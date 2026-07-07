Las 10 mejores formas de ganar dinero en Internet en 2026

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Aviso legal: La información que aparece en esta página tiene únicamente fines informativos y educativos. Los métodos para obtener ingresos conllevan riesgos y esfuerzo, y Eneba no garantiza ningún ingreso ni resultado concreto. Las cifras citadas son estimaciones procedentes de fuentes externas, y los resultados individuales pueden variar. Infórmate por tu cuenta antes de registrarte o invertir en cualquier plataforma.

La mayoría de las personas que buscan la mejor forma de ganar dinero en Internet no fracasan porque los métodos no funcionen. Fracasan porque eligen algo que no se adapta a su disponibilidad horaria, a su presupuesto o al tiempo que realmente pueden esperar antes de necesitar obtener beneficios… y lo dejan antes de cumplir los tres meses.

Uno de cada tres estadounidenses en activo ya tiene algún ingreso extra, pero solo alrededor del 15 % supera los 1.000 dólares al mes. Esa diferencia casi siempre se debe a la elección del método, no al esfuerzo. Ahora bien, he aquí la cifra que la mayoría de las guías omiten: los ingresos medios de un trabajo extra oscilan entre los 500 y los 800 dólares al mes, pero si se excluyen a quienes más ganan, la mediana desciende a entre 200 y 300 dólares al mes durante el primer año.

El comercio electrónico mundial superó los 3,6 billones de dólares en 2024, y las mejores formas de ganar mucho dinero en Internet nunca han contado con un respaldo tan sólido por parte de las plataformas, las herramientas y la infraestructura. Encontrar la mejor manera de ganar dinero en Internet ya no es lo más difícil. Lo difícil es saber cuál de los 10 métodos que se indican a continuación se adapta a tu disponibilidad, tu presupuesto y tus plazos. Cada uno incluye rangos de ingresos reales tanto para principiantes como para usuarios experimentados, los costes iniciales en dólares reales, plazos realistas hasta obtener los primeros ingresos y los pasos a seguir desde el primer día.

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Todos los métodos que se describen en este artículo requieren semanas o meses antes de que llegue el primer pago. El trabajo autónomo tarda, en el mejor de los casos, entre una y cuatro semanas. El marketing de afiliación tarda entre seis y doce meses. Los blogs tardan un año o más. Esa brecha entre empezar y empezar a ganar dinero es donde la mayoría de la gente se rinde.

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Use Snakzy como ingresos provisionales. No sustituye a los métodos anteriores. Es lo que te permite pagarte el café de una semana mientras tus enlaces de afiliado esperan su primer clic y tu primera Upwork La propuesta está en la bandeja de entrada de alguien. Puedes consultar las mejores aplicaciones de juegos con las que se gana dinero de verdad para ver más opciones de esta categoría.

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Las mejores formas de ganar dinero en Internet: una guía completa

Las mejores formas de ganar dinero en Internet se dividen en dos categorías. La primera genera ingresos en cuestión de semanas: El trabajo como autónomo, como asistente virtual y como tutor en línea se cobra entre una y cuatro semanas después de empezar. El segundo se va acumulando poco a poco, pero tiene un efecto multiplicador: Los blogs, el marketing de afiliación y los productos digitales pueden tardar entre seis y 24 meses en generar ingresos reales, pero con el tiempo te permiten ganar dinero mientras duermes.

Los 10 métodos que se indican a continuación se han seleccionado basándose en datos de ingresos contrastados, procedentes de informes de las plataformas y encuestas independientes. No se trata de recomendaciones sensacionalistas. El método con mayor potencial de ingresos (YouTube) es también el que más tarda en generar ingresos.

Una aclaración importante: a menudo se cita la media de los ingresos de los trabajos secundarios, pero esa media se ve inflada por quienes ganan mucho. La mediana de ingresos para la mayoría de los métodos se sitúa más bien entre 200 y 300 dólares al mes durante el primer año. Averigua a qué nivel aspiras antes de empezar. A continuación se describen las mejores formas de ganar dinero en Internet.

1. Trabajo autónomo

Trabajar como autónomo consiste en ofrecer servicios profesionales —como redacción, diseño gráfico, desarrollo web, marketing o introducción de datos— a clientes, ya sea por proyecto o mediante un contrato de colaboración, a través de plataformas o de contacto directo. Las siguientes cifras pueden variar en función de la profesión.

Rango salarial:

Principiante: Entre 200 y 1.000 dólares al mes durante los primeros uno a tres meses; las tarifas por hora para principiantes rondan los 35 dólares de media a nivel mundial, según Upworkdatos

Entre 200 y 1.000 dólares al mes durante los primeros uno a tres meses; las tarifas por hora para principiantes rondan los 35 dólares de media a nivel mundial, según Upworkdatos Con experiencia: Entre 3.000 y 8.000 dólares al mes; profesionales consolidados en Upwork suele cobrar entre 30 y 50 dólares por hora

Entre 3.000 y 8.000 dólares al mes; profesionales consolidados en Upwork suele cobrar entre 30 y 50 dólares por hora Límite máximo de ingresos: Los autónomos estadounidenses ganan una media de unos 99 000 dólares al año; los mejores especialistas en redacción jurídica, técnica o financiera alcanzan ingresos considerablemente más elevados

Coste inicial: €0. Upwork and Fiverr La inscripción es gratuita en ambos casos. Upwork ofrece 10 «Connects» gratis al mes.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: De una a cuatro semanas más Fiverr con un contrato optimizado; de dos a ocho semanas de duración Upwork para un primer contrato.

Nivel de dificultad: Nivel principiante para tareas de administración e introducción de datos; nivel avanzado para desarrollo y consultoría especializada.

Plataformas: Upwork, Fiverr, Toptal, Freelancer.com, PeoplePerHour, 99designs.

Limitaciones principales: Fiverr suele quedarse con un 20 % fijo de los ingresos del vendedor, mientras que UpworkLa comisión para autónomos ya no es una simple tasa fija del 10 %, ya que ahora varía según el contrato y puede oscilar entre el 0 % y el 15 %. Datos anteriores de Priceonomics/Earnest revelaron que el 96,3 % de Fiverr Los trabajadores ganaban menos de 500 dólares al mes, pero eso debe considerarse como contexto histórico, no como un dato actual. En categorías muy concurridas, los trabajos genéricos pueden perderse fácilmente entre ofertas similares, por lo que contar con un nicho claro y un problema específico del comprador es a menudo lo que ayuda a los vendedores a destacar.

Pasos del día 1:

Enumera entre tres y cinco habilidades profesionales que ya poseas. Crear unFiverractuación oUpwork perfil con ejemplos de mi trabajo Fija un precio de lanzamiento inferior al del mercado para conseguir las primeras reseñas Envía entre 10 y 20 propuestas personalizadas al día a través de Upwork Envía un mensaje a 30 personas de tu red de contactos para informarles sobre tus servicios

Las mejores formas de ganar dinero extra empiezan por lo que ya sabes hacer. El trabajo autónomo es la forma más rápida de sacar provecho económico de ello.

2. Marketing de afiliados

El marketing de afiliación consiste en ganar comisiones promocionando los productos de otras empresas a través de enlaces de seguimiento únicos, normalmente mediante un blog, YouTube canal, lista de correo electrónico o cuenta en redes sociales.

Rango salarial:

Principiante: Hasta 1.000 dólares al mes; más de la mitad de los profesionales del marketing de afiliación ganan menos de 10.000 dólares al año; un principiante gana de media unos 600 dólares al mes

Hasta 1.000 dólares al mes; más de la mitad de los profesionales del marketing de afiliación ganan menos de 10.000 dólares al año; un principiante gana de media unos 600 dólares al mes Con experiencia: Entre 1.000 y 10.000 dólares al mes

Entre 1.000 y 10.000 dólares al mes Límite máximo de ingresos: Los sitios web financieros con mucho tráfico han obtenido ingresos anuales por afiliación de nueve cifras; la mayoría de los principiantes ni siquiera se acercan a esa cifra.

Coste inicial: Hasta 100 dólares. Gratis con las cuentas de redes sociales ya existentes; entre 10 y 50 dólares al año por un dominio al crear una página web propia.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: De seis a doce meses para obtener unos ingresos estables; veinticuatro meses para alcanzar unos ingresos equivalentes a los de un empleo para la mayoría de los principiantes.

Nivel de dificultad: Fácil de configurar para principiantes; se requiere un nivel intermedio para obtener resultados consistentes. Se necesitan conocimientos de SEO o de publicidad de pago para ampliar el alcance.

Plataformas: Amazon Associates (1-10 % de comisiones), ShareASale, Afiliado de CJ, ClickBank, Impacto, Awin.

Limitaciones principales: El sector mundial del marketing de afiliación alcanzó los 32.3 mil millones de dólares en 2024, lo que significa que la competencia es feroz. Alrededor del 81 % de las marcas cuentan con programas de afiliación, lo que parece una oportunidad, pero el 57 % de los afiliados ganan menos de 10.000 dólares al año. El tiempo que hay que esperar para obtener ingresos significativos es el mayor obstáculo.

Pasos del día 1:

Elige un nicho y un canal de tráfico Regístrate enAmazon Associates (aprobación en el mismo día para la mayoría de las cuentas) Crea entre tres y cinco contenidos orientados a la intención de compra Incluye enlaces de afiliados de forma contextual, no al final de cada frase. Realiza un seguimiento de los clics desde el primer día mediante el panel de control de la plataforma

Las mejores formas de generar ingresos pasivos son el marketing de afiliación o los productos digitales. Ninguna de las dos opciones ofrece resultados inmediatos, pero ambas te permiten ganar dinero incluso cuando no estás delante del ordenador.

3. Monetización del canal de YouTube

YouTube La monetización consiste en obtener ingresos por publicidad, patrocinios, suscripciones al canal, venta de productos y comisiones de afiliados mediante la publicación de vídeos y el cumplimiento de los requisitos para YouTube Programa de socios.

Rango salarial:

Principiante: Entre 20 y 1.000 dólares al mes con entre 1.000 y 10.000 suscriptores; un canal con 70.000 suscriptores declaró unos ingresos de aproximadamente 28 dólares al mes solo por publicidad en sus primeras etapas

Entre 20 y 1.000 dólares al mes con entre 1.000 y 10.000 suscriptores; un canal con 70.000 suscriptores declaró unos ingresos de aproximadamente 28 dólares al mes solo por publicidad en sus primeras etapas Con experiencia: Entre 1.000 y 50.000 dólares al mes; un canal con 9.000 suscriptores en un nicho con un CPM elevado declaró unos ingresos por publicidad de entre 3.500 y 4.500 dólares al mes.

Entre 1.000 y 50.000 dólares al mes; un canal con 9.000 suscriptores en un nicho con un CPM elevado declaró unos ingresos por publicidad de entre 3.500 y 4.500 dólares al mes. Límite máximo de ingresos: Los usuarios que más ganan en la plataforma generan más de 85 millones de dólares al año, pero esa cifra se refiere a una sola persona, no es un resultado que los principiantes deban tomar como modelo.

Coste inicial: Entre 250 y 600 dólares por una cámara básica, un micrófono y un equipo de iluminación. La subida de archivos es gratuita.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: Se tarda una media de 15,5 meses en alcanzar el umbral de 1.000 suscriptores y 4.000 horas de visualización necesario para unirse al Programa de socios.

Nivel de dificultad: Nivel principiante en grabación; nivel intermedio en SEO y optimización de miniaturas. La principal dificultad es la constancia.

Limitaciones principales: YouTube paga a los creadores el 55 % de los ingresos publicitarios por el contenido de formato largo y el 45 % por los «Shorts». Los «Shorts» solo pagan entre 0,01 y 0,06 dólares por cada 1.000 visualizaciones, frente a los 1 a 30 dólares de RPM del contenido de formato largo. Los canales de finanzas e inversión ganan entre 15 000 y 40 000 dólares por cada millón de visualizaciones; los canales de videojuegos ganan entre 2 000 y 8 000 dólares por cada millón de visualizaciones. Crea contenido de formato largo para obtener ingresos significativos.

Pasos del día 1:

Elige un nicho y un formato de vídeo Configura un canal con un banner optimizado y una sección «Acerca de» Busca palabras clave utilizando TubeBuddynivel gratuito Publica los tres primeros vídeos con miniaturas llamativas Publica como mínimo uno o dos vídeos a la semana

Las mejores formas de ganar mucho dinero con YouTube provienen de contenidos extensos en nichos con un CPM elevado: las finanzas, el desarrollo personal y las reseñas de software superan a los videojuegos en términos de rendimiento por visualización.

4. Blogs

Tener un blog consiste en publicar artículos en una página web alojada en un servidor propio y obtener ingresos mediante anuncios publicitarios, enlaces de afiliados, entradas patrocinadas y la venta de productos digitales.

Rango salarial:

Principiante: Menos de 5 dólares al mes de media durante el primer año; menos de 75 dólares al mes de media entre el primer y el tercer año

Menos de 5 dólares al mes de media durante el primer año; menos de 75 dólares al mes de media entre el primer y el tercer año Con experiencia: Una media de 1.935 dólares al mes entre tres y cinco años; una media de 5.450 dólares al mes entre cinco y diez años

Una media de 1.935 dólares al mes entre tres y cinco años; una media de 5.450 dólares al mes entre cinco y diez años Límite máximo de ingresos: Los blogs con 500 000 o más visitas mensuales a sus páginas tienen unos ingresos medios superiores a 20 000 dólares al mes; los blogs con 1 000 o más entradas tienen unos ingresos medios de unos 11 500 dólares al mes.

Coste inicial: Entre 50 y 100 dólares al año: el dominio cuesta entre 10 y 15 dólares al año, y el alojamiento, entre 3 y 10 dólares al mes.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: Mediana de 12 meses hasta el primer dólar; media de 21 meses. Mediana de 36 meses hasta alcanzar unos ingresos a tiempo completo.

Nivel de dificultad: Nivel principiante en redacción; nivel intermedio en SEO y estrategia de contenidos.

Limitaciones principales: Las redes de publicidad gráfica ofrecen remuneraciones muy diferentes. Mediavine paga unos 27 dólares por RPM, frente a… Google AdSense a unos 2 dólares por página vista. Los productos digitales generan los mayores ingresos por página vista de entre todos los canales. Dos tercios de los blogueros ganan menos de 20 dólares al mes. Para diferenciarse, se necesitan 100 o más entradas de calidad antes de que se genere un tráfico orgánico significativo.

Pasos del día 1:

Elige un nicho con fines comerciales utilizando Planificador de palabras clave de Google(gratis) Registrar un dominio en Namecheap InstalarWordPress con un tema gratuito y Yoast SEO Publica las primeras 10 entradas orientadas a palabras clave de cola larga con menos de 1.000 búsquedas mensuales. SolicitarAmazon Associatesde inmediato

Escribir un blog es una de las mejores formas de obtener beneficios a largo plazo, pero requiere una paciencia que la mayoría de los principiantes subestiman. El tiempo que transcurre entre la «primera entrada» y el «primer dólar» es más largo aquí que con cualquier otro método de esta lista.

5. Dropshipping

El dropshipping consiste en gestionar una tienda en línea que vende productos físicos sin disponer de stock. Los proveedores envían los productos directamente a los clientes, y el vendedor se queda con el margen entre el precio de venta al público y el precio al por mayor.

Rango salarial:

Principiante: Hasta 2.000 dólares al mes durante el primer mes; a menudo, el resultado es cero o negativo debido a los costes de las pruebas publicitarias antes de dar con un producto que tenga éxito.

Hasta 2.000 dólares al mes durante el primer mes; a menudo, el resultado es cero o negativo debido a los costes de las pruebas publicitarias antes de dar con un producto que tenga éxito. Con experiencia: Entre 2.000 y 10.000 dólares al mes de beneficio neto tras un periodo de entre tres y seis meses de optimización del producto y de la publicidad

Entre 2.000 y 10.000 dólares al mes de beneficio neto tras un periodo de entre tres y seis meses de optimización del producto y de la publicidad Límite máximo de ingresos: Los dropshippers con experiencia declaran unos ingresos de entre 120 000 y más de 600 000 dólares al año; los márgenes netos oscilan de media entre el 5 % y el 20 % tras deducir los gastos publicitarios.

Coste inicial: Se recomienda un mínimo de entre 500 y 2.000 dólares: Shopify a 29 dólares al mes, el dominio a 14 dólares al año, las aplicaciones entre 50 y 100 dólares al mes, y un presupuesto inicial de publicidad de pago de entre 300 y 800 dólares para las pruebas del producto.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: Primera venta en un plazo de entre siete y catorce días con anuncios de pago; se suelen obtener beneficios constantes al cabo de entre tres y seis meses.

Nivel de dificultad: Nivel intermedio. Requiere investigación sobre productos, Meta o TikTok gestión publicitaria, diseño de tiendas y atención al cliente.

Limitaciones principales: Los márgenes brutos oscilan de media entre el 20 % y el 30 % de los ingresos; los márgenes netos, una vez descontados los gastos publicitarios, las comisiones de la plataforma y las devoluciones, se reducen al 5 %-20 %. Alrededor del 90 % de los negocios de dropshipping fracasan durante el primer año. El éxito depende de la selección de productos y del retorno de la inversión publicitaria, no del diseño de la tienda.

Pasos del día 1:

Busca productos ganadores en TikTok Creative Center (gratuito) Iniciar unShopify Prueba gratuita de 3 días ConectarZendrop or AliExpresscomo proveedor Redactar textos originales para las páginas de productos, con fotos Lanza una campaña de prueba de entre 20 y 50 dólares al día en TikTok or Cuando

Las mejores formas de ganar mucho dinero con el dropshipping requieren abordarlo como un negocio desde el primer día, lo que incluye contar con un presupuesto publicitario real y estar dispuesto a asumir pérdidas en las primeras pruebas de productos.

6. Venta de cursos en línea

Vender cursos en línea consiste en crear y vender vídeos instructivos pregrabados sobre un tema en el que tengas experiencia, a través de plataformas como Udemy o una plataforma alojada como Teachable.

Rango salarial:

Principiante: La mediaUdemy Un profesor gana unos 275 dólares al mes; el 75 % de Udemy los profesores ganan menos de 1.000 dólares al año

La mediaUdemy Un profesor gana unos 275 dólares al mes; el 75 % de Udemy los profesores ganan menos de 1.000 dólares al año Con experiencia: Entre 1.000 y 5.000 dólares al mes en tu propia plataforma; Thinkific Los instructores ganan una media de unos 1.000 dólares al mes, frente a los 250 dólares al mes de Udemy

Entre 1.000 y 5.000 dólares al mes en tu propia plataforma; Thinkific Los instructores ganan una media de unos 1.000 dólares al mes, frente a los 250 dólares al mes de Udemy Límite máximo de ingresos:Solo el 1 % deUdemy los profesores alcanzan unos ingresos equivalentes a los de un puesto a tiempo completo (más de 50 000 dólares al año)

Coste inicial:Hasta 500 dólares.Udemy se puede publicar libremente; Teachable and Thinkific cuesta entre 29 y 199 dólares al mes; el equipo de grabación cuesta entre 100 y 500 dólares.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos:Inmediatamente a partir deUdemy tras la inscripción inicial; de uno a tres meses en tu propia plataforma para crear una audiencia.

Nivel de dificultad: Nivel intermedio. Se requieren conocimientos especializados en la materia, experiencia en grabación de vídeos y conocimientos de marketing para la venta a través de la propia plataforma.

Limitaciones principales: Udemy paga a los formadores solo el 37 % de las ventas realizadas en el mercado. Los cursos impartidos en la propia plataforma retienen el 97 % de los ingresos, pero requieren contar ya con un público. La mitad de Udemy Los cursos creados desde 2020 tienen menos de 100 inscripciones acumuladas. El 1 % de los formadores mejor valorados acapara más del 50 % de los ingresos totales de la plataforma.

Pasos del día 1:

Comprueba la demanda de la asignatura consultando las cifras de matriculación en Udemy Elabora un programa de un curso de una a dos horas de duración, compuesto por entre 10 y 15 clases. Regístrate gratis Animal or OBS Studio más un micrófono USB de 50 dólares Subir aUdemygratis Precio entre 19,99 y 29,99 dólares y promoción a través de las redes sociales personales

Los cursos en línea, que son una de las mejores formas de obtener ingresos pasivos, te reportan ingresos de forma recurrente por un trabajo que realizas una sola vez, pero solo después de haber conseguido una audiencia dispuesta a comprarlos.

7. Trabajo como asistente virtual (AV)

El trabajo de asistente virtual consiste en prestar servicios de apoyo a distancia —ya sean administrativos, de marketing, técnicos o ejecutivos— a empresas y emprendedores, mediante contratos a tiempo parcial o a tiempo completo.

Rango salarial:

Principiante: Entre 8 y 15 dólares por hora para tareas administrativas básicas; entre 500 y 2.500 dólares al mes a tiempo parcial, con una jornada de entre 15 y 20 horas semanales

Entre 8 y 15 dólares por hora para tareas administrativas básicas; entre 500 y 2.500 dólares al mes a tiempo parcial, con una jornada de entre 15 y 20 horas semanales Con experiencia: Entre 25 y 60 dólares por hora, según las tarifas vigentes en EE. UU. y Canadá; entre 3.000 y 7.000 dólares al mes a tiempo completo

Entre 25 y 60 dólares por hora, según las tarifas vigentes en EE. UU. y Canadá; entre 3.000 y 7.000 dólares al mes a tiempo completo Límite máximo de ingresos: Los asistentes virtuales ejecutivos especializados o los especialistas en CRM y automatización cobran entre 40 y 75 dólares o más por hora; el salario medio de un asistente virtual en EE. UU. ronda los 52 877 dólares al año.

Coste inicial: Cero. Solo se necesita un ordenador, conexión a Internet y una cuenta gratuita en plataformas de trabajo autónomo.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: De una a cuatro semanas; más rápido si se utiliza una red personal en lugar de plataformas desconocidas.

Nivel de dificultad: Nivel principiante para tareas administrativas básicas (gestión del correo electrónico, planificación de citas, introducción de datos); nivel intermedio para asistentes virtuales de marketing y de contabilidad.

Plataformas: Upwork, Fiverr, Espera un momento, Time, etc., Virtual, LinkedIn, y la captación directa de clientes.

Limitaciones principales: Los asistentes virtuales con sede en Filipinas cobran entre 5 y 15 dólares por hora. Los asistentes virtuales con sede en EE. UU. deben especializarse en habilidades de alto valor para justificar tarifas más elevadas. Los clientes con contrato de retención proporcionan unos ingresos mensuales estables, pero crear una cartera de clientes de este tipo lleva tiempo.

Pasos del día 1:

Enumera los servicios que puedes ofrecer hoy mismo (correo electrónico, calendario, publicación en redes sociales, investigación, introducción de datos) Crear unFiverractuación oUpwork perfil con paquetes transparentes Fija una tarifa para principiantes de entre 12 y 18 dólares por hora para conseguir valoraciones Ponte en contacto con entre cinco y diez propietarios de pequeñas empresas de tu red de contactos Ofrece una prueba gratuita de dos horas para conseguir tu primer cliente de pago

8. Impresión bajo demanda (POD)

La impresión bajo demanda consiste en diseñar gráficos que se imprimen en artículos (camisetas, tazas, fundas para móviles, sudaderas con capucha) y se venden a través de plataformas de impresión bajo demanda o de tu propia tienda, sin necesidad de mantener stock y con la preparación de los pedidos a medida que se reciben.

Rango salarial:

Principiante: Hasta 50 dólares en los tres primeros meses sin tráfico externo; lo habitual para los nuevos usuarios es entre 0 y 100 dólares al mes Redbubblevendedores

Hasta 50 dólares en los tres primeros meses sin tráfico externo; lo habitual para los nuevos usuarios es entre 0 y 100 dólares al mes Redbubblevendedores Con experiencia: Entre 200 y 800 dólares al mes con 200 o más diseños en Redbubble; entre 100 y 5.000 dólares o más al mes, combinando Printful with Aquí

Entre 200 y 800 dólares al mes con 200 o más diseños en Redbubble; entre 100 y 5.000 dólares o más al mes, combinando Printful with Aquí Límite máximo de ingresos: Entre 2.000 y 5.000 dólares o más al mes para vendedores consolidados que generen un tráfico constante procedente de redes sociales externas

Coste inicial:Hasta 500 dólares.Redbubble and Merch by Amazon la inscripción es gratuita; Printfuljunto conAquí cuesta 0,20 $ por anuncio; Printfuljunto conShopify cuesta unos 29 dólares al mes.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: Entre 30 y 90 días para la primera venta en plataformas de mercado; antes si generas tu propio tráfico en redes sociales.

Nivel de dificultad: Principiante en diseño con Canva; nivel intermedio para la investigación de nichos y la generación de tráfico externo.

Limitaciones principales: Los márgenes de beneficio oscilan entre el 20 % y el 40 % sobre el coste de los productos. Solo entre el 15 % y el 25 % de los diseños llegan a generar ventas. Los diseños genéricos generados por IA han inundado todas las plataformas de impresión bajo demanda (POD) en 2024 y 2025; ahora es necesario dirigirse a micronichos con ilustraciones originales para destacar.

Pasos del día 1:

Elige un micronicho concreto (ejemplos: humor sobre enfermeras, propietarios de corgis, escaladores). Crea entre cinco y diez diseños en Canva Subir aRedbubble de forma gratuita y solicitar Merch by Amazon Busca las etiquetas más populares utilizando Merch Informerprueba gratuita Crear unTikTok or Pinterest cuenta para atraer tráfico externo a los anuncios

El POD, una de las mejores formas de ganar dinero extra, resulta ideal para los diseñadores que saben identificar nichos de mercado desatendidos y producir grandes volúmenes de forma constante.

9. Clases particulares en línea

Las clases particulares en línea consisten en impartir clases a los alumnos de forma individual o en pequeños grupos a través de videollamadas, abarcando materias académicas, preparación de exámenes, aprendizaje de idiomas, música, programación o habilidades profesionales.

Rango salarial:

Principiante: Entre 15 y 25 dólares por hora en las plataformas; entre 500 y 2.000 dólares al mes a tiempo parcial, con una jornada de entre 5 y 15 horas a la semana

Entre 15 y 25 dólares por hora en las plataformas; entre 500 y 2.000 dólares al mes a tiempo parcial, con una jornada de entre 5 y 15 horas a la semana Con experiencia: Entre 30 y 60 dólares por hora; entre 3.000 y 8.000 dólares al mes a tiempo completo, con una jornada de entre 30 y 40 horas semanales

Entre 30 y 60 dólares por hora; entre 3.000 y 8.000 dólares al mes a tiempo completo, con una jornada de entre 30 y 40 horas semanales Límite máximo de ingresos: Entre 60 y 100 dólares o más por hora para tutores con doctorado o titulados en materias especializadas

Coste inicial: Entre 50 y 100 dólares para una cámara web y un micrófono, si aún no los tienes. La mayoría de las plataformas son gratuitas.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: Entre una y dos semanas tras la aprobación del perfil en la mayoría de las plataformas.

Nivel de dificultad: Nivel intermedio. Se requiere experiencia demostrada en la materia; la titulación docente aumenta considerablemente las tarifas en plataformas como Preply.

Plataformas: Preply, Bizancio, Tutor.com, Chegg Tutors, VIPKid (del inglés al chino), iTalki (aprendizaje de idiomas), Cambly, Superprof.

Limitaciones principales: Las comisiones de las plataformas suelen oscilar entre el 20 % y el 33 %. Los clientes directos que se encuentran a través de grupos de Facebook o Nextdoor No pagas ninguna comisión a la plataforma. Los profesores de la competencia, procedentes de la India y Filipinas, cobran entre 5 y 15 dólares por hora; los profesores con sede en EE. UU. deberían especializarse en la preparación de exámenes (SAT, IELTS, AP) o en materias específicas para poder cobrar tarifas más elevadas.

Pasos del día 1:

Crea perfiles en Preply and Bizancio destacando los conocimientos especializados en la materia Fija una tarifa inicial entre un 20 % y un 30 % por debajo de la media del mercado para conseguir las cinco primeras valoraciones Graba un breve vídeo de presentación para Preply (los perfiles con vídeos de presentación aparecen en posiciones más altas en las búsquedas de la plataforma) Publica en grupos de Facebook y en comunidades locales Nextdoor para clientes con comisión cero directa Aumenta la tarifa en 5 dólares por hora tras cada 10 valoraciones positivas

¿Cuál es la mejor forma de ganar dinero para alguien con amplios conocimientos especializados? Dar clases particulares por Internet. El proceso desde la creación del perfil hasta la primera sesión remunerada es el más corto de esta lista, después del trabajo como asistente virtual.

10. Venta de productos digitales

Vender productos digitales significa crear y vender artículos descargables o a los que se accede digitalmente: libros electrónicos, plantillas, hojas de cálculo, materiales imprimibles, Conceptocuadros de mando,Canva ajustes predefinidos o fotografías de archivo.

Rango salarial:

Principiante: Hasta 500 dólares al mes; las plantillas y los materiales imprimibles generan entre 10 y 100 dólares al mes al principio, sin necesidad de promoción activa.

Hasta 500 dólares al mes; las plantillas y los materiales imprimibles generan entre 10 y 100 dólares al mes al principio, sin necesidad de promoción activa. Con experiencia: Entre 1.000 y 10.000 dólares al mes; los datos de la plataforma indican que 1.300 creadores o más ganan más de 2.000 dólares al mes con productos digitales

Entre 1.000 y 10.000 dólares al mes; los datos de la plataforma indican que 1.300 creadores o más ganan más de 2.000 dólares al mes con productos digitales Límite máximo de ingresos: Los informes de la plataforma revelan que algunos vendedores individuales generan más de 90 000 dólares en ingresos solo con las descargas digitales; los creadores digitales ganan de media entre 102 000 y 136 000 dólares al año, frente a los 47 000 a 84 000 dólares de los creadores de contenidos tradicionales.

Coste inicial:Hasta 50 dólares.Gumroad es gratuito, con una comisión por transacción del 10 %; Aquí cobra 0,20 dólares por anuncio; Canva Pro Es opcional y cuesta 10 dólares al mes.

Tiempo hasta obtener los primeros ingresos: Aunque los ingresos se obtienen inmediatamente tras la publicación del anuncio, para conseguir unos ingresos significativos suele ser necesario entre uno y tres meses de promoción activa.

Nivel de dificultad: Nivel principiante para plantillas y materiales imprimibles; nivel intermedio para libros electrónicos y minicursos; nivel avanzado para herramientas de software.

Plataformas: Gumroad, Aquí (descargas digitales), Mercado Creativo, Payhip, ¡Guau!, Exprimidor de limones.

Limitaciones principales: Un margen del 100 % en los productos digitales los hace atractivos, pero el Aquí El mercado de las descargas digitales está saturado de productos generados por IA. Las plantillas originales que ofrecen soluciones a problemas obtienen sistemáticamente mejores resultados que los diseños genéricos.

Pasos del día 1:

Identifica un problema que tenga tu público objetivo y que se pueda resolver con una plantilla o una lista de comprobación IncorporarloCanva or Hojas de cálculo de Google La lista esGumroadgratis oAquípor 0,20 $ Redacta un título y una descripción optimizados con palabras clave para Aquí SEO Compartir enPinterest para conseguir alcance orgánico gratuito entre los compradores

La venta de productos digitales es una de las mejores formas de obtener ingresos pasivos a través de Internet, ya que el mismo archivo se vende indefinidamente sin que ello suponga ningún trabajo adicional por cada venta.

Cómo elegir el método adecuado para ganar dinero en Internet

Elegir la mejor forma de ganar dinero en Internet depende de tres factores: las horas disponibles a la semana, el presupuesto inicial en dólares y los meses que puedes aguantar sin ingresos antes de necesitar obtener beneficios.

0 $ disponibles: Elige entre trabajar como autónomo, como asistente virtual o como profesor particular en línea. Las tres opciones no suponen ningún coste inicial y generan ingresos en un plazo de una a cuatro semanas.

Disponible entre 50 y 100 dólares: Añade los blogs, los productos digitales o la impresión bajo demanda. Las tres opciones tienen unos costes iniciales bajos y ofrecen cierto potencial de ingresos pasivos una vez superada la fase inicial de creación de contenidos o productos.

Disponibles entre 500 y 2.000 dólares: El dropshipping se convierte en una opción viable; los cursos en línea resultan más factibles si se cuenta con el equipo adecuado para la producción de vídeos.

Comparación del tiempo que hay que dedicarle: El trabajo autónomo y el de asistente virtual requieren dedicar horas activas; si no se trabaja, no hay ingresos. Los blogs, el marketing de afiliados y los productos digitales son actividades en las que se crea una vez y se obtienen ingresos de forma recurrente, siempre y cuando se pueda aguantar entre seis y veinticuatro meses sin obtener una recompensa importante.

La matriz de decisión que figura a continuación recoge todos los métodos junto con las tres cifras más importantes.

Método Costes iniciales Nivel de dificultad Tiempo hasta el primer dólar Ingresos de los últimos 12 meses (media) Trabajo autónomo €0 Principiante De 2 a 8 semanas Entre 3.000 y 12.000 dólares al año Marketing de afiliados Hasta 100 dólares Nivel principiante a intermedio De 6 a 12 meses De 500 a 5.000 dólares al año YouTube De 250 a 600 dólares Principiante 15,5 meses de media. De 200 a 5.000 dólares al año Blogs Entre 50 y 100 dólares al año Nivel principiante a intermedio 12 meses Entre 200 y 3.000 dólares al año Dropshipping De 500 a 2.000 dólares Nivel intermedio De 1 a 4 semanas (primera venta) Hasta 15 000 dólares al año Cursos en línea Hasta 500 dólares Nivel intermedio Inmediatamente a partir deUdemy Hasta 5.000 dólares al año Trabajo en el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) €0 Principiante De 1 a 4 semanas Entre 6.000 y 30.000 dólares al año Impresión bajo demanda Hasta 500 dólares Principiante De 30 a 90 días Hasta 5.000 dólares al año Clases particulares en línea De 50 a 100 dólares Nivel intermedio De 1 a 2 semanas Entre 8.000 y 40.000 dólares al año Productos digitales Hasta 50 dólares Principiante Inmediatamente después de la cotización Hasta 8.000 dólares al año

Las encuestas del sector muestran sistemáticamente que alrededor de un tercio de los trabajadores ya tiene un trabajo extra, pero solo alrededor del 15 % gana más de 1.000 dólares al mes. La diferencia radica en la elección del método y la constancia, no en el talento.

Tres errores habituales que hay que evitar:

Elegir un método que requiera 12 meses o más para amortizarse cuando necesitas ingresos en 30 días. El resultado es abandonar antes de que el método tenga tiempo de generar beneficios.

Empezar con el dropshipping con menos de 500 dólares. Quedarse sin presupuesto publicitario antes de encontrar un producto rentable significa perder la inversión inicial sin obtener nada a cambio.

Elegir un método basado en el límite máximo de ingresos (lo que ganan los que más ganan) en lugar de en el resultado medio (lo que ganan de media los principiantes durante el primer año). Las expectativas poco realistas provocan frustración y abandono al cabo de tres meses.

Las mejores formas de ganar dinero consisten en elegir el método que mejor se adapte a tu situación real, y no aquel que ofrezca la cifra más llamativa.

Expectativas realistas de ingresos y calendario

Las mejores formas de obtener ingresos adicionales son aquellas que puedes mantener a largo plazo. Los datos reales sobre los plazos son menos emocionantes de lo que admite la mayoría de los contenidos sobre «ganar dinero por Internet», pero es precisamente esa información la que evita que los principiantes abandonen demasiado pronto.

Contexto de los ingresos adicionales medios: Según los datos de un estudio del sector, los ingresos medios de una actividad complementaria oscilan entre 500 y 800 dólares al mes, aunque la mediana se sitúa más bien entre 200 y 300 dólares al mes durante el primer año en la mayoría de los casos.

Cronología típica de un principiante que opta por trabajar como autónomo (el método de pago más rápido):

Período Ingresos y hitos Semanas 1 a 2 Hasta 100 $. Configuración del perfil, envío de las primeras propuestas y, posiblemente, un primer proyecto pequeño (entre 20 y 50 $). Mes 1 De 100 a 500 dólares. Entre dos y cinco proyectos pequeños completados, primeras valoraciones recibidas. Mes 3 De 500 a 2.000 dólares. Para clientes habituales, la tarifa por hora aumenta en función de las valoraciones y las pruebas de trabajo realizadas. Més 6 Entre 1.500 y 5.000 dólares. Perfil consolidado con 10 o más reseñas; posibilidad de conseguir un primer cliente con contrato de honorarios fijos. Mes 12 Entre 3.000 y 8.000 dólares. Cartera completa de clientes, nicho especializado, ingresos mensuales constantes

Cronología típica de un principiante que se inicia en el marketing de afiliación o los blogs (la opción que más tarda en generar ingresos, pero que es escalable):

Período Ingresos y hitos Del mes 1 al 6 De 0 a 50 dólares al mes. Creación de contenidos; todavía no hay un tráfico de búsqueda significativo. Del sexto al duodécimo mes Entre 50 y 300 dólares al mes. Primeras ventas de afiliados; posicionamiento inicial en los resultados de búsqueda para palabras clave con poca competencia De los 12 a los 18 meses De 300 a 2.000 dólares al mes. Crecimiento compuesto a partir de la biblioteca de contenidos; un bloguero medio gana su primer dólar alrededor del mes 12. Mes 24+ Entre 2.000 y 10.000 dólares o más al mes, si siguen en activo; aproximadamente un tercio de los blogueros consigue unos ingresos a tiempo completo en un plazo de dos años

Desglose por tramos de renta:

Alrededor del 15 % de las personas con un trabajo extra ganan más de 1.000 dólares al mes

Alrededor del 4 % de los profesionales del marketing de afiliación ganan más de 150 000 dólares al año.

Solo el 1 % deUdemy Los formadores obtienen unos ingresos equivalentes a un trabajo a tiempo completo (más de 50 000 dólares al año)

Factores que aceleran los ingresos: Especializarse en un nicho bien remunerado (finanzas, derecho, tecnología). Partir de una audiencia ya existente. Invertir en el desarrollo de habilidades. Tratarlo como un negocio desde el primer día, con un horario de trabajo fijo.

Factores que frenan los ingresos: Un posicionamiento genérico que compite con miles de vendedores idénticos. Resultados inconsistentes, con calendarios de publicación o presentación de propuestas irregulares. Ausencia de un plan de promoción o marketing. Fijación de precios demasiado bajos para captar clientes y no subir nunca las tarifas tras recibir críticas positivas.

Advertencia sobre la diferencia entre el importe neto y el bruto: Fiverr se queda con el 20 % de cada pago; Upworkse lleva el 10 %;Aquí Se aplica un 6,5 %, más 0,20 dólares por anuncio, más un 3 % en concepto de gestión de pagos; el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia en EE. UU. es del 15,3 % sobre los ingresos netos. Ten en cuenta estos gastos antes de gastar cualquier ingreso de la plataforma.

Si quieres compaginar el tiempo que dedicas a los videojuegos con obtener ingresos, echa un vistazo a opciones como, por ejemplo, cómo ganar dinero jugando Call of Duty Mobile como complemento a los métodos anteriores.

Cómo superar los retos más habituales a la hora de ganar dinero por Internet

Las mejores formas de ganar dinero extra conllevan obstáculos previsibles. A continuación te presentamos los seis más habituales y cómo abordarlos.

Conseguir el primer cliente o la primera venta. Sin opiniones, no hay prueba social. Ofrece un proyecto gratuito o con un gran descuento a una persona de tu red a cambio de un testimonio por escrito. Fiverr Los vendedores que no tienen ninguna valoración obtienen un número de impresiones considerablemente menor que aquellos que tienen cinco o más. Una sola valoración auténtica lo cambia todo.

Ingresos variables de un mes a otro. Depender exclusivamente de transacciones puntuales sin ingresos recurrentes. Convierte a los clientes puntuales en contratos mensuales proponiéndoles un paquete de servicios continuados una vez finalizado el primer proyecto.

Los cambios en el algoritmo de la plataforma reducen el tráfico orgánico de la noche a la mañana. Depender de una única fuente de tráfico, como Google, TikTok, oYouTube. Crea una lista de correo electrónico desde el primer día. El marketing por correo electrónico genera un retorno de la inversión de unos 36 dólares por cada dólar gastado, lo que lo hace más resistente que la búsqueda orgánica.

Se gana en bruto, pero se gasta en neto. No tener en cuenta las comisiones de las plataformas (10-20 %), el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia (15,3 %) y las suscripciones a programas informáticos antes de calcular los ingresos. Aparta el 30 % de todos los ingresos brutos obtenidos en línea antes de gastar.

Mantener la constancia sin resultados inmediatos. Los blogs y el marketing de afiliados tardan entre seis y 24 meses en generar ingresos reales. Haz un seguimiento semanal de las métricas no relacionadas con los ingresos: tráfico, suscriptores y número de seguidores. Esas cifras te indican si el método está funcionando, incluso cuando la cuenta bancaria aún no lo refleje.

Nichos saturados en las plataformas de trabajo autónomo y de impresión bajo demanda (POD). Decenas de miles de vendedores ofrecen servicios idénticos y diseños genéricos. Especialízate por sectores: redacción jurídica en lugar de redacción publicitaria; ilustraciones personalizadas en lugar de imágenes de archivo. Especialistas en Upwork cobran entre un 40 % y un 60 % más que los generalistas de la misma categoría.

Las mejores formas de ganar dinero extra consisten en superar estos retos, en lugar de evitarlos.

Aspectos fiscales relacionados con los ingresos obtenidos por Internet

Cada dólar que ganes por Internet está sujeto a impuestos. Conocer los conceptos básicos antes de recibir tu primer pago te evitará una desagradable sorpresa en abril.

Impuesto sobre el trabajo por cuenta propia en EE. UU.: Un 15,3 % sobre los ingresos netos, compuesto por un 12,4 % destinado a la Seguridad Social y un 2,9 % a Medicare. Esto se aplica a todos los ingresos procedentes de trabajos autónomos, trabajos esporádicos y negocios en línea, además del impuesto federal sobre la renta habitual.

Pagos trimestrales a cuenta del impuesto: Es obligatorio cuando se prevé que la deuda tributaria federal anual sea de 1.000 dólares o más. Fechas límite: 15 de abril, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de enero de cada año.

Declaración del formulario 1099-K: Se activa cuando los pagos superan los 20 000 dólares en 200 o más transacciones a lo largo de un año natural. Se aplica a PayPal, Venmo, Rayita, y todos los principales métodos de pago de las plataformas.

Gastos deducibles para quienes obtienen ingresos por Internet:

Oficina en casa: hasta 5 $/pie cuadrado (máximo 300 pies cuadrados = 1.500 $ al año)

Porcentaje correspondiente al uso profesional en la factura de Internet

Ordenador portátil y material

Suscripciones a software (Canva Pro, TubeBuddy, herramientas de búsqueda de palabras clave)

Cursos adquiridos con fines de desarrollo profesional

Herramientas gratuitas para la gestión de registros: Wave Accounting (facturación y contabilidad gratuitas), Hojas de cálculo de Google (seguimiento manual de gastos), IRS Free File (preparación gratuita de la declaración de la renta para ingresos brutos ajustados inferiores a 89 000 dólares).

Los tipos impositivos estatales varían: 0 % en Texas, Florida y Nevada; hasta un 13,3 % en California. Ten en cuenta el tipo impositivo de tu estado al calcular tu salario neto.

Personas con ingresos no procedentes de EE. UU.: Es necesario presentar el formulario W-8BEN para solicitar la aplicación de tipos reducidos de retención en origen en EE. UU. sobre Amazon Associates, Merch by Amazon, y otras plataformas estadounidenses. Sin él, estas plataformas retienen de forma predeterminada el 30 % a los ciudadanos extranjeros.

La mejor forma de ganar dinero por Internet a largo plazo es quedarse con lo que se gana. Ser consciente de las obligaciones fiscales desde el primer mes es lo que diferencia a quienes generan ingresos reales de quienes se lo gastan todo antes de que Hacienda les pida su parte.

Cómo alcanzar unos ingresos mensuales de cuatro cifras en Internet

Para descubrir las mejores formas de ganar mucho dinero por Internet, hay que superar cuatro etapas clave en materia de ingresos, una tras otra. La mayoría de la gente intenta saltarse las primeras y acaba atascándose.

Hito 1: De 100 a 500 dólares al mes (meses 1 a 3). Comprueba la eficacia del método elegido con un primer cliente que pague, una primera venta de afiliados o una primera venta de un producto digital. Céntrate en el volumen: más propuestas, más contenidos o más diseños subidos.

Hito 2: De 500 a 2.000 dólares al mes (meses 3 a 6). Convierte las transacciones puntuales en ingresos recurrentes. Si eres autónomo, ofrece paquetes de servicios fijos tras cada proyecto finalizado. Si eres creador de contenidos, crea una lista de correo electrónico para reducir la dependencia de los algoritmos de las plataformas.

Hito 3: De 2.000 a 5.000 dólares al mes (del mes 6 al 12). Sube los precios entre un 25 % y un 40 % una vez que hayas ganado reputación y hayas recibido valoraciones. Datos de la plataforma procedentes de Upwork indica que los autónomos que suben sus tarifas tras recibir 10 valoraciones positivas experimentan un aumento significativo de sus ingresos.

Hito 4: De 5.000 a 10.000 dólares o más al mes (del primer al segundo año). Convierte tus servicios en productos o añade una fuente de ingresos pasivos. Un escritor autónomo que gane 3.000 dólares al mes puede añadir un libro electrónico (500 dólares al mes), un curso de blogs (1.000 dólares al mes) y enlaces de afiliados (500 dólares al mes) para alcanzar un total de 5.000 dólares al mes sin tener que trabajar más horas.

Regla de diversificación: Evita depender de una sola plataforma. Las personas que más ganan con los 10 métodos de esta lista utilizan entre dos y tres fuentes de ingresos al mismo tiempo.

Perspectiva del público de videojuegos: Ingresos por retransmisiones de videojuegos en Twitch or YouTube Se puede combinar con el marketing de afiliados de equipamiento para videojuegos y tarjetas regalo, además de los ingresos generados por los juegos «play-to-earn», lo que permite obtener tres fuentes de ingresos simultáneas dirigidas al mismo público de jugadores. Si te interesan los juegos basados en recompensas, consulta el Los mejores juegos de Swagbucks para ganar recompensas como un complemento sencillo a los métodos anteriores.

Las mejores formas de obtener beneficios a largo plazo consisten en acumular fuentes de ingresos, no en sacar el máximo partido a una sola. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de ganar dinero? Es cualquier método que empieces a aplicar, mantengas y luego vayas desarrollando.

La mejor forma de ganar dinero en Internet: ponerlo todo en práctica

The La mejor forma de ganar dinero en Internet es aquel que se adapte a tus habilidades actuales, a tu presupuesto y a tus plazos, y no el que tenga el mayor potencial teórico. Tras analizar diez métodos con datos reales, quedan claros cuáles son los tres puntos de partida más accesibles.

Trabajo autónomo: Puesta en marcha sin costes, ingresos en un plazo de una a cuatro semanas, con posibilidad de alcanzar los 8.000 dólares o más al mes en un nicho especializado.

Trabajo en el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA): Puesta en marcha sin costes, ingresos en un plazo de una a cuatro semanas, salario medio en EE. UU. de unos 52 877 dólares al año y sin necesidad de titulación universitaria.

Clases particulares en línea: Inversión inicial de entre 50 y 100 dólares; ingresos en una o dos semanas; entre 60 y 100 dólares por hora para tutores certificados en materias especializadas.

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