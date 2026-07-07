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Los 10 mejores trabajos para trabajar desde casa en 2026: clasificados según el salario, el coste y el tiempo hasta obtener los primeros ingresos

Aviso legal: La información que aparece en esta página tiene únicamente fines informativos y educativos. Los métodos para obtener ingresos conllevan riesgos y esfuerzo, y Eneba no garantiza ningún ingreso ni resultado concreto. Las cifras citadas son estimaciones procedentes de fuentes externas, y los resultados individuales pueden variar. Infórmate por tu cuenta antes de registrarte o invertir en cualquier plataforma.

Los mejores trabajos desde casa en 2026 ya no se limitan a unos pocos afortunados con currículos perfectos o años de experiencia trabajando a distancia. Más de 35 millones de estadounidenses trabajan ahora a distancia a cambio de un salario, y muchas empresas ofrecen al menos alguna forma de horario flexible o de trabajo a distancia. Eso significa que hay más trabajos a distancia viables entre los que elegir, tanto si buscas una carrera a tiempo completo, unos ingresos extra o una forma más relajada de empezar a ganar dinero desde casa.

El rango salarial es amplio: los puestos de nivel inicial, como los de atención al cliente y el registro de datos, suelen partir de unos 34 000–46 000 dólares al año, mientras que los puestos de mayor responsabilidad en el desarrollo de software o la gestión de proyectos pueden superar los 100 000 dólares.

Esta guía explica detalladamente 10 trabajos legítimos desde casa con rangos de ingresos reales, costes iniciales, estimaciones del tiempo necesario para obtener los primeros ingresos y lugares donde puedes presentar tu candidatura. Si lo que quieres son cifras sin florituras, estos son los mejores trabajos desde casa que debes comparar en primer lugar.

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★ Más de 15 $ el primer día, pagos inmediatos, sin costes iniciales

En todos los trabajos que se mencionan en este artículo hay que esperar un tiempo antes de recibir la primera nómina. En el sector de la atención al cliente, transcurren entre 2 y 4 semanas desde la solicitud hasta el primer pago. En la redacción por cuenta propia, se tarda entre 3 y 6 meses en obtener unos ingresos mensuales constantes. En el desarrollo de software, la búsqueda de empleo puede prolongarse entre 3 y 6 meses antes de recibir el primer dólar. Ese periodo de espera es real y hace que la gente pierda impulso.

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La plataforma cuenta con más de 100 juegos, no incluye anuncios obligatorios y está disponible en más de 100 países. Los nuevos usuarios reciben un Bono de bienvenida de 10 dólares al registrarte. Los pagos se reciben a través de PayPal mediante transferencia instantánea. También puedes canjearlos por Tejo créditos de monedero y tarjetas regalo. El total de retiradas de fondos de toda la base de usuarios ha superado 1,2 millones de dólaresa nivel mundial.

Piensa enSnakzy como fuente de ingresos complementaria, no como sustituto de los métodos principales mencionados anteriormente. Tú creas tu Rev perfil por la mañana. Abres Snakzy por la tarde y empieza a ganar algo de dinero hoy mismo.

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Los 10 mejores trabajos para hacer desde casa en 2026: cuánto se gana y cuánto cuesta empezar

Estos 10 puestos de trabajo se clasifican según su accesibilidad y su potencial de ingresos. Los puestos de nivel inicial, como los de atención al cliente y el registro de datos, ofrecen un salario de 15-22 dólares por hora sin ningún coste inicial. Los puestos de nivel superior, como los de desarrollo de software y gestión de proyectos, ofrecen un salario de Más de 100 000 dólares al año pero requieren meses de preparación.

Todos los trabajos de esta lista están disponibles en plataformas consolidadas como Upwork, Efectivamente, LinkedIn, o portales directos de empresas. Ninguno de ellos exige pagos por adelantado para acceder a las ofertas de empleo ni un sistema de reclutamiento multinivel para obtener ingresos.

1. Representante de atención al cliente

Rango salarial: Media de ZipRecruiter 39 098 dólares al año (~18,80 dólares/hora); media de Glassdoor: 46 211 dólares/año; los puestos especializados en empresas como Apple y Amazon ofrecen un salario de entre 45 000 y 55 000 dólares/año.

Coste inicial: 0 $. Las empresas proporcionan el software y la formación. Solo necesitas un ordenador, unos auriculares y una conexión a Internet estable.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: Entre 2 y 4 semanas desde la oferta de trabajo hasta la primera nómina. Entre las empresas que están contratando activamente para puestos a distancia se encuentran Amazon, Concentrix, TTEC y Apple.

Nivel de dificultad: De nulo a básico. La comunicación, la paciencia y la capacidad para escribir a máquina son los requisitos fundamentales. La mayoría de las empresas imparten formación sobre CRM durante el trabajo.

Limitaciones: La flexibilidad horaria varía según la empresa. Algunos puestos requieren horarios fijos, y la demanda en temporada alta puede implicar horas extras obligatorias.

Pasos del día 1:

Crea un perfil en Efectivamente or ZipRecruiter Buscar «servicio de atención al cliente a distancia» filtrado por «A distancia» Envía tu solicitud a entre 5 y 10 empresas que indiquen en la oferta de empleo que ofrecen formación a cargo de la empresa.

2. Asistente virtual

Rango salarial:Principiantes20-30 dólares por hora; nivel medio (2-3 clientes activos): hasta 35 $/hora; especialista sénior: entre 35 y 75 $/hora. Upwork media: entre 18 y 35 dólares por hora.

Coste inicial: 0 $. Todas las herramientas utilizadas, incluidas Trello, Slack, yGoogle Workspace, son facilitados por los clientes o están disponibles en los planes gratuitos.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: Primer cliente en Upwork or Fiverr Esto puede ocurrir en un plazo de unos días o unas semanas tras la creación del perfil y el envío de las primeras propuestas.

Nivel de dificultad: Nivel básico a intermedio. Las tareas principales abarcan la planificación, la gestión del correo electrónico y la investigación. El nivel intermedio incluye además apoyo en marketing y contabilidad básica. El especialista sénior se encarga de la automatización mediante Zapiery herramientas de IA.

Limitaciones: Los ingresos son irregulares durante los primeros 1 a 3 meses, mientras se va creando una cartera de clientes. Upwork cobra una comisión de servicio variable del 0 al 15 % por contrato, y la mayoría de los autónomos pagan en torno al 10 %.

Pasos del día 1:

Enumera tus habilidades más destacadas (gestión del buzón de entrada, planificación, investigación) en un UpworkPerfil Presenta tu candidatura a 5 ofertas de trabajo para asistentes virtuales sin experiencia con propuestas personalizadas Fija tu tarifa inicial entre 18 y 20 dólares por hora para conseguir las primeras valoraciones de los clientes.

3. Redacción por cuenta propia

Rango salarial:PrincipiantesEntre 0,05 y 0,12 dólares por palabra; nivel medio: entre 0,12 y 0,50 dólares por palabra. Entre los escritores con experiencia de EE. UU., el 78,6 % cobra 51 dólares o más por hora y el 32 % cobra 101 dólares o más por hora. Los datos de la encuesta, realizada a 346 escritores, muestran que el 18,4 % gana entre 5.001 y 10.000 dólares al mes, y el 15,7 % supera los 10.000 dólares al mes.

Coste inicial: De 0 a 150 dólares por una página web de portfolio opcional. Basta con tener un ordenador y conexión a Internet.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: Mi primer trabajo remunerado fue el Upwork or Fiverr Es posible a los pocos días de la publicación del perfil. Por lo general, se tarda entre 3 y 6 meses en conseguir unos ingresos mensuales estables.

Nivel de dificultad: Nivel básico a intermedio. Los requisitos fundamentales son la capacidad de redacción, las habilidades de investigación y conocimientos básicos de SEO. Las plataformas incluyen Upwork, Fiverr, ProBlogger, Contener, ClearVoice, ySkyword.

Limitaciones: El 91,6 % de los escritores autónomos ganan menos de 30 000 dólares durante su primer año. Para obtener unos ingresos constantes, es necesario especializarse en un nicho y contar con clientes habituales. Las comisiones de las plataformas (Upwork cobra entre el 0 % y el 15 % por contrato, normalmente en torno al 10 %) reducen los ingresos netos iniciales.

Pasos del día 1:

Elige un nicho (tecnología, salud o finanzas) Redacta entre 2 y 3 artículos de muestra de más de 1.000 palabras Crear unUpwork crea un perfil con esas muestras y presenta tu candidatura a 10 ofertas de trabajo de redacción de contenidos a un precio de entre 0,06 y 0,10 dólares por palabra

4. Clases particulares en línea

Rango salarial: Rango general: entre 15 y 50 dólares por hora; media: 25 dólares por hora; los tutores con experiencia y titulaciones pueden llegar a ganar hasta 80 dólares por hora. Preply Permite a los profesores fijar sus propias tarifas y se lleva una comisión del 18 al 33 %, que se reduce a medida que se acumulan más horas de clase; sus profesores más populares llegan a ganar hasta 550 dólares a la semana. TutorMe paga 16 dólares por hora y solo admite al 4 % de los solicitantes. Varsity Tutors paga hasta 35 dólares por hora, y las materias especializadas, como la preparación de exámenes o el inglés de negocios, alcanzan los 50 dólares o más por hora en la mayoría de las plataformas.

Coste inicial: 0 $. Se necesita un ordenador, una cámara web y una conexión a Internet estable. Las aplicaciones de pizarra digital como Miro y Google Jamboard son gratuitas.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: La aprobación del perfil suele tardar entre 1 y 7 días en la mayoría de las plataformas. La primera sesión de pago puede realizarse esa misma semana.

Nivel de dificultad: El dominio de la materia es el requisito mínimo. En la mayoría de las plataformas no es necesario tener un título de profesor, aunque sí que te permite cobrar una tarifa más alta.

Limitaciones: La demanda es estacional. El verano y enero son meses de poca actividad. La época de exámenes finales (abril-mayo y noviembre-diciembre) es cuando se alcanza el volumen máximo.

Pasos del día 1:

Elige una asignatura que puedas impartir en el instituto o en la universidad. SolicitarPreply, Bizancio, y Varsity Tutors el mismo día Establece la disponibilidad para las tardes de los días laborables y los fines de semana, que son los periodos de mayor demanda por parte de los estudiantes

5. Responsable de redes sociales

Rango salarial: Media de Glassdoor para el teletrabajo 72 600 dólares al año (35 dólares/hora); media de ZipRecruiter: 76 990 dólares/año; salario inicial: unos 35 000 dólares/año; percentil 90: 112 000 dólares/año.

Coste inicial: De 0 a 99 dólares al mes por herramientas de programación opcionales. Búfer cuesta 18 dólares al mes; Hootsuite cuesta 99 dólares al mes. Todas las cuentas en las redes sociales son gratuitas.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: Trabajo como autónomo a través de Upwork Tarda entre unos días y unas semanas. En el caso del empleo a tiempo completo, suele tardar entre 2 y 6 semanas desde la aceptación de la oferta.

Nivel de dificultad: Nivel básico a intermedio. Se requieren conocimientos sobre la plataforma en los siguientes ámbitos: Instagram, TikTok, yLinkedIn, conocimientos básicos de redacción publicitaria y familiaridad con las herramientas de análisis a través de Meta Business Suite and Google Analytics.

Limitaciones: La mayoría de los contratos para autónomos son mensuales y pueden rescindirse con muy poco preaviso. Crear un portafolio lleva entre 30 y 60 días antes de que puedas presentar tu propuesta a clientes de pago con credibilidad.

Pasos del día 1:

Elabora un calendario de contenidos de ejemplo para una marca ficticia de tu sector elegido Publica de forma constante en tus propias cuentas durante 30 días a modo de portafolio en directo Envía tu candidatura a 5 puestos de trabajo a distancia en LinkedIn junto con esa carpeta adjunta

Estas son tusLos mejores trabajos extra en línea para quienes se dedican principalmente al ámbito digital. Si quieres contar con más fuentes de ingresos paralelas, esa guía recoge opciones que se pueden combinar perfectamente con una carrera en las redes sociales o en el mundo de la escritura.

6. Desarrollador de software

Rango salarial: Media de ZipRecruiter en EE. UU. 111 845 dólares al año; salario medio inicial de 100 265 dólares al año; mediana según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS): 131 450 dólares al año; se prevé que la demanda crezca un 15 % hasta 2034.

Coste inicial: De 0 a 2.500 dólares para un ordenador de altas prestaciones (Mac o equivalente). Entornos de desarrollo como VS Code and Gitson gratis.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: Los graduados de los bootcamps suelen dedicar entre 3 y 6 meses a la búsqueda de empleo. Los desarrolladores con experiencia que se pasan al teletrabajo encuentran trabajo más rápido a través de Trabajamos a distancia and Arc.

Nivel de dificultad: Nivel avanzado. Los requisitos básicos incluyen lenguajes de programación (Python, JavaScript, Java) y control de versiones con Git, desarrollo de API y diseño de sistemas.

Limitaciones: Para acceder a este sector se necesitan meses de formación previa. El mercado laboral para los desarrolladores noveles sigue siendo muy competitivo, y los graduados de los bootcamps tienen que afrontar un proceso de búsqueda de empleo más largo que quienes cuentan con un título en informática.

Pasos del día 1:

Crear un espacio públicoGitHub portafolio con entre 3 y 5 proyectos finalizados Realiza una contribución al software libre Envía tu candidatura a puestos de trabajo a distancia en Trabajamos a distancia, Arc, yOfertas de empleo en Stack Overflow

7. Introducción de datos

Rango salarial: Alcance estándar del mando a distancia 15-22 dólares por hora; puestos especializados (codificación médica, transcripción jurídica): entre 22 y 35 dólares por hora; salario medio anual para el trabajo a distancia de introducción de datos según Glassdoor: 41 405 dólares al año (20 dólares por hora). Según algunas ofertas de empleo, el puesto de formador de chatbots con IA ofrece un salario de entre 60 000 y 150 000 dólares al año.

Coste inicial: 0 $. Se necesita un ordenador y una velocidad de mecanografía de al menos 55 WPM. Excel or Hojas de cálculo de Google Se recomienda tener un buen dominio del idioma.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: Amazon Mechanical Turk Las tareas están disponibles inmediatamente después de crear la cuenta. En los puestos tradicionales de introducción de datos, suelen pasar entre 2 y 4 semanas desde la solicitud hasta la primera nómina.

Nivel de dificultad: De ninguno a básico. Escribir con rapidez y precisión y prestar atención a los detalles son los únicos requisitos para los puestos de nivel inicial.

Limitaciones: La automatización está reduciendo el volumen de introducción de datos básicos. Los puestos que pagan más de 20 dólares por hora suelen requerir conocimientos específicos del sector (médico, jurídico, financiero). Los puestos que consisten únicamente en introducir datos por ordenador tienen un salario medio más cercano a los 15-17 dólares por hora.

Pasos del día 1:

Haz una prueba gratuita de velocidad de mecanografía (objetivo: más de 55 WPM) Crea perfiles en Upwork and ZipRecruiter filtrado por «introducción de datos a distancia» Presenta tu candidatura a 10 puestos, haciendo hincapié en tu disponibilidad para trabajar a tiempo parcial o por contrato

Quizá también te interese echar un vistazo a aplicaciones de juegos con las que se gana dinero de verdad como complemento salarial que no requiere cualificación alguna, mientras se evalúan las solicitudes para puestos de introducción de datos.

8. Contabilidad

Rango salarial: Media de Glassdoor para el teletrabajo 65 955 dólares al año (32 dólares/hora); salario medio de un contable autónomo según ZipRecruiter: 50 573 dólares/año; salario medio por hora según PayScale: 24,31 dólares/hora; rango habitual para autónomos: entre 17 y 28 dólares/hora.

Coste inicial:De 0 a 1 995 dólares.Ola El software de contabilidad es gratuito. QuickBooks Cuesta unos 30 dólares al mes. Certificación opcional de QuickBooks ProAdvisor: unos 499 dólares. Lanzamiento de Bookkeeper Curso de formación: ~1.995 $.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: Clientes de trabajo autónomo a través de Upwork se pueden conseguir en cuestión de semanas. En el caso del empleo a tiempo completo, suelen pasar entre 2 y 4 semanas desde la oferta hasta la primera nómina.

Nivel de dificultad: Nivel básico a intermedio. Se requiere QuickBooks or Xero competencia, cuentas por pagar y por cobrar, y conciliación bancaria. No se requiere la licencia de CPA para la contabilidad (que es distinta de la contabilidad financiera).

Limitaciones: Los clientes de las pequeñas empresas tienen una alta rotación y, a menudo, esperan tarifas bajas de los nuevos contables. Crear una cartera de clientes estable lleva entre 3 y 6 meses.

Pasos del día 1:

Completa el periodo gratuito de 30 días QuickBooks Probar y aprender los módulos básicos Crear unUpwork perfil dirigido a pequeñas empresas que necesitan servicios de contabilidad a tiempo parcial Fija tu tarifa inicial entre 20 y 25 dólares por hora para conseguir las primeras valoraciones

9. Jefe de proyecto

Rango salarial: Media de ZipRecruiter 102 682 dólares al año; media de Glassdoor: 104 253 dólares al año; media de los jefes de proyecto sénior que teletrabajan: 140 791 dólares al año; mediana de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS): 100 750 dólares al año.

Coste inicial: Entre 100 y 555 dólares. Cuota del examen PMP: 555 dólares para los miembros del PMI. Cursos de preparación: entre 100 y 500 dólares. Hay and Tarea Ambos ofrecen planes gratuitos para particulares.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: Los candidatos con certificación PMP suelen encontrar trabajo en un plazo de entre 4 y 8 semanas tras presentar su solicitud. Sin la certificación, lo más realista es contar con un plazo de búsqueda de entre 2 y 4 meses.

Nivel de dificultad: Nivel intermedio a avanzado. Los requisitos fundamentales incluyen la metodología ágil/Scrum, la gestión de las partes interesadas, la evaluación de riesgos y el dominio de Hay, Lunes, oMS Project.

Limitaciones: Sin al menos tres años de experiencia en coordinación de proyectos, la mayoría de las ofertas de trabajo para jefes de proyecto sénior quedan fuera de tu alcance. Las vías de acceso suelen pasar primero por puestos de coordinador o analista de proyectos.

Pasos del día 1:

Inscríbete en un curso de preparación para el examen PMP a través de PMI Crea unLinkedIn perfil en el que se enumeran todas las herramientas de gestión de proyectos que has utilizado Envía tu candidatura para puestos de gestión de proyectos a distancia en LinkedIn and Toptal

10. Transcripción

Rango salarial: Rev promedio de principiantes 156 dólares al mes tras haber completado 15 trabajos. Con experiencia Rev Los transcriptores ganan una media de unos 1.495 dólares al mes. Escribir Paga entre 5 y 20 dólares por hora de audio, y los trabajadores con mayor experiencia pueden llegar a ganar 1.600 dólares al mes. Rango general para trabajadores con experiencia: entre 15 y 30 dólares por hora.

Coste inicial: De 0 a 50 dólares por unos auriculares. Solicitar en Rev and TranscribeMeNo cuesta nada.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: Rev La aprobación de la cuenta tarda entre 1 y 3 días tras superar la prueba gratuita de transcripción. El primer pago suele recibirse entre 1 y 2 semanas después de completar los primeros trabajos.

Nivel de dificultad: Ninguno o básico. Se requiere escribir a máquina con rapidez y precisión, tener un buen dominio de la gramática inglesa y una buena comprensión auditiva. No se requiere titulación universitaria. Rev Es necesario superar una prueba gratuita.

Limitaciones: Escribir ha suspendido la contratación de transcriptores a domicilio desde principios de 2025. Rev sigue activa. Las tarifas de la plataforma se calculan por minuto de audio, por lo que un audio lento (acentos, ruido de fondo) reduce considerablemente la tarifa efectiva por hora.

Pasos del día 1:

Aprovecha la oferta gratuitaRev prueba de transcripción en rev.com Regístrate al mismo tiempo en TranscribeMe Empieza con archivos de audio de menos de 5 minutos para mejorar la precisión y la valoración de la plataforma

Si quieresganar dinero jugando Mientras las aplicaciones de transcripción procesan los archivos, esa guía recoge métodos legítimos con las que es posible obtener ingresos el mismo día.

Cómo elegir el trabajo a distancia adecuado en función de tu presupuesto, tus habilidades y tus expectativas de ingresos

Estos 10 trabajos no son iguales en cuanto a la rapidez con la que se obtienen ingresos ni al coste inicial. La tabla que aparece a continuación resume la información de la lista y te ofrece una comparación directa de los puestos más accesibles.

Job Costes iniciales Nivel de dificultad Tiempo hasta obtener los primeros ingresos Salario del primer año (realista) Atención al cliente €0 Ninguno 2-4 semanas entre 34 000 y 46 000 dólares Asistente virtual €0 Básico 1-3 semanas Entre 20 000 y 35 000 dólares Redacción por cuenta propia 0-150 dólares Básico De 3 a 6 meses de forma constante Entre 15 000 y 30 000 dólares Clases particulares en línea €0 Dominio de la materia 1 semana Entre 12 000 y 40 000 dólares, a tiempo parcial Contabilidad 0-499 dólares Nivel básico-intermedio 2-4 semanas 40 000-55 000 dólares Desarrollador de software 0-2.500 dólares Avanzado Búsqueda de 3 a 6 meses Entre 90 000 y 130 000 dólares

Tres preguntas para reducir rápidamente tus opciones:

¿Necesitas ingresos en menos de 30 días? Elige entre atención al cliente o transcripción. En ambos casos, el pago se realiza entre 2 y 4 semanas después de presentar la solicitud. Introducción de datos a través de Amazon Mechanical Turk paga aún más rápido, a veces incluso en la misma semana. Estos tres son los únicos puestos de esta lista en los que es realista recibir el primer sueldo en menos de 30 días. ¿Hay alguna asignatura que sepas impartir o alguna habilidad que puedas ofrecer como servicio? Las clases particulares en línea y la asistencia virtual permiten obtener ingresos más rápidamente que crear una cartera de clientes desde cero. Si has impartido clases de matemáticas, has sido entrenador de algún deporte o te has encargado de la agenda de alguien, puedes solicitar cualquiera de estas opciones hoy mismo. ¿Te parece bien contar con una reserva de liquidez de entre 3 y 6 meses antes de empezar a obtener ingresos mensuales regulares? La redacción autónoma y el desarrollo de software son las profesiones con mayor potencial de ingresos a largo plazo. Un escritor autónomo que cobra 0,50 dólares por palabra y trabaja a tiempo completo gana entre 80 000 y 120 000 dólares al año. Un desarrollador sénior que trabaja a distancia gana más de 130 000 dólares. La contrapartida es que ninguno de los dos cobra nada durante la primera semana.

Dos errores que comete la mayoría de la gente a la hora de elegir un trabajo a distancia:

La primera es aceptar tipos de interés inferiores a los del mercado durante el primer mes porque se sienten incapaces de negociar. Es difícil cambiar estas tarifas con el mismo empleador. Infórmate sobre la tarifa habitual para tu puesto en ZipRecruiter or Glassdoor antes de aceptar. Una encuesta de FlexJobs reveló que el 85 % de las personas que buscan empleo valoran el teletrabajo por encima de otras prestaciones, lo que significa que muchas de ellas no se informan sobre las condiciones salariales y aceptan la primera oferta.

porque se sienten incapaces de negociar. Es difícil cambiar estas tarifas con el mismo empleador. Infórmate sobre la tarifa habitual para tu puesto en ZipRecruiter or Glassdoor antes de aceptar. Una encuesta de FlexJobs reveló que el 85 % de las personas que buscan empleo valoran el teletrabajo por encima de otras prestaciones, lo que significa que muchas de ellas no se informan sobre las condiciones salariales y aceptan la primera oferta. La segunda consiste en aspirar al puesto mejor remunerado, en lugar del que permita obtener ingresos más rápidamente. Un desarrollador de software principiante que no gane nada durante seis meses no está en mejor situación que un agente de atención al cliente principiante que gane 38 000 dólares en su primer año. Empieza por un trabajo en el que puedas ganar algo este mes y, al mismo tiempo, mejora tus habilidades.

Un dato interesante: el 25 % de los trabajadores a distancia afirmaron que aceptarían una reducción salarial del 15 % a cambio de un horario totalmente flexible, según una encuesta sobre el teletrabajo realizada por Pumble. El control sobre el horario es un criterio fundamental para la mayoría de las personas a la hora de elegir entre distintos puestos de trabajo a distancia, y no solo la tarifa por hora. Si ese es tu caso, las clases particulares en línea y la asistencia virtual son los puestos que ofrecen mayor autonomía horaria de todos los que figuran en esta lista.

Para obtener una visión más amplia de las fuentes de ingresos que se combinan con el teletrabajo, el Los mejores trabajos extra en línea Esta guía aborda las opciones que se integran perfectamente con una función principal de control remoto.

Cuánto puedes ganar realmente durante tu primer año trabajando a distancia

El salario medio nacional para el teletrabajo se sitúa en torno a 63 000 dólares al año según los datos actuales de ZipRecruiter. Esa cifra abarca un amplio rango: los puestos de nivel inicial, como los de atención al cliente y de introducción de datos, tienen un salario medio de entre 34 000 y 46 000 dólares durante el primer año. Los puestos de nivel medio, como gestor de redes sociales y contable, tienen un salario medio de entre 50 000 y 66 000 dólares. Los puestos de nivel superior, como jefe de proyectos y desarrollador de software, tienen un salario medio de entre 100 000 y 140 000 dólares.

Esas medias ocultan la realidad de que, al principio, a los autónomos les cuesta más arrancar. A continuación se muestra una evolución realista de los ingresos de un escritor autónomo o un asistente virtual que empieza de cero:

Semanas 1-2: Perfil activo, de cero a dos clientes, sin ingresos por el momento

Perfil activo, de cero a dos clientes, sin ingresos por el momento Mes 1: Primera factura, entre 200 y 800 dólares en total

Primera factura, entre 200 y 800 dólares en total Mes 3: Entre dos y tres clientes habituales, entre 1.500 y 3.000 dólares al mes

Entre dos y tres clientes habituales, entre 1.500 y 3.000 dólares al mes Mes 6: Creación de reputación en un nicho de mercado, entre 3.000 y 5.000 dólares al mes

Creación de reputación en un nicho de mercado, entre 3.000 y 5.000 dólares al mes Mes 12: Red de recomendaciones activa; ingresos de entre 4.000 y 8.000 dólares al mes para autónomos a tiempo completo

El desglose por nivel de ingresos da que pensar: el 91,6 % de los escritores autónomos ganan menos de 30 000 dólares durante su primer año. En cualquier etapa de su carrera, el 65 % de los autónomos gana menos de 5.000 dólares al mes, el 18,4 % alcanza entre 5.001 y 10.000 dólares al mes, y el 15,7 % supera los 10.000 dólares al mes. Para alcanzar el nivel más alto se necesita un nicho de mercado, clientes habituales y tiempo. Para la mayoría de las personas, no es algo que se consiga en el primer año.

Tres factores que aceleran la obtención de ingresos en todos los puestos de trabajo a distancia:

Especializados en un nicho de mercado con gran demanda. Los clientes de los sectores tecnológico, financiero y sanitario pagan entre un 30 % y un 50 % más que los clientes generalistas por servicios de redacción, asistencia virtual y gestión de redes sociales. Un contable especializado en empresas de comercio electrónico puede cobrar 35 $ o más por hora, mientras que un contable generalista cobra 22 $ por hora.

Prefiero los clientes habituales a los proyectos puntuales. Un solo cliente que genere 500 dólares al mes tiene más valor que cinco clientes puntuales que aporten 100 dólares cada uno. Los trabajos recurrentes reducen en un 80 % el tiempo dedicado a las propuestas, la incorporación de nuevos clientes y la negociación.

Obtener una certificación reconocida. La certificación QuickBooks ProAdvisor (499 $, pago único) aumenta las tarifas de los contables entre 5 y 10 $ por hora de media. La certificación PMP abre las puertas al nivel de gestión de proyectos de más de 100 000 $. La homologación en una asignatura por parte de TutorMe o Varsity Tutors, con credenciales verificables, aumenta las tarifas de las clases particulares de 20 dólares a entre 35 y 50 dólares por hora.

Una advertencia para los autónomos sobre la diferencia entre ingresos brutos y netos: el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia asciende al 15,3 % y se suma al impuesto sobre la renta. Unos ingresos brutos por trabajo autónomo de 50 000 dólares se traducen en unos ingresos netos de entre 37 000 y 41 000 dólares, una vez deducidos el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia y las deducciones estándar. Upwork Además, cobra una comisión de servicio variable del 0 al 15 % por contrato —la mayoría de los autónomos pagan en torno al 10 %—, así que ten en cuenta ambos factores a la hora de fijar tu tarifa desde el primer día.

¿Quieres ver cómo… Cómo Swagbucks te permite ganar dinero ¿Qué tal como complemento de ingresos sin compromiso durante tus primeros meses de teletrabajo? En esta guía se explican en detalle los mecanismos de pago y las cantidades mensuales realistas.

Las verdaderas barreras que impiden a los trabajadores a distancia alcanzar unos ingresos a tiempo completo

Los mejores trabajos desde casa pueden convertirse sin duda en una fuente de ingresos estable, pero el camino rara vez es tan sencillo como «solicitar el puesto, conseguir el trabajo y vivir felices para siempre». En realidad, la mayoría de la gente se encuentra con algunos obstáculos durante los tres primeros meses. La buena noticia es que se pueden solucionar.

Trabajar solo acaba cansando enseguida

El teletrabajo elimina el desplazamiento al trabajo, pero también las charlas informales, el ritmo de la oficina y la sensación de que «alguien más también está trabajando». Según Pumble, el 73 % de los teletrabajadores afirmaron sentirse aislados en 2023. Hay una solución sencilla: programa una llamada de 30 minutos al día con un compañero, un cliente, un mentor o un compañero de coworking.

Los autónomos dependen demasiado de las plataformas de empleo

Las plataformas son útiles, sobre todo para los principiantes, pero no deberían ser tu única fuente de trabajo. Si quieres oportunidades de ingresos a distancia más estables, combina las solicitudes a través de las plataformas con el contacto directo. Enviar 10 correos electrónicos específicos a la semana a empresas de tu sector puede dar mejores resultados que esperar a que aparezca la oferta perfecta.

Las comisiones reducen tu sueldo sin que te des cuenta

Esto es muy importante para los trabajos de asistente virtual, los encargos de redacción y otros puestos de trabajo por cuenta propia. Upwork cobra una comisión de servicio variable del 0 al 15 % por contrato, por lo que trabajar a través de plataformas puede suponer un gasto de cientos al mes una vez que aumenten tus ingresos. Utiliza las plataformas para encontrar clientes y, una vez establecida la relación, plantéate firmar contratos directos.

Una tecnología deficiente puede arruinar una jornada laboral

En los trabajos de atención al cliente a distancia, las clases particulares, la gestión de proyectos y las llamadas a clientes, contar con una tecnología fiable es parte del trabajo. Un punto de acceso de reserva, unos auriculares que funcionen bien y un mantenimiento básico del hardware pueden evitarte perder turnos, llamadas incómodas y tiempo facturable perdido.

Los trabajadores a distancia deben tener mayor visibilidad

Un puesto de trabajo a distancia puede facilitar la concentración, pero dificulta que te tengan en cuenta. Alrededor del 30 % de los empleados que trabajan a distancia o en régimen híbrido temen que el teletrabajo perjudique su desarrollo profesional. La solución no es complicada: programa una reunión mensual, comparte tus avances y pregunta qué habilidades te ayudarían a progresar.

Incluso los mejores trabajos desde casa necesitan una estructura que los respalde. Si los tratas como auténticas carreras profesionales a distancia, y no como trabajos esporádicos en línea, resulta mucho más fácil generar unos ingresos constantes con el paso del tiempo.

Impuestos sobre el trabajo por cuenta propia para autónomos que trabajan a distancia: cuánto hay que pagar y cuándo hacerlo

Si trabajas por cuenta propia o como autónomo en cualquiera de los puestos mencionados anteriormente, el sistema fiscal funciona de forma diferente al de un empleo estándar con formulario W-2. La Agencia Tributaria (IRS) cobra dos veces: una vez en concepto de impuesto sobre el trabajo por cuenta propia y otra en concepto de impuesto sobre la renta. Conocer las cifras antes de emitir tu primera factura te evitará una desagradable sorpresa en abril.

Tipo impositivo para los trabajadores autónomos: Un 15,3 % sobre todos los ingresos netos del trabajo por cuenta propia hasta 184 500 dólares (umbral del IRS para 2026). Esto incluye un 12,4 % para la Seguridad Social y un 2,9 % para Medicare. Por encima de los 184 500 dólares, solo se aplica la parte correspondiente a Medicare, del 2,9 %. Fuente: Publicación 334 del IRS.

Pagos estimados trimestrales: Si prevés que deberás más de 1.000 dólares en impuestos federales este año, el IRS exige que realices pagos trimestrales a cuenta. Las fechas límite son el 15 de abril, el 15 de junio, el 15 de septiembre y el 15 de enero. El incumplimiento de un pago conlleva una multa por pago insuficiente que, según las tasas actuales del IRS, asciende aproximadamente al 8 % anualizado.

Gastos deducibles que reducen tu base imponible:

Oficina en casa: Una habitación destinada a este fin puede optar a una deducción de hasta 1.500 dólares mediante el método simplificado del IRS.

Una habitación destinada a este fin puede optar a una deducción de hasta 1.500 dólares mediante el método simplificado del IRS. Internet: Entre 50 y 100 dólares al mes, deducibles al 100 % si se utilizan exclusivamente para el trabajo

Entre 50 y 100 dólares al mes, deducibles al 100 % si se utilizan exclusivamente para el trabajo Ordenadores y periféricos: Entre 800 y 2.500 dólares, deducibles en virtud del artículo 179 en el año de la compra

Entre 800 y 2.500 dólares, deducibles en virtud del artículo 179 en el año de la compra Suscripciones a software: QuickBooks30 $ al mes,Zoom150 dólares al año

QuickBooks30 $ al mes,Zoom150 dólares al año Formación profesional:Preparación para el PMP: 400 dólaresLanzamiento de Bookkeeper €1,995

Herramientas gratuitas para gestionarlo:

Ola permite gestionar la facturación, el seguimiento de los ingresos y la clasificación de los gastos de forma gratuita. Hojas de cálculo de Google funciona como un registro de transacciones gratuito. El servicio «Free File» del IRS cubre la declaración de la renta federal para ingresos inferiores a 79 000 dólares. QuickBooks para autónomos (15 $ al mes) automatiza los presupuestos trimestrales y merece la pena a partir de que tengas dos o más clientes habituales.

Umbral del formulario 1099-NEC: A partir de 2026, cualquier cliente que te pague 2.000 dólares o más en un año natural deberá expedirte un formulario 1099-NEC, lo que supone un aumento respecto al umbral anterior de 600 dólares establecido por la Ley «One Big Beautiful Bill». Todos los ingresos están sujetos a impuestos, independientemente de que se emita o no un formulario 1099, así que lleva un control de todos los pagos desde el primer día, incluidos los trabajos que se sitúen por debajo del umbral.

Cómo el trabajo a distancia a tiempo parcial puede generar unos ingresos equivalentes a los de un trabajo a tiempo completo

Muchos de los mejores trabajos desde casa empiezan poco a poco. Dedicas unas pocas horas a la semana, pruebas cómo va el trabajo, ganas confianza y, a partir de ahí, vas ampliando. El objetivo no siempre es trabajar más horas, sino cobrar mejores tarifas, conseguir clientes habituales y hacer que tus ingresos sean más predecibles.

Empieza por un camino claro.

Por ejemplo, un asistente virtual que gana 20 dólares por hora durante 10 horas a la semana gana unos 800 dólares al mes. Si se suma un segundo cliente, esa cifra puede ascender a 1.600 dólares al mes. Con tres clientes fijos a 30 dólares por hora, los ingresos como asistente virtual pueden alcanzar unos 3.600 dólares al mes.

Aumenta tus tarifas antes de aceptar más trabajo.

Esto es importante para los trabajos de redacción por cuenta propia, el trabajo en redes sociales, las clases particulares y la contabilidad. Un escritor que gana 0,10 dólares por palabra no tiene por qué seguir escribiendo indefinidamente a esa tarifa. Pasar a 0,20 dólares por palabra puede duplicar los ingresos sin duplicar la carga de trabajo.

Haz que los ingresos sean más predecibles.

Los contratos de retención ayudan a convertir los trabajos esporádicos en oportunidades de ingresos a distancia más estables. Un gestor de redes sociales que cobra 500 dólares al mes a cada uno de sus cinco clientes gana 2.500 dólares al mes sin necesidad de aceptar trabajos adicionales.

Aprovecha la demanda estacional de forma inteligente.

En el caso de los trabajos de clases particulares en línea, los periodos de mayor actividad, como la época de exámenes finales, pueden justificar unas tarifas más elevadas. Un profesor particular que trabaje 15 horas a la semana a 20 dólares la hora gana unos 1.200 dólares al mes, pero aumentar las tarifas durante los meses de mayor actividad puede suponer unos ingresos adicionales de miles de dólares al año.

Añade habilidades que aumenten tu tarifa.

En cuanto a la contabilidad, la formación y la certificación de QuickBooks ProAdvisor están disponibles a través de QuickBooks Online Accountant, por lo que no debería figurar como un coste independiente de 499 dólares. Los cursos de pago pueden seguir siendo útiles, pero el verdadero objetivo es sencillo: desarrollar habilidades que te permitan cobrar más.

Así es como los mejores trabajos desde casa pasan de ser experimentos a tiempo parcial a convertirse en una fuente real de ingresos: mejores clientes, mejores tarifas y menos encargos puntuales.

Los mejores trabajos desde casa para empezar esta semana

No todos los puestos de esta lista merecen la pena empezar hoy mismo si necesitas ingresos este mes. Los mejores trabajos desde casa para recibir un primer sueldo rápidamente comparten una característica: cero costes iniciales y un proceso de selección de menos de 30 días. Estos tres trabajos a distancia desde casa cumplen ese requisito en este momento.

Lo mejor para recibir el primer sueldo lo antes posible → Atención al cliente a distancia. Sin costes iniciales, entre 34 000 y 46 000 dólares al año, y un proceso de selección de entre 2 y 4 semanas desde la solicitud hasta el primer día de trabajo remunerado. Amazon, Concentrix y TTEC publica cientos de ofertas de empleo cada semana en Efectivamenteand ZipRecruiter.

Sin costes iniciales, entre 34 000 y 46 000 dólares al año, y un proceso de selección de entre 2 y 4 semanas desde la solicitud hasta el primer día de trabajo remunerado. Amazon, Concentrix y TTEC publica cientos de ofertas de empleo cada semana en Efectivamenteand ZipRecruiter. Lo mejor para ganar dinero en la misma semana → Introducción de datos. Lo único que se exige para acceder es disponer de un ordenador y una velocidad de mecanografía de más de 55 WPM.Amazon Mechanical Turk Las ofertas de trabajo están disponibles la misma semana en que creas una cuenta. Los portales tradicionales de empleo ofrecen entre 15 y 22 dólares por hora, con un plazo de incorporación de entre 2 y 4 semanas. Si ya escribes a más de 60 palabras por minuto, puedes presentar tu candidatura a cinco puestos hoy mismo.

Lo único que se exige para acceder es disponer de un ordenador y una velocidad de mecanografía de más de 55 WPM.Amazon Mechanical Turk Las ofertas de trabajo están disponibles la misma semana en que creas una cuenta. Los portales tradicionales de empleo ofrecen entre 15 y 22 dólares por hora, con un plazo de incorporación de entre 2 y 4 semanas. Si ya escribes a más de 60 palabras por minuto, puedes presentar tu candidatura a cinco puestos hoy mismo. La mejor opción para obtener la aprobación más rápida de la plataforma → Transcripción. Rev Aprueba las cuentas en un plazo de 1 a 3 días tras una prueba gratuita de gramática y comprensión auditiva; no se requiere currículum ni experiencia. El primer pago se recibe en un plazo de 1 a 2 semanas tras completar los primeros trabajos.

Estos son los trabajos legítimos desde casa que ofrecen el camino más claro hacia tu primer sueldo. Mientras se tramitan tus solicitudes, Snakzy te puede ayudar a ganar un poco de dinero extra a través de retos de juegos basados en habilidades, con pagos el mismo día. No hay requisitos de experiencia ni costes iniciales, por lo que puede ser una forma sencilla de cubrir tus gastos hasta que consigas un trabajo a distancia a tiempo completo.

Una acción concreta: elige un puesto, crea hoy mismo una cuenta en su plataforma principal y envía al menos cinco solicitudes antes de que termine la semana. Todos los trabajadores a distancia con experiencia empezaron con una primera solicitud. La tuya está a solo una pestaña de distancia.

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