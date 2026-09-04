Cómo ganar 500 dólares rápidamente en 2026: 7 formas reales de hacerlo

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Cómo ganar 500 dólares rápidamente es una pregunta que tiene una respuesta real y sincera: sí, para la mayoría de la gente es factible en una semana, y vender cosas que ya tienes es la forma más rápida, ya que te permite cobrar en efectivo el mismo día en cuanto entregas el artículo.

Esto también es cierto para cualquiera que esté dispuesto a esforzarse, vender artículos o trabajar como conductor para una aplicación de servicios puntuales en cuestión de días, pero no es realista para alguien que espere ganar 500 dólares hoy sin hacer nada y de forma pasiva. Esta guía recoge siete formas reales y contrastadas de ganar 500 dólares rápidamente, desde opciones de dinero en efectivo el mismo día hasta trabajos más lentos que requieren ciertas habilidades.

VISTA RÁPIDA ¿Es realista? Sí, ganar 500 dólares rápidamente es realista vendiendo artículos viejos o que ya no se utilizan en Facebook Marketplace, posiblemente en un fin de semana, si dispones de productos de valor. Los aparatos electrónicos, los muebles, los objetos de colección y las herramientas pueden venderse rápidamente si se les pone un precio competitivo y se promocionan bien entre los compradores locales.

Todos los métodos que se indican a continuación sobre cómo ganar 500 dólares rápidamente están respaldados por datos reales de ingresos, no por conjeturas ni por estimaciones recicladas de blogs. Hay varias formas de ganar 500 dólares rápidamente. La lista combina la venta puntual de bienes, los trabajos esporádicos y el trabajo autónomo basado en habilidades, para que puedas elegir el método que mejor se adapte a tu plazo real en lugar de quedarte con el que te parezca más atractivo.

¿Es realmente factible ganar 500 dólares rápidamente?

Sí, para la mayoría de las personas que tengan bienes que puedan vender o unas cuantas tardes libres, es realista ganar 500 dólares rápidamente, aunque, siendo sinceros, el plazo oscila entre un fin de semana y dos o tres semanas, dependiendo del método, en lugar de ser una forma garantizada de ganar 500 dólares hoy mismo.

Algunos métodos para ganar 500 dólares rápidamente te permiten obtenerlos en cuestión de horas, mientras que otras formas de ganar 500 dólares rápidamente tardan entre una y cuatro semanas en realizar el primer pago debido a los retenimientos de la plataforma por motivos de garantía y liquidación.

Fiverr libera los fondos 14 días después de que un encargo se marque como completado, o 7 días en el caso de sus vendedores «Top Rated», «Seller Plus» y «Pro», mientras que Upwork concede a los clientes 14 días para revisar los trabajos de precio fijo antes de que los fondos entren en un periodo de retención de seguridad de 5 días.

A alguien que no tenga nada que vender, ni un coche fiable ni ninguna habilidad comercializable le resultará más difícil alcanzar los 500 dólares en menos de una semana, por lo que debería recurrir a trabajos puntuales al estilo de TaskRabbit en lugar de un plan más lento para ganar 500 dólares rápidamente.

Esos métodos para ganar 500 dólares rápidamente solo requieren tiempo y tu propia mano de obra o un coche, en lugar de activos preexistentes o una cartera de proyectos. Además, recuerda que el bruto y el neto son diferentes: la cifra de 20 dólares por hora que anuncian las aplicaciones de trabajos esporádicos es el salario bruto, no lo que realmente llega a tu cuenta bancaria después de descontar la gasolina y los impuestos.

7 formas reales de ganar 500 dólares rápidamente

1. Vende rápidamente los artículos que no utilizas (Facebook Marketplace, eBay, Mercari)

Vender artículos que no utilizas para su recogida local es la forma más rápida de ganar 500 dólares rápidamente de todas las que aparecen en esta lista y una de las formas más realistas de conseguir 500 dólares hoy mismo, ya que el dinero cambia de manos en el momento en que entregas el artículo, y Facebook Marketplace no cobra comisiones por publicar anuncios para recogida local, lo que lo convierte en una auténtica fuente de dinero rápido.

NerdWallet documentó el caso de un vendedor novato que consiguió ganar 500 dólares rápidamente en un solo fin de semana de mercadillo, fijando el precio de la mayoría de los artículos entre 1 y 5 dólares y consultando los anuncios de Marketplace para ofrecer precios entre 10 y 20 dólares más baratos que los de artículos similares de mayor valor.

De media, los artículos normales tardan unos 12 días en venderse en Facebook Marketplace, pero los artículos con un buen precio y muy demandados en zonas pobladas pueden venderse en cuestión de horas o en un par de días. Para obtener consejos sobre cómo fijar el precio y fotografiar los artículos para venderlos rápido, consulta nuestra guía sobre cómo vender cosas por Internet rápidamente a cambio de dinero en efectivo.

Para este método de cómo ganar dinero rápido, los requisitos son mínimos: la cámara de un móvil, una cuenta de Facebook, eBay o Mercari, y artículos en buen estado. El coste inicial es de 0 $ para la recogida local, aunque eBay cobra una comisión del 13,6 % sobre el valor final más 0,40 $ por pedido para la mayoría de las categorías. Las comisiones por los pedidos de Facebook Marketplace que se envían por correo varían según la configuración de la venta y la ubicación.

Un error habitual en esta opción para ganar 500 dólares rápidamente es poner un precio demasiado alto a los artículos con valor sentimental, en lugar de tratar la venta como un trabajo extra de 500 dólares y fijar el precio en función de anuncios activos comparables, lo que frena las ventas.

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2. Vender aparatos electrónicos viejos

Un solo teléfono o portátil sin usar puede ayudarte a ganar 500 dólares rápidamente y, potencialmente, a conseguir 500 dólares hoy mismo gracias a una valoración instantánea de intercambio, sin necesidad de publicar un anuncio ni de regatear, aunque el crédito final depende del dispositivo y del método de intercambio.

Apple Trade In, el programa propio de Apple, valora el iPhone 16 Pro Max en hasta 720 dólares, según el informe de MacRumors de agosto de 2026 sobre el aumento de los precios de recompra de Apple, y Apple ajusta estos valores cada pocos meses. Por eso, merece la pena consultar la estimación actual si quieres ganar 500 dólares rápidamente antes de entregar un dispositivo.

Para este método de cómo ganar 500 dólares rápidamente, el dispositivo debe ser un modelo reciente y de alto valor en buen estado para acercarse a los 500 dólares por sí solo; los dispositivos más antiguos o dañados se pagarán por un valor mucho menor. Los requisitos son simplemente el propio dispositivo y un formulario de valoración en línea. Apple proporciona una etiqueta de envío prepagada para las entregas por correo, o una valoración al momento si llevas el dispositivo a una Apple Store.

Si realizas el canje sin comprar un dispositivo nuevo, recibirás una tarjeta regalo de Apple, no un ingreso bancario, así que tenlo en cuenta en tus planes para ganar 500 dólares rápidamente si necesitas dinero en efectivo. Enviar un dispositivo con un ESN o IMEI incorrecto, o en un estado que difiera de la información de tu presupuesto original, puede dar lugar a un valor final inferior.

PRESUPUESTOS INSTANTÁNEOS DE REEMBOLSO Apple Trade In 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo ganar 500 dólares rápidamente? Canjea dispositivos Apple que cumplan los requisitos por crédito para tus compras. OBTÉN UN PRESUPUESTO

3. Trabaja como repartidor para una aplicación de reparto (DoorDash, Uber Eats, Instacart)

Trabajar como conductor para una aplicación de servicios a domicilio puede ayudarte, de forma realista, a ganar 500 dólares rápidamente en un fin de semana largo de turnos, lo que lo convierte en un trabajo extra práctico de 500 dólares, pero planifica tu presupuesto en función de la cifra neta, no de la bruta. En 2026, los análisis de ingresos de los conductores sitúan el salario bruto de los repartidores de DoorDash entre 15 y 25 dólares por hora, llegando hasta los 30 dólares en las franjas horarias de mayor actividad.

El salario neto, una vez descontados los gastos de gasolina, el desgaste del vehículo y los impuestos por trabajo por cuenta propia, oscila entre 9 y 18 dólares por hora, lo que te da una idea realista de cómo ganar 500 dólares en una semana conduciendo. Instacart muestra un rango bruto similar, de entre 18 y 26 dólares por hora en la mayoría de los mercados, según los datos de Ridester para 2026.

Para esta opción de cómo ganar dinero rápido, los requisitos son disponer de un coche o una bicicleta fiables en ciudades densamente pobladas, un seguro, un smartphone y superar una verificación de antecedentes. El coste inicial consiste principalmente en gasolina y tiempo, no en dinero en efectivo por adelantado. El pago se realiza mediante transferencia bancaria semanal estándar, o el mismo día a través del servicio Fast Pay de DoorDash por una comisión de 1,99 dólares, lo que requiere haber completado primero 25 entregas y haber estado activo durante dos semanas.

Otra opción es la cuenta bancaria DoorDash Crimson, sin comisiones, que abona el pago al instante tras cada entrega una vez que se aprueba la cuenta. Para esta forma de ganar 500 dólares rápidamente, evita limitarte a llevar la cuenta de los ingresos brutos y no tener en cuenta el kilometraje, ya que esto exagera los ingresos reales que te quedas una vez llega la época de la declaración de la renta.

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4. Acepta trabajos locales en TaskRabbit

Una o dos tareas locales más importantes, como ayudar con una mudanza o montar muebles, pueden reportar entre 100 y 300 dólares en un solo día, lo que hace posible ganar 500 dólares hoy mismo con varias reservas y pone al alcance de la mano el objetivo de ganar 500 dólares rápidamente en una semana.

Según la propia página de ayuda de TaskRabbit, los «Taskers» se quedan con el 100 % de la tarifa por hora que fijen. Las comisiones de servicio y de confianza de TaskRabbit se cobran al cliente, no se deducen de la remuneración del «Tasker».

Los «Taskers» generales siguen ganando una media de entre 20 y 50 dólares por hora, mientras que los especialistas en montaje de televisores, configuración de hogares inteligentes o instalación de electrodomésticos ganan una media de entre 40 y 80 dólares por hora, según datos de 2026 recopilados por un agregador de ingresos de «Taskers».

En comparación con otras formas de ganar 500 dólares rápidamente, para empezar a ganar dinero aquí hay que superar una verificación de antecedentes y pagar una cuota de registro única y no reembolsable de 25 dólares antes de poder publicar tareas. Evita fijar un precio demasiado bajo en tus primeras tareas con el fin de conseguir valoraciones, ya que te costará subir tu tarifa más adelante, una vez que tengas un historial.

Para esta forma de ganar 500 dólares rápidamente, es mejor fijar un precio cercano a la media local desde el primer día. Las categorías de profesionales cualificados y especialistas pagan notablemente más que los anuncios de manitas generalistas, así que aprovecha tus habilidades si tienes alguna.

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5. Cuidar mascotas o pasear perros en Rover

Rover es más lento que la mayoría de las otras formas de ganar 500 dólares rápidamente, ya que lleva tiempo crear una cartera de clientes, pero es factible en el plazo de una o dos semanas una vez que empiezan a llegar las reservas. Los paseadores y cuidadores de perros se quedan con el 80 % de sus ingresos en la mayoría de los casos, una vez deducida la comisión de la plataforma de Rover. En California se aplica una estructura de precios diferente, en la que la comisión del mercado la asumen los propietarios de las mascotas.

Los cuidadores a tiempo parcial suelen ganar entre 300 y 800 dólares al mes, según los desgloses de ingresos de Rover de 2026. Los requisitos para esta forma de ganar 500 dólares rápidamente son sentirse cómodo con los animales, tener un perfil completo y superar una verificación de antecedentes. Rover cobra una tarifa de revisión de perfil de entre 49 y 79 dólares, dependiendo de tu ubicación.

Intenta evitar fijar precios demasiado bajos en las primeras reservas con el fin de conseguir valoraciones y ganar dinero rápido, ya que luego podrías quedarte estancado por debajo de la tarifa de mercado. En su lugar, fija un precio cercano a la media local y apuesta por un perfil sólido y respuestas rápidas para conseguir reservas desde el principio.

CUIDA DE LAS MASCOTAS, GANA DINERO Rover 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo ganar 500 dólares rápidamente? Gana dinero paseando perros o cuidando mascotas. SOLICITA TU PLAZA AHORA

6. Acepta trabajos freelance de entrega rápida en Fiverr

Esta es la excepción más sincera de la lista: Fiverr puede pagar bien, pero no te va a ayudar a ganar 500 dólares rápidamente. Los fondos se liberan 14 días después de que Fiverr marque un pedido como completado, o solo 7 días en el caso de los vendedores mejor valorados, los miembros de Seller Plus y los vendedores Pro.

Así pues, el tiempo total hasta que el dinero esté disponible para su retirada oscila entre 14 y 19 días aproximadamente tras la aprobación del comprador. Esto es ideal para alguien con una habilidad comercializable —diseño, redacción, locución o edición de vídeo— y con al menos dos o tres semanas de margen, no para alguien que necesite dinero esta misma noche.

Los principiantes suelen ganar entre 200 y 600 dólares en su primer mes trabajando a tiempo parcial, pero los propios datos de la comunidad de Fiverr muestran que alrededor del 70 % de los vendedores ganan entre 0 y 99 dólares al mes. La media se ve elevada por un pequeño grupo de vendedores con ingresos elevados, lo cual no es habitual para un vendedor que acaba de empezar.

Para ello, necesitas una habilidad comercializable y algunas muestras de tu portafolio para publicar un servicio. Fiverr se lleva una comisión del 20 %, por lo que los vendedores se quedan con el 80 % del precio de venta. Es mejor evitar fijar precios demasiado bajos en los servicios para conseguir un primer encargo, ya que esto hunde el valor percibido y limita al vendedor a compradores que, de ahí en adelante, esperarán tarifas mínimas.

CONVIERTE UNA HABILIDAD EN INGRESOS RECURRENTES Fiverr 3.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo ganar 500 dólares rápidamente? Vende servicios como autónomo directamente a clientes de todo el mundo. CREAR UN GIG

7. Consigue trabajos de asistente virtual a corto plazo en Upwork

Al igual que Fiverr, se trata de un método basado en habilidades que puede ayudarte a ganar 500 dólares rápidamente en un plazo de dos a cuatro semanas, no de la noche a la mañana, debido tanto al tiempo que lleva buscar trabajo como a las retenciones de pago.

Cualquiera que espere ganar 500 dólares rápidamente de esta forma debería moderar sus expectativas. Los asistentes virtuales principiantes en Upwork suelen cobrar entre 10 y 25 dólares por hora, con una mediana estimada en torno a los 13 dólares, mientras que los asistentes virtuales consolidados con sede en EE. UU. cobran entre 20 y 50 dólares por hora, según la propia guía de tarifas por hora de Upwork para 2026 y las guías de tarifas del sector.

Para este método sobre cómo ganar 500 dólares rápidamente, necesitarás un perfil completo, un par de habilidades relevantes o una breve muestra de tu trabajo, y propuestas iniciales competitivas. Registrarse es gratuito, y la comisión de servicio de Upwork varía entre el 0 % y el 15 % por contrato, aunque muchos autónomos suelen pagar en torno al 10 %.

Los contratos por horas se abonan 10 días después de que finalice el periodo de facturación, y los pagos por hitos de precio fijo se liberan del depósito en garantía 14 días después de la entrega, más una retención de seguridad de 5 días, así que ten en cuenta este tiempo de espera a la hora de planificar tu presupuesto. Aunque resulte tentador presentar una oferta más baja de lo habitual para conseguir el primer contrato, no es una buena idea, ya que puedes quedarte atrapado en un ciclo de clientes que pagan tarifas bajas.

TRABAJO A DISTANCIA, TARIFAS POR HORA REALES Upwork 3.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo ganar 500 dólares rápidamente? Busca proyectos como autónomo que se ajusten a tus habilidades y experiencia. ENCUENTRA TRABAJO

Comparación de las formas de ganar 500 dólares rápidamente

A continuación te ofrecemos un resumen rápido de todos los métodos para ganar 500 dólares rápidamente antes de que dediques tu tiempo o gastes dinero en gasolina en uno de ellos.

Método Tiempo realista para llegar a los 500 dólares Coste inicial Rango de ingresos reales Vender artículos que no se utilizan De un fin de semana a dos semanas 0 $ Varía según el artículo; es posible ganar 500 dólares en un fin de semana Intercambio de productos electrónicos La misma semana para los canjes en tienda que cumplan los requisitos; más tiempo en línea 0 Hasta 720 $ por un único dispositivo reciente y de gran valor Repartos con Gig Entre 25 y 40 horas de conducción Solo gasolina y tiempo Entre 9 y 18 $/hora netos Tareas de TaskRabbit En el plazo de una semana 25 $ de cuota de inscripción única Entre 20 y 50 dólares por hora; especialistas, entre 40 y 80 dólares por hora Cuidado de mascotas con Rover Entre 1 y 2 semanas para conseguir reservas Cuota de revisión del perfil de 49 a 79 dólares Entre 15 y 40 $ por paseo; entre 25 y 100 $ por noche, tras aplicar una comisión del 20 % Trabajo autónomo en Fiverr De 2 a 5 semanas (pedido más 14-19 días de tramitación) 0 $ Entre 200 y 600 $ de media el primer mes; comisión del vendedor del 20 % Trabajo de asistente virtual en Upwork 2–4 semanas (búsqueda de empleo y retención del pago) 0 10–25 $/hora para principiantes

Aplicaciones de «jugar para ganar» y de recompensas para obtener dinero extra

Las aplicaciones de recompensas y microingresos no te ayudarán a ganar 500 dólares rápidamente por sí solas, pero te permiten acumular pequeñas cantidades de dinero garantizadas además de los métodos anteriores, sin ningún coste. No están pensadas para sustituir por sí solas a un plan real para ganar 500 dólares rápidamente.

Si quieres una lista más completa, echa un vistazo a nuestra guía sobre las mejores aplicaciones «play-to-earn» que realmente pagan. Algunas de las mejores, como Snakzy, BigCash y KashKick, son aplicaciones gratuitas con las que se gana dinero real y que merece la pena tener ejecutándose en segundo plano como parte de tu negocio extra de 500 dólares.

Estas aplicaciones pagan desde unos céntimos hasta unos pocos dólares por tarea o encuesta, y su finalidad es complementar, no sustituir, los métodos para ganar 500 dólares rápidamente que se enumeran aquí.

Aplicación Pago mínimo Coste de acceso Snakzy De 5 a 25 dólares (varía según la región y la recompensa) Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

JUGAR PARA GANAR Gana dinero extra además de lo que ganas con tu trabajo secundario Gana dinero extra realizando trabajos secundarios con Snakzy 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 dólares al día Descarga Snakzy hoy mismo Retirada de efectivo inmediata • Más de un millón de jugadores que ganan dinero

Si necesitas dinero en efectivo para mañana, no para el próximo día de pago

Si tu plazo es realmente de 24 a 48 horas, solo un método de esta lista puede ofrecerte de forma fiable dinero el mismo día si necesitas conseguir 500 $ hoy mismo: vender artículos a cambio de dinero en efectivo con recogida en tienda. El canje de productos electrónicos en tienda puede ofrecerte crédito inmediato, pero el proceso de canje online de Apple lleva más tiempo y puede que te ofrezca una tarjeta regalo de Apple en lugar de dinero en efectivo.

Descarta las formas más lentas de ganar 500 dólares rápido en este plazo: trabajar como autónomo en Fiverr o Upwork, y crear una cartera de clientes en Rover. Ambas opciones tardan entre una y varias semanas en permitirte retirar el dinero, por lo que no son ideales cuando necesitas ganar 500 dólares rápidamente para mañana, aunque sí que encajan en la lista general. Si dispones de más de 48 horas, nuestra guía sobre los mejores trabajos extra para estudiantes incluye opciones adicionales que vale la pena probar.

Lo que no funciona

No todas las formas de ganar 500 dólares rápido que prometen ayudarte a conseguir esa cantidad cumplen realmente lo prometido, así que descártalas antes de confiar en alguna para alcanzar tu objetivo.

Aplicaciones de recompensas y encuestas con mínimos de cobro elevados. Las aplicaciones que prometen ganar 500 dólares rápidamente, pero que exigen entre 50 y 100 dólares en puntos acumulados antes del primer cobro, son una trampa para quien tiene prisa. Limítate a aplicaciones con mínimos de pago bajos, como las mencionadas anteriormente.

Las aplicaciones que prometen ganar 500 dólares rápidamente, pero que exigen entre 50 y 100 dólares en puntos acumulados antes del primer cobro, son una trampa para quien tiene prisa. Limítate a aplicaciones con mínimos de pago bajos, como las mencionadas anteriormente. Plataformas de reventa o recompra que han cerrado. Decluttr cerró en junio de 2025 tras años como sitio de referencia para la recompra de productos electrónicos, y la plataforma de reventa de mascotas Kidizen cerró en octubre de 2024. Confirma siempre que una plataforma siga en funcionamiento antes de enviar un artículo o crear un anuncio en torno a ella.

Decluttr cerró en junio de 2025 tras años como sitio de referencia para la recompra de productos electrónicos, y la plataforma de reventa de mascotas Kidizen cerró en octubre de 2024. Confirma siempre que una plataforma siga en funcionamiento antes de enviar un artículo o crear un anuncio en torno a ella. Anuncios que te piden que pagues por adelantado para desbloquear trabajos o ganancias. Según las advertencias de la FTC sobre estafas relacionadas con el teletrabajo, las plataformas legítimas de trabajos esporádicos nunca cobran una cuota por adelantado para acceder a trabajos o liberar tu propio dinero.

Según las advertencias de la FTC sobre estafas relacionadas con el teletrabajo, las plataformas legítimas de trabajos esporádicos nunca cobran una cuota por adelantado para acceder a trabajos o liberar tu propio dinero. Fijar un precio demasiado bajo en tu primer anuncio como autónomo o para una tarea. Tanto los vendedores de Fiverr como los de TaskRabbit que fijan precios muy bajos para conseguir un primer encargo suelen quedarse atrapados con compradores que esperan esa tarifa de forma permanente, lo que dificulta ganar 500 dólares rápidamente.

Veredicto final sobre cómo ganar 500 dólares rápidamente

Sí, ganar 500 dólares rápido en una semana es un objetivo realista para la mayoría de la gente. La forma más rápida es vendiendo artículos que no utilizas o mediante el intercambio de aparatos electrónicos. Si dispones de más tiempo, trabajar como conductor de plataformas de transporte, en TaskRabbit, Rover, Fiverr o Upwork también puede ayudarte a ganar 500 dólares rápidamente, dependiendo de tus habilidades, disponibilidad, reservas y calendarios de pago.

La verdad es esta: si quieres ganar 500 dólares rápidamente, adapta el método a tu plazo real, no al que te parezca más atractivo. Si ya has aprendido a ganar 500 dólares rápidamente y quieres seguir superando los 500 dólares, nuestra guía sobre cómo ganar 1.000 dólares rápidamente es el siguiente paso lógico.

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