer Zeit und Ihrer Risikobereitschaft passt. Gute E-Commerce-Geschäftsideen sollten zunächst einen kleinen Test bestehen und Ihnen klare Messgrößen liefern.

Ein Print-on-Demand-Geschäft ist eine der einfachsten E-Commerce-Geschäftsideen, die man ohne Lagerbestand testen kann – insbesondere im Vergleich zu Online-Geschäftsideen, die einen Vorab-Lagerbestand oder kostenpflichtige Tools erfordern. Printify bietet einen kostenlosen Tarif für bis zu fünf Shops an. Die Produktion beginnt erst, nachdem ein Kunde eine Bestellung aufgegeben hat, sodass Ihnen bei einem missglückten Design keine unverkauften Lagerbestände bleiben.

Printify Premium beginnt bei 39 $ pro Monat und bietet bis zu 20 % Rabatt auf Produkte. Führen Sie ein Upgrade erst dann durch, wenn Ihre Einsparungen bei den Bestellungen die monatliche Gebühr übersteigen. Printify hat derzeit eine Trustpilot- Bewertung von 4,5/5, wobei die Qualität des Anbieters und die Versandgeschwindigkeit variieren können.

Ein erster Test für ein Print-on-Demand-Geschäft ist ganz einfach:

Wählen Sie eine Nische und einen Designstil statt eines riesigen Katalogs

Verbinden Sie Printify mit einem Etsy-, Shopify– oder anderen unterstützten Online-Shop

Bestellen Sie ein Muster und berechnen Sie die tatsächliche Marge, bevor Sie Werbung schalten

Veröffentlichen Sie eine kleine Auswahl an Angeboten und verfolgen Sie Klicks, Favoriten und Verkäufe

Für Geschäftsideen, die E-Commerce-Einsteiger testen können, ist Print-on-Demand leicht anzupassen. Wenn ein Design keinen Anklang findet, probieren Sie ein anderes aus. Diese Flexibilität macht ein Print-on-Demand-Geschäft zu einer nützlichen Möglichkeit, um zu lernen, wie man einen Online-Shop aufbaut.

💡Wissenswertes Zugang: Kostenloser Tarif; bestellen Sie zunächst ein Muster.



Kosten: Die Produktion wird pro Bestellung berechnet.



Am besten geeignet für: Das Testen von Designs ohne Lagerbestand.



Zu beachten: Qualität des Anbieters und Versandgeschwindigkeit.

Kein Lagerbestand erforderlich Printify 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Zum Einstieg gibt es einen kostenlosen Tarif; der Premium-Tarif beginnt bei 39 $ pro Monat und bietet Produktrabatte. Mit dem Verkauf beginnen

Wenn Sie handgefertigte Produkte online verkaufen möchten, ist die Einrichtung bei Etsy unkompliziert, doch die Gebühren spielen dennoch eine Rolle. Einstellgebühren betragen 0,20 $ und die Transaktionsgebühr beläuft sich auf 6,5 % des Bestellwerts. Die Zahlungsabwicklung erfolgt separat und variiert je nach Land; bei einigen Verkäufern können zudem Einrichtungs-, Werbe- oder Währungsumrechnungsgebühren anfallen.

Dies ist eine der besseren E-Commerce-Geschäftsideen, wenn du lernen möchtest, wie man einen Online-Shop mit Schmuck, Kerzen, Keramik, Drucken oder Accessoires gründet, und es ist eine der praxisorientierteren Online-Geschäftsideen auf dieser Liste. Wenn Sie handgefertigte Produkte online verkaufen, sollten Sie bei der Preisgestaltung die Kosten für Materialien, Verpackung, Versandmaterialien und Ihre eigene Arbeitszeit einkalkulieren.

Bevor dein erstes Angebot online geht:

Fotografieren Sie das Produkt deutlich und zeigen Sie Größe, Beschaffenheit und Details

Verfassen Sie einen Titel, der dem Käufer vermittelt, um was es sich bei dem Artikel tatsächlich handelt

Berücksichtigen Sie Materialkosten, Marktplatzgebühren, Verpackungs- und Versandkosten sowie Arbeitskosten im Preis

Beginnen Sie mit einer kleinen Charge, damit aus einer schwachen Nachfrage kein Lagerüberhang wird

Wenn du handgefertigte Produkte online verkaufst, gibt es keine verlässliche Regel, dass ein neuer Shop seinen ersten Verkauf innerhalb eines Monats erzielen sollte. Nachfrage, Wettbewerb, Fotos, Preisgestaltung, Bewertungen und Sichtbarkeit in Suchmaschinen spielen alle eine Rolle. Diese Geschäftsideen, die E-Commerce-Anbieter ausprobieren, funktionieren am besten, wenn du das Produkt wirklich herstellen willst und es nicht nur einstellst.

💡Wissenswertes Einstieg: Am besten geeignet, wenn du bereits ein Produkt herstellst.



Gebühren: Einstell-, Transaktions- und Bearbeitungsgebühren.



Am besten geeignet für: Einzigartige handgefertigte Waren.



Zu beachten: Arbeits-, Verpackungs- und Versandkosten.

Nur Materialien für den Anfang Etsy 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 0,20 $ Einstellgebühr zuzüglich einer Transaktionsgebühr von 6,5 %; die Zahlungsabwicklung variiert je nach Land. Shop eröffnen

Unter den Online-Geschäftsideen lassen sich digitale Downloads ohne Lagerbestand oder Versand leicht testen. Ein Planer, eine Vorlage, ein Arbeitsblatt, ein Schnittmuster oder ein bearbeitbares Design kann nach seiner Fertigstellung immer wieder verkauft werden. Das hält die Betriebskosten niedrig, allerdings gibt es für neue Verkäufer keinen verlässlichen marktplatzweiten Einkommensdurchschnitt.

Sie können denselben Etsy-Shop nutzen, den Sie auch für den Online-Verkauf handgefertigter Produkte verwenden würden, doch bei digitalen Produkten fallen andere Kosten an. Marktplatzgebühren fallen weiterhin an, und möglicherweise müssen Sie zusätzlich für Design-Software, Schriftarten, Anzeigen oder Mockups aufkommen. Betrachten Sie Angaben zu Gewinnspannen von 85 % bis 95 % in manchen Fällen als mögliche Bruttomargen und nicht als garantierten Nettogewinn.

Ein nützlicher erster Test für digitale Produkte sieht so aus:

Erstellen Sie in Canva eine gezielte Vorlage anstelle einer kompletten Produktlinie

Exportieren Sie die Datei und testen Sie sie selbst, einschließlich Anleitungen und Links

Verwende übersichtliche Mockups, die genau zeigen, was der Käufer erhält

Testen Sie die Preisgestaltung und optimieren Sie das Angebot, bevor Sie Geld für Werbung ausgeben

Diese E-Commerce-Geschäftsideen lassen sich kostengünstig starten, was digitale Produkte besonders nützlich macht, wenn Sie lernen möchten, wie man einen Online-Shop aufbaut – dennoch ist der Traffic entscheidend. Ein Katalog ohne Nachfrage kann monatelang ungenutzt bleiben. Wenn Sie schneller Geld benötigen, können 200 Dollar, die Sie schnell verdienen, eine kurze Finanzlücke überbrücken, während Sie den Shop aufbauen.

💡Wissenswertes Einstieg: Beginnen Sie mit einer fertigen Datei.



Kosten: Kein physischer Lagerbestand.



Am besten geeignet für: Vorlagen, Planer und Druckvorlagen.



Zu beachten: Übersättigte Nischen und Nachahmer.

Kein Lagerbestand Etsy 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Es gibt keinen Lagerbestand, der versendet werden muss; Gebühren für Einstell-, Transaktions- und Zahlungsabwicklung fallen weiterhin an. Verkaufen Sie Druckvorlagen

Ein schlankes Dropshipping-Geschäft kann monatlich etwa 200 bis 600 US-Dollar kosten, wenn man den Shop, Apps, Muster und einen kleinen Marketingtest mit einbezieht. Shopify gibt diesen Bereich als „schlankes Setup“ an. Unter den E-Commerce-Geschäftsideen ohne eigenen Lagerbestand ist dieses Modell zwar flexibel, aber es kann leicht zu hohen Ausgaben kommen – das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man Online-Geschäftsideen mit geringen Vorabkosten für Lagerbestände vergleicht.

Ein Dropshipping-Geschäft nutzt in der Regel einen Lieferanten wie AliExpress oder CJdropshipping, während Sie sich um den Online-Shop und das Marketing kümmern. Wenn Sie mit diesem Modell noch nicht vertraut sind, behandelt unser Leitfaden zur Gründung eines Dropshipping-Geschäfts die Einrichtung ausführlicher. Ignorieren Sie dramatische Behauptungen über eine allgemeine Ausfallquote. Konzentrieren Sie sich darauf, ob der Preis die Lieferantenkosten, den Versand, Rückerstattungen, Plattformgebühren und die Kundenakquise abdeckt.

Testen Sie ein Dropshipping-Geschäft in dieser Reihenfolge:

Wählen Sie ein Produkt mit klarer Nachfrage und ausreichend Spielraum für Marketingkosten

Bestellen Sie ein Muster und prüfen Sie Verpackung, Lieferzeit und Produktqualität

Erstellen Sie zunächst eine aussagekräftige Produktseite, bevor Sie einen umfangreichen Katalog erstellen

Legen Sie ein kleines Testbudget fest und brechen Sie ab, wenn sich das Geschäft nicht rentiert

Bei Geschäftsideen, die E-Commerce-Verkäufer per Dropshipping testen, ist schnelles Lernen das Wichtigste. Wenn Sie lernen, wie man einen Online-Shop aufbaut, berechnen Sie die Gewinnschwelle, bevor Sie die erste Anzeige schalten. Ein Dropshipping-Geschäft funktioniert nur, wenn die Zahlen auch nach Rückerstattungen und Marketing noch Sinn ergeben.

💡Wissenswertes Start: Budget für Muster und einen kleinen Test.



Kosten: Shop, Apps, Lieferanten, Versand und Anzeigen.



Am besten geeignet für: Das Testen von Produkten ohne Lagerbestand.



Zu beachten: Lieferantenqualität und Anzeigenkosten.

Testen Sie, bevor Sie skalieren Shopify 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 200 bis 600 US-Dollar pro Monat sind ein realistisches Budget für einen Lean-Test, wenn Tools und Marketing einbezogen werden. Testversion starten

Abonnementboxen sind E-Commerce-Geschäftsideen, die es sich lohnt, vor einer großen Lagerbestandsaufstockung mit Vorbestellungen zu testen – insbesondere, wenn Sie lernen möchten, wie man einen Online-Shop gründet, ohne sich mit zu großen Lagerbeständen zu übernehmen. Die Startkosten können je nach Produkten, Verpackung, Versand, Mindestbestellmengen und Einführungsplan zwischen einigen Tausend Dollar und weitaus höheren Beträgen liegen. Es gibt keine allgemeingültige Marge von 40 % bis 60 %, von der man getrost ausgehen kann.

Die wirklich entscheidende Kennzahl ist die Kundenbindung. Eine schöne erste Box reicht nicht aus, wenn Kunden nach einer Lieferung kündigen. Vergleichen Sie Produktkosten, Verpackung, Versandkosten, Ersatzlieferungen, Marketing und Abwanderungsrate, bevor Sie entscheiden, ob der Abonnementpreis genügend Spielraum für Wachstum lässt.

Subbly ist auf den Abonnement-Handel ausgerichtet, aber Preise und Funktionen können sich ändern. Überprüfen Sie daher vor der Budgetplanung die aktuelle Preisseite.

Bevor Sie eine Box auf den Markt bringen:

Wählen Sie ein eng gefasstes Thema mit einem klaren Grund, das Abonnement beizubehalten

Holen Sie Angebote von Lieferanten und erkundigen Sie sich nach Mindestbestellmengen, bevor Sie einen Termin festlegen

Berechnen Sie die Kosten für Produkt, Verpackung, Versand, Ersatzlieferungen und Marketing

Starten Sie Vorbestellungen oder eine Warteliste, bevor Sie sich auf den vollständigen Lagerbestand festlegen

Bei Geschäftsmodellen von E-Commerce-Marken, die auf Wiederholungskäufe ausgerichtet sind, ist die Kundenbindung genauso wichtig wie der Erstverkauf. Abo-Boxen sind weniger fehlerverzeihend als kostengünstige Online-Geschäftsideen, da Verpflichtungen hinsichtlich Lagerbestand und Versand frühzeitig entstehen.

💡Wissenswertes Einstieg: Zuerst durch Vorbestellungen validieren.



Kosten: Lagerbestand, Verpackung, Versand und Marketing.



Am besten geeignet für: Nischen mit wiederkehrender Nachfrage.



Zu beachten: Kundenabwanderung und teure Auftragsabwicklung.

7-tägige kostenlose Testphase Subbly 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 19 bis 159 Dollar pro Monat; die Boxen erzielen Margen von 40 % bis 60 %, sobald sich eine Kundenbindung aufgebaut hat. Jetzt starten

Wenn Sie lernen möchten, wie man einen Online-Shop für den Weiterverkauf gründet, kann ein Großhandelsgeschäft mit dem Weiterverkauf bereits mit einer einzelnen, im Lieferschein aufgeführten Charge statt einer ganzen LKW-Ladung beginnen. Manche Anfänger geben etwa 500 bis 1.500 US-Dollar für eine erste Palette aus, doch die Preise variieren stark je nach Kategorie, Zustand, Verkäufer, Frachtkosten und Qualität des Lieferscheins. Betrachten Sie den von einem Liquidator angegebenen Preis nicht als Branchendurchschnitt.

Die Gewinnspannen variieren ebenso stark. Ein Großhandels-Wiederverkaufsgeschäft kann auf dem Papier profitabel aussehen und dennoch Geld verlieren, wenn beschädigte Artikel, fehlende Teile, Marktplatzgebühren, Lagerkosten und Versandkosten anfallen. eBay ist ein gängiger Wiederverkaufskanal, aber der beste Marktplatz hängt davon ab, was tatsächlich in der Partie enthalten ist.

Das größte Risiko im Großhandels-Wiederverkaufsgeschäft sind Warenbestände, die Sie nicht ausreichend prüfen können. Gefälschte, zurückgerufene, abgelaufene, unvollständige oder stark beschädigte Artikel können eine günstige Palette zu einem teuren Entsorgungsproblem machen.

Für Ihren ersten Einkauf im Großhandels-Wiederverkauf:

Kaufen Sie ein ausgewiesenes Los und lesen Sie die Zustandsangaben, bevor Sie bezahlen

Überprüfen Sie die Kategorien auf Rückrufe, Verfallsdaten, Einschränkungen und Fälschungsrisiko

Sortieren, prüfen und fotografieren Sie den Lagerbestand, bevor Sie Angebote erstellen

Verfolgen Sie den Absatz und den Nettogewinn pro Artikel, nicht nur den Gesamtumsatz, damit Sie wissen, ob Ihr Großhandels-Wiederverkaufsgeschäft tatsächlich funktioniert

Diese Geschäftsideen von E-Commerce-Wiederverkäufern lassen sich erst dann skalieren, wenn die Beschaffung wiederholbar ist. Betrachte die erste Charge als Datenquelle. Wenn du möchtest, dass dein Großhandels-Wiederverkaufsgeschäft langfristig Bestand hat, finde heraus, welche Kategorien sich gut verkaufen, bevor du größere Mengen einkaufst.

💡Wissenswertes Einstieg: Beginnen Sie mit einer einzelnen, dokumentierten Charge.



Kosten: Rechnen Sie Fracht, Gebühren, Lagerung und Versand hinzu.



Am besten geeignet für: Praktisch orientierte Wiederverkäufer.



Achten Sie auf: Gefälschte oder beschädigte Ware.

Beginnen Sie mit einer Palette eBay 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Beginnen Sie mit einem konkreten Los; die Beschaffungs- und Marktplatzgebühren variieren je nach Artikel und Verkäufer. Auf eBay verkaufen

Unter den Online-Geschäftsideen gehört das Private-Label-Geschäft zu den kapitalintensiveren Optionen. Ein paar tausend Dollar können schnell für Muster, Lagerbestände, Verpackung, Fracht, Fotografie, Werbung und Einführkosten draufgehen. Verwenden Sie daher keine alte Verkäuferumfrage als aktuelle Garantie dafür, was Ihr erstes Produkt kosten wird.

Bei Amazon kostet der „Professional“-Verkäuferplan 39,99 $ pro Monat. Die Vermittlungsgebühren variieren je nach Kategorie, und das optionale Amazon-FBA-Programm bringt weitere Kosten für Auftragsabwicklung, Lagerung, Altbestand, Auslagerung und andere mögliche Posten mit sich. Deshalb ist eine pauschale Schätzung der Gesamtgebühren von 30 % bis 45 % zu grob, um den Preis für ein konkretes Produkt zu ermitteln.

Verwende den Umsatzrechner von Amazon für die genauen Maße, das Gewicht, die Kategorie und den Verkaufspreis, die du planen. Deine Marge sollte auch nach Rücksendungen, Werbung, Lagerung, Rabatten und Frachtkosten noch ausreichen. Diese E-Commerce-Geschäftsideen haben ein hohes Potenzial, bestrafen jedoch schlampige Kostenschätzungen.

Ein sicherer erster Start einer Eigenmarke sieht folgendermaßen aus:

Prüfen Sie die Nachfrage und den Wettbewerb, bevor Sie Waren bestellen

Bestellen Sie Muster und eine kleinere erste Produktionscharge, bevor Sie die Produktion hochfahren

Prüfen Sie frühzeitig die Anforderungen hinsichtlich Markenzeichen, Kategorie und Produktkonformität

Berechnen Sie die Kosten für Vermittlung, Auftragsabwicklung, Lagerung, Fracht, Werbung und Rücksendungen

Von allen E-Commerce-Geschäftsideen, die echtes Kapital erfordern, erfordert die Eigenmarkenstrategie die disziplinierteste Kalkulation. Wenn Sie noch dabei sind, zu lernen, wie man einen Online-Shop aufbaut, bietet Ihnen ein kostengünstigeres Modell mehr Spielraum zum Lernen.

💡Wissenswertes Einstieg: Planen Sie mit einigen Startkosten.



Gebühren: Provisionen, FBA-Gebühren, Lagergebühren und Werbekosten variieren.



Am besten geeignet für: Verkäufer, die bereit sind, ihren Lagerbestand selbst zu verwalten.



Zu beachten: Allgemeine Gebührenschätzungen.

Höchste Obergrenze Amazon 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 39,99 $/Monat für den Professional-Tarif; Kosten für Empfehlungen, FBA, Lagerung und Werbung variieren je nach Produkt. Jetzt starten

TikTok Shop erhebt in den meisten US-Kategorien eine Vermittlungsgebühr von 6 %, während für einige Kategorien andere Sätze gelten. Die alte pauschale Transaktionsgebühr von 0,30 $ pro Bestellung fließt nicht mehr in die Berechnung ein. Affiliate-Provisionen für Creator werden separat berechnet und vom Verkäufer festgelegt.

Social Selling funktioniert anders als die meisten E-Commerce-Geschäftsideen , da die Produktentdeckung innerhalb kurzer Videos und Live-Streams stattfinden kann, was es zu einer der inhaltsintensiveren Online-Geschäftsideen in dieser Aufstellung macht. Sie benötigen dennoch klare Produktdemos, eine zuverlässige Auftragsabwicklung und genügend Marge für etwaige Creator-Provisionen, die Sie anbieten. Es gibt keinen ehrlichen, universellen Prozentsatz für eine kombinierte Gebühr, der für jeden Verkäufer gilt.

Für einen ersten Social-Commerce-Test:

Registrieren Sie sich als Verkäufer und schließen Sie den Verifizierungsprozess der Plattform ab

Stellen Sie ein Produkt ein, das Sie in einem kurzen Video anschaulich präsentieren können

Legen Sie die Provision für den Creator erst fest, nachdem Sie die Marge berechnet haben, die Sie sich leisten können

Verfolgen Sie die dem Creator zugeordneten Bestellungen, Rücksendungen und den Nettoumsatz nach Abzug der Gebühren

Diese Geschäftsideen, die E-Commerce-Creators ausprobieren, lassen sich schnell skalieren, wenn die Inhalte zu Verkäufen führen – doch die Sichtbarkeit verstärkt auch negative Bewertungen und Probleme bei der Auftragsabwicklung. Betrachten Sie TikTok Shop als Vertriebskanal und nicht als Abkürzung, um die Produktqualität zu umgehen – insbesondere, wenn Sie noch dabei sind, zu lernen, wie man einen Online-Shop aufbaut und die Auftragsabwicklung ordnungsgemäß verwaltet.

💡Wissenswertes Zugang: Schließe zunächst die Verkäuferverifizierung ab.



Gebühren: In der Regel 6 % Vermittlungsgebühr + optionale Creator-Provision.



Am besten geeignet für: Produkte, die sich gut in Videos präsentieren lassen.



Zu beachten: Rücksendungen und Probleme bei der Auftragsabwicklung.

Kein Online-Shop erforderlich TikTok Shop 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Für die meisten US-Kategorien fällt eine Vermittlungsgebühr von 6 % an; die Provisionen für Creator sind davon getrennt. Shop starten

Warum diese Geschäftsideen es auf die Liste geschafft haben

Jede Idee auf dieser Liste musste einen Test bestehen: Könnte ein absoluter Anfänger sie tatsächlich ausprobieren, anstatt nur einen Screenshot der Einnahmen eines anderen zu machen und diese zu kopieren? Deshalb ist die Liste so vielfältig:

Physische Produkte

Digitale Produkte

Ausgelagerte Auftragsabwicklung

Wiederverkauf

Die Aufteilung auf verschiedene Budgetstufen sorgt dafür, dass E-Commerce-Geschäftsideen fair verglichen werden können, und sie sorgt dafür, dass E-Commerce-Geschäftsideen auf der realen Arbeit basieren und nicht auf Hype.

Nächster Filter: Lässt sich das tatsächlich messen? Jede dieser E-Commerce-Geschäftsideen bietet Ihnen etwas Konkretes, das Sie nachverfolgen können:

Klicks

Konversion

Wiederholungskäufe

Rücklaufquoten

Anzeigenkosten

Absatz

Vergleicht man das mit Online-Geschäftsideen, die mit vagen Versprechungen von passivem Einkommen verkauft werden, wird der Unterschied deutlich.

Manche Modelle basieren zwar auf derselben Plattform, gelten jedoch als eigenständige E-Commerce-Geschäftsideen, da sich das Lagerrisiko und die Arbeitsabläufe unterscheiden. Etsy eignet sich für digitale Produkte und für Verkäufer, die handgefertigte Produkte online anbieten. Mit Shopify lässt sich ebenso problemlos ein Print-on-Demand-Geschäft oder ein Dropshipping-Geschäft betreiben, wobei ein Dropshipping-Geschäft in der Regel einen höheren Aufwand für die laufende Überprüfung von Lieferanten und Anzeigen erfordert. Auch ein Großhandels-Wiederverkaufsgeschäft folgt seinen eigenen Regeln.

Vergleich von E-Commerce-Geschäftsideen: Kosten und Erlöse

Startkosten und Gewinnspanne entwickeln sich nicht parallel. Die kostengünstigsten E-Commerce-Geschäftsideen sind nicht automatisch die profitabelsten, und kostenintensivere Modelle garantieren keine bessere Rendite. Nutzen Sie die folgende Tabelle als Planungshilfe und nicht als Gewinnversprechen.

Die besten E-Commerce-Geschäftsideen hängen nach wie vor von Ihrer tatsächlichen Produktwirtschaftlichkeit ab, unabhängig davon, ob Sie Eigenmarken, Dropshipping oder den Großhandelsweiterverkauf testen. Vergleichen Sie E-Commerce-Geschäftsideen daher anhand der Nettozahlen.

Geschäftsidee Gründungskosten Plattformgebühren Typische Gewinnspanne Aufwandsgrad Print-on-Demand Gering; Muster optional Printify Free oder Premium ab 39 $/Monat Hängt von Produktkosten, Preis, Versand und Werbung ab Gering bis mittel; Auftragsabwicklung ausgelagert Handgefertigte Waren Materialien + Verpackung Etsy: 0,20 $ Einstellgebühr + 6,5 % Transaktions- und Bearbeitungsgebühr Hängt stark von Material- und Arbeitskosten ab Aktive, laufende Produktion Digitale Produkte Gering; Erstellungstools optional Etsy-Einstell-, Transaktions- und Bearbeitungsgebühren Hohe Bruttomarge möglich; Nettogewinn variiert Gering bis mittel nach der Erstellung Dropshipping 200 bis 600 $/Monat (Lean-Test) Shopify-Tarif + Apps + Marketing Versandkosten, Rückerstattungen und Anzeigen müssen selbst getragen werden Aktives, kontinuierliches Testen Abo-Box In der Regel mehrere Tausend; stark variierend Plattform- sowie Zahlungs- und Betriebskosten Kundenbindung und Versandkosten bestimmen die Rentabilität Aktiv, kundenbindungsorientiert Großhandel und Weiterverkauf 500 bis 1.500 Dollar reichen für eine erste Charge aus Marktplatz-, Fracht-, Lager- und Versandgebühren Variieren je nach Zustand der Partie und Verkaufsquote Aktiv, Beschaffung und Sortierung Amazon-Eigenmarke Oft mehrere tausend Dollar 39,99 $/Monat + Vermittlungsgebühr + optionales FBA/Anzeigen SKU-spezifisch; vor dem Start berechnen Aktiv, bestandsorientiert Social Commerce Kann bei vorhandenem Lagerbestand niedrig beginnen Meist 6 % Vermittlungsgebühr in den USA + Provision für den Creator Hängt von Produktkosten, Retouren und Provisionen ab Aktiv, inhaltsorientiert

Können Reward-Apps Geld einbringen, während Sie Ihren Shop aufbauen?

Prämien-Apps reichen nicht aus, um die meisten E-Commerce-Geschäftsideen zu finanzieren oder die Einnahmen aus dem Ladengeschäft zu ersetzen. Sie können dir ein kleines Zusatzeinkommen verschaffen, während du Produkte testest. Wenn du dir ein größeres Ziel außerhalb des Ladengeschäfts setzt und 1.000 Dollar pro Woche verdienen möchtest, lohnen sich andere Methoden, die einen Vergleich wert sind.

Zwei Apps sind es wert, neben einem neuen Shop ausprobiert zu werden – nicht anstelle eines solchen. Snakzy, Enebas eigene „Play-to-Earn“-App, zahlt ab einem Mindestbetrag von 35 $ aus und die Anmeldung ist kostenlos. BigCash zahlt bereits ab einem viel niedrigeren Mindestbetrag aus, ist ebenfalls kostenlos und eignet sich für alle, die schnell eine erste Auszahlung erhalten möchten.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmekosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

Für weniger aufwendige, handynahere Optionen behandelt der Leitfaden „Die besten Spiele-Apps für echtes Geld“ eine separate Kategorie mit kleinen Belohnungen. Betrachten Sie diese als Taschengeld und nicht als Kapital für ein Print-on-Demand- oder Dropshipping-Geschäft.

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Was nicht funktioniert

Die schlechtesten E-Commerce-Geschäftsideen sind oft nicht die Modelle selbst. Das Problem sind die teuren Kurse, die vorgetäuschten Automatisierungspakete, die Dienstleistungen mit Umsatzgarantie oder die damit verbundenen Lieferantenangebote. Echte E-Commerce-Geschäftsideen brauchen keine Versprechen über garantierte Einnahmen. Nachhaltige E-Commerce-Geschäftsideen sollten auch ohne großen Hype funktionieren.

Sechsstellige Mentorenkurse: Die FTC hat die Betreiber eines E-Commerce-Geschäftsmodells nach Vorwürfen wegen irreführender Einkommensversprechen dauerhaft verboten. Behandeln Sie Versprechen über garantierte Einkünfte als Warnsignal.

Die FTC hat die Betreiber eines E-Commerce-Geschäftsmodells nach Vorwürfen wegen irreführender Einkommensversprechen dauerhaft verboten. Behandeln Sie Versprechen über garantierte Einkünfte als Warnsignal. Gefälschte oder falsch gekennzeichnete Ausverkaufsware: Bauen Sie niemals ein Großhandels-Wiederverkaufsgeschäft auf der Grundlage einer Palette ohne brauchbares Lieferschein oder Angaben zum Zustand auf.

Bauen Sie niemals ein Großhandels-Wiederverkaufsgeschäft auf der Grundlage einer Palette ohne brauchbares Lieferschein oder Angaben zum Zustand auf. Gefälschte „garantierte Verkaufszahlen“-Dienste: Bots und künstlicher Traffic beheben keine schwache Nachfrage und können Marktplatzkonten gefährden.

Bots und künstlicher Traffic beheben keine schwache Nachfrage und können Marktplatzkonten gefährden. Eine vollständige Lagerbestandsaufnahme vor dem Test der Nachfrage: Eine der schnellsten Möglichkeiten, E-Commerce-Geschäftsideen teuer zu machen, besteht darin, die maximale Menge zu bestellen, bevor man nachgewiesen hat, dass überhaupt jemand das Produkt will.

Gute Geschäftsideen, die E-Commerce-Verkäufer testen können, haben eines gemeinsam: Man kann die Entwicklung messen, bevor man den Einsatz verdoppelt. Dieselbe Skepsis hilft auch in anderen Bereichen, und das Vermeiden von Geschenkkartenbetrug deckt weitere Warnzeichen im Zusammenhang mit gefälschten Zahlungsaufforderungen ab.

Abschließendes Fazit zu E-Commerce-Geschäftsideen

Wenn Sie das geringste Lagerrisiko eingehen möchten, beginnen Sie mit einem Print-on-Demand-Geschäft oder digitalen Produkten. Wenn Sie bereits physische Waren herstellen, ist Etsy eine unkomplizierte Möglichkeit, handgefertigte Produkte online zu verkaufen. Ein Dropshipping-Geschäft ermöglicht Ihnen eine schnelle Produkttestphase ohne Lagerbestand, während ein Großhandels-Wiederverkaufsgeschäft und eine Eigenmarke mehr Kapital und operativen Aufwand erfordern.

Die besten E-Commerce-Geschäftsideen sind diejenigen, die Sie sich leisten können, gründlich zu testen – eine nützliche Regel für Online-Geschäftsideen im Allgemeinen. Halten Sie die erste Version klein, berechnen Sie die tatsächliche Marge und skalieren Sie erst, wenn Nachfrage entsteht. Während Sie Ihr Geschäft aufbauen, melden Sie sich kostenlos bei Snakzy an, um sich optional etwas Taschengeld zu verdienen, aber behalten Sie den Shop selbst als Hauptprojekt bei. Betrachten Sie E-Commerce-Geschäftsideen in erster Linie als Unternehmen und nicht als Schnellverdiener-Tricks.

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Häufig gestellte Fragen