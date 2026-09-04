Cómo obtener ingresos adicionales mientras se trabaja a tiempo completo (2026)

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Si estás buscando cómo obtener ingresos extra mientras trabajas a tiempo completo, la buena noticia es que es posible conseguirlo en unas pocas semanas, no en meses, y la forma más rápida de recibir tu primer pago es ofrecer tus servicios como autónomo en Fiverr o Upwork. Dicho esto, esto funciona mejor si realmente dispones de entre 5 y 10 horas libres a la semana para dedicarle.

No todos los métodos que aquí se describen requieren un esfuerzo diario equivalente a un segundo turno. Los mejores métodos para obtener ingresos extra para quienes trabajan a tiempo completo son aquellos que generan ingresos por las tardes, los fines de semana o de forma totalmente pasiva, no los que exigen un segundo turno completo. A continuación, esta guía sobre cómo obtener ingresos extra mientras trabajas a tiempo completo clasifica siete métodos reales según los ingresos, el coste inicial y el tiempo que realmente hay que dedicarle, para que puedas elegir el que mejor se adapte a tu semana.

VEREDICTO RÁPIDO El método realista más rápido: el trabajo autónomo, con unos ingresos reales que oscilan entre los 60 y los 500 dólares o más al mes por unas pocas horas por la tarde a la semana, y más si se tienen habilidades especializadas.



La opción más pasiva para los lectores que no quieren dedicar ni una sola hora: los bancos de imágenes o el alquiler de trasteros.



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Cómo obtener ingresos adicionales mientras trabajas a tiempo completo: ¿es realmente factible?

Sí, obtener ingresos extra mientras se trabaja a tiempo completo es realista en un rango de entre 100 y 800 dólares al mes durante los primeros uno a tres meses, aunque no sustituirá a un salario completo.

La encuesta sobre actividades complementarias de Bankrate de 2025 sitúa los ingresos netos medios de quienes tienen una actividad complementaria en 200 dólares al mes, mientras que la media se sitúa en una cifra mucho más alta: 885 dólares al mes. Un compromiso semanal realista para alguien que compagina un trabajo a tiempo completo suele situarse entre las 5 y las 10 horas, aunque ese ritmo se deriva de cómo están estructurados realmente los métodos de esta guía, y no de una cifra publicada en la propia encuesta de Bankrate. La realidad es que la mayoría de la gente se acerca más a esa mediana de 200 dólares que a la media, más llamativa, y eso está bien si el objetivo es obtener unos ingresos adicionales recurrentes en lugar de un segundo sueldo.

Para quién funciona esto es tan importante como el método que elijas. Alguien con una habilidad comercializable —como la redacción, las clases particulares, un segundo idioma o el diseño— ganará sistemáticamente más que alguien que dependa exclusivamente de aplicaciones pasivas. Los métodos pasivos, como las fotos de archivo o el alquiler de espacio de almacenamiento, a cambio de un techo de ingresos más bajo, apenas requieren horas de trabajo una vez puestos en marcha, lo que hace que merezca la pena combinarlos con un método más activo si te tomas en serio la idea de obtener ingresos extra mientras trabajas a tiempo completo. Ninguno de los dos enfoques es incorrecto, pero esperar que un método pasivo alcance el mismo techo de ingresos que uno activo te llevará a la decepción antes incluso de empezar.

Cómo obtener ingresos extra mientras trabajas a tiempo completo: 7 formas reales

Estos siete métodos se han clasificado en función de una combinación entre los ingresos reales que generan y su compatibilidad con una semana que ya incluye más de 40 horas de trabajo a tiempo completo, y no solo por su techo de ingresos bruto. Hay muchas otras opciones además de estas siete, pero estas son las mejores actividades complementarias para principiantes que mejor se sostienen según los datos reales de ingresos. Por aquí es por donde empezar.

1. Ofrece tus habilidades como autónomo en Internet

Los trabajos de redacción, diseño o administración como autónomo en Fiverr o Upwork suelen reportar, de forma realista, entre 60 y 500 dólares al mes —o incluso más— trabajando por las tardes, aunque los especialistas en nichos con mayor demanda ganan mucho más.

En Fiverr, los datos sobre los ingresos de los autónomos indican que aproximadamente el 70 % de los vendedores ganan menos de 100 dólares al mes y el 96,3 % ganan menos de 500 dólares al mes, con una mediana cercana a los 60 dólares al mes. Fiverr se queda con una comisión del 20 % para los vendedores, por lo que estos se llevan a casa el 80 % de lo que paga el comprador.

Upwork presenta una realidad muy diferente en el extremo superior: su informe «Future Workforce Index 2025» ha situado la cifra en hasta 85 000 dólares al año para los autónomos cualificados a tiempo completo de la plataforma. La comisión de Upwork por contrato para los autónomos oscila entre el 0 % y el 15 %, situándose normalmente en torno al 10 %, una comisión significativamente menor que la que cobran muchas otras plataformas de servicios puntuales.

Crear correctamente un perfil en Fiverr, elegir un nicho, fijar precios competitivos y elaborar tus primeras muestras es una de las formas más rápidas de obtener ingresos extra mientras trabajas a tiempo completo.

Para empezar, necesitas un portafolio o unas cuantas muestras de tu trabajo, un nicho definido —como redacción, diseño, administración o contabilidad— y paciencia durante las primeras 2 a 4 semanas, hasta que se acumulen las valoraciones. El error más común es fijar precios demasiado bajos para «ganarle al algoritmo», lo que acaba atrayendo a clientes habituales de bajo valor que esperan que esa tarifa se mantenga para siempre.

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2. Vende tus fotos y vídeos como material de archivo

Esta es una de las formas más pasivas de obtener ingresos extra mientras se trabaja a tiempo completo: los colaboradores de fotos y vídeos de Adobe Stock y Shutterstock ganan entre 50 y 500 dólares al mes aproximadamente una vez que han creado un catálogo, y los ingresos son totalmente pasivos una vez finalizado el trabajo de subida de archivos.

Adobe Stock paga a los colaboradores el 33 % del precio de venta neto por descarga, con un mínimo garantizado de 0,38 dólares para los colaboradores con mayor volumen de contenido. Shutterstock ofrece a los nuevos colaboradores un 15 % del precio de venta, que aumenta hasta el 40 % en el nivel más alto de colaboradores, y ese nivel se reinicia cada mes de enero. Las guías sobre ingresos por fotografía de stock indican que los colaboradores prolíficos, con más de 1.000 imágenes, ganan entre 500 y 3.000 dólares al mes, pero hay que considerar eso como un resultado de máximo nivel alcanzado tras años de trabajo, no como una referencia para principiantes.

Esta vía requiere una cámara decente o un smartphone reciente, conocer lo que realmente buscan los compradores de imágenes de archivo (los temas de estilo de vida, negocios y teletrabajo funcionan bien) y paciencia, ya que los derechos de autor se van acumulando a lo largo de meses, en lugar de días. El error más común es subir unas pocas imágenes y esperar ingresos inmediatos; los colaboradores que realmente ganan dinero con esto suben contenido de forma constante durante meses antes de que la biblioteca empiece a dar sus frutos.

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3. Dar clases particulares o enseñar un idioma en línea

Los tutores en línea de Preply ganan una media de unos 18,30 dólares por hora según los propios datos de la plataforma, y alguien que imparte entre 0 y 10 horas de clases a la semana gana aproximadamente 117,70 dólares al mes de media.

Esa media de 18,30 dólares por hora procede de los datos internos de Preply. Las clases particulares de inglés, en concreto, suelen oscilar entre los 15 y los 25 dólares por hora, mientras que materias especializadas como la preparación de exámenes o los lenguajes de programación pueden alcanzar los 40 dólares o más. Los profesores fijan su propia tarifa, pero Preply cobra una comisión del 18 % al 33 % en función del total de horas impartidas a lo largo de la trayectoria profesional, por lo que el salario neto resulta significativamente inferior a la tarifa por hora anunciada hasta que dicha comisión se va reduciendo con la experiencia.

Para alguien que está buscando cómo obtener ingresos adicionales mientras trabaja a tiempo completo con un horario fijo, dar clases particulares es una buena opción: los requisitos son saber impartir una asignatura o dominar un idioma muy estudiado, disponer de una cámara web y tener uno o dos huecos fijos a la semana, ya que los alumnos suelen reservar clases periódicas en lugar de clases puntuales. El error más común es fijar una tarifa inicial demasiado baja y luego no subirla nunca una vez que se ha creado una base de alumnos sólida.

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4. Abrir una tienda de impresión bajo demanda

Una tienda de impresión bajo demanda gestionada a través de Printify puede generar, de forma realista, un beneficio neto de entre 5 y 12 dólares por artículo una vez que se le ha fijado el precio correcto, y funciona de forma totalmente automática una vez que se ha subido el diseño.

La propia Printify recomienda mantener un margen de beneficio de al menos el 40 %, y la mayoría de los vendedores de éxito se sitúan en un rango de margen neto del 30 % al 50 %. Un punto de referencia concreto: un beneficio neto de 11,87 dólares por camiseta en una prenda en blanco de alta calidad es un objetivo sostenible al que aspiran los vendedores. Los gastos de envío y las comisiones de la plataforma suelen suponer entre un 20 % y un 50 % adicional sobre el coste base del producto, por lo que el cálculo del margen debe tener en cuenta esos costes, y no solo el precio de la prenda en blanco.

Esta vía requiere ilustraciones originales o diseños con licencia, nunca logotipos copiados ni fan art, una tienda en Etsy o Shopify conectada a Printify y fotografías básicas de los productos. La realidad: al igual que la mayoría de las vías pasivas para obtener ingresos extra mientras se trabaja a tiempo completo, se trata de un modelo basado en activos, no instantáneo. Hay que contar con que la primera venta tardará entre 2 y 6 semanas, mientras el nuevo anuncio gana visibilidad en las búsquedas.

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5. Alquilar espacios no utilizados para almacenamiento

Alquilar un espacio que no se utiliza es una de las formas que menos esfuerzo requieren para obtener ingresos extra mientras se trabaja a tiempo completo: publicar un garaje, una entrada o un cobertizo que no se utilice en Neighbor suele reportar entre 50 y 600 dólares al mes, dependiendo del espacio y su ubicación, sin que ello suponga realmente ningún coste de tiempo semanal una vez que el anuncio está activo.

Los propios datos de Neighbor sobre los anfitriones, citados en 2.026 reseñas de la plataforma, sitúan los ingresos medios de un anfitrión en torno a los 2.000 dólares al año, mientras que los «anfitriones destacados», que anuncian varios espacios o espacios más grandes, pueden ganar hasta 20.000 dólares al año. Este es el método más pasivo de esta lista: sin llamadas de clientes, sin envíos, sin subidas diarias de contenido, solo un anuncio y alguna que otra mudanza que coordinar.

Los requisitos son disponer de un espacio realmente sin usar, seguro y seco, y sentirse cómodo con las pertenencias de un desconocido en la propiedad. El error más común es fijar un precio demasiado bajo por incertidumbre, cuando las tarifas locales comparables de los almacenes de alquiler suelen ser un mejor punto de referencia que limitarse a adivinar un precio bajo.

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6. Revender ropa y artículos del hogar por Internet

Revender ropa y artículos del hogar en Poshmark genera ingresos rápidamente, normalmente a los pocos días de la venta, pero conviene tener en cuenta la comisión del 20 % que cobra la plataforma sobre las ventas de 15 dólares o más.

El cálculo de las comisiones es sencillo: una venta de 50 dólares deja 40 dólares netos tras la comisión de Poshmark, y una venta de 100 dólares deja 80 dólares netos. Los artículos de menos de 15 dólares pagan, en cambio, una tarifa fija de 2,95 dólares, lo que supone una parte desproporcionada de los anuncios de bajo valor, por lo que agrupar los artículos pequeños es la solución habitual que utilizan los vendedores experimentados. Los revendedores activos de fin de semana que publican anuncios y realizan envíos de forma constante suelen ganar más que los vendedores ocasionales que publican unos pocos artículos y se detienen ahí.

Para ello se necesita la cámara del móvil, buen ojo para detectar lo que realmente se puede revender (marcas conocidas, en buen estado) y unas cuantas horas los fines de semana para hacer fotos y enviar los artículos. El error más común es fijar el precio basándose en lo que costó originalmente el artículo, en lugar de investigar a qué precio se han vendido realmente artículos similares. Si vas a deshacerte de algo más que ropa, los aparatos electrónicos viejos suelen venderse por un precio unitario superior al de la ropa, por lo que merece la pena clasificarlos en un lote de anuncios aparte.

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7. Cuidar mascotas o pasear perros los fines de semana

Cuidar mascotas y pasear perros a través de Rover paga entre 15 y 40 dólares por paseo y entre 35 y 75 dólares o más por cada noche de estancia, una vez descontadas las comisiones, lo que lo convierte en una de las mejores opciones por hora para quienes solo están disponibles los fines de semana y en una solución sólida para ganar ingresos extra mientras se trabaja a tiempo completo.

Rover cobra una comisión de servicio del 20 % en la mayoría de los estados, que asciende al 25 % en California y en RoverGO, por lo que por un paseo de 20 dólares, el cuidador se queda con 16 dólares. La mayoría de los cuidadores a tiempo parcial ganan entre 300 y 800 dólares al mes, según los desgloses de ingresos de Rover de 2026, mientras que aquellos que lo consideran un trabajo a tiempo completo ganan de media cerca de 21,81 dólares por hora.

Para ello, es necesario tener un perfil en Rover con una verificación de antecedentes, sentirse cómodo con animales de distintos temperamentos y estar disponible los fines de semana, ya que es cuando se concentran las reservas. El error más común es aceptar todas las solicitudes de reserva al principio sin evaluar primero las necesidades de la mascota, lo que da lugar a malas valoraciones que perjudican las reservas futuras.

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A continuación te mostramos cómo se comparan las siete formas de obtener ingresos extra mientras trabajas a tiempo completo en cuanto a costes, rapidez y ingresos mensuales, para que puedas elegir la que mejor se adapte a tu semana.

Método Coste inicial Tiempo hasta el primer pago Rango mensual realista Ofrece tus habilidades como autónomo en Internet 0 $ De 1 a 3 semanas De 60 $ a más de 500 $ Vende fotos y vídeos como material de archivo De 0 $ a 200 $ (cámara) De 1 a 3 meses De 50 a 500 dólares Dar clases particulares o enseñar un idioma por Internet 0 De 1 a 2 semanas De 0 a 120 dólares Abrir una tienda de impresión bajo demanda De 0 $ a 50 $ De 2 a 6 semanas De 50 a 400 dólares Alquilar espacio sin usar para almacenamiento 0 Días De 50 a 600 dólares Revender ropa y artículos del hogar 0 Días De 100 a 500 dólares Cuidar mascotas o pasear perros los fines de semana 0 De 1 a 2 semanas De 300 a 800 dólares

Para los lectores que prefieran un método que se configure una sola vez en lugar de trabajos esporádicos continuos, merece la pena considerar seriamente la impresión bajo demanda: crea la tienda una vez, sube un diseño y deja que lleguen los pedidos sin necesidad de mantenimiento diario. Crea tu tienda con Printify.

Aplicaciones de recompensas y extras de «jugar para ganar»

Las aplicaciones de recompensas no sustituirán a un verdadero trabajo extra, pero, siendo realistas, aportan entre 10 y 50 $ al mes a cambio de unos pocos minutos al día, sin necesidad de ninguna habilidad específica.

Piensa en ellas como una capa adicional que se suma a los siete métodos clasificados anteriormente, no como un sustituto de los mismos, ya que las ganancias son pequeñas y están limitadas por su propio diseño. Son una buena forma de convertir esos minutos que, de otro modo, estarían de más —el trayecto al trabajo, la pausa para comer— en un poco de dinero extra sin añadir otra obligación a tu semana.

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Si buscas opciones que requieran menos esfuerzo, las aplicaciones de reembolso son otra vía que no exige ninguna habilidad y que vale la pena combinar con estas, ya que la mayoría requiere muy poco tiempo de configuración. Las aplicaciones de recompensas de este tipo cambian rápidamente, así que comprueba las condiciones de pago actuales directamente en la página web de cada aplicación o en su ficha de la tienda de aplicaciones antes de registrarte, incluso en el caso de BigCash.

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Cómo obtener ingresos extra mientras trabajas a tiempo completo, solo por las tardes y los fines de semana

Para alguien que trabaja a tiempo completo, los tres métodos que mejor se adaptan a una semana de entre 5 y 10 horas son los bancos de imágenes, el alquiler de espacio de almacenamiento y el trabajo autónomo realizado en dos bloques por las tardes en lugar de a diario.

Un ritmo semanal de entre 5 y 10 horas es un objetivo realista y habitual para alguien que compagina esta actividad con un trabajo a tiempo completo, no una concesión. Ese ritmo concreto no se desprende de la encuesta sobre trabajos secundarios publicada por Bankrate, que recoge cifras de ingresos y participación, pero no desglosa las estadísticas de horas semanales. Un dato más útil que respalda este presupuesto de tiempo concreto: los tutores de Preply que trabajan entre 0 y 10 horas a la semana ganan una media de 117,70 dólares al mes, lo que se ajusta a lo que, de forma realista, puede generar un horario semanal limitado.

Un plan semanal concreto: dedica una tarde a trabajar para clientes como autónomo o a dar una clase particular; dedica las mañanas del fin de semana a la reventa, a fotografiar artículos y a preparar envíos; y deja que las subidas de material de archivo o un anuncio en una plataforma de almacenamiento se ejecuten en segundo plano sin que te requieran tiempo continuo. La verdad es que los métodos pasivos tardan más en coger impulso, por lo que combinar un método pasivo con uno activo suaviza el lento primer mes mientras la parte pasiva se pone al día.

Lo que no funciona

Ofertas falsas de trabajo de reenvío de paquetes y de introducción de datos: según la FTC, los estafadores envían mensajes no solicitados en los que ofrecen trabajos flexibles a distancia, como el reenvío de paquetes, y luego desaparecen una vez que se les facilita la información personal.

según la FTC, los estafadores envían mensajes no solicitados en los que ofrecen trabajos flexibles a distancia, como el reenvío de paquetes, y luego desaparecen una vez que se les facilita la información personal. Copiar diseños para una tienda de impresión bajo demanda: calcar o retocar ligeramente imágenes extraídas de Pinterest o Instagram constituye una infracción de los derechos de autor, no un atajo. SunFrog, un vendedor de impresión bajo demanda, fue condenado a pagar a Harley-Davidson 19,2 millones de dólares en 2018 por diseños que infringían marcas registradas vendidos en su plataforma, según informó Above the Law. Limítate únicamente a obras de arte originales.

calcar o retocar ligeramente imágenes extraídas de Pinterest o Instagram constituye una infracción de los derechos de autor, no un atajo. SunFrog, un vendedor de impresión bajo demanda, fue condenado a pagar a Harley-Davidson 19,2 millones de dólares en 2018 por diseños que infringían marcas registradas vendidos en su plataforma, según informó Above the Law. Limítate únicamente a obras de arte originales. Pagar por adelantado por un trabajo «garantizado»: cualquier plataforma de tareas que pida un pago antes de liberarte el dinero que ya has ganado es un patrón de estafa que la Comisión Federal de Comercio (FTC) señala directamente.

cualquier plataforma de tareas que pida un pago antes de liberarte el dinero que ya has ganado es un patrón de estafa que la Comisión Federal de Comercio (FTC) señala directamente. Considerar las aplicaciones de recompensas como un plan de ingresos real: las aplicaciones mencionadas anteriormente son un buen complemento, pero dedicar horas a microtareas con baja remuneración en lugar de optar por los métodos basados en habilidades o activos descritos anteriormente supone el mayor desequilibrio entre tiempo y dinero en este ámbito.

Veredicto final sobre cómo obtener ingresos extra mientras se trabaja a tiempo completo

Si todavía estás sopesando cómo obtener ingresos extra mientras trabajas a tiempo completo, el rango realista es el siguiente: entre 100 y 800 dólares al mes es una cifra realista en un plazo de uno a tres meses para alguien que le dedique entre 5 y 10 horas a la semana, según los datos de Bankrate 2025 citados anteriormente en esta guía.

Empieza con un método basado en tus habilidades —como trabajar por cuenta propia o dar clases particulares— para obtener dinero más rápido, y luego añádele un método pasivo —como vender material de archivo o alquilar espacio de almacenamiento— para conseguir ingresos que sigan aumentando sin tener que dedicar horas extra. Elige el método activo que mejor se adapte a una habilidad que ya tengas, pon en marcha un método pasivo este fin de semana y dale 30 días antes de decidir si merece la pena mantenerlo como tu solución para obtener ingresos extra mientras trabajas a tiempo completo.

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