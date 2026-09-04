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So verdienen Sie Geld als Hausfrau und Mutter: Die 8 besten Möglichkeiten im Jahr 2026

Um als Hausfrau und Mutter Geld zu verdienen, kommt es in der Regel darauf an, sich für ein oder zwei seriöse, legale Methoden zu entscheiden, die sich mit den Zeiten vereinbaren lassen, die Ihnen bereits zur Verfügung stehen. Ein Kleinkind, das gerade seinen Mittagsschlaf hält, ein paar Stunden während der Schulzeit oder die Abende nach dem Zubettbringen – all das eignet sich dafür.

Dieser Leitfaden behandelt acht seriöse, aktuelle Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen, sowie eine zusätzliche Methode für kurze Wartezeiten, mit der Sie kleine Lücken dazwischen füllen können. Jede Methode wurde danach ausgewählt, wie gut sie sich mit der Kinderbetreuung vereinbaren lässt.

Bei keiner dieser Methoden handelt es sich um verdächtig klingende Schnellverdiener-Modelle. Der Verdienst hängt davon ab, wie viel Zeit Sie investieren können und welche Fähigkeiten Sie mitbringen. Die folgenden 8 Methoden sind alle nach dem gleichen Schema aufgebaut und behandeln, wie man anfängt, was andere damit verdienen und wo man sich anmelden kann.

EIN BLICK AUF DAS WESENTLICHE Ist es realistisch, als Hausfrau und Mutter Geld zu verdienen? Ja, allerdings ist die Bandbreite groß – Mütter, die eine Methode an ihre verfügbaren Stunden anpassen, können realistisch gesehen 50 bis über 1.500 Dollar im Monat verdienen, jedoch nicht von heute auf morgen.



Der schnellste Weg: Verkaufe die Sachen, aus denen deine Kinder herausgewachsen sind, oder erledige zwischen den Nickerchen ein paar bezahlte Mikroaufgaben – beides lässt sich kostenlos und sofort beginnen.

Ist es realistisch, als Hausfrau und Mutter Geld zu verdienen?

Ja – aber zwei Faktoren bestimmen Ihren Verdienst: die Methode, für die Sie sich entscheiden, und die Zeit, die Sie jede Woche dafür aufwenden können. Keiner dieser Faktoren allein erklärt, wie man als Hausfrau und Mutter Geld verdienen kann.

Nebenverdienste ohne festen Zeitplan (0–2 Stunden pro Woche): Mikroaufgaben und ein „ThredUp Clean Out Kit“ lassen sich sofort beginnen und beenden, sodass sie sich gut für die unvorhersehbaren Phasen eines Neugeborenen eignen und realistisch gesehen 50 bis 200 Dollar pro Monat einbringen.

Mikroaufgaben und ein „ThredUp Clean Out Kit“ lassen sich sofort beginnen und beenden, sodass sie sich gut für die unvorhersehbaren Phasen eines Neugeborenen eignen und realistisch gesehen 50 bis 200 Dollar pro Monat einbringen. Ein paar Stunden pro Woche: Freiberufliches Schreiben, Nachhilfe oder die Tätigkeit als virtuelle Assistentin können zu einem Verdienst von 500 bis 1.500 Dollar pro Monat oder mehr führen, sobald man ein paar Kunden gewonnen hat – allerdings dauert es Wochen, nicht Tage. Durchsuchen Sie die besten Jobs für die Arbeit von zu Hause aus nach Remote-Optionen, die sich flexibel an die Schulzeiten anpassen lassen – in dieser Kategorie finden sich die meisten echten Antworten darauf, wie man als Hausfrau und Mutter Geld verdienen kann.

Lassen Sie „Fertigpakete“ und Rekrutierungsversuche, die als Heimgeschäft getarnt sind, links liegen (mehr dazu weiter unten). Was übrig bleibt, eignet sich für Mütter mit etwas ungestörter Zeit, einem Laptop und Geduld für die Anlaufphase – mit Ausnahme der lizenzierten Kinderbetreuung, für die zunächst monatelange Genehmigungsverfahren erforderlich sind.

Um zu zeigen, wie man als Hausfrau und Mutter in der Praxis Geld verdienen kann, vergleichen die folgenden 8 Methoden realistische Verdienstmöglichkeiten basierend auf Ihrer Zeit und Ihren Fähigkeiten.

8 echte Möglichkeiten, als Hausfrau und Mutter Geld zu verdienen

So können Sie als Hausfrau und Mutter mit 8 realistischen, aktuellen Methoden Geld verdienen. Diese sind grob danach geordnet, wie schnell Sie realistisch gesehen anfangen können – mit einer Ausnahme gegen Ende, die eine längere Genehmigungsphase erfordert, bevor überhaupt Geld verdient werden kann.

1. Verkaufen Sie die Sachen, aus denen Ihre Kinder herausgewachsen sind

Wenn Sie überlegen, wie Sie als Hausfrau und Mutter Geld verdienen können, ist der Verkauf von Kinderkleidung, Schuhen und Ausrüstung, aus denen die Kinder herausgewachsen sind, einer der einfachsten Einstiegsmöglichkeiten. Kinder wachsen ständig aus ihren Sachen heraus, und ThredUp, Mercari und Poshmark bieten jeweils eine unterschiedliche Mischung aus Komfort, Kontrolle und Verkaufsaufwand.

So fängst du an:

Bestellen Sie ein kostenloses „Clean-Out-Kit“ für mühelosen Verkauf: Füllen Sie das „Clean-Out-Kit“ von ThredUp mit Kleidung und Schuhen in gutem Zustand, aus denen die Kinder herausgewachsen sind, und schicken Sie es zurück; die Plattform prüft, fotografiert, listet die Artikel auf und zahlt den Erlös automatisch aus. Bieten Sie höherwertige Artikel auf einem speziell auf Kinder ausgerichteten Marktplatz an: Bei Kinderwagen, Autositzen und Markenkleidung für Kinder haben Sie auf Mercari oder Poshmark mehr Kontrolle über den Preis, da Sie dort Ihre eigenen Fotos hochladen und die Artikel selbst einstellen können. Überprüfen Sie den Status von Sicherheitsrückrufen, bevor Sie Babyartikel weiterverkaufen: Vergewissern Sie sich, dass Autositze und Kinderbetten nicht zurückgerufen wurden oder abgelaufen sind, bevor Sie sie irgendwo einstellen.

ThredUp zahlt nach einer gestaffelten Skala, etwa 3 %–15 % für Artikel unter 20 $ und bis zu 60 %–80 % für Artikel über 100 $. Die pauschale Gebühr von 10 % bei Mercari lässt sich leichter einkalkulieren. Beide Plattformen bieten einfache Einstiegsmöglichkeiten für alle, die lernen möchten, wie man als Hausfrau und Mutter Geld verdienen kann.

💡Wissenswertes – Wie einfach der Einstieg ist: Sehr einfach – man braucht nur einen Artikel, eine Handykamera und eine kostenlose Anmeldung bei einer der drei Apps.



– Wie viel man verdienen kann: 0 bis 500 US-Dollar pro Monat für die meisten Gelegenheitsverkäufer; bei einem Kleiderschrank voller Markenartikel kann der Verdienst höher ausfallen.



– Benötigte Hilfsmittel: Smartphone-Kamera, Bank- oder PayPal-Konto und (bei Mercari/Poshmark) eine SSN, EIN oder ITIN, um Auszahlungen zu erhalten.



– Häufiger Fehler: Plattformgebühren außer Acht lassen – Mercari behält pauschal 10 % des Artikelpreises plus etwaige vom Käufer bezahlte Versandkosten ein, und Poshmark behält 20 % ein, sodass der Listenpreis nicht Ihrem Nettoverdienst entspricht.

KOSTENLOSES AUFRÄUM-SET • KEINE VORAUSZAHLUNG ThredUp 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Lassen Sie sich kostenlos ein „Clean Out Kit“ zusenden, und ThredUp fotografiert die Kleidung, die Ihren Kindern nicht mehr passt, stellt sie online und bezahlt Sie automatisch dafür. Hier beginnen

2. Bezahlte Mikroaufgaben und flexible Umfrage-Apps

Bezahlte Mikroaufgaben und Umfragen ersetzen zwar kein Einkommen, lassen sich aber besser in kurze Fünf-Minuten-Lücken einbauen als fast alles andere in diesem Leitfaden zum Geldverdienen als Hausfrau und Mutter. Swagbucks und Survey Junkie sind die beiden größten Apps für diese Art von Arbeit.

So fängst du an:

Melden Sie sich kostenlos bei einer Microtask-App an: Füllen Sie das Profil und die demografischen Fragen bei Swagbucks und/oder Survey Junkie aus, da diese darüber entscheiden, welche Umfragen für Sie in Frage kommen. Weitere Plattformen, die sich neben diesen beiden lohnen, finden Sie in Enebas Liste der besten bezahlten Umfrageseiten. Betrachten Sie es als Taschengeld, nicht als Arbeit: Erledigen Sie ein oder zwei Umfragen, während Sie auf die Abholung warten oder Ihr Kind füttern. Lösen Sie Ihre Verdienste regelmäßig ein: Lassen Sie sich das Geld lieber oft über PayPal oder in Form von Geschenkkarten auszahlen, anstatt kleine Guthaben ungenutzt liegen zu lassen.

Laut einem Vergleich von DollarSprout liegt der Durchschnittsverdienst bei Swagbucks bei 2,04 $ pro Stunde gegenüber 1,09 $ pro Stunde bei Survey Junkie, und bei etwa 30 % bis 50 % der Umfragen scheidest du bereits bei den demografischen Fragen aus. Bei konsequenter, aber geringer Nutzung kommen realistisch gesehen 50 bis 130 $ pro Monat zusammen, was dies zu einer der Möglichkeiten mit dem geringsten Aufwand macht, um herauszufinden, wie man als Hausfrau und Mutter Geld verdienen kann.

💡Was du wissen musst – Wie einfach der Einstieg ist: Sehr einfach – kostenlose Anmeldung, kein Vorstellungsgespräch, keine Erfahrung erforderlich



.– Wie viel Sie verdienen können: Etwa 50 bis 130 Dollar pro Monat bei regelmäßiger, geringfügiger Nutzung; der effektive Stundensatz liegt bei etwa 1 bis 5 Dollar.



– Benötigte Hilfsmittel: Ein Smartphone oder Computer, Internetzugang und ein PayPal-Konto oder die Bereitschaft, Geschenkkarten einzulösen



.– Häufiger Fehler: Zu erwarten, dass jede Umfrage bezahlt wird – 30 % bis 50 % der Umfragen schließen dich aufgrund demografischer Kriterien aus, was den effektiven Stundensatz senkt.

KOSTENLOSE ANMELDUNG • 5-MINÜTIGE AUFGABEN Swagbucks 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verdienen Sie Cashback und Punkte für Umfragen, kurze Aufgaben und Einkäufe, die Sie wahrscheinlich ohnehin schon tätigen. Bei Swagbucks anmelden

3. Individuelle Produkte auf Etsy verkaufen

Wenn Sie bereits handwerkliche oder gestalterische Produkte herstellen, können Sie diese mit Printify in einen Etsy-Shop verwandeln, ohne Lagerbestände vorhalten zu müssen – ein naheliegender nächster Schritt, um als Hausfrau und Mutter mit Ihren vorhandenen Fähigkeiten Geld zu verdienen.

So fängst du an:

Erstelle ein kostenloses Printify-Konto und verbinde deinen Etsy-Shop damit: Die Integration dauert nur wenige Minuten, sodass Bestellungen nach der Einrichtung automatisch durchlaufen. Wählen Sie Produkte aus und erstellen Sie Ihre Designs: Gestalten Sie T-Shirts, Tassen, Tragetaschen und mehr mit den Design-Tools und dem Lieferantennetzwerk von Printify. Veröffentliche Angebote auf Etsy: Sobald deine Produkte fertig sind, veröffentliche sie direkt in deinem Shop und überlasse es dem Etsy-Marktplatz, sie sichtbar zu machen.

Laut dem Jahresbericht 2025 von Etsy gibt es 5,6 Millionen aktive Verkäufer, und die Gebühren summieren sich schnell: eine Einstellgebühr von 0,20 US-Dollar, eine Transaktionsgebühr von 6,5 % sowie 3 % zuzüglich 0,25 US-Dollar für die Zahlungsabwicklung, dazu 12 %–15 % für Offsite-Anzeigen, sobald ein Shop einen Jahresumsatz von 10.000 US-Dollar überschreitet. Das ist eine realistische langfristige Lösung für die Frage, wie man als Hausfrau und Mutter Geld verdienen kann – aber man sollte es vom ersten Tag an wie ein echtes Unternehmen behandeln und nicht als garantierte Einnahmequelle betrachten.

💡Wissenswertes – Wie einfach der Einstieg ist: Die Einrichtung ist kostenlos, aber für Fotos, Titel und die ersten paar Angebote musst du Zeit aufwenden



.– Wie viel du verdienen kannst: Realistisch gesehen 0 bis 500 $ Gewinn pro Monat im ersten Jahr, während du deine Sichtbarkeit in den Suchergebnissen aufbaust.



– Benötigte Tools: Ein kostenloser Etsy-Shop, ein kostenloses Printify-Konto und 0,20 $ pro Angebot, um Produkte zu veröffentlichen.



– Häufiger Fehler: Die Preisgestaltung, ohne die gesamten Gebühren von Etsy zu berücksichtigen, nicht nur den Listenpreis des Artikels.

KEINE VORAUSKOSTEN • ÜBER 900 PRODUKTE Printify 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verkaufen Sie in Ihrem Etsy-Shop individuell gestaltete Print-on-Demand-Produkte – ganz ohne Lagerbestand und mit automatischer Auftragsabwicklung. Probieren Sie Printify noch heute aus

4. Freiberufliches Schreiben oder Erstellen von Inhalten

Freiberufliches Schreiben ist von Natur aus asynchron, sodass die Arbeit in vereinzelten Blöcken nach dem Schlafengehen oder während der Mittagsschlafzeit erledigt werden kann – eine flexible Möglichkeit, als Hausfrau und Mutter Geld zu verdienen, für alle, die bereits gut schreiben können. Upwork und ProBlogger Jobs sind zwei der wichtigsten Plattformen, um solche Aufträge zu finden.

So fängst du an:

Stellen Sie sich zunächst ein kleines Portfolio zusammen, bevor Sie sich irgendwo bewerben: Zwei oder drei Textbeispiele – auch unbezahlte Beiträge in einem privaten Blog oder auf Medium – reichen aus, um sich zu bewerben. Erstellen Sie ein kostenloses Profil oder richten Sie einen Job-Alert ein: Erstellen Sie ein Profil auf Upwork und/oder einen Job-Alert bei ProBlogger Jobs, wobei Sie sich auf eine bestimmte Nische konzentrieren sollten, anstatt sich als Generalist zu präsentieren. Präsentieren Sie sich mit einem Ansatz, der an die bestehenden Inhalte des Kunden anknüpft: Ein konkretes Angebot kommt besser an als eine allgemeine Nachricht wie „Ich bin Autor“.

Die Vergütungsübersicht 2026 der Editorial Freelancers Association unterteilt die Bezahlung für Blogbeiträge nach Vertragsart: Ghostwriting-Beiträge werden mit 25–40 Cent pro Wort oder 75–100 Dollar pro Stunde vergütet, während Beiträge im Auftrag, bei denen du die Autorenzeile behältst, mit 25–45 Cent pro Wort, aber einem niedrigeren Stundensatz von 74,50–87,50 Dollar vergütet werden. Fachartikel erzielen weitaus höhere Honorare als allgemeine Inhalte, weshalb Nischenwissen der eigentliche Hebel dafür ist, wie man als Hausfrau und Mutter durch das Schreiben Geld verdienen kann.

💡Wissenswertes – Wie einfach der Einstieg ist: Die Anmeldung ist kostenlos; es sind weder ein Abschluss noch ein Zertifikat erforderlich



.– Wie viel man verdienen kann: Etwa 25 Cent bis 45 Cent pro Wort oder 75 bis 100 Dollar pro Stunde, sobald man feste Kunden gewonnen hat, wobei spezialisierte Nischen besser bezahlt werden.



– Benötigte Hilfsmittel: Ein Portfolio, eine Auszahlungsmethode (PayPal/Payoneer/Bank) und 2–4 Wochen aktiver Einsatz, bevor die erste Zahlung freigegeben wird.



– Häufiger Fehler: Zu niedrige Preise, um frühzeitig Bewertungen zu erhalten, wodurch man dann auf einem niedrigen Niveau „verankert“ wird – Die Provisionen von Upwork und Fiverr gelten sogar für Trinkgelder.

NISCHEN-STELLENBÖRSE • WÖCHENTLICHE ANZEIGEN ProBlogger Jobs 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Durchsuchen Sie freiberufliche Schreib- und Blogging-Aufträge, die direkt von Auftraggebern veröffentlicht wurden, die nach Nischen-Fachwissen suchen. Stellenangebote durchsuchen

5. Online-Nachhilfe

Sowohl bei Cambly als auch bei Preply können Nachhilfelehrer ihre eigenen Zeitfenster festlegen, sodass sich eine einzelne 30- bis 60-minütige Unterrichtsstunde gut in eine Lücke im Schultag einfügen lässt – eine der zeitlich flexibelsten Möglichkeiten, um herauszufinden, wie man als Hausfrau und Mutter Geld verdienen kann.

So fangen Sie an:

Bewerben Sie sich bei der Plattform, die zu Ihren Stärken passt: Cambly eignet sich für ungezwungenes Konversationsenglisch und erfordert nur eine kurze Video-Bewerbung; Preply eignet sich für Fach- oder Sprachkenntnisse, wobei Sie Ihren eigenen Stundensatz festlegen können. Erstellen Sie ein Profil mit einem aussagekräftigen Einführungsvideo: Definieren Sie ein Spezialgebiet, da eine Nischenausrichtung auf Preply einen höheren Tarif rechtfertigt. Beginnen Sie mit einem niedrigeren Tarif, um Bewertungen zu sammeln: Erhöhen Sie Ihren Preply- Tarif, sobald Sie regelmäßig Buchungen erhalten; der Minutentarif bei Cambly ist unabhängig von der Dauer Ihrer Tätigkeit festgesetzt.

Cambly zahlt einen Festpreis von 0,17 US-Dollar pro Minute für Erwachsene (10,20 US-Dollar pro Stunde) und veröffentlicht diesen Tarif selbst, auch wenn das Unternehmen derzeit die Aufnahme neuer Lehrkräfte begrenzt. Preply-Lehrer legen ihren Tarif selbst fest, behalten jedoch 100 % des Entgelts für die Probestunde, bevor eine Provision anfällt, und erhalten anschließend 67 % bis 82 % ihres Rechnungsbetrags, je nach Anzahl der geleisteten Unterrichtsstunden – ein Detail, das Sie kennen sollten, bevor Sie Ihre eigene Strategie entwickeln, wie Sie als Hausfrau und Mutter durch Nachhilfe Geld verdienen können.

💡Wissenswertes – Wie einfach der Einstieg ist: Für Cambly sind weder ein Hochschulabschluss noch ein Lehrzertifikat erforderlich; die Überprüfung bei Preply dauert etwa 5 Werktage



.– Wie viel man verdienen kann: Bei Cambly pauschal 10,20 $ pro Stunde; Preply-Lehrer behalten nach der Probestunde 67 % bis 82 % ihres festgelegten Stundensatzes.



– Benötigte Ausrüstung: Webcam, stabile Internetverbindung, ein ruhiger Ort und – für Cambly – Wohnsitz in einem zugelassenen Land als englischer Muttersprachler.



– Häufiger Fehler: Die Annahme, dass Preply-Lehrer bei jeder Unterrichtsstunde ihren vollen Tarif behalten – die Plattform behält 100 % der Probestunde ein, bevor eine Provisionsstufe zur Anwendung kommt.

LEGEN SIE IHREN EIGENEN TARIF FEST • 5-TÄGIGE PROFILPRÜFUNG Preply 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Unterrichten Sie eine Sprache oder ein Fach, in dem Sie sich gut auskennen, legen Sie Ihren eigenen Stundensatz fest und bauen Sie sich einen Stamm an Stammschülern auf. Als Nachhilfelehrer bewerben

6. Werden Sie virtueller Assistent

Die meisten Aufgaben eines virtuellen Assistenten, wie das Sortieren von E-Mails, Terminplanung und Recherchen, sind bis zum Tagesende statt stundenweise fällig, sodass sie sich gut in kurze Zeitblöcke rund um ein Nickerchen einfügen lassen. Time Etc und Belay sind zwei etablierte Agenturen, die für diese Art von administrativer Fernarbeit Personal einstellen – eine gängige Antwort auf die Frage, wie man als Hausfrau und Mutter Geld verdienen kann.

So fängst du an:

Bewerben Sie sich direkt über die Seite für freiberufliche Mitarbeiter der Agentur: Sowohl Time Etc als auch Belay stellen in den USA ansässige Assistenten als freiberufliche Mitarbeiter ein. Erstellen Sie einen einfachen Lebenslauf mit Schwerpunkt auf Verwaltungs- oder Terminplanungserfahrung: Time Etc sucht in der Regel nach 5 bis 8 Jahren einschlägiger Berufserfahrung. Beginnen Sie mit einer geringen wöchentlichen Stundenzahl: Testen Sie die Arbeitsbelastung zunächst mit wenigen Stunden, bevor Sie weitere Kunden übernehmen.

Time Etc bezahlt Assistenten zu Beginn 17 US-Dollar pro Stunde, wobei der Stundenlohn mit der Zeit steigt, und erwartet Verfügbarkeit während der üblichen Arbeitszeiten an Wochentagen; Belay stellt über die Agentur etwa 42 bis 50 US-Dollar pro Stunde in Rechnung, nimmt jedoch nur etwa die besten 3 % der Bewerber an. Keine der beiden Zahlen ist als Nettoverdienst garantiert; betrachten Sie daher den höheren Betrag als den, den die Agentur dem Kunden in Rechnung stellt.

💡Wissenswertes – Wie einfach der Einstieg ist: Selektiv – Time Etc verlangt 5 bis 8 Jahre einschlägige Berufserfahrung und Verfügbarkeit während der üblichen Arbeitszeiten an Werktagen



.– Wie viel man verdienen kann: Bei Time Etc beginnen Assistenten bei 17 $ pro Stunde, wobei der Stundenlohn mit der Zeit steigt; Belay stellt über die Agentur etwa 42 bis 50 $ pro Stunde in Rechnung.



– Benötigte Arbeitsmittel: Zuverlässiger Computer, stabile Highspeed-Internetverbindung, Headset mit Geräuschunterdrückung sowie Kenntnisse im Umgang mit Google Workspace oder MS Office



.– Häufiger Fehler: Auf Betrugsversuche mit Remote-Dateneingabe auf offenen Jobbörsen hereinfallen – zahlen Sie niemals Vorabgebühren für Schulungen, „Hintergrundüberprüfungen“ oder Ausrüstungssets.

AB 17 $/STUNDE • MIT SITZ IN DEN USA UND GROSSBRITANNIEN Time Etc 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Arbeiten Sie als virtueller Assistent und bieten Sie Unternehmern von zu Hause aus Unterstützung in den Bereichen Verwaltung, Geschäftsführung und Kundenservice an. Auf „Time Etc“ anwenden

7. Einen Blog oder eine Nischen-Website starten

Das Starten eines Blogs ist bei weitem der Prozess, der in diesem Leitfaden zum Geldverdienen als Hausfrau und Mutter am längsten dauert. Die meisten Blogger verdienen lange Zeit nur sehr wenig, betrachten Sie es also als langfristiges Projekt und nicht als schnellen Erfolg.

So fängst du an:

Wähle eine enge Nische, in der du echte Fachkenntnisse aus erster Hand hast: Nicht allgemein „Mama-Blog“, sondern etwas Spezifisches wie das Haushalten mit einem einzigen Einkommen. Richte einen selbst gehosteten Blog statt einer kostenlosen Subdomain ein: Nutze WordPress mit Hosting oder eine unkomplizierte Plattform wie Substack, da die meisten Werbenetzwerke den Besitz der Domain voraussetzen. Veröffentliche regelmäßig Beiträge und bewirb dich dann bei einem Anzeigennetzwerk für Einsteiger: Binde ein Netzwerk wie Ezoic ein, sobald du eine gewisse Besucherzahl erreicht hast, und füge dann relevante Affiliate-Links hinzu.

Eine Umfrage aus „Productive Blogging“ aus dem Jahr 2026 unter 129 Bloggern ergab, dass das durchschnittliche Monatseinkommen von 4,44 US-Dollar bei Blogs, die jünger als ein Jahr sind, auf 746,73 US-Dollar nach 3–5 Jahren und auf 7.060,72 US-Dollar nach mehr als 10 Jahren steigt, allerdings beträgt die Medianzeit bis zum Erreichen eines Vollzeiteinkommens nun 4 Jahre, gegenüber zuvor 3 Jahren. Das Bloggen hat eine lange Anlaufphase, kann aber eines der höchsten Verdienstpotenziale bieten, wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, als Hausfrau und Mutter langfristig Geld zu verdienen.

💡Wissenswertes – Wie einfach der Einstieg ist: Die Startkosten sind gering (etwa 50 bis 150 Dollar pro Jahr für das Hosting), aber der Gewinn stellt sich nur langsam ein und ist nicht garantiert.



– Wie viel man verdienen kann: Laut der aktuellen Umfrage liegen die durchschnittlichen Einnahmen bei 4,44 $ pro Monat für Blogs, die jünger als ein Jahr sind, steigen auf 100,35 $ nach 1–3 Jahren und auf 746,73 $ nach 3–5 Jahren.



– Benötigte Tools: Selbst gehostetes WordPress (oder Substack), ein Werbenetzwerk, sobald man die Voraussetzungen erfüllt, sowie monatelange unbezahlte Schreib- und SEO-Arbeit im Vorfeld.



– Häufiger Fehler: Die Annahme, dass man schon nach ein oder zwei Jahren ein Vollzeiteinkommen erzielt – der aktuelle Median liegt eher bei 4 Jahren.

DEINE INHALTE GEHÖREN DIR • LANGFRISTIGER WERT WordPress 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Betreiben Sie einen eigenen Blog, der Ihnen vollständig gehört, damit Sie ihn nach Ihren eigenen Vorstellungen mit Anzeigen, Partnerprogrammen und digitalen Produkten monetarisieren können. Richten Sie Ihren Blog ein

8. Zugelassene Kinderbetreuung zu Hause oder familiäre Kinderbetreuung

Die zugelassene Kinderbetreuung zu Hause ist die einzige Methode hier, die keine schnell umsetzbare Nebenbeschäftigung darstellt, um als Hausfrau Geld zu verdienen. Es handelt sich um einen regulierten Beruf, der monatelangen Papierkram erfordert, bevor man legal die erste zahlende Familie aufnehmen darf.

So fängst du an:

Informieren Sie sich zunächst über die spezifischen Anforderungen Ihres Bundeslandes: Die Betreuungsverhältnisse, die Ausbildungsstunden und die Ausnahmeregelungen variieren je nach Bundesland erheblich. Absolvieren Sie die erforderliche Hintergrundüberprüfung und die Einweisung vor Dienstantritt: In der Regel muss jeder Erwachsene im Haushalt eine Hintergrundüberprüfung durchlaufen, über einen Nachweis in Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) und Erster Hilfe verfügen sowie die vom jeweiligen Bundesland vorgeschriebenen Ausbildungsstunden absolvieren. Vereinbaren Sie einen Termin für die Sicherheitsinspektion Ihres Haushalts, sobald die Unterlagen eingereicht sind: Wenden Sie sich direkt an Ihre zuständige Zulassungsbehörde, um diesen Termin zu vereinbaren, sobald die Schulungen und Hintergrundüberprüfungen abgeschlossen sind.

Die NAFCC-Umfrage 2024–2025 unter mehr als 690 Betreuern ergab, dass fast 30 % 7 bis 10 Dollar pro Stunde verdienen und die Hälfte weniger als 15 Dollar, wobei 82 % mittlerweile mehr als 50 Stunden pro Woche arbeiten. Das BLS beziffert den nationalen Lohn in der Kinderbetreuung auf 16,84 $ pro Stunde. Für alle, die nach Möglichkeiten suchen, als Hausfrau Geld zu verdienen, ist die Kinderbetreuung zu Hause also eher eine Vollzeitbeschäftigung als ein Nebenjob.

💡Wissenswertes Wie einfach der Einstieg ist: Schwierig – zunächst müssen Hintergrundüberprüfungen, Schulungsstunden und eine Hausinspektion bestanden werden. Wie viel man verdienen kann: Etwa die Hälfte der Betreuer verdient weniger als 15 $ pro Stunde, und der nationale Medianlohn für Kinderbetreuer liegt bei 16,84 $.Benötigte Voraussetzungen: Ein Zuhause, das die staatliche Inspektion besteht, eine Haftpflichtversicherung, ein Zertifikat in Erster Hilfe und Herz-Lungen-Wiederbelebung sowie 2 bis 6 Monate für den gesamten Prozess. Häufiger Fehler: Dies wie einen flexiblen Nebenjob zu behandeln – 82 % der Anbieter arbeiten mittlerweile mehr als 50 Stunden pro Woche.

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Ein Vergleich der 8 Möglichkeiten, als Hausfrau und Mutter Geld zu verdienen

Um Ihnen dabei zu helfen, die beste Option entsprechend Ihrem Zeitplan und Ihren vorhandenen Fähigkeiten auszuwählen, finden Sie hier einen Vergleich aller acht Methoden für alle, die überlegen, wie sie als Hausfrau und Mutter Geld verdienen können – nach Kosten, Zeitaufwand und Eignung für die jeweilige Person:

Vorgehensweise Anlaufkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung So verdienen Sie Geld Am besten geeignet für Verkaufen Sie die zu klein gewordenen Sachen Ihrer Kinder 0 Tage bis Wochen, sobald ein Artikel verkauft ist Auszahlung pro Artikel, 3 %–80 % des Verkaufspreises, je nach Stufe Eltern, bei denen ständig Kleidung und Ausrüstung aus dem Kind herauswachsen Bezahlte Mikroaufgaben & Umfrage-Apps 0 Noch am selben Tag, kleine Beträge Umgerechnet 1 bis 5 $ pro Stunde durch Umfragen und Aufgaben Kleingeld ohne Zeitplan Verkaufe individuelle Waren auf Etsy 0,20 $ pro Angebot; Materialkosten variieren Innerhalb weniger Wochen, sobald die Sichtbarkeit in den Suchergebnissen steigt Verkaufspreis abzüglich ca. 10–12 % an obligatorischen Gebühren, bei Offsite-Anzeigen kommt noch mehr dazu Eltern, die bereits ein Bastel- oder Designprodukt herstellen Freiberufliches Schreiben oder Erstellen von Inhalten 0 Wochen, bis der erste Kunde gewonnen ist Wort- oder Stundensatz abzüglich Plattformgebühren Eltern mit vorhandenen Schreibkenntnissen oder Fachwissen Online-Nachhilfe 0 $ für die Bewerbung Woche, bis zur Zulassung und zum Aufbau eines Schülerkreises Fester Minuten- oder selbst festgelegter Stundensatz Eltern, die fließend Englisch oder eine bestimmte Fachsprache beherrschen Werden Sie virtueller Assistent 0 $ für die Bewerbung Wochen, Überprüfung durch die Agentur und Vermittlung an Kunden Stundensatz von 17 $/Stunde (Time Etc.) bis zu 42–50 $/Stunde (Belay) Eltern mit Erfahrung in den Bereichen Verwaltung, Terminplanung oder Büroarbeit Starten Sie einen Blog oder eine Nischen-Website 50–150 $/Jahr für das Hosting Monate bis Jahre; im Durchschnitt 12 Monate bis zum ersten Dollar Werbe- und Affiliate-Einnahmen, sobald sich der Traffic aufgebaut hat Eltern, die bereit sind, ein Jahr oder länger zu investieren, bevor echte Einnahmen erzielt werden Zugelassene Kinderbetreuung zu Hause Echt und nicht zu unterschätzen: Hintergrundüberprüfung, Schulung, Versicherung 2 bis 6 Monate bis zur ersten zahlenden Familie Stundenlohn oder wöchentlicher Satz pro Kind Eltern, die eine Vollzeitbeschäftigung von zu Hause aus suchen

Verdienen Sie Geld, indem Sie in Ihrer Freizeit Spiele spielen und Apps testen

Zwischen Nickerchen, dem Abendritual vor dem Schlafengehen und der gelegentlichen fünfminütigen Pause verbringst du wahrscheinlich ohnehin schon etwas Zeit damit, auf deinem Handy zu scrollen. Für alle, die sich fragen, wie man als Hausfrau und Mutter Geld verdienen kann, kann es eine einfache Möglichkeit sein, einen Teil dieser Bildschirmzeit in Taschengeld umzuwandeln. Snakzy, BigCash und KashKick sind alle kostenlos und bieten Belohnungen für das Spielen von Spielen und das Ausprobieren anderer Apps.

Einen genaueren Überblick darüber, welche Prämien-Apps tatsächlich Auszahlungen leisten, findest du in Enebas getesteter Übersicht über die besten Spiele-Apps, mit denen man echtes Geld gewinnen kann.

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Was nicht funktioniert: Betrugsmaschen, die Sie vermeiden sollten, wenn Sie als Hausfrau und Mutter Geld verdienen möchten

Betrüger haben es gezielt auf Eltern, die zu Hause bleiben, abgesehen, da die Angebote auf dieser Liste mit flexibler Arbeit von zu Hause aus locken. Hier sind die aktuellen Betrugsmuster, die Sie kennen sollten, bevor Sie sich damit beschäftigen, wie Sie als Hausfrau Geld verdienen können.

Werbesprüche für MLM: Eine Untersuchung der FTC bei 70 MLM-Unternehmen ergab, dass die meisten Teilnehmer vor Abzug der Ausgaben 1.000 Dollar oder weniger pro Jahr verdienten und dass mindestens 17 Unternehmen den meisten Teilnehmern gar nichts zahlten. Ein für 2025 vorgeschlagener FTC-Erlass bestätigt, dass die meisten MLM-Teilnehmer kein Einkommen erzielen werden, das mit einem regulären Job vergleichbar ist. Betrachten Sie daher jedes Versprechen vom Typ „Seien Sie Ihr eigener Chef“, das auf der Anwerbung von Freunden und Familienangehörigen basiert, als Warnsignal.

Eine Untersuchung der FTC bei 70 MLM-Unternehmen ergab, dass die meisten Teilnehmer vor Abzug der Ausgaben 1.000 Dollar oder weniger pro Jahr verdienten und dass mindestens 17 Unternehmen den meisten Teilnehmern gar nichts zahlten. Ein für 2025 vorgeschlagener FTC-Erlass bestätigt, dass die meisten MLM-Teilnehmer kein Einkommen erzielen werden, das mit einem regulären Job vergleichbar ist. Betrachten Sie daher jedes Versprechen vom Typ „Seien Sie Ihr eigener Chef“, das auf der Anwerbung von Freunden und Familienangehörigen basiert, als Warnsignal. Betrug mit „Starter-Kits“ und Dateneingabe: Bei Angeboten für das Befüllen von Briefumschlägen, die Dateneingabe oder „Captcha-Arbeit“ werden Sie aufgefordert, 30 bis 100 Dollar im Voraus für eine Schulung oder ein Kit zu zahlen. Die FTC hat noch nie eine seriöse Variante dieser Angebote bestätigt; das eigentliche „Produkt“ ist die Anwerbung der nächsten Person, nicht die versprochene Bezahlung.

Bei Angeboten für das Befüllen von Briefumschlägen, die Dateneingabe oder „Captcha-Arbeit“ werden Sie aufgefordert, 30 bis 100 Dollar im Voraus für eine Schulung oder ein Kit zu zahlen. Die FTC hat noch nie eine seriöse Variante dieser Angebote bestätigt; das eigentliche „Produkt“ ist die Anwerbung der nächsten Person, nicht die versprochene Bezahlung. Betrug mit gefälschten „Mystery-Shopper“-Schecks: Betrüger schicken dir per Post einen Scheck, bitten dich, ihn einzulösen, und einen Teil als „Gebühren“ zurückzuüberweisen. Der Scheck wird Tage später nicht gedeckt, und du schuldest deiner Bank den vollen Betrag. Bei echtem Mystery Shopping fallen niemals Vorabgebühren an und es werden keine Schecks bearbeitet.

Seriöse Arbeit wird für echte Leistungen bezahlt, während echte Unternehmenskosten für etwas Konkretes anfallen, wie zum Beispiel ein Etsy-Angebot oder eine Kinderbetreuungslizenz. Das ist eine nützliche Regel, wenn man herausfinden möchte, wie man als Hausfrau und Mutter Geld verdienen kann: Vage „Zertifizierungsgebühren“, Anwerbungsversuche oder Aufforderungen, einen Teil eines eingelösten Schecks zurückzuüberweisen, sind wichtige Warnsignale, und laut FTC nehmen diese Betrugsmaschen stark zu.

Auswahl der Methoden je nach Ihrer verfügbaren Zeit

Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, als Hausfrau und Mutter Geld zu verdienen, hängt die beste Methode in der Regel davon ab, wie viel Zeit Ihnen tatsächlich zur Verfügung steht – und nicht nur von Ihren Fähigkeiten.

In der Neugeborenenphase mit ihren unvorhersehbaren Zeitfenstern lassen sich bezahlte Mikroaufgaben und das Einsenden eines ThredUp-Clean-Out-Kits sofort beginnen und beenden – beides passt also immer dann, wenn sich eine kleine Lücke auftut. Weitere Ideen für schnelles Geld finden Sie unter „So verdienen Sie noch heute Geld“.

lassen sich bezahlte Mikroaufgaben und das Einsenden eines ThredUp-Clean-Out-Kits sofort beginnen und beenden – beides passt also immer dann, wenn sich eine kleine Lücke auftut. Weitere Ideen für schnelles Geld finden Sie unter „So verdienen Sie noch heute Geld“. Kleinkind beim Mittagsschlaf, ein halbwegs verlässlicher Zeitblock von 60–90 Minuten: genug für eine Reihe von Etsy-Angeboten, eine Nachhilfestunde oder eine Runde Aufgaben als virtuelle Assistentin.

genug für eine Reihe von Etsy-Angeboten, eine Nachhilfestunde oder eine Runde Aufgaben als virtuelle Assistentin. Kinder sind ganztags in der Schule: Freiberufliches Schreiben, Bloggen und Arbeit bei Preply oder Time Etc können sich zu einem echten Teilzeitjob ausweiten.

Sobald du die Zulassung hast: Die Kinderbetreuung zu Hause steht ganz für sich – sie ist weniger ein Nebenjob als vielmehr ein Vollzeitansatz, um als Hausfrau und Mutter Geld zu verdienen. Die Umfrage von Bankrate zum Thema Nebenjobs vom Juli 2025 ergab, dass 34 % der Eltern mit Kindern unter 18 Jahren einen Nebenjob haben, verglichen mit 28 % der Nicht-Eltern und 23 % der Eltern erwachsener Kinder, und dass Nebenjobber durchschnittlich 885 Dollar im Monat verdienen.

Fazit: Wie man als Hausfrau und Mutter Geld verdienen kann

Der beste Weg, um herauszufinden, wie man als Hausfrau und Mutter Geld verdienen kann, besteht darin2026, mit dem zu beginnen, was man bereits hat: Kinderkleidung, aus der die Kinder herausgewachsen sind, ein Handwerk, das man bereits ausübt, eine berufliche Qualifikation oder hier und da eine freie Stunde – anstatt der Methode hinterherzulaufen, die im Internet am schnellsten erscheint.

Die schnellsten Einstiegsmöglichkeiten sind der Verkauf von Kinderkleidung, aus der die Kinder herausgewachsen sind, und bezahlte Mikroaufgaben, die beide fast keinen Zeitaufwand erfordern; Snakzy lohnt sich ebenfalls für die reinen Wartezeiten dazwischen. Etsy, freiberufliches Schreiben, Nachhilfe und die Arbeit als virtuelle Assistentin liegen dazwischen und erfordern etwas mehr Vorbereitungsaufwand, bevor die erste Auszahlung erfolgt.

Bloggen und die lizenzierte Kinderbetreuung zu Hause brauchen am längsten, um Fuß zu fassen – zum einen, weil es Monate dauert, bis Besucher auf die Seite kommen, zum anderen, weil die staatliche Zulassung Zeit braucht –, aber sie bieten auch echte langfristige Vorteile, sobald sie etabliert sind. Egal, für welche Methode du dich entscheidest: Betrachte sie als einen Teil eines realistischen monatlichen Gesamteinkommens und nicht als schnelle Lösung, um als Hausfrau und Mutter Geld zu verdienen.

Weitere Möglichkeiten, die du zusätzlich zu deiner gewählten Methode nutzen kannst, findest du in Enebas Zusammenstellung der besten Online-Nebenjobs und der besten Nebenjobs für Frauen. Auch der umfassendere „Play-to-Earn“-Hub ist einen Blick wert, wenn du lieber alles auf einen Blick durchstöbern möchtest.

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Häufig gestellte Fragen