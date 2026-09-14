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Mit Übersetzungen Geld verdienen im Jahr 2026: 7 Online-Möglichkeiten und wie viel man damit verdienen kann

Sie können bereits vor dem Erwerb einer professionellen Zertifizierung mit Online-Übersetzungen Geld verdienen, doch wo Sie anfangen, hat einen großen Einfluss darauf, wie viel Sie verdienen. Plattformen für Einsteiger zahlen möglicherweise nur wenige Cent pro Wort. Höhere Honorare als freiberuflicher Übersetzer lassen sich in der Regel erst erzielen, wenn Sie bezahlte Arbeitsproben und einen Kundenstamm aufgebaut und anschließend Fachkenntnisse erworben haben, die höhere Preise rechtfertigen.

Gengo kann Ihnen helfen, bereits vor dem Aufbau eines eigenen Kundenstamms als Übersetzer Geld zu verdienen. Verzeichnisse und Freiberufler-Marktplätze bieten Ihnen mehr Kontrolle, sobald Sie über Erfahrung verfügen. Das US-amerikanische Bureau of Labor Statistics gab im Mai 2025 einen mittleren Jahreslohn von 60.170 US-Dollar für Dolmetscher und Übersetzer an, wobei neue Freiberufler damit rechnen sollten, deutlich unter diesem Wert einzusteigen.

Die folgenden sieben Wege zeigen, wie man mit Übersetzungen auf verschiedenen Erfahrungsstufen Geld verdienen kann. Sie werden sehen, wo Anfänger einsteigen können und wie sich das Verdienstpotenzial verändert, wenn Sie zu höherwertigen Kundenaufträgen übergehen.

Ist es tatsächlich realistisch, mit Übersetzungen Geld zu verdienen?

Ja. Sie können mit Übersetzungen ein Nebeneinkommen erzielen, doch die anfänglichen Vergütungen sind in der Regel bescheiden, bis Sie Erfahrung gesammelt haben oder direkte Kunden gewinnen. Die Honorare für freiberufliche Übersetzer variieren je nach Plattform stark. Massenmarktplätze zahlen in der Regel weniger pro Wort, während erfahrene Übersetzer mehr Kontrolle über die Preisgestaltung haben, wenn sie direkt mit Kunden zusammenarbeiten.

Das US-amerikanische Bureau of Labor Statistics gab für Mai 2025 ein mittleres Jahresgehalt von 60.170 US-Dollar für Dolmetscher und Übersetzer an, wobei das unterste Zehntel weniger als 37.070 US-Dollar und das oberste Zehntel mehr als 103.660 US-Dollar verdiente. Diese Zahlen beziehen sich auf Personen, die bereits regelmäßig über Agenturen oder direkt für Kunden arbeiten. Wer sich zum ersten Mal bei einer Massenplattform bewirbt, sollte mit einem deutlich niedrigeren Einstiegsgehalt rechnen.

Das Übersetzen für Anfänger funktioniert am besten, wenn die erste Plattform als Ort betrachtet wird, an dem man bezahlte Arbeitsproben erstellen und Beständigkeit unter Beweis stellen kann. Sobald man zuverlässige Arbeit vorweisen kann, wird es einfacher, über etabliertere Marktplätze oder Direktkunden besser bezahlte Übersetzungsaufträge zu erhalten. Das praktische Ziel besteht darin, zunächst regelmäßig Geld mit Online-Übersetzungen zu verdienen, bevor man Tarife auf professionellem Niveau anstrebt.

7 konkrete Möglichkeiten, mit Online-Übersetzungen Geld zu verdienen

Diese sieben Wege zeigen, wie sich das Übersetzen für Anfänger zu höherwertigen Kundenaufträgen entwickeln kann. Die ersten Einträge konzentrieren sich auf Plattformen, die es einfacher machen, mit Übersetzungen Geld zu verdienen, während spätere Optionen Ihnen mehr Kontrolle über die Tarife geben. Der letzte Weg behandelt, was nötig ist, um zertifizierter Übersetzer zu werden.

1. Gengo: Übersetzungsaufträge in großen Mengen für Anfänger

Gengo zahlt je nach Stufe und Sprachpaar 0,03 bis 0,12 US-Dollar pro Wort. Das ist nach Branchenmaßstäben zwar wenig, bietet Ihnen aber eine realistische Möglichkeit, Dokumente gegen Bezahlung zu übersetzen, bevor Sie eigene Kunden haben. Die Plattform testet Ihr Sprachpaar im Vorfeld, daher besteht Ihre erste Aufgabe darin, nachzuweisen, dass Sie den Qualitätsstandard erfüllen können.

Der Test besteht aus einer zweiteiligen Übersetzungsaufgabe in der von Ihnen gewählten Sprachkombination. Die Bewertung dauert etwa sieben Tage; sollten Sie den Test beim ersten Mal nicht bestehen, stehen Ihnen zwei Wiederholungsversuche zur Verfügung. Nach der Zulassung erhalten Sie Ihre Vergütung für Übersetzungen über PayPal, wobei der Mindestauszahlungsbetrag bei 2 US-Dollar liegt und eine Gebühr von 1,5 % anfällt, die auf einen Höchstbetrag zwischen 1,50 und 20 US-Dollar begrenzt ist.

Payoneer steht ebenfalls zur Verfügung, hier gilt ein Mindestbetrag von 20 $, und Gengo führt die Auszahlungen jeweils am 5. und 20. eines jeden Monats durch. Der Einstieg erfolgt in vier Schritten:

Bewerben Sie sich auf der Übersetzerseite von Gengo und wählen Sie Ihre Sprachkombination aus.

Machen Sie den zweiteiligen Übersetzungstest für dieses Sprachpaar.

Warten Sie etwa eine Woche auf die Überprüfung; bei Bedarf sind zwei Wiederholungsversuche möglich.

Nehmen Sie nach Ihrer Zulassung Aufträge über das Dashboard an.

Gengo eignet sich gut für Übersetzungsanfänger, da das Dashboard die Aufträge bereitstellt und Sie nicht selbst nach Kunden suchen müssen. Die meisten zugelassenen Übersetzer können schon kurz nach der Zulassung mit bezahlten Aufträgen beginnen, was Gengo zum schnellsten realistischen Einstiegspunkt auf dieser Liste macht, um mit Übersetzen Geld zu verdienen.

Verdienen Sie noch heute Geld Gengo 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Vergütung liegt zwischen 0,03 und 0,12 US-Dollar pro Wort, die Anmeldung ist kostenlos und der erste Auftrag ist innerhalb einer Woche möglich. Registrieren Sie sich kostenlos bei Gengo

2. Rev: Untertitelung und Übersetzung – wöchentliche Bezahlung

Rev bietet Ihnen zwei Möglichkeiten, mit Online-Übersetzungen Geld zu verdienen. Für die Übersetzung von Untertiteln in Fremdsprachen erhalten Sie 1,50 bis 3,00 US-Dollar pro Videominute. Wenn Sie Dokumente gegen Bezahlung übersetzen möchten, liegen die Vergütungen für die Übersetzung von Klartext bei etwa 0,05 bis 0,07 US-Dollar pro Wort. Beide Vergütungen liegen am unteren Ende der Preisspanne für professionelle Übersetzungen.

Der Nachteil ist die Auszahlungsgeschwindigkeit. Nach der Freigabe werden die Übersetzungen wöchentlich vergütet: Rev überweist jeden Montag die Einnahmen für die in der Vorwoche eingereichten Aufträge. Ein durchschnittlicher Rev-Freiberufler gibt an, monatlich etwa 958 $ aus Übersetzungen und anderen freiberuflichen Tätigkeiten auf der Plattform zu verdienen; diese Zahl sollte daher nicht als reines Übersetzereinkommen betrachtet werden.

Dieser regelmäßige Auszahlungsrhythmus macht Rev besonders für Übersetzungsanfänger interessant, die auf vorhersehbare Zahlungstermine angewiesen sind. Wenn du während der Wartezeit auf die Freigabe einen kleineren Betrag benötigst, findest du in unserem Leitfaden „Wie man schnell 200 $ verdient“ Möglichkeiten, die keine Bewerbung erfordern.

Die Bewerbung ist kostenlos. Sie absolvieren einen Englischtest und erstellen eine Übersetzungsprobe in Ihrer Sprachkombination, dann warten Sie auf die Freigabe, bevor Sie verfügbare Aufträge annehmen können.

Wöchentliche Auszahlung Rev 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Bezahlung beträgt 0,05 bis 0,07 US-Dollar pro Wort oder bis zu 3,00 US-Dollar pro Videominute für Untertitel; die Bewerbung ist kostenlos. Auf Rev anwenden

3. ProZ.com: Legen Sie als registrierter Freiberufler Ihren eigenen Tarif fest

ProZ.com legt Ihr Honorar nicht fest. Eine Standardmitgliedschaft kostet etwa 120 US-Dollar pro Jahr, und die Plattform erhebt keine Provision auf abgeschlossene Aufträge. Der Tarif, den Sie mit dem Kunden aushandeln, bleibt Ihr eigener, was das Verzeichnis umso nützlicher macht, wenn Sie die Tarife freiberuflicher Übersetzer vergleichen und mehr Kontrolle über Ihre Preisgestaltung haben möchten.

Zahlende Mitglieder berichten von etwa viermal so vielen Kundenkontakten wie Nutzer mit kostenlosen Profilen. Eine Premium-Mitgliedschaft für etwa 180 US-Dollar pro Jahr sorgt für noch mehr Sichtbarkeit. ProZ.com vermittelt Ihnen nicht Ihren ersten Kunden; daher funktioniert die Plattform am besten, wenn Sie bereits Geld mit Übersetzungen verdienen und bezahlte Aufträge vorweisen können.

Wenn Sie bereits mit Übersetzungen Geld verdienen, gibt ein detailliertes Profil potenziellen Kunden einen klareren Grund, Sie direkt zu kontaktieren. Eine Zertifizierung kann dieses Profil später stärken, und ein Verifizierungsabzeichen ist ein weiteres Glaubwürdigkeitsmerkmal, wenn Sie für Übersetzungen zu mit dem Kunden ausgehandelten Tarifen bezahlt werden möchten.

Behalten Sie 100 % Ihres Honorars ProZ.com 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Mitgliedschaft kostet 120 bis 180 Dollar pro Jahr, und ProZ.com erhebt keine Provision auf Ihre Einnahmen. Werden Sie Mitglied bei ProZ.com

4. TranslatorsCafe: Eine kostengünstige Jobbörse für weniger verbreitete Sprachpaare

TranslatorsCafe betreibt eine übersichtliche Jobbörse mit über 460.000 registrierten Übersetzern und mehr als 9 .000 gelisteten Agenturen. Das Durchsuchen neuer Stellenanzeigen ist kostenlos. Eine „Master“-Mitgliedschaft kostet etwa 40 US-Dollar für drei Monate oder etwa 10 US-Dollar pro Monat im Jahresabo und gewährt Ihnen direkten Zugriff auf die Stellenangebote.

Dies ist eine weitere Möglichkeit, online mit Übersetzungen Geld zu verdienen, wenn Ihre Sprachkombination auf größeren Marktplätzen nur schwer Beachtung findet. Die Aufträge variieren stark, daher hängen die Vergütungen für freiberufliche Übersetzer eher von der Agentur, der Sprachkombination und der Art des Projekts ab als von einem von der Plattform festgelegten Preis.

Wenn Sie über TranslatorsCafe mit Übersetzungen Geld verdienen möchten, betrachten Sie den ersten kleinen Auftrag als Test für den Auftraggeber. Kostenlose Mitglieder können alle Ausschreibungen durchsuchen, während zahlende Mitglieder direkten Zugriff auf die Kontaktdaten der Agenturen erhalten.

Finden Sie Aufträge für bestimmte Sprachpaare TranslatorsCafe 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Das Stöbern ist kostenlos; eine Master-Mitgliedschaft kostet etwa 10 bis 13 US-Dollar pro Monat, um sich direkt zu bewerben. TranslatorsCafe durchsuchen

5. Upwork: Allgemeine freiberufliche Aufträge mit Übersetzungskunden

Upwork ist nicht speziell auf Übersetzungen ausgerichtet, aber Auftraggeber veröffentlichen dort regelmäßig Dokumenten- und Lokalisierungsaufträge neben anderen freiberuflichen Projekten. Das macht die Plattform zu einer praktischen Anlaufstelle, um Dokumente gegen Bezahlung zu übersetzen, sobald Sie Arbeitsproben vorweisen können, die zeigen, was Sie leisten können.

Die Servicegebühr für Freiberufler liegt zwischen 0 % und 15 % pro Auftrag und wird bei der Einreichung eines Angebots angezeigt. Das Versenden von Angeboten kostet ebenfalls Connects, daher ist es wichtig, sich gezielt zu bewerben. Die Honorare für freiberufliche Übersetzer auf Upwork werden mit jedem Kunden individuell ausgehandelt, was erfahrenen Übersetzern mehr Kontrolle gibt als eine Massenplattform mit festen Wortpreisen.

Die Plattform eignet sich am besten als zweiter oder dritter Kanal, sobald Sie bereits anderswo mit Online-Übersetzungen Geld verdienen. Ein vollständiges Profil mit einer überzeugenden Übersetzungsprobe erhöht Ihre Chancen, durch Einzelprojekte oder Aufträge von Stammkunden als Übersetzer bezahlt zu werden.

Größerer Kundenstamm Upwork 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Variable Freiberufler-Gebühr von 0 % bis 15 % pro Auftrag; die Erstellung eines Profils ist kostenlos. Bei Upwork anmelden

6. Fiverr: „Gig“-Preise für Nischen-Sprachpaare

Fiverr bietet dir eine weitere Möglichkeit, online mit Übersetzungen Geld zu verdienen, indem du eine definierte Dienstleistung zu deinem eigenen, festgelegten Preis verkaufst. Die Plattform behält 20 % Provision von jedem abgeschlossenen Auftrag ein, sodass dir bei einem Übersetzungs-Gig im Wert von 100 $ vor Steuern 80 $ verbleiben.

Dieses Modell eignet sich besonders gut, wenn Sie Dokumente gegen Bezahlung übersetzen möchten und die Dienstleistung auf ein klares Sprachpaar oder einen bestimmten Dokumenttyp ausrichten können. Größere Projekte können zudem den Wert jedes Auftrags steigern, da Sie nicht an die ursprüngliche Niedrigpreis-Positionierung der Plattform gebunden sind.

Wenn Sie über Fiverr mit Übersetzungen Geld verdienen möchten, sollten Sie den Titel Ihres Angebots so konkret formulieren, dass Käufer genau wissen, was Sie anbieten. Die Angabe des Sprachpaars und der Dokumentart verleiht dem Angebot mehr nützlichen Kontext als ein allgemeiner Titel wie „Übersetzungsdienstleistungen“. Wenn dir ein kurzfristiges Ziel von 2.000 Dollar wichtiger ist als ein regelmäßiges Einkommen durch Gigs, findest du in unserem Leitfaden zum schnellen Verdienen von 2.000 Dollar weitere Optionen.

Legen Sie den Preis für Ihren eigenen Gig fest Fiverr 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Pauschale Verkäufergebühr von 20 %; das Einstellen eines Gigs ist kostenlos, es ist kein Abonnement erforderlich. Auf Fiverr verkaufen

7. ATA-Zertifizierung: Die höchste Karrierestufe auf dieser Liste

Wenn Sie zertifizierter Übersetzer werden möchten, ist die American Translators Association (ATA) der hier beschriebene berufliche Weg. Die Zertifizierungsprüfung kostet 300 $ für Mitglieder, die ihr erstes Sprachpaar ablegen, bzw. 525 $ für Nichtmitglieder; zusätzliche Sprachpaare kosten zwischen 200 $ und 325 $.

Sie müssen der ATA beitreten, bevor Sie sich für die Prüfung anmelden können. Offizielle Übungstexte kosten 80 $ für Mitglieder bzw. 120 $ für Nichtmitglieder. Das Bestehen der Prüfung garantiert zwar keine Auftraggeber, aber die Zertifizierung erhöht Ihre berufliche Glaubwürdigkeit und verschafft Ihnen Zugang zum ATA-Verzeichnis, in dem Auftraggeber nach Sprachpaaren und Fachgebieten suchen können.

Um ein zertifizierter Übersetzer der ATA zu werden, umfasst der Prozess vier Hauptschritte.

Werden Sie Mitglied bei der ATA, bevor Sie sich für die Prüfung anmelden.

Bereiten Sie sich mit offiziellen Übungstexten vor.

Legen Sie die dreistündige Prüfung mit offenem Buch für Ihre Sprachkombination ab.

Fügen Sie Ihr Profil zum ATA-Verzeichnis hinzu, sobald Sie bestanden haben.

Die Zertifizierung erfordert monatelange Vorbereitung, daher ist sie sinnvoller, wenn Sie bereits mit Übersetzungen Geld verdienen und sich einen professionelleren Kundenstamm aufbauen möchten. Für diejenigen, die bereits mit Übersetzungen Geld verdienen und sich ein festes wöchentliches Ziel setzen möchten, vergleicht unser Leitfaden „Wie man 1.000 Dollar pro Woche verdient“ den erforderlichen Arbeitsaufwand mit anderen Einkommensquellen.

Erhöhen Sie Ihren Honorarsatz dauerhaft American Translators Association 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Prüfung kostet zwischen 300 und 525 Dollar pro Sprachpaar, und die Zertifizierung verleiht Ihnen bei der Arbeit mit Direktkunden zusätzliche berufliche Glaubwürdigkeit. Werden Sie Mitglied bei der ATA

Ein Vergleich der Möglichkeiten, mit Übersetzungen Geld zu verdienen

Die sieben Optionen unterscheiden sich hinsichtlich der Vergütung, der Startkosten und des Arbeitsaufwands. Wenn du mit Online-Übersetzungen Geld verdienen möchtest, findest du in der folgenden Tabelle diese Unterschiede im Überblick, sodass du die Vor- und Nachteile abwägen kannst, bevor du dich für einen Weg entscheidest. Sollte das Übersetzen doch nicht das Richtige für dich sein, zeigt dir unser Leitfaden zum Geldverdienen auf Roblox einen ganz anderen, auf Gaming basierenden Weg zum gleichen Ziel auf.

Methode Typische Vergütung Startkosten Aufwandsgrad Gengo 0,03 bis 0,12 $ pro Wort Kostenlos (Test bestehen) Praktische Arbeit, hohes Arbeitsvolumen Rev 0,05 bis 0,07 $ pro Wort oder bis zu 3,00 $ pro Videominute Kostenlos (nach bestandener Prüfung) Praktisch, gleichbleibend ProZ.com Mit dem Kunden ausgehandelter Tarif 120 bis 180 $ pro Jahr Praktisch, eigenverantwortlich TranslatorsCafe Vom Kunden ausgehandelter Tarif Kostenloses Stöbern, ca. 10 $ pro Monat für die Bewerbung Praktisch, eigenverantwortlich Upwork Vom Kunden ausgehandelter Tarif Kostenlos (variable Gebühr von 0 bis 15 %) Praktisch, wettbewerbsorientiert Fiverr Vom Kunden festgelegter Preis für den Auftrag abzüglich 20 % Kostenlose Einstellung Praktisch, eigenverantwortlich ATA-Zertifizierung Liegt nahe am Medianwert von 60.170 US-Dollar Prüfungsgebühr von 300 bis 525 $, zzgl. ATA-Mitgliedschaft Hoher anfänglicher Aufwand, danach einfacher

Können Prämien-Apps Ihr Einkommen als Übersetzer aufbessern?

Belohnungs-Apps werden die Einnahmen aus Übersetzungsaufträgen nicht ersetzen, aber sie können einen kleinen Zuschlag bieten, während Sie auf Ihr nächstes bezahltes Projekt warten. Wenn Sie bereits mit Übersetzungen Geld verdienen, sind sie eher als mühelose Ergänzung nützlich als als eigenständige Einkommensstrategie.

Snakzy, die „Play-to-Earn“-App von Eneba, hat eine Mindestauszahlungsgrenze von 35 US-Dollar und die Anmeldung ist kostenlos. BigCash zahlt bereits ab 1 US-Dollar aus und ist ebenfalls kostenlos. Die Nutzungsbedingungen erlauben die Teilnahme ab 13 Jahren, allerdings musst du für Auszahlungen über PayPal mindestens 18 Jahre alt sein – prüfe also, für welche Auszahlungsmethode du dich qualifizierst.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmekosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

Für weitere kleine, schnell auszahlende Optionen wie diese finden Sie in unserer Zusammenstellung der besten Spiel-Apps, mit denen man Geld verdienen kann, noch einige weitere, die sich neben der Übersetzungsarbeit lohnen.

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Was nicht funktioniert, wenn man versucht, mit Übersetzen Geld zu verdienen

Nicht jede Online-Übersetzungsmöglichkeit ist Ihre Zeit wert, und drei Muster tauchen oft genug auf, um sie direkt zu benennen. Jedes davon kann Sie unbezahlte Arbeitsstunden oder Vorabkosten kosten, ohne dass ein klarer Weg zu den oben genannten Vergütungssätzen besteht.

Achten Sie besonders auf folgende Punkte.

Unbezahlte Probeübersetzungen. Manche Agenturen verlangen vor einer Beauftragung eine kostenlose Probeübersetzung, nutzen die Arbeit dann, melden sich aber nie wieder.

Manche Agenturen verlangen vor einer Beauftragung eine kostenlose Probeübersetzung, nutzen die Arbeit dann, melden sich aber nie wieder. Als Übersetzung verkaufte Nachbearbeitung von maschinellen Übersetzungen. Die Bearbeitung von rohen Maschinenübersetzungen wird oft zu niedrigeren Lektoratssätzen vergütet; klären Sie daher die tatsächliche Aufgabe ab, bevor Sie den Auftrag annehmen.

Die Bearbeitung von rohen Maschinenübersetzungen wird oft zu niedrigeren Lektoratssätzen vergütet; klären Sie daher die tatsächliche Aufgabe ab, bevor Sie den Auftrag annehmen. Im Voraus an eine Jobplattform zu zahlende Zertifizierungsgebühren. Eine anerkannte Qualifikation wird von einem Berufsverband wie der American Translators Association ausgestellt. Eine Jobbörse, die für ihre eigene vage „Zertifizierung“ Gebühren erhebt, sollte genauer unter die Lupe genommen werden.

Halten Sie sich an etablierte Plattformen und anerkannte Qualifikationsnachweise. Ein klarer Tarif und ein definierter Auftragsumfang sind aussagekräftigere Anzeichen als Versprechen eines leichten Verdienstes.

Abschließendes Fazit zum Thema „Geld verdienen mit Übersetzen“

Gengo ist der naheliegendste Einstieg, wenn Sie mit Übersetzungen Geld verdienen möchten, bevor Sie über einen Kundenstamm verfügen. Hier müssen Sie keine Kunden selbst suchen und erhalten bezahlte Aufträge, sobald Sie den Sprachtest bestanden haben. Rev ist eine weitere zugängliche Option, wenn Ihnen die Arbeit an Untertiteln und wöchentliche Auszahlungen besser zusagen.

Anfänger im Übersetzungsbereich sollten sich zunächst darauf konzentrieren, bezahlte Arbeitsproben und einen zuverlässigen Arbeitsnachweis aufzubauen. Sobald Sie regelmäßig für Übersetzungen bezahlt werden, bieten Ihnen Plattformen wie ProZ.com und breiter angelegte Freiberufler-Marktplätze mehr Kontrolle über die Preisgestaltung und die Auswahl der Kunden, die Sie annehmen.

Wenn es Ihr langfristiges Ziel ist, zertifizierter Übersetzer zu werden, ist eine berufliche Zertifizierung erst dann sinnvoll, wenn die Übersetzung bereits zu einer ernstzunehmenden Einnahmequelle geworden ist. Beginnen Sie mit dem Weg, der Ihrer derzeitigen Erfahrung entspricht, und streben Sie dann höherwertige Aufträge an, sobald sich Ihr Ruf und Ihre Spezialisierung verbessern.

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Häufig gestellte Fragen