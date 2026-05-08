Las 15 mejores aplicaciones para ganar dinero: descubre las mejores herramientas para obtener ingresos extra en 2026

No creía que existieran aplicaciones fiables para ganar dinero hasta que descubrí que han cambiado la forma en que la gente obtiene ingresos extra. A decir verdad, he probado decenas de estas plataformas y he encontrado varias formas fiables de convertir el tiempo libre en dinero. Esta guía recoge un montón de formas sencillas de ganar un dinero extra, para que puedas encontrar la opción que mejor se adapte a tu estilo de vida.

Las mejores aplicaciones para ganar dinero te permiten obtener ingresos incluso mientras te desplazas al trabajo. Por poner un ejemplo, las plataformas de compras te ofrecen reembolsos en efectivo por las compras que ya realizas. Cada categoría responde a necesidades e inversiones de tiempo diferentes. Creo que la clave está en adaptar las aplicaciones a tu horario e intereses particulares, en lugar de dispersarte en demasiadas plataformas.

¿Cómo funcionan realmente las aplicaciones para ganar dinero?

Además de la las mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero real… hay un montón de otras opciones que pueden ser una buena forma de ganar dinero por Internet.

Es importante tener en cuenta que estas aplicaciones no regalan dinero, sino que las empresas les pagan para que les pongan en contacto con consumidores como tú. Por ejemplo, los restaurantes necesitan repartidores y las marcas buscan compradores para realizar estudios de mercado. Las aplicaciones reparten estos pagos entre los usuarios que completan las tareas.

Las aplicaciones para ganar dinero realizan un seguimiento de tu actividad mediante diversos métodos. Las plataformas de videojuegos controlan el tiempo de juego y los logros, las aplicaciones de trabajos esporádicos registran las entregas o las tareas completadas, y las aplicaciones de encuestas registran las respuestas. El pago suele realizarse en efectivo a través de PayPal, tarjetas regalo o ingreso directo. La mayoría de las plataformas procesan los pagos en cuestión de días, en lugar de semanas.

En la mayoría de las aplicaciones, empezar es cuestión de minutos. Solo tienes que descargar la plataforma, crear una cuenta y, quizá, verificar tu identidad. Algunas aplicaciones que te pagan requieren un equipo específico (coches para repartos, teléfonos inteligentes para juegos), mientras que otras solo necesitan acceso a Internet. La barrera de entrada se mantiene deliberadamente baja, ya que las aplicaciones se benefician de contar con una amplia base de usuarios.

Tipos de aplicaciones para ganar dinero: ¿cuál es la más adecuada para ti?

Aplicaciones de reparto con las que ganar dinero, entre ellas DoorDash, Uber Eats, yInstacart, pagar el transporte de alimentos o comestibles. Necesitas un vehículo, un permiso de conducir válido y un seguro. Las ganancias alcanzan su máximo durante las horas de comida y cuando hace mal tiempo, momentos en los que la demanda se dispara. La flexibilidad te permite trabajar unos minutos o varias horas, según tu disponibilidad.

Aplicaciones de encuestas y recompensas como Swagbucks and Freecash pagar por opiniones y pequeñas tareas. Rellena cuestionarios sobre productos, ve anuncios en vídeo y prueba sitios web. La remuneración por hora es inferior a la de los trabajos de reparto, pero no se necesita ningún equipo especial.

Aplicaciones de compras con las que ganar dinero, como Las luces and Rakuten ofrecer reembolsos en efectivo por las compras habituales. Vincula tus cuentas, compra a través de sus plataformas y obtén descuentos porcentuales. Para sacar el máximo partido, lo mejor es combinarlos con las recompensas de las tarjetas de crédito.

Cada tipo se adapta a diferentes estilos de vida. Es posible que los estudiantes, entre clase y clase, prefieran las aplicaciones de videojuegos. Los padres que dispongan de coche durante el horario escolar podrían aumentar sus ingresos por repartos. Cualquiera que compre por Internet debería activar las aplicaciones de reembolso.

Aplicaciones de reparto y de trabajos esporádicos: gana dinero a tu propio ritmo

Las aplicaciones de reparto para ganar dinero convierten los vehículos en herramientas de ingresos. Regístrate, activa tu disponibilidad y acepta solicitudes de entrega a través de la aplicación. Los restaurantes preparan los pedidos mientras tú conduces hasta los puntos de recogida. Los clientes siguen las entregas en tiempo real. La mayoría de las plataformas procesan transferencias bancarias semanales, con opciones para pagos más rápidos, y aprender a ganar dinero por Internet El uso de estas plataformas requiere una formación mínima.

Estas aplicaciones de trabajos esporádicos apenas necesitan equipamiento para generar ingresos. Permiso de conducir válido, seguro de automóvil, teléfono inteligente, bolsa térmica para mantener la calidad de los alimentos. Algunas plataformas admiten bicicletas o patinetes en zonas urbanas. Las comprobaciones de antecedentes suelen completarse en cuestión de días.

Los ingresos varían en función de la ubicación y el momento. Las grandes ciudades generan un mayor volumen de entregas que los barrios periféricos. Las horas punta del almuerzo (de 11:00 a 14:00) y la cena (de 17:00 a 21:00) son las que mejor se pagan. Las noches de fin de semana registran mejores resultados que las mañanas de entre semana. La lluvia y la nieve aumentan la demanda de forma significativa.

1. DoorDash [La red de restaurantes más amplia]

Característica Detalles Flexibilidad 🕒 Control total sobre el horario; sal a correr cuando quieras Ingresos 💵 Entre 15 y 30 dólares por hora, incluyendo el salario base, las propinas y las bonificaciones por horas punta Equipo necesario 🚗 Coche, moto o scooter; permiso de conducir válido; seguro; smartphone; bolsa isotérmica Calendario de pagos 💳 Ingreso directo semanal (los miércoles) / Inmediato con la tarjeta DasherDirect / Fast Pay (comisión de 1,99 $) a diario Ofertas especiales 🎉 Programa de recompensas Dasher, bonificaciones por pedidos grandes, pagos por recomendación

DoorDash domina el sector de la entrega de comida a domicilio con la mayor red de restaurantes. Las bonificaciones por horas punta (entre 2 y 5 dólares adicionales por entrega) se activan automáticamente durante los periodos de mayor actividad.

La plataforma opera en más de 7.000 ciudades de América del Norte, Australia y Japón. El programa Dasher Rewards sustituyó a Top Dasher por un sistema de ventajas por niveles (Plata, Oro, Platino).

Los miembros de los niveles superiores tienen acceso prioritario a los encargos mejor remunerados. Los ingresos directos semanales se abonan en las cuentas bancarias todos los miércoles, correspondientes al periodo comprendido entre el lunes y el domingo anteriores. Fast Pay cobra 1,99 $ por transferencia, pero ingresa el dinero en tu tarjeta de débito en cuestión de minutos.

Las valoraciones de los clientes, las tasas de aceptación y las tasas de finalización determinan tu nivel de categoría de forma continua. La aplicación muestra las ganancias estimadas, la distancia y el destino antes de que aceptes cada pedido. Los tiempos de espera en los restaurantes se tienen en cuenta en el cálculo del salario base. Las bonificaciones por recomendación se abonan cuando los nuevos repartidores completan sus primeras entregas.

★ La red de restaurantes más amplia DoorDash Prueba DoorDash hoy mismo

2. Instacart [Lo mejor para fomentar las relaciones con los clientes]

Característica Detalles Flexibilidad 🕒 Establece tu propio horario; acepta los lotes que se adapten a tu agenda Ingresos 💵 Entre 15 y 25 dólares por hora, incluyendo pagos por lotes, propinas y bonificaciones por trabajo pesado Equipo necesario 🚗 Vehículo fiable, smartphone, bolsas isotérmicas para productos refrigerados Calendario de pagos 💳 Ingreso directo semanal / Retirada de efectivo al instante (hasta 1.000 $ al día por una comisión de 0,50 $) Ofertas especiales 🎉 Altas remuneraciones por pedidos grandes, bonificaciones por picos de actividad y el estatus de comprador preferido por los clientes

Instacart cubre los gastos de la compra y el envío. La plataforma colabora con las principales cadenas de supermercados, entre las que se incluyen Restaurantes, Safeway, Costco, y tiendas regionales.

Recoger los pedidos de los clientes en los pasillos de la tienda, informar sobre los productos sustitutivos y entregarlos en la puerta de su casa. Los pedidos agrupados te permiten atender a varios clientes en una sola salida, lo que te permite aumentar tus ingresos por horay

La aplicación te guía por la distribución de la tienda con una navegación pasillo por pasillo. El chat con los clientes te permite confirmar las opciones de sustitución cuando los artículos están agotados. El «Peak Boost» aumenta el salario base durante los periodos de mayor actividad, como los fines de semana y los días festivos.

La condición de comprador preferido por los clientes permite establecer relaciones con clientes habituales que te solicitan específicamente a ti. Las valoraciones de los clientes influyen en los lotes que se muestran en primer lugar. Los compradores con cinco estrellas tienen acceso prioritario a los encargos mejor remunerados.

Instant Cash Out procesa hasta 1.000 dólares al día por una comisión de 0,50 dólares. Las propinas suelen llegar 24 horas después de que se haya completado la entrega, aunque los clientes pueden modificar los importes hasta tres días después.

★ Ideal para fomentar las relaciones con los clientes Instacart Prueba Instacart hoy mismo

3. Amazon Flex [Mayor potencial de remuneración por horas extras]

Característica Detalles Flexibilidad 🕒 Elige los intervalos de entrega con una antelación de entre 24 horas y 2 semanas Ingresos 💵 Tarifa base de 18-25 $/hora; tarifas dinámicas de hasta 35 $/hora en horas de mayor demanda Equipo necesario 🚗 Un vehículo mediano o grande para el volumen de los paquetes, y un smartphone para la navegación Calendario de pagos 💳 Ingreso directo dos veces por semana (martes y viernes) Ofertas especiales 🎉 Aumentos de precios durante las vacaciones, consejos sobre los envíos de Fresh/Whole Foods

Amazon Flex entrega paquetes directamente desde los almacenes, lo que la convierte en una de las mejores aplicaciones para ganar dinero con una furgoneta. Reserva «bloques» (turnos de 2 a 6 horas) con antelación a través de la aplicación. Las rutas se asignan en el momento de la recogida, junto con los tiempos estimados de finalización. La plataforma opera desde Amazon centros de distribución, tiendas Whole Foods y centros de Prime Now.

Los turnos de reparto de paquetes suelen durar entre 3 y 4 horas y abarcan entre 40 y 60 paradas. Las rutas de Whole Foods y Prime Now son más cortas (2-3 horas), pero a menudo incluyen propinas de los clientes. Los precios dinámicos se aplican durante los periodos de mayor demanda, con un aumento de las tarifas desde una base de 18 dólares por hora hasta entre 30 y 35 dólares por hora.

La disponibilidad de los bloques varía considerablemente según la ubicación y la hora, Las plazas suelen agotarse a los pocos segundos de publicarse. La aplicación permite navegar a través de mapas integrados con una planificación optimizada de las rutas. Los paquetes se escanean en el punto de recogida del almacén para comprobar que el recuento coincide con tu pedido.

La confirmación de entrega requiere fotos y, en ocasiones, la firma del cliente. Los requisitos relativos a los vehículos especifican que deben ser sedanes de tamaño medio o más grandes para poder transportar el volumen de los paquetes. El sistema de valoración tiene en cuenta la puntualidad en la entrega, las opiniones de los clientes y el manejo de los paquetes.

★ Mayor potencial de ingresos por picos de demanda Amazon Flex Prueba Amazon Flex hoy mismo

4. Uber Eats [El acceso al efectivo más flexible]

Característica Detalles Flexibilidad 🕒 Trabaja cuando quieras; sin turnos ni horarios fijos Ingresos 💵 Entre 12 y 25 dólares por hora, incluyendo tarifas básicas, promociones y propinas de los clientes Equipo necesario 🚗 Coche, bicicleta o patinete (según el mercado), smartphone, bolsa térmica para repartos Calendario de pagos 💳 Ingreso directo semanal / Pago instantáneo (hasta 6 veces al día tras 50 entregas) Ofertas especiales 🎉 Aumenta los multiplicadores en las horas punta y las bonificaciones por número de entregas

Uber Eats se integra con la plataforma de transporte compartido para los conductores que ya están familiarizados con la Uberplataforma.El pago inmediato se desbloquea tras 50 entregas, que te permite retirar dinero hasta seis veces al día. La plataforma global opera en miles de ciudades de los seis continentes.

En el mapa aparecen multiplicadores de recargo que indican las zonas con tarifas base más elevadas. La aplicación muestra las ganancias estimadas, el punto de recogida y el destino de la entrega antes de que aceptes el encargo. La compensación por tiempo de espera en el restaurante garantiza que se te pague si la preparación de la comida se retrasa.

El sistema de valoración te permite rechazar pedidos sin penalización hasta que tu índice de aceptación baje demasiado. Las opciones de bicicletas y patinetes se popularizan en zonas urbanas densamente pobladas, donde los coches tienen dificultades para aparcar.

Integración con Uber «Rideshare» significa que una sola aplicación gestiona tanto las solicitudes de transporte de pasajeros como las de reparto de comida. Los resúmenes semanales desglosan los ingresos por tipo de viaje, hora del día y bonificaciones promocionales. Las transferencias Instant Pay permiten enviar hasta 1.700 dólares por transacción a tarjetas de débito.

★ El acceso al efectivo más flexible Uber Eats Prueba Uber Eats hoy mismo

5. Shipt [Lo mejor para quienes buscan un servicio de primera calidad]

Característica Detalles Flexibilidad 🕒 Planifica los turnos con hasta una semana de antelación; solicita los horarios que prefieras Ingresos 💵 Entre 16 y 22 dólares por hora, incluyendo el complemento por reparto y las propinas de los clientes Equipo necesario 🚗 Un vehículo fiable, bolsas de la compra reutilizables, un smartphone con tarifa de datos Calendario de pagos 💳 Ingreso directo semanal (viernes) / Pago instantáneo disponible todos los días Ofertas especiales 🎉 Ofertas exclusivas para clientes habituales, bonificaciones durante las horas punta de compras

Shiptse especializa enObjetivo y entregas de comestibles orientadas a los socios. La plataforma funciona como una Objetivo filial, lo que te brinda acceso preferente a sus tiendas en todo el país. Los emparejamientos de miembros te ponen en contacto con clientes habituales que valoran la calidad de tus productos.

La reserva se abre con una semana de antelación, lo que te permite reservar tus franjas horarias preferidas antes de que se agoten. El programa «Promo Pay» aumenta las tarifas por hora durante los periodos de mayor demanda, como los fines de semana y los días festivos. El sistema de valoración hace hincapié en la atención al cliente, la comunicación y la precisión en la selección de artículos.

La aplicación indica la ubicación exacta de los artículos dentro de las tiendas para agilizar las compras. La aprobación de la sustitución se realiza a través del chat en tiempo real con el cliente antes de finalizar la compra. Los ingresos directos semanales se abonan todos los viernes en concepto del trabajo de la semana anterior.

Instant Pay procesa los pagos en cuestión de horas a cambio de una pequeña comisión por transacción. Entre las oportunidades de obtener bonificaciones se incluyen los pagos por recomendación y los incentivos por contratación estacional. El toque personal es más importante en Shipt que en otras plataformas, ya que los clientes valoran el establecimiento de relaciones. La eficiencia a la hora de hacer la compra influye más en los ingresos por hora que la mera rapidez.

★ Ideal para quienes buscan un servicio de primera calidad Shipt Prueba Shipt hoy mismo

Aplicaciones de compras con las que ganas dinero: gana dinero mientras compras

Las aplicaciones de compras con las que se puede ganar dinero no te obligan a cambiar tu forma de comprar. Instala la plataforma, vincula tus métodos de pago o sube tus recibos, compra como de costumbre y acumula porcentajes de reembolso. Las ganancias se acumulan de forma pasiva, sin necesidad de realizar ningún esfuerzo activo, lo que la convierte sin duda en una de las Las mejores formas de ganar dinero desde casa.

La mayoría de estas aplicaciones para hacer la compra que te ofrecen la posibilidad de ganar dinero combinan extensiones para el navegador con versiones móviles. La extensión te avisa de los reembolsos disponibles cuando visitas las páginas web de las tiendas. Las aplicaciones móviles te permiten escanear los tickets de compra de las tiendas físicas. Combina ambos métodos para obtener la máxima rentabilidad.

El momento es clave para obtener los máximos beneficios. El Black Friday, el Cyber Monday y las rebajas de temporada suelen duplicar o triplicar los porcentajes de reembolso. Algunas plataformas van rotando semanalmente los comercios destacados, que ofrecen porcentajes más elevados.

1. Las luces [El mayor bono de bienvenida]

Característica Detalles Reembolso en efectivo 💸 Entre un 1 % y un 10 % en productos de alimentación; hasta un 25 % en tiendas y marcas destacadas Facilidad de uso 🛒 Escanea recibos o vincula tarjetas de fidelidad; extensión de navegador para compras online Oportunidades de bonificaciones 🎁 Bonificaciones por equipo, recompensas por alcanzar umbrales y ofertas destacadas de la semana Formas de pago 💳 PayPal, Venmo, tarjetas regalo (Amazon, Target, Starbucks, etc.) Oportunidades especiales 🏆 Bono de bienvenida de 20 $ tras la primera compra, bonificaciones por recomendar a otros usuarios

Las luces ofrece recompensas tanto por las compras online como en tienda. Echa un vistazo a los descuentos disponibles antes de ir de compras, compra los artículos que cumplan los requisitos y escanea los tickets de compra a través de la aplicación. En funcionamiento desde 2012, la plataforma ha pagado más de 1.300 millones de dólares a sus usuarios.

La aplicación móvil escanea los tickets de cualquier tienda, comparar automáticamente los artículos comprados con los descuentos disponibles. Las bonificaciones de equipo te permiten unirte a amigos y familiares para desbloquear recompensas colectivas cuando todos completan las tareas.

Las bonificaciones por alcanzar un umbral recompensan el gasto de cantidades específicas durante un periodo mensual con dinero extra. Las ofertas destacadas de la semana se centran en marcas concretas con porcentajes de descuento más elevados. Las PayPal and Venmo Las opciones de pago transfieren el dinero directamente a tus cuentas. El canje de tarjetas regalo suele incluir porcentajes de bonificación, lo que te permite sacar más partido a tus ganancias.

Las bonificaciones por recomendación te dan 10 $ cuando tus amigos realizan su primer canje tras recibir tu invitación. Las promociones de temporada, especialmente en época de fiestas, suelen triplicar las tasas de reembolso habituales. Para obtener el bono de bienvenida de 20 $, es necesario completar una serie de tareas específicas durante la primera semana tras la compra..

★ El mayor bono de bienvenida Las luces Prueba Ibotta hoy mismo

2. Shopkick [La mejor aplicación que te paga sin necesidad de comprar nada]

Característica Detalles Reembolso en efectivo 💸 Puntos por visitar la tienda (varía), escanear productos y realizar compras Facilidad de uso 🛒 Entra en las tiendas, escanea los códigos de barras con la aplicación y gana dinero sin comprar Oportunidades de bonificaciones 🎁 Productos destacados del día, anuncios en vídeo y enlaces a tiendas online Formas de pago 💳 Tarjetas regalo de Amazon, Target, Walmart, Starbucks y Best Buy Oportunidades especiales 🏆 No se exige una compra mínima para muchas actividades con las que se pueden obtener puntos

Shopkick paga «recompensas» solo por entrar en las tiendas asociadas y escanear los códigos de barras de los productos. Cero Compra necesaria para obtener los ingresos básicos, aunque comprar artículos destacados multiplica los puntos. Lanzada en 2009, la aplicación ha repartido más de 100 millones de dólares en recompensas entre los usuarios.

La función «Walk-in» utiliza los servicios de localización para verificar las visitas a la tienda y aplicar los descuentos automáticamente. Comprar por Internet a través de enlaces de afiliados te da un subidón sin salir de casa. Los anuncios en vídeo dentro de la aplicación ofrecen oportunidades de ingresos pasivos durante los momentos de inactividad.

Los productos destacados del día van rotando para que las misiones de escaneo sigan siendo novedosas e interesantes. Las campañas de temporada relacionadas con las fiestas aumentan los valores de recompensa durante periodos limitados. La conversión de «kicks» a dólares varía según la opción de canje, y algunas tarjetas regalo ofrecen una mejor relación calidad-precio.

La selección de tarjetas regalo abarca las categorías de comercio minorista, restauración, ocio y viajes. No existe la opción de pago en efectivo, lo que limita la flexibilidad en comparación con las plataformas que ofrecen PayPal. Los elementos de gamificación hacen que las compras habituales resulten más gratificantes.

★ La mejor aplicación que te paga sin necesidad de hacer compras Shopkick Prueba Shopkick hoy mismo

3. Agente de campo [Las ganancias más altas por tarea]

Característica Detalles Reembolso en efectivo 💸 Entre 3 y 12 dólares por misión, dependiendo de la complejidad y la ubicación Facilidad de uso 🛒 Acepta misiones cercanas, realiza tareas en la tienda y envía fotos Oportunidades de bonificaciones 🎁 Encargos de cliente misterioso, auditorías especiales durante el lanzamiento de productos Formas de pago 💳 PayPal, ingreso directo en cuenta bancaria Oportunidades especiales 🏆 Las visitas periódicas a las mismas tiendas fomentan la familiaridad y agilizan el proceso

Agente de campo combina las compras con la investigación de mercado. Completa «misiones» como fotografiar los escaparates de las tiendas, comprobar los precios de los productos y verificar los niveles de existencias. Lanzada en 2010, la plataforma pone en contacto a las empresas con servicios de verificación sobre el terreno.

Las plazas se asignan por orden de llegada, por lo que actuar con rapidez garantiza trabajos mejor remunerados. Los requisitos fotográficos especifican los ángulos, la iluminación y los productos concretos que deben fotografiarse. Las auditorías de disponibilidad comprueban si hay artículos concretos en stock y dónde se encuentran.

Las misiones de cliente misterioso evalúan la atención al cliente y el estado de las tiendas mientras se realizan compras reales. La remuneración varía en función de la complejidad de la misión, el tiempo requerido y la distancia recorrida. La aplicación utiliza la verificación por GPS para confirmar que has completado las tareas en los lugares correctos. La revisión de las propuestas se realiza en cuestión de horas, y la aprobación del pago suele llegar el mismo día.

PayPal es el principal método de pago y no hay un umbral mínimo para las misiones individuales. Tu puntuación de fiabilidad influye en las misiones que aparecen y en las que se te asignan. Este trabajo es ideal para personas que ya están haciendo recados y pueden añadir tareas rápidas a sus desplazamientos habituales

★ Las ganancias más altas por tarea Agente de campo Prueba Field Agent hoy mismo

4. Gigwalk [Lo mejor para oportunidades de auditoría corporativa]

Característica Detalles Reembolso en efectivo 💸 Entre 3 y 100 dólares por encargo, en función del tiempo necesario y de la verificación requerida Facilidad de uso 🛒 Consulta los trabajos disponibles en el mapa, acepta los que estén cerca y complétalos dentro del plazo establecido Oportunidades de bonificaciones 🎁 Trabajos recurrentes en lugares conocidos, mejor remuneración por tareas especializadas Formas de pago 💳 PayPal (mínimo de 5 $ para retirar fondos) Oportunidades especiales 🏆 Gánate una reputación que te permita acceder con prioridad a auditorías corporativas bien remuneradas

Gigwalk asigna «encargos» locales a empresas que necesitan una verificación sobre el terreno. Las tareas incluyen comprobar el inventario de las máquinas expendedoras, verificar la colocación de carteles y revisar los expositores de las tiendas. La mayoría de los encargos se pagan entre 3 y 100 dólares, dependiendo de la complejidad y la distancia que haya que recorrer. Fundada en 2011, la plataforma fue pionera en la economía de las microtareas para la verificación en el mundo físico.

Entre sus clientes empresariales se encuentran grandes marcas que llevan a cabo controles de cumplimiento normativo a nivel nacional y análisis de la competencia. El mapa interactivo muestra los trabajos disponibles, con los importes a cobrar y los plazos de entrega claramente indicados. Las descripciones de las tareas detallan exactamente qué fotos, información o comprobaciones necesita el cliente.

Al aceptar el encargo, este queda reservado para un periodo de tiempo concreto, lo que impide que otros lo reclamen al mismo tiempo. El trabajo finalizado se somete a la revisión del cliente, quien proporciona comentarios para cualquier corrección necesaria. El pago se libera tras la aprobación del cliente, normalmente en un plazo de 48 a 72 horas desde la entrega.

Los 5 dólaresPayPal «mínimo» significa que los trabajos puntuales pueden dar lugar a un pago inmediato. Las puntuaciones de reputación mejoran con un trabajo de calidad constante, lo que permite acceder a encargos de mayor nivel. Los usuarios avanzados adquieren experiencia en tipos específicos de trabajos, completándolos más rápido y obteniendo mejores tarifas por hora. Su naturaleza flexible se adapta a personas con horarios impredecibles que pueden aprovechar las oportunidades cuando les resulte conveniente.

★ Lo mejor para oportunidades de auditoría corporativa Gigwalk Prueba Gigwalk hoy mismo

5. Rakuten [La trayectoria más dilatada y las tasas de reembolso más altas]

Característica Detalles Reembolso en efectivo 💸 Entre el 1 % y el 40 %, dependiendo del establecimiento y de los periodos promocionales Facilidad de uso 🛒 La extensión del navegador se activa automáticamente; aplicación móvil para comprar desde cualquier lugar Oportunidades de bonificaciones 🎁 Días con doble reembolso, bonificaciones trimestrales por alcanzar determinados umbrales de gasto Formas de pago 💳 PayPal (trimestral), cheque (trimestral), tarjetas regalo de Amazon Oportunidades especiales 🏆 Bono de bienvenida de 30 $ tras la primera compra de 30 $, bonificaciones por recomendar a otros usuarios

Rakuten Fue pionera en el reembolso por compras en línea gracias a sus colaboraciones con más de 3.500 comercios. Las rebajas de temporada suelen ofrecer descuentos del 10 al 40 % en compras importantes. La plataforma, que opera desde 1997 bajo el nombre de Ebates antes de cambiar de marca, cuenta con la trayectoria más larga en el ámbito de los reembolsos en efectivo.

La extensión del navegador funciona en Chrome, Firefox, Viaje, yBordenavegadores.La activación automática se produce cuando visitas las tiendas asociadas, lo que evita tener que acordarse de hacer clic en cada enlace. La funcionalidad de la aplicación móvil es idéntica a la del navegador, por lo que resulta perfecta para comprar desde el smartphone.

Los días de doble reembolso se celebran cada trimestre, duplicando los porcentajes habituales en cientos de tiendas. La selección de tiendas destacadas cambia cada semana, poniendo de relieve a los comercios con tasas temporalmente elevadas.

Reservas de viajes a través de Expedia, Hotels.com, y las páginas web de las aerolíneas también ofrecen reembolsos. El programa de recomendación ofrece 30 $ cuando los amigos realizan su primera compra válida. Los pagos trimestrales se reciben a través de PayPal o mediante cheque, con un importe mínimo de 5 dólares que se alcanza fácilmente. La trayectoria de la plataforma y los más de 3000 millones de dólares en reembolsos distribuidos avalan su fiabilidad.

★ La trayectoria más larga y las tasas de reembolso más altas Rakuten Prueba Rakuten hoy mismo

Cómo elegir la aplicación adecuada: elige la mejor opción para ganar dinero

Adapta las aplicaciones a tus hábitos actuales en lugar de intentar imponer nuevos comportamientos.

¿Ya conduces a diario?

Las aplicaciones de reparto que permiten ganar dinero se integran a la perfección.

¿Tú también compras por Internet con frecuencia?

Las aplicaciones de reembolso por compras se convierten en una fuente de ingresos pasivos.

¿Y qué hay de las partidas ocasionales durante los ratos libres?

Plataformas de recompensas especializadas como Snakzy convertir el entretenimiento en ingresos.

Ten en cuenta la flexibilidad horaria. Las plataformas de reparto y de trabajos esporádicos requieren sesiones de trabajo continuadas, lo que las hace perfectas para personas con un tiempo libre predecible. Las aplicaciones de videojuegos funcionan en sesiones cortas repartidas a lo largo del día. Las plataformas de encuestas permiten aprovechar intervalos de 5 a 10 minutos entre otras actividades.

Compara las posibilidades de ingresos con el esfuerzo necesario. Las ofertas de videojuegos bien remuneradas pueden exigir más de 20 horas a lo largo de varias semanas. Los turnos de entrega rápida generan ingresos similares en cuestión de días. Ninguno de los dos enfoques es mejor que el otro en todos los casos, ya que el tiempo del que dispongas determina cuáles son las opciones más adecuadas.

Los requisitos en cuanto a habilidades y equipamiento varían enormemente. Cualquier persona con un smartphone puede utilizar aplicaciones de juegos y encuestas. Las aplicaciones para ganar dinero conduciendo requieren un vehículo, un seguro y un historial sin antecedentes. Las aplicaciones de compras no exigen ningún requisito especial, aparte de realizar las compras que harías de todos modos.

Cómo ganar dinero rápido con aplicaciones: los mejores consejos para obtener ingresos rápidamente

Ejecuta varias plataformas compatibles al mismo tiempo. Combina una aplicación de reembolso por compras con tus compras habituales, los juegos durante los desplazamientos y los turnos de reparto los fines de semana. La diversificación suaviza las fluctuaciones en los ingresos cuando una plataforma funciona con lentitud.

Busca las bonificaciones de la plataforma con ahínco. Las promociones para nuevos usuarios, los créditos por recomendar a amigos y los multiplicadores de tiempo limitado aumentan las ganancias por encima de las tarifas básicas. Las aplicaciones de juegos suelen pagar el doble o el triple durante las semanas de lanzamiento de los nuevos títulos.

Céntrate en las actividades de mayor valor dentro de cada plataforma. Las aplicaciones de reparto muestran los ingresos estimados antes de aceptar los pedidos. Las plataformas de videojuegos muestran por adelantado los pagos por hitos alcanzados. Las aplicaciones de encuestas indican los tiempos de finalización y los pagos. Descarta las oportunidades mal remuneradas y opta por aquellas que ofrezcan mejores beneficios.

Comparar los ingresos reales con el tiempo invertido. Calcula las tarifas por hora en las distintas aplicaciones y actividades. Elimina las plataformas que ofrecen un rendimiento inferior de forma sistemática. Apuesta por aquellas que te reportan mayores ingresos y se ajustan a tu horario y preferencias.

Empieza a ganar dinero hoy mismo con las aplicaciones adecuadas

La variedad de las mejores aplicaciones para ganar dinero significa todo el mundo puede encontrar plataformas adecuadas, independientemente de… en cuanto a horarios, habilidades o equipamiento. Las aplicaciones de juegos premian el juego ocasional, las plataformas de reparto convierten los vehículos en fuentes de ingresos y las aplicaciones de compras ofrecen reembolsos por las compras ya realizadas.

Empieza por una o dos plataformas que se adapten a tu estilo de vida actual. Domina sus sistemas antes de pasar a otras aplicaciones. ¡La calidad es más importante que la cantidad a la hora de generar unos ingresos extra sostenibles!

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