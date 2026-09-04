Cómo ganar dinero siendo madre que se queda en casa: las 8 mejores formas en 2026

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La forma de ganar dinero como madre que se queda en casa suele reducirse a elegir uno o dos métodos reales y legales que se adapten al tiempo del que ya dispones. La siesta de un niño pequeño, unas horas durante los días lectivos o las tardes después de acostar a los niños son opciones válidas.

Esta guía recoge ocho formas reales y actuales de ganar dinero desde casa, además de un método extra para aprovechar los pequeños huecos de tiempo entre ellas. Cada método se ha seleccionado por lo bien que se adapta al cuidado de los niños.

Ninguno de ellos es un plan para ganar dinero al instante que parezca sospechoso. Los ingresos dependen de las horas que puedas dedicar y de las habilidades que aportes. Los ocho métodos que se describen a continuación siguen el mismo formato: explican cómo empezar, cuánto ganan personas reales y dónde registrarse.

VISTA RÁPIDA ¿Es realista pensar en cómo ganar dinero siendo madre que se queda en casa? Sí, aunque el rango es amplio: las madres que combinan un método con sus horas disponibles suelen ganar, de forma realista, entre 50 y más de 1.500 dólares al mes, no ingresos de la noche a la mañana.



La vía más rápida: vender las cosas que a tus hijos ya les quedan pequeñas o realizar algunas microtareas remuneradas entre siestas; ambas opciones son gratuitas y puedes empezar de inmediato.

¿Es realista ganar dinero como madre que se queda en casa?

Sí, pero hay dos factores que determinan tus ingresos: el método que elijas y las horas que puedas dedicarle cada semana. Ninguno de ellos por sí solo explica cómo ganar dinero siendo madre que se queda en casa.

Ingresos sin compromiso de horario (0-2 horas a la semana): las microtareas y el kit «Clean Out» de ThredUp se pueden empezar y dejar en cualquier momento, por lo que se adaptan a los horarios impredecibles de un recién nacido, con unos ingresos realistas de entre 50 y 200 dólares al mes.

las microtareas y el kit «Clean Out» de ThredUp se pueden empezar y dejar en cualquier momento, por lo que se adaptan a los horarios impredecibles de un recién nacido, con unos ingresos realistas de entre 50 y 200 dólares al mes. Unas pocas horas a la semana: la redacción freelance, las clases particulares o el trabajo como asistente virtual pueden llegar a generar entre 500 y 1.500 dólares al mes o más una vez que consigas algunos clientes, aunque esto lleva semanas, no días. Echa un vistazo a las mejores ofertas de trabajo desde casa para encontrar opciones a distancia que se adapten al horario escolar; en este nivel es donde realmente se encuentran la mayoría de las respuestas prácticas a la pregunta de cómo ganar dinero como madre que se queda en casa.

Evita los paquetes «llave en mano» y los argumentos de venta disfrazados de negocio desde casa (más información a continuación). Lo que queda es adecuado para madres con un poco de tiempo libre sin interrupciones, un ordenador portátil y paciencia para la fase de puesta en marcha —excepto el servicio de guardería con licencia, que requiere primero meses de tramitación de la licencia—.

Para mostrar en la práctica cómo ganar dinero siendo madre que se queda en casa, los ocho métodos que se indican a continuación comparan ingresos realistas en función de tu tiempo y tus habilidades.

8 formas reales de ganar dinero como madre que se queda en casa

A continuación te explicamos cómo ganar dinero como madre que se queda en casa utilizando ocho métodos reales y actuales, agrupados a grandes rasgos según la rapidez con la que puedes empezar de forma realista, con una excepción al final que requiere un tiempo considerable para obtener la licencia antes de que empiece a generar ingresos.

1. Vende las prendas que ya no les quedan bien a tus hijos

Si estás pensando en cómo ganar dinero como madre que se queda en casa, vender ropa, zapatos y artículos infantiles que ya no les valen a los niños es una de las formas más fáciles de empezar. A los niños les quedan pequeñas las cosas constantemente, y ThredUp, Mercari y Poshmark ofrecen cada una una combinación diferente de comodidad, control y esfuerzo a la hora de vender.

Cómo empezar:

Pide un kit de limpieza gratuito para vender sin ningún esfuerzo: llena el kit de limpieza de ThredUp con ropa y zapatos que ya no les valen, pero que estén en buen estado, y envíalo de vuelta; la plataforma los revisa, los fotografía, los pone a la venta y te paga automáticamente. Poner a la venta los artículos de mayor valor en un mercado específico para niños: los cochecitos, las sillas de coche y la ropa de marca para niños te permiten tener más control sobre el precio en Mercari o Poshmark, donde tú mismo subes las fotos y creas el anuncio. Comprueba si hay alguna campaña de retirada por motivos de seguridad antes de revender artículos para bebés: asegúrate de que las sillas de coche y las cunas no hayan sido objeto de ninguna campaña de retirada ni hayan caducado antes de ponerlas a la venta en cualquier sitio.

ThredUp paga según una escala variable: aproximadamente entre el 3 % y el 15 % en artículos de menos de 20 dólares y hasta entre el 60 % y el 80 % en artículos de más de 100 dólares. La comisión fija del 10 % de Mercari resulta más fácil de tener en cuenta a la hora de planificar. Ambas plataformas ofrecen puntos de partida sencillos para cualquiera que esté aprendiendo a ganar dinero como madre que se queda en casa.

💡Lo que debes saber – Lo fácil que es empezar: Muy fácil: solo necesitas un artículo, la cámara del móvil y registrarte gratis en cualquiera de las tres apps.



– Cuánto puedes ganar: entre 0 y 500 dólares al mes para la mayoría de los vendedores ocasionales; si tu armario está repleto de marcas conocidas, puedes ganar más



.– Herramientas necesarias: la cámara de un smartphone, una cuenta bancaria o de PayPal y (en Mercari/Poshmark) un SSN, EIN o ITIN para recibir los pagos.



– Error habitual: pasar por alto las comisiones de la plataforma; Mercari se queda con un 10 % fijo del precio del artículo más los gastos de envío a cargo del comprador, y Poshmark se queda con un 20 %, por lo que el precio de venta no es lo que te llevas a casa.

KIT DE LIMPIEZA GRATUITO • SIN COSTE INICIAL ThredUp 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Envía un kit de limpieza gratuito y deja que ThredUp fotografíe, publique y te pague automáticamente por la ropa que ya no les queda bien a tus hijos. Empieza aquí

2. Microtareas remuneradas y aplicaciones de encuestas flexibles

Las microtareas remuneradas y las encuestas no sustituyen a unos ingresos fijos, pero se adaptan mejor a esos ratos sueltos de cinco minutos que casi cualquier otra cosa de esta guía sobre cómo ganar dinero siendo madre que se queda en casa. Swagbucks y Survey Junkie son las dos aplicaciones más importantes para este tipo de trabajo.

Cómo empezar:

Regístrate gratis en una aplicación de microtareas: rellena el perfil y las preguntas demográficas en Swagbucks y/o Survey Junkie, ya que estos datos determinan a qué encuestas te asignarán. Si quieres conocer otras plataformas que vale la pena combinar con estas dos, consulta la lista de Eneba sobre los mejores sitios de encuestas que pagan. Tómatelo como un dinero extra, no como una sesión de trabajo: responde una o dos encuestas mientras esperas a recoger a los niños o durante la hora de comer. Cobra tus ganancias con regularidad: retira el dinero a través de PayPal o en tarjetas regalo a menudo, en lugar de dejar que los saldos pequeños se acumulen sin usar.

Swagbucks ofrece una media de 2,04 dólares por hora frente a los 1,09 dólares por hora de Survey Junkie, según una comparación de DollarSprout, y entre el 30 % y el 50 % de las encuestas te descartan en las preguntas demográficas. Un uso ligero y constante supone, de forma realista, entre 50 y 130 dólares al mes, lo que convierte a esta opción en una de las formas que menos compromiso exigen para descubrir cómo ganar dinero siendo madre que se queda en casa.

💡Lo que debes saber – Facilidad para empezar: Muy fácil: registro gratuito, sin entrevista y sin necesidad de experiencia



.– Cuánto puedes ganar: Entre 50 y 130 dólares al mes con un uso moderado y constante; las tarifas horarias efectivas oscilan entre 1 y 5 dólares aproximadamente.



– Herramientas necesarias: un smartphone o un ordenador, acceso a Internet y una cuenta de PayPal o la disposición a canjear tarjetas regalo



.– Error habitual: esperar que todas las encuestas den dinero; entre el 30 % y el 50 % te descartan en función de tus datos demográficos, lo que reduce la tarifa por hora efectiva.

INSCRIPCIÓN GRATUITA • TAREAS DE 5 MINUTOS Swagbucks 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana reembolsos en efectivo y puntos por participar en encuestas, realizar tareas rápidas y hacer compras que probablemente ya estés haciendo. Únete a Swagbucks

3. Vende productos personalizados en Etsy

Si ya te dedicas a la artesanía o al diseño de productos, Printify te permite convertirlo en una tienda en Etsy sin necesidad de tener stock, lo que supone un paso lógico para ganar dinero como madre que se queda en casa gracias a una habilidad que ya posees.

Cómo empezar:

Crea una cuenta gratuita en Printify y conecta tu tienda de Etsy: la integración solo lleva unos minutos, por lo que los pedidos se gestionan automáticamente una vez configurada. Elige productos y crea tus diseños: personaliza camisetas, tazas, bolsos y mucho más utilizando las herramientas de diseño y la red de proveedores de Printify. Publica los anuncios en Etsy: una vez que tus productos estén listos, publícalos directamente en tu tienda y deja que el mercado de Etsy se encargue de que los clientes los encuentren.

Según el propio informe anual de Etsy correspondiente a 2025, hay 5,6 millones de vendedores activos, y las comisiones se acumulan rápidamente: una comisión de publicación de 0,20 dólares, una comisión por transacción del 6,5 % y un 3 % más 0,25 dólares por procesamiento de pagos, además de un 12 %-15 % en anuncios externos una vez que la tienda supera los 10 000 dólares al año. Es una solución realista a largo plazo para ganar dinero como madre que se queda en casa, pero hay que tratarla como un negocio de verdad desde el primer día, no como una fuente de ingresos garantizada.

💡Lo que debes saber – Lo fácil que es empezar: la creación de la tienda es gratuita, pero el tiempo real de configuración se dedica a las fotos, los títulos y tus primeros anuncios



.– Cuánto puedes ganar: siendo realistas, entre 0 y 500 dólares al mes de beneficio durante el primer año, mientras aumentas tu visibilidad en las búsquedas.



– Herramientas necesarias: una tienda gratuita en Etsy, una cuenta gratuita en Printify y 0,20 dólares por anuncio para publicar productos



.– Error habitual: fijar los precios sin tener en cuenta todas las comisiones de Etsy, no solo el precio de venta del artículo.

SIN COSTE INICIAL • MÁS DE 900 PRODUCTOS Printify 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Vende productos personalizados impresos bajo demanda en tu tienda de Etsy sin necesidad de tener stock y con gestión automática de los pedidos. Prueba Printify hoy mismo

4. Redacción freelance o creación de contenidos

La redacción freelance es, por naturaleza, asíncrona, por lo que el trabajo puede realizarse en bloques dispersos después de acostar a los niños o durante la siesta, una solución flexible para ganar dinero como madre que se queda en casa para cualquiera que ya escriba bien. Upwork y ProBlogger Jobs son dos de los principales sitios donde encontrar este tipo de trabajo.

Cómo empezar:

Crea un pequeño portafolio antes de presentar tu candidatura a cualquier sitio: dos o tres muestras de redacción, incluso si son sin remuneración y están publicadas en un blog personal o en Medium, son suficientes para empezar a ofrecer tus servicios. Crea un perfil gratuito o configura una alerta de empleo: crea un perfil en Upwork y/o una alerta de empleo en ProBlogger Jobs, centrándote en un nicho específico en lugar de presentarte como un generalista. Presenta tu propuesta con un enfoque vinculado al contenido existente del cliente: una propuesta específica tiene más posibilidades de éxito que un mensaje genérico del tipo «Soy redactor».

La tabla de tarifas de 2026 de la Editorial Freelancers Association desglosa la remuneración de las entradas de blog según el tipo de acuerdo: las entradas escritas por un «escritor fantasma» se pagan entre 25 y 40 céntimos por palabra o entre 75 y 100 dólares por hora, mientras que las entradas por encargo, en las que conservas la firma, se pagan entre 25 y 45 céntimos por palabra, pero a una tarifa por hora más baja, de entre 74,50 y 87,50 dólares. La redacción especializada tiene tarifas mucho más altas que el contenido genérico, lo que convierte la experiencia en un nicho específico en la verdadera clave para ganar dinero escribiendo como madre que se queda en casa.

💡Lo que debes saber – Fácil de empezar: la inscripción es gratuita; no se requiere título ni certificado



.– Cuánto puedes ganar: aproximadamente entre 25 y 45 céntimos por palabra o entre 75 y 100 dólares por hora una vez que consigas clientes fijos, y los nichos especializados pagan más.



– Herramientas necesarias: un portafolio, un método de pago (PayPal/Payoneer/cuenta bancaria) y entre 2 y 4 semanas de trabajo activo antes de recibir tu primer pago.



– Error habitual: Fijar precios demasiado bajos para conseguir las primeras valoraciones y, luego, quedarse «anclado» en un nivel bajo. – Las comisiones de Upwork y Fiverr se aplican incluso a las propinas.

BOLSA DE TRABAJO ESPECIALIZADA • OFERTAS SEMANALES ProBlogger Jobs 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Explora los trabajos de redacción y blogs freelance publicados directamente por clientes que buscan experiencia en nichos específicos. Explorar ofertas de empleo

5. Clases particulares en línea

Tanto Cambly como Preply permiten a los tutores establecer sus propios horarios de disponibilidad, por lo que una sola clase de entre 30 y 60 minutos puede encajar en un hueco del horario escolar, lo que supone una de las formas más flexibles de explorar cómo ganar dinero siendo madre que se queda en casa.

Cómo empezar:

Inscríbete en la plataforma que mejor se adapte a tus puntos fuertes: Cambly es ideal para el inglés conversacional informal y solo requiere un breve vídeo de presentación; Preply es ideal para la enseñanza de materias específicas o idiomas, donde tú mismo fijas tu tarifa. Crea un perfil con un vídeo de presentación claro: define una especialidad, ya que especializarse en un nicho justifica una tarifa más alta en Preply. Empieza con una tarifa más baja para conseguir valoraciones: sube tu tarifa en Preply una vez que las reservas sean constantes; la tarifa por minuto de Cambly es fija, independientemente de la antigüedad.

Cambly paga una tarifa fija de 0,17 dólares por minuto para adultos (10,20 dólares por hora) y es la propia plataforma la que publica esa tarifa, aunque actualmente está limitando la incorporación de nuevos profesores. Los profesores de Preply fijan su propia tarifa, pero se quedan con el 100 % de la clase de prueba antes de que se aplique cualquier comisión; después, a medida que van acumulando horas lectivas, se quedan con entre el 67 % y el 82 % de lo que cobran, un detalle que conviene conocer antes de calcular cómo ganar dinero como madre que se queda en casa impartiendo clases particulares.

💡Lo que debes saber – Facilidad para empezar: no se necesita título universitario ni certificado de enseñanza para Cambly; la evaluación de Preply tarda unos 5 días laborables



.– Cuánto puedes ganar: 10,20 $ por hora fijos en Cambly; los tutores de Preply se quedan con entre el 67 % y el 82 % de la tarifa que fijen tras la clase de prueba.



– Herramientas necesarias: cámara web, conexión a Internet estable, un espacio tranquilo y, en el caso de Cambly, residir en uno de los países admitidos y ser hablante nativo de inglés



.– Error común: dar por hecho que los tutores de Preply se quedan con la tarifa íntegra de cada clase; la plataforma se queda con el 100 % de la clase de prueba antes de que se aplique cualquier nivel de comisión.

FÍJATE TU PROPIA TARIFA • REVISIÓN DEL PERFIL EN 5 DÍAS Preply 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Imparte clases de un idioma o una asignatura que domines, fija tu propia tarifa por hora y crea una cartera de alumnos habituales. Solicitar puesto de tutor

6. Hazte asistente virtual

La mayor parte del trabajo de asistente virtual, como la clasificación de correos electrónicos, la gestión de agendas y la búsqueda de información, se entrega al final del día en lugar de por horas, por lo que se adapta bien a bloques cortos de tiempo entre siestas. Time Etc y Belay son dos agencias consolidadas que contratan para este tipo de trabajo administrativo a distancia, una respuesta habitual a la pregunta de cómo ganar dinero siendo madre que se queda en casa.

Cómo empezar:

Presenta tu solicitud directamente a través de la página de colaboradores de la agencia: tanto Time Etc como Belay contratan a asistentes residentes en EE. UU. como colaboradores independientes. Elabora un currículum sencillo centrado en tu experiencia en tareas administrativas o de gestión de horarios: Time Etc suele buscar entre 5 y 8 años de experiencia laboral relevante. Empieza con un compromiso de pocas horas semanales: comprueba cómo te senta la carga de trabajo con unas pocas horas antes de aceptar más clientes.

Time Etc ofrece a los asistentes un salario inicial de 17 dólares la hora, que va aumentando con el tiempo, y exige disponibilidad durante el horario laboral habitual de lunes a viernes; Belay factura entre 42 y 50 dólares la hora a través de la agencia, pero solo acepta al 3 % de los mejores candidatos. Ninguna de estas cifras garantiza el salario neto, así que considera la cifra más alta como lo que la agencia factura al cliente.

💡Lo que debes saber – Facilidad para empezar: Selectivo – Time Etc exige entre 5 y 8 años de experiencia relevante y disponibilidad durante el horario laboral habitual de lunes a viernes



.– Cuánto puedes ganar: Time Etc ofrece a los asistentes un salario inicial de 17 dólares por hora, que va aumentando con el tiempo; Belay factura aproximadamente entre 42 y 50 dólares por hora a través de la agencia.



– Herramientas necesarias: un ordenador fiable, conexión a Internet de alta velocidad estable, auriculares con cancelación de ruido y dominio de Google Workspace o MS Office



.– Error habitual: caer en estafas de introducción de datos a distancia en bolsas de empleo abiertas; nunca pagues por adelantado por formación, «verificación de antecedentes» o kits de equipamiento.

A PARTIR DE 17 DÓLARES POR HORA • CON SEDE EN EE. UU. Y EL REINO UNIDO Time Etc 4.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Trabaja como asistente virtual prestando servicios administrativos, ejecutivos y de atención al cliente a empresarios desde casa. Solicitar Time Etc

7. Crear un blog o un sitio web de contenido especializado

Crear un blog es, con diferencia, la opción que más tiempo lleva de todas las que se describen en esta guía sobre cómo ganar dinero siendo madre y quedándote en casa. La mayoría de los blogueros ganan muy poco durante mucho tiempo, así que considéralo un proyecto a largo plazo, no una forma de ganar dinero rápido.

Cómo empezar:

Elige un nicho específico en el que tengas experiencia real de primera mano: no un «blog de madres» en sentido amplio, sino algo concreto, como cómo gestionar el presupuesto con un solo sueldo. Crea un blog autohospedado en lugar de un subdominio gratuito: utiliza WordPress con alojamiento propio o una plataforma más sencilla como Substack, ya que la mayoría de las redes publicitarias exigen ser propietario del dominio. Publica con regularidad y, a continuación, inscríbete en una red publicitaria para principiantes: incorpora una red como Ezoic una vez que tengas un tráfico básico y, después, añade enlaces de afiliados relevantes.

La encuesta de 2026 de Productive Blogging, realizada a 129 blogueros, reveló que los ingresos mensuales medios pasaban de 4,44 dólares en los blogs con menos de un año de antigüedad a 746,73 dólares entre los 3 y los 5 años, y a 7.060,72 dólares tras 10 años, pero el tiempo medio para alcanzar unos ingresos a tiempo completo es ahora de 4 años, frente a los 3 anteriores. Los blogs tienen un largo periodo de arranque, pero pueden ofrecer uno de los límites máximos de ingresos más altos si buscas cómo ganar dinero a largo plazo como madre que se queda en casa.

💡Lo que hay que saber – Fácil de poner en marcha: el coste inicial es bajo (entre 50 y 150 dólares al año aproximadamente por el alojamiento web), pero los beneficios tardan en llegar y no están garantizados.



– Cuánto se puede ganar: una media de 4,44 dólares al mes durante el primer año, que asciende a 100,35 dólares entre el primer y el tercer año y a 746,73 dólares entre el tercer y el quinto año, según la última encuesta.



– Herramientas necesarias: WordPress autohospedado (o Substack), una red publicitaria una vez que cumplas los requisitos, y meses de trabajo no remunerado de redacción y posicionamiento web (SEO) desde el principio



.– Error habitual: Dar por hecho que se alcanzarán ingresos a tiempo completo en uno o dos años; la mediana actual se sitúa más cerca de los 4 años.

SÉ DUEÑO DE TU CONTENIDO • ACTIVO A LARGO PLAZO WordPress 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Aloja tú mismo un blog del que seas el único propietario, para que puedas monetizarlo con anuncios, programas de afiliados y productos digitales según tus propias condiciones. Configura tu blog

8. Cuidado infantil a domicilio con licencia o guardería familiar

El cuidado infantil en el hogar con licencia es el único método de esta lista que no es una solución rápida para ganar dinero como madre que se queda en casa. Se trata de una profesión regulada que requiere meses de trámites burocráticos antes de que puedas aceptar legalmente a tu primera familia de pago.

Cómo empezar:

Consulta primero los requisitos específicos de tu estado: las proporciones, las horas de formación y los límites de exención varían enormemente de un estado a otro. Realiza la verificación de antecedentes y la formación previa al servicio exigidas: normalmente, todos los adultos que vivan en el hogar deben someterse a una verificación de antecedentes, obtener un certificado de RCP y primeros auxilios, y completar las horas de formación exigidas por el estado. Programa la inspección de seguridad de tu vivienda una vez presentada la documentación: ponte en contacto directamente con la agencia estatal encargada de conceder las licencias para concertar la cita, una vez superadas la formación y las comprobaciones de antecedentes.

La encuesta de la NAFCC de 2024-2025, realizada a más de 690 cuidadores, reveló que casi el 30 % gana entre 7 y 10 dólares la hora y que la mitad gana menos de 15 dólares, mientras que el 82 % trabaja actualmente más de 50 horas a la semana. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) sitúa el salario medio nacional en el sector del cuidado infantil en 16,84 dólares por hora, por lo que, para cualquiera que esté buscando cómo ganar dinero como madre que se queda en casa, el cuidado infantil a domicilio se acerca más a una carrera a tiempo completo que a un trabajo complementario.

💡Lo que debes saber Dificultad para empezar: Difícil; primero hay que superar comprobaciones de antecedentes, horas de formación y una inspección del domicilio.Cuánto se puede ganar: Aproximadamente la mitad de los cuidadores ganan menos de 15 dólares la hora, y el salario medio nacional de los trabajadores de cuidado infantil es de 16,84 dólares.Herramientas necesarias: Una vivienda que supere la inspección estatal, un seguro de responsabilidad civil, un certificado de RCP y primeros auxilios, y entre 2 y 6 meses para todo el proceso. Error común: Tratar esto como un trabajo extra flexible: el 82 % de los cuidadores trabajan ahora más de 50 horas a la semana.

CONSULTA LA NORMATIVA DE TU ESTADO • FUENTE OFICIAL HHS Child Care Licensing Database 5.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Consulta cuáles son exactamente los requisitos de licencia, las horas de formación y las ratios de tu estado antes de empezar con los trámites. Búscalo

Comparativa de las 8 formas de ganar dinero como madre que se queda en casa

Para ayudarte a elegir la mejor opción en función de tu horario y tus habilidades actuales, a continuación te ofrecemos una comparación de los ocho métodos para cualquiera que esté valorando cómo ganar dinero como madre que se queda en casa, teniendo en cuenta el coste, el tiempo necesario y a quiénes se adaptan mejor:

Método Coste inicial Tiempo hasta el primer pago Cómo se gana Ideal para Vende las prendas que ya no les quedan a tus hijos 0 De unos días a unas semanas, una vez que se vende un artículo Pago por artículo, entre el 3 % y el 80 % del precio de venta, dependiendo del nivel Padres con un flujo constante de ropa y artículos que ya no les valen a sus hijos Aplicaciones de microtareas y encuestas remuneradas 0 $ El mismo día, pequeñas cantidades Equivalente a entre 1 y 5 dólares por hora a través de encuestas y tareas Dinero extra sin necesidad de organizarse Vende productos personalizados en Etsy 0,20 $ por anuncio; el coste de los materiales varía Semanas, una vez que se consigue visibilidad en las búsquedas Precio por venta menos aproximadamente un 10-12 % en comisiones obligatorias; más si se utilizan anuncios externos Padres que ya fabrican productos artesanales o de diseño Redacción freelance o creación de contenidos 0 $ Semanas, hasta conseguir el primer cliente Tarifa por palabra o por hora, menos las comisiones de la plataforma Padres con experiencia previa en redacción o conocimientos especializados Clases particulares en línea 0 $ para presentar la solicitud Semanas, hasta la aprobación y la creación de una base de alumnos Tarifa fija por minuto o tarifa por hora fijada por el propio profesor Padres con dominio del inglés o de una asignatura o idioma Conviértete en asistente virtual 0 $ para presentar la solicitud Semanas, proceso de selección de la agencia y asignación de clientes Tarifa por hora, desde 17 $/hora (Time Etc) hasta 42-50 $/hora (Belay) Padres con experiencia en tareas administrativas, gestión de agendas o trabajo de oficina Crea un blog o una página web de contenido especializado Entre 50 y 150 $ al año en alojamiento web De meses a años; mediana de 12 meses hasta obtener el primer dólar Ingresos por publicidad y programas de afiliados una vez que se genere tráfico Padres dispuestos a invertir un año o más antes de obtener ingresos reales Cuidado infantil a domicilio con licencia Reales y nada desdeñables: verificación de antecedentes, formación, seguro De 2 a 6 meses hasta la primera familia que paga Tarifa por hora o semanal por niño Padres que buscan una carrera a tiempo completo desde casa

Gana dinero jugando a videojuegos y probando aplicaciones en tu tiempo libre

Entre las siestas, las rutinas para irse a dormir y algún que otro descanso de cinco minutos, probablemente ya dediques parte de tu tiempo libre a navegar por el móvil. Para cualquiera que se pregunte cómo ganar dinero siendo madre que se queda en casa, convertir un poco de ese tiempo frente a la pantalla en dinero extra puede ser una opción sencilla. Snakzy, BigCash y KashKick son aplicaciones gratuitas a las que puedes unirte y que ofrecen recompensas por jugar y probar otras aplicaciones.

Para saber con más detalle qué aplicaciones de recompensas pagan de verdad, consulta el análisis de Eneba sobre las mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero de verdad.

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Lo que no funciona: estafas que debes evitar al intentar ganar dinero como madre que se queda en casa

Los estafadores se centran específicamente en los padres y madres que se quedan en casa, aprovechando el atractivo de la flexibilidad y el trabajo desde casa que ofrece esta lista. Estos son los patrones actuales que debes conocer antes de empezar a buscar cómo ganar dinero como madre que se queda en casa.

Argumentos de captación del MLM: El análisis de la FTC de 70 empresas de MLM reveló que la mayoría de los participantes ganaban 1.000 dólares o menos al año antes de gastos, y que al menos 17 empresas no pagaban nada a la mayoría de los participantes. Una propuesta de normativa de la FTC para 2025 confirma que la mayoría de los participantes en MLM no obtendrán ingresos comparables a los de un empleo, por lo que cualquier argumento del tipo «sé tu propio jefe» basado en reclutar a amigos y familiares debe considerarse una señal de alarma.

El análisis de la FTC de 70 empresas de MLM reveló que la mayoría de los participantes ganaban 1.000 dólares o menos al año antes de gastos, y que al menos 17 empresas no pagaban nada a la mayoría de los participantes. Una propuesta de normativa de la FTC para 2025 confirma que la mayoría de los participantes en MLM no obtendrán ingresos comparables a los de un empleo, por lo que cualquier argumento del tipo «sé tu propio jefe» basado en reclutar a amigos y familiares debe considerarse una señal de alarma. Estafas de «kits de inicio» y de introducción de datos: Las ofertas para rellenar sobres, introducir datos o realizar «tareas de captcha» te piden que pagues entre 30 y 100 dólares por adelantado en concepto de formación o de kit. La FTC nunca ha confirmado la existencia de una versión legítima de ninguna de estas actividades; el verdadero objetivo es reclutar a la siguiente persona, no el pago prometido.

Las ofertas para rellenar sobres, introducir datos o realizar «tareas de captcha» te piden que pagues entre 30 y 100 dólares por adelantado en concepto de formación o de kit. La FTC nunca ha confirmado la existencia de una versión legítima de ninguna de estas actividades; el verdadero objetivo es reclutar a la siguiente persona, no el pago prometido. Estafas con cheques falsos de «cliente misterioso»: los estafadores te envían un cheque por correo, te piden que lo ingreses y que les transfieras una parte en concepto de «gastos». El cheque se devuelve sin fondos unos días después y tú quedas en deuda con tu banco por el importe total. El trabajo real de cliente misterioso nunca implica pagar gastos por adelantado ni gestionar cheques.

Un trabajo legítimo te paga por resultados reales, mientras que los costes de un negocio auténtico sirven para adquirir algo concreto, como un anuncio en Etsy o una licencia de guardería. Esa es una regla útil a la hora de averiguar cómo ganar dinero como madre que se queda en casa: las vagas «tasas de certificación», los argumentos de venta para reclutar personal o las peticiones de devolver parte de un cheque ingresado son señales de alarma importantes, y la FTC afirma que estas estafas están aumentando considerablemente.

Elegir métodos en función del tiempo del que dispongas

Si estás buscando cómo ganar dinero como madre que se queda en casa, el mejor método suele depender del tiempo del que dispongas realmente, no solo de tus habilidades.

En la etapa del recién nacido, con sus intervalos impredecibles: las microtareas remuneradas y el envío por correo de un kit de limpieza de ThredUp se inician y finalizan al instante, por lo que ambas opciones se adaptan a cualquier hueco de tiempo que surja. Para más ideas que te reporten ingresos rápidamente, echa un vistazo a las formas de ganar dinero hoy mismo.

las microtareas remuneradas y el envío por correo de un kit de limpieza de ThredUp se inician y finalizan al instante, por lo que ambas opciones se adaptan a cualquier hueco de tiempo que surja. Para más ideas que te reporten ingresos rápidamente, echa un vistazo a las formas de ganar dinero hoy mismo. Niño pequeño durmiendo la siesta, un bloque de tiempo más o menos fiable de entre 60 y 90 minutos: suficiente para publicar un lote de anuncios en Etsy, dar una clase particular o realizar una ronda de tareas como asistente virtual.

suficiente para publicar un lote de anuncios en Etsy, dar una clase particular o realizar una ronda de tareas como asistente virtual. Niños en el colegio a tiempo completo: la redacción freelance, los blogs y el trabajo en Preply o Time Etc pueden convertirse en un auténtico horario a tiempo parcial.

Una vez que tengas la licencia: el cuidado de niños a domicilio es un caso aparte; no se trata tanto de un trabajo extra como de una forma a tiempo completo de ganar dinero como madre que se queda en casa. La encuesta sobre trabajos secundarios realizada por Bankrate en julio de 2025 reveló que el 34 % de los padres con hijos menores de 18 años tiene un trabajo secundario, frente al 28 % de quienes no son padres y al 23 % de los padres de hijos adultos, y que quienes tienen un trabajo secundario ganan una media de 885 dólares al mes.

Veredicto final sobre cómo ganar dinero como madre que se queda en casa

La mejor forma de decidir cómo ganar dinero como madre que se queda en casa es2026 empezar por lo que ya tienes: artículos infantiles que ya no les valen a tus hijos, alguna manualidad que ya sabes hacer, una habilidad profesional o una hora libre de vez en cuando, en lugar de perseguir cualquier método que parezca el más rápido en Internet.

Los puntos de partida más rápidos son vender las cosas de tus hijos que ya no les valen y realizar microtareas remuneradas, dos actividades que prácticamente no requieren planificación; también merece la pena añadir Snakzy para aprovechar los ratos muertos entre una cosa y otra. Etsy, la redacción freelance, las clases particulares y el trabajo como asistente virtual se sitúan en un término medio, ya que requieren un poco más de preparación antes de recibir el primer pago.

Los blogs y el cuidado infantil a domicilio con licencia son los que más tiempo tardan en consolidarse, uno porque el tráfico tarda meses en llegar y el otro porque la obtención de la licencia estatal también, pero también ofrecen ventajas reales a largo plazo una vez que se han establecido. Sea cual sea el método que elijas, trátalo como una parte de un total mensual realista, no como una solución milagrosa para ganar dinero como madre que se queda en casa.

Si quieres conocer más formas de complementar el método que elijas, echa un vistazo al resumen de Eneba sobre los mejores trabajos secundarios en línea y los mejores trabajos secundarios para mujeres. También merece la pena echar un vistazo a la sección general «Jugar para ganar» si prefieres ver todo de una sola vez.

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