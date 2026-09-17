So verdienen Sie Geld mit Immobilien-Flipping: 6 konkrete Möglichkeiten im Jahr 2026

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Um zu lernen, wie man mit dem Weiterverkauf Geld verdient, muss man zunächst eine wichtige Zahl kennen: die Provision der Plattform. Der günstigste Einstieg erfolgt über den Handel mit Sammelkarten auf TCGplayer, wobei die Auszahlungen zweimal wöchentlich erfolgen. Das eignet sich für alle, die über einen bescheidenen Betrag verfügen, den sie in Lagerbestände investieren können, und ein paar Stunden pro Woche Zeit haben, um nach solchen Beständen zu suchen. Ein Hinweis zum Umfang, bevor Sie weiterlesen: Dieser Leitfaden befasst sich mit Waren und digitalen Vermögenswerten, nicht mit Immobilien.

Gewinn ist das, was nach Abzug der Plattformprovision übrig bleibt – daher ist es wichtig, zunächst die Höhe dieser Provisionen zu kennen. Dieser Leitfaden schlüsselt die tatsächlichen Provisionssätze, Auszahlungsfristen und Startkosten für sechs verschiedene Wege auf , wobei die Preise direkt aus den von den jeweiligen Plattformen veröffentlichten Gebührenordnungen stammen.

Es kommt darauf an, schon vor dem Kauf eines einzigen Artikels zum Weiterverkauf einen realistischen Nettogewinn zu berechnen – das ist der entscheidende Punkt und die eigentliche Antwort darauf, wie man mit dem Weiterverkauf Geld verdient, anstatt dabei Geld zu verlieren

Ist das Weiterverkaufen tatsächlich realistisch?

Ja, „Flipping“ ist realistisch. Bei einem Warenbestand von 200 bis 500 Dollar kannst du mit einem monatlichen Gewinn vor Steuern von 100 bis 400 Dollar rechnen. Was ist „Flipping“? Es bedeutet, etwas günstig zu kaufen und es dann teurer weiterzuverkaufen. Das ist ein Nebeneinkommen, das du schon dieses Wochenende aufbauen kannst, und es belohnt gutes Beschaffungsgeschick weitaus mehr als Kapital.

Immobilien-Flipping basiert auf Hypotheken, Genehmigungen und sechsstelligem Kapital und fällt daher gänzlich außerhalb des Rahmens dieses Leitfadens. Hier geht es darum, Waren und digitale Assets unter Marktpreis zu kaufen und sie dann an jemanden weiterzuverkaufen, der genau diese Sache haben möchte – das ist die praktische Grundlage dafür, wie man heute mit „Flipping“ Geld verdienen kann.

Die Obergrenze liegt hoch, doch das Segment bleibt kopflastig. Die unabhängigen Verkäufer bei Amazon erzielten im vergangenen Jahr im Durchschnitt einen Jahresumsatz im hohen sechsstelligen Bereich, wobei diese Zahl jedoch stark von Betrieben mit voll ausgelasteten Lagern und Personal aufgebläht wird.

Die Nachfrage ist in keiner der unten aufgeführten Kategorien das Problem. Einzelne Sammelkarten wurden im vergangenen Jahr bei eBay milliardenfach verkauft, und Vinyl verzeichnet in den USA seit fast zwei Jahrzehnten ununterbrochenes Wachstum. Der Gewinn hängt von drei Faktoren ab: dem erzielten Verkaufspreis, der Provision der Plattform und der Lagerdauer.

Ein Beschaffungsbudget, multipliziert mit etwa einem Viertel, ist der Wert, auf den man sich im ersten Monat verlassen kann. Die Gebühren liegen auf den unten aufgeführten Marktplätzen für Sammelkarten, Sneaker und Schallplatten bei 12 % bis 15 % und bei Amazon noch höher, sobald die Fulfillment-Kosten hinzukommen. Garantiertes Geld bis zum nächsten Freitag ist hier nicht realistisch, da der Lagerbestand wochenlang liegen bleiben kann.

Schnelles Geld zu machen ist hier selten realistisch, da die Ware wochenlang unverkauft liegen bleiben kann. Auszahlungen im Rahmen des „Verified Seller Program“ erfolgen am Tag des Versands eines Artikels, während Auszahlungen auf dem „Listings Marketplace“ freigegeben werden, sobald der Käufer die Lieferung bestätigt hat oder drei Tage danach – je nachdem, was zuerst eintritt. Gewinne aus dem Weiterverkauf gelten als steuerpflichtiges Einkommen, unabhängig davon, was eine Plattform angibt, und die US-Steuerbehörde (IRS) verlangt, dass jeder Gewinn in der Steuererklärung angegeben wird, auch wenn kein Formular 1099-K vorliegt.

6 konkrete Wege, um mit dem Weiterverkauf Gewinne zu erzielen

Die folgenden sechs Wege sind vom günstigsten und schnellsten Einstieg bis zum langsamsten geordnet. Jeder Weg beinhaltet die veröffentlichten Gebühren, den Zeitpunkt der Auszahlung und die Schritte bis zum ersten Verkauf – die eigentliche Grundlage dafür, wie man mit dem Weiterverkauf Geld verdienen kann.

Karten sind die günstigste Möglichkeit, mit dem Weiterverkauf zu beginnen, und die vorhersehbarste, um Auszahlungen zu erhalten. TCGplayer veranlasst die Auszahlungen an Verkäufer jeden Montag und Donnerstag, sobald eine Bestellung 24 Stunden nach bestätigter Lieferung abgewickelt ist, sodass die erste Auszahlung etwa zwei Wochen später erfolgt.

Verkäufer der Stufen 1 bis 4 zahlen eine Provision von 10,75 %, begrenzt auf 75 $ pro verkauftem Artikel, zuzüglich einer Transaktionsgebühr von 2,5 % und 0,30 $ pro Bestellung. Artikel mit Gewinn weiterzuverkaufen bedeutet hier, dass diese Gebühren abgezogen werden, bevor die Gewinnspanne überhaupt ins Spiel kommt. Zwanzig Einzelkarten pro Monat zum typischen Kartenpreis ergeben einen Bruttoerlös von fast 860 $, nach Abzug der Gebühren sind es knapp 740 $ – eine solide erste Antwort für alle, die herausfinden wollen, wie man speziell mit dem Weiterverkauf von Karten Geld verdienen kann.

eBay, Cardmarket und Whatnot verzeichnen alle ein echtes Handelsvolumen, und da eBay Eigentümer von TCGplayer ist, teilen sich diese Marktplätze einen Großteil derselben Nachfrage. Der Weiterverkauf von Artikeln auf eBay greift direkt auf diese Käufernachfrage zurück. Zu wissen, welche Sammelkartenspiele Wert behalten, ist wichtiger als jeder Preistrick.

Hier ist die Vorgehensweise, wenn man bei Null anfängt:

Eröffnen Sie ein Verkäuferkonto und geben Sie Ihre Steuer- und Bankdaten für die direkte Überweisung an

Kaufen Sie eine versiegelte Booster-Box oder ein Großpaket aus einer aktuellen Serie

Legen Sie den Preis anhand des Marktpreises auf der jeweiligen TCGplayer-Seite der Karte fest, nicht anhand von Auktionen auf anderen Plattformen

Wenn Sie bei „Direct“ angemeldet sind, listen Sie Einzelkarten über 2,50 $ einzeln und bündeln Sie alles, was günstiger ist • Versenden Sie die Karten in einer Schutzhülle, einem Top-Loader und einem stabilen Versandumschlag und laden Sie die Sendungsverfolgungsnummer noch am selben Tag hoch

Der Fehler, der Anfängern am meisten kostet, ist die Preisgestaltung nach dem höchsten Angebot statt nach dem Marktpreis, wodurch der Bestand wochenlang unverkauft bleibt. Das ist der schnellste Weg, einen vielversprechenden Start ins Stocken geraten zu lassen.

Zahlung zweimal pro Woche TCGplayer 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Provision beträgt 10,75 % und wird zweimal wöchentlich ausgezahlt – eine schnell zahlende Option für alle, die lernen möchten, wie man mit dem Weiterverkauf Geld verdienen kann. Verkaufsantrag stellen

Der Handel mit Sneakern funktioniert nach wie vor, und die eigentliche Chance liegt eher im schnellen Umschlag als darin, dem Hype hinterherzulaufen. Ein Paar für 200 $, das auf Stufe 1 verkauft wird, bringt nach Abzug der StockX-Provision etwa 176 $ ein. Was genau bedeutet hier „Geld verdienen“? Günstig Paare zu kaufen und sie mit einer echten Marge weiterzuverkaufen. Kauft man dieses Paar zum Verkaufspreis von 130 $, bleibt vor Versandkosten ein Gewinn von etwa 46 $ – eine Marge, die sich schnell summiert, wenn man das wöchentlich wiederholt.

Die Transaktionsgebühren sinken von 9 % auf Stufe 1 auf 7 % auf Stufe 5, zusätzlich fällt eine pauschale Bearbeitungsgebühr von 3 % an, die bei regelmäßigen Verkäufen weiter sinkt. Auszahlungen im Rahmen des „Verified Seller Program“ erfolgen am Tag des Versands eines Artikels, während Auszahlungen über den „Listings Marketplace“ erfolgen, sobald der Käufer die Lieferung bestätigt hat oder drei Tage danach – je nachdem, was zuerst eintritt.

GOAT und eBay kaufen denselben Bestand, doch StockX erhält die Empfehlung, da seine Gebührenstaffelung und Gebotsdaten vollständig öffentlich sind, was es einfach macht, den Preis eines Paares zu ermitteln, bevor man es erwirbt. Laufmodelle und allgemeine Veröffentlichungen in Standardgrößen schneiden derzeit still und leise besser ab als limitierte Releases.

Beachten Sie diese fünf Punkte, bevor Ihr erstes Angebot online geht:

Erstellen Sie ein Verkäuferkonto und geben Sie Ihre Auszahlungsdaten ein, bevor Sie Ware kaufen

Biete ausschließlich „Deadstock“ in der Originalverpackung an, wobei die Größe genau so angegeben werden muss, wie sie aufgedruckt ist

Prüfen Sie das aktuell höchste Gebot und legen Sie den Preis knapp unter dem niedrigsten Angebot fest

Versenden Sie innerhalb des von StockX festgelegten Zeitfensters für Windows, da bei verspätetem Versand der Verkauf storniert werden kann

Investieren Sie in gängige Größen aus regulären Kollektionen, nicht in ein einzelnes, gehyptes Paar

Das Festhalten an den Verkaufspreisen statt der Jagd nach gehypten Modellen unterscheidet einen wiederholbaren Weiterverkauf von einem einmaligen Verlust – der beständigste Weg für jeden, der herausfinden möchte, wie man mit dem Weiterverkauf von Sneakern Geld verdienen kann.

Auszahlung am Versandtag StockX 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verkäufer der Stufe 1 zahlen 9 % zuzüglich 3 % Bearbeitungsgebühr – eine zuverlässige Einnahmequelle für den Handel mit Sneakers. Mit dem Verkauf beginnen

Ausverkaufsregale und eine Gebührentabelle – mehr braucht es nicht, um das größte Potenzial auf dieser Liste zu erschließen: Arbitrage auf Amazon . Unabhängige Verkäufer erzielten dort im vergangenen Jahr im Durchschnitt einen Jahresumsatz im sechsstelligen Bereich – ein echtes Ziel, das es anzustreben lohnt, sobald der Prozess einmal ins Rollen gekommen ist.

Der „Individual“-Tarif kostet 0,99 $ pro verkauftem Artikel – ein kluger Einstieg, bevor man auf den „Professional“-Tarif für 39,99 $ umsteigt, sobald das Verkaufsvolumen dies rechtfertigt. Anfänger, die mit dem Weiterverkauf von Artikeln beginnen, sollten zunächst mit dem „Individual“-Tarif starten. Verkäufe sind sieben Tage nach bestätigter Lieferung zur Auszahlung berechtigter, gefolgt von einem Abrechnungszyklus von etwa zwei Wochen und weiteren wenigen Tagen für die Überweisung per ACH.

Der „Individual“-Tarif kostet 0,99 $ pro verkauftem Artikel – ein kluger Einstieg, bevor man auf den „Professional“-Tarif für 39,99 $ umsteigt, sobald das Verkaufsvolumen dies rechtfertigt. Anfänger im Bereich des Weiterverkaufs von Artikeln sollten zunächst mit dem „Individual“-Tarif beginnen. Verkäufe sind sieben Tage nach bestätigter Lieferung zur Auszahlung berechtigt, gefolgt von einem Abrechnungszyklus von etwa zwei Wochen und einigen weiteren Tagen für die Überweisung per ACH.

Die Vermittlungsgebühren liegen in den meisten Kategorien zwischen 8 % und 15 %, zuzüglich der FBA-Abwicklungsgebühr pro Einheit. Ein Nebengeschäft mit dem Weiterverkauf von Autos verursacht überhaupt keine dieser Plattformgebühren pro Einheit. Sobald dieser Kreislauf in Gang kommt, lässt sich dieses Geschäftsmodell tatsächlich auf 1.000 pro Woche skalieren.

Fang klein an und überprüfe zunächst die Zahlen:

Registrieren Sie sich zunächst für den „Individual“-Tarif und wechseln Sie dann zum „Professional“-Tarif, sobald Sie 40 Artikel pro Monat verkaufen

Scannen Sie Ausverkaufsartikel mit der Amazon Seller App und überprüfen Sie den Umsatzrechner, bevor Sie kaufen

Kaufen Sie nur dort ein, wo die gebührenbereinigte Marge 30 % oder mehr beträgt

Schicken Sie zunächst eine kleine erste Sendung an FBA, um die Vorbereitungsregeln kostengünstig kennenzulernen

Bewahren Sie die Lieferantenunterlagen für alle Markenartikel ab der ersten Kartonlieferung auf

Ein kostspieliger Fehler ist der Kauf von geschützten Marken anhand eines Kassenzettels, da Amazon Lieferantenrechnungen verlangt und keine Verkaufsbelege. Eine lückenlose Dokumentationskette vom ersten Tag an ist der eigentliche Schlüssel zum Erfolg beim Geldverdienen durch Arbitrage, ohne dabei an Grenzen zu stoßen.

Höchstgrenze Amazon 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verkäufer der Stufe 1 zahlen 9 % zuzüglich 3 % Bearbeitungsgebühr – eine solide Wahl, wenn es darum geht, mit dem Weiterverkauf von Sneakern Geld zu verdienen. Tarife vergleichen

Discogs erhebt eine Verkaufsgebühr von 9 % auf den Artikel zuzüglich Versandkosten, begrenzt auf 150 $; für die Einstellung fallen keine Gebühren an. Damit sind Schallplatten die günstigste physische Kategorie zum Ausprobieren, da die einzigen tatsächlichen Kosten die für die Schallplatte selbst sind.

Der Käufer bezahlt an der Kasse, und die Gebühren werden automatisch abgezogen, sodass dem Verkäufer nach Abzug der geringen Provisionen der Plattform und des Zahlungsdienstleisters etwas mehr als sieben Achtel des Verkaufspreises verbleiben. Das Prinzip des Geldverdienens bleibt hier einfach: Eine Schallplatte günstig kaufen, sie teurer verkaufen. Das ist immer noch der geringste Gesamtabzug aller physischen Vertriebswege hier, und eine gute Kiste kann jeden dazu bringen, sich zu fragen, wie man schnell 200 Dollar verdienen kann.

Die Vinyl-Umsätze in den USA steigen von Jahr zu Jahr weiter an und liegen mittlerweile deutlich vor denen von CDs. Die preisliche Differenzierung nach Pressung ist hier das A und O, da sich zwei Exemplare desselben Albums je nach Matrix und Pressung im Preis um das Zehnfache unterscheiden können.

Auch auf Plattenmessen und bei eBay werden Schallplatten verkauft, doch Discogs ist aufgrund seiner Veröffentlichungsdatenbank empfehlenswert, die den Preis für genau die vorliegende Pressung angibt. Der Weiterverkauf von Produkten bei eBay ist hier nach wie vor eine Option, allerdings mit weniger pressungsspezifischen Preisdaten.

Die Vorgehensweise, mit der sich Rückerstattungen minimieren lassen, sieht folgendermaßen aus:

Beziehe deine Platten aus Secondhand-Läden, Hausauflösungen und Flohmärkten und strebe dabei einen Preis von 1 bis 5 Dollar pro Platte an

Ordnen Sie jede Schallplatte anhand der Runout-Matrix und der Katalognummer ihrer exakten Veröffentlichungsseite zu

Bewerten Sie den Zustand ehrlich nach dem Goldmine-Standard und bewerten Sie dabei Hülle und Schallplatte getrennt

Legen Sie den Preis anhand der drei aktuell niedrigsten Angebote für diese Veröffentlichung fest, nicht anhand des höchsten jemals erzielten Verkaufspreises

Versenden Sie die Platte in einem geeigneten Versandkarton, wobei die Platte außerhalb der Hülle liegen sollte, um Risse an den Nähten zu vermeiden

Eine ehrliche Bewertung von Anfang an ist der entscheidende Unterschied zwischen einem reibungslosen Weiterverkauf und einer Rückerstattung – und sie ist einer der sichersten Wege, um mit geringem Startkapital Geld durch den Weiterverkauf zu verdienen.

Günstigster Lagerbestand Discogs 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine Verkaufsgebühr von 9 % auf den Artikelpreis und die Versandkosten, begrenzt auf 150 $; eine der günstigsten Möglichkeiten, mit dem Weiterverkauf Geld zu verdienen. Konto eröffnen

Domain-Flipping bringt gelegentlich hohe Gewinne ein, und wenn man die Zahlen im Voraus kennt, wird daraus kein Ratespiel mehr, sondern eine echte Strategie. Die mittleren Verkaufspreise liegen deutlich im dreistelligen Bereich, obwohl die meisten registrierten Namen gar nicht verkauft werden. Der Begriff „Geldverdienen“ bekommt hier eine andere Bedeutung, da der Großteil des Bestands gar nicht verkauft wird. Es handelt sich um ein Portfoliospiel, bei dem die Verlängerungskosten jedes Jahr zu Lasten des Verkäufers gehen.

Eine .com-Domain kostet im Einzelhandel etwa 12 bis 22 Dollar pro Jahr – eine Verlängerung, die unabhängig von einem Verkauf anfällt. Auch für Anfänger funktioniert das Flippen hier, obwohl die Verlängerungen jedes Jahr anfallen. Der „Basic“-Tarif von Afternic sieht eine Provision von 15 % vor, wenn eine Domain auf die Aftermarket-Nameserver von GoDaddy verweist, und 25 %, wenn dies nicht der Fall ist – daher ist die Nameserver-Einstellung wichtiger als jede Optimierung des Inserats. Fast Transfer gibt die Auszahlung frei, sobald der Käufer bezahlt hat, was den Cashflow nach einem Verkauf vereinfacht.

Sedo, Dynadot und Namecheap Market listen alle Domains, doch Afternic ist empfehlenswert, da die „Fast Transfer“-Verteilung die meisten großen Registrare erreicht.

Bauen Sie das Portfolio in dieser Reihenfolge auf und sortieren Sie es ohne sentimentale Bedenken aus:

Wählen Sie eine Nische, mit der Sie sich auskennen, und registrieren Sie dann manuell aus zwei Wörtern bestehende .com-Namen, die ein echtes Unternehmen kaufen würde

Prüfen Sie vergleichbare Verkäufe, bevor Sie etwas registrieren – nicht erst danach

Richten Sie die Nameserver auf Afternic aus, um den 15-prozentigen „Basic“-Tarif und die „Fast Transfer“-Verteilung zu erhalten

Legen Sie einen Sofortkaufpreis fest, da Sofortkäufe diesen Markt dominieren

Lassen Sie alles fallen, was sich in zwei Verlängerungszyklen nicht verkauft hat

Der Verzicht auf automatisierte Bewertungstools ist ein kluger Schachzug, da diese Keywords bewerten, nicht Käufer. Ein disziplinierter Ansatz ist hier ein echter, kostengünstiger Einstieg in das Geldverdienen mit Domain-Flipping.

Kein Lagerbestand Afternic 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Provision im Basis-Tarif liegt je nach Nameserver zwischen 15 % und 25 % – ein kostengünstiger und geduldiger Weg, um mit dem Weiterverkauf von Domains Geld zu verdienen. Eine Domain einstellen

Der Website-Handel ist hier der einzige Weg, bei dem ein einziger Verkauf ein ganzes Jahr des Kartenhandels übertreffen kann. Websites werden auf Basis eines Gewinnmultiplikators gehandelt, wobei Makler wie Empire Flippers die Angebote auf etwa das 2,5- bis 4,2-Fache des Jahresgewinns bewerten. Dieser Weg steht an letzter Stelle dieser Liste, da er entweder Kapital für den Kauf oder sechs Monate Arbeit für den Aufbau erfordert – doch diese Geduld erschließt den größten Einzelgewinn beim Geldverdienen durch Weiterverkauf.

Empire Flippers erwartet einen Jahresnettogewinn von mindestens 24.000 US-Dollar sowie eine 12-monatige Ertragshistorie, wobei die durchschnittliche Zeit bis zum Verkauf bei Tausenden abgeschlossener Transaktionen bei 125 Tagen liegt. Ein Nebengeschäft mit dem Weiterverkauf von Autos erfordert selten eine derart dokumentierte Ertragsentwicklung. Wenn man frühzeitig weiß, wo diese Messlatte liegt, ist es viel einfacher, darauf hinzuarbeiten.

Flippa ist die erschwinglichste Option, mit Inseratspaketen ab 29 $ für ein Unternehmen unter 10.000 $ und einer Erfolgsgebühr ab 10 % in dieser Preisklasse. Auch Motion Invest, Investors Club und Empire Flippers vermitteln Websites, doch Flippa verdient hier den Verweis, da es die kleinen Websites akzeptiert, die ein Anfänger im Bereich des Website-Handels tatsächlich besitzt.

Eine verkaufsbereite Website wird gezielt aufgebaut:

Kaufen Sie eine kleine Content-Website mit nachweisbaren Einnahmen aus 12 Monaten oder bauen Sie eine auf und halten Sie sie ein Jahr lang

Verbinden Sie Analyse- und Umsatzkonten, damit ein Käufer die Zahlen überprüfen kann, ohne sich auf Screenshots verlassen zu müssen

Beheben Sie zuerst die leicht zu behebenden Probleme: interne Links, Seitengeschwindigkeit und leistungsschwache Geldseiten

Bieten Sie die Seite zum 30- bis 40-fachen des monatlichen Gewinns an und rechnen Sie damit, den Preis von dort aus nach unten zu verhandeln

Nutzen Sie ein Treuhandkonto und dokumentieren Sie die Migrationsschritte, bevor Geld fließt

Wenn Sie Websites meiden, deren Traffic von einem einzigen Social-Media-Konto oder einer einzigen Weiterleitung stammt, schützen Sie Ihren hart verdienten Gewinn davor, über Nacht zu verschwinden.

Der höchste Einzelgewinn Flippa 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Erfolgsprämien beginnen bei 10 % in der untersten Stufe; dies ist die höchste Einzelauszahlung unter diesen Möglichkeiten, mit dem Weiterverkauf Geld zu verdienen. Ihre Website eintragen

Was die einzelnen Weiterverkaufswege kosten und wie schnell sich der Gewinn einstellt

Hier erfahren Sie, was die einzelnen Vorgehensweisen kosten und wie schnell das Geld auf dem Konto landet. Um mit dem Weiterverkauf von Artikeln Gewinn zu erzielen, sollte man zunächst diese Gebührenübersicht vergleichen. Es ist besonders wichtig, zuerst die Spalte mit den Gebühren zu lesen, da diese Zahl bereits vor dem Kauf darüber entscheidet, wie hoch die Gewinnspanne beim Weiterverkauf ist.

Methode Plattformgebühren Startkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Aufwand Sammelkarten 10,75 % Provision (L1–L4) + 2,5 % und 0,30 $ pro Auftrag, Obergrenze 75 $ pro Produkt 50–150 $ Lagerbestand, keine Einstellgebühr Zahlungen werden montags und donnerstags veranlasst; ~4 Werktage bis zur Gutschrift Aktiv: wöchentliche Beschaffung und Listung Sneaker 9 % (L1) bis 7 % (L5) + 3 % Bearbeitungsgebühr, Mindestgebühr für US-Verkäufer: 5 $ Ein Paar, ca. 100–200 US-Dollar Freigabe am Versandtag (Verified Seller-Programm) Aktiv: Schneller Einkauf und Versand Amazon-Arbitrage Empfehlungsprovision 5 %–45 % (8 %–15 % in den meisten Kategorien, mindestens 0,30 $) + FBA-Gebühr pro Einheit 39,99 $/Monat oder 0,99 $/Artikel, zzgl. Lagerbestand DD+7-Sperrfrist (7 Tage nach bestätigter Lieferung), anschließend der ~14-tägige Abrechnungszyklus, zuzüglich 3–5 Werktage per ACH Aktiv: Lagerabläufe, Vorbereitung und Versand Schallplatten 9 % auf den Artikel + Versand (mindestens 0,10 $, maximal 150 $) + ca. 3,49 % und 0,49 $ Bearbeitungsgebühr 1–5 $ pro Schallplatte, keine Einstellgebühr Der Käufer zahlt an der Kasse Aktiv: Bewertung und Verpackung jeder Bestellung Domainnamen 15 % „Basic“ mit GoDaddy-Aftermarket-Nameservern, 25 % ohne (Boost 20 %/30 %), Mindestprovision 15 $ ca. 12–22 $ pro Domain pro Jahr Fast Transfer zahlt, sobald der Käufer bezahlt hat; Verkäufe erfolgen unregelmäßig Meist passiv, sobald die Namen gelistet sind Websites Erfolgsgebühr ab 10 % in der untersten Stufe, die bei größeren Geschäften sinkt Einstellung ab 29 $, zuzüglich der Kosten für die Website selbst Freigabe der Treuhandzahlung nach Übergabe; durchschnittlich ~125 Tage bis zum Verkauf bei Empire Flippers Hoher Aufwand zu Beginn, passiv während des Verkaufs

Bei der Wahl des Weges geht es letztlich darum, die Startkosten gegen die eigene Geduld abzuwägen. Die Optionen mit der schnellsten Rendite erfordern weniger Kapital, dafür aber mehr wöchentlichen Aufwand, während die größten Einmalauszahlungen stattdessen einen zeitlichen Vorabaufwand erfordern. Schnelles Geldverdienen bedeutet fast immer weniger Kapital, dafür aber mehr wöchentlichen Aufwand. Beide Wege sind eine echte Lösung für die Frage, wie man mit dem Weiterverkauf Geld verdienen kann – vorausgesetzt, man prüft die Gebührenordnung, bevor man mit dem Kauf beginnt.

Wie wir diese sechs ausgewählt haben

Jeder hier vorgestellte Weg musste seine eigenen Gebühren und Auszahlungsbedingungen offenlegen und für eine Person mit weniger als 500 Dollar realisierbar sein. Was bedeutet „Geld unter 500 Dollar weiterverkaufen“? Genügend echtes Kapital, um den Prozess tatsächlich zu testen. Das schloss alles aus, bei dem der Nettoertrag von einer privaten Preisliste abhängt, die niemand im Voraus einsehen kann – ein echter Filter, um zu beurteilen, wie man mit Weiterverkäufen Geld verdienen kann, ohne raten zu müssen.

Vier Kriterien bestimmten die Liste:

Eine Route musste veröffentlichte Provisionen und einen veröffentlichten Auszahlungsplan haben

Eine reale Nachfrageschätzung musste aus einer Quelle stammen, die nicht zum eigenen Marketing der Plattform gehört

Es musste in den USA ohne Lizenz legal sein

Bei mindestens vier der sechs Angebote musste ein erster Verkauf innerhalb eines Monats möglich sein

Das Weiterverkaufen von Immobilien scheiterte an Kapital und Genehmigungen, der Weiterverkauf von Tickets an staatlichen Beschränkungen und Plattformverboten. Jedes „fertige“ Shop-Paket scheiterte aus dem einfachen Grund, dass man ein Versprechen statt eines Produkts kaufte. Das Konzept des Geldverdienens durch Weiterverkauf wurde hier für jeden Ansatz anhand desselben Maßstabs geprüft. Der gleiche Test gilt für Apps, die echtes Geld auszahlen, und die meisten von ihnen bestehen ihn ebenfalls nicht.

Die Rangliste gibt ehrlich wieder, was gehandelt wird – von den günstigsten und schnellsten bis hin zu den langsamsten und kapitalintensivsten Möglichkeiten. Deshalb liegt das Weiterverkaufen von Websites auf Platz sechs, obwohl es die höchste Einzelzahlung der sechs Möglichkeiten einbringt, und darin liegt die eigentliche Logik dahinter, wie man mit dem Weiterverkaufen klug statt schnell Geld verdienen kann.

Prämien-Apps, die deinen ersten Flip finanzieren

Prämien- und Cashback-Apps werden das Einkommen aus dem Flipping nicht ersetzen, aber sie decken die 50 bis 150 Dollar an Startkapital ab, die man für den Einstieg benötigt. Anfänger im Flipping können sich zu Beginn auf dieses kostenlose Startkapital stützen. Das Prinzip ist einfach: Diese Apps erstatten einen Prozentsatz der bereits ausgegebenen Beträge zurück und senken so die tatsächlichen Warenkosten, noch bevor ein einziger Artikel verkauft wurde – ein kleiner, aber echter Vorsprung für alle, die mit knappem Budget herausfinden wollen, wie man mit Flipping Geld verdienen kann.

Ibotta und Rakuten funktionieren beide auf diese Weise bei Lebensmitteln und Online-Einkäufen, und beide legen das Mindestalter für die Teilnahme auf 18 Jahre fest. Auch der Weiterverkauf von Produkten auf eBay profitiert von diesem Trick, Cashbacks zu kombinieren. Auszahlungsgrenzen und Teilnahmebedingungen variieren je nach App und Region – wer also die Bedingungen liest, bevor er sich darauf verlässt, spart sich eine Woche Zeitverschwendung.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmegebühr Mindestalter Snakzy 35 $ (US-Standardstufe) Kostenlos ab 18 Ibotta Mindestauszahlungsbetrag: 20 $ Kostenlos ab 18 Rakuten 5,01 $ bestätigter Cashback pro Quartal Kostenlos 18

Snakzy zahlt ab 35 $ auf der US-Standardstufe aus, die Mitgliedschaft ist ab 18 Jahren kostenlos und es ist keine Einzahlung erforderlich. Es ist klug, diese Auszahlung eher als Spielraum denn als Gehalt zu betrachten, da es nichts kostet, dies neben bereits geplanten Einkaufsreisen zu betreiben. Wenn man den angesparten Betrag so lange zurücklegt, bis 50 $ erreicht sind, und ihn dann in Aktien investiert, anstatt ihn auf ein Bankkonto zu überweisen, verwandelt sich eine kostenlose App in echtes Startkapital, mit dem man durch den Weiterverkauf Geld verdienen kann.

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Was beim „Flipping“ nicht funktioniert

Das meiste Geld beim „Flipping“ geht an drei Stellen verloren, und keine davon ist die Plattform, die ihren Anteil einbehält. Es handelt sich um kostenpflichtige Automatisierung, Beschaffungsware, die sich nicht verkaufen lässt, und Preisgestaltung auf ein Niveau, das niemand zahlt.

Konzeptionen, die dir den Traum verkaufen

Die folgenden Verkaufsargumente versprechen das Ergebnis und verschweigen die Arbeit. Deshalb tauchen sie immer wieder unter neuen Markennamen auf:

Fertigpakete für Online-Shops. Die FTC reichte am 25. September 2024 Klage gegen Ascend Capventures, firmierend als Ascend Ecom, wegen mit KI-Technologie beworbener Online-Shops ein, die als passive Einkommensquelle vermarktet wurden. In der Klageschrift wurden die Verluste der Verbraucher auf mindestens 25 Millionen Dollar beziffert. Im Juni 2025 gab die FTC eine vereinbarte Verfügung bekannt, die es den Betreibern dauerhaft verbieten würde, Geschäftsmöglichkeiten zu vermarkten, und die FTC erklärt, dass eine solche Verfügung Gesetzeskraft erlangt, sobald der Bezirksrichter sie unterzeichnet hat. Jeder, der fünfstellige Beträge dafür verlangt, einen Shop für Sie zu betreiben, verkauft genau dasselbe.

Die FTC reichte am 25. September 2024 Klage gegen Ascend Capventures, firmierend als Ascend Ecom, wegen mit KI-Technologie beworbener Online-Shops ein, die als passive Einkommensquelle vermarktet wurden. In der Klageschrift wurden die Verluste der Verbraucher auf mindestens 25 Millionen Dollar beziffert. Im Juni 2025 gab die FTC eine vereinbarte Verfügung bekannt, die es den Betreibern dauerhaft verbieten würde, Geschäftsmöglichkeiten zu vermarkten, und die FTC erklärt, dass eine solche Verfügung Gesetzeskraft erlangt, sobald der Bezirksrichter sie unterzeichnet hat. Jeder, der fünfstellige Beträge dafür verlangt, einen Shop für Sie zu betreiben, verkauft genau dasselbe. Bezahlte Zusatzverkäufe bei Bewertungen. Eine automatisierte Domainbewertung ist kein Angebot, und der Kauf einer Premium-Bewertung schafft noch keinen Käufer.

Eine automatisierte Domainbewertung ist kein Angebot, und der Kauf einer Premium-Bewertung schafft noch keinen Käufer. Bot-gesteuerte Drop-Käufe. Einzelhändler stornieren Bot-Bestellungen. Ein Nebengeschäft mit dem Weiterverkauf von Autos hat seine eigene Version dieser Falle: Fahrzeuge mit Rechtsmängeln. Da die durchschnittlichen Nike-Wiederverkaufspreise auf StockX im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr nur um 5 % gestiegen sind, deckt die Spanne das Risiko selten ab.

Wenn der Kurs das Produkt und der Online-Shop die Demo ist, sind Sie der Kunde und nicht der Verkäufer. Vergleichen Sie jedes Versprechen mit der Frage, wie man schnell 2.000 verdient, und die Art der Behauptung verrät sich von selbst.

Fallen bei Beschaffung und Preisgestaltung

Diese fünf kosten Sie echtes Geld statt Chancen. Jede davon lässt sich vor dem Kauf vermeiden:

Der Kauf von Markenartikeln mit Kaufbeleg. Amazon verlangt für die Markenzulassung Lieferantenrechnungen und akzeptiert keine Kaufbelege aus dem Einzelhandel, sodass diese Schnäppchenkäufe zu Lagerüberhängen werden können.

Amazon verlangt für die Markenzulassung Lieferantenrechnungen und akzeptiert keine Kaufbelege aus dem Einzelhandel, sodass diese Schnäppchenkäufe zu Lagerüberhängen werden können. Alles bewerten lassen. Die Bewertungsgebühren pro Karte übersteigen häufig den Wert einer gewöhnlichen Karte; lassen Sie daher nur dann eine Bewertung vornehmen, wenn der dadurch erzielte Preis dies rechtfertigt.

Die Bewertungsgebühren pro Karte übersteigen häufig den Wert einer gewöhnlichen Karte; lassen Sie daher nur dann eine Bewertung vornehmen, wenn der dadurch erzielte Preis dies rechtfertigt. Überbewertung von Schallplatten. Auf Discogs macht eine Rückerstattung plus Rücksendekosten die Marge mehrerer Verkäufe zunichte.

Auf Discogs macht eine Rückerstattung plus Rücksendekosten die Marge mehrerer Verkäufe zunichte. Websites mit nur einer Traffic-Quelle. Einnahmen, die von einem einzigen Social-Media-Konto oder einer Weiterleitung abhängen, verschwinden mit dieser Quelle.

Einnahmen, die von einem einzigen Social-Media-Konto oder einer Weiterleitung abhängen, verschwinden mit dieser Quelle. Steuern ignorieren. Die US-Steuerbehörde (IRS) verlangt, dass du Einnahmen aus dem Verkauf von Waren mit Gewinn meldest, auch wenn kein Formular 1099-K ausgestellt wird. Der Weiterverkauf von Artikeln mit Gewinn gilt weiterhin als steuerpflichtiges Einkommen, unabhängig davon, ob ein 1099-K vorliegt oder nicht.

Jeder dieser Punkte ist ein Fehler bei der Preisgestaltung, der sich nur in anderer Form zeigt. Die Lösung bleibt immer dieselbe: Informieren Sie sich über die Gebühren, vergleichbare Verkäufe und den Käufer, bevor Geld von Ihrem Konto abfließt.

Abschließendes Urteil zum Weiterverkauf

Beginnen Sie mit Karten bei TCGplayer, wenn Sie innerhalb von zwei Wochen Geld verdienen möchten. Beginnen Sie mit Amazon-Arbitrage, wenn Sie etwas suchen, das über ein Hobby hinauswachsen kann – vorausgesetzt, Sie können die siebentägige Lieferfrist und den darauf folgenden Abrechnungszyklus abwarten. Der Kompromiss besteht zwischen Geschwindigkeit und Ertragspotenzial, und der Monatsplan für 39,99 $ lohnt sich erst ab 40 Artikeln pro Monat.

Wenn Sie keinen Speicherplatz haben, sind Domains die richtige Wahl für Sie, wobei die 15-prozentige Afternic-Basic-Gebühr und eine Registrierungsgebühr von 12 US-Dollar die gesamten Kosten ausmachen. Fügen Sie zusätzlich eine Prämien-App wie Snakzy hinzu, um Ihren ersten Domain-Flip zu finanzieren. Egal, für welchen Weg Sie sich entscheiden – die Gebührenstruktur bestimmt den Gewinn, und genau das macht den Domain-Flip zu einem Zahlenspiel statt zu einem Glücksspiel.

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Häufig gestellte Fragen