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Cómo ganar dinero con trabajos en línea en 2026: 7 formas reales con las que realmente se gana dinero

Si estás aprendiendo a ganar dinero con trabajos en línea, trabajar como autónomo en Upwork es una de las formas más rápidas de recibir tu primer pago. Funciona mejor si ya tienes una habilidad demandada en el mercado o estás dispuesto a desarrollarla, pero ten en cuenta que tendrás que dedicar varias semanas a buscar clientes y realizar los trabajos.

Los trabajos online de verdad pueden sustituir parte de tu sueldo en un mes si eliges el método adecuado y evitas las estafas. Esta guía desglosa siete métodos legítimos para ganar dinero con trabajos online, clasificados según sus ingresos reales.

VISIÓN GENERAL El trabajo online legítimo más rápido y uno de los mejores para ganar dinero es trabajar como autónomo en Upwork utilizando una habilidad comercializable que ya poseas. Los principiantes pueden ganar, de forma realista, entre 100 y 500 dólares en su primer mes, con la posibilidad de obtener ingresos más elevados a medida que adquieran experiencia, construyan un portafolio y consigan trabajos recurrentes.

¿Es realmente factible ganar dinero con trabajos online?

Sí, pero la cifra realista para el primer o segundo mes de un principiante es modesta, entre 100 y 500 dólares, y las cifras de más de 1.000 dólares que se ven en los titulares suelen referirse a personas que llevan meses construyendo una cartera de clientes, un portfolio o una comunidad de seguidores. Para quienes están explorando cómo ganar dinero en línea por primera vez, estas cifras ofrecen un punto de partida más realista.

En lo que respecta a los trabajos secundarios online, la persona media que se dedica a ellos gana entre 900 y 1.100 dólares al mes trabajando entre 11 y 16 horas a la semana, según los datos de 2026 de Penny Hoarder, y esa es la cifra de referencia realista, no el límite máximo. Esta cifra es realista para alguien que trabaje de forma constante entre 5 y 15 horas a la semana durante al menos un mes, no para quien espere obtener unos ingresos que sustituyan por completo a su salario principal con trabajos online desde casa ya en la primera semana.

Los métodos que se describen a continuación para ganar dinero con trabajos en línea se dividen en cuatro categorías: trabajos basados en habilidades, formas más rápidas de ganar dinero, métodos que requieren una habilidad ya adquirida o que se aprende rápidamente, y métodos basados en activos o pasivos que tardan más en ponerse en marcha, pero que requieren menos tiempo de trabajo una vez establecidos.

7 formas reales de ganar dinero con trabajos en línea

Estos métodos están ordenados de mayor a menor según su techo de ingresos realista, combinando trabajos basados en habilidades con métodos más pasivos y basados en activos. Si eres principiante y buscas formas de ganar dinero en línea, puedes elegir un método que se adapte al tiempo y las habilidades de las que dispones en este momento.

1. Trabajar como autónomo en Upwork y Fiverr

Los autónomos cualificados en Upwork y Fiverr pueden llegar a ganar, de forma realista, entre 500 y más de 3.000 dólares al mes una vez que se han consolidado, aunque la mayoría de los principiantes empiezan con cantidades mucho más bajas. Para cualquiera que esté comparando los mejores trabajos online para ganar dinero, el trabajo autónomo destaca por su combinación de bajos costes iniciales y un alto potencial de ingresos.

Los propios datos de Upwork sobre tarifas por hora correspondientes a 2026 muestran una media en toda la plataforma de alrededor de 39 dólares por hora, con trabajos de nivel básico y administrativos entre 10 y 20 dólares por hora, y trabajos especializados de programación, inteligencia artificial o consultoría por encima de los 60-100 dólares por hora. Estas tarifas son brutas, ya que Upwork cobra a los autónomos una comisión de servicio variable que oscila entre el 0 % y el 15 %.

La distribución de ingresos en Fiverr es, aproximadamente, del 70 % de los vendedores que ganan menos de 100 dólares al mes, y alrededor del 96 % que ganan menos de 500 dólares al mes. Los vendedores mejor valorados en nichos de gran demanda, como el desarrollo web, declaran entre 3.000 y 15.000 dólares al mes. Fiverr se queda con una comisión fija del 20 % por cada servicio. Considera estas cifras elevadas como un techo al que aspirar, no como la base de referencia.

La inscripción en ambas plataformas es gratuita, lo cual es importante si estás buscando formas de ganar dinero en línea para principiantes, y necesitarás un perfil o un portafolio específico; no se requiere titulación universitaria. El primer pago tarda unos 14 días en los contratos de precio fijo de Upwork, más una retención de seguridad de 5 días, o 14 días de forma estándar en Fiverr (7 con Fiverr Plus).

En este método para ganar dinero con trabajos en línea, un error común en ambas plataformas es fijar precios demasiado bajos para conseguir los primeros encargos y quedarse estancado ahí, en lugar de subir las tarifas tras recibir valoraciones positivas.

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2. Trabajo como asistente virtual

El trabajo como asistente virtual suele pagar entre 20 y 30 dólares por hora a los autónomos que trabajan directamente con los clientes; los asistentes virtuales de Belay indican en Glassdoor e Indeed que ganan aproximadamente entre 20 y 25 dólares por hora. Estos se cuentan entre los trabajos desde casa que ofrecen una remuneración estable una vez que se tienen las habilidades y la experiencia que necesitan los clientes.

Los precios de los paquetes de las agencias son una cifra totalmente diferente. La propia página de precios de MyOutDesk para 2026 indica que su paquete de asistente virtual gestionado a tiempo completo cuesta 1.988 dólares al mes, lo que supone aproximadamente 12 dólares por hora; se trata de una tarifa global de un paquete offshore, no del salario neto de un autónomo con sede en EE. UU. Un paquete orientado al cliente o una tarifa de facturación nunca se corresponde simplemente con lo que el autónomo se lleva a casa.

Empezar es gratis, lo que lo convierte en uno de los mejores trabajos en línea para ganar dinero, y basta con un sencillo portfolio de una sola página. Necesitarás organización, herramientas de calendario y correo electrónico, y un inglés escrito claro. El proceso de incorporación a una agencia puede durar entre 2 y 6 semanas, mientras que el trabajo como asistente virtual autónomo para clientes directos puede pagarse tras la primera factura, a menudo en un plazo de 1 a 2 semanas.

Para este método de cómo ganar dinero con trabajos en línea, lo mejor es especializarse en servicios como la gestión del correo electrónico, la producción de podcasts o la contabilidad, lo que puede ayudarte a aumentar tus tarifas con el tiempo y convertirlo en uno de los trabajos en línea mejor remunerados.

LAS HABILIDADES MÁS DEMANDADAS Belay 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo ganar dinero con trabajos en línea? Encuentra trabajos como asistente virtual a distancia y gana dinero desde casa. Solicitar ahora

3. Clases particulares en línea

Si estás buscando cómo ganar dinero con trabajos en línea, esta es una actividad extra recomendada para estudiantes universitarios. Los tutores online suelen ganar entre 19 y 40 dólares por hora por asignaturas académicas generales y entre 60 y 200 dólares por hora por la preparación del SAT o matemáticas avanzadas. Esto convierte a la tutoría especializada en uno de los trabajos online mejor remunerados para personas con sólidos conocimientos de la materia y la capacidad de enseñarla de forma eficaz.

Sin embargo, ten en cuenta, si eres principiante y buscas formas de ganar dinero por Internet, que esas cifras corresponden a la tarifa bruta anunciada: Wyzant se queda con el 25 % de la tarifa del tutor, además de una comisión independiente del 9 % que se cobra a los alumnos, y Preply aplica a los nuevos tutores una comisión inicial del 33 %, que se reduce al 18 % tras impartir 400 horas de clase.

Las medias mensuales comunicadas por la propia Preply son las cifras reales para el nivel de principiantes: los tutores que trabajan entre 0 y 10 horas a la semana ganan una media de 117,70 dólares al mes, mientras que los que trabajan entre 40 y 50 horas a la semana ganan una media de 1.416,40 dólares al mes. Las cifras más elevadas de la preparación para el SAT —entre 150 y 500 dólares por hora en programas estructurados— representan el techo al que pueden aspirar los especialistas acreditados, no lo que un principiante debería esperar al explorar formas legítimas de ganar dinero en línea.

Para iniciarte en este método de cómo ganar dinero con trabajos en línea, necesitarás conocimientos sobre la materia, a veces una prueba sobre la misma o una verificación de identidad, y un título universitario puede ser de ayuda en materias relacionadas con la preparación de exámenes.

El primer pago se recibe tras completar la primera clase, normalmente en el plazo de una o dos semanas, según el ciclo habitual de la plataforma. Recuerda fijar tu tarifa inicial teniendo en cuenta la comisión de la plataforma para evitar sentirte mal pagado por la misma clase.

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4. Negocio de impresión bajo demanda

Una tienda de impresión bajo demanda que vende a través de Printify y Etsy obtiene, de forma realista, un margen de beneficio de entre el 15 % y el 35 % una vez deducidas las comisiones, los gastos de envío y los costes de producción. Es una de las formas legítimas de ganar dinero en Internet para quienes desean crear un negocio online sin tener que gestionar su propio stock.

En el caso de una camiseta básica de 20 dólares, esto suele suponer un beneficio de entre 5 y 8 dólares por venta, una vez descontados el coste de producción de Printify y las comisiones de Etsy. Un artículo de nicho de gama alta demuestra por qué los productos de nicho superan a los básicos: una sudadera personalizada con un retrato de una mascota, con un precio de 44,99 dólares y un coste de producción de 14 dólares, genera un beneficio de más de 22 dólares, lo que supone un margen aproximado del 49 %.

Conectar Printify a una tienda de Etsy es gratuito, aunque Etsy cobra una pequeña comisión por cada anuncio. Necesitarás conocimientos básicos de diseño o plantillas de diseño gratuitas, además de una idea de nicho. Etsy suele ingresar los ingresos de las ventas en un plazo de 3 a 5 días laborables, pero la primera venta real con este método para ganar dinero con trabajos en línea puede tardar semanas o meses en producirse, tras un periodo de publicación de anuncios y pruebas.

Prueba primero tus diseños con ventas orgánicas antes de destinar entre el 15 % y el 20 % de tus ingresos a anuncios en Etsy, lo que te ayudará a proteger tu margen de beneficio y a evitar gastar en productos cuya demanda aún no se ha demostrado. Estos aspectos son importantes a la hora de explorar cómo ganar dinero en línea para principiantes.

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5. Venta de fotos y vídeos de archivo

Los colaboradores de bancos de imágenes ganan, de forma realista, entre 50 y 500 dólares al mes con un pequeño portfolio inicial, y pueden llegar a ganar entre 500 y 3.000 dólares al mes solo con más de 1.000 imágenes subidas. Para los creadores que buscan trabajos en línea desde casa, la fotografía de stock ofrece una opción más pasiva que puede generar ingresos con el tiempo.

Adobe Stock paga una regalía fija del 33 % sobre las fotos y los vectores (35 % en el caso de los vídeos) a todos los colaboradores, sin aplicar una tasa más alta a los colaboradores exclusivos. Shutterstock utiliza una estructura por tramos que parte del 15 % para los primeros 500 dólares de ingresos acumulados a lo largo de la vida y que aumenta en función del volumen.

La media real por descarga ha caído drásticamente. Estudios recientes sitúan los pagos medios en torno a los 0,10 dólares por descarga en Shutterstock y los 0,25 dólares por descarga en Adobe Stock, lo que supone un descenso respecto a las cifras de entre 0,78 y más de 1 dólar de hace tan solo unos años. En comparación con otras formas legítimas de ganar dinero en línea, se trata de un juego de volumen, no de ganancias rápidas, y los ingresos netos dependen en gran medida del tamaño del catálogo y de la calidad de las palabras clave.

Este método para ganar dinero con trabajos en línea es gratuito si ya dispones de una cámara o un smartphone decente. Necesitarás autorizaciones de modelos o de propiedad para personas identificables o propiedades privadas, además de una selección precisa de palabras clave. Ambas plataformas exigen un saldo mínimo de 25 dólares, y Adobe Stock añade un plazo de espera obligatorio de 45 días tras tu primera venta antes de poder realizar tu primera retirada de fondos.

Subir un catálogo amplio y actualizado constantemente es clave para generar ingresos pasivos significativos a partir de imágenes de archivo, en lugar de depender de unas pocas imágenes para obtener ganancias importantes. Ten esto en cuenta cuando busques formas de ganar dinero en Internet para principiantes.

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6. Transcripción y corrección de textos

La transcripción suele pagar entre 10 y 20 dólares por hora, una vez que se adquiere rapidez, aunque la remuneración es por minuto de audio, no por hora trabajada, a diferencia de otras formas legítimas de ganar dinero en línea. Es un método accesible y uno de los mejores trabajos en línea para ganar dinero si estás buscando cómo ganar dinero en Internet para principiantes que tengan buenas habilidades de comprensión auditiva, mecanografía y gramática.

Rev paga a los transcriptores y subtituladores autónomos entre 0,30 y 1,10 dólares por minuto de audio o vídeo, dependiendo del tipo de trabajo. Para ser aprobado, hay que superar un cuestionario de gramática de unas 20 preguntas, que dura entre 5 y 15 minutos, además de realizar una breve muestra de transcripción. Los candidatos rechazados deben esperar 45 días para volver a presentar su solicitud, por lo que no se garantiza un trabajo inmediato a pesar de que el umbral de acceso sea bajo.

Un pedal de pie o un software de transcripción pueden ser de ayuda, pero no son imprescindibles para empezar. Necesitarás un buen dominio de la gramática inglesa y un entorno de grabación tranquilo. El pago se procesa normalmente según el ciclo semanal habitual de la plataforma, una vez que se apruebe el trabajo enviado.

Ten en cuenta el tiempo necesario para depurar y transcribir con precisión cada archivo, ya que una grabación desordenada de una hora puede llevarte entre 3 y 4 horas completarla, lo que reducirá significativamente tu tarifa horaria efectiva en este método para ganar dinero con trabajos en línea.

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7. Encuestas online remuneradas y microtareas

Las encuestas remuneradas y las microtareas reportan, de forma realista, entre 20 y 50 dólares al mes para los usuarios ocasionales y entre 80 y 150 dólares al mes para los usuarios que se dedican a ello a diario, lo que supone una tarifa por hora de entre 2 y 4 dólares aproximadamente. Las encuestas individuales pagan entre 0,40 y 2,00 dólares cada una, y ocasionalmente hay encuestas de mayor valor que alcanzan los 5 dólares o más.

Este método para ganar dinero con trabajos online ocupa el último lugar de esta lista como un complemento para los gastos diarios, no como sustituto de un trabajo. La mayoría de los usuarios activos afirman ganar solo entre 2 y 5 dólares al día con una actividad regular. Aun así, las encuestas pueden constituir una de las formas legítimas más sencillas de ganar dinero en línea cuando se utilizan plataformas consolidadas y se tienen expectativas de ingresos realistas.

Si quieres ganar dinero con Swagbucks y otras plataformas similares, los únicos requisitos son tiempo y una dirección de correo electrónico válida, a diferencia de la mayoría de las demás formas legítimas de ganar dinero por Internet. El importe mínimo de 5 dólares para retirar dinero a través de PayPal se puede alcanzar en pocos días si eres un usuario activo. Céntrate en las encuestas con mayores tasas de finalización en lugar de perseguir todas las opciones disponibles, ya que las descalificaciones frecuentes pueden hacerte perder más tiempo del que valen las encuestas.

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Comparación de los métodos para ganar dinero con trabajos en línea

A continuación te ofrecemos una forma rápida de comparar los costes iniciales, los plazos y los ingresos realistas de los mejores trabajos en línea para ganar dinero que figuran en esta guía. Los costes y los plazos son especialmente importantes cuando se trata de aprender a ganar dinero en línea para principiantes.

Método Coste inicial Tiempo hasta el primer pago Ingresos mensuales realistas Ideal para Trabajo autónomo (Upwork/Fiverr) Gratis 2-3 semanas Entre 100 y 500 dólares al principio; más de 1.000 dólares una vez consolidado Cualquier persona con una habilidad con salida en el mercado Trabajo como asistente virtual Gratis De 2 a 6 semanas Entre 400 y 2.500 dólares a tiempo parcial Personas organizadas y capaces de realizar varias tareas a la vez Clases particulares en línea Gratis 1–2 semanas 118–1 416 $ a tiempo parcial Expertos en la materia Negocio de impresión bajo demanda Gratis hasta unos 20 $ en comisiones de publicación De 4 a 12 semanas hasta la primera venta Beneficio de 5–8 $ por artículo, que aumenta con el volumen Diseñadores creativos Fotos y vídeos de archivo Gratis (con equipo propio) Más de 45 días Entre 50 y 500 dólares por un pequeño portafolio Fotógrafos con un archivo propio Transcripción y corrección de textos Gratis De 1 a 2 semanas Equivalente a entre 10 y 20 dólares por hora Mecanógrafos rápidos con buenos conocimientos de gramática Encuestas remuneradas y microtareas Gratis Unos días Entre 20 y 150 dólares al mes Aprovechar pequeños ratos de tiempo libre

Juega a juegos y utiliza aplicaciones para ganar un dinero extra

Las aplicaciones de recompensas y las plataformas «play-to-earn» no sustituirán a los métodos para ganar dinero con los trabajos online mencionados anteriormente, pero, siendo realistas, permiten ganar entre 10 y 50 dólares al mes dedicándoles unos minutos al día en momentos de ocio. Considéralas un complemento realmente útil para los métodos anteriores, no una alternativa a ellos.

Todas las aplicaciones de recompensas que se enumeran a continuación son gratuitas y pueden complementar algunos de los mejores trabajos en línea para ganar dinero; Snakzy es la más adecuada para principiantes, con un umbral mínimo de pago bajo.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy De 5 a 25 dólares (varía según la región y la recompensa) Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

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Lo que no funciona

El mayor riesgo a la hora de ganar dinero por Internet no es elegir el método equivocado entre las formas legítimas de hacerlo. Es caer en una estafa que utiliza el mismo lenguaje, los mismos puestos de trabajo y las mismas promesas que los trabajos online legítimos. Cuando aprendas a ganar dinero con trabajos online, conocer las señales de alerta puede ayudarte a evitar perder dinero antes incluso de haber ganado nada.

Esquemas de «paga para trabajar». Cualquier anuncio que te pida dinero por adelantado para un kit de inicio, materiales de formación o una certificación antes de que puedas empezar a ganar dinero es un patrón de estafa que la FTC ha señalado directamente en su página sobre estafas laborales.

Cualquier anuncio que te pida dinero por adelantado para un kit de inicio, materiales de formación o una certificación antes de que puedas empezar a ganar dinero es un patrón de estafa que la FTC ha señalado directamente en su página sobre estafas laborales. Trabajos de asistente para reenvío de paquetes y cobro de cheques. Los anuncios que te piden que recibas paquetes o ingreses cheques y que transfieras parte del dinero son una estafa clásica de «mula de dinero», no un puesto real de asistente virtual.

Los anuncios que te piden que recibas paquetes o ingreses cheques y que transfieras parte del dinero son una estafa clásica de «mula de dinero», no un puesto real de asistente virtual. Aplicaciones de estafas con tareas gamificadas. La FTC informa de que las pérdidas por estafas laborales se dispararon de 90 millones de dólares en 2020 a 501 millones en 2024, siendo las estafas de tareas gamificadas uno de los principales factores de ese aumento, lo que nos recuerda que es mejor ceñirse a las plataformas mencionadas anteriormente en lugar de a una aplicación desconocida que promete enormes ganancias diarias.

La FTC informa de que las pérdidas por estafas laborales se dispararon de 90 millones de dólares en 2020 a 501 millones en 2024, siendo las estafas de tareas gamificadas uno de los principales factores de ese aumento, lo que nos recuerda que es mejor ceñirse a las plataformas mencionadas anteriormente en lugar de a una aplicación desconocida que promete enormes ganancias diarias. Mensajes directos no solicitados de reclutadores. Un cliente real publica en la propia plataforma. Un mensaje no solicitado que ofrece un trabajo a distancia garantizado y bien remunerado es uno de los patrones más comunes de estafa en la contratación que la BBB registra cada año.

Los mejores trabajos en línea para ganar dinero nunca te exigen que pagues por la oportunidad en sí. A la hora de evaluar trabajos desde casa que ofrecen una remuneración, debes verificar al empleador, la plataforma y el proceso de pago antes de compartir información personal o aceptar el trabajo.

Veredicto final sobre cómo ganar dinero con trabajos en línea

El trabajo autónomo es la mejor opción en general y uno de los mejores trabajos en línea para ganar dinero para la mayoría de las personas, ya que ofrece el mayor potencial de ingresos y la vía más rápida para conseguir un primer cliente, mientras que las clases particulares y el trabajo de asistente virtual le siguen de cerca para cualquiera que ya cuente con una habilidad específica. La impresión bajo demanda y las fotos de archivo premian la paciencia más que el ajetreo.

Una vez que recibas tu primer pago, destinar una parte a algo concreto, como comprar Robux, es una forma divertida de ver los resultados. Cuando aprendas a ganar dinero con trabajos online, empieza con un solo método de esta lista, no con todos a la vez.

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