10 formas reales de ganar dinero en YouTube en 2026

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¿Te preguntas cómo ganar dinero en YouTube? Lo mejor es empezar por adaptar el método de monetización a la fase en la que se encuentre tu canal. Los anuncios son la opción más obvia, pero los patrocinios, los programas de afiliados, las suscripciones, los productos y el apoyo de los seguidores también pueden funcionar.

Si estás aprendiendo a ganar dinero en YouTube, debes conocer las dos fases del Programa de socios de YouTube: las funciones de financiación por parte de los seguidores pueden desbloquearse antes, mientras que el reparto completo de ingresos publicitarios requiere alcanzar un umbral más alto. La mejor forma de ganar dinero en YouTube suele ser combinar métodos en lugar de esperar a una única fuente de ingresos perfecta.

Entonces, ¿cómo puedes ganar dinero con YouTube antes de que se activen los anuncios? Los enlaces de afiliados, la venta directa de productos y algunos patrocinios pueden funcionar desde tus primeros vídeos. Esta guía compara formas prácticas de ganar dinero con YouTube, explica lo fácil que es ganar dinero con cada una de ellas y responde a la pregunta más importante: ¿es YouTube una buena forma de ganar dinero en tu caso?

¿Es realmente factible ganar dinero en YouTube?

Sí, pero hay que contar con que los ingresos se van acumulando poco a poco, en lugar de ser inmediatos. Si estás investigando cómo ganar dinero en YouTube, las visualizaciones, el nicho, la ubicación de la audiencia, el formato de los vídeos y la intención de compra importan mucho más que el mero número de suscriptores. ¿Es fácil ganar dinero en YouTube al principio? Por lo general, no es muy fácil, pero combinar varias fuentes de ingresos hace que el camino sea más realista.

El Programa de socios de YouTube tiene dos etapas clave:

Nivel anterior: 500 suscriptores, 3 vídeos públicos publicados en 90 días y, o bien 3.000 horas de visualización válidas de vídeos largos en 365 días, o bien 3 millones de visualizaciones válidas de «Shorts» en 90 días. Esto permite acceder a fuentes de financiación por parte de los seguidores, como las suscripciones al canal de YouTube.

500 suscriptores, 3 vídeos públicos publicados en 90 días y, o bien 3.000 horas de visualización válidas de vídeos largos en 365 días, o bien 3 millones de visualizaciones válidas de «Shorts» en 90 días. Esto permite acceder a fuentes de financiación por parte de los seguidores, como las suscripciones al canal de YouTube. Reparto publicitario completo: 1.000 suscriptores más 4.000 horas de visualización válidas o 10 millones de visualizaciones válidas de Shorts.

Si estás decidiendo cómo ganar dinero en YouTube a través de las herramientas nativas, esas etapas determinan qué puedes activar primero. La mejor forma de ganar dinero en YouTube a través del Programa de socios de YouTube (YPP) es tratar la financiación de los fans y los anuncios como hitos independientes. Esa distinción es importante cuando estás aprendiendo a ganar dinero en YouTube con las funciones nativas.

No tienes que esperar a alcanzar ninguno de los dos umbrales para empezar. Si quieres ganar dinero en YouTube sin suscriptores, los enlaces de afiliados, tus propios productos y la promoción directa de la marca pueden funcionar desde los primeros vídeos. Los creadores de contenidos sobre videojuegos también pueden aportar una audiencia ya existente procedente de actividades como ganar dinero en Roblox, en lugar de empezar desde cero.

Por eso, la forma de ganar dinero en YouTube no empieza únicamente con el YPP. Estas son formas útiles de ganar dinero con YouTube mientras el canal aún es pequeño, y responden a la pregunta de cómo se puede ganar dinero con YouTube antes de cumplir los requisitos completos para la publicidad.

Los costes iniciales pueden mantenerse bajos. Un teléfono, un programa de edición gratuito y una idea clara bastan para probar un canal antes de comprar equipo adicional. Después, decide si la monetización de YouTube Shorts, los ingresos por anuncios en vídeos largos de YouTube o las ventas directas a la audiencia se adaptan mejor a tu contenido.

Si estás probando cómo ganar dinero en YouTube con un presupuesto reducido, mantén la configuración sencilla hasta que el contenido demuestre su eficacia. ¿Es YouTube una buena forma de ganar dinero con bajos costes iniciales? Puede serlo, sobre todo si evitas gastar en equipo antes de que lo necesites.

10 formas reales de ganar dinero en YouTube

Cada uno de los métodos que se indican a continuación muestra cuánto se gana, qué se necesita, cómo funciona el pago y cuál es la principal pega. Si estás comparando formas de ganar dinero en YouTube, utiliza las reseñas para encontrar la que mejor se adapte a tu público, en lugar de irte por el método que ofrezca la cifra más llamativa.

El Programa de socios de YouTube paga a los creadores el 55 % de los ingresos netos procedentes de los anuncios elegibles de la página de visualización. Para poder optar a él, actualmente necesitas 1.000 suscriptores, además de 4.000 horas de visualización pública válidas en 12 meses o 10 millones de visualizaciones válidas de Shorts en 90 días, tras lo cual debes obtener la aprobación de YouTube. Si estás aprendiendo a ganar dinero en YouTube con anuncios, esta es la vía principal en la que se basan la mayoría de los consejos sobre cómo ganar dinero en YouTube.

Los ingresos publicitarios de YouTube no son una cantidad fija por cada 1.000 visualizaciones. El RPM varía en función de tu nicho, la ubicación de tu audiencia, la temporada, la duración del vídeo y la demanda publicitaria. Entonces, ¿cómo puedes ganar dinero en YouTube de forma constante? Utiliza tu RPM real en YouTube Studio en lugar de una estimación genérica a la hora de planificar cómo ganar dinero en YouTube.

En el caso de las cuentas en dólares estadounidenses, Google AdSense suele realizar el pago una vez que se alcanzan los 100 dólares, y los pagos que cumplen los requisitos se emiten normalmente entre el 21 y el 26 del mes siguiente. Si tu objetivo es ganar 1.000 dólares en una semana, calcula hacia atrás a partir de los ingresos por mil impresiones (RPM) y las visualizaciones reales. Para los canales consolidados, esta puede ser la mejor forma de ganar dinero en YouTube a gran escala, aunque solo es una de las varias formas de obtener ingresos en YouTube.

Lo difícil es cumplir los requisitos y generar un tráfico constante. ¿Es fácil ganar dinero en YouTube a través de los anuncios? Es más fácil una vez obtenida la aprobación, pero sigues necesitando un número constante de visualizaciones. ¿Es YouTube una buena forma de ganar dinero solo con los anuncios? Normalmente, solo cuando ese tráfico es fiable.

💡Lo que hay que saber Requisitos de acceso: 1.000 suscriptores más 4.000 horas de visualización válidas o 10 millones de visualizaciones válidas de Shorts; a continuación, revisión del canal.



Pago: el 55 % de los ingresos netos por publicidad de la página de visualización para el contenido de formato largo que cumpla los requisitos.



Plazos: el pago se realiza a través de Google AdSense una vez que la cuenta alcanza el umbral de pago.



A tener en cuenta: el RPM varía según el canal, así que no planifiques tus ingresos basándote en una tarifa universal por visualización.

55 % de cuota de página de visualización YouTube 4.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La mejor opción a largo plazo una vez que se cumplan los requisitos, ya que paga a los creadores el 55 % de los ingresos netos por publicidad de la página de visualización. Comprueba si cumples los requisitos

La monetización de los Shorts de YouTube funciona de forma diferente a la de los anuncios de formato largo. Los ingresos por publicidad de los Shorts se destinan a un fondo común para creadores, y los creadores que cumplan los requisitos reciben el 45 % de los ingresos que se les asignan en función de las visualizaciones válidas. Si tu estrategia para ganar dinero en YouTube se centra principalmente en los Shorts, esta es una diferencia importante a la hora de comparar cómo ganar dinero en YouTube con contenido de larga duración.

Para poder participar plenamente en el reparto de ingresos de los anuncios de Shorts, es necesario cumplir los requisitos publicitarios del Programa de socios de YouTube: 1.000 suscriptores más 10 millones de visualizaciones válidas de Shorts en 90 días o bien cumplir el requisito de horas de visualización de contenido de larga duración. El tiempo de visualización del feed de Shorts no cuenta para el requisito de las 4.000 horas. Entonces, ¿cómo puedes ganar dinero en YouTube a través de los anuncios de Shorts? Sigues necesitando cumplir todos los requisitos del Programa de socios de YouTube, lo que convierte a esta en una de las formas con mayores requisitos para ganar dinero en YouTube.

No obstante, los Shorts siguen siendo una opción económica para probar antes de llegar a ese punto. Reutilizar material de archivo o convertir clips de videojuegos en Shorts te permite publicar más contenido sin tener que grabar dos veces. Para los creadores que ya disponen de material de archivo, esa puede ser la mejor forma de ganar dinero en YouTube con menos producción adicional. ¿Es fácil ganar dinero en YouTube a través de los Shorts? Publicar es fácil; alcanzar un volumen significativo de ingresos es más difícil.

Si estás planeando cómo ganar dinero en YouTube con contenido de formato corto, considera los Shorts como una fuente de ingresos más, en lugar de como el negocio en sí. ¿Es YouTube una buena forma de ganar dinero solo con los Shorts? Puede serlo, pero combinar formatos te ofrece más margen de crecimiento.

💡Lo que debes saber Requisitos de acceso: Se requiere la elegibilidad completa para el Programa de socios de YouTube a fin de compartir anuncios en Shorts.



Pago: El 45 % de los ingresos que te correspondan del fondo común para creadores de Shorts.



Plazo: Se incluye en tu ciclo de pago habitual de YouTube una vez alcanzado el umbral.



Ten en cuenta que: el tiempo de visualización del feed de Shorts no cuenta para alcanzar las 4.000 horas de visualización de vídeos de formato largo.

45 % de cuota de Shorts YouTube 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga el 45 % de los ingresos de Shorts que se te asignan a través del Creator Pool. Activar pagos

Las suscripciones a canales de YouTube permiten a los espectadores pagar una cuota mensual a cambio de ventajas como insignias, emojis y contenido exclusivo para suscriptores. Los creadores reciben el 70 % de los ingresos netos reconocidos por las suscripciones, una vez deducidos los impuestos y las tasas aplicables. Si estás buscando cómo ganar dinero en YouTube gracias a tus espectadores fieles, las suscripciones son una forma recurrente de obtener ingresos en YouTube sin tener que añadir más anuncios.

En las regiones elegibles, las suscripciones a canales de YouTube se pueden desbloquear a través del nivel anterior del Programa de socios de YouTube, con 500 suscriptores, 3 vídeos públicos subidos en 90 días y 3.000 horas de visualización válidas o 3 millones de visualizaciones válidas de Shorts. ¿Cómo puedes ganar dinero en YouTube a través de las suscripciones? Alcanza el nivel de elegibilidad y, a continuación, ofrece a los espectadores una razón clara para quedarse. Esto convierte a las suscripciones en una de las formas más centradas en la comunidad de ganar dinero en YouTube y en una opción útil a la hora de planificar cómo ganar dinero en YouTube a través de un apoyo recurrente.

Lo mejor es optar por una configuración sencilla:

Únete al nivel del YPP al que tengas derecho y comprueba que las suscripciones aparecen en YouTube Studio.

Empieza con entre 1 y 3 niveles de suscripción .

1 . Elige ventajas que puedas ofrecer de forma realista cada mes.

La mejor forma de ganar dinero en YouTube con las suscripciones es mantener la oferta sencilla. ¿Es fácil ganar dinero en YouTube de esta manera? Mucho más fácil cuando los espectadores ya están comprometidos. ¿Es YouTube una buena forma de ganar dinero con una pequeña comunidad fiel? Las suscripciones pueden convertirlo en una.

💡Lo que debes saber Acceso: En las regiones elegibles, las suscripciones pueden desbloquearse a partir del nivel anterior del Programa de socios de YouTube (YPP) de 500 suscriptores.



Pago: El 70 % de los ingresos netos reconocidos procedentes de las suscripciones.



Plazos: Los cargos mensuales recurrentes se incluyen en tus ganancias de YouTube.



Ten en cuenta: Mantén las ventajas sostenibles para que la suscripción no genere más trabajo del que compensa.

70 % de participación en la cuota de miembros YouTube 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Apoyo recurrente de los seguidores con un 70 % de los ingresos netos reconocidos por suscripciones. Iniciar suscripciones

Super Chat, Super Stickers y Super Thanks permiten a los espectadores más activos apoyarte directamente. Super Chat y los Stickers funcionan durante las retransmisiones en directo y los Premieres, mientras que Super Thanks funciona en vídeos normales y Shorts. Si estás aprendiendo a ganar dinero en YouTube a través del apoyo directo de tus seguidores, las funciones «Super» te muestran cómo ganar dinero en YouTube gracias a la interacción, en lugar de solo con las impresiones publicitarias.

Los creadores reciben el 70 % de los ingresos netos reconocidos, una vez deducidos los impuestos y comisiones aplicables, pero son los espectadores quienes eligen cuánto gastan. Una retransmisión con mucha audiencia puede generar un pico repentino, lo que hace que la financiación de los fans se parezca más a ganar 200 dólares rápidamente que a unos ingresos publicitarios estables en YouTube. ¿Cómo puedes ganar dinero en YouTube con los «Supers»? Dale a los espectadores una razón para participar, pero nunca bases tu presupuesto en una sola retransmisión generosa. Son formas útiles de ganar dinero en YouTube, no ingresos garantizados.

Estas funciones requieren cumplir los requisitos de financiación por parte de los seguidores del Programa de socios de YouTube. Para una comunidad activa en directo, pueden ser la mejor forma de ganar dinero en YouTube junto con los anuncios. ¿Es fácil ganar dinero en YouTube con los Supers? Activarlos es fácil una vez que cumples los requisitos; lo difícil es conseguir que los espectadores los utilicen. ¿Es YouTube una buena forma de ganar dinero a través de las propinas de los fans? Solo cuando la gente ya está presente y participa.

💡Lo que debes saber Acceso: Requiere cumplir los requisitos de financiación por parte de los seguidores del Programa de Socios de YouTube (YPP) y que la función esté disponible en tu región.



Pago: El 70 % de los ingresos netos reconocidos procedentes de compras elegibles de financiación por parte de los seguidores.



Plazo: Se incluye en tu ciclo habitual de ingresos de YouTube.



Ten en cuenta: La generosidad de los espectadores es impredecible, así que no consideres los Supers como una tarifa fija por hora.

70 % de participación en la financiación por parte de los seguidores YouTube 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana el 70 % de los ingresos netos reconocidos procedentes de los «Supers» y «Super Thanks» que cumplan los requisitos. Activar

Los patrocinios son una de las opciones más claras si estás buscando cómo ganar dinero en YouTube antes de acceder al Programa de socios de YouTube (YPP). A las marcas suele importarles más la adecuación de la audiencia, el promedio de visualizaciones, el nicho y la interacción que un gran número de suscriptores. Eso hace que los patrocinios sean una solución práctica para ganar dinero en YouTube con una audiencia más reducida pero específica.

No existe una tarifa oficial. Los acuerdos pueden basarse en una tarifa fija, en el número de visualizaciones previstas o en un modelo de precios tipo CPM, mientras que los derechos de uso y la exclusividad pueden aumentar el precio. ¿Cómo puedes ganar dinero en YouTube a través de acuerdos con marcas? Fija el precio de la campaña en función de los resultados esperados, el alcance previsto y los derechos que la marca desee. Por eso, los patrocinios se encuentran entre las formas más flexibles de ganar dinero en YouTube y pueden convertirse en la mejor manera de hacerlo para un canal de nicho sólido.

Aspire puede poner en contacto a los creadores con las campañas, pero el contacto directo también funciona. Un dossier de prensa útil debe mostrar las visualizaciones recientes, la ubicación de la audiencia, el nicho y las colaboraciones anteriores. No necesitas estar en el Programa de socios de YouTube (YPP), por lo que los patrocinios pueden funcionar mientras sigues aprendiendo a ganar dinero en YouTube a través de los anuncios. ¿Es fácil ganar dinero en YouTube con patrocinadores? Encontrar la primera colaboración adecuada suele ser lo más difícil.

Revela siempre con claridad las relaciones remuneradas, de acuerdo con las Guías de promoción de la FTC. Si estás elaborando un plan para ganar dinero en YouTube con marcas, la divulgación forma parte del trabajo. ¿Es YouTube una buena forma de ganar dinero a través de patrocinios? Sí, siempre y cuando la confianza de la audiencia sea lo primero antes que el acuerdo.

💡Lo que debes saber Requisitos de participación: No se exige un mínimo de suscriptores en YouTube, pero las marcas deben encajar claramente con la audiencia.



Remuneración: Se negocia por campaña, a menudo en función de las visualizaciones previstas, los resultados esperados y los derechos de uso.



Plazos: Se establecen en el contrato, por lo que hay que confirmar las fechas de facturación y pago antes de la grabación.



A tener en cuenta: Revela claramente las relaciones patrocinadas y fija por separado el precio por uso adicional o por exclusividad.

No se requiere YPP Aspire 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una forma útil de conseguir trabajos patrocinados por marcas sin tener que esperar a cumplir los requisitos para la publicidad en YouTube. Regístrate gratis

El marketing de afiliados es una forma práctica de ganar dinero en YouTube sin necesidad de suscriptores, ya que se obtiene una comisión cuando un espectador realiza una compra que cumple los requisitos. Amazon Associates, por ejemplo, utiliza tarifas basadas en categorías, mientras que otros programas establecen sus propias comisiones y normas de pago. Si estás aprendiendo a ganar dinero en YouTube con contenido orientado a la intención de compra, los enlaces de afiliados son una de las formas más sencillas de probar cómo ganar dinero en YouTube antes de recurrir a la monetización nativa.

YouTube Shopping también permite a algunos creadores que cumplan los requisitos etiquetar productos directamente. ¿Cómo puedes ganar dinero en YouTube con recomendaciones de productos? Haz coincidir los productos con lo que los espectadores ya están intentando comprar. Eso convierte a los enlaces de afiliados en una de las formas más sencillas de ganar dinero en YouTube, ya que un vídeo útil puede seguir generando conversiones mucho tiempo después de su publicación.

Los plazos de pago varían según el programa, y las devoluciones pueden retrasar las comisiones. En el caso de las reseñas y los tutoriales atemporales, los ingresos por afiliación pueden ser la mejor forma de ganar dinero en YouTube con vídeos antiguos. ¿Es fácil ganar dinero en YouTube con los programas de afiliación? Añadir un enlace es fácil; conseguir clics útiles y cualificados requiere un buen contenido.

Recomienda solo productos en los que creas de verdad y revela claramente tus relaciones de afiliación. A la hora de planificar cómo ganar dinero en YouTube con contenido de afiliados, la confianza es más importante que el porcentaje de comisión. ¿Es YouTube una buena forma de ganar dinero con vídeos centrados en productos? Puede serlo cuando la recomendación ayude de verdad al espectador.

💡Lo que debes saber Acceso: Los enlaces de afiliados estándar pueden funcionar sin el Programa de socios de YouTube (YPP); YouTube Shopping tiene requisitos de elegibilidad independientes.



Pago: La comisión varía según el comerciante, la categoría y las normas de compra que dan derecho a la comisión.



Plazos: Cada programa tiene su propio plazo de devengo y calendario de pagos.



A tener en cuenta: Utiliza declaraciones claras sobre los enlaces de afiliados y evita recomendar productos solo porque la comisión sea más alta.

Funciona antes de YPP Amazon Associates 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana comisiones por categorías a partir de compras que cumplan los requisitos realizadas a través de enlaces de afiliados. Únete

Vender merchandising es otra opción si estás buscando formas de ganar dinero en YouTube más allá de los anuncios. Spring, antes conocida como Teespring, es una plataforma compatible con YouTube Shopping que permite a los creadores que cumplan los requisitos vincular una tienda y promocionar productos. Es una solución habitual para ganar dinero en YouTube a partir de una comunidad o una identidad de canal reconocible.

Spring utiliza un modelo de coste base, por lo que tu beneficio es el precio de venta menos el coste base del producto y los gastos aplicables. No tienes que gestionar el stock, ya que Spring se encarga de la producción y la gestión de los pedidos. ¿Cómo puedes ganar dinero en YouTube con merchandising sin tener que almacenar productos? La impresión bajo demanda se encarga de la logística por ti, lo que la convierte en una de las formas que menos mantenimiento requieren para ganar dinero en YouTube mientras pruebas cómo ganar dinero en YouTube a través del merchandising.

Antes de promocionar un diseño, pide una muestra y comprueba tú mismo la calidad, las tallas y la experiencia de envío. Para los canales con una marca sólida o chistes internos, el merchandising puede convertirse en la mejor forma de ganar dinero en YouTube más allá de los anuncios. ¿Es fácil ganar dinero en YouTube con merchandising? La configuración es sencilla, pero la demanda no es automática. ¿Es YouTube una buena forma de ganar dinero con productos físicos? Puede serlo una vez que los espectadores realmente los quieran.

💡Lo que debes saber Inicio: Crea una tienda y vincúlala a YouTube Shopping si tu canal cumple los requisitos.



Pago: Tu margen es el precio de venta menos el coste base del producto y los gastos aplicables.



Plazos: Se rige por las normas de pago actuales de Spring.



A tener en cuenta: Pide una muestra antes del lanzamiento para saber qué recibirán realmente los espectadores.

No se necesita inventario Spring 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Conecta una tienda compatible y mantén el margen por encima del coste base del producto de Spring. Empieza a vender

Patreon te ofrece una forma de ganar dinero fuera de la plataforma mediante suscripciones, contenido extra y acceso a la comunidad. Las nuevas páginas de su plan estándar pagan una comisión de la plataforma del 10 %, más las comisiones de tramitación y otras comisiones aplicables. Si estás buscando cómo ganar dinero en YouTube a través de un apoyo recurrente, Patreon ofrece otra solución para obtener ingresos en YouTube gracias a un público fiel y consolidado.

La principal ventaja es el control. Patreon puede funcionar incluso si no cumples los requisitos para las suscripciones al canal de YouTube, por l o que puede ayudarte a ganar dinero en YouTube sin que los suscriptores alcancen un umbral de la plataforma. ¿Cómo puedes ganar dinero en YouTube con Patreon? Ofrece a los espectadores un beneficio adicional claro y mantén los niveles de suscripción manejables. Eso lo convierte en una de las formas más flexibles de ganar dinero en YouTube.

Un pequeño grupo de miembros fieles que pagan puede valer más que una audiencia pasiva mucho más numerosa. Para algunas comunidades, Patreon puede ser la mejor forma de ganar dinero en YouTube antes de que las funciones nativas de membresía cobren importancia. ¿Es fácil ganar dinero en YouTube con las suscripciones de pago? Crear la página es fácil; convencer a la gente para que se suscriba es más difícil. ¿Es YouTube una buena forma de ganar dinero gracias al apoyo de los fans fuera de la plataforma? Sí, si los espectadores valoran lo suficiente los extras como para seguirte allí cuando estés planeando cómo ganar dinero en YouTube a través de comunidades de pago.

💡Lo que debes saber Acceso: No se exige un mínimo de suscriptores en YouTube; tú mismo creas y promocionas la suscripción.



Pago: Las nuevas páginas aplican la comisión estándar del 10 % de Patreon, además de las comisiones de tramitación y otras tasas aplicables.



Plazos: Se rige por las normas de disponibilidad de pagos y retirada de fondos de Patreon.



A tener en cuenta: Las recompensas con un precio demasiado bajo pueden convertir una pequeña base de miembros en una gran carga de trabajo mensual.

Apoyo directo de los seguidores Patreon 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Crea suscripciones recurrentes fuera de la plataforma con una comisión estándar del 10 % para las nuevas páginas. Crea una cuenta en Patreon

Los productos digitales pueden ser una de las formas de ganar dinero en YouTube con mayor margen de beneficio, ya que tú controlas el precio y no necesitas cumplir el umbral del Programa de socios de YouTube. Gumroad cobra actualmente un 10 % más 0,50 $ por las ventas directas, además de los gastos de tramitación, mientras que las ventas en el mercado Discover conllevan una comisión del 30 %. Las ventas directas de gran volumen pueden dar derecho a una comisión de la plataforma más baja a lo largo del mes.

Este método resulta especialmente útil si tus vídeos ya enseñan algo concreto. Las plantillas, guías, ajustes predefinidos, minicursos o recursos descargables pueden convertir el tráfico de búsqueda en ventas sin añadir otro espacio publicitario. También te permite ganar dinero en YouTube sin necesidad de tener muchos suscriptores si un pequeño número de espectadores tiene una fuerte intención de compra.

Crea el producto en torno a un problema sobre el que los espectadores ya te preguntan y, a continuación, explica con claridad qué es lo que reciben los compradores. Los productos digitales pueden monetizar bien un canal de YouTube y ayudarte a ganar dinero en YouTube gracias a espectadores con una alta intención de compra, pero las devoluciones y la atención al cliente siguen requiriendo tiempo, así que fija el precio de la oferta teniendo en cuenta tanto el archivo como el servicio que quizá tengas que proporcionar tras la compra.

💡Lo que debes saber Acceso: No se requiere ningún umbral de monetización de YouTube.



Pago: Las ventas directas a través de Gumroad están sujetas a la tarifa estándar actual de la plataforma, que es del 10 % + 0,50 $ antes del procesamiento.



Plazos: Depende del calendario de pagos de Gumroad y del estado de la cuenta.



A tener en cuenta: Crea tu producto en torno a un problema real de los espectadores antes de dedicar tiempo a un curso extenso o a una gran biblioteca de productos.

Productos de alto margen Gumroad 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Vende productos digitales directamente con una comisión estándar de la plataforma del 10 % + 0,50 $ antes del procesamiento. Empieza a vender

StreamElements SE.Tips añade la posibilidad de dar propinas de terceros a una retransmisión en directo. La página de propinas no cobra comisión a la plataforma del creador, aunque pueden aplicarse costes de procesamiento de pagos. Si estás buscando cómo ganar dinero en YouTube con los espectadores de tus retransmisiones en directo, las propinas te ofrecen una opción adicional a los «Supers» integrados y otra forma de monetizar tu canal mediante la interacción en tiempo real.

La configuración es gratuita y funciona junto con las retransmisiones en YouTube, Twitch y Kick. ¿Cómo puedes ganar dinero en YouTube con las propinas en directo? Haz que la opción sea visible sin convertir cada retransmisión en un monólogo de ventas. Una vez que tengas una comunidad activa en directo, las propinas son una de las formas más sencillas de ganar dinero en YouTube.

Las propinas de terceros pueden ayudar a monetizar una audiencia fiel en directo, pero los ingresos siguen dependiendo de la asistencia y de la generosidad de los espectadores. Para los streamers habituales, pueden ser la mejor forma de ganar dinero en YouTube junto con los «Supers» y los anuncios, más que en lugar de ellos. ¿Es fácil ganar dinero en YouTube a través de las propinas? La configuración es sencilla; conseguir ingresos fiables es más complicado. ¿Es YouTube una buena forma de ganar dinero con el contenido en directo? Puede serlo si retransmites con la suficiente regularidad como para que la audiencia lo convierta en un hábito.

💡Lo que debes saber Inicio: Configura una página de propinas y un método de pago compatible; la elegibilidad para los anuncios de YouTube no es el factor decisivo.



Pago: El importe de la propina se reduce en función de los gastos de procesamiento del pago aplicables.



Plazos: Dependen del método de pago y del procesador.



A tener en cuenta: Utiliza las propinas como un complemento para la comunidad en directo, no como un sustituto predecible de los ingresos publicitarios.

Consejos flexibles en directo StreamElements 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Añade propinas de terceros a las retransmisiones en directo, teniendo en cuenta los costes de procesamiento de los pagos. Configuración

Comparativa de las diez opciones

Si quieres ganar dinero en YouTube antes de cumplir los requisitos completos para los anuncios, empieza por el método que mejor se adapte a lo que ya tienes. Una audiencia activa puede facilitar los patrocinios o los programas de afiliados, una idea de producto puede facilitar las ventas directas y una comunidad comprometida puede facilitar la financiación por parte de los fans. La tabla siguiente compara qué factores influyen en tus ingresos netos.

Si estás comparando formas de ganar dinero en YouTube, la mejor opción es aquella que se adapte a lo que ya tienes: visualizaciones, confianza, un producto o una comunidad comprometida. Esta tabla te permite comparar más fácilmente, una al lado de otra, las principales formas de ganar dinero con YouTube. Si todavía estás planteándote cómo ganar dinero en YouTube, utiliza las cifras anteriores como una herramienta de decisión, más que como una promesa.

Método Plataforma Qué se gana Coste inicial Plazo de pago Comisiones que afectan a los ingresos netos ¿Qué grado de pasividad tiene? 1. Ingresos publicitarios del programa de afiliados YouTube 55 % de los ingresos publicitarios netos de la página de visualización Gratis; se requiere alcanzar el umbral publicitario completo del YPP Mensual, una vez alcanzado el umbral de pago YouTube se queda con la parte restante Ingresos pasivos por cada vídeo subido una vez publicado 2. Ingresos publicitarios de Shorts YouTube 45 % de los ingresos asignados al fondo común de creadores Gratis; se requiere alcanzar el umbral publicitario completo del Programa de socios de YouTube (YPP) Mensual, una vez superado el umbral de pago La asignación del fondo incluye licencias musicales Ingresos pasivos por cada «Short» una vez publicado 3. Suscripciones al canal YouTube 70 % de los ingresos netos reconocidos por las suscripciones Gratuito; se requiere un nivel de financiación por parte de los seguidores que cumpla los requisitos Mensual a través de AdSense Impuestos y tasas aplicables Recurrente una vez establecidas las ventajas 4. Super Chat y Super Thanks YouTube El 70 % de los ingresos netos reconocidos por financiación de los fans Gratis; se requiere un nivel de financiación de los fans que cumpla los requisitos Mensual a través de AdSense Impuestos y comisiones aplicables Activo, impulsado por la audiencia 5. Acuerdos de marca y patrocinios Aspire Tarifa fija negociada, CPM o paquete Inscripción gratuita Condiciones establecidas por la marca para cada acuerdo Derechos de uso, exclusividad o condiciones de la agencia Activo, por campaña 6. Enlaces de afiliados y YouTube Shopping Amazon Associates La comisión varía según el programa y la categoría Inscripción gratuita Específico de cada programa El comerciante establece la tasa y las normas de elegibilidad Renta pasiva una vez colocados los enlaces 7. Merch Shelf Primavera Precio de venta menos el coste base y los gastos Tienda online gratuita Específico de la plataforma Coste base del producto y gastos relacionados Pasivo tras la configuración 8. Financiación por parte de los seguidores Patreon Precio de la suscripción menos las comisiones de la plataforma y de gestión Publicación gratuita de una página Específico de la plataforma 10 % de comisión estándar de la plataforma para nuevas páginas + gastos de tramitación Recurrente una vez que existen niveles 9. Productos digitales y cursos Gumroad Tu precio menos las comisiones de la plataforma y de tramitación Abrir una tienda es gratis Por venta / calendario de pagos 10 % + 0,50 $ estándar directo; 30 % Discover Ingresos pasivos tras la creación del producto 10. Propinas por retransmisiones en directo StreamElements Importe de la propina menos los gastos de procesamiento del pago Configuración gratuita Depende del procesador Procesamiento del pago Activo, por retransmisión en directo

Cómo hemos seleccionado estos métodos

Una forma útil de ganar dinero en YouTube debe tener un modelo de pago claro, un proceso de registro real y una relación directa con la gestión de un canal. Los métodos propios de YouTube se comprobaron con la Ayuda de YouTube, mientras que los servicios externos se contrastaron con sus propias páginas de precios o programas.

A la hora de evaluar cómo ganar dinero en YouTube, hemos dado prioridad a los métodos con normas transparentes y una conexión real con la actividad del canal. Esto hace que la guía resulte útil para los lectores que quieren aprender a ganar dinero en YouTube, en lugar de perseguir promesas vagas de ingresos. Si todavía estás planteándote cómo ganar dinero en YouTube, utiliza las cifras anteriores como herramienta de decisión, más que como una promesa.

Lo que cada método tenía que demostrar

Seis criterios determinaron qué métodos se mantuvieron en esta lista de formas de ganar dinero en YouTube. Estos criterios también ayudan a responder a la pregunta de cómo puedes ganar dinero con YouTube sin basarte en conjeturas y qué formas de ganar dinero con YouTube merecen tu tiempo. Si todavía estás planificando cómo ganar dinero en YouTube, utiliza las cifras anteriores como herramienta de decisión, en lugar de tomarlas como una promesa.

Remuneraciones o tarifas publicadas. Se dio prioridad a las páginas oficiales de ayuda o de precios frente a las estimaciones de terceros.

Se dio prioridad a las páginas oficiales de ayuda o de precios frente a las estimaciones de terceros. Relevantes para la búsqueda. Cada método ayuda a monetizar un canal de YouTube o a obtener ingresos gracias a su audiencia.

Cada método ayuda a monetizar un canal de YouTube o a obtener ingresos gracias a su audiencia. Una ruta real de registro o configuración. El lector debe poder encontrar dónde empieza realmente el método.

El lector debe poder encontrar dónde empieza realmente el método. Sigue en funcionamiento. La plataforma o función debe estar disponible y activa en el momento de consultarla.

La plataforma o función debe estar disponible y activa en el momento de consultarla. Requisitos de elegibilidad claros. Los requisitos del Programa de socios de YouTube, las restricciones por país y las limitaciones específicas de cada función se presentan por separado, en lugar de mezclarse.

Los requisitos del Programa de socios de YouTube, las restricciones por país y las limitaciones específicas de cada función se presentan por separado, en lugar de mezclarse. Distinción entre ingresos brutos y netos. El artículo distingue entre los ingresos totales y lo que recibe el creador tras deducir las comisiones de la plataforma y los gastos de gestión.

Se ha descartado todo aquello que no superara alguna de estas comprobaciones. Si aún estás planteándote cómo ganar dinero en YouTube, utiliza las cifras anteriores como herramienta de decisión, más que como una promesa.

Lo que se ha descartado

Hemos omitido los métodos que están obsoletos o que no guardan relación con la generación real de ingresos a través de un canal de YouTube. El Fondo de Shorts de YouTube es un ejemplo: finalizó en febrero de 2023 y fue sustituido por el actual modelo de ingresos publicitarios de Shorts. Si estás investigando cómo ganar dinero en YouTube hoy en día, el Fondo de Shorts no debería formar parte de tu plan. La mejor forma de ganar dinero en YouTube con los Shorts ahora es el modelo actual de reparto de ingresos, no un antiguo programa de bonificaciones. Si todavía estás planificando cómo ganar dinero en YouTube, utiliza las cifras anteriores como herramienta de decisión, no como una promesa.

Las redes multicanal también se han excluido, ya que la mayoría de los creadores pueden acceder ahora a las herramientas de monetización de YouTube directamente a través del Programa de socios de YouTube. Otros métodos para ganar dinero en línea, como vender skins de CS a cambio de dinero real, pueden seguir siendo fuentes de ingresos adicionales útiles, pero son independientes de las formas de ganar dinero en YouTube que se tratan aquí. Esa distinción es importante cuando te preguntas qué tan fácil es ganar dinero en YouTube, ya que las fuentes de ingresos adicionales no relacionadas pueden inflar la lista sin ayudar al canal.

¿Es YouTube una buena forma de ganar dinero? Evalúa los métodos de YouTube por separado de los ingresos que se obtienen en otros lugares. Si todavía estás planificando cómo ganar dinero en YouTube, utiliza las cifras anteriores como herramienta de decisión y no como una promesa.

¿Pueden las aplicaciones de recompensas aumentar tus ingresos?

Las aplicaciones de recompensas no generan ingresos para un canal de YouTube y no deben confundirse con los ingresos publicitarios de YouTube, la monetización de YouTube Shorts ni el Programa de socios de YouTube. Solo pueden ofrecer pequeñas recompensas independientes mientras tu canal crece. Si tu objetivo es ganar dinero en YouTube, las aplicaciones de recompensas deben quedar al margen de los ingresos totales del canal. No sustituyen a aprender a ganar dinero en YouTube a través de los espectadores, los anuncios o los productos.

Si ya sueles jugar a juegos para móvil entre grabaciones o ediciones, las aplicaciones que pagan con dinero real pueden convertir parte de ese tiempo de inactividad en recompensas. Mantenlas separadas del seguimiento de tus ingresos de YouTube para que puedas ver si el canal en sí está empezando realmente a ganar dinero en YouTube. ¿Cómo puedes ganar dinero con YouTube mientras utilizas aplicaciones de recompensas como actividad secundaria? Realiza un seguimiento de ambas cosas por separado. Las aplicaciones de recompensas pueden complementar el tiempo de inactividad, pero no son formas de ganar dinero con YouTube en sí.

App Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

Si buscas una opción sencilla que puedas mantener en segundo plano mientras tu canal crece, Snakzy es la más fácil de las tres de incorporar sin cambiar tu estrategia principal en YouTube. Como opción complementaria, Snakzy puede funcionar en segundo plano, pero la mejor forma de ganar dinero en YouTube sigue siendo aumentar los ingresos vinculados al canal. Eso también hace que la respuesta a la pregunta «¿Es YouTube una buena forma de ganar dinero?» sea sincera y cuantificable.

JUGAR PARA GANAR Añade Snakzy a cualquier cosa que empieces Un complemento gratuito y que no requiere ningún esfuerzo, que se puede añadir a cualquiera de los métodos anteriores, con un pago mínimo de 35 dólares. 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 dólares al día Descargar Snakzy Retirada de dinero al instante • Más de un millón de jugadores que ganan dinero

Qué significan realmente los umbrales

Un mínimo más alto implica una espera más larga antes de poder retirar el dinero, y nunca te da más por hora jugada. El umbral de 1 dólar de BigCash es el que se alcanza más rápido de los tres, aunque un dólar no se acerca ni de lejos a lo que pagan cualquiera de los métodos anteriores por el mismo tiempo. Las propias condiciones de KashKick exigen que tengas al menos 18 años y vivas en EE. UU. o el Reino Unido, así que compruébalo antes de registrarte. Si te preguntas qué es más fácil: ganar dinero en YouTube o con una aplicación de recompensas, la comparación no es realmente equitativa: en un caso se crea un activo (el canal), mientras que en el otro se paga por tareas independientes. Tenlo en cuenta a la hora de planificar cómo ganar dinero en YouTube a largo plazo.

Importe mínimo de pago Bigcash 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La inscripción es gratuita y se pueden retirar fondos a partir de 1 $, por lo que el primer pago se recibe rápidamente. Prueba BigCash

Si quieres tener una aplicación en tu móvil mientras madura un método más serio, que sea Snakzy, que permite retirar dinero a partir de 35 dólares y convierte el tiempo de inactividad en saldo. La inscripción es gratuita y no requiere depósito.

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Lo que no funciona

Cualquier cosa que prometa ganar dinero al instante en YouTube eludiendo el sistema de revisión de la plataforma debería hacerte sospechar. Algunas ofertas simplemente suponen un desperdicio de dinero, mientras que otras pueden poner en riesgo el propio canal. Cualquier atajo que afirme enseñar cómo ganar dinero en YouTube al instante debe ser tratado con cautela. Una guía auténtica sobre cómo ganar dinero en YouTube no puede eludir los controles de elegibilidad y las políticas de la propia plataforma.

Ofertas que te cobran primero

Estos cursos venden la promesa de monetización, no la monetización en sí misma. Si te preguntas cómo puedes ganar dinero con YouTube de forma segura, pagar por una aprobación garantizada no es una de las respuestas. Las formas legítimas de ganar dinero con YouTube no requieren interacciones falsas.

Cursos de «monetización garantizada en 24 horas». Nadie puede garantizar el resultado de la revisión que realiza la propia YouTube y, según la Norma sobre Oportunidades de Negocio de la FTC, cualquier afirmación sobre ingresos debe ir acompañada de un respaldo por escrito y un documento informativo antes de realizar el pago.

de Nadie puede garantizar el resultado de la revisión que realiza la propia YouTube y, según la Norma sobre Oportunidades de Negocio de la FTC, cualquier afirmación sobre ingresos debe ir acompañada de un respaldo por escrito y un documento informativo antes de realizar el pago. Paquetes de suscriptores o visualizaciones de pago. La interacción comprada incumple la propia política de monetización de YouTube y conlleva el riesgo de que el canal reciba una sanción que lo deje todo en nada.

La interacción comprada incumple la propia política de monetización de YouTube y conlleva el riesgo de que el canal reciba una sanción que lo deje todo en nada. Enlaces falsos de «verificación» de sorteos. Los sorteos en la sección de comentarios que solicitan un pago o datos personales para «desbloquear» un premio son un truco para simular un pico real de Super Chat, no algo auténtico.

Si la oferta se basa en visualizaciones falsas, suscriptores falsos o una promesa de aprobación garantizada, no la utilices para monetizar un canal de YouTube. La mejor forma de ganar dinero en YouTube es generar visualizaciones válidas y ganarse la confianza real de la audiencia, no comprar cifras. Esa es también la respuesta más clara a la pregunta de lo fácil que es ganar dinero en YouTube: no existe ningún atajo legítimo e inmediato.

Trampas en los métodos reales

Se trata de métodos legítimos para ganar dinero que, si se utilizan de determinada manera, pueden suponer más gastos de lo que reportan. ¿Es YouTube una buena forma de ganar dinero si se utilizan métodos legítimos? Puede serlo, pero todos los métodos reales conllevan costes, límites o trabajo. Eso forma parte de aprender a ganar dinero en YouTube de forma realista.

Bots y granjas de tiempo de visualización. La interacción artificial no genera tiempo de visualización válido y puede poner en peligro tu elegibilidad para el Programa de socios de YouTube.

La interacción artificial no genera tiempo de visualización válido y puede poner en peligro tu elegibilidad para el Programa de socios de YouTube. Patrocinios no revelados. Ocultar una relación remunerada puede infringir las normas de divulgación y dañar la confianza que hace que los patrocinios funcionen.

Ocultar una relación remunerada puede infringir las normas de divulgación y dañar la confianza que hace que los patrocinios funcionen. Consejos desactualizados sobre el Fondo de Shorts. La monetización actual de los Shorts de YouTube utiliza el reparto de ingresos, no el antiguo fondo de bonificaciones fijas.

La monetización actual de los Shorts de YouTube utiliza el reparto de ingresos, no el antiguo fondo de bonificaciones fijas. Vender merchandising que nunca has probado. Pide una muestra antes de pedir a los espectadores que gasten dinero en tu diseño.

Haz una prueba sencilla: averigua por ti mismo la tarifa oficial, las normas de elegibilidad o los requisitos de divulgación. Si un método no supera esa comprobación, no bases en él tu plan para ganar dinero en YouTube. Cuando decidas cómo ganar dinero en YouTube, verifica la norma en la fuente antes de invertir tiempo o dinero. Ese hábito es fundamental en todas las guías sobre cómo ganar dinero en YouTube.

Veredicto final sobre cómo ganar dinero en YouTube

Si quieres saber cómo ganar dinero en YouTube, el mejor método depende de la situación actual de tu canal:

¿Ya formas parte del YPP? Empieza con los ingresos por publicidad y añade suscripciones o financiación de los seguidores.

Empieza con los ingresos por publicidad y añade suscripciones o financiación de los seguidores. ¿Sigues creciendo? Los patrocinios, los enlaces de afiliados y los productos pueden funcionar antes de cumplir todos los requisitos para la publicidad.

Los patrocinios, los enlaces de afiliados y los productos pueden funcionar antes de cumplir todos los requisitos para la publicidad. ¿Tienes una audiencia fiel? Las suscripciones, Patreon y el merchandising pueden convertir ese apoyo en ingresos recurrentes.

Las suscripciones, Patreon y el merchandising pueden convertir ese apoyo en ingresos recurrentes. ¿Publicas Shorts o haces retransmisiones en directo? Aprovecha los ingresos de los Shorts y las propinas como fuentes de ingresos adicionales.

No hay una única respuesta a cómo ganar dinero en YouTube. La estrategia más sólida suele combinar dos o tres métodos en lugar de depender de uno solo. Mientras tu canal crece, Snakzy también puede funcionar en segundo plano como una pequeña opción de recompensa adicional.

Empieza a ganar dinero hoy mismo Snakzy 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una aplicación de recompensas para utilizar junto con la monetización de YouTube. Descargar Snakzy

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