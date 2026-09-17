15 konkrete Möglichkeiten, sich 2026 etwas dazu zu verdienen

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Es ist realistisch, innerhalb eines Monats nebenbei Geld zu verdienen. Die schnellste der folgenden fünfzehn Methoden ist Fiverr, wo ein Verkäufer nach Abzug einer pauschalen Provision von 20 % den gesamten Erlös behält. Am besten eignet sich dies als Einkommensergänzung von 200 bis 800 Dollar im Monat für jemanden, der bereits über eine Fähigkeit, freie Zeit oder ungenutzte Gegenstände verfügt, die er verkaufen kann. Es ist kein Ersatz für ein Vollzeitgehalt von heute auf morgen.

Nebenverdienste funktionieren am besten, wenn mehrere Quellen zusammenkommen: ein auf Fähigkeiten basierender Auftrag für regelmäßiges Geld und eine auf Vermögenswerten basierende Methode, die auch im Schlaf Geld einbringt.

Die fünfzehn unten aufgeführten Methoden lassen sich in zwei Kategorien unterteilen. Zu den kompetenzbasierten Tätigkeiten gehören freiberufliche Arbeit, Nachhilfe, Aufgaben als virtueller Assistent und Synchronsprecher. Zu den vermögensbasierten Einkünften gehören Weiterverkauf, Print-on-Demand, Stockfotografie und die Vermietung eines Autos.

Unsere Liste bevorzugt Optionen, mit denen ein absoluter Anfänger noch diese Woche loslegen kann – ganz gleich, ob du dir von zu Hause aus etwas dazuverdienen möchtest oder nach einer Tätigkeit suchst, die sich mit einem 9-to-5-Job kombinieren lässt. Bei jedem Eintrag werden die tatsächlichen Kosten und der Zeitaufwand angegeben, bevor du dich festlegst.



Ist es tatsächlich realistisch, nebenbei Geld zu verdienen?

Ja, aber rechnen Sie in den ersten 90 Tagen bei den meisten der unten aufgeführten Methoden mit 200 bis 600 Dollar pro Monat – und nicht mit den über 2.000 Dollar pro Monat, die manche Anzeigen suggerieren. Die Diskrepanz ergibt sich aus der Anlaufphase: Die ersten drei Upwork- K unden zu gewinnen oder die erste Rover-Buchung zu erhalten, dauert länger, als in irgendeiner Anzeige zugegeben wird. Diese Verzögerung ist kein Anzeichen dafür, dass eine Plattform ein Betrug ist, und sie ist der wichtigste Grund, warum Menschen das Nebenverdienen zu früh aufgeben.

Kompetenzbasierte Tätigkeiten wie freiberufliches Schreiben, Nachhilfe und Synchronisation werden pro Stunde schneller vergütet, sind aber sehr zeitaufwendig. Vermögensbasierte Methoden wie Print-on-Demand, Stockfotografie und Autovermietung zahlen sich anfangs langsamer aus, bringen aber weiterhin Einnahmen, sobald man sie einmal eingerichtet hat. Wir schätzen, dass ein absoluter Anfänger, der 5 bis 10 Stunden pro Woche arbeitet, ab dem dritten Monat ein monatliches Einkommen von 300 bis 500 Dollar erzielen kann.

Wenn Sie nur ein oder zwei Stunden pro Woche Zeit haben, könnte unsere Liste mit einfachen Nebenjobs für etwas zusätzliches Geld besser zu Ihnen passen als die Optionen weiter unten auf dieser Liste, die einen höheren Aufwand erfordern.

15 echte Möglichkeiten, nebenbei Geld zu verdienen

Jeder der folgenden Einträge behandelt die tatsächlichen Kosten, den Zeitaufwand und die häufigsten Fehler, die Anfänger bei ihren Versuchen machen, nebenbei Geld zu verdienen – geordnet nach der Reihenfolge von der schnellsten ersten Auszahlung bis hin zu den passivsten Optionen, sobald sie einmal laufen.

Ein neuer Fiverr-Anbieter mit einem fokussierten Angebot, wie Logo-Design, Voiceover oder das Verfassen von Lebensläufen, kann realistisch gesehen innerhalb der ersten zwei bis drei Monate 150 bis 600 Dollar pro Monat verdienen. Die Plattform erhebt eine pauschale Verkäuferprovision von 20 %, aber die Startkosten für die Veröffentlichung eines Angebots betragen 0 Dollar.

Die erste Auszahlung erfolgt in der Regel 3 bis 10 Tage nach Veröffentlichung eines Angebots, da der Suchalgorithmus von Fiverr Anbieter bevorzugt, die schnell reagieren und frühe Aufträge pünktlich erledigen. Der häufigste Fehler ist, den Preis für das erste Angebot zu hoch anzusetzen, bevor man überhaupt Bewertungen hat.

Wähle eine spezifische Kompetenz aus, nicht „Grafikdesign“, sondern „Instagram-Karussell-Design für Coaches“.

Erstellen Sie ein Angebot mit drei gestaffelten Paketen (Basic, Standard, Premium) und mindestens drei Portfolio-Beispielen.

Legen Sie den Preis für die Basisstufe bei den ersten 10 Aufträgen 20 bis 30 % unter dem Kategoriedurchschnitt fest, um schnell Bewertungen zu sammeln.

Beantworten Sie im ersten Monat jede Nachricht eines Käufers innerhalb einer Stunde; die Reaktionszeit fließt in den Suchalgorithmus ein.

Erhöhen Sie die Preise, sobald Sie den Status „Level-1-Verkäufer“ erreicht haben: 10 Bestellungen und eine Bewertung von mindestens 4,7 innerhalb von 60 Tagen.

Du benötigst ein PayPal-Konto oder ein Bankkonto für die Auszahlung sowie ein oder zwei Portfolio-Beispiele.

Wenn Sie ganz ohne Erfahrungshintergrund anfangen, führt Sie unser Leitfaden „So starten Sie als Freiberufler ohne Erfahrung“ Schritt für Schritt dazu, Ihren ersten Kunden zu gewinnen.

Stellen Sie kostenlos einen Gig ein Fiverr 3.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Behalten Sie 80 % jedes Auftrags nach Abzug der pauschalen 20-prozentigen Gebühr von Fiverr; die Einrichtung eines Angebots ist kostenlos, die Auszahlung erfolgt bei Ihrem ersten Auftrag innerhalb von 3 bis 10 Tagen. Mit dem Verkauf beginnen

Ein freiberuflicher Autor oder Designer, der gerade erst auf Upwork anfängt, verdient in der Regel zwischen 15 und 30 US-Dollar pro Stunde. In ähnlichen Positionen liegt der Stundenlohn bei fast 13 US-Dollar, während Webentwickler einen Medianlohn von 30 US-Dollar erreichen. Upwork erhebt eine variable Servicegebühr für Freiberufler von 0 % bis 15 % pro Auftrag, die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe angezeigt wird.

Die meisten Freiberufler liegen bei etwa 10 %, was den Weg zum Nebenverdienst langsamer macht als bei Fiverr, aber die Tür zu größeren, längerfristigen Aufträgen öffnet. Die erste Auszahlung erfolgt hier am langsamsten unter den hier vorgestellten Freelancer-Plattformen, oft erst nach 2 bis 6 Wochen, da sich der Arbeitsmarkt bei Upwork vor allem an Kunden richtet, die Wert auf eine nachgewiesene Erfolgsbilanz legen.

Der größte Fehler ist das Verfassen allgemeiner Anschreiben, anstatt auf die konkrete Stellenausschreibung einzugehen – laut den eigenen Leitlinien von Upwork ist dies der wichtigste Faktor dafür, ob ein Angebot beantwortet wird.

Erstellen Sie ein Profil mit einer konkreten Berufsbezeichnung.

Absolvieren Sie zwei oder drei relevante Kompetenztests und fügen Sie ein Portfoliobeispiel hinzu.

Bewerben Sie sich auf Aufträge mit weniger als fünf eingereichten Angeboten, bei denen der Wettbewerb geringer ist.

Bieten Sie bei Ihrem ersten Pitch an einen neuen Kunden eine kleine bezahlte Probeaufgabe anstelle eines vollständigen Projekts an.

Bitten Sie zufriedene Kunden unmittelbar nach der Lieferung um eine Bewertung; aktuelles Feedback hat das größte Gewicht.

Fiverr (Methode 1) eignet sich besser für Aufträge zum Festpreis, und Contra erhebt 0 % Provision, verfügt jedoch über einen kleineren Kundenstamm.

Wenn Sie noch ganz neu in der Welt der Online-Arbeit sind, erfahren Sie in unserer Übersicht zum Thema „Geld verdienen im Internet für Anfänger“, was Sie erwartet, bevor Sie Ihr erstes Angebot versenden.

Kostenlose Anmeldung Upwork 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Zahlen Sie etwa 10 % Servicegebühr; die meisten Anfänger beginnen mit 15 bis 30 Dollar pro Stunde. Erstellen Sie ein Profil

Nach Abzug der Plattformprovision behalten Nachhilfelehrer bei Wyzant 75 % ihres Stundensatzes. Die meisten legen je nach Fach Stundensätze zwischen 25 und 100 Dollar fest. Im Gegensatz zu einigen anderen Nachhilfe-Apps zahlt diese Plattform bereits ab der ersten abgeschlossenen Unterrichtsstunde, sodass keine unbezahlte Probezeit zu überstehen ist. Das ist eine der zuverlässigsten Möglichkeiten, sich nebenbei etwas dazuzuverdienen – insbesondere für alle, die bereits informell Nachhilfe geben.

Die erste Auszahlung hängt davon ab, wie schnell Sie Ihren ersten Schüler finden. Bei einem neuen Profil in einem umkämpften Fach wie Mathematik oder Englisch dauert es etwa 1 bis 3 Wochen, in einem Nischenfach wie einer Fremdsprache oder einem bestimmten standardisierten Test geht es schneller. Ein häufiger Fehler ist es, einen Stundensatz festzulegen, der nach Abzug der Gebühren zu nahe an der Gewinnschwelle liegt, und dann nach einigen unterbezahlten Unterrichtsstunden aufzuhören, anstatt den Stundensatz anzupassen, sobald sich Bewertungen angesammelt haben.

Nennen Sie zwei bis vier Fächer, die Sie sicher unterrichten können.

Verfassen Sie ein Profil, in dem Sie ein konkretes Ziel nennen, zum Beispiel „Ihre SAT-Punktzahl in Mathematik um 100 Punkte steigern“.

Bieten Sie die erste Unterrichtsstunde mit einem kleinen Rabatt an, um aus Anfragen tatsächliche Buchungen zu machen.

Bitten Sie jeden Schüler nach der zweiten Sitzung um eine Bewertung, sobald Ergebnisse sichtbar sind.

Investieren Sie Ihre ersten Einnahmen in eine bessere Webcam oder Unterrichtsmaterialien, sobald sich die Buchungen stabilisieren.

Sowohl Preply als auch Varsity Tutors bezahlen ihre Tutoren für ähnliche Fächer zwischen 15 und 35 US-Dollar pro Stunde – es lohnt sich also, die beiden Plattformen zu vergleichen, bevor du dich für eine entscheidest.

Legen Sie Ihren eigenen Tarif fest Wyzant 3.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Sie behalten 75 % Ihres Stundensatzes, die Bewerbung ist kostenlos und Sie werden bereits ab Ihrer allerersten Unterrichtsstunde bezahlt. Als Nachhilfelehrer bewerben

Über Time Etc vermittelte virtuelle Assistenten verdienen zu Beginn einen garantierten Mindestlohn von 17 $ pro Stunde, wobei die gemeldeten Durchschnittsverdienste nach einer gewissen Einarbeitungszeit eher bei 32 $ pro Stunde liegen. Im Gegensatz zu Freiberufler-Marktplätzen führt die Plattform bereits im Vorfeld eine Vorauswahl zwischen Assistenten und Kunden durch, sodass keine Kaltakquise erforderlich ist.

Das Bewerbungsverfahren ist selektiv und umfasst einen schriftlichen Test sowie ein Vorstellungsgespräch. Die erste Auszahlung erfolgt in der Regel innerhalb von 2 bis 4 Wochen. Der häufigste Fehler ist, sich zu bewerben, ohne die Bewerbung auf bestimmte Fähigkeiten wie Terminplanung oder Recherche abzustimmen, da allgemeine Bewerbungen laut Angaben des Unternehmens der häufigste Grund für eine Ablehnung sind.

Hier erfährst du, was du tun musst, um mit dieser Tätigkeit nebenbei Geld zu verdienen:

Führen Sie konkrete Tools auf, mit denen Sie bereits vertraut sind, wie Google Workspace, Calendly, QuickBooks oder Canva.

Führen Sie die schriftliche Kompetenzbewertung sorgfältig durch.

Planen Sie einen festen wöchentlichen Zeitblock ein.

Erfassen Sie Ihre Arbeitsstunden vom ersten Tag an genau.

Sowohl über Belay als auch direkt über LinkedIn vermittelte VA-Aufträge erfordern ähnliche Fähigkeiten, doch dank des vorab geprüften Matchings von Time Etc geht es für absolute Anfänger schneller. Wenn es Ihnen vor allem darum geht, komplett von Ihrem Küchentisch aus zu arbeiten, finden Sie in unserer Liste der besten Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen, mehrere andere Optionen, die dieser hier gegenüberstehen.

Garantierter Stundenlohn Time Etc 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Garantierter Mindestlohn von 17 Dollar pro Stunde, der mit zunehmender Erfahrung steigt. Als VA bewerben

Rover-Sitter behalten in der Regel den angegebenen Preis nach Abzug der standardmäßigen Plattformprovision von 20 %. Für Spaziergänge mit Hunden bleiben nach Abzug der Provision 15 bis 40 US-Dollar übrig, für Übernachtungen 25 bis 75 US-Dollar.

In Kalifornien sowie bei RoverGO-Angeboten, die die Option für professionelle Fotos und vorrangige Platzierung nutzen, erhebt die Plattform eine höhere Provision von 25 %. Überprüfen Sie daher Ihren Bundesstaat und die Art Ihres Angebots, bevor Sie den Preis für eine Dienstleistung festlegen. Die meisten Teilzeit-Tierbetreuer verdienen 300 bis 800 Dollar im Monat – weit weniger als die rund 45.000 Dollar pro Jahr, die manchmal für Personen genannt werden, die dies als Vollzeitbeschäftigung betreiben. Dennoch gehört es für alle, die Hunde bereits lieben, nach wie vor zu den einfachsten Möglichkeiten, sich nebenbei etwas dazuzuverdienen.

Die erste Auszahlung erfolgt schnell, oft innerhalb von 1 bis 2 Wochen, sobald Ihr Profil Fotos und einen klar definierten Einsatzradius enthält. Ein häufiger Fehler ist es, denselben Preis wie alle anderen Hundesitter in der Umgebung festzulegen, anstatt sich auf Erfahrung mit großen Rassen, die Verabreichung von Medikamenten oder Welpentraining zu spezialisieren, um einen höheren Preis zu rechtfertigen und in den Suchergebnissen hervorzustechen.

Vervollständigen Sie Ihr Profil mit echten Fotos von Ihrem Zuhause und Ihren eigenen Haustieren.

Bieten Sie zunächst Kurzbesuche und kurze Spaziergänge an.

Reagieren Sie innerhalb einer Stunde auf Buchungsanfragen.

Bitten Sie nach jeder Buchung um eine Bewertung.

Wag! bietet ähnliche Tätigkeiten als Hundespaziergänger mit einer vergleichbaren Provisionsaufteilung an. Es lohnt sich also, einen Blick darauf zu werfen, wenn Rover in Ihrer Gegend nur eine geringe Abdeckung bietet – insbesondere, wenn das Gassigehen mit Hunden Ihre bevorzugte Art ist, sich etwas dazuzuverdienen.

Wöchentliche Auszahlung Rover 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Sie behalten 80 % der meisten Buchungen nach Abzug der 20-prozentigen Gebühr von Rover (25 % in Kalifornien und bei RoverGO); die Anmeldung ist kostenlos, die erste Buchung erfolgt oft innerhalb von zwei Wochen. Werden Sie Sitter

TrustedHousesitters funktioniert nach einem ungewöhnlichen Modell: Zwischen Haussitter und Hausbesitzer wird kein Bargeld ausgetauscht, daher besteht die „Bezahlung“ aus einer kostenlosen Unterkunft. Dennoch handelt es sich im wahrsten Sinne des Wortes um einen Nebenverdienst, da dadurch echte Kosten eingespart werden, auch wenn kein einziger Dollar den Besitzer wechselt.

Es handelt sich nicht um eine Methode, die das reguläre Einkommen ersetzt, daher gehört sie nur insofern auf diese Liste, als sie eine Möglichkeit darstellt, Reise- und Wohnkosten zu senken und gleichzeitig Berufserfahrung zu sammeln. Die Startkosten bestehen in der Mitgliedschaft als Haussitter selbst: 129 $ für „Basic“, 169 $ für „Standard“ oder 259 $ für „Premium“ pro Jahr.

Als neuer Haussitter ohne Bewertungen kann es Tage oder Monate dauern, bis du deinen ersten bestätigten Auftrag erhältst. Ein häufiger Fehler ist es, sich auf Aufträge zu bewerben, die weit außerhalb deines Aktionsradius liegen, bevor du überhaupt Bewertungen gesammelt hast.

Erstelle ein detailliertes Profil mit Referenzen.

Bewerben Sie sich zunächst auf Aufträge in der Nähe mit geringer Nachfrage, um eine Bewertungshistorie aufzubauen.

Schreiben Sie den Hausbesitzern umgehend und konkret eine Nachricht.

Bitten Sie unmittelbar nach jedem Haussitting um eine Bewertung, solange die Erfahrung für den Hausbesitzer noch frisch ist.

Kostenlose Aufenthalte weltweit TrustedHousesitters 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Keine Barzahlung, sondern kostenlose Unterkunft weltweit bei einer jährlichen Mitgliedschaft zwischen 129 und 259 US-Dollar. Haushütungsangebote durchsuchen

Ein Verkäufer, der auf Poshmark seinen Kleiderschrank ausmistet, behält 80 % jedes Verkaufserlöses ab 15 $, da Poshmark oberhalb dieser Schwelle eine pauschale Provision von 20 % und darunter eine pauschale Gebühr von 2,95 $ erhebt. Das Ausmisten des Kleiderschranks auf diese Weise ist eine der schnellsten Möglichkeiten, nebenbei Geld zu verdienen. Es lohnt sich, günstigere Artikel in Paketen zu bündeln, anstatt sie einzeln zu verkaufen. Die eigentlichen Kosten sind Ihre Zeit, da Poshmark ein im Voraus bezahltes Versandetikett bereits in die Provision einberechnet hat.

Die erste Auszahlung erfolgt in der Regel innerhalb von 1 bis 3 Wochen bei einem gut fotografierten Kleiderschrank; schneller geht es bei themenbezogenen „Posh Parties“-Live-Verkaufsveranstaltungen, langsamer hingegen ohne Interaktion. Ein häufiger Fehler ist es, Artikel einzustellen, ohne zuvor die Konkurrenz zu prüfen, was dazu führt, dass der Preis entweder zu hoch ist, um den Artikel jemals zu verkaufen, oder zu niedrig, um den Zeitaufwand zu rechtfertigen.

Fotografieren Sie die Artikel bei natürlichem Licht vor einem einfarbigen Hintergrund, von vorne und von hinten.

Schauen Sie sich vor der Preisgestaltung „Verkauft“-Angebote derselben Marke und Größe an.

Teilen Sie Ihre Angebote täglich im Community-Feed von Poshmark; Sichtbarkeit sorgt für die meisten Verkäufe.

Bündeln Sie zwei oder mehr Artikel, damit der Käufer Versandkosten spart – das erhöht den durchschnittlichen Bestellwert.

Depop richtet sich eher an ein jüngeres, trendbewusstes Publikum, während Mercari eine pauschale Gebühr von 10 % ohne Einstellgebühr erhebt und sich besonders gut für den Wiederverkauf von Kinder- und Babyartikeln eignet, wo Poshmark strengere Einschränkungen hat.

Kostenlose Versandetiketten Poshmark 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Behalten Sie 80 % des Umsatzes über 15 US-Dollar nach Abzug der pauschalen Provision von Poshmark; das Einstellen ist kostenlos, Verkäufe erfolgen oft innerhalb von drei Wochen. Einen Artikel einstellen

Printify erhebt keine Plattformgebühr für die Anbindung eines Shops, sodass sich Ihre Marge ausschließlich aus der Differenz zwischen Ihrem Listenpreis und den Kosten von Printify für Produkt und Druck ergibt. Dadurch bleibt den Designern nach der Auftragsabwicklung ein Gewinn von 4 bis 12 Dollar pro T-Shirt, und dies ist eine der wirklich passiven Methoden auf dieser Liste, da Printify jede Bestellung automatisch druckt und versendet. Damit ist dies eine der Möglichkeiten auf dieser Liste, mit dem geringsten Aufwand nebenbei Geld zu verdienen.

Ein Design ohne Marketing kann monatelang unverkauft bleiben, während eines, das in den sozialen Medien beworben wird, innerhalb weniger Tage verkauft werden kann. Ein häufiger Fehler ist das Hochladen von generischen Designs ohne Alleinstellungsmerkmal; eine Nischenzielgruppe wie Pflanzenliebhaber oder Jugendfußballtrainer lässt sich weitaus besser ansprechen als ein breites Publikum.

Wählen Sie eine bestimmte Nischenzielgruppe anstelle eines allgemeinen Themas.

Bestelle ein Muster deiner zwei oder drei besten Designs, um die Druckqualität zu prüfen.

Verbinden Sie Ihr Konto mit Etsy oder Shopify und legen Sie die Preise so fest, dass nach der Abwicklung mindestens 5 $ Marge übrig bleiben.

Bewerben Sie Ihre Designs dort, wo sich Ihre Nischenzielgruppe bereits aufhält.

Da sich damit nach der anfänglichen Einrichtung mit wenig laufendem Aufwand Geld verdienen lässt, ist dies auch einer der unkompliziertesten Einträge auf unserer Liste mit Ideen für passives Einkommen, die tatsächlich funktionieren.

Kein Lagerbestand erforderlich Printify 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Keine Plattformgebühr; die übliche Marge liegt bei 4 bis 12 Dollar pro T-Shirt. Einen Shop eröffnen

Mitwirkende bei Shutterstock erhalten Lizenzgebühren zwischen 15 % und 40 %, je nach Anzahl der Downloads. Das eignet sich gut, um nebenbei Geld mit einem Hobby zu verdienen, das man ohnehin weiterbetreiben würde – die Kamera immer griffbereit.

Die Lizenzgebührensstufe wird jedes Jahr am 1. Januar auf den niedrigsten Wert zurückgesetzt, sodass die Einnahmen zwar wirklich passiv sind, sich aber nicht garantiert von Jahr zu Jahr summieren. Die erste Auszahlung lässt auf sich warten – oft dauert es 2 bis 6 Monate, bis das Mindestguthaben von 35 $ erreicht ist, da jedes einzelne Foto pro Download eher Cent als Dollar einbringt.

Ein häufiger Fehler ist es, einmalig eine Handvoll allgemeiner Fotos hochzuladen und dann Einnahmen zu erwarten. Mitwirkende, die tatsächlich nennenswerte Einnahmen erzielen, laden Hunderte von Bildern hoch und konzentrieren sich auf suchbare, gefragte Themen wie Business, Remote-Arbeit oder Essen, anstatt auf persönliche Favoriten.

Recherchiere vor dem Fotografieren nach Trendthemen, anstatt einfach alles hochzuladen, was du bereits hast.

Fotografieren Sie mehrere Bilder zu einem Thema, zum Beispiel Homeoffice-Einrichtungen, um schnell ein suchbares Portfolio aufzubauen.

Versehen Sie Bilder mit spezifischen, treffenden Stichwörtern

Laden Sie regelmäßig Bilder hoch, da die Vergütungsstufe auf den kumulierten jährlichen Downloads basiert.

Adobe Stock bietet eine pauschale Lizenzgebühr von 33 % ohne Neufestsetzung der Stufe, was manche Urheber aufgrund der besseren Vorhersehbarkeit gegenüber der gestaffelten Vergütung bei Shutterstock bevorzugen.

Passives Einkommen mit Fotos Shutterstock 3.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Tantiemen zwischen 15 % und 40 % pro Download; die erste Auszahlung erfolgt in der Regel nach 2 bis 6 Monaten. Fotos einreichen

Sprecher, die über Voices.com Aufträge annehmen, behalten etwa 74 % bis 76 % des Projekthonorars. Die Vergütung für einzelne Projekte reicht von 50 US-Dollar für ein kurzes Erklärvideo bis zu mehreren tausend Dollar für einen landesweiten Werbespot. Der Anteil von 20 % liegt zwar höher als bei einigen Mitbewerbern, doch der Kundenstamm besteht vorwiegend aus größeren, besser bezahlten Unternehmensprojekten.

Dieser Kompromiss macht die Arbeit als Sprecher zu einer Möglichkeit mit hohem Verdienstpotenzial, nebenbei Geld zu verdienen, sobald man über ein hörenswertes Demo-Reel verfügt. Die Startkosten liegen jedoch zwischen 200 und 500 Dollar für eine einfache Heimaufnahmestudio-Ausstattung, falls man noch kein Mikrofon, kein Audio-Interface und keine akustische Raumgestaltung besitzt.

Auch Anfänger benötigen etwa 1 bis 3 Monate für Vorsprechen, da Auftraggeber die Demos sorgfältig prüfen. Ein häufiger Fehler ist es, ein einziges allgemeines Demo-Reel einzureichen, anstatt separate, genrespezifische Reels für Werbespots, Sprecherarbeiten und E-Learning-Projekte, nach denen die meisten Casting-Agenturen filtern.

Nehmen Sie zwei bis drei kurze, genrespezifische Demo-Reels auf.

Richten Sie sich im ruhigsten verfügbaren Raum ein; ein Kleiderschrank voller Kleidung dient gleichzeitig als kostengünstige Schalldämmung.

Bewerben Sie sich täglich auf neue Projektausschreibungen, anstatt auf das „perfekte“ Projekt zu warten.

Bieten Sie bei Ihren ersten 5 bis 10 Buchungen wettbewerbsfähige Preise an, um Bewertungen zu sammeln, bevor Sie Ihre Tarife erhöhen.

Voice123 verlangt eine geringere Provision und eignet sich gut für kleinere Projekte mit kurzer Bearbeitungszeit, die Lücken zwischen größeren Aufträgen von Voices.com füllen.

Kunden aus dem Unternehmensbereich Voices.com 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Behalten Sie nach Abzug der Gebühren etwa 74 % bis 76 % jedes Projektbetrags ein; die Projekte haben einen Wert von jeweils 50 bis mehrere tausend Dollar. Erstellen Sie ein Profil

Ein Gastgeber mit einem einzigen Auto auf Turo verdient in der Regel 500 bis 1.500 Dollar pro Monat nach Abzug der Provision und anderer Kosten. Für alle, deren Auto meist ungenutzt herumsteht, ist dies eine unkomplizierte Möglichkeit, nebenbei Geld zu verdienen, ohne einen Zweitjob anzunehmen.

Die Einstellung eines vorhandenen Autos kostet 0 Dollar, allerdings geben die meisten Gastgeber vor der ersten Einstellung 50 bis 150 Dollar für eine professionelle Reinigung und Fotos aus. Die erste Auszahlung erfolgt in der Regel nach 1 bis 3 Wochen für ein preisgünstiges Auto in einer größeren Stadt; in kleineren Märkten mit geringerer Mietnachfrage dauert es länger. Ein häufiger Fehler ist es, ein Fahrzeug einzustellen, ohne zu prüfen, ob die private Kfz-Versicherung die gewerbliche Vermietung ausschließt – was dazu führen kann, dass ein Gastgeber außerhalb des eigenen Schutzplans von Turo unterversichert ist.

Prüfen Sie vor der Veröffentlichung die Turo-Zulassungsbedingungen Ihres Bundeslandes sowie die Alters- und Kilometerbegrenzungen für Ihr Auto.

Fotografieren Sie das Auto bei gutem Licht, sauber und leer, entsprechend den Beispielen für Top-Angebote von Turo.

Legen Sie den Preis im ersten Monat ein paar Dollar unter dem Preis ähnlicher lokaler Angebote fest, um Bewertungen zu sammeln.

Reagieren Sie innerhalb einer Stunde auf Buchungsanfragen; die Reaktionszeit beeinflusst das Suchranking.

Machen Sie Ihr Auto zu einer Einnahmequelle Turo 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Behalten Sie je nach Ihrem Versicherungsschutz 70 % bis 90 % des Erlöses pro Fahrt ein; die meisten Gastgeber mit nur einem Fahrzeug verdienen netto 500 bis 1.500 Dollar im Monat. Stellen Sie Ihr Auto ein

Zweisprachige Übersetzer bei Gengo verdienen je nach Übersetzer-Stufe und Sprachpaar zwischen 0,03 und 0,12 US-Dollar pro Wort. Übersetzer der Standard-Stufe liegen in der Regel zwischen 0,03 und 0,06 US-Dollar, während Übersetzer der Pro-Stufe besser bezahlte Aufträge aus den Bereichen Technik, Medizin und Recht mit Vergütungen von bis zu 0,12 US-Dollar erhalten. Die Bezahlung erfolgt pro Wort und nicht pro Stunde, sodass das Einkommen stärker von der Tippgeschwindigkeit und der Sprachbeherrschung abhängt als allein von der Erfahrung.

Für zweisprachige Leser ist dies eine Möglichkeit, nebenbei Geld zu verdienen, die selten erwähnt wird, doch die Vergütung pro Wort eignet sich für jeden, der schnell tippen kann. Die einzige Hürde ist das Bestehen des Übersetzungstests von Gengo, bevor man bezahlte Aufträge annehmen kann.

Die erste Auszahlung erfolgt schnell, sobald man zertifiziert ist – oft schon innerhalb weniger Tage –, da die Auftragswarteschlange verfügbare Aufträge automatisch an qualifizierte Übersetzer vergibt. Ein häufiger Fehler ist es, sich nur für ein Sprachpaar zertifizieren zu lassen, was das verfügbare Auftragsvolumen einschränkt: Ein zweites Sprachpaar verdoppelt in etwa den Pool an Aufträgen, die man annehmen kann.

Stelle vor dem Test sicher, dass du beide Sprachen eines Sprachpaares fließend beherrschst; bei Nichtbestehen wirst du für eine Wartezeit gesperrt.

Machen Sie zunächst den kostenlosen Test der Stufe „Standard“ und arbeiten Sie sich dann, sobald Sie Erfahrung gesammelt haben, auf den Test der Stufe „Pro“ vor.

Planen Sie täglich eine konstante Verfügbarkeit ein, da Aufträge nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben werden.

Verfolgen Sie Ihre Wortzahl und Ihren Stundensatz pro Auftrag, um herauszufinden, welche Inhaltstypen sich bei Ihrer Arbeitsgeschwindigkeit am besten auszahlen.

Bezahlung pro Wort Gengo 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verdienen Sie je nach Stufe und Sprachpaar 0,03 bis 0,12 US-Dollar pro Wort; kostenlos testen, Bezahlung innerhalb weniger Tage nach Freigabe. Machen Sie den Test

Ein Anbieter, der Vorlagen, Tabellen oder Anleitungen über Gumroad verkauft, zahlt eine Pauschalgebühr von 10 % zuzüglich 0,50 $ pro Transaktion; aufgrund unterschiedlicher Gebührensätze liegen die tatsächlichen Kosten pro Verkauf bei einem typischen, direkt verkauften Produkt im Wert von 20 $ jedoch eher bei 13 %.

Dies ist eine der wenigen Möglichkeiten, nebenbei Geld zu verdienen, die auch noch lange nach Beendigung der Arbeit daran weiterhin Einnahmen generieren kann. Die größte Herausforderung besteht in der Zeit, die Sie für die Erstellung der Vorlage oder des Leitfadens selbst aufwenden müssen.

Ein Produkt mit einer bestehenden Zielgruppe, wie beispielsweise einer E-Mail-Liste oder Followern in sozialen Netzwerken, kann sich innerhalb weniger Tage verkaufen, während es bei einem Produkt, das ohne Vorlauf auf den Markt gebracht wird, Monate dauern kann, bis sich Käufer finden. Ein häufiger Fehler ist es, das erste digitale Produkt zu günstig anzusetzen, um wettbewerbsfähig zu sein. Ein gut zielgerichtetes Produkt im Preisbereich von 15 bis 40 US-Dollar, das an eine bestimmte Zielgruppe verkauft wird, verkauft sich besser als ein 3-US-Dollar-Produkt, das sich an jedermann richtet.

Lösen Sie ein konkretes, immer wiederkehrendes Problem für eine bestimmte Zielgruppe.

Erstellen Sie eine einfache Verkaufsseite mit drei bis fünf Screenshots, die das Produkt in der Anwendung zeigen.

Legen Sie den Preis anhand des gebotenen Nutzens fest, nicht anhand der Zeit, die Sie für die Erstellung benötigt haben.

Bewerben Sie das Produkt zunächst direkt bei einer bestehenden Zielgruppe.

Einmal verkaufen, immer wieder verdienen Gumroad 3.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Pauschal 10 % plus 0,50 $ pro Direktverkauf, keine monatliche Gebühr; die Auszahlungsgeschwindigkeit hängt vollständig von Ihrem eigenen Traffic ab. Einen Shop eröffnen

Ein Notar-Unterzeichnungsbeauftragter, der Dokumente für Immobilienkredite abwickelt, verdient in der Regel 75 bis 200 US-Dollar pro Unterzeichnungstermin. Für Unterzeichnungstermine, die über eine Serviceplattform wie Snapdocs gebucht werden, werden 75 bis 200 Dollar gezahlt, während bei direkten Beziehungen zu Grundbuchgesellschaften 125 bis 200 Dollar gezahlt werden. Ein geschulter Beauftragter kann täglich ein bis drei Unterzeichnungstermine neben seinem Vollzeitjob absolvieren, da die meisten Termine etwa eine Stunde dauern.

Damit ist dies eine der besser bezahlten Möglichkeiten, sich etwas dazuzuverdienen – für jeden, der bereit ist, als Beauftragter tätig zu werden. Zu den Startkosten gehören die staatliche Notarzulassung (50 bis 150 Dollar), eine Berufshaftpflichtversicherung (50 bis 100 Dollar pro Jahr) und oft ein kostenpflichtiger Schulungskurs für Unterzeichnungsagenten (100 bis 300 Dollar), sodass sich die Gesamtstartkosten auf etwa 200 bis 500 Dollar belaufen.

Die erste Auszahlung erfolgt in der Regel nach 4 bis 8 Wochen. Denken Sie daran, die Schulung zu Kreditunterlagen nicht zu überspringen und sich nicht nur auf allgemeines Notarwissen zu verlassen, da dies zu Fehlern führt, die dazu führen, dass ein Beauftragter schnell aus den Listen der Unterzeichnungsdienste gestrichen wird.

Lassen Sie sich in Ihrem Bundesstaat als Notar vereidigen.

Absolvieren Sie einen speziellen Schulungskurs für die Unterzeichnung von Kreditverträgen und bestehen Sie die dazugehörige Zertifizierungsprüfung.

Schließen Sie vor Ihrer ersten bezahlten Unterzeichnung eine Berufshaftpflichtversicherung ab.

Registrieren Sie sich auf zwei bis drei Plattformen für Unterzeichnungsdienste, um Ihre ersten Buchungen zu erhalten, während Sie gleichzeitig direkte Beziehungen zu Titelversicherungsgesellschaften aufbauen.

Lokale Signierstunden buchen Snapdocs 3.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 75 bis 200 Dollar pro über die Plattform gebuchter Unterzeichnung und 125 bis 200 Dollar für direkte Aufträge von Titelgesellschaften; die Einrichtungsgebühr beträgt 200 bis 500 Dollar. Dem Netzwerk beitreten

Wer eine Kamera, ein Objektiv oder ein Beleuchtungsset zu Hause im Schrank stehen hat, kann diese auf KitSplit inserieren und etwa 82,5 % bis 85 % des Mietpreises behalten. Dies ist eine der reinsten passiven Methoden auf dieser Liste, da das Einstellen kostenlos ist und die Ausrüstung nur dann Geld einbringt, wenn sie tatsächlich gebucht wird – sobald eine Vermietung bestätigt ist, entsteht kein weiterer Arbeitsaufwand.

Dies ist der Abschluss dieser Liste und vielleicht die passivste Art, nebenbei Geld zu verdienen – vorausgesetzt , man besitzt die Ausrüstung bereits.

Ein Kameragehäuse lässt sich in einem großen Medienmarkt innerhalb einer Woche vermieten, während Nischenausrüstung in einem kleinen Markt möglicherweise monatelang unvermietet bleibt. Ein häufiger Fehler ist es, die Ausrüstung zu günstig anzubieten, um über den Preis zu konkurrieren, anstatt das Kit Spl it-eigene Tool zur Preisempfehlung zu nutzen, das auf ähnlichen lokalen Angeboten basiert.

Fotografieren Sie jedes Ausrüstungsteil deutlich, einschließlich des im Mietpreis enthaltenen Zubehörs.

Nutzen Sie das Tool für Preisvorschläge von KitSplit, anstatt einen Preis zu schätzen.

Legen Sie im Voraus klare Abhol- oder Lieferbedingungen fest, um Streitigkeiten nach der Buchung zu vermeiden.

Halten Sie die Ausrüstung in gutem Zustand, da das Prüf- und Versicherungsprogramm von KitSplit auf einer genauen Zustandsbeschreibung basiert.

Ungenutzte Ausrüstung vermieten KitSplit 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Behalten Sie etwa 82,5 % bis 85 % des Mietpreises ein; sobald die Ausrüstung gebucht ist, ist kein weiterer Aufwand erforderlich. Liste deine Ausrüstung auf

Ein Vergleich dieser 15 Methoden

Diese fünfzehn Möglichkeiten, nebenbei Geld zu verdienen, unterscheiden sich stark hinsichtlich Kosten, Zeitaufwand und Aufwand. Daher ist ein direkter Vergleich hilfreich, bevor Sie sich für eine entscheiden. Die folgende Tabelle vergleicht die Startkosten, die Plattformprovision, den Grad der passiven Einkünfte und die typische Dauer bis zur ersten Auszahlung.

Vorgehensweise Anschaffungskosten Plattform-Anteil Wie passiv Zeit bis zur ersten Auszahlung Fiverr 0 Pauschal 20 % Aktiv 3 bis 10 Tage Upwork 0 bis 20 $ (Verbindungen) 0 bis 15 % (variabel) Aktiv 2 bis 6 Wochen Wyzant 0 25 % Aktiv 1 bis 3 Wochen Zeit usw. 0 $ k. A. (Stundenlohn) Aktiv 2 bis 4 Wochen Rover 0 20 % (25 % in Kalifornien/RoverGO) Aktiv 1 bis 2 Wochen TrustedHousesitters 129 bis 259 $/Jahr k. A. (keine Barzahlung) Halbpassiv Tage bis Monate Poshmark 0 20 % (oder pauschal 2,95 $ bei Beträgen unter 15 $) Halbpassiv 1 bis 3 Wochen Printify 0 bis 10 $/Monat Keine Plattformgebühr; Marge ca. 4 bis 12 $ pro T-Shirt Passiv Tage bis Monate Shutterstock 0 60 bis 85 % (der Urheber behält 15 bis 40 %) Passiv 2 bis 6 Monate Voices.com 200 bis 500 $ (Ausrüstung) 20 % zuzüglich Gebühren Aktiv 1 bis 3 Monate Turo 0 bis 150 $ 10 bis 30 % Halbpassiv 1 bis 3 Wochen Gengo 0 $ k. A. (Bezahlung pro Wort) Aktiv Tage Gumroad 0 10 % plus 0,50 $ (Direktverkäufe) Passiv Tage bis Monate Notarieller Unterzeichnungsbevollmächtigter 200 bis 500 $ k. A. (Vergütung pro Unterzeichnung) Aktiv 4 bis 8 Wochen KitSplit 0 $ (Ausrüstung bereits vorhanden) ca. 15 bis 17,5 % Passiv 1 Woche bis Monate

Wie „Play-to-Earn“-Apps Ihr Nebeneinkommen aufbessern können

Belohnungs-Apps und „Play-to-Earn“-Spiele bringen realistisch gesehen zusätzlich zu den oben genannten Methoden 10 bis 80 Dollar pro Monat ein; sie sind jedoch kein Ersatz für diese Methoden, wenn es darum geht, nebenbei Geld zu verdienen. Sie zahlen kleine, begrenzte Beträge für die Zeit aus, die man mit Spielen oder dem Erledigen einfacher Aufgaben verbringt, daher eignen sie sich am besten als Ergänzung zu einer kompetenz- oder vermögensbasierten Methode und nicht als eigenständige Einnahmequelle. Bei beiden unten aufgeführten Apps muss man gemäß den jeweiligen Nutzungsbedingungen mindestens 18 Jahre alt sein, um sich anzumelden und Geld auszahlen zu lassen.

Unsere vollständige Übersicht über „Play-to-Earn“-Spiele, die tatsächlich Geld einbringen, enthält weitere Beispiele, falls Sie Ihre Freizeit über die beiden unten genannten hinaus füllen möchten.

Snakzy, die hauseigene „Play-to-Earn“-App von Eneba, zahlt ab einem Mindestbetrag von 35 $ aus, die Teilnahme ist kostenlos. BigCash zahlt bereits ab 1 $ aus, ebenfalls ohne Einstiegskosten – nützlich, wenn du eine schnelle erste Auszahlung möchtest, um zu sehen, ob das Modell funktioniert, bevor du mehr Zeit investierst. Keines der beiden ersetzt eine echte Einkommensquelle, aber beide lassen sich nahtlos in Wartezeiten, den Arbeitsweg oder die Mittagspause integrieren – Zeiten, in denen man sonst nichts verdienen würde, um sich etwas dazuzuverdienen.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmekosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos Freecash 5 Kostenlos

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Was nicht funktioniert

Die meisten gescheiterten Versuche, nebenbei Geld zu verdienen, lassen sich auf einen von wenigen wiederkehrenden Fehlern zurückführen – und nicht darauf, dass die Plattformen selbst Betrug sind. Die oben genannten Methoden sind seriöse Möglichkeiten, nebenbei Geld zu verdienen, aber Abkürzungen, die diese umgehen sollen, scheitern immer wieder auf dieselbe Weise.

Das Streben nach Versprechungen wie „500 Dollar pro Tag“ anstelle realistischer Einkommensspannen ist die erste Falle. Die Federal Trade Commission warnt in ihrem Archiv für Verbraucherwarnungen regelmäßig davor, dass Anzeigen, die ein garantiertes tägliches Einkommen durch eine App oder einen Nebenjob versprechen, zu den häufigsten Betrugsfällen im Zusammenhang mit Online-Verdienstmöglichkeiten gehören, die ihr gemeldet werden. Wenn eine Plattform eine feste tägliche Auszahlung unabhängig vom Aufwand garantiert, sollten Sie dies als Warnsignal und nicht als Chance betrachten.

Die Vorauszahlung für ein „Starter-Kit“ oder eine Zertifizierung, die keine seriöse Plattform verlangt: Bei keiner der fünfzehn oben genannten Methoden muss man die Plattform selbst bezahlen, um Geld zu verdienen. Bei einigen wenigen, wie Notariatsarbeiten oder Synchronsprechen, fallen angemessene Kosten Dritter an, wie staatliche Gebühren oder ein Mikrofon – was etwas völlig anderes ist, als wenn eine Plattform dir für die Anmeldung Gebühren in Rechnung stellt. Echtes Geldverdienen nebenbei beginnt niemals damit, dass man einem Fremden zuerst Geld übergibt.

Nach der ersten Woche, in der es nur langsam vorangeht, aufzugeben, ist eine weitere häufige Falle. Bei fast jeder der oben genannten Methoden dauert es mindestens 1 bis 4 Wochen, bis die erste Auszahlung erfolgt.

Abschließendes Fazit zum Geldverdienen nebenbei

Wenn du über eine marktfähige Fähigkeit und einen Laptop verfügst, beginne mit Fiverr, um am schnellsten Geld nebenbei zu verdienen, oder mit Wyzant, wenn dir das Unterrichten leichtfällt. Bei beiden kannst du deinen eigenen Tarif festlegen und innerhalb von Tagen bis Wochen Geld verdienen, ohne Vorabkosten, und beide sind bewährte Möglichkeiten, nebenbei Geld zu verdienen, ohne deinen Hauptjob aufzugeben.

Kompetenzbasierte Methoden zahlen sich schneller aus, erfordern aber jede Woche Ihren aktiven Zeitaufwand. Vermögensbasierte Methoden zahlen sich anfangs langsamer aus, benötigen aber weitaus weniger Zeit, sobald sie einmal laufen. Wählen Sie also jeweils eine Methode aus jeder Kategorie aus und lassen Sie sie parallel laufen. Wenn du nur ein paar freie Minuten am Tag statt ein paar freier Stunden pro Woche hast, lohnt es sich, Snakzy zusätzlich zu der von dir gewählten Methode zu nutzen, da es im Leerlauf läuft und die Teilnahme kostenlos ist.

Sichere dir ein zusätzliches Einkommen mit der „Play-to-Earn“-App Snakzy von Eneba. Das ist eine weitere einfache und vertrauenswürdige Möglichkeit, neben deinem Hauptjob Geld zu verdienen.

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Häufig gestellte Fragen