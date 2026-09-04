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So verdienen Sie 2026 Geld mit Online-Jobs: 7 echte Möglichkeiten, mit denen Sie tatsächlich Geld verdienen können

Wenn Sie lernen möchten, wie man mit Online-Jobs Geld verdient, ist die freiberufliche Tätigkeit auf Upwork eine der schnellsten Möglichkeiten, Ihre erste Auszahlung zu erhalten. Das funktioniert am besten, wenn Sie bereits über eine gefragte Fähigkeit verfügen oder bereit sind, sich eine solche anzueignen – rechnen Sie jedoch damit, dass Sie mehrere Wochen damit verbringen werden, Kunden zu finden und Aufträge zu erledigen.

Echte Online-Jobs können innerhalb eines Monats einen Teil Ihres Gehalts ersetzen, wenn Sie die richtige Methode wählen und Betrugsversuche meiden. Dieser Leitfaden stellt sieben seriöse Methoden vor, mit denen Sie mit Online-Jobs Geld verdienen können, geordnet nach realistischen Verdienstmöglichkeiten.

KURZÜBERSICHT Der schnellste seriöse Online-Job und einer der besten Online-Jobs, um Geld zu verdienen, ist die freiberufliche Tätigkeit auf Upwork unter Nutzung einer marktfähigen Fähigkeit, über die Sie bereits verfügen. Anfänger können im ersten Monat realistisch gesehen 100 bis 500 US-Dollar verdienen, wobei höhere Verdienstmöglichkeiten bestehen, sobald sie Erfahrung sammeln, ein Portfolio aufbauen und Folgeaufträge sichern.

Ist es tatsächlich realistisch, mit Online-Jobs Geld zu verdienen?

Ja, aber die realistischen Verdienstmöglichkeiten für Anfänger in den ersten ein bis zwei Monaten sind bescheiden, etwa 100 bis 500 US-Dollar, und die Zahlen von über 1.000 US-Dollar, die man in Schlagzeilen sieht, beziehen sich in der Regel auf Personen, die bereits seit Monaten daran arbeiten, einen Kundenstamm, ein Portfolio oder eine Fangemeinde aufzubauen. Für Menschen, die sich als Anfänger damit beschäftigen, wie man online Geld verdienen kann, bieten diese Zahlen einen realistischeren Ausgangspunkt.

Was Online-Nebenjobs angeht, verdient ein durchschnittlicher Nebenjobber laut Daten von „The Penny Hoarder“ aus dem Jahr 2026 900 bis 1.100 Dollar pro Monat bei einer Arbeitszeit von 11 bis 16 Stunden pro Woche – und das ist die realistische Untergrenze, nicht die Obergrenze. Das ist realistisch für jemanden, der über mindestens einen Monat hinweg regelmäßig 5 bis 15 Stunden pro Woche arbeitet – nicht jedoch für diejenigen, die bereits in der ersten Woche erwarten, ihr gesamtes Einkommen durch Online-Jobs von zu Hause aus zu ersetzen.

Die unten aufgeführten Methoden, wie man mit Online-Jobs Geld verdienen kann, lassen sich in vier Kategorien einteilen: kompetenzbasierte Arbeit, schnellere Verdienstmöglichkeiten, Methoden, die eine bereits vorhandene oder schnell erlernbare Fähigkeit erfordern, sowie vermögensbasierte oder passive Methoden, deren Aufbau zwar länger dauert, die aber nach der Etablierung weniger Zeitaufwand erfordern.

7 echte Möglichkeiten, mit Online-Jobs Geld zu verdienen

Diese Methoden sind vom höchsten realistischen Verdienstpotenzial zum niedrigsten geordnet und kombinieren qualifikationsbasierte Arbeit mit passiveren, vermögensbasierten Methoden. Wer als Anfänger nach Möglichkeiten sucht, online Geld zu verdienen, kann eine Methode auswählen, die zu der Zeit und den Fähigkeiten passt, über die man derzeit verfügt.

1. Freiberufliche Tätigkeit auf Upwork und Fiverr

Erfahrene Freiberufler auf Upwork und Fiverr können realistisch gesehen 500 bis über 3.000 US-Dollar pro Monat verdienen, sobald sie sich etabliert haben, auch wenn die meisten Anfänger mit weitaus geringeren Beträgen beginnen. Für alle, die die besten Online-Jobs zum Geldverdienen vergleichen, sticht die freiberufliche Tätigkeit durch ihre Kombination aus niedrigen Einstiegskosten und hohem Verdienstpotenzial hervor.

Upworks eigene Daten zu Stundensätzen aus dem Jahr 2026 zeigen einen plattformweiten Durchschnitt von rund 39 Dollar pro Stunde, wobei Einstiegs- und Verwaltungsaufgaben bei 10 bis 20 Dollar pro Stunde liegen und spezialisierte Programmier-, KI- oder Beratungsaufgaben über 60 bis 100 Dollar pro Stunde liegen. Bei diesen Sätzen handelt es sich um Bruttosätze, da Upwork Freiberuflern eine variable Servicegebühr von 0 % bis 15 % berechnet.

Die Verdienstverteilung bei Fiverr sieht so aus, dass etwa 70 % der Anbieter weniger als 100 US-Dollar pro Monat verdienen und etwa 96 % weniger als 500 US-Dollar pro Monat. Top-bewertete Anbieter in stark nachgefragten Nischen wie der Webentwicklung geben monatliche Einnahmen von 3.000 bis 15.000 US-Dollar an. Fiverr behält eine pauschale Provision von 20 % auf jeden Auftrag ein. Betrachten Sie die hohen Zahlen als erstrebenswertes Maximum, nicht als Ausgangsbasis.

Die Anmeldung bei beiden Plattformen ist kostenlos, was wichtig ist, wenn Sie als Anfänger nach Möglichkeiten suchen, online Geld zu verdienen. Sie benötigen ein zielgerichtetes Profil oder Portfolio; ein Hochschulabschluss ist nicht erforderlich. Die erste Auszahlung erfolgt bei den Festpreisverträgen von Upwork nach etwa 14 Tagen zuzüglich einer 5-tägigen Sicherheitssperre oder standardmäßig nach 14 Tagen bei Fiverr (7 Tage mit Fiverr Plus).

Bei dieser Methode, mit Online-Jobs Geld zu verdienen, ist ein häufiger Fehler auf beiden Plattformen, die Preise zu niedrig anzusetzen, um die ersten paar Aufträge zu gewinnen, und dann dort stecken zu bleiben, anstatt die Preise nach positiven Bewertungen anzuheben.

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2. Arbeit als virtueller Assistent

Die Arbeit als virtueller Assistent bringt realistisch gesehen 20 bis 30 US-Dollar pro Stunde für Freiberufler, die direkt mit Kunden zusammenarbeiten, wobei Belay-VAs auf Glassdoor und Indeed von etwa 20 bis 25 US-Dollar pro Stunde berichten. Dies gehört zu den Jobs im Homeoffice, die eine konstante Vergütung bieten, sobald man über die Fähigkeiten und die Erfahrung verfügt, die Kunden benötigen.

Die Paketpreise von Agenturen liegen in einer ganz anderen Größenordnung. Auf der eigenen Preisseite von MyOutDesk für das Jahr 2026 wird das Vollzeit-Paket für verwaltete virtuelle Assistenten mit 1.988 US-Dollar pro Monat angegeben, was etwa 12 US-Dollar pro Stunde entspricht – dabei handelt es sich um einen Pauschalpreis für ein Offshore-Paket und nicht um das Nettoeinkommen eines in den USA ansässigen Freiberuflers. Ein kundenorientiertes Paket oder ein Abrechnungssatz entspricht niemals einfach dem, was der Auftragnehmer netto nach Hause bringt.

Der Einstieg ist kostenlos, was diesen Job zu einem der besten Online-Jobs zum Geldverdienen macht, und ein einfaches, einseitiges Portfolio ist dabei hilfreich. Sie benötigen Organisationstalent, Kalender- und E-Mail-Tools sowie klare schriftliche Englischkenntnisse. Die Aufnahme in eine Agentur kann 2 bis 6 Wochen dauern, während die Bezahlung für freiberufliche VA-Tätigkeiten bei Direktkunden bereits nach der ersten Rechnung erfolgen kann, oft innerhalb von 1 bis 2 Wochen.

Bei dieser Methode, mit Online-Jobs Geld zu verdienen, ist es am besten, sich auf Dienstleistungen wie E-Mail-Verwaltung, Podcast-Produktion oder Buchhaltung zu spezialisieren, wodurch Sie Ihre Stundensätze im Laufe der Zeit erhöhen und diesen Job zu einem der bestbezahlten Online-Jobs machen können.

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3. Online-Nachhilfe

Wenn du auf der Suche nach Möglichkeiten bist, mit Online-Jobs Geld zu verdienen, ist dies ein empfehlenswerter Nebenjob für Studierende. Online-Nachhilfelehrer verdienen in der Regel 19 bis 40 Dollar pro Stunde für allgemeine Schulfächer und 60 bis 200 Dollar pro Stunde für SAT-Vorbereitung oder fortgeschrittene Mathematik. Damit gehört spezialisierte Nachhilfe zu den bestbezahlten Online-Jobs für Menschen mit fundierten Fachkenntnissen und der Fähigkeit, diese effektiv zu vermitteln.

Beachten Sie jedoch bei der Suche nach Möglichkeiten, online Geld zu verdienen – insbesondere als Anfänger –, dass es sich bei diesen Zahlen um den angegebenen Bruttosatz handelt: Wyzant behält 25 % des Stundenlohns des Nachhilfelehrers ein, zusätzlich zu einer separaten Gebühr von 9 %, die den Schülern in Rechnung gestellt wird, und Preply berechnet neuen Nachhilfelehrern zunächst eine Provision von 33 %, die nach 400 Unterrichtsstunden auf 18 % sinkt.

Die von Preply selbst gemeldeten monatlichen Durchschnittswerte sind die realistischen Zahlen für Anfänger: Nachhilfelehrer , die 0 bis 10 Stunden pro Woche arbeiten, verdienen durchschnittlich 117,70 $ pro Monat, während Nachhilfelehrer, die 40 bis 50 Stunden pro Woche arbeiten, durchschnittlich 1.416,40 $ pro Monat verdienen. Die höheren Vergütungen für die SAT-Vorbereitung – 150 bis 500 US-Dollar pro Stunde bei strukturierten Programmen – stellen die angestrebte Obergrenze für zertifizierte Spezialisten dar und nicht das, was ein Anfänger erwarten sollte, wenn er nach seriösen Möglichkeiten sucht, online Geld zu verdienen.

Um mit dieser Methode, Geld mit Online-Jobs zu verdienen, zu beginnen, benötigst du Fachwissen, manchmal einen Fachtest oder eine Identitätsprüfung, und ein Hochschulabschluss kann bei Fächern zur Prüfungsvorbereitung hilfreich sein.

Die erste Auszahlung erfolgt nach der ersten abgeschlossenen Unterrichtseinheit, in der Regel innerhalb von etwa einer bis zwei Wochen gemäß dem normalen Abrechnungszyklus der Plattform. Denken Sie daran, Ihren Einstiegstarif unter Berücksichtigung der Provision der Plattform festzulegen, um zu vermeiden, dass Sie sich für dieselbe Unterrichtseinheit unterbezahlt fühlen.

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4. Print-on-Demand-Geschäft

Ein Print-on-Demand-Shop, der über Printify und Etsy verkauft, erzielt realistisch gesehen eine Gewinnspanne von 15 % bis 35 %, sobald Gebühren, Versand- und Produktionskosten abgezogen sind. Es ist eine der seriösen Möglichkeiten, online Geld zu verdienen – insbesondere für Menschen, die ein Online-Geschäft aufbauen möchten, ohne selbst Lagerbestände vorhalten zu müssen.

Bei einem einfachen T-Shirt für 20 $ ergibt sich nach Abzug der Produktionskosten von Printify und der Gebühren von Etsy in der Regel ein Gewinn von 5 bis 8 $ pro Verkauf. Ein hochwertiger Nischenartikel zeigt, warum Nischenprodukte besser abschneiden als Basisartikel: Ein Sweatshirt mit einem individuellen Tierporträt zum Preis von 44,99 $ bei Produktionskosten von 14 $ bringt einen Gewinn von über 22 $ ein, was einer Marge von rund 49 % entspricht.

Die Anbindung von Printify an einen Etsy-Shop ist kostenlos, allerdings erhebt Etsy eine geringe Gebühr pro Angebot. Du benötigst grundlegende Designkenntnisse oder kostenlose Designvorlagen sowie eine Nischenidee. Etsy überweist den Verkaufserlös in der Regel innerhalb von 3 bis 5 Werktagen, doch der erste tatsächliche Verkauf mit dieser Methode, um mit Online-Jobs Geld zu verdienen, kann nach Wochen oder Monaten des Einstellens und Testens erfolgen.

Testen Sie Ihre Designs zunächst anhand organischer Verkäufe, bevor Sie 15 % bis 20 % Ihres Umsatzes in Etsy-Anzeigen investieren. So schützen Sie Ihre Gewinnspanne und vermeiden Ausgaben für Produkte, deren Nachfrage sich noch nicht bewährt hat. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie als Anfänger herausfinden möchten, wie Sie online Geld verdienen können.

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5. Verkauf von Stockfotos und -videos

Stock-Anbieter verdienen mit einem kleinen Einstiegsportfolio realistisch gesehen 50 bis 500 US-Dollar pro Monat; erst bei mehr als 1.000 hochgeladenen Bildern steigt der Verdienst auf 500 bis 3.000 US-Dollar pro Monat. Für Kreative, die nach Online-Jobs von zu Hause aus suchen, bietet die Stockfotografie eine eher passive Option, mit der sich im Laufe der Zeit ein Einkommen erzielen lässt.

Adobe Stock zahlt jedem Anbieter eine pauschale Lizenzgebühr von 33 % auf Fotos und Vektorgrafiken (35 % auf Videos), wobei es für Exklusivanbieter keinen höheren Satz gibt. Shutterstock verwendet eine gestaffelte Struktur, die bei 15 % für die ersten 500 US-Dollar an Gesamtverdiensten beginnt und mit steigendem Volumen zunimmt.

Der durchschnittliche Verdienst pro Download ist stark gesunken. Aktuellen Untersuchungen zufolge liegen die durchschnittlichen Auszahlungen bei Shutterstock bei etwa 0,10 US-Dollar pro Download und bei Adobe Stock bei 0,25 US-Dollar pro Download – ein Rückgang gegenüber den Werten von etwa 0,78 bis über 1 US-Dollar noch vor wenigen Jahren. Im Vergleich zu anderen seriösen Möglichkeiten, online Geld zu verdienen, ist dies ein Spiel mit großen Stückzahlen und keine schnelle Auszahlung; der Nettogewinn hängt stark von der Größe des Portfolios und der Qualität der Stichwörter ab.

Diese Methode, mit Online-Jobs Geld zu verdienen, ist kostenlos, wenn Sie bereits eine Kamera oder ein ordentliches Smartphone besitzen. Sie benötigen Model- oder Eigentumsfreigaben für identifizierbare Personen oder privates Eigentum sowie eine präzise Stichwortzuordnung. Beide Plattformen verlangen ein Mindestguthaben von 25 US-Dollar, und bei Adobe Stock kommt nach Ihrem ersten Verkauf eine obligatorische Wartezeit von 45 Tagen hinzu, bevor Sie Ihre erste Auszahlung vornehmen können.

Das Hochladen eines umfangreichen, regelmäßig aktualisierten Portfolios ist entscheidend, um mit Stockfotos ein nennenswertes passives Einkommen aufzubauen, anstatt sich auf eine Handvoll Bilder zu verlassen, um nennenswerte Einnahmen zu erzielen. Behalten Sie dies im Hinterkopf, wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, wie Anfänger online Geld verdienen können.

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6. Transkription und Korrekturlesen

Transkription bringt realistisch gesehen umgerechnet 10 bis 20 Dollar pro Stunde ein, sobald man schnell genug ist – allerdings wird die Bezahlung pro Audiominute und nicht pro gearbeiteter Stunde abgerechnet, im Gegensatz zu anderen seriösen Möglichkeiten, online Geld zu verdienen. Es ist eine leicht zugängliche Methode und einer der besten Online-Jobs, um Geld zu verdienen, wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, wie Anfänger mit guten Hör-, Tipp- und Grammatikkenntnissen online Geld verdienen können.

Rev bezahlt freiberufliche Transkriptionisten und Untertiteler je nach Art des Auftrags 0,30 bis 1,10 US-Dollar pro Audio- oder Videominute. Vor der Zulassung sind ein Grammatikquiz mit etwa 20 Fragen (Dauer: 5 bis 15 Minuten) sowie eine kurze Probe-Transkription erforderlich. Abgelehnte Bewerber müssen 45 Tage warten, bevor sie sich erneut bewerben können; daher ist trotz der niedrigen Einstiegshürde keine sofortige Arbeitsgarantie gegeben.

Ein Fußpedal oder eine Transkriptionssoftware sind hilfreich, aber für den Einstieg nicht erforderlich. Du benötigst fundierte Kenntnisse der englischen Grammatik und eine ruhige Aufnahmeumgebung. Die Bezahlung erfolgt in der Regel im regulären wöchentlichen Zyklus der Plattform, sobald die eingereichte Arbeit genehmigt wurde.

Berücksichtigen Sie den Zeitaufwand für die Aufbereitung und die sorgfältige Transkription jeder Datei, da die Bearbeitung einer unübersichtlichen einstündigen Aufnahme 3 bis 4 Stunden in Anspruch nehmen kann und Ihren effektiven Stundensatz bei dieser Methode, mit Online-Jobs Geld zu verdienen, erheblich senkt.

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7. Bezahlte Online-Umfragen und Mikroaufgaben

Bezahlte Umfragen und Mikrotasks bringen realistisch gesehen 20 bis 50 Dollar pro Monat für Gelegenheitsnutzer und 80 bis 150 Dollar pro Monat für tägliche, engagierte Nutzer ein, was einem Stundensatz von etwa 2 bis 4 Dollar entspricht. Einzelne Umfragen werden mit 0,40 bis 2,00 $ pro Stück vergütet, wobei gelegentliche hochdotierte Umfragen 5 $ oder mehr einbringen können.

Diese Methode, mit Online-Jobs Geld zu verdienen, gehört am Ende dieser Liste als zusätzliches Taschengeld und nicht als Ersatz für einen Job. Die meisten aktiven Nutzer geben an, durch regelmäßige Teilnahme nur 2 bis 5 Dollar pro Tag zu verdienen. Dennoch können Umfragen eine der einfacheren seriösen Möglichkeiten darstellen, online Geld zu verdienen, wenn man etablierte Plattformen nutzt und realistische Einkommensvorstellungen hat.

Wenn Sie mit Swagbucks und anderen ähnlichen Plattformen Geld verdienen möchten, sind die Voraussetzungen lediglich Zeit und eine funktionierende E-Mail-Adresse – im Gegensatz zu den meisten anderen seriösen Möglichkeiten, online Geld zu verdienen. Die Mindestauszahlung von 5 Dollar über PayPal ist für einen aktiven Nutzer innerhalb weniger Tage erreichbar. Konzentrieren Sie sich auf Umfragen mit höheren Abschlussquoten, anstatt jeder verfügbaren Option hinterherzujagen, da häufige Ausschlüsse mehr Zeit verschwenden können, als die Umfragen wert sind.

AM EINFACHSTEN FÜR ANFÄNGER Swagbucks 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Wie kann man mit Online-Jobs Geld verdienen? Verdienen Sie online Geld durch Umfragen, Spiele, Einkäufe und Aufgaben. Anmelden

Vergleich der Methoden, um mit Online-Jobs Geld zu verdienen

Hier finden Sie eine übersichtliche Gegenüberstellung der Startkosten, des Zeitaufwands und der realistischen Verdienstmöglichkeiten der besten in diesem Leitfaden aufgeführten Online-Jobs zum Geldverdienen. Die Kosten und der Zeitaufwand sind besonders wichtig, wenn Anfänger lernen möchten, wie man online Geld verdient.

Methode Startkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Realistisches monatliches Einkommen Am besten geeignet für Freiberufliche Tätigkeit (Upwork/Fiverr) Kostenlos 2–3 Wochen 100–500 $ zu Beginn; 1.000 $+ nach Etablierung Jeder mit einer gefragten Fähigkeit Tätigkeit als virtueller Assistent Kostenlos 2–6 Wochen 400–2.500 $ in Teilzeit Organisierte Multitasker Online-Nachhilfe Kostenlos 1–2 Wochen 118–1.416 $ in Teilzeit Fachexperten Print-on-Demand-Geschäft Kostenlos bis ca. 20 $ an Einstellgebühren 4–12 Wochen bis zum ersten Verkauf 5–8 $ Gewinn pro Artikel, steigt mit dem Absatz Kreative Designer Stockfotos und -videos Kostenlos (eigene Ausrüstung) 45+ Tage 50–500 $ für ein kleines Portfolio Fotografen mit einer bestehenden Bilddatenbank Transkription und Korrekturlesen Kostenlos 1–2 Wochen Umgerechnet 10–20 $/Stunde Schnelle Schreibkräfte mit guten Grammatikkenntnissen Bezahlte Umfragen und Mikroaufgaben Kostenlos Ein paar Tage 20–150 $/Monat Kleine Lücken in der Freizeit ausfüllen

Spiele und Apps nutzen, um sich etwas dazuzuverdienen

Belohnungs-Apps und „Play-to-Earn“-Plattformen werden die oben aufgeführten Methoden zum Geldverdienen mit Online-Jobs nicht ersetzen, aber sie bringen realistisch gesehen 10 bis 50 Dollar pro Monat ein – und das für ein paar Minuten pro Tag in Ihrer Freizeit. Betrachten Sie sie als eine wirklich nützliche Ergänzung zu den oben genannten Methoden, nicht als konkurrierende Tätigkeit.

Die unten aufgeführten Belohnungs-Apps sind alle kostenlos und können einige der besten Online-Jobs zum Geldverdienen ergänzen; Snakzy ist dabei die anfängerfreundlichste mit einer niedrigen Mindestauszahlungsgrenze.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmekosten Snakzy 5 bis 25 US-Dollar (variiert je nach Region und Prämie) Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

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Was nicht funktioniert

Das größte Risiko beim Geldverdienen im Internet besteht nicht darin, unter den seriösen Methoden die falsche auszuwählen. Es besteht vielmehr darin, auf einen Betrug hereinzufallen, der dieselbe Sprache, dieselben Berufsbezeichnungen und dieselben Versprechungen verwendet wie seriöse Online-Jobs. Wenn Sie lernen, wie Sie mit Online-Jobs Geld verdienen können, hilft Ihnen das Erkennen der Warnzeichen dabei, Geldverluste zu vermeiden, bevor Sie überhaupt etwas verdient haben.

„Pay-to-Work“-Modelle: Jede Stellenanzeige, in der Sie aufgefordert werden, im Voraus Geld für ein Starter-Kit, Schulungsmaterialien oder eine Zertifizierung zu zahlen, bevor Sie Geld verdienen können, ist ein Betrugsmuster, auf das die FTC auf ihrer Seite zu Stellenbetrug ausdrücklich hingewiesen hat.

Jede Stellenanzeige, in der Sie aufgefordert werden, im Voraus Geld für ein Starter-Kit, Schulungsmaterialien oder eine Zertifizierung zu zahlen, bevor Sie Geld verdienen können, ist ein Betrugsmuster, auf das die FTC auf ihrer Seite zu Stellenbetrug ausdrücklich hingewiesen hat. Stellenangebote als „Weiterversand-“ oder „Scheckeinlösungsassistent“. Anzeigen, in denen Sie aufgefordert werden, Pakete entgegenzunehmen oder Schecks einzulösen und einen Teil des Geldes zurückzuüberweisen, sind ein klassisches Geldkurier-Schema und keine echte Stelle als virtueller Assistent.

Anzeigen, in denen Sie aufgefordert werden, Pakete entgegenzunehmen oder Schecks einzulösen und einen Teil des Geldes zurückzuüberweisen, sind ein klassisches Geldkurier-Schema und keine echte Stelle als virtueller Assistent. Betrügerische Apps mit spielerischen Aufgaben. Die FTC berichtet, dass die Verluste durch Jobbetrug von 90 Millionen Dollar im Jahr 2020 auf 501 Millionen Dollar im Jahr 2024 gestiegen sind, wobei Betrugsmaschen mit spielerisch gestalteten Aufgaben ein wesentlicher Treiber dieses Anstiegs waren – ein Grund, sich lieber an die oben genannten Plattformen zu halten, anstatt auf eine unbekannte App zu setzen, die riesige tägliche Auszahlungen verspricht.

Die FTC berichtet, dass die Verluste durch Jobbetrug von 90 Millionen Dollar im Jahr 2020 auf 501 Millionen Dollar im Jahr 2024 gestiegen sind, wobei Betrugsmaschen mit spielerisch gestalteten Aufgaben ein wesentlicher Treiber dieses Anstiegs waren – ein Grund, sich lieber an die oben genannten Plattformen zu halten, anstatt auf eine unbekannte App zu setzen, die riesige tägliche Auszahlungen verspricht. Unaufgeforderte Direktnachrichten von Personalvermittlern. Ein echter Auftraggeber veröffentlicht seine Stellenanzeige auf der Plattform selbst. Eine unaufgeforderte Nachricht, in der garantierte, hochbezahlte Remote-Arbeit angeboten wird, ist eines der häufigsten Muster von Einstellungsbetrug, die die BBB jedes Jahr nachverfolgt.

Bei den besten Online-Jobs, mit denen man Geld verdienen kann, muss man niemals für die Möglichkeit selbst bezahlen. Bei der Bewertung von bezahlten Homeoffice-Jobs sollten Sie den Arbeitgeber, die Plattform und den Zahlungsvorgang überprüfen, bevor Sie persönliche Daten weitergeben oder einen Auftrag annehmen.

Abschließendes Fazit dazu, wie man mit Online-Jobs Geld verdienen kann

Freiberufliche Tätigkeit ist insgesamt die beste Wahl und für die meisten Menschen eine der besten Online-Jobs, um Geld zu verdienen, da sie das höchste Verdienstpotenzial und den schnellsten Weg zum ersten Kunden bietet, während Nachhilfe und die Arbeit als virtueller Assistent für alle, die bereits über eine bestimmte Fachkompetenz verfügen, knapp dahinter auf Platz zwei liegen. Print-on-Demand und Stockfotos belohnen eher Geduld als Hektik.

Sobald du deine erste Auszahlung erhalten hast, ist es eine unterhaltsame Möglichkeit, die Ergebnisse zu sehen, wenn du einen Teil davon für etwas Konkretes verwendest, zum Beispiel für den Kauf von Robux. Wenn du lernst, wie man mit Online-Jobs Geld verdient, fang mit nur einer Methode aus dieser Liste an – nicht mit allen auf einmal.

Häufig gestellte Fragen