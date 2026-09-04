Cómo ganar 500 dólares a la semana en 2026: 6 formas reales que funcionan

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Si te estás preguntando cómo ganar 500 dólares a la semana, hay varios métodos que pueden ayudarte a conseguirlo, y actualmente los servicios de reparto por encargo destacan como la forma más rápida de empezar a ganar 500 dólares extra a la semana.

Los repartidores de DoorDash ganan una media de 240 dólares a la semana en todos los horarios, según el informe salarial de 2026 de Gridwise, aunque los repartidores con un volumen de trabajo excepcional llegan a declarar entre 800 y más de 1.200 dólares semanales como límite máximo al que aspirar, no como el resultado típico de un principiante.

Para lograrlo se necesita o bien una habilidad real, un coche y algo de iniciativa, o bien artículos que vender; por lo tanto, este ritmo es adecuado para alguien que disponga de entre 10 y 20 horas libres a la semana, un teléfono y, o bien un vehículo, o bien cosas que vender, no para alguien que no tenga tiempo libre.

Esta guía clasifica seis formas verificadas y aún activas de alcanzar los 500 dólares en siete días, cada una con un plazo de pago real asociado, no una promesa vaga. La lista combina trabajos esporádicos rápidos, reventa basada en activos y trabajo autónomo basado en habilidades. Si tu objetivo principal es ganar 500 dólares rápidamente, ten en cuenta que las opciones de dar clases particulares y trabajar para agencias de asistentes virtuales son más lentas, así que no las juzgues solo por el orden en que aparecen en la lista.

¿Es realmente factible ganar 500 dólares a la semana?

Sí, aprender a ganar 500 dólares a la semana es realista para la mayoría de las personas dispuestas a trabajar entre 10 y 20 horas en trabajos esporádicos, reventa o trabajo autónomo, aunque no solo a partir de ingresos pasivos. Esto es adecuado para alguien que disponga de tardes y fines de semana libres, un teléfono y, a ser posible, un coche, no para alguien que no tenga tiempo libre ni capital inicial para el stock de reventa.

Para que te hagas una idea de lo que supone una semana de esfuerzo: los compradores de Instacart con un trabajo diario ganan, de forma realista, entre 400 y 800 dólares trabajando de 15 a 20 horas desde el viernes por la tarde hasta el domingo, según un sitio web de seguimiento salarial que recoge datos de compradores de 2026. Si ninguna de estas opciones te conviene, nuestra guía de métodos para ganar dinero apta para principiantes abarca una gama más amplia de puntos de partida.

Las cuentas nuevas deben pasar por comprobaciones de antecedentes, aprobación del perfil y procesos de validación mediante algoritmos que consumen los primeros días, por lo que la cifra que aparece en el titular rara vez se traduce en dinero real durante la primera semana. La clave para ganar 500 dólares rápidamente es elegir un método que se adapte al tiempo y los recursos de los que ya dispones; por eso, esta guía distingue entre los trabajos secundarios que pagan semanalmente, como los servicios de reparto o la reventa, y aquellos que tardan varias semanas en dar sus frutos, como las clases particulares o el trabajo como asistente virtual.

6 formas reales de ganar 500 dólares a la semana

Cada uno de estos seis métodos que se detallan a continuación muestra cómo ganar 500 dólares a la semana cuando se combinan con la cantidad adecuada de tiempo y capital inicial; aquí se clasifican según la rapidez con la que suelen generar ingresos, más que por la cantidad que pueden llegar a reportar.

1. Aplicaciones de reparto a domicilio y de transporte compartido (DoorDash, Instacart)

Si buscas cómo ganar 500 dólares a la semana rápidamente, los servicios de reparto ofrecen un plan realista para ganar 500 dólares rápidamente en un solo periodo de siete días.

Los repartidores que buscan ganar 500 dólares extra a la semana en DoorDash obtienen una media de 240 dólares en todos los turnos, pero los que realizan un mayor volumen de entregas y aspiran a ganar 1.000 dólares a la semana declaran ingresos semanales de entre 800 y más de 1.200 dólares. Los repartidores de Instacart ganan una media de 733 dólares a la semana, según los datos salariales de ZipRecruiter para 2026. Esa media se ve impulsada por los repartidores con mayor volumen de pedidos y los que trabajan en horas punta, mientras que la mayoría de los repartidores a tiempo parcial ganan entre 300 y 500 dólares a la semana.

Requisitos: tener 18 años o más, un documento de identidad válido, un vehículo o una moto asegurados (dependiendo del mercado), un smartphone y superar una verificación de antecedentes que tarda unos días. El coste inicial es de 0 $, aparte del gasto en gasolina y el desgaste del vehículo. DoorDash realiza el pago semanalmente mediante transferencia bancaria todos los lunes por el periodo comprendido entre el lunes y el domingo anteriores; el pago suele llegar el miércoles o el mismo día si se utiliza el servicio de pago rápido «Fast Pay», que tiene un coste de 1,99 dólares.

Esa tarifa anunciada de entre 15 y 30 dólares la hora no es el salario neto: una vez descontados el combustible y el kilometraje, los ingresos reales se sitúan más bien entre 13 y 20 dólares la hora.

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2. Vende lo que ya tienes

Si quieres aprender a ganar 500 dólares a la semana rápidamente sin gastar dinero por adelantado, vender artículos que ya tienes es una de las opciones más rápidas.

Este es el único método de los aquí presentados que ofrece una posibilidad real de tener el dinero en tu cuenta en cuestión de días y sin inversión inicial, lo que lo convierte en una estrategia fundamental para ganar dinero en pocos días al poner artículos a la venta en eBay, Facebook Marketplace o Poshmark.

Los vendedores ocasionales que se deshacen de cosas en Poshmark suelen ganar entre 100 y 500 dólares al mes vaciando un armario, según un desglose de los ingresos de los vendedores de 2026, una referencia realista para alguien que se inicia en esto.

eBay cobra aproximadamente un 13,6 % más una comisión por valor final de 0,30 dólares, mientras que Poshmark aplica ahora una tarifa escalonada del 5,99 % del importe del pedido más entre 1 y 3 dólares, dependiendo del precio. eBay pone los fondos a tu disposición en unos 2 días tras el pago del comprador; el dinero llega a tu cuenta bancaria en un plazo total de entre 2 y 5 días laborables, o al instante si vinculas una tarjeta de débito para recibir el pago.

Un error habitual es fijar el precio de los artículos en función de lo que pagaste por ellos, en lugar de basarte en comparativas realistas de reventa, lo que hace que los anuncios permanezcan sin venderse durante semanas en lugar de venderse en la semana prevista. Este método también ofrece un margen real de crecimiento más allá de la primera semana: los revendedores a tiempo parcial constantes que se reabastecen regularmente declaran ingresos de entre 1.000 y 3.000 dólares al mes una vez que han establecido un ritmo para la búsqueda de productos y la publicación de anuncios.

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3. Trabajos locales a través de TaskRabbit

TaskRabbit es una de las mejores opciones de trabajo extra que paga semanalmente si tienes una habilidad práctica útil y quieres ganar 500 dólares rápidamente a través de encargos locales.

Los «taskers» que generan 500 dólares extra a la semana ganan una media combinada cercana a los 47 dólares por hora, aunque las tareas de montaje básicas rondan los 15 a 25 dólares por hora, mientras que las categorías que requieren habilidades especializadas alcanzan los 60 a 75 dólares o más.

El coste inicial es una cuota de inscripción única y no reembolsable de 25 dólares, además de una comprobación de antecedentes y una verificación de identidad que suele tardar unos 4 días laborables, aunque puede prolongarse más. Una vez aprobado, los pagos se reciben a través de Stripe en un plazo de 1 a 3 días laborables tras completar cada tarea.

Esa media de 47 dólares por plataforma no tiene en cuenta la comisión del 15 % de TaskRabbit; tenlo en cuenta antes de indicar a un cliente tu tarifa por hora.

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4. Arbitraje minorista y reventa local

La reventa de artículos con descuento o a precios inferiores a su valor real en Facebook Marketplace muestra cómo ganar 500 dólares a la semana con entre 5 y 10 horas de trabajo. Si tienes objetivos inmediatos más modestos, nuestra guía sobre cómo ganar 200 dólares rápidamente te ofrece opciones para empezar más rápido.

El coste inicial es variable, entre 50 y 200 dólares aproximadamente para comprar el stock inicial; este es el único método basado en activos que no es gratuito al principio. También necesitarás un medio de transporte para recoger y entregar los artículos, algo de espacio de almacenamiento y conocimientos sobre los productos para evaluar su valor de reventa. El pago suele realizarse en efectivo el mismo día en un punto de encuentro local.

Dedicar tiempo a muchas operaciones con márgenes reducidos en lugar de a unas pocas con mayor beneficio supone un desperdicio de esfuerzo: diez operaciones con un beneficio de 30 dólares requieren aproximadamente el mismo tiempo de búsqueda que tres o cuatro hallazgos con un margen superior a 100 dólares. Los revendedores experimentados que se toman esto como un auténtico negocio a tiempo parcial, y no como algo puntual, afirman llegar a ganar entre 500 y más de 3.000 dólares al mes una vez que han establecido relaciones con proveedores en tiendas de segunda mano, ventas de inmuebles y estanterías de liquidación.

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5. Trabajo como asistente virtual autónomo

Si estás pensando en cómo ganar 500 dólares a la semana y tienes algunos conocimientos básicos de tareas administrativas, el trabajo como asistente virtual (AV) para principiantes suele pagar, de forma realista, entre 15 y 25 dólares la hora, con tarifas iniciales que pueden ir desde los 8 hasta los 20 dólares la hora , lo que significa que entre 20 y 30 horas de trabajo administrativo o de introducción de datos pueden ayudarte a ganar 500 dólares rápidamente, dependiendo de tu tarifa por hora y del volumen de clientes.

Las agencias de VA consolidadas, como Time Etc, ofrecen a los autónomos una tarifa por hora competitiva, pero exigen entre 5 y 8 años de experiencia relevante, un proceso de selección de varias fases y un compromiso de un año, por lo que esa vía no es una opción para empezar en la misma semana si eres un principiante total.

Un error habitual es presentar solicitudes únicamente a agencias de asistentes virtuales de renombre con largos procesos de selección, en lugar de dirigirse directamente a pequeñas empresas locales a través de portales de autónomos para tareas administrativas puntuales, lo que puede permitir conseguir un primer encargo remunerado en cuestión de días, en lugar de semanas.

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6. Clases particulares en línea a través de Wyzant

Dar clases particulares en Wyzant es otra vía sólida para ganar 500 dólares extra a la semana, donde los tutores fijan sus propias tarifas entre 25 y 100 dólares la hora, de modo que un tutor que cobra 40 dólares la hora se lleva 30 dólares netos, lo que supone otra opción real para ganar 500 dólares a la semana.

A diferencia de la mayoría de los trabajos secundarios, en los que se cobra semanalmente, Wyzant ha pasado a un calendario de pagos quincenal —el día 1 y el 15 de cada mes— y, para que una clase se incluya en el pago, debe enviarse 5 días antes de la fecha de pago. Esto significa que una primera clase impartida justo después de una fecha de pago podría tardar casi tres semanas en abonarse.

Las clases particulares no se pagan semanalmente como en la mayoría de las aplicaciones de trabajos esporádicos, por lo que planificar tu presupuesto en función del ciclo quincenal mencionado evita sorpresas desagradables.

Si tu prioridad principal es ganar 500 dólares rápidamente hoy mismo, plantéate vender artículos que ya tengas, ya que es una forma más rápida de conseguir dinero que empezar a dar clases particulares.

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Comparativa de los seis métodos

Esta tabla te ayuda a comparar los costes iniciales y los plazos de pago de los seis métodos antes de elegir tu objetivo para ganar 500 dólares a la semana.

Método Coste inicial Tiempo hasta el primer pago Rango semanal realista DoorDash/Instacart 0 $ Ingreso directo semanal, o el mismo día con una comisión De 240 $ a 733 $ de media; de 800 $ a más de 1 200 $ para los repartidores con mayor volumen Reventa en eBay/Facebook Marketplace 0 $ (artículos propios) De 2 a 5 días laborables, o al instante en una tarjeta de débito De 25 a 125 dólares a la semana TaskRabbit 25 $ de cuota de inscripción De 1 a 3 días laborables por tarea, tras un plazo de aprobación de unos 4 días De 150 a más de 500 dólares por entre 10 y 15 horas Arbitraje minorista/reventa Entre 50 y 200 $ en stock De un mismo día a 48 horas por operación De 125 a 375 dólares a la semana Trabajo como asistente virtual autónomo 0 $ De días (cliente directo) a semanas (agencia) De 300 a 750 dólares por 20 a 30 horas Clases particulares en Wyzant 0 Dos veces al mes (días 1 y 15), hasta unas 3 semanas para la primera clase De 187 $ a 750 $ netos por 10 horas, una vez que comienzan los pagos

Aplicaciones de «jugar para ganar» y de recompensas

Las aplicaciones de recompensas y reembolsos no te permitirán ganar 500 $ en una semana por sí solas, pero si buscas cómo ganar dinero en una hora durante breves descansos, te permiten acumular pequeñas cantidades de dinero sin mucho esfuerzo, además de otros trabajos extra más activos.

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Tu plan de 7 días para ganar realmente 500 $

Si de verdad te interesa averiguar cómo ganar 500 $ a la semana, la estructura semanal más realista consiste en apuntarte a un método rápido —ya sea repartos o reventa— el primer día, trabajar por las tardes y los fines de semana del día 2 al 6, y publicar anuncios o vender el día 7. Los estudiantes con horarios más ajustados quizá prefieran trabajos extra que se adapten a su horario escolar.

Como ejemplo concreto de lo que puede suponer un solo fin de semana de esfuerzo concentrado: los repartidores de Instacart que ya tienen un trabajo diario ganan, de forma realista, entre 400 y 800 dólares trabajando entre 15 y 20 horas desde el viernes por la tarde hasta el domingo.

Los retrasos en la aprobación de la cuenta son un factor a tener en cuenta si planeas ganar 500 dólares rápidamente en una sola semana natural. Si vas a combinar dos métodos, empareja uno que se liquide el mismo día (reventa o una tarea completada en TaskRabbit) con otro de pago semanal (reparto por encargo), de modo que al menos un pago se reciba antes del séptimo día, incluso si el otro aún se está tramitando.

Lo que no funciona

Si estás buscando cómo ganar 500 dólares a la semana, evita los atajos que puedan mermar tus ingresos o retrasar tu primer pago. Estos son los errores más comunes a los que debes prestar atención cuando intentes ganar 500 dólares rápidamente:

Pagar cualquier cuota por adelantado por una tarea u oferta de trabajo «garantizada»: la alerta al consumidor de 2026 de la FTC sobre estafas relacionadas con trabajos secundarios y tareas advierte de que los trabajos esporádicos legítimos nunca te cobran por formación, software o una «verificación de antecedentes» antes de que puedas empezar, a diferencia de una cuota única de la plataforma que se indica claramente, como los 25 dólares de inscripción de TaskRabbit, que se pagan directamente a una plataforma real y identificada, no a un reclutador.

la alerta al consumidor de 2026 de la FTC sobre estafas relacionadas con trabajos secundarios y tareas advierte de que los trabajos esporádicos legítimos nunca te cobran por formación, software o una «verificación de antecedentes» antes de que puedas empezar, a diferencia de una cuota única de la plataforma que se indica claramente, como los 25 dólares de inscripción de TaskRabbit, que se pagan directamente a una plataforma real y identificada, no a un reclutador. Considerar los ingresos brutos de las aplicaciones de trabajos esporádicos como salario neto: tanto DoorDash como Instacart anuncian entre 15 y 30 dólares por hora antes de gastos, pero el salario neto, una vez descontados la gasolina y el kilometraje, suele oscilar entre 13 y 20 dólares por hora.

tanto DoorDash como Instacart anuncian entre 15 y 30 dólares por hora antes de gastos, pero el salario neto, una vez descontados la gasolina y el kilometraje, suele oscilar entre 13 y 20 dólares por hora. Dar por sentado que todas las plataformas pagan semanalmente: el calendario de pagos real de Wyzant es quincenal, el día 1 y el 15, no semanal, por lo que dar clases particulares no es una buena opción si tu plazo vence exactamente dentro de siete días.

el calendario de pagos real de Wyzant es quincenal, el día 1 y el 15, no semanal, por lo que dar clases particulares no es una buena opción si tu plazo vence exactamente dentro de siete días. Comprar stock de reventa sin comprobar primero la demanda local: comprar al por mayor artículos que en realidad no se venden en tu zona merma el margen de beneficio que hace que el arbitraje minorista merezca la pena en primer lugar.

Si tu objetivo es descubrir cómo ganar 500 dólares a la semana, céntrate en métodos con requisitos claros, una remuneración realista y un plazo de pago que puedas cumplir realmente. Un trabajo extra legítimo puede requerir cierto esfuerzo, pero no debería obligarte a pagar solo para empezar.

Veredicto final sobre cómo ganar 500 dólares a la semana

Conseguir 500 dólares extra a la semana depende de elegir el método de ingresos adecuado para tu horario y los recursos de los que dispones. Algunas opciones pueden generar dinero en cuestión de días, mientras que otras tardan más en dar sus frutos, pero ofrecen un mayor potencial de ingresos a largo plazo. A continuación, te mostramos una comparación de los seis métodos:

La vía más rápida: los encargos de reparto a través de DoorDash o Instacart ofrecen la forma más clara de ganar 500 dólares rápidamente si dispones de un vehículo y de entre 10 y 20 horas libres.

los encargos de reparto a través de DoorDash o Instacart ofrecen la forma más clara de ganar 500 dólares rápidamente si dispones de un vehículo y de entre 10 y 20 horas libres. Dinero rápido: Vender artículos que ya tienes puede hacer que el dinero llegue a tu cuenta en cuestión de días sin necesidad de una inversión inicial.

Vender artículos que ya tienes puede hacer que el dinero llegue a tu cuenta en cuestión de días sin necesidad de una inversión inicial. Mayor potencial por hora: TaskRabbit puede pagar más por hora a quienes tengan habilidades prácticas útiles, aunque el proceso de aprobación y la cuota de inscripción de 25 dólares hacen que la opción sea menos inmediata.

TaskRabbit puede pagar más por hora a quienes tengan habilidades prácticas útiles, aunque el proceso de aprobación y la cuota de inscripción de 25 dólares hacen que la opción sea menos inmediata. Ingresos escalables: el trabajo como asistente virtual autónomo puede convertirse en una fuente de ingresos estable, pero encontrar clientes lleva más tiempo que las opciones más rápidas mencionadas anteriormente.

el trabajo como asistente virtual autónomo puede convertirse en una fuente de ingresos estable, pero encontrar clientes lleva más tiempo que las opciones más rápidas mencionadas anteriormente. Ingresos basados en las habilidades: Las clases particulares de Wyzant pueden ofrecer buenas tarifas por hora si ya tienes conocimientos especializados en la materia, pero su calendario de pagos quincenal hace que no sea una buena opción para un plazo urgente de siete días.

No hay una única respuesta a la pregunta de cómo ganar 500 dólares a la semana. Si necesitas 500 dólares extra a la semana rápidamente, empieza por hacer repartos o vendiendo cosas que ya tengas. Si dispones de más tiempo para desarrollar tu actividad, una opción basada en tus habilidades, como el trabajo de asistente virtual o dar clases particulares, puede convertirse en una fuente de ingresos más fiable. Empieza con un método, consigue tu primer pago y ve avanzando a partir de ahí.

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