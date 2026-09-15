10 konkrete Möglichkeiten, 2026 auf YouTube Geld zu verdienen

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Du fragst dich, wie du auf YouTube Geld verdienen kannst? Am besten fängst du damit an, die Monetarisierungsmethode an die aktuelle Entwicklungsphase deines Kanals anzupassen. Werbung ist der naheliegende Weg, aber auch Sponsoring, Affiliate-Programme, Mitgliedschaften, eigene Produkte und die Unterstützung durch Fans können funktionieren.

Wenn du lernen möchtest, wie man auf YouTube Geld verdient, solltest du die beiden Stufen des YouTube-Partnerprogramms kennen: Funktionen zur Fan-Finanzierung können schon früher freigeschaltet werden, während für die volle Werbeeinnahmenbeteiligung die höhere Schwelle erreicht werden muss. Der beste Weg, auf YouTube Geld zu verdienen, besteht in der Regel darin, verschiedene Methoden zu kombinieren, anstatt auf eine einzige perfekte Einnahmequelle zu warten.

Wie kannst du also schon vor der Freischaltung von Werbung mit YouTube Geld verdienen? Affiliate-Links, eigene Produkte und manche Sponsoring-Partnerschaften können schon ab deinen ersten Videos funktionieren. Dieser Leitfaden vergleicht praktische Möglichkeiten, mit YouTube Geld zu verdienen, erklärt, wie einfach es mit den einzelnen Methoden ist, Geld auf YouTube zu verdienen, und beantwortet die entscheidende Frage: Ist YouTube in deiner Situation eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen?

Ist es tatsächlich realistisch, auf YouTube Geld zu verdienen?

Ja, aber rechne eher mit einem allmählichen Aufbau als mit sofortigen Einnahmen. Wenn du recherchierst, wie man auf YouTube Geld verdienen kann, spielen Aufrufe, Nische, Standort der Zielgruppe, Videoformat und Kaufabsicht eine viel größere Rolle als die reine Abonnentenzahl. Wie einfach ist es am Anfang, auf YouTube Geld zu verdienen? In der Regel nicht sehr einfach, aber die Kombination mehrerer Einnahmequellen macht den Weg realistischer.

Das YouTube-Partnerprogramm umfasst zwei wichtige Phasen:

Vorherige Stufe: 500 Abonnenten, 3 öffentliche Uploads innerhalb von 90 Tagen und entweder 3.000 qualifizierte Sehstunden für Langform-Videos innerhalb von 365 Tagen oder 3 Millionen qualifizierte Aufrufe von „Shorts“-Videos innerhalb von 90 Tagen. Dadurch können Fan-Finanzierungsmöglichkeiten wie YouTube-Kanalmitgliedschaften freigeschaltet werden.

500 Abonnenten, 3 öffentliche Uploads innerhalb von 90 Tagen und entweder 3.000 qualifizierte Sehstunden für Langform-Videos innerhalb von 365 Tagen oder 3 Millionen qualifizierte Aufrufe von „Shorts“-Videos innerhalb von 90 Tagen. Dadurch können Fan-Finanzierungsmöglichkeiten wie YouTube-Kanalmitgliedschaften freigeschaltet werden. Volle Werbeteilnahme: 1.000 Abonnenten plus 4.000 qualifizierte Sehstunden oder 10 Millionen qualifizierte „Shorts“-Aufrufe.

Wenn du überlegst, wie du mit den nativen Tools auf YouTube Geld verdienen kannst, bestimmen diese Stufen, welche Funktionen du zuerst aktivieren kannst. Der beste Weg, um über das YouTube-Partnerprogramm (YPP) Geld zu verdienen, besteht darin, Fan-Finanzierung und Werbung als separate Meilensteine zu betrachten. Diese Unterscheidung ist wichtig, wenn du lernst, wie du mit den nativen Funktionen auf YouTube Geld verdienst.

Du musst nicht auf das Erreichen einer der beiden Schwellen warten, um loszulegen. Wenn du auf YouTube ohne Abonnenten Geld verdienen möchtest, können Affiliate-Links, eigene Produkte und direkte Markenansprache bereits ab den ersten Videos funktionieren. Gaming-Creators können zudem ein bestehendes Publikum aus Aktivitäten wie dem Geldverdienen auf Roblox mitbringen, anstatt bei Null anzufangen.

Deshalb beginnt der Weg zum Geldverdienen auf YouTube nicht allein mit dem YPP. Dies sind nützliche Möglichkeiten, mit YouTube Geld zu verdienen, solange der Kanal noch klein ist, und sie beantworten die Frage, wie man auf YouTube Geld verdienen kann, bevor man die volle Anzeigenberechtigung erreicht hat.

Die Startkosten können gering gehalten werden. Ein Smartphone, kostenlose Bearbeitungssoftware und eine klare Idee reichen aus, um einen Kanal zu testen, bevor zusätzliche Ausrüstung angeschafft wird. Entscheide dann, ob die Monetarisierung über YouTube Shorts, Werbeeinnahmen aus Langform-Videos oder direkte Verkäufe an die Zielgruppe am besten zu deinen Inhalten passen.

Wenn du mit geringem Budget ausprobieren möchtest, wie man auf YouTube Geld verdienen kann, halte den Aufbau zunächst einfach, bis sich die Inhalte bewährt haben. Ist YouTube eine gute Möglichkeit, mit geringen Startkosten Geld zu verdienen? Das kann es sein, vor allem, wenn du es vermeidest, Geld für Ausrüstung auszugeben, bevor du sie tatsächlich brauchst.

10 konkrete Möglichkeiten, auf YouTube Geld zu verdienen

Jede der folgenden Methoden zeigt, wie viel man damit verdienen kann, was man dafür benötigt, wie die Auszahlung funktioniert und wo der Haken liegt. Wenn du verschiedene Möglichkeiten zum Geldverdienen auf YouTube vergleichst, nutze die Bewertungen, um die für dein Publikum am besten geeignete Methode zu finden, anstatt der Methode mit der höchsten Zahl in der Überschrift hinterherzujagen.

Das YouTube-Partnerprogramm zahlt Content-Erstellern 55 % der Nettoeinnahmen aus berechtigten Anzeigen auf der Wiedergabeseite. Um sich zu qualifizieren, benötigst du derzeit 1.000 Abonnenten sowie entweder 4.000 qualifizierte öffentliche Wiedergabestunden innerhalb von 12 Monaten oder 10 Millionen qualifizierte Shorts-Aufrufe innerhalb von 90 Tagen, gefolgt von der Genehmigung durch YouTube. Wenn du lernen möchtest, wie man mit Anzeigen auf YouTube Geld verdient, ist dies der Hauptweg, auf den sich die meisten Ratschläge zum Geldverdienen auf YouTube beziehen.

Die YouTube-Werbeeinnahmen sind kein fester Betrag pro 1.000 Aufrufe. Der RPM variiert je nach Nische, Standort der Zuschauer, Jahreszeit, Videolänge und Werbenachfrage. Wie kannst du also hier beständig Geld mit YouTube verdienen? Nutze bei der Planung deiner Verdienstmöglichkeiten auf YouTube deinen tatsächlichen RPM in YouTube Studio anstelle einer allgemeinen Schätzung.

Bei USD-Konten zahlt Google AdSense in der Regel aus, sobald Sie 100 US-Dollar erreicht haben; die entsprechenden Auszahlungen erfolgen normalerweise zwischen dem 21. und 26. des Folgemonats. Wenn Sie darauf abzielen, 1.000 US-Dollar in einer Woche zu verdienen, rechnen Sie rückwärts anhand der tatsächlichen RPM und der Aufrufe. Für etablierte Kanäle kann dies der beste Weg sein, um auf YouTube in großem Umfang Geld zu verdienen, auch wenn es nur eine von mehreren Möglichkeiten ist, mit YouTube Geld zu verdienen.

Das Schwierige daran ist, die Voraussetzungen zu erfüllen und einen beständigen Traffic aufzubauen. Wie einfach ist es, auf YouTube durch Werbung Geld zu verdienen? Nach der Freischaltung ist es einfacher, aber du brauchst trotzdem konstante Aufrufe. Ist YouTube eine gute Möglichkeit, allein mit Werbung Geld zu verdienen? In der Regel nur, wenn der Traffic zuverlässig ist.

💡Wissenswertes Zugangsvoraussetzungen: 1.000 Abonnenten plus 4.000 qualifizierte Sehstunden oder 10 Millionen qualifizierte Shorts-Aufrufe, anschließend Kanalprüfung.



Bezahlung: 55 % der Netto-Werbeeinnahmen auf der Wiedergabeseite für berechtigte Langform-Inhalte.



Zeitpunkt: Die Auszahlung erfolgt über Google AdSense, sobald das Konto die Auszahlungsschwelle erreicht hat.



Zu beachten: Der RPM ist kanalspezifisch, plane deine Einnahmen also nicht anhand eines universellen Preises pro Aufruf.

55 % Anteil an den Video-Seiten YouTube 4.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Beste langfristige Grundlage, sobald die Voraussetzungen erfüllt sind: 55 % der Netto-Werbeeinnahmen auf der Wiedergabeseite werden an die Creator ausgezahlt. Berechtigung prüfen

Die Monetarisierung von YouTube Shorts funktioniert anders als bei Langform-Anzeigen. Die Werbeeinnahmen aus Shorts fließen in einen gemeinsamen Creator-Pool, und berechtigte Creator erhalten 45 % der ihnen auf der Grundlage qualifizierter Aufrufe zugewiesenen Einnahmen. Wenn Ihr Plan, auf YouTube Geld zu verdienen, auf „Shorts“ ausgerichtet ist, ist dies ein wichtiger Unterschied im Vergleich zur Monetarisierung von Langform-Inhalten auf YouTube.

Für die vollständige Beteiligung an den „Shorts“-Werbeeinnahmen ist die Teilnahmeberechtigung am YouTube-Partnerprogramm erforderlich: 1.000 Abonnenten sowie entweder 10 Millionen qualifizierte „Shorts“-Aufrufe innerhalb von 90 Tagen oder die Erreichung der erforderlichen Wiedergabestunden bei Langform-Inhalten. Die Wiedergabezeit im „Shorts“-Feed zählt nicht für die 4.000-Stunden-Anforderung. Wie kannst du also mit „Shorts“-Anzeigen auf YouTube Geld verdienen? Du benötigst weiterhin die volle YPP-Teilnahmeberechtigung, was dies zu einer der Methoden mit höheren Zugangsbarrieren macht, um auf YouTube Geld zu verdienen.

Bis dahin lassen sich Shorts jedoch kostengünstig testen. Durch die Wiederverwendung von Filmmaterial oder die Umwandlung von Gaming-Clips in Shorts kannst du mehr Inhalte veröffentlichen, ohne zweimal filmen zu müssen. Für Creator mit bereits vorhandenem Filmmaterial ist das möglicherweise der beste Weg, auf YouTube mit geringem zusätzlichen Produktionsaufwand Geld zu verdienen. Wie einfach ist es, auf YouTube mit Shorts Geld zu verdienen? Das Veröffentlichen ist einfach; ein nennenswertes, monetarisierbares Volumen zu erreichen, ist schwieriger.

Wenn du planst, mit Kurzvideos auf YouTube Geld zu verdienen, betrachte Shorts eher als eine zusätzliche Einnahmequelle und nicht als dein gesamtes Geschäft. Ist YouTube eine gute Möglichkeit, allein mit Shorts Geld zu verdienen? Das kann es sein, aber die Kombination verschiedener Formate bietet dir mehr Raum für Wachstum.

💡Wissenswertes Voraussetzung: Für die Schaltung von Shorts-Anzeigen ist die volle Teilnahmeberechtigung am YouTube-Partnerprogramm erforderlich.



Vergütung: 45 % der dir aus dem Shorts-Creator-Pool zugewiesenen Einnahmen.



Zeitpunkt: Die Auszahlung erfolgt im Rahmen deines regulären YouTube-Zahlungszyklus, sobald der Schwellenwert erreicht ist.



Zu beachten: Die Wiedergabezeit im Shorts-Feed zählt nicht für die 4.000 Stunden Wiedergabezeit bei Langform-Videos.

45 % Anteil an Shorts YouTube 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Sie erhalten 45 % der Ihnen über den Creator Pool zugewiesenen Shorts-Einnahmen. Auszahlungen aktivieren

Mit YouTube-Kanal-Mitgliedschaften können Zuschauer gegen eine monatliche Gebühr Vergünstigungen wie Abzeichen, Emojis und exklusive Inhalte für Mitglieder erhalten. Creator erhalten 70 % der anerkannten Netto-Mitgliedschaftseinnahmen nach Abzug der anfallenden Steuern und Gebühren. Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, auf YouTube mit treuen Zuschauern Geld zu verdienen, sind Mitgliedschaften eine wiederkehrende Einnahmequelle, mit der Sie auf YouTube Geld verdienen können, ohne weitere Anzeigen zu schalten.

In berechtigten Regionen können YouTube-Kanalmitgliedschaften über die frühere Stufe des YouTube-Partnerprogramms freigeschaltet werden, die bei 500 Abonnenten, 3 öffentlichen Uploads innerhalb von 90 Tagen und entweder 3.000 qualifizierten Wiedergabestunden oder 3 Millionen qualifizierten Shorts-Aufrufen liegt. Wie kannst du mit Mitgliedschaften auf YouTube Geld verdienen? Erreiche die erforderliche Stufe und gib deinen Zuschauern dann einen klaren Grund, zu bleiben. Damit sind Mitgliedschaften eine der stärker auf die Community ausgerichteten Möglichkeiten, auf YouTube Geld zu verdienen, und eine nützliche Option, wenn du planst, wie du durch wiederkehrende Unterstützung auf YouTube Geld verdienen kannst.

Am besten funktioniert ein einfaches Konzept:

Treten Sie der entsprechenden YPP-Stufe bei und überprüfen Sie, ob die Mitgliedschaften in YouTube Studio angezeigt werden.

Beginnen Sie mit 1 bis 3 Mitgliedschaftsstufen .

. Wählen Sie Vorteile aus, die Sie realistisch gesehen jeden Monat bereitstellen können.

Der beste Weg, mit Mitgliedschaften auf YouTube Geld zu verdienen, ist, das Angebot einfach zu halten. Wie einfach ist es, auf diese Weise auf YouTube Geld zu verdienen? Viel einfacher, wenn die Zuschauer bereits engagiert sind. Ist YouTube eine gute Möglichkeit, mit einer kleinen, treuen Community Geld zu verdienen? Mit Mitgliedschaften kann es das werden.

💡Wissenswertes Zugang: In teilnahmeberechtigten Regionen können Mitgliedschaften bereits ab der früheren YPP-Stufe mit 500 Abonnenten freigeschaltet werden.



Vergütung: 70 % der anerkannten Nettoeinnahmen aus Mitgliedschaften.



Zeitpunkt: Wiederkehrende monatliche Gebühren werden über deine YouTube-Einnahmen abgewickelt.



Zu beachten: Halte die Vergünstigungen nachhaltig, damit die Mitgliedschaft nicht mehr Arbeit verursacht, als sie einbringt.

70 % Mitgliederanteil YouTube 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Regelmäßige Unterstützung durch Fans mit 70 % der anerkannten Netto-Mitgliedsumsätze. Mitgliedschaften starten

Mit „Super Chat“, „Super Stickers“ und „Super Thanks“ können engagierte Zuschauer dich direkt unterstützen. „Super Chat“ und „Stickers“ funktionieren während Live-Streams und Premieren, während „Super Thanks“ bei regulären Videos und Shorts zum Einsatz kommt. Wenn du erfahren möchtest, wie du auf YouTube durch direkte Fanunterstützung Geld verdienen kannst, zeigen dir die „Supers“, wie du auf YouTube durch Interaktion und nicht nur durch Werbeeinblendungen Geld verdienst .

Creators erhalten 70 % der anerkannten Nettoeinnahmen nach Abzug der anfallenden Steuern und Gebühren, doch die Zuschauer entscheiden selbst, wie viel sie ausgeben. Ein starker Stream kann zu einem plötzlichen Anstieg führen, sodass die Fan-Unterstützung eher dem schnellen Verdienen von 200 $ ähnelt als stetigen YouTube-Werbeeinnahmen. Wie kannst du mit „Supers“ auf YouTube Geld verdienen? Gib den Zuschauern einen Grund zur Teilnahme, aber plane niemals dein Budget nur auf einen einzigen großzügigen Stream aus. Es handelt sich um nützliche Möglichkeiten, auf YouTube Geld zu verdienen, jedoch nicht um garantierte Einnahmen.

Für diese Funktionen ist die entsprechende Teilnahmeberechtigung am Fan-Funding-Programm des YouTube-Partnerprogramms erforderlich. Für eine aktive Live-Community können sie neben Anzeigen die beste Möglichkeit sein, auf YouTube Geld zu verdienen. Wie einfach ist es, mit „Supers“ auf YouTube Geld zu verdienen? Die Aktivierung ist einfach, sobald man die Voraussetzungen erfüllt; die Zuschauer dazu zu bringen, sie zu nutzen, ist der schwierigere Teil. Ist YouTube eine gute Möglichkeit, durch Fan-Trinkgelder Geld zu verdienen? Nur, wenn die Leute bereits da sind und sich engagieren.

💡Wissenswertes Voraussetzung: Die Berechtigung für Fan-Funding im YouTube-Partnerprogramm sowie die Verfügbarkeit der Funktion in Ihrer Region sind erforderlich.



Vergütung: 70 % der anerkannten Nettoeinnahmen aus berechtigten Fan-Funding-Käufen.



Zeitpunkt: Wird in Ihren regulären YouTube-Auszahlungszyklus einbezogen.



Zu beachten: Die Großzügigkeit der Zuschauer ist unvorhersehbar, betrachten Sie „Supers“ daher nicht als festen Stundensatz.

70 % Fan-Finanzierungsanteil YouTube 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erhalten Sie 70 % der anerkannten Nettoeinnahmen aus berechtigten „Supers“ und „Super Thanks“. Aktivieren

Sponsoring ist eine der naheliegendsten Möglichkeiten, wenn du nach Wegen suchst, auf YouTube Geld zu verdienen, bevor du am YPP-Programm teilnimmst. Marken legen in der Regel mehr Wert auf die Passung zur Zielgruppe, die durchschnittliche Anzahl der Aufrufe, die Nische und das Engagement als auf eine riesige Abonnentenzahl. Das macht Sponsoring zu einer praktischen Lösung, um auf YouTube mit einer kleineren, aber fokussierten Zielgruppe Geld zu verdienen.

Es gibt keinen offiziellen Tarif. Verträge können auf einer Pauschalgebühr, erwarteten Aufrufen oder einer CPM-ähnlichen Preisgestaltung basieren, während Nutzungsrechte und Exklusivität den Preis erhöhen können. Wie kannst du mit Markenkooperationen auf YouTube Geld verdienen? Lege den Preis für die Kampagne anhand der vereinbarten Leistungen, der erwarteten Reichweite und der von der Marke gewünschten Rechte fest. Deshalb gehören Sponsoring-Verträge zu den flexibelsten Möglichkeiten, auf YouTube Geld zu verdienen, und können für einen starken Nischenkanal zum besten Weg werden, auf YouTube Geld zu verdienen.

Aspire kann Creator mit Kampagnen zusammenbringen, aber auch direkte Kontaktaufnahme funktioniert. Ein aussagekräftiges Media-Kit sollte aktuelle Aufrufzahlen, den Standort der Zielgruppe, die Nische und frühere Kooperationen enthalten. Du brauchst kein YPP, daher können Sponsoring-Deals schon funktionieren, während du noch lernst, wie man mit Anzeigen auf YouTube Geld verdient. Wie einfach ist es, mit Sponsoren auf YouTube Geld zu verdienen? Den ersten passenden Partner zu finden, ist meist der schwierigste Teil.

Weise bezahlte Kooperationen stets klar und deutlich gemäß den „Leitfäden für Werbeaussagen“ der FTC aus. Wenn du einen Plan entwickelst, wie du mit Marken auf YouTube Geld verdienen kannst, gehört die Offenlegung dazu. Ist YouTube eine gute Möglichkeit, durch Sponsoring Geld zu verdienen? Ja, solange das Vertrauen der Zuschauer Vorrang vor dem Deal hat.

💡Wissenswertes Teilnahme: Es gibt keine Mindestanzahl an YouTube-Abonnenten, aber Marken müssen klar zu Ihrer Zielgruppe passen.



Bezahlung: Wird pro Kampagne ausgehandelt, oft basierend auf erwarteten Aufrufen, zu liefernden Leistungen und Nutzungsrechten.



Zeitplan: Wird vertraglich festgelegt; klären Sie daher vor den Dreharbeiten die Rechnungs- und Zahlungstermine.



Zu beachten: Weisen Sie bezahlte Kooperationen deutlich aus und berechnen Sie zusätzliche Nutzungsrechte oder Exklusivität separat.

Kein YPP erforderlich Aspire 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ein nützlicher Weg zu bezahlten Markenaufträgen, ohne auf die Berechtigung für YouTube-Werbung warten zu müssen. Kostenlos anmelden

Affiliate-Marketing ist eine praktische Möglichkeit, auf YouTube ohne Abonnenten Geld zu verdienen, da du eine Provision erhältst, wenn ein Zuschauer einen qualifizierten Kauf tätigt. Amazon-Partnerprogramm verwendet beispielsweise kategoriebasierte Sätze, während andere Programme ihre eigenen Provisionen und Auszahlungsregeln festlegen. Wenn du lernst, wie man auf YouTube mit Inhalten, die Kaufabsichten wecken, Geld verdient, sind Affiliate-Links eine der einfachsten Möglichkeiten, um vor der nativen Monetarisierung zu testen, wie man auf YouTube Geld verdienen kann.

YouTube Shopping ermöglicht es einigen berechtigten Creators zudem, Produkte direkt zu kennzeichnen. Wie kannst du mit Produktempfehlungen auf YouTube Geld verdienen? Passe die Produkte an das an, was die Zuschauer ohnehin schon kaufen möchten. Das macht Affiliate-Links zu einer der einfacheren Möglichkeiten, auf YouTube Geld zu verdienen, da ein nützliches Video auch lange nach der Veröffentlichung noch Conversions generieren kann.

Der Zeitpunkt der Auszahlung variiert je nach Programm, und Rückgaben können die Provisionen verzögern. Bei zeitlosen Rezensionen und Tutorials sind Affiliate-Einnahmen möglicherweise die beste Möglichkeit, mit älteren Videos auf YouTube Geld zu verdienen. Wie einfach ist es, mit Affiliate-Programmen auf YouTube Geld zu verdienen? Einen Link einzufügen ist einfach; um nützliche, qualifizierte Klicks zu erhalten, braucht es jedoch gute Inhalte.

Empfehle nur Produkte, hinter denen du wirklich stehen kannst, und weise klar auf Affiliate-Partnerschaften hin. Bei der Planung, wie du mit Affiliate-Inhalten auf YouTube Geld verdienen kannst, ist Vertrauen wichtiger als der Provisionssatz. Ist YouTube eine gute Möglichkeit, mit produktorientierten Videos Geld zu verdienen? Das kann es sein, wenn die Empfehlung dem Zuschauer wirklich weiterhilft.

💡Wissenswertes Zugang: Standard-Affiliate-Links funktionieren auch ohne YPP; für YouTube Shopping gelten separate Teilnahmebedingungen.



Bezahlung: Die Provision variiert je nach Händler, Kategorie und den Regeln für qualifizierte Käufe.



Zeitrahmen: Jedes Programm hat sein eigenes Rückgabefenster und seinen eigenen Auszahlungsplan.



Zu beachten: Verwende klare Affiliate-Hinweise und vermeide es, Produkte nur deshalb zu empfehlen, weil die Provision höher ist.

Funktioniert vor YPP Amazon Associates 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verdienen Sie kategorieabhängige Provisionen für qualifizierte Käufe über Partnerlinks. Anmelden

Der Verkauf von Fanartikeln ist eine weitere Möglichkeit, wenn du nach Wegen suchst, auf YouTube über Werbung hinaus Geld zu verdienen. Spring, ehemals Teespring, ist eine von YouTube unterstützte Shopping-Plattform, über die berechtigte Creator einen Shop verknüpfen und für Produkte werben können. Es handelt sich um eine gängige Lösung, um mit einer bekannten Community oder Kanalidentität auf YouTube Geld zu verdienen.

Spring arbeitet mit einem Basiskostenmodell, sodass dein Gewinn dem Verkaufspreis abzüglich der Basiskosten des Produkts und der anfallenden Gebühren entspricht. Du musst keinen Lagerbestand vorhalten, da Spring die Produktion und den Versand übernimmt. Wie kannst du mit Merchandise auf YouTube Geld verdienen, ohne Produkte auf Lager zu haben? Print-on-Demand übernimmt die Logistik für dich und ist damit eine der pflegeleichtesten Möglichkeiten, auf YouTube Geld zu verdienen, während du ausprobierst, wie du mit Merchandise auf YouTube Geld verdienen kannst.

Bevor du ein Design bewirbst, bestelle ein Muster und überprüfe selbst die Qualität, die Passform und den Versand. Für Kanäle mit starkem Branding oder Insider-Witzen kann Merchandise der beste Weg sein, auf YouTube über Werbung hinaus Geld zu verdienen. Wie einfach ist es, auf YouTube mit Merchandise Geld zu verdienen? Die Einrichtung ist einfach, aber die Nachfrage entsteht nicht von selbst. Ist YouTube eine gute Möglichkeit, mit physischen Produkten Geld zu verdienen? Das kann es sein, sobald die Zuschauer diese Produkte tatsächlich wollen.

💡Wissenswertes Erste Schritte: Erstelle einen Shop und verbinde ihn mit YouTube Shopping, sofern dein Kanal dafür qualifiziert ist.



Bezahlung: Deine Marge entspricht dem Verkaufspreis abzüglich der Produktgrundkosten und anfallender Gebühren.



Zeitplan: Es gelten die aktuellen Auszahlungsregeln von Spring.



Zu beachten: Bestelle vor dem Start ein Muster, damit du weißt, was die Zuschauer tatsächlich erhalten werden.

Kein Lagerbestand erforderlich Spring 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verbinden Sie einen unterstützten Shop und halten Sie die Marge über den Produktgrundkosten von Spring. Mit dem Verkauf beginnen

Patreon bietet dir eine plattformunabhängige Möglichkeit, mit Mitgliedschaften, Bonusinhalten und Zugang zur Community Geld zu verdienen. Neue Seiten im Standardtarif zahlen eine Plattformgebühr von 10 % zuzüglich anfallender Abwicklungs- und sonstiger Gebühren. Wenn du überlegst, wie du auf YouTube durch wiederkehrende Unterstützung Geld verdienen kannst, bietet Patreon eine weitere Möglichkeit, mit einer treuen Kernzielgruppe auf YouTube Geld zu verdienen.

Der Hauptvorteil ist die Kontrolle. Patreon funktioniert auch dann, wenn du die Voraussetzungen für YouTube-Kanalmitgliedschaften nicht erfüllst, s odass du damit auf YouTube Geld verdienen kannst , ohne dass deine Abonnentenzahl einen bestimmten Schwellenwert der Plattform erreicht. Wie kannst du mit Patreon auf YouTube Geld verdienen? Biete deinen Zuschauern einen klaren Mehrwert und halte die Mitgliedschaftsstufen überschaubar. Das macht Patreon zu einer der flexibleren Möglichkeiten, auf YouTube Geld zu verdienen.

Eine kleine Gruppe treuer zahlender Mitglieder kann mehr wert sein als ein viel größeres passives Publikum. Für manche Communities kann Patreon der beste Weg sein, auf YouTube Geld zu verdienen, bevor die nativen Mitgliedschaftsfunktionen eine Rolle spielen. Wie einfach ist es, mit kostenpflichtigen Mitgliedschaften auf YouTube Geld zu verdienen? Die Seite einzurichten ist einfach; die Leute davon zu überzeugen, Mitglied zu werden, ist schwieriger. Ist YouTube eine gute Möglichkeit, durch Fan-Unterstützung außerhalb der Plattform Geld zu verdienen? Ja, wenn die Zuschauer die Extras so sehr schätzen, dass sie dir dorthin folgen, wenn du planst, wie du mit kostenpflichtigen Communities auf YouTube Geld verdienen kannst.

💡Wissenswertes Teilnahme: Es gibt keine Mindestanzahl an YouTube-Abonnenten; du baust die Mitgliedschaft selbst auf und bewirbst sie.



Bezahlung: Für neue Seiten gilt die übliche Patreon-Plattformgebühr von 10 % zuzüglich anfallender Bearbeitungs- und sonstiger Gebühren.



Zeitplan: Es gelten die Regeln von Patreon bezüglich der Verfügbarkeit von Auszahlungen und der Auszahlungsbedingungen.



Zu beachten: Unterbewertete Vergünstigungen können eine kleine Mitgliederbasis zu einem hohen monatlichen Arbeitsaufwand machen.

Direkte Fan-Unterstützung Patreon 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Richten Sie wiederkehrende Mitgliedschaften außerhalb der Plattform ein, wobei für neue Seiten eine Standard-Plattformgebühr von 10 % anfällt. Patreon starten

Digitale Produkte können eine der margenstärksten Möglichkeiten sein, auf YouTube Geld zu verdienen, da du den Preis selbst festlegst und keine Mindestanzahl an Abonnenten im YouTube-Partnerprogramm benötigst. Gumroad berechnet derzeit 10 % plus 0,50 $ auf Direktverkäufe, zusätzlich zu den Bearbeitungsgebühren, während für Verkäufe über den Discover-Marktplatz eine Gebühr von 30 % anfällt. Bei hohen Direktverkaufszahlen kann man sich innerhalb eines Monats für eine niedrigere Plattformgebühr qualifizieren.

Diese Methode ist besonders nützlich, wenn Ihre Videos bereits etwas Bestimmtes vermitteln. Vorlagen, Anleitungen, Voreinstellungen, Minikurse oder herunterladbare Ressourcen können Suchverkehr in Verkäufe umwandeln, ohne dass ein weiterer Anzeigenplatz hinzugefügt werden muss. Außerdem können Sie damit auf YouTube auch ohne große Abonnentenzahlen Geld verdienen, wenn eine kleine Anzahl von Zuschauern eine starke Kaufabsicht hat.

Entwickeln Sie das Produkt rund um ein Problem, zu dem Sie von Ihren Zuschauern bereits Fragen erhalten, und erklären Sie dann klar und deutlich, was die Käufer erhalten. Digitale Produkte können einen YouTube-Kanal gut monetarisieren und Ihnen helfen, auf YouTube Geld mit besonders kaufwilligen Zuschauern zu verdienen. Allerdings kosten Rückerstattungen und Support weiterhin Zeit; legen Sie den Preis für das Angebot daher so fest, dass er sowohl die Datei als auch den Service berücksichtigt, den Sie möglicherweise nach dem Kauf bereitstellen müssen.

💡Wissenswertes Zugang: Es gibt keine Mindestumsatzgrenze für die Monetarisierung auf YouTube.



Bezahlung: Bei direkten Verkäufen über Gumroad fällt die derzeitige Standardgebühr von 10 % + 0,50 $ vor der Abwicklung an.



Zeitrahmen: Hängt vom Auszahlungsplan von Gumroad und dem Kontostatus ab.



Zu beachten: Konzentriere dich zunächst auf ein bewährtes Problem deiner Zuschauer, bevor du Zeit in einen umfangreichen Kurs oder eine große Produktbibliothek investierst.

Produkte mit hoher Gewinnspanne Gumroad 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verkaufen Sie digitale Produkte direkt gegen eine Standard-Plattformgebühr von 10 % + 0,50 $ vor der Abwicklung. Mit dem Verkauf beginnen

StreamElements SE.Tips ermöglicht Trinkgelder von Drittanbietern während eines Live-Streams. Die Trinkgeld-Seite erhebt keine Provision der Creator-Plattform, allerdings können weiterhin Kosten für die Zahlungsabwicklung anfallen. Wenn du herausfinden möchtest, wie du auf YouTube mit Live-Zuschauern Geld verdienen kannst, bieten dir Trinkgelder eine zusätzliche Einnahmequelle neben den integrierten „Supers“ und eine weitere Möglichkeit, durch Echtzeit-Interaktion auf YouTube Geld zu verdienen.

Die Einrichtung ist kostenlos und funktioniert parallel zu Streams auf YouTube, Twitch und Kick. Wie kann man mit Live-Trinkgeldern auf YouTube Geld verdienen? Machen Sie die Option sichtbar, ohne jeden Stream in eine Verkaufsmasche zu verwandeln. Sobald Sie eine aktive Live-Community haben, gehören Trinkgelder zu den einfacheren Möglichkeiten, auf YouTube Geld zu verdienen.

Trinkgelder von Drittanbietern können dabei helfen, ein treues Live-Publikum zu monetarisieren, doch die Einnahmen hängen nach wie vor von der Zuschauerzahl und der Großzügigkeit der Zuschauer ab. Für regelmäßige Streamer sind sie möglicherweise die beste Möglichkeit, auf YouTube neben „Supers“ und Werbung Geld zu verdienen – und nicht anstelle davon. Wie einfach ist es, auf YouTube mit Trinkgeldern Geld zu verdienen? Die Einrichtung ist einfach; ein verlässliches Einkommen zu erzielen ist schwieriger. Ist YouTube eine gute Möglichkeit, mit Live-Inhalten Geld zu verdienen? Das kann es sein, wenn du regelmäßig genug streamst, um eine Gewohnheit bei deinem Publikum aufzubauen.

💡Wissenswertes Erste Schritte: Richte eine Trinkgeldseite und eine kompatible Zahlungsmethode ein; die Berechtigung für YouTube-Werbung ist nicht der entscheidende Faktor.



Bezahlung: Der Trinkgeldbetrag wird um etwaige Zahlungsabwicklungskosten gekürzt.



Zeitrahmen: Hängt von der Zahlungsmethode und dem Zahlungsdienstleister ab.



Zu beachten: Nutze Trinkgelder als Ergänzung zu einer Live-Community, nicht als verlässlichen Ersatz für Werbeeinnahmen.

Flexible Live-Tipps StreamElements 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Fügen Sie Live-Streams Trinkgelder von Drittanbietern hinzu und berücksichtigen Sie dabei die Kosten für die Zahlungsabwicklung. Einrichtung

Ein Vergleich der zehn Methoden

Wenn du auf YouTube Geld verdienen möchtest, bevor du die volle Anzeigenberechtigung erreichst, beginne mit der Methode, die zu dem passt, was du bereits hast. Ein nützliches Publikum kann Sponsoring oder Affiliate-Programme unterstützen, eine Produktidee kann den Direktverkauf fördern und eine engagierte Community kann Fan-Finanzierung ermöglichen. Die folgende Tabelle vergleicht, was sich bei deinem Nettoverdienst ändert.

Wenn Sie vergleichen möchten, wie Sie auf YouTube Geld verdienen können, ist die beste Wahl diejenige, die zu dem passt, was Sie bereits haben: Aufrufe, Vertrauen, ein Produkt oder eine engagierte Community. Diese Tabelle erleichtert den direkten Vergleich der wichtigsten Möglichkeiten, mit YouTube Geld zu verdienen. Wenn du noch dabei bist, dir zu überlegen, wie du auf YouTube Geld verdienen kannst, nutze die oben genannten Zahlen eher als Entscheidungshilfe denn als Versprechen.

Methode Plattform Was es einbringt Startkosten Auszahlungszeitpunkt Gebühr, die den Nettoverdienst beeinflusst Wie passiv 1. Werbeeinnahmen aus dem Partnerprogramm YouTube 55 % der Netto-Werbeeinnahmen auf der Wiedergabeseite Kostenlos; volle YPP-Werbeeinnahmenschwelle erforderlich Monatlich nach Erreichen der Auszahlungsschwelle YouTube behält den verbleibenden Anteil Passiv pro Upload, sobald das Video online ist 2. Werbeeinnahmen aus Shorts YouTube 45 % der dem Creator Pool zugewiesenen Einnahmen Kostenlos; volle YPP-Werbeeinschwelle erforderlich Monatlich nach Erreichen der Auszahlungsschwelle Die Pool-Zuteilung umfasst Musiklizenzen Passive Vergütung pro „Short“ nach Veröffentlichung 3. Kanalmitgliedschaften YouTube 70 % der anerkannten Netto-Mitgliedschaftseinnahmen Kostenlos; berechtigte Fan-Funding-Stufe erforderlich Monatlich über AdSense Anfallende Steuern und Gebühren Wiederkehrend, sobald die Vergünstigungen festgelegt sind 4. Super Chat und Super Thanks YouTube 70 % der anerkannten Nettoeinnahmen aus Fan-Finanzierungen Kostenlos; entsprechende Fan-Funding-Stufe erforderlich Monatlich über AdSense Anfallende Steuern und Gebühren Aktiv, publikumsorientiert 5. Markenkooperationen und Sponsoring Aspire Ausgehandelte Pauschalgebühr, CPM oder Paket Kostenlose Teilnahme Pro Vertrag, von der Marke festgelegte Bedingungen Nutzungsrechte, Exklusivität oder Agenturbedingungen Aktiv, pro Kampagne 6. Affiliate-Links und YouTube Shopping Amazon-Partnerprogramm Die Provision variiert je nach Programm und Kategorie Kostenlose Teilnahme Programmspezifisch Der Händler legt den Prozentsatz und die Teilnahmebedingungen fest Passives Einkommen, sobald die Links platziert sind 7. Merch Shelf Frühjahr Verkaufspreis abzüglich Grundkosten und Gebühren Kostenlose Shop-Präsenz Plattformspezifisch Grundkosten des Produkts und zugehörige Gebühren Passiv nach der Einrichtung 8. Fan-Finanzierung Patreon Mitgliedsbeitrag abzüglich Plattform- und Bearbeitungsgebühren Kostenlose Veröffentlichung einer Seite Plattformspezifisch 10 % Standard-Plattformgebühr für neue Seiten + Bearbeitungsgebühr Wiederkehrend, sobald Stufen vorhanden sind 9. Digitale Produkte und Kurse Gumroad Ihr Preis abzüglich Plattform- und Bearbeitungsgebühren Kostenlose Shop-Eröffnung Pro Verkauf / Auszahlungsplan 10 % + 0,50 $ direkt (Standard); 30 % Discover Passiv nach der Produkterstellung 10. Trinkgelder bei Live-Streams StreamElements Trinkgeldbetrag abzüglich Zahlungsabwicklungsgebühren Einrichtung kostenlos Abhängig vom Zahlungsdienstleister Zahlungsabwicklung Aktiv, pro Live-Stream

Wie wir diese Methoden ausgewählt haben

Eine sinnvolle Möglichkeit, auf YouTube Geld zu verdienen, sollte ein klares Zahlungsmodell, einen echten Anmeldeprozess und einen direkten Bezug zum Betrieb eines Kanals aufweisen. Die nativen YouTube-Methoden wurden anhand der YouTube-Hilfe überprüft, während externe Dienste anhand ihrer eigenen Preis- oder Programmseiten geprüft wurden.

Bei der Bewertung der Verdienstmöglichkeiten auf YouTube haben wir Methoden mit transparenten Regeln und einem echten Bezug zur Kanalaktivität bevorzugt. Dadurch bleibt der Leitfaden für Leser nützlich, die lernen möchten, wie man auf YouTube Geld verdient, anstatt vagen Verdienstversprechen hinterherzujagen. Wenn Sie noch dabei sind, Ihre Strategie zum Geldverdienen auf YouTube zu entwickeln, nutzen Sie die oben genannten Zahlen als Entscheidungshilfe und nicht als Versprechen.

Was jede Methode nachweisen musste

Sechs Prüfkriterien entschieden darüber, welche Methoden in dieser Liste der Möglichkeiten, auf YouTube Geld zu verdienen, verbleiben. Diese Prüfkriterien helfen auch dabei, die Frage zu beantworten, wie Sie mit YouTube Geld verdienen können, ohne sich auf Vermutungen zu verlassen, und welche Möglichkeiten, mit YouTube Geld zu verdienen, Ihre Zeit wert sind. Wenn Sie noch dabei sind, Ihre Strategie zum Geldverdienen auf YouTube zu planen, nutzen Sie die oben genannten Zahlen als Entscheidungshilfe und nicht als Versprechen.

Veröffentlichte Vergütungen oder Gebühren. Offizielle Hilfeseiten oder Preislisten wurden gegenüber Schätzungen von Drittanbietern bevorzugt.

Offizielle Hilfeseiten oder Preislisten wurden gegenüber Schätzungen von Drittanbietern bevorzugt. Relevant für die Suche. Jede Methode hilft dabei, einen YouTube-Kanal zu monetarisieren oder mit der dazugehörigen Zielgruppe Geld zu verdienen.

Jede Methode hilft dabei, einen YouTube-Kanal zu monetarisieren oder mit der dazugehörigen Zielgruppe Geld zu verdienen. Ein echter Anmelde- oder Einstellungsweg. Der Leser sollte erkennen können, wo die Methode tatsächlich beginnt.

Der Leser sollte erkennen können, wo die Methode tatsächlich beginnt. Noch in Betrieb. Die Plattform oder Funktion muss zum Zeitpunkt der Überprüfung verfügbar und aktiv sein.

Die Plattform oder Funktion muss zum Zeitpunkt der Überprüfung verfügbar und aktiv sein. Klare Teilnahmebedingungen. Die Anforderungen des YouTube-Partnerprogramms, Länderbeschränkungen und funktionsspezifische Einschränkungen werden getrennt aufgeführt und nicht miteinander vermischt.

Die Anforderungen des YouTube-Partnerprogramms, Länderbeschränkungen und funktionsspezifische Einschränkungen werden getrennt aufgeführt und nicht miteinander vermischt. Brutto- und Nettobeträge werden getrennt ausgewiesen. Der Artikel unterscheidet zwischen den ausgewiesenen Einnahmen und dem Betrag, der nach Abzug der Plattform- und Bearbeitungsgebühren beim Creator ankommt.

Alles, was eine dieser Prüfungen nicht bestanden hat, wurde weggelassen. Wenn du noch dabei bist, dir einen Plan zu erstellen, wie du auf YouTube Geld verdienen kannst, nutze die oben genannten Zahlen als Entscheidungshilfe und nicht als Versprechen.

Was wurde weggelassen?

Wir haben Methoden weggelassen, die entweder veraltet sind oder nichts mit der tatsächlichen Erzielung von Einnahmen über einen YouTube-Kanal zu tun haben. Der YouTube Shorts Fund ist ein Beispiel dafür – er lief im Februar 2023 aus und wurde durch das aktuelle Shorts-Werbeumsatzmodell ersetzt. Wenn du dich darüber informierst, wie man heute auf YouTube Geld verdienen kann, sollte der Shorts Fund nicht Teil deines Plans sein. Der beste Weg, um derzeit mit Shorts auf YouTube Geld zu verdienen , ist das aktuelle Modell der Umsatzbeteiligung und nicht ein altes Bonusprogramm. Wenn Sie noch dabei sind, Ihre Strategie zum Geldverdienen auf YouTube zu entwickeln, nutzen Sie die oben genannten Zahlen als Entscheidungshilfe und nicht als Versprechen.

Multi-Channel-Netzwerke wurden ebenfalls ausgeschlossen, da die meisten Creator nun direkt über das YouTube-Partnerprogramm auf die Monetarisierungs-Tools von YouTube zugreifen können. Andere Online-Verdienstmöglichkeiten, wie der Verkauf von CS-Skins gegen echtes Geld, können zwar nach wie vor nützliche Nebenverdienste sein, stehen jedoch in keinem Zusammenhang mit den hier behandelten Möglichkeiten, auf YouTube Geld zu verdienen. Diese Unterscheidung ist wichtig, wenn du dich fragst, wie einfach es ist, auf YouTube Geld zu verdienen, da nicht relevante Nebenverdienste die Liste aufblähen können, ohne dem Kanal zu helfen.

Ist YouTube eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen? Beurteilen Sie die YouTube-Methoden unabhängig von Einkünften, die anderswo erzielt werden. Wenn Sie noch dabei sind, zu planen, wie Sie auf YouTube Geld verdienen können, nutzen Sie die oben genannten Zahlen als Entscheidungshilfe und nicht als Versprechen.

Können Prämien-Apps dein Einkommen aufbessern?

Belohnungs-Apps dienen nicht der Monetarisierung eines YouTube-Kanals und sollten nicht mit YouTube-Werbeeinnahmen, der Monetarisierung von YouTube Shorts oder dem YouTube-Partnerprogramm verwechselt werden. Sie können lediglich kleine, separate Belohnungen bieten, während Ihr Kanal wächst. Wenn es Ihr Ziel ist, auf YouTube Geld zu verdienen, sollten Belohnungs-Apps nicht in die Gesamteinnahmen Ihres Kanals einfließen. Sie sind kein Ersatz dafür, zu lernen, wie man auf YouTube durch Zuschauer, Werbung oder Produkte Geld verdient.

Wenn du ohnehin schon zwischen den Dreharbeiten oder beim Schneiden Handyspiele spielst, können Apps, die echtes Geld auszahlen, einen Teil dieser Wartezeit in Belohnungen umwandeln. Halte sie getrennt von deiner YouTube-Einkommensverfolgung, damit du sehen kannst, ob der Kanal selbst tatsächlich anfängt, auf YouTube Geld zu verdienen. Wie kannst du mit YouTube Geld verdienen, während du nebenbei Belohnungs-Apps nutzt? Verfolge beides getrennt. Belohnungs-Apps können Wartezeiten überbrücken, sind aber keine Möglichkeit, mit YouTube selbst Geld zu verdienen.

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Wenn Sie nach einer einfachen Möglichkeit suchen, die Sie im Hintergrund laufen lassen können, während Ihr Kanal wächst, ist Snakzy die einfachste der drei Optionen, die Sie hinzufügen können, ohne Ihre Hauptstrategie auf YouTube zu ändern. Als Nebenoption kann Snakzy im Hintergrund laufen, aber der beste Weg, auf YouTube Geld zu verdienen, ist nach wie vor, die mit dem Kanal verbundenen Einnahmen zu steigern. Dadurch bleibt auch die Antwort auf die Frage, ob YouTube eine gute Möglichkeit ist, Geld zu verdienen, ehrlich und messbar.

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Was die Mindestbeträge tatsächlich bedeuten

Ein höherer Mindestbetrag bedeutet eine längere Wartezeit, bis Sie sich Ihr Guthaben auszahlen lassen können, und es wird niemals mehr pro Spielstunde gezahlt. Der Schwellenwert von 1 $ bei BigCash ist von den dreien am schnellsten zu erreichen, allerdings liegt ein Dollar bei weitem nicht annähernd bei dem, was die oben genannten Methoden für die gleiche Zeit zahlen. Die Nutzungsbedingungen von KashKick verlangen, dass du mindestens 18 Jahre alt bist und in den USA oder Großbritannien lebst – überprüfe das also, bevor du dich anmeldest. Wenn du dich fragst, wie einfach es ist, auf YouTube im Vergleich zu einer Belohnungs-App Geld zu verdienen, ist der Vergleich nicht wirklich fair: Bei der einen baut man einen Kanal als Vermögenswert auf, während die andere für einzelne Aufgaben bezahlt. Behalte das im Hinterkopf, wenn du planst, wie du langfristig auf YouTube Geld verdienen kannst.

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Als App, die du auf deinem Handy behalten kannst, während sich eine echte Methode erst entwickelt, empfiehlt sich Snakzy: Hier kannst du dir ab 35 $ Geld auszahlen lassen und Leerlaufzeit in Guthaben verwandeln. Die Anmeldung ist kostenlos, eine Einzahlung ist nicht erforderlich.

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Was nicht funktioniert

Alles, was verspricht, auf YouTube sofort Geld zu verdienen, indem das Prüfverfahren von YouTube umgangen wird, sollte dich vorsichtig machen. Manche Angebote sind reine Geldverschwendung, während andere den Kanal selbst gefährden können. Jede Abkürzung, die vorgibt, dir beizubringen, wie man auf YouTube sofort Geld verdient, sollte mit Vorsicht behandelt werden. Echte Anleitungen zum Geldverdienen auf YouTube können die von YouTube selbst durchgeführten Zulassungs- und Richtlinienprüfungen nicht umgehen.

Angebote, bei denen Ihnen zuerst Kosten entstehen

Diese versprechen lediglich die Möglichkeit der Monetarisierung, nicht die Monetarisierung selbst. Wenn Sie sich fragen, wie Sie auf sichere Weise mit YouTube Geld verdienen können, ist die Zahlung für eine garantierte Freischaltung keine der Antworten. Seriöse Möglichkeiten, mit YouTube Geld zu verdienen, erfordern kein vorgetäuschtes Engagement.

Kurse mit dem Versprechen „Garantierte Monetarisierung innerhalb von 24 Stunden“. Niemand kann das Ergebnis der Überprüfung durch YouTube selbst garantieren, und gemäß der „Regelung zu Geschäftsmöglichkeiten““ der FTC müssen Einkommensversprechen schriftlich belegt und in einem Informationsdokument offengelegt werden, bevor du zahlst.

mit dem Versprechen Niemand kann das Ergebnis der Überprüfung durch YouTube selbst garantieren, und gemäß der „Regelung zu Geschäftsmöglichkeiten““ der FTC müssen Einkommensversprechen schriftlich belegt und in einem Informationsdokument offengelegt werden, bevor du zahlst. Bezahlte Abonnenten- oder Aufrufpakete. Gekaufte Interaktionen verstoßen gegen die Monetarisierungsrichtlinien von YouTube selbst und bergen das Risiko einer Kanalverwarnung, die das Ganze beendet.

Gekaufte Interaktionen verstoßen gegen die Monetarisierungsrichtlinien von YouTube selbst und bergen das Risiko einer Kanalverwarnung, die das Ganze beendet. Gefälschte „Verifizierungs“-Links bei Gewinnspielen. Gewinnspiele in den Kommentaren, bei denen eine Zahlung oder persönliche Daten verlangt werden, um einen Preis „freizuschalten“, sind nur eine Nachahmung eines echten Super-Chat-Anstiegs, nicht das Original.

Wenn das Angebot auf gefälschten Aufrufen, gefälschten Abonnenten oder einer garantierten Zulassung basiert, nutzen Sie es nicht zur Monetarisierung eines YouTube-Kanals. Der beste Weg, auf YouTube Geld zu verdienen, besteht darin, berechtigte Aufrufe und echtes Vertrauen beim Publikum aufzubauen – nicht darin, Zahlen zu kaufen. Das ist auch die eindeutigste Antwort auf die Frage, wie einfach es ist, auf YouTube Geld zu verdienen: Es gibt keine legitime Abkürzung, die sofort zum Erfolg führt.

Fallstricke bei den echten Methoden

Dies sind legitime Verdienstmethoden, deren Nutzung jedoch unter Umständen mehr kostet, als sie einbringen. Ist YouTube eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen, wenn man legitime Methoden anwendet? Das kann es sein, aber jede echte Methode ist dennoch mit Kosten, Einschränkungen oder Arbeitsaufwand verbunden. Das gehört dazu, wenn man lernen will, wie man auf YouTube realistisch Geld verdient.

Bots und Farmen für die Wiedergabezeit. Künstliches Engagement erzeugt keine legitime, qualifizierte Wiedergabezeit und kann Ihre Teilnahmeberechtigung am YouTube-Partnerprogramm gefährden.

Künstliches Engagement erzeugt keine legitime, qualifizierte Wiedergabezeit und kann Ihre Teilnahmeberechtigung am YouTube-Partnerprogramm gefährden. Nicht offengelegte Sponsoring-Partnerschaften. Das Verbergen einer bezahlten Zusammenarbeit kann gegen Offenlegungsvorschriften verstoßen und das Vertrauen untergraben, auf dem Sponsoring basiert.

Das Verbergen einer bezahlten Zusammenarbeit kann gegen Offenlegungsvorschriften verstoßen und das Vertrauen untergraben, auf dem Sponsoring basiert. Veraltete Hinweise zum „Shorts Fund“. Die aktuelle Monetarisierung von YouTube Shorts erfolgt über eine Umsatzbeteiligung und nicht mehr über den alten Pauschalbonusfonds.

Die aktuelle Monetarisierung von YouTube Shorts erfolgt über eine Umsatzbeteiligung und nicht mehr über den alten Pauschalbonusfonds. Verkauf von Merchandise, das du nie getestet hast. Bestelle ein Muster, bevor du deine Zuschauer bittest, Geld für dein Design auszugeben.

Wende einen einfachen Test an: Finde die offizielle Gebühr, die Teilnahmebedingungen oder die Offenlegungspflicht selbst heraus. Wenn eine Methode diese Überprüfung nicht besteht, baue deinen Plan, auf YouTube Geld zu verdienen, nicht darauf auf. Wenn du entscheidest, wie du auf YouTube Geld verdienen willst, überprüfe die Regeln direkt an der Quelle, bevor du Zeit oder Geld investierst. Diese Gewohnheit ist für jeden Leitfaden zum Geldverdienen auf YouTube von Bedeutung.

Fazit zum Thema „Geld verdienen auf YouTube“

Wenn Sie wissen möchten, wie man auf YouTube Geld verdient, hängt die beste Methode davon ab, wo Ihr Kanal derzeit steht:

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Beginnen Sie mit Werbeeinnahmen und ergänzen Sie diese durch Mitgliedschaften oder Fan-Spenden. Du bist noch am Wachsen? Sponsoring, Affiliate-Links und Produkte können schon vor der vollständigen Anzeigenberechtigung funktionieren.

Sponsoring, Affiliate-Links und Produkte können schon vor der vollständigen Anzeigenberechtigung funktionieren. Hast du ein treues Publikum? Mitgliedschaften, Patreon und Fanartikel können diese Unterstützung in wiederkehrende Einnahmen umwandeln.

Mitgliedschaften, Patreon und Fanartikel können diese Unterstützung in wiederkehrende Einnahmen umwandeln. Veröffentlicht du Shorts oder streamst du live? Nutze die Einnahmen aus Shorts und Trinkgeldern als zusätzliche Einnahmequellen.

Es gibt keine allgemeingültige Antwort darauf, wie man auf YouTube Geld verdient. Das erfolgreichste Konzept kombiniert in der Regel zwei oder drei Methoden, anstatt sich nur auf eine zu verlassen. Während dein Kanal wächst, kann Snakzy auch im Hintergrund als kleine, separate Belohnungsoption dienen.

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Häufig gestellte Fragen