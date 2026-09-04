So verdienen Sie 2026 500 Dollar pro Woche: 6 echte Methoden, die funktionieren

Eneba Hub enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine kleine Provision verdienen können, wenn du über sie einen Kauf tätigst – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren

Wenn Sie sich fragen, wie Sie 500 Dollar pro Woche verdienen können, gibt es mehrere Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen, und Lieferdienste gelten derzeit als der schnellste Einstieg, um sich zusätzlich 500 Dollar pro Woche zu sichern.

Laut dem Vergütungsbericht 2026 von Gridwise verdienen DoorDash- F ahrer über alle Arbeitszeiten hinweg durchschnittlich 240 Dollar pro Woche, wobei Fahrer mit besonders hohem Auftragsvolumen von 800 bis über 1.200 Dollar pro Woche als angestrebte Obergrenze berichten – dies ist jedoch kein typisches Ergebnis für Anfänger.

Um dieses Ziel zu erreichen, braucht man entweder echtes Geschick, ein Auto und etwas Einsatz oder Dinge, die man verkaufen kann. Daher eignet sich dieses Tempo für jemanden mit 10 bis 20 freien Stunden pro Woche, einem Smartphone und entweder einem Fahrzeug oder Dingen zum Verkaufen – nicht für jemanden, der überhaupt keine Freizeit hat.

Dieser Leitfaden listet sechs verifizierte, nach wie vor aktive Möglichkeiten auf, um in sieben Tagen 500 Dollar zu verdienen, jeweils mit einem konkreten Zeitplan für die Auszahlung und nicht nur einem vagen Versprechen. Die Liste umfasst schnelle Gelegenheitsjobs, den Weiterverkauf von Gegenständen und freiberufliche Tätigkeiten, die auf bestimmten Fähigkeiten basieren. Wenn es dein vorrangiges Ziel ist, schnell 500 Dollar zu verdienen, solltest du bedenken, dass Nachhilfe und die Arbeit über VA-Agenturen langsamer vorangehen – beurteile sie also nicht allein anhand der Reihenfolge in der Liste.

Sind 500 Dollar pro Woche tatsächlich realistisch?

Ja, zu lernen, wie man 500 Dollar pro Woche verdient, ist für die meisten Menschen realistisch, die bereit sind, 10 bis 20 Stunden mit Gelegenheitsjobs, dem Weiterverkauf von Gegenständen oder freiberuflicher Tätigkeit zu arbeiten – allerdings nicht allein durch passives Einkommen. Das passt zu jemandem, der abends und am Wochenende Zeit hat, ein Handy und idealerweise ein Auto besitzt – nicht zu jemandem, der überhaupt keine Freizeit hat oder kein Startkapital für Wiederverkaufsware.

Um zu veranschaulichen, wie eine Woche voller Einsatz aussieht: Instacart- Einkäufer mit einem Hauptberuf verdienen realistisch gesehen 400 bis 800 Dollar, wenn sie von Freitagabend bis Sonntag 15 bis 20 Stunden arbeiten, wie eine Website zur Lohnverfolgung anhand von Daten von 2026 Einkäufern berichtet. Wenn nichts davon auf Sie zutrifft, bietet unser Einsteiger-Leitfaden für Verdienstmöglichkeiten eine breitere Palette an Einstiegsmöglichkeiten.

Neue Konten durchlaufen Hintergrundüberprüfungen, Profilfreigaben und Algorithmus-Vertrauensprüfungen, die die ersten paar Tage in Anspruch nehmen, sodass die angegebene Summe in der ersten Woche selten als echtes Bargeld auf dem Konto erscheint. Der Schlüssel, um schnell 500 Dollar zu verdienen, liegt darin, eine Methode zu wählen, die zu der Zeit und den Ressourcen passt, die dir bereits zur Verfügung stehen – deshalb unterscheidet dieser Leitfaden zwischen Nebenjobs, die wöchentlich bezahlt werden, wie Lieferdienste und Wiederverkauf, und solchen, die sich erst über mehrere Wochen hinweg aufbauen, wie Nachhilfe oder die Arbeit als virtueller Assistent.

6 echte Möglichkeiten, 500 Dollar pro Woche zu verdienen

Jede der folgenden sechs Methoden zeigt, wie man 500 Dollar pro Woche verdienen kann, wenn sie auf den richtigen Zeitaufwand und das richtige Startkapital abgestimmt ist. Die Reihenfolge richtet sich dabei danach, wie schnell die Auszahlung in der Regel erfolgt, und nicht danach, wie viel man letztendlich verdienen kann.

1. Liefer- und Mitfahr-Apps (DoorDash, Instacart)

Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, schnell 500 Dollar pro Woche zu verdienen, bieten Lieferdienste einen realistischen Plan, um innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen schnell 500 Dollar zu verdienen.

Fahrer, die bei DoorDash zusätzlich 500 $ pro Woche verdienen möchten, kommen über alle Schichten hinweg auf durchschnittlich 240 $; Fahrer mit hohem Auftragsvolumen, die 1.000 $ pro Woche anstreben, geben jedoch wöchentliche Einnahmen von 800 $ bis über 1.200 $ an. Instacart-Einkäufer verdienen laut den Lohndaten von ZipRecruiter für 2026 durchschnittlich 733 $ pro Woche. Dieser Durchschnitt wird durch Einkäufer mit hohem Auftragsvolumen und in Spitzenzeiten nach oben getrieben, während die meisten Teilzeit-Einkäufer eher zwischen 300 $ und 500 $ pro Woche verdienen.

Voraussetzungen: Mindestalter 18 Jahre, ein gültiger Ausweis, ein versichertes Fahrzeug oder Fahrrad (je nach Markt), ein Smartphone sowie eine Hintergrundüberprüfung, die einige Tage dauert. Die Startkosten betragen 0 US-Dollar, abgesehen von den eigenen Benzinkosten und dem Verschleiß am Fahrzeug. DoorDash zahlt wöchentlich per Überweisung jeden Montag für den Zeitraum vom vergangenen Montag bis Sonntag aus; die Gutschrift erfolgt in der Regel bis Mittwoch oder noch am selben Tag über die „Fast Pay“-Auszahlung für 1,99 $.

Der beworbene Stundensatz von 15 bis 30 $ ist kein Nettoverdienst – nach Abzug von Benzinkosten und Kilometergeld liegen die tatsächlichen Einnahmen eher bei 13 bis 20 $ pro Stunde.

Verdiene 500 Dollar pro Woche DoorDash 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Wie verdient man 500 Dollar pro Woche? Erzielen Sie ein flexibles Einkommen durch Lieferaufträge und wöchentliche Auszahlungen. Bei Dash anmelden

2. Verkaufe, was du bereits besitzt

Wenn du erfahren möchtest, wie du schnell 500 $ pro Woche verdienen kannst, ohne im Voraus Geld auszugeben, ist der Verkauf von Gegenständen, die du bereits besitzt, eine der schnellsten Möglichkeiten.

Dies ist die einzige Methode hier, bei der eine echte Chance besteht, innerhalb weniger Tage Geld auf dein Konto zu bekommen – und das ohne Vorabkosten –, was sie zu einer der wichtigsten Strategien macht, um in wenigen Tagen Geld zu verdienen, wenn du Artikel bei eBay, auf dem Facebook-Marktplatz oder bei Poshmark einstellst.

Gelegenheitsverkäufer auf Poshmark verdienen laut einer Aufschlüsselung der Verkäufereinnahmen aus dem Jahr 2026 in der Regel 100 bis 500 Dollar pro Monat, indem sie ihren Kleiderschrank ausmisten – eine realistische Richtgröße für Einsteiger.

eBay berechnet etwa 13,6 % zuzüglich einer Abschlussgebühr von 0,30 $, während Poshmark nun eine gestaffelte Gebühr von 5,99 % des Bestellwerts zuzüglich 1 bis 3 $ je nach Preis erhebt. eBay stellt den Betrag innerhalb von etwa 2 Tagen nach Zahlungseingang des Käufers zur Verfügung; das Geld geht insgesamt innerhalb von 2 bis 5 Werktagen auf Ihrem Bankkonto ein oder sofort, wenn Sie eine Debitkarte für die Auszahlung verknüpfen.

Ein häufiger Fehler ist es, Artikel zu dem Preis anzubieten, den man selbst bezahlt hat, anstatt sich an realistischen Vergleichspreisen für den Wiederverkauf zu orientieren. Dadurch bleiben Angebote wochenlang unverkauft, anstatt innerhalb der angestrebten Woche abverkauft zu werden. Diese Methode bietet zudem echtes Wachstumspotenzial über die erste Woche hinaus: Regelmäßige Teilzeit-Wiederverkäufer, die ihren Bestand ständig auffüllen, geben an, 1.000 bis 3.000 US-Dollar pro Monat zu verdienen, sobald sie einen Rhythmus für die Beschaffung und das Einstellen von Artikeln gefunden haben.

Schnell Geld verdienen Sell What You Already Own 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Wie verdient man 500 Dollar pro Woche? Verwandeln Sie ungenutzte Gegenstände in Bargeld – ganz ohne Vorabkosten. Beginnen Sie mit dem Verkaufen auf eBay

3. Lokale Aufträge über TaskRabbit

TaskRabbit ist eine der besseren Nebenbeschäftigungen mit wöchentlicher Bezahlung, wenn du über nützliche praktische Fähigkeiten verfügst und durch lokale Aufträge schnell 500 $ verdienen möchtest.

Taskers, die wöchentlich zusätzliche 500 $ verdienen, erzielen einen gemittelten Stundenlohn von knapp 47 $, wobei einfache Montagearbeiten eher bei 15 bis 25 $ pro Stunde liegen, während qualifizierte Tätigkeiten 60 bis 75 $ und mehr einbringen.

Die Startkosten bestehen aus einer einmaligen, nicht erstattungsfähigen Registrierungsgebühr von 25 $ sowie einer Hintergrundüberprüfung und Identitätsprüfung, die in der Regel etwa 4 Werktage dauert, aber auch länger in Anspruch nehmen kann. Nach der Freigabe erfolgen die Auszahlungen über Stripe innerhalb von 1 bis 3 Werktagen nach Abschluss jedes Auftrags.

Dieser Plattformdurchschnitt von 47 Dollar berücksichtigt nicht die Servicegebühr von TaskRabbit in Höhe von 15 % – berücksichtigen Sie diese, bevor Sie einem Kunden Ihren Stundensatz nennen.

Verdienen Sie pro Stunde TaskRabbit 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Wie kann man 500 Dollar pro Woche verdienen? Lassen Sie sich für lokale Aufgaben wie Montage, Umzüge und Reinigungsarbeiten bezahlen. Werden Sie Tasker

4. Einzelhandelsarbitrage und lokaler Weiterverkauf

Der Weiterverkauf von reduzierten oder unterpreisigen Artikeln auf dem Facebook-Marktplatz zeigt, wie man mit 5 bis 10 Stunden Arbeit pro Woche 500 Dollar verdienen kann. Wenn Sie kleinere, unmittelbar erreichbare Ziele haben, finden Sie in unserem Leitfaden „Wie man schnell 200 Dollar verdient“ schnell umsetzbare Einstiegsmöglichkeiten.

Die Startkosten sind variabel und liegen bei etwa 50 bis 200 Dollar für den Kauf des Anfangsbestands – dies ist die einzige Methode in diesem Zusammenhang, die nicht kostenlos gestartet werden kann. Außerdem benötigst du ein Transportmittel zum Abholen und Abliefern der Artikel, etwas Lagerplatz sowie Produktkenntnisse, um den Wiederverkaufswert einschätzen zu können. Die Bezahlung erfolgt in der Regel noch am selben Tag in bar bei einem Treffen vor Ort.

Sich auf viele Geschäfte mit geringer Marge zu konzentrieren, anstatt auf wenige Artikel mit höherem Gewinn, ist reine Zeitverschwendung – zehn Geschäfte mit je 30 Dollar Gewinn erfordern in etwa denselben Zeitaufwand für die Beschaffung wie drei oder vier Fundstücke mit einer Marge von über 100 Dollar. Erfahrene Wiederverkäufer, die dies als echtes Nebengeschäft und nicht als einmalige Aktion betrachten, berichten von Umsätzen zwischen 500 und über 3.000 Dollar pro Monat, sobald sie Beschaffungskontakte in Secondhand-Läden, bei Nachlassverkäufen und an Ausverkaufsregalen aufgebaut haben.

Flip for Profit Local Flipping 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Wie kann man 500 Dollar pro Woche verdienen? Kaufen Sie unterbewertete Artikel und verkaufen Sie diese mit Gewinn weiter. Facebook Marketplace durchsuchen

5. Arbeit als freiberuflicher virtueller Assistent

Wenn Sie überlegen, wie Sie 500 Dollar pro Woche verdienen können, und über einige administrative Kenntnisse verfügen, können Sie als virtueller Assistent (VA) für Einsteiger realistisch gesehen 15 bis 25 Dollar pro Stunde verdienen, wobei die Einstiegsvergütung bei 8 bis 20 Dollar pro Stunde liegt – das heißt, mit 20 bis 30 Stunden Verwaltungs- oder Dateneingabearbeit kannst du je nach Stundensatz und Kundenaufkommen schnell 500 $ verdienen.

Etablierte VA-Agenturen wie Time Etc bieten Freiberuflern zu Beginn einen wettbewerbsfähigen Stundensatz, verlangen jedoch 5 bis 8 Jahre einschlägige Erfahrung, ein mehrstufiges Bewerbungsverfahren sowie eine einjährige Bindung – daher ist dieser Weg für absolute Anfänger keine Option, um noch in derselben Woche Geld zu verdienen.

Ein häufiger Fehler ist es, sich nur bei namhaften VA-Agenturen mit langwierigen Einstellungsverfahren zu bewerben, anstatt kleine lokale Unternehmen direkt über Freelancer-Plattformen für einmalige Verwaltungsaufgaben anzusprechen – so kann man einen ersten bezahlten Auftrag oft schon innerhalb von Tagen statt Wochen erhalten.

Von zu Hause aus Geld verdienen Time Etc 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Wie verdient man 500 Dollar pro Woche? Arbeiten Sie als virtueller Assistent mit flexiblen Arbeitszeiten und ohne Startkosten. Bei Time Etc bewerben

6. Online-Nachhilfe über Wyzant

Nachhilfe auf Wyzant ist ein weiterer solider Weg, um sich zusätzlich 500 Dollar pro Woche zu verdienen. Dort legen die Nachhilfelehrer ihre eigenen Stundensätze zwischen 25 und 100 Dollar fest, sodass ein Nachhilfelehrer mit einem Stundensatz von 40 Dollar netto 30 Dollar pro Stunde verdient – eine weitere realistische Möglichkeit, 500 Dollar pro Woche zu verdienen.

Im Gegensatz zu den meisten Nebenjobs, bei denen wöchentlich ausgezahlt wird, hat Wyzant auf einen halbmonatlichen Auszahlungsrhythmus umgestellt – jeweils am 1. und 15. eines Monats –, und eine Unterrichtsstunde muss 5 Tage vor dem Auszahlungstermin eingereicht werden, um berücksichtigt zu werden. Das bedeutet, dass eine erste Unterrichtsstunde, die direkt nach einem Auszahlungstermin erteilt wird, möglicherweise erst nach fast drei Wochen ausgezahlt wird.

Nachhilfe wird nicht wie bei den meisten Gig-Apps wöchentlich ausgezahlt, daher vermeidet man unliebsame Überraschungen, wenn man seine Finanzen entsprechend dem oben genannten halbmonatlichen Zyklus plant.

Wenn es dir vor allem darum geht, heute schnell 500 Dollar zu verdienen, solltest du stattdessen den Verkauf von Gegenständen in Betracht ziehen, die du bereits besitzt, da dies schneller geht als der Aufbau einer Nachhilfetätigkeit.

Verdienen Sie Geld mit Ihren Fähigkeiten Wyzant 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Wie verdient man 500 Dollar pro Woche? Geben Sie Schülern Online-Nachhilfe und legen Sie Ihren eigenen Stundensatz fest. Werden Sie Wyzant-Nachhilfelehrer

Ein Vergleich der 6 Methoden

Diese Tabelle hilft dir dabei, die Startkosten und den Auszahlungszeitpunkt aller sechs Methoden zu vergleichen, bevor du dich für eine Strategie entscheidest, wie du 500 Dollar pro Woche verdienen möchtest.

Vorgehensweise Anlaufkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Realistischer wöchentlicher Verdienst DoorDash/Instacart 0 $ Wöchentliche Überweisung oder noch am selben Tag gegen Gebühr Durchschnittlich 240 bis 733 $, 800 bis 1.200 $+ für Fahrer mit hohem Auftragsvolumen Weiterverkauf über eBay/Facebook-Marktplatz 0 $ (eigene Artikel) 2 bis 5 Werktage oder sofort auf eine Debitkarte 25 bis 125 $ pro Woche TaskRabbit 25 $ Anmeldegebühr 1 bis 3 Werktage pro Auftrag, nach einer Bearbeitungszeit von ca. 4 Tagen 150 bis 500+ Dollar für 10 bis 15 Stunden Arbitrage/Weiterverkauf im Einzelhandel 50 bis 200 $ an Lagerbestand Am selben Tag bis zu 48 Stunden pro Weiterverkauf 125 bis 375 $ pro Woche Freiberufliche Tätigkeit als virtueller Assistent 0 Tage (direkt beim Kunden) bis Wochen (Agentur) 300 bis 750 $ für 20 bis 30 Stunden Nachhilfe bei Wyzant 0 Zweimal monatlich (1./15.), bis zu ca. 3 Wochen bis zur ersten Unterrichtsstunde 187 bis 750 $ netto für 10 Stunden, sobald die Auszahlungen beginnen

Play-to-Earn- und Prämien-Apps

Mit Prämien- und Cashback-Apps allein kommen Sie zwar nicht auf 500 $ pro Woche, aber wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, in kurzen Pausen innerhalb einer Stunde Geld zu verdienen, können Sie damit zusätzlich zu aktiveren Nebenjobs kleine Beträge mit geringem Aufwand dazuverdienen.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmegebühr Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

PLAY-TO-EARN Lassen Sie sich fürs Spielen belohnen Spiele unterhaltsame Spiele. Verdiene echte Belohnungen. 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Lade Snakzy noch heute herunter Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler mit Einnahmen

Ihr 7-Tage-Plan, um tatsächlich 500 $ zu verdienen

Wenn du es ernst meinst und herausfinden willst, wie du 500 $ pro Woche verdienen kannst, sieht ein realistischer Wochenplan so aus: Melde dich am ersten Tag für eine schnelle Methode an – sei es Lieferjobs oder Weiterverkauf –, arbeite vom zweiten bis zum sechsten Tag abends und am Wochenende und stelle am siebten Tag deine Artikel ein oder verkaufe sie. Studierende mit einem engeren Zeitplan bevorzugen möglicherweise Nebenjobs, die sich mit dem Stundenplan vereinbaren lassen.

Als konkretes Beispiel dafür, was ein einziges Wochenende mit konzentriertem Einsatz einbringen kann: Instacart-Einkäufer, die bereits einen Hauptberuf haben, verdienen realistisch gesehen 400 bis 800 $, wenn sie von Freitagabend bis Sonntag etwa 15 bis 20 Stunden arbeiten.

Verzögerungen bei der Kontofreischaltung sind ein berechtigter Gesichtspunkt, wenn du vorhast, innerhalb einer einzigen Kalenderwoche schnell 500 $ zu verdienen. Wenn Sie zwei Methoden kombinieren, sollten Sie eine Methode mit Auszahlung am selben Tag (Weiterverkauf oder ein abgeschlossener TaskRabbit-Auftrag) mit einer Methode mit wöchentlicher Auszahlung (Lieferjob) kombinieren, damit mindestens eine Zahlung vor dem siebten Tag eingeht, selbst wenn die andere noch in Bearbeitung ist.

Was nicht funktioniert

Wenn Sie herausfinden möchten, wie Sie 500 Dollar pro Woche verdienen können, vermeiden Sie Abkürzungen, die Ihre Einnahmen schmälern oder Ihre erste Auszahlung verzögern können. Dies sind die häufigsten Fehler, auf die Sie achten sollten, wenn Sie versuchen, schnell 500 Dollar zu verdienen:

Die Zahlung einer Vorabgebühr für einen „garantierten“ Auftrag oder ein Jobangebot: Die Verbraucherwarnung der FTC aus dem Jahr 2026 zu Betrugsmaschen bei Nebenjobs und Auftragsplattformen warnt davor, dass seriöse Anbieter von Gelegenheitsjobs niemals Gebühren für Schulungen, Software oder eine „Hintergrundüberprüfung“ verlangen, bevor Sie anfangen können – im Gegensatz zu einer offen kommunizierten einmaligen Plattformgebühr wie der 25-Dollar-Anmeldegebühr bei TaskRabbit, die direkt an eine echte, namentlich genannte Plattform gezahlt wird, nicht an einen Vermittler.

Die Verbraucherwarnung der FTC aus dem Jahr 2026 zu Betrugsmaschen bei Nebenjobs und Auftragsplattformen warnt davor, dass seriöse Anbieter von Gelegenheitsjobs niemals Gebühren für Schulungen, Software oder eine „Hintergrundüberprüfung“ verlangen, bevor Sie anfangen können – im Gegensatz zu einer offen kommunizierten einmaligen Plattformgebühr wie der 25-Dollar-Anmeldegebühr bei TaskRabbit, die direkt an eine echte, namentlich genannte Plattform gezahlt wird, nicht an einen Vermittler. Die Bruttovergütung aus Gig-Apps als Nettoverdienst betrachten: DoorDash und Instacart werben beide mit 15 bis 30 Dollar pro Stunde vor Abzug der Ausgaben, doch der Nettolohn nach Abzug von Benzinkosten und Kilometerpauschale liegt in der Regel bei 13 bis 20 Dollar pro Stunde.

DoorDash und Instacart werben beide mit 15 bis 30 Dollar pro Stunde vor Abzug der Ausgaben, doch der Nettolohn nach Abzug von Benzinkosten und Kilometerpauschale liegt in der Regel bei 13 bis 20 Dollar pro Stunde. Annehmen, dass jede Plattform wöchentlich auszahlt: Der tatsächliche Auszahlungsrhythmus bei Wyzant ist halbmonatlich, am 1. und 15. des Monats, nicht wöchentlich; daher eignet sich Nachhilfe nur bedingt, wenn Ihre Frist genau sieben Tage beträgt.

Der tatsächliche Auszahlungsrhythmus bei Wyzant ist halbmonatlich, am 1. und 15. des Monats, nicht wöchentlich; daher eignet sich Nachhilfe nur bedingt, wenn Ihre Frist genau sieben Tage beträgt. Wiederverkaufsware kaufen, ohne die lokale Nachfrage zu prüfen: Der Großeinkauf von Artikeln, die sich vor Ort gar nicht verkaufen, schmälert die Gewinnspanne, die die Einzelhandelsarbitrage überhaupt erst lohnenswert macht.

Wenn es Ihr Ziel ist, herauszufinden, wie Sie 500 Dollar pro Woche verdienen können, konzentrieren Sie sich auf Methoden mit klaren Anforderungen, realistischen Vergütungen und einem Auszahlungszeitplan, den Sie tatsächlich einhalten können. Ein seriöser Nebenjob mag zwar etwas Mühe erfordern, sollte aber nicht bedeuten, dass Sie schon für den Einstieg Geld zahlen müssen.

Das Fazit: So verdienen Sie 500 Dollar pro Woche

Um sich zusätzlich 500 Dollar pro Woche zu sichern, kommt es darauf an, die richtige Verdienstmöglichkeit zu wählen, die zu Ihrem Zeitplan und Ihren verfügbaren Ressourcen passt. Bei einigen Optionen lässt sich innerhalb weniger Tage Geld verdienen, während andere zwar Zeit zum Aufbau benötigen, aber langfristig ein besseres Verdienstpotenzial bieten. Hier ist ein Vergleich der sechs Methoden:

Der schnellste Weg: Lieferaufträge über DoorDash oder Instacart bieten den direktesten Weg, schnell 500 Dollar zu verdienen, wenn Sie ein Fahrzeug und 10 bis 20 freie Stunden haben.

Lieferaufträge über DoorDash oder Instacart bieten den direktesten Weg, schnell 500 Dollar zu verdienen, wenn Sie ein Fahrzeug und 10 bis 20 freie Stunden haben. Schnellstes Geld: Der Verkauf von Gegenständen, die du bereits besitzt, kann innerhalb weniger Tage Geld auf dein Konto bringen, ohne dass Startkapital erforderlich ist.

Der Verkauf von Gegenständen, die du bereits besitzt, kann innerhalb weniger Tage Geld auf dein Konto bringen, ohne dass Startkapital erforderlich ist. Höheres Stundenverdienstpotenzial: TaskRabbit zahlt Personen mit nützlichen praktischen Fähigkeiten möglicherweise mehr pro Stunde, allerdings verzögern die Zulassungsprüfung und die Registrierungsgebühr von 25 $ den sofortigen Verdienst.

TaskRabbit zahlt Personen mit nützlichen praktischen Fähigkeiten möglicherweise mehr pro Stunde, allerdings verzögern die Zulassungsprüfung und die Registrierungsgebühr von 25 $ den sofortigen Verdienst. Skalierbares Einkommen: Die Arbeit als freiberuflicher virtueller Assistent (VA) kann sich zu einer stabilen Einnahmequelle entwickeln, doch die Suche nach Kunden dauert länger als bei den oben genannten schnellsten Optionen.

Die Arbeit als freiberuflicher virtueller Assistent (VA) kann sich zu einer stabilen Einnahmequelle entwickeln, doch die Suche nach Kunden dauert länger als bei den oben genannten schnellsten Optionen. Kompetenzbasiertes Einkommen: Nachhilfe bei Wyzant kann hohe Stundensätze bieten, wenn Sie bereits über Fachkenntnisse verfügen, doch aufgrund des halbmonatlichen Auszahlungsrhythmus eignet sich diese Option schlecht für dringende Aufträge mit einer Frist von sieben Tagen.

Es gibt keine allgemeingültige Antwort darauf, wie man 500 Dollar pro Woche verdienen kann. Wenn Sie schnell zusätzliche 500 Dollar pro Woche benötigen, beginnen Sie mit Lieferjobs oder dem Verkauf von Dingen, die Sie bereits besitzen. Wenn Sie mehr Zeit haben, sich etwas aufzubauen, kann eine auf Ihren Fähigkeiten basierende Option wie die Arbeit als virtueller Assistent oder Nachhilfe eine zuverlässigere Einnahmequelle darstellen. Beginnen Sie mit einer Methode, erhalten Sie Ihre erste Auszahlung und bauen Sie darauf auf.

Häufig gestellte Fragen