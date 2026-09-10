Gana dinero con las aplicaciones: cómo funciona y cuánto puedes ganar en 2026

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Ganar dinero con aplicaciones puede parecer una idea descabellada hasta que ves lo rápido que puede llegar el primer pago: solo DoorDash puede ingresar dinero en una cuenta el mismo día en que termina un turno. Un smartphone de repuesto y unas pocas horas libres a la semana bastan para convertirlo en unos ingresos complementarios sólidos, aunque no sustituyen por completo a un sueldo.

La cifra real oscila entre los 200 y los 800 dólares al mes, y para alcanzarla lo fundamental es elegir una aplicación que se adapte a tus habilidades y a tu disponibilidad, en lugar de guiarte por las valoraciones de la tienda de aplicaciones. Esta guía abarca ocho métodos reales: opciones basadas en habilidades, como el trabajo autónomo, las clases particulares y el trabajo como asistente virtual; vías basadas en activos, como la reventa, la impresión bajo demanda, el contenido de archivo y los pagos a creadores; además de aplicaciones de recompensas para ganar algo de calderilla por el camino . Esa diferencia entre el salario bruto y el neto es la verdadera clave para saber cómo ganar dinero con aplicaciones este año.

¿Es realmente factible ganar dinero con las aplicaciones?

Sí, las aplicaciones pueden generar dinero de verdad, y la cifra realista para un principiante que dedique unas pocas horas a la semana ronda entre los 50 y los 400 dólares al mes. Eso dista mucho de los «1.000 dólares a la semana» que anuncian algunas descripciones de las tiendas de aplicaciones, y es la respuesta realista a cuánto se puede ganar con las aplicaciones antes de haber desarrollado ninguna habilidad o haber construido una audiencia.

El salario neto de DoorDash, de entre 10 y 18 dólares la hora tras descontar la gasolina, el desgaste del vehículo y los impuestos por cuenta propia, es un buen punto de referencia de lo que realmente significa «modesto pero real». Esto funciona mejor para personas que pueden dedicar unas cuantas horas a la semana de forma constante, o que ya cuentan con una habilidad, un inventario o una audiencia que puedan aprovechar para generar ingresos.

No es una buena opción para quien espere obtener ingresos pasivos sin invertir nada de tiempo desde la primera semana. La disyuntiva que conviene conocer de antemano: las aplicaciones basadas en habilidades, como Fiverr, Preply y Belay, pagan más por hora, pero se tarda más en conseguir el primer cliente, mientras que las aplicaciones basadas en activos, como Printify y Shutterstock, pagan menos por unidad al principio, pero exigen mucho menos tiempo de trabajo una vez configuradas.

Elegir el lado adecuado de esa disyuntiva, en lugar de perseguir lo que parezca más rápido esta semana, es la verdadera habilidad que hay detrás de aprender a ganar dinero con aplicaciones de forma sostenible. Algunos de estos métodos también coinciden con las mejores aplicaciones que te pagan por tareas sencillas y que requieren poco compromiso.

8 formas reales de ganar dinero con aplicaciones

Estas ocho opciones están clasificadas según la rapidez con la que un principiante puede, de forma realista, recibir un pago, sopesando esto con el límite máximo de ingresos a largo plazo. La lista combina métodos basados en habilidades con otros basados en activos, por lo que ofrece un punto de partida sólido para ganar dinero con aplicaciones, tanto si tu mayor ventaja es el tiempo como si es un activo ya existente.

1. Aplicaciones de reparto por encargo

DoorDash es una de las formas más claras de ganar dinero con aplicaciones este año, ya que la remuneración bruta por el tiempo de reparto activo oscila aproximadamente entre 12 y 18 dólares por hora, dependiendo del mercado, sin necesidad de currículum, entrevista ni periodo de espera. La remuneración neta, una vez descontados los gastos de combustible y el desgaste del vehículo, se sitúa entre los 10 y los 18 dólares por hora, lo que ofrece una respuesta razonable a la pregunta de cuánto se puede ganar con las aplicaciones partiendo de cero experiencia.

Para empezar, solo hace falta tener 18 años o más, disponer de un coche, una bicicleta o un patinete, un carné de conducir válido y un seguro para conductores, y superar una verificación de antecedentes. El coste inicial es de 0 $, aparte del vehículo que ya tengas en la entrada de casa.

Fast Pay permite a los Dashers activos cobrar el mismo día pagando una pequeña comisión, o bien esperar al ingreso semanal habitual. Un hábito que conviene adquirir desde el principio es llevar un control del kilometraje según la tarifa estándar del IRS, para que el salario bruto no parezca más generoso de lo que realmente llega a la cuenta bancaria una vez que se tienen en cuenta los costes reales de conducción. Esa diferencia es una parte importante a la hora de aprender a ganar dinero con las aplicaciones de forma sostenible, en lugar de perseguir la cifra por hora que aparece en los titulares.

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2. Aplicaciones de servicios autónomos

Fiverr es una de las mejores formas de ganar dinero con aplicaciones para cualquiera que tenga una habilidad real que ofrecer, ya sea redacción, diseño, edición de vídeo o locución. Los vendedores se quedan con el 80 % de lo que paga el comprador, por lo que un servicio de 100 dólares supone 80 dólares netos, y publicar un servicio no cuesta nada.

En este caso, las expectativas propias de un principiante son más importantes que las ambiciosas. Los nuevos vendedores de la plataforma han informado de que han ganado cerca de 200 dólares en sus primeros meses, lo cual es un punto de partida realista en lugar de un techo al que aspirar desde el primer día.

Conseguir ese primer encargo puede llevar desde unos pocos días hasta varios meses, por lo que la paciencia es tan importante como la habilidad. Un pequeño portafolio de muestras contribuye en gran medida a generar confianza antes incluso de que el primer comprador se ponga en contacto.

El hábito que diferencia a los vendedores que consiguen encargos de los que no es fijar los precios teniendo en cuenta un nicho claro. Un servicio con un precio demasiado bajo o una descripción demasiado genérica acaba compitiendo en precio con cientos de anuncios similares, en lugar de destacar ante el comprador adecuado. Ese enfoque es lo que convierte a Fiverr en una forma auténtica de ganar dinero con aplicaciones a largo plazo, y no solo en un servicio puntual.

Máximo nivel de ingresos a largo plazo Fiverr 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Convierte una habilidad que puedas vender en un servicio publicado y quédate con el 80 % de lo que paguen los compradores. Explora Fiverr

3. Aplicaciones de mercado de reventa

Poshmark es una de las formas más accesibles de ganar dinero con aplicaciones para principiantes, ya que se basa en artículos que ya tienes en casa, en lugar de requerir una nueva habilidad o una inversión en stock. Los vendedores ocasionales suelen ganar unos cientos de dólares al mes revendiendo ropa y artículos del hogar, y pueden publicar anuncios de forma gratuita desde el primer día.

Los revendedores a tiempo completo con un gran volumen de existencias pueden alcanzar ganancias netas de miles, aunque llegar a ese límite máximo requiere un volumen considerable y tiempo. La mayoría de los vendedores ocasionales se quedan muy por debajo de ese límite máximo, lo cual es normal para un trabajo extra y no para una actividad a tiempo completo.

Para empezar solo hace falta disponer de stock —artículos de segunda mano o propios—, fotos de buena calidad y un envío rápido una vez que llega un pedido. La primera venta puede producirse a los pocos días de publicar el anuncio, y el pago se realiza poco después de que se confirme la entrega, lo que hace que el ciclo de retroalimentación sea rápido en comparación con la mayoría de las demás aplicaciones de esta lista.

Un hábito que conviene adquirir desde el principio es consultar las transacciones recientes de productos «vendidos» antes de fijar el precio de cualquier artículo, y tener en cuenta la comisión de venta a la hora de establecer un beneficio mínimo desde el principio. Saltarse ese paso es la forma más rápida de echar por tierra un intento, por lo demás sólido, de ganar dinero con las aplicaciones mediante la reventa.

Ideal para convertir el armario en dinero Poshmark 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Pon a la venta los artículos que ya tienes y empieza a vender en cuestión de días, sin ningún coste inicial de inventario. Empieza a vender en Poshmark

4. Aplicaciones de clases particulares en línea

Preply es una excelente opción para cualquiera que quiera ganar dinero con aplicaciones utilizando una materia que ya conozca bien. La remuneración media de los profesores particulares ronda los 18,30 dólares por hora, y las materias especializadas, como el inglés de negocios, la preparación de exámenes o la programación, suelen alcanzar los 40 dólares o más.

La estructura de comisiones recompensa la permanencia: Preply se lleva un porcentaje mayor al principio, pero este se reduce a medida que el tutor imparte más horas, por lo que el salario neto aumenta con el tiempo en lugar de permanecer fijo. Los tutores más populares de la plataforma pueden ganar hasta 550 dólares a la semana, aunque ese es un límite máximo al que aspirar, no una expectativa inicial.

Para aparecer en la lista solo se requiere experiencia en la materia, superar la evaluación de la solicitud y la clase de demostración, y tener disponibilidad constante cada semana. La revisión de la solicitud puede tardar entre días y semanas antes de que el perfil se publique, y los pagos se realizan según el calendario habitual de la plataforma una vez finalizadas las clases.

Lo que conviene saber desde el principio es que las clases de prueba no suponen ningún ingreso para el profesor, lo que hace que las primeras semanas parezcan mucho menos lucrativas que la media anunciada. Entender cómo ganar dinero con aplicaciones como esta implica planificar teniendo en cuenta ese bajón, en lugar de dejarse sorprender por él.

La mejor tarifa por hora para una habilidad que se puede enseñar Preply 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Imparte clases de una asignatura que ya domines y gana una parte cada vez mayor de tu tarifa con el paso del tiempo. Solicita un puesto de profesor en Preply

5. Aplicaciones de asistente virtual

Belay es una opción sólida para cualquier persona con habilidades administrativas o de apoyo empresarial que busque ganar dinero con aplicaciones a una tarifa por hora más alta que la que ofrecen la mayoría de los trabajos para principiantes. A los asistentes virtuales seleccionados se les paga entre 19 y 22 dólares por hora como autónomos (formulario 1099), en función de su experiencia y sus habilidades.

Esa cifra es una respuesta razonable a la pregunta de cuánto se puede ganar con las aplicaciones una vez que se cuenta con un conjunto de habilidades reales, aunque el proceso de selección refleja ese nivel de exigencia. La selección es competitiva, y solo una pequeña parte de los solicitantes supera la revisión.

Para empezar, se requieren habilidades administrativas o de apoyo empresarial, disponibilidad durante el horario laboral habitual de EE. UU. y haber superado una verificación de antecedentes. La inscripción es gratuita, aunque Belay no garantiza la asignación de un cliente ni un horario fijo inmediatamente después de la aceptación; el pago se realiza mensualmente en función de las horas contratadas una vez se haya producido la asignación.

Algo que conviene saber de antemano es que la tarifa indicada en una oferta de trabajo suele ser la tarifa facturada al cliente, no la remuneración real del colaborador. Confirmar la tarifa por hora real antes de comprometerse es lo que marca la diferencia entre una forma sólida de ganar dinero con las aplicaciones y una que resulta decepcionante.

Ideal para habilidades administrativas o empresariales Belay 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Pon en práctica tus habilidades administrativas o de asistencia empresarial como colaborador autónomo 1099, previamente seleccionado y remunerado. Inscríbete en la red de contratistas de Belay

6. Aplicaciones de impresión bajo demanda

Printify es una buena opción para cualquiera que quiera ganar dinero con aplicaciones a través de una idea de diseño, en lugar de un servicio o de unas horas libres. Los vendedores que eligen activamente su proveedor de impresión y fijan los precios con un objetivo concreto obtienen entre un 18 % y un 35 % de beneficio por pedido, muy por encima del 5 % al 15 % que se pierden al limitarse a los valores predeterminados.

Esa diferencia se refleja rápidamente en cifras reales: un diseño de camiseta bien optimizado puede generar cerca de 12 dólares de beneficio por venta, y categorías como tazas, velas y artículos de papelería pueden alcanzar márgenes aún mayores antes de tener en cuenta el gasto en publicidad.

Para empezar solo se necesita una idea de diseño o un nicho de mercado y una tienda en línea conectada a través de Etsy o Shopify. El coste inicial es cero, no hay que comprar inventario por adelantado y los productos solo se imprimen una vez que se produce la venta, aunque generar el tráfico suficiente para esa primera venta suele requerir semanas o meses de marketing.

El hábito que distingue a los vendedores rentables del resto es comparar proveedores y la calidad de los soportes en blanco, en lugar de conformarse con lo que se asigna automáticamente por defecto. Saltarse ese paso es una de las formas más rápidas de hacer que las aplicaciones para ganar dinero parezcan mucho menos rentables de lo que realmente son. Un análisis más detallado de algunas aplicaciones para ganar dinero demuestra lo importante que es esa elección inicial.

Ideal para una idea de diseño sin riesgo de inventario Printify 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Aplica un diseño a productos reales sin necesidad de comprar stock hasta que alguien haga un pedido. Empieza a vender a través de Printify

7. Aplicaciones de fotos y vídeos de archivo

Shutterstock es una de las formas más pasivas de ganar dinero con las aplicaciones, ya que una sola subida puede seguir generando regalías mucho tiempo después de que haya finalizado el trabajo de grabación o edición. Los colaboradores empiezan con una regalía del 15 % por venta, que aumenta hasta el 40 % a medida que crece el número de descargas anuales.

Esa estructura de regalías se paga de forma diferente según el uso que el comprador haga del archivo, ya que las descargas estándar, las licencias empresariales y los vídeos tienen precios distintos. Se premia el volumen y la constancia por encima de que una sola subida se vuelva viral.

Para empezar, solo se necesitan fotos o vídeos originales, con autorizaciones de modelos y de derechos de propiedad, además de una cámara o un teléfono decente. El envío es gratuito, aunque las imágenes deben superar una revisión antes de publicarse, y para obtener ingresos significativos suele ser necesario acumular cientos de archivos aprobados a lo largo de varios meses.

Hay que tener en cuenta desde el principio que la tasa de regalías se restablece al nivel más bajo cada año natural, independientemente del total del año anterior. Subir unas pocas imágenes y esperar ingresos reales de inmediato es la forma más rápida de llevarse una decepción con lo que, por lo demás, es una forma sólida de ganar dinero con aplicaciones a largo plazo.

El más pasivo de los ocho métodos Shutterstock 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Sube fotos o vídeos originales una sola vez y gana derechos de autor por cada descarga futura. Conviértete en colaborador de Shutterstock

8. Aplicaciones para crear vídeos cortos

El programa «Creator Rewards» de TikTok es una buena opción para cualquiera que quiera ganar dinero con aplicaciones a partir del contenido que ya está creando. Los pagos oscilan entre 0,40 y 1,00 dólares por cada 1.000 visualizaciones válidas, por lo que un vídeo que alcance un millón de visualizaciones podría reportar entre 400 y 1.000 dólares.

Los requisitos de elegibilidad determinan si esto funciona o no: ser mayor de 18 años, tener al menos 10 000 seguidores, haber obtenido al menos 100 000 visualizaciones en los últimos 30 días y que los vídeos duren más de 60 segundos para poder optar a las tarifas más altas del programa. Una visualización «válida» significa que una persona real ha visto el vídeo desde la sección «Para ti» durante al menos cinco segundos; no se cuenta cualquier visualización.

Para empezar, solo hace falta tener una audiencia ya existente o en crecimiento y el hábito de publicar con regularidad. Unirse es gratis, aunque alcanzar todos los requisitos puede llevar meses de publicaciones constantes antes de que se obtengan ingresos significativos.

Un hábito que vale la pena adquirir desde el principio es optar por vídeos de mayor duración en lugar de clips cortos, ya que el programa ahora da prioridad al contenido de más de 60 segundos. Para cualquiera que busque ingresos como creador además de otros ingresos complementarios, merece la pena combinar las aplicaciones gratuitas que pagan dinero real al instante mientras se construye una audiencia para ganar dinero con aplicaciones como esta.

Ideal para un público ya existente o para quienes tienen un hábito de consumo de contenidos TikTok Creator Rewards 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Convierte tu hábito de publicar y tu audiencia actuales en pagos por visualización para creadores. Comprueba si cumples los requisitos para Creator Rewards

Comparativa de los 8 métodos

Esta tabla facilita la comparación entre el coste inicial y los ingresos reales de los ocho métodos, por lo que permite ver rápidamente cuál es el más adecuado antes de lanzarse a la aventura. También es una buena opción, junto con las mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero real, si lo que más te importa es obtener ganancias rápidas y sin mucho esfuerzo, más que el límite máximo de ingresos de cualquier método concreto para ganar dinero con aplicaciones.

Método Coste inicial Rango realista tras deducir comisiones Aplicaciones de reparto (DoorDash) 0 $ (vehículo propio) De 10 a 18 dólares/hora netos Aplicaciones de servicios autónomos (Fiverr) Gratis De 0 $ a unos pocos cientos al mes al principio, con un aumento a medida que se acumulan las valoraciones Aplicaciones de mercado de segunda mano (Poshmark) Gratis + coste del inventario Unos cientos de dólares al mes para vendedores ocasionales Aplicaciones de clases particulares online (Preply) Gratis ~18 $/hora de media, más de 40 $/hora para materias especializadas Aplicaciones de asistente virtual (Belay) Gratis De 19 a 22 $/hora una vez emparejado con un cliente Aplicaciones de impresión bajo demanda (Printify) Gratis Margen neto del 5 % al 35 % por pedido, dependiendo de la configuración Aplicaciones de fotos y vídeos de archivo (Shutterstock) Gratis Entre un 15 % y un 40 % de regalías por descarga; se acumulan poco a poco Aplicaciones de vídeos cortos (TikTok Creator Rewards) Gratis Entre 0,40 y 1 dólar por cada 1.000 visualizaciones válidas

Aplicaciones de «jugar para ganar» y de recompensas para obtener dinero extra

Las aplicaciones de recompensas y «jugar para ganar» no sustituirán a los ingresos de los ocho métodos anteriores, pero son un ejemplo claro de aplicaciones que te pagan dinero real por los minutos libres, convirtiendo pequeños ratos de tiempo libre en ingresos reales.

Aquí tienes una comparación, fácil de consultar, de los socios reales y confirmados de las aplicaciones de recompensas.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

Snakzy es la mejor opción aquí para cualquiera que quiera ganar dinero con aplicaciones sin comprometerse primero con un método completo.

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Lo que no funciona

Aplicaciones que prometen una tarifa fija por hora antes de realizar ningún trabajo: una auténtica aplicación de la economía gig o de clases particulares paga por entrega, pedido o clase, no un salario fijo garantizado. La FTC advierte de que cualquier aplicación de «empleo» que garantice unos ingresos específicos antes de empezar es una señal de alarma habitual para cualquiera que intente ganar dinero con aplicaciones.

una auténtica aplicación de la economía gig o de clases particulares paga por entrega, pedido o clase, no un salario fijo garantizado. La FTC advierte de que cualquier aplicación de «empleo» que garantice unos ingresos específicos antes de empezar es una señal de alarma habitual para cualquiera que intente ganar dinero con aplicaciones. «Oportunidades» en las que hay que pagar para empezar: todos los métodos mencionados anteriormente, desde Fiverr hasta Printify o Shutterstock, son gratuitos. Una aplicación que cobra una cuota inicial de «activación», «formación» o «kit de inicio» para desbloquear el potencial de ingresos no es una de las formas reales de ganar dinero con aplicaciones.

todos los métodos mencionados anteriormente, desde Fiverr hasta Printify o Shutterstock, son gratuitos. Una aplicación que cobra una cuota inicial de «activación», «formación» o «kit de inicio» para desbloquear el potencial de ingresos no es una de las formas reales de ganar dinero con aplicaciones. Revender aplicaciones que anuncian beneficios garantizados por la reventa: los mercados como Poshmark se llevan una comisión real de cada venta, por lo que cualquier aplicación que afirme ofrecer márgenes de beneficio garantizados sin investigar los precios de venta de productos similares está exagerando el modelo.

los mercados como Poshmark se llevan una comisión real de cada venta, por lo que cualquier aplicación que afirme ofrecer márgenes de beneficio garantizados sin investigar los precios de venta de productos similares está exagerando el modelo. Confundir la tarifa facturada al cliente con la remuneración del colaborador: la tarifa por hora anunciada en una oferta de trabajo es, a veces, lo que el cliente paga a la plataforma, no lo que el trabajador se lleva realmente a casa. Confirma siempre la tarifa que recibe el colaborador antes de presentar tu candidatura.

Veredicto final sobre «Ganar dinero con aplicaciones»

Sí, es realista ganar dinero con las aplicaciones, y la cifra realista oscila entre 50 y 400 dólares al mes para un principiante que dedique unas pocas horas a la semana. Para obtener dinero rápido hoy mismo, hay que empezar con aplicaciones de reparto, mientras que para conseguir ingresos reales hay que optar por aplicaciones basadas en habilidades, como Fiverr o Preply.

Si aún no te has decidido, merece la pena empezar a usar ese mismo día una aplicación gratuita de recompensas como Snakzy mientras solicitas o configuras un método que te permita ganar más dinero, ya que no te cuesta nada probar más de una a la vez. Esa es, en realidad, la estrategia que hay que seguir para aprender a ganar dinero con aplicaciones de forma eficaz.

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