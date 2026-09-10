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Mit Apps Geld verdienen: So funktioniert es und wie viel Sie im Jahr 2026 verdienen können

Mit Apps Geld zu verdienen klingt zunächst weit hergeholt, bis man sieht, wie schnell die erste Auszahlung erfolgen kann: Allein DoorDash kann noch am selben Tag, an dem eine Schicht endet, Geld auf das Konto überweisen. Ein zusätzliches Smartphone und ein paar freie Stunden pro Woche reichen aus, um daraus ein solides Zusatzeinkommen zu machen – wenn auch kein vollständiger Ersatz für ein festes Gehalt.

Die tatsächliche Spanne liegt bei 200 bis 800 Dollar im Monat, und um sie zu erreichen, kommt es darauf an, eine App an die tatsächlichen Fähigkeiten und die verfügbare Zeit anzupassen, statt sich von Bewertungen im App-Store leiten zu lassen. Dieser Leitfaden behandelt acht konkrete Methoden: kompetenzbasierte Optionen wie Freiberuflichkeit, Nachhilfe und die Tätigkeit als virtueller Assistent, vermögensbasierte Wege wie Wiederverkauf, Print-on-Demand, Stock-Inhalte und Auszahlungen für Content-Ersteller sowie Belohnungs-Apps für den kleinen Nebenverdienst zwischendurch . Diese Lücke zwischen Bruttoverdienst und Nettoverdienst ist der eigentliche Kern der Frage, wie man in diesem Jahr mit Apps Geld verdienen kann.

Ist es tatsächlich realistisch, mit Apps Geld zu verdienen?

Ja, mit Apps lässt sich echtes Geld verdienen, und der realistische Verdienstbereich für einen Anfänger, der ein paar Stunden pro Woche investiert, liegt bei etwa 50 bis 400 Dollar im Monat. Das ist weit entfernt von den „1.000 Dollar pro Woche“, mit denen manche App-Store-Einträge werben, und es ist die realistische Antwort darauf, wie viel man mit Apps verdienen kann, bevor man sich Fachkenntnisse oder eine Zielgruppe aufgebaut hat.

Der Nettolohn bei DoorDash von 10 bis 18 Dollar pro Stunde nach Abzug von Benzinkosten, Fahrzeugverschleiß und Selbstständigkeitssteuer ist ein solider Anhaltspunkt dafür, wie „bescheiden, aber real“ tatsächlich aussieht. Dies funktioniert am besten für Menschen, die regelmäßig einige Stunden pro Woche investieren können oder die bereits über vermarktbare Fähigkeiten, einen Bestand oder ein Publikum verfügen, auf das sie zurückgreifen können.

Das ist nichts für Leute, die passives Einkommen erwarten, ohne in der ersten Woche Zeit investieren zu müssen. Der Kompromiss, den man im Voraus kennen sollte: Kompetenzbasierte Apps wie Fiverr, Preply und Belay zahlen mehr pro Stunde, aber es dauert länger, bis man den ersten Kunden gewinnt, während assetbasierte Apps wie Printify und Shutterstock anfangs weniger pro Einheit zahlen, aber nach der Einrichtung weitaus weniger Zeitaufwand erfordern.

Die richtige Seite dieses Kompromisses zu wählen, anstatt dem nachzulaufen, was diese Woche am schnellsten aussieht, ist die eigentliche Fähigkeit, die dahintersteckt, wenn man lernen will, wie man mit Apps nachhaltig Geld verdient. Einige dieser Methoden überschneiden sich auch mit den besten Apps, die dich für einfache Aufgaben mit geringem Aufwand bezahlen.

8 echte Möglichkeiten, mit Apps Geld zu verdienen

Diese acht Empfehlungen sind danach geordnet, wie schnell ein Anfänger realistisch gesehen eine Auszahlung erhalten kann, abgewogen gegen die langfristige Verdienstgrenze. Die Liste kombiniert kompetenzbasierte mit ressourcenbasierten Methoden, sodass es einen soliden Ausgangspunkt gibt, um mit Apps Geld zu verdienen – ganz gleich, ob Zeit oder eine vorhandene Ressource der größere Vorteil ist.

1. Liefer-Apps

DoorDash ist in diesem Jahr eine der klarsten Möglichkeiten, mit Apps Geld zu verdienen, da der Bruttolohn für aktive Lieferzeiten je nach Markt zwischen etwa 12 und 18 Dollar pro Stunde liegt – ganz ohne Lebenslauf, Vorstellungsgespräch oder Wartezeit. Der Nettolohn nach Abzug von Benzinkosten und Fahrzeugverschleiß liegt bei etwa 10 bis 18 Dollar pro Stunde – eine faire Antwort auf die Frage, wie viel man mit Apps verdienen kann, wenn man noch keinerlei Erfahrung hat.

Um loszulegen, muss man lediglich mindestens 18 Jahre alt sein, ein Auto, ein Fahrrad oder einen Roller besitzen, über einen gültigen Führerschein und eine Versicherung für Fahrer verfügen sowie eine Hintergrundüberprüfung bestehen. Die Startkosten betragen 0 US-Dollar, sofern man bereits ein Fahrzeug in der Einfahrt stehen hat.

Mit „Fast Pay“ können aktive Dashers sich gegen eine geringe Gebühr noch am selben Tag Geld auszahlen lassen oder stattdessen auf die übliche wöchentliche Überweisung warten. Es lohnt sich, sich frühzeitig anzugewöhnen, die zurückgelegten Kilometer anhand des Standardtarifs der IRS zu erfassen, damit das Bruttoeinkommen nicht höher erscheint, als das, was tatsächlich auf dem Konto landet, sobald die tatsächlichen Fahrkosten berücksichtigt werden. Diese Differenz ist ein wichtiger Aspekt, um zu lernen, wie man mit Apps nachhaltig Geld verdient, anstatt nur der im Titel genannten Stundenvergütung hinterherzujagen.

Der schnellste Weg zu echtem Geld DoorDash 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Melden Sie sich in wenigen Minuten an, liefern Sie noch heute aus und lassen Sie sich Ihr Verdienst noch am selben Tag auszahlen. Bei Dash anmelden

2. Apps für freiberufliche Dienstleistungen

Fiverr ist eine der besseren Möglichkeiten, mit Apps Geld zu verdienen – für jeden, der eine konkrete Fähigkeit zu verkaufen hat, sei es Schreiben, Design, Videobearbeitung oder Sprecherarbeit. Verkäufer behalten 80 % dessen, was ein Käufer bezahlt; bei einem 100-Dollar-Auftrag bleiben also 80 Dollar netto, und das Einstellen eines Angebots kostet nichts.

Hier sind realistische Erwartungen für Anfänger wichtiger als hochgesteckte Ziele. Neue Anbieter auf der Plattform berichten, dass sie in den ersten Monaten fast 200 Dollar verdient haben – das ist ein realistischer Ausgangspunkt und kein Ziel, das man gleich am ersten Tag anstreben sollte.

Bis zum ersten Auftrag kann es zwischen einigen Tagen und mehreren Monaten dauern, daher ist Geduld ebenso wichtig wie das eigene Können. Ein kleines Portfolio mit Arbeitsproben trägt wesentlich dazu bei, Vertrauen aufzubauen, noch bevor sich der erste Käufer überhaupt meldet.

Was Verkäufer, die Aufträge erhalten, von denen unterscheidet, die keine bekommen, ist die Preisgestaltung mit Blick auf eine klare Nische. Ein Auftrag, der zu niedrig gepreist oder zu allgemein beschrieben ist, gerät letztendlich in einen Preiswettbewerb mit Hunderten ähnlicher Angebote, anstatt sich für den richtigen Käufer hervorzuheben. Genau dieser Fokus macht Fiverr zu einer echten Möglichkeit, langfristig mit Apps Geld zu verdienen – und nicht nur zu einem einmaligen Auftrag.

Höchste langfristige Verdienstgrenze Fiverr 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verwandeln Sie eine verkaufsfähige Fähigkeit in einen angebotenen Gig und behalten Sie 80 % des Kaufpreises. Fiverr durchsuchen

3. Apps für den Wiederverkauf

Poshmark ist eine der einfachsten Möglichkeiten für Anfänger, mit Apps Geld zu verdienen, da man dafür auf Dinge zurückgreifen kann, die ohnehin schon im Haus herumliegen, anstatt neue Fähigkeiten zu erlernen oder in Lagerbestände zu investieren. Gelegenheitsverkäufer verdienen in der Regel ein paar hundert Dollar im Monat mit dem Weiterverkauf von Kleidung und Haushaltsartikeln und können ihre Angebote vom ersten Tag an kostenlos einstellen.

Vollzeit-Wiederverkäufer mit großem Lagerbestand können ihren Nettogewinn in den vierstelligen Bereich steigern, allerdings erfordert das Erreichen dieser Obergrenze ein beträchtliches Verkaufsvolumen und viel Zeit. Die meisten Gelegenheitsverkäufer bleiben deutlich unter dieser Obergrenze, was für einen Nebenverdienst eher normal ist als für ein Vollzeitgeschäft.

Um loszulegen, braucht man lediglich einen Lagerbestand – sei es aus Secondhand-Läden oder aus dem eigenen Besitz –, ansprechende Fotos und einen zügigen Versand, sobald eine Bestellung eingeht. Ein erster Verkauf kann bereits innerhalb weniger Tage nach der Einstellung erfolgen, und die Auszahlung erfolgt kurz nach Bestätigung der Lieferung, was den Feedback-Kreislauf im Vergleich zu den meisten anderen Apps auf dieser Liste beschleunigt.

Eine Gewohnheit, die man sich frühzeitig aneignen sollte, ist, vor der Preisgestaltung die jüngsten „verkauften“ Vergleichsobjekte zu prüfen und die Verkaufsgebühr von Anfang an in die Gewinnuntergrenze einzukalkulieren. Diesen Schritt zu überspringen ist der schnellste Weg, einen ansonsten soliden Versuch, mit Apps durch Weiterverkauf Geld zu verdienen, zunichte zu machen.

Ideal, um Ihren Kleiderschrank zu Geld zu machen Poshmark 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Stellen Sie Artikel ein, die Sie bereits besitzen, und beginnen Sie innerhalb weniger Tage mit dem Verkauf – ganz ohne Vorabkosten für Lagerbestände. Beginnen Sie mit dem Verkauf auf Poshmark

4. Online-Nachhilfe-Apps

Preply ist eine gute Wahl für alle, die mit Apps Geld verdienen möchten, indem sie ein Fachgebiet nutzen, das sie bereits gut beherrschen. Der durchschnittliche Stundenlohn für Nachhilfelehrer liegt bei etwa 18,30 US-Dollar, wobei für Spezialgebiete wie Business-Englisch, Prüfungsvorbereitung oder Programmieren regelmäßig 40 US-Dollar oder mehr gezahlt werden.

Die Provisionsstruktur belohnt langfristiges Engagement: Preply behält zu Beginn einen größeren Anteil ein, der jedoch mit zunehmender Unterrichtsstundenzahl des Nachhilfelehrers sinkt, sodass das Nettoeinkommen im Laufe der Zeit steigt, anstatt konstant zu bleiben. Die beliebtesten Nachhilfelehrer der Plattform können bis zu 550 US-Dollar pro Woche verdienen – allerdings ist dies eher ein Ziel, auf das man hinarbeiten sollte, und keine zu Beginn zu erwartende Vergütung.

Um gelistet zu werden, sind lediglich Fachkenntnisse, eine bestandene Bewerbungs- und Probestundenprüfung sowie eine regelmäßige wöchentliche Verfügbarkeit erforderlich. Die Prüfung der Bewerbung kann Tage bis Wochen dauern, bevor ein Profil online geht, und die Auszahlungen erfolgen nach Abschluss der Unterrichtsstunden gemäß dem regulären Zeitplan der Plattform.

Was man von vornherein wissen sollte: Probestunden werden dem Tutor nicht vergütet, wodurch die ersten Wochen weitaus weniger lukrativ erscheinen als der beworbene Durchschnittsverdienst. Um mit Apps wie dieser Geld zu verdienen, muss man diesen Einbruch einkalkulieren, anstatt sich davon überraschen zu lassen.

Bester Stundensatz für eine vermittelbare Fähigkeit Preply 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Unterrichten Sie ein Fach, das Sie bereits beherrschen, und verdienen Sie im Laufe der Zeit einen steigenden Anteil Ihres Honorars. Bewerben Sie sich als Lehrer bei Preply

5. Apps für virtuelle Assistenten

Belay ist eine solide Option für alle, die über Kenntnisse in der Verwaltung oder im Bereich Unternehmensunterstützung verfügen und mit Apps Geld zu einem höheren Stundensatz verdienen möchten, als die meisten Einstiegsjobs bieten. Geprüfte virtuelle Assistenten erhalten als 1099-Auftragnehmer je nach Erfahrung und Qualifikationen einen Stundenlohn von 19 bis 22 US-Dollar.

Diese Zahl gibt einen fairen Anhaltspunkt dafür, wie viel man mit Apps verdienen kann, sobald man über echte Fachkenntnisse verfügt – wobei der Überprüfungsprozess diese Hürde widerspiegelt. Die Aufnahme ist hart umkämpft, und nur ein kleiner Teil der Bewerber besteht die Prüfung.

Um loszulegen, sind Kenntnisse in der Verwaltungs- oder Unternehmensunterstützung, Verfügbarkeit während der üblichen US-Geschäftszeiten sowie eine bestandene Hintergrundüberprüfung erforderlich. Die Bewerbung ist kostenlos, allerdings garantiert Belay weder eine sofortige Vermittlung an einen Kunden noch regelmäßige Arbeitszeiten direkt nach der Zulassung; die Bezahlung erfolgt monatlich auf Basis der vertraglich vereinbarten Stunden, sobald eine Vermittlung zustande gekommen ist.

Was man im Voraus wissen sollte: Der in einer Stellenanzeige angegebene Stundensatz ist oft der dem Kunden in Rechnung gestellte Satz und nicht das tatsächliche Entgelt des Auftragnehmers. Die Klärung des tatsächlichen Stundensatzes vor der Zusage ist entscheidend dafür, ob man mit Apps solide Geld verdienen kann oder enttäuscht wird.

Am besten geeignet für Verwaltungs- oder betriebswirtschaftliche Fähigkeiten Belay 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Setzen Sie Ihre Fähigkeiten im Bereich Verwaltung oder Unternehmensbetreuung als geprüfter, bezahlter 1099-Auftragnehmer ein. Bewerben Sie sich beim Belay-Vertragspartnernetzwerk

6. Print-on-Demand-Apps

Printify eignet sich besonders für alle, die mit Apps Geld verdienen möchten – und zwar eher mit einer Designidee als mit einer Dienstleistung oder in ihrer Freizeit. Verkäufer, die ihren Druckanbieter und ihren Preis bewusst auswählen, erzielen einen Gewinn von 18 % bis 35 % pro Bestellung – deutlich mehr als die 5 % bis 15 %, die bei der Verwendung der Standardeinstellungen verloren gehen.

Diese Differenz macht sich schnell in konkreten Zahlen bemerkbar: Ein gut optimiertes T-Shirt-Design kann einen Gewinn von fast 12 US-Dollar pro Verkauf einbringen, und Kategorien wie Tassen, Kerzen und Papierwaren können noch höhere Margen erzielen, bevor Werbeausgaben berücksichtigt werden.

Um loszulegen, braucht man lediglich ein Design oder eine Nischenidee sowie einen angeschlossenen Online-Shop über Etsy oder Shopify. Die Startkosten betragen null, es muss kein Lagerbestand im Voraus gekauft werden, und die Produkte werden erst gedruckt, wenn tatsächlich ein Verkauf stattfindet – allerdings dauert es oft Wochen bis Monate an Marketingmaßnahmen, um genügend Traffic für diesen ersten Verkauf aufzubauen.

Was profitable Verkäufer von den anderen unterscheidet, ist die Gewohnheit, Anbieter und die Qualität der Rohprodukte zu vergleichen, anstatt sich mit dem zufrieden zu geben, was standardmäßig automatisch zugewiesen wird. Diesen Schritt zu überspringen ist einer der schnellsten Wege, um das Geldverdienen mit Apps weit weniger profitabel erscheinen zu lassen, als es tatsächlich ist. Ein genauerer Blick auf einige Apps zum Geldverdienen zeigt, wie wichtig diese Wahl bei der Einrichtung ist.

Ideal für eine Designidee ohne Lagerrisiko Printify 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bringen Sie ein Design auf echte Produkte auf, ohne Lagerbestand anzulegen – erst wenn tatsächlich eine Bestellung eingeht. Beginnen Sie mit dem Verkauf über Printify

7. Apps für Stockfotos und -videos

Shutterstock ist eine der eher passiven Möglichkeiten, mit Apps Geld zu verdienen, da ein einzelner Upload auch lange nach Abschluss der Aufnahme- oder Bearbeitungsarbeiten weiterhin Lizenzgebühren einbringen kann. Die Lizenzgebühren für Mitwirkende beginnen bei 15 % pro Verkauf und steigen mit zunehmender jährlicher Download-Zahl auf bis zu 40 %.

Diese Lizenzgebührenstruktur zahlt sich je nach Nutzung der Datei durch den Käufer unterschiedlich aus, da Standard-Downloads, Unternehmenslizenzen und Videos unterschiedliche Preisstufen haben. Sie belohnt eher Umfang und Beständigkeit als einen einzelnen Upload, der viral geht.

Für den Einstieg braucht man lediglich originelle Fotos oder Filmmaterial mit Model- und Property-Release sowie eine ordentliche Kamera oder ein Smartphone. Das Einreichen ist kostenlos, allerdings müssen die Bilder vor der Veröffentlichung eine Prüfung durchlaufen, und um nennenswerte Einnahmen zu erzielen, sind in der Regel Hunderte von genehmigten Dateien erforderlich, die über Monate hinweg gesammelt werden.

Was man von vornherein wissen sollte: Der Lizenzsatz wird jedes Kalenderjahr auf die niedrigste Stufe zurückgesetzt, unabhängig vom Gesamtumsatz des Vorjahres. Eine Handvoll Bilder hochzuladen und sofort echte Einnahmen zu erwarten, ist der schnellste Weg, von einer ansonsten soliden Möglichkeit, langfristig mit Apps Geld zu verdienen, enttäuscht zu werden.

Die passivste der acht Methoden Shutterstock 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Laden Sie Originalfotos oder -videomaterial einmal hoch und verdienen Sie bei jedem zukünftigen Download eine Lizenzgebühr. Werden Sie Shutterstock-Anbieter

8. Apps zur Erstellung von Kurzvideos

Das „Creator Rewards“-Programm von TikTok ist eine hervorragende Möglichkeit für alle, die mit Apps Geld mit Inhalten verdienen möchten, die sie ohnehin bereits erstellen. Die Auszahlungen liegen bei etwa 0,40 bis 1,00 US-Dollar pro 1.000 qualifizierte Aufrufe, sodass ein Video, das eine Million Aufrufe erreicht, etwa 400 bis 1.000 US-Dollar einbringen könnte.

Die Teilnahmebedingungen entscheiden darüber, ob dies überhaupt funktioniert: Mindestalter 18 Jahre, mindestens 10.000 Follower, mindestens 100.000 Aufrufe in den letzten 30 Tagen, und die Videos müssen länger als 60 Sekunden sein, um für die höheren Vergütungssätze des Programms in Frage zu kommen. Ein „qualifizierter“ Aufruf bedeutet, dass eine echte Person das Video mindestens fünf Sekunden lang über den „Für dich“-Feed ansieht – es wird nicht einfach jeder Aufruf gezählt.

Um loszulegen, braucht man lediglich ein bestehendes oder wachsendes Publikum und die Gewohnheit, regelmäßig Beiträge zu veröffentlichen. Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings kann es Monate konsequenter Uploads dauern, bis man die vollständigen Teilnahmebedingungen erfüllt und sich tatsächlich etwas auszahlt.

Es lohnt sich, frühzeitig die Gewohnheit zu entwickeln, eher auf längere Videos als auf kurze Clips zu setzen, da das Programm mittlerweile Inhalte mit einer Länge von über 60 Sekunden bevorzugt. Für alle, die neben anderen Nebeneinkünften auch Auszahlungen als Creator anstreben, lohnt es sich, die kostenlosen Apps, die sofort echtes Geld auszahlen, zusätzlich zu nutzen, während sich eine Zielgruppe aufbaut, um mit Apps wie dieser Geld zu verdienen.

Am besten geeignet für eine bestehende Zielgruppe oder bestehende Nutzungsgewohnheiten TikTok Creator Rewards 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verwandeln Sie Ihre bestehenden Posting-Gewohnheiten und Ihre Follower in Auszahlungen pro Aufruf. Prüfen Sie die Teilnahmeberechtigung für Creator Rewards

Ein Vergleich der 8 Methoden

Diese Tabelle erleichtert den Vergleich der Startkosten mit den realistischen Verdienstmöglichkeiten aller acht Methoden, sodass man schneller erkennen kann, welche am besten passt, bevor man einsteigt. Sie ist auch eine gute nächste Anlaufstelle neben den besten Spiele-Apps, mit denen man echtes Geld gewinnen kann, wenn eine schnelle Auszahlung mit geringem Aufwand wichtiger ist als die Obergrenze einer einzelnen Methode, mit Apps Geld zu verdienen.

Vorgehensweise Anschaffungskosten Realistischer Verdienst nach Abzug der Gebühren Liefer-Apps (DoorDash) 0 $ (eigenes Fahrzeug) 10 bis 18 $/Stunde netto Apps für freiberufliche Dienstleistungen (Fiverr) Kostenlos 0 $ bis zu einigen Hundert $/Monat zu Beginn, steigend mit den Bewertungen Apps für den Wiederverkauf (Poshmark) Kostenlos + Lagerkosten Ein paar hundert Dollar pro Monat für Gelegenheitsverkäufer Online-Nachhilfe-Apps (Preply) Kostenlos Durchschnittlich ~18 $/Stunde, 40 $+/Stunde für Fachgebiete Apps für virtuelle Assistenten (Belay) Kostenlos 19 bis 22 $/Stunde nach Vermittlung an einen Kunden Print-on-Demand-Apps (Printify) Kostenlos 5 % bis 35 % Nettomarge pro Bestellung, je nach Konfiguration Stockfoto-/Stockvideo-Apps (Shutterstock) Kostenlos 15 % bis 40 % Lizenzgebühr pro Download, baut sich langsam auf Apps für Kurzvideos (TikTok Creator Rewards) Kostenlos ca. 0,40 bis 1 US-Dollar pro 1.000 qualifizierte Aufrufe

„Play-to-Earn“- und Belohnungs-Apps für zusätzliches Geld

Belohnungs- und „Play-to-Earn“-Apps werden das Einkommen aus den acht oben genannten Methoden nicht ersetzen, aber sie sind ein echtes Beispiel für Apps, die Ihnen echtes Geld für freie Minuten zahlen und so kleine Zeitfenster in echte Auszahlungen verwandeln.

Hier finden Sie eine übersichtliche Gegenüberstellung echter, bestätigter Partner von Prämien-Apps.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmegebühr Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

Snakzy ist hier die erste Wahl für alle, die mit Apps Geld verdienen möchten, ohne sich zunächst auf eine bestimmte Methode festlegen zu müssen.

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Was nicht funktioniert

Apps, die einen festen Stundensatz versprechen, bevor überhaupt Arbeit geleistet wurde: Eine echte Gig-Economy- oder Nachhilfe-App bezahlt pro Lieferung, Auftrag oder Unterrichtsstunde, nicht mit einem garantierten Pauschalgehalt. Die FTC warnt davor, dass jede „Job“-App, die ein bestimmtes Einkommen garantiert, bevor man überhaupt anfängt, ein häufiges Warnsignal für alle ist, die versuchen, mit Apps Geld zu verdienen.

Eine echte Gig-Economy- oder Nachhilfe-App bezahlt pro Lieferung, Auftrag oder Unterrichtsstunde, nicht mit einem garantierten Pauschalgehalt. Die FTC warnt davor, dass jede „Job“-App, die ein bestimmtes Einkommen garantiert, bevor man überhaupt anfängt, ein häufiges Warnsignal für alle ist, die versuchen, mit Apps Geld zu verdienen. „Gelegenheiten“, bei denen man für den Start zahlen muss: Alle oben genannten Plattformen, von Fiverr über Printify bis hin zu Shutterstock, sind kostenlos nutzbar. Eine App, die eine Vorabgebühr für „Aktivierung“, „Schulung“ oder ein „Starter-Kit“ verlangt, um das Verdienstpotenzial freizuschalten, gehört nicht zu den seriösen Möglichkeiten, mit Apps Geld zu verdienen.

Alle oben genannten Plattformen, von Fiverr über Printify bis hin zu Shutterstock, sind kostenlos nutzbar. Eine App, die eine Vorabgebühr für „Aktivierung“, „Schulung“ oder ein „Starter-Kit“ verlangt, um das Verdienstpotenzial freizuschalten, gehört nicht zu den seriösen Möglichkeiten, mit Apps Geld zu verdienen. Weiterverkauf von Apps, die garantierte Gewinne beim Weiterverkauf versprechen: Marktplätze wie Poshmark behalten einen erheblichen Anteil jedes Verkaufs ein; daher übertreibt jede App, die garantierte Gewinnspannen verspricht, ohne die „verkauften“ Vergleichsprodukte zu recherchieren, das Geschäftsmodell.

Marktplätze wie Poshmark behalten einen erheblichen Anteil jedes Verkaufs ein; daher übertreibt jede App, die garantierte Gewinnspannen verspricht, ohne die „verkauften“ Vergleichsprodukte zu recherchieren, das Geschäftsmodell. Verwechslung des dem Kunden in Rechnung gestellten Stundensatzes mit dem Vergütungssatz für Auftragnehmer: Der in einer Stellenanzeige angegebene Stundensatz entspricht manchmal dem Betrag, den der Kunde an die Plattform zahlt, und nicht dem, was ein Auftragnehmer tatsächlich netto erhält. Erkundigen Sie sich vor der Bewerbung immer nach dem Vergütungssatz für Auftragnehmer.

Abschließendes Fazit zum Thema „Geld verdienen mit Apps“

Ja, man kann mit Apps realistisch gesehen Geld verdienen, und die realistische Spanne liegt bei 50 bis 400 Dollar pro Monat für einen Anfänger, der ein paar Stunden pro Woche investiert. Um heute sofort Geld zu verdienen, sollte man mit Liefer-Apps beginnen, während man für ein echtes Einkommen auf eine kompetenzbasierte App wie Fiverr oder Preply setzen sollte.

Wenn du noch unentschlossen bist, lohnt es sich, noch am selben Tag mit einer kostenlosen Belohnungs-App wie Snakzy zu beginnen, während du dich gleichzeitig für eine lukrativere Methode bewirbst oder diese einrichtest, da es nichts kostet, mehrere Methoden gleichzeitig auszuprobieren. Das ist im Grunde genommen der gesamte Ansatz, um zu lernen, wie man mit Apps gut Geld verdient.

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Häufig gestellte Fragen