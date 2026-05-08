Cómo conseguir Riot Points: opciones de compra, métodos gratuitos y estrategias para ganarlos

Si quieres saber cómo conseguir Riot Points (RP) para desbloquear League of LegendsSi buscas skins, campeones y cosméticos de «», estás en el lugar adecuado. Aunque los RP son la moneda premium del juego, no todo el mundo dispone del presupuesto necesario para comprarlos con regularidad. Existen múltiples opciones legítimas más allá de las compras habituales en la tienda del juego.

Riot Games Ya no reparte códigos RP gratuitos con tanta generosidad como en años anteriores, pero las opciones siguen siendo variadas. Los jugadores actuales pueden conseguir RP mediante compras directas, tarjetas regalo, programas de recompensas verificados y aplicaciones para ganar dinero. Conocer estos métodos te ayuda a tomar decisiones informadas en función de tu presupuesto y de la disponibilidad de tiempo.

Esta guía completa abarca todos los métodos prácticos para conseguir Riot Points en 2026. Desde métodos de compra inmediata hasta estrategias para ganarlos con el tiempo, descubrirás qué opciones se adaptan mejor a tu situación económica y cómo evitar las estafas más comunes. Todas las estrategias descritas están verificadas, son seguras y cumplen con Riot Games Condiciones de uso.

Cómo comprar Riot Points: métodos de compra directa

La forma más sencilla de Comprar Riot Points online es a través de la página web oficial League of Legends cliente. Este método garantiza una entrega inmediata y elimina cualquier preocupación sobre la fiabilidad de terceros. Inicia el cliente, ve a la pestaña «Tienda» situada en la parte superior de la interfaz y selecciona el icono de RP para ver los paquetes disponibles.

Riot Games ofrece varios paquetes de RP que van desde los 575 RP hasta los 15 000 RP. Los paquetes más grandes incluyen porcentajes de RP de bonificación, lo que los hace más rentables para los jugadores que planean realizar compras importantes. Los paquetes estándar incluyen 575 RP, 1275 RP, 2525 RP, 5200 RP, 10 400 RP y 15 000 RP, y las bonificaciones aumentan en las compras de mayor nivel.

Las formas de pago incluyen las principales tarjetas de crédito y débito, PayPal y opciones específicas de cada región, como Paysafecard o operadores de telefonía móvil. El proceso de pago es seguro y está encriptado, lo que protege tu información financiera. Una vez confirmada la compra, los RP aparecerán en tu cuenta de forma inmediata, sin tiempos de espera adicionales.

La compra de paquetes más grandes ofrece una mejor relación calidad-precio gracias a los incentivos adicionales. Una compra de 100 $ genera muchos más RP por dólar en comparación con las transacciones de menor cuantía. Esto hace que la compra al por mayor sea ideal para los jugadores que adquieren aspectos con regularidad o que desean abastecerse durante los eventos de temporada, cuando salen a la venta aspectos exclusivos.

Comprar RP mediante tarjetas regalo

Físico y digital Tarjetas regalo de Riot Points ofrecen una alternativa a las compras directas con tarjeta de crédito. Grandes cadenas minoristas como Best Buy, GameStop, Target y Walmart tienen estas tarjetas disponibles en sus secciones de videojuegos. Las tiendas online, como Amazon, también venden códigos digitales que se envían al instante por correo electrónico, lo que las hace muy prácticas para su uso inmediato.

Las tarjetas regalo están disponibles en varios importes, que suelen oscilar entre 10 y 50 dólares, dependiendo de la región. Esta flexibilidad te ayuda a controlar el gasto y a evitar comprar en exceso. Puedes encontrar grandes ofertas en Tarjetas regalo de Riot Points en Eneba, donde los códigos digitales se entregan al instante a precios competitivos.

Canjear una tarjeta regalo es muy fácil: abre tu League of Legends Accede a la Tienda, haz clic en el icono de RP, selecciona «Tarjetas y códigos prepago» e introduce tu código. La cantidad de RP correspondiente se abonará en tu cuenta al instante. Este método resulta especialmente útil para los jugadores más jóvenes que no disponen de tarjeta de crédito o para aquellos que prefieren no compartir su información de pago en Internet.

Compra siempre las tarjetas regalo en tiendas autorizadas para evitar códigos falsos. Opta por cadenas conocidas y tiendas online oficiales, en lugar de plataformas de terceros que no conozcas. Las tarjetas auténticas incluyen medidas de seguridad e instrucciones de activación claras impresas en el embalaje o en el recibo.

Cómo ganar RP gratis a través de programas de recompensas

Microsoft Rewards es el programa oficial más fiable para ganar RP gratis en League of Legends. Esta plataforma recompensa a los usuarios por realizar búsquedas con Bing, completar cuestionarios diarios y utilizar los servicios de Microsoft. Los puntos acumulados se pueden canjear por tarjetas regalo que sirven para realizar compras en RP.

El programa requiere aproximadamente 2.000 puntos para canjear una tarjeta regalo de 10 dólares. Las búsquedas diarias permiten ganar unos 50 puntos, lo que significa que una participación constante durante 40 días proporciona los puntos suficientes para una compra básica de RP. Este plazo se basa en un esfuerzo mínimo, dedicando solo unos minutos al día a completar tareas básicas.

Para maximizar tu velocidad de ganancia, debes subir de nivel tu Microsoft Rewards pasa al Nivel 2, lo que te da acceso a oportunidades de ganar puntos extra. Las rachas diarias, las promociones especiales y las actividades de bonificación mensuales aceleran tu progreso. Establecer Bing como tu motor de búsqueda predeterminado te ayuda a ganar puntos de forma pasiva mientras realizas búsquedas habituales en Internet.

Este método funciona mejor como actividad secundaria que como fuente principal de RP. Su lento ritmo de acumulación lo hace poco adecuado para los jugadores que buscan resultados inmediatos, pero el hecho de que no requiera inversión económica lo convierte en una opción valiosa para los usuarios pacientes. Se aplican restricciones regionales, ya que el programa no está disponible en algunos países, por lo que conviene comprobar su disponibilidad en tu zona antes de dedicarle tiempo.

Cómo ganar RP con aplicaciones para ganar dinero

Las aplicaciones para ganar dinero son la forma más rápida de Cómo conseguir Riot Points sin pagar desde tu cuenta bancaria habitual. Plataformas como Snakzy, Freecash, InboxDollars, ySwagbucks pagan a los usuarios por completar encuestas, probar juegos para móviles y ver anuncios. Las ganancias se convierten en fondos de PayPal o tarjetas regalo con las que se pueden comprar RP directamente.

Snakzy destaca como una opción de primer nivel para los gamers, ya que se especializa en tareas relacionadas con los videojuegos que se ajustan a los intereses de los jugadores. Probar nuevos juegos para móviles, alcanzar hitos específicos dentro de los juegos y completar descargas de aplicaciones permite ganar puntos que se pueden canjear por dinero en efectivo o tarjetas regalo. La plataforma procesa los pagos con rapidez, y muchos usuarios afirman obtener ganancias semanales de entre 20 y 50 dólares gracias a una participación constante.

El proceso para ganar dinero sigue un procedimiento sencillo: crea una cuenta en la plataforma que elijas, explora las tareas disponibles, cumple los requisitos y acumula puntos hasta alcanzar el umbral de pago que hayas elegido. La mayoría de las aplicaciones establecen importes mínimos de retirada de entre 5 y 25 dólares, lo que te permite obtener tu primer pago a los pocos días de uso activo. Las tareas varían en complejidad y remuneración; las encuestas más largas y las instalaciones de juegos suelen pagar más que las encuestas rápidas.

Es importante tener expectativas realistas al utilizar estas plataformas. Aunque algunos usuarios ganan cantidades considerables, la mayoría de los participantes ocasionales ganan una media de entre 20 y 40 dólares a la semana. Esto se traduce en varias compras de RP al mes sin necesidad de realizar gastos directos. El tiempo que hay que dedicarle varía, pero dedicar entre 30 y 60 minutos al día a realizar tareas bien remuneradas es lo que ofrece mejores resultados.

La seguridad es fundamental a la hora de elegir aplicaciones para ganar dinero. Utiliza únicamente plataformas verificadas que cuenten con una reputación consolidada y políticas de pago transparentes. Nunca compartas tu League of Legends No facilites las credenciales de tu cuenta a ningún servicio de terceros y evita los sitios web que prometan RP gratis ilimitados mediante generadores o programas de piratería. Si quieres ganar dinero por Internet y utilízalo para conseguir RP; recuerda que nunca debes compartir información confidencial de tu cuenta de juego.

Entre las alternativas más populares se encuentran InboxDollars, que te paga por leer correos electrónicos y participar en encuestas, y Swagbucks, conocidas por ofrecer reembolsos por compras y por ver vídeos. Cada plataforma tiene sus propias ventajas, por lo que probar varios servicios te ayuda a encontrar el que mejor se adapta a ti. Muchos usuarios utilizan dos o tres aplicaciones a la vez para maximizar sus ganancias en diferentes tipos de tareas.

La optimización para dispositivos móviles hace que estas aplicaciones sean perfectas para ganar dinero en los momentos de ocio. Juegos para Android con los que se gana dinero de verdad son una opción viable y se pueden realizar mientras esperas en colas o durante las colas de los juegos. Esta flexibilidad te permite ganar RP sin tener que ajustar tu horario habitual ni dedicar bloques de tiempo específicos.

El procesamiento de los pagos suele tardar entre 2 y 7 días una vez alcanzados los umbrales de pago. Planifica con antelación si quieres RP para eventos concretos o lanzamientos de skins. Establecer objetivos de ingresos semanales ayuda a mantener la constancia y garantiza unos ingresos de RP estables sin sobrecargar tu agenda.

★ Empieza a usar Snakzy y empieza a ganar RP hoy mismo Snakzy ¡Descárgalo y empieza a ganar dinero al instante!

Sorteos y eventos comunitarios

Si te estás preguntando Cómo conseguir Riot Points gratis En Twitch, YouTube y Twitter/X, la buena noticia es que los creadores de contenido y los streamers organizan sorteos con frecuencia. Estos eventos requieren una participación mínima; por lo general, se pide a los espectadores que sigan cuentas, den «Me gusta» a publicaciones o comenten con hashtags específicos. Los ganadores reciben códigos de RP o tarjetas regalo que se distribuyen a través de mensajes directos o anuncios durante las retransmisiones.

Para encontrar sorteos legítimos hay que seguir cuentas verificadas League of Legends streamers y figuras oficiales de la comunidad. Busca en las redes sociales utilizando términos como «sorteo de Riot Points» junto con fechas actuales para encontrar concursos activos. Servidores de Discord de la comunidad dedicados a LoL A menudo anuncian sorteos de miembros de confianza, ofreciendo una selección cuidada de oportunidades.

Participar no cuesta nada, salvo unos segundos de tu tiempo. Al tratarse de un juego de azar, no hay garantía de ganar, pero participar en varios sorteos aumenta tus posibilidades. La mayoría de los streamers organizan sorteos con motivo de hitos especiales, contenido patrocinado o eventos de temporada, por lo que estos periodos son ideales para encontrar oportunidades.

Para distinguir los sorteos legítimos de las estafas hay que estar atento. Las cuentas verificadas suelen incluir marcas de verificación azules en las redes sociales, un número consolidado de seguidores y horarios de retransmisión regulares. Los creadores legítimos nunca solicitan contraseñas, datos de acceso a cuentas ni información de pago. Los enlaces sospechosos, las solicitudes de datos personales o las promesas de premios garantizados son indicios de operaciones fraudulentas.

Riot Games De vez en cuando organiza eventos promocionales oficiales durante las vacaciones o con motivo de actualizaciones importantes del juego. Estas iniciativas patrocinadas por la empresa garantizan su legitimidad y suelen incluir elementos cosméticos exclusivos que no se pueden adquirir mediante compras normales. Tras el evento oficial League of Legends Si te sigues nuestras redes sociales, te asegurarás de no perderte nunca estas promociones por tiempo limitado.

Los eventos de temporada, como el «Snowdown Showdown», o los aniversarios especiales suelen incluir, tradicionalmente, repartos gratuitos de RP u oportunidades únicas de ganar puntos. Mantente atento a las comunicaciones oficiales durante las principales conferencias de videojuegos y League of Legends celebraciones de cumpleaños con vistas a posibles ascensos.

Qué hay que evitar: estafas y métodos poco seguros

Los generadores de RP falsos y los sitios web que afirman ofrecer puntos gratis suponen graves amenazas para la seguridad. Estos servicios fraudulentos violan Riot Games El incumplimiento de las condiciones del servicio puede dar lugar a la suspensión permanente de la cuenta. No existe ningún método legítimo para generar RP gratis de forma ilimitada mediante herramientas automatizadas o sitios web de terceros no autorizados.

La compra de RP a vendedores no autorizados o la adquisición de cuentas precargadas conlleva riesgos importantes. Estas transacciones suelen implicar el uso de datos de pago robados o cuentas comprometidas. Riot Games supervisa activamente las transacciones sospechosas y bloquea las cuentas implicadas en operaciones no autorizadas, lo que significa que podrías perder tanto tu dinero como el acceso a tu cuenta.

Los métodos legítimos nunca te piden que facilites tu League of Legends contraseña o datos de correo electrónico. Cualquier servicio que solicite esta información opera de forma fraudulenta, independientemente de las promesas que haga. Lo mismo se aplica a los sitios web que solicitan datos de tarjetas de crédito sin los certificados de seguridad adecuados o sin credenciales comerciales acreditadas.

Entre las señales de alerta se incluyen los sitios web sin certificados SSL (sin el icono del candado en la barra de direcciones), promesas poco realistas como «RP gratis ilimitado» y ventanas emergentes agresivas que solicitan descargas o instalaciones. Los errores gramaticales, las URL sospechosas que contienen caracteres aleatorios y las peticiones de desactivar el software antivirus son indicios de intenciones maliciosas.

Protégete utilizando únicamente Riot Games canales y plataformas de recompensas verificadas que cuenten con una reputación consolidada. A la hora de explorar nuevas oportunidades de ingresos, investiga a fondo la plataforma leyendo las opiniones de los usuarios, consultando las valoraciones del Better Business Bureau y comprobando su presencia en las redes sociales. Los servicios fiables ofrecen información de contacto transparente y un servicio de atención al cliente eficaz.

Entre las mejores prácticas de seguridad de la cuenta se incluyen habilitar la autenticación de dos factores, utilizar contraseñas únicas y supervisar periódicamente la actividad de la cuenta para detectar accesos no autorizados. Estas precauciones ayudan a proteger tu inversión en skins y cosméticos frente a posibles robos o vulneraciones de seguridad.

Comparación de los precios de RP por regiones y métodos de pago

Los precios de los RP varían considerablemente según la región debido a los tipos de cambio y a factores económicos locales. Los jugadores de los países de la Unión Europea suelen enfrentarse a precios base más elevados en comparación con los usuarios de América del Norte, mientras que los mercados emergentes a veces se benefician de precios ajustados para adaptarse al poder adquisitivo local. Estas diferencias pueden dar lugar a variaciones sustanciales en el valor de una misma cantidad de RP.

Las compras de paquetes más grandes ofrecen una mejor relación de valor por RP gracias a los porcentajes de bonificación. Una compra de 10 $ suele reportar 1.380 RP (con bonificaciones), mientras que las compras de 100 $ proporcionan aproximadamente 15.000 RP. Esta escala significa que los compradores al por mayor pagan aproximadamente un 35 % menos por unidad de RP en comparación con los usuarios que realizan transacciones de menor cuantía.

La elección del método de pago influye en los costes finales debido a las comisiones de tramitación y a las restricciones regionales. Los pagos con tarjeta de crédito suelen procesarse sin cargos adicionales, mientras que algunos pagos a través de operadores de telefonía móvil conllevan comisiones por servicio. Las transacciones con PayPal no tienen comisiones para la mayoría de los usuarios, pero pueden incluir gastos de conversión de divisas en el caso de las cuentas internacionales.

Las diferencias de precios entre regiones ofrecen oportunidades a los compradores avispados. Algunos usuarios recurren a servicios de VPN para acceder a tiendas con tipos de cambio favorables, aunque esta práctica incumple las condiciones del servicio y conlleva el riesgo de que se apliquen sanciones a la cuenta. Una VPN oficial para League of Legends su objetivo principal es reducir la latencia y mejorar la estabilidad de la conexión, no manipular los precios.

Las promociones de temporada a veces reducen los precios de las skins en lugar de los costes en RP, lo que permite aprovechar mejor tu poder de compra. Estar atento a estas promociones y programar las compras importantes para que coincidan con ellas te permite sacar el máximo partido a cada RP gastado en la adquisición de skins. La función «Tu tienda» ofrece descuentos personalizados en skins para tus campeones más utilizados, por lo que vale la pena echarle un vistazo antes de gastar los RP acumulados.

Las compras de tarjetas regalo a veces incluyen bonificaciones específicas de cada tienda durante los periodos promocionales. El Black Friday, las fiestas navideñas y las rebajas de vuelta al cole pueden ofrecer porcentajes de RP adicionales o descuentos en el precio de las tarjetas regalo. Combinar estas promociones de las tiendas con las rebajas del juego permite obtener un ahorro aún mayor.

Cronología: cuánto tiempo se tarda en ganar RP mediante métodos gratuitos

Conocer plazos realistas ayuda a establecer expectativas adecuadas respecto a los métodos para ganar dinero gratis. Microsoft Rewards Se necesitan entre 40 y 45 días de participación diaria constante para acumular los puntos suficientes para obtener una tarjeta regalo de 10 dólares. Esto supone completar los objetivos básicos de búsqueda sin realizar actividades adicionales que podrían acelerar el progreso.

Las aplicaciones para ganar dinero ofrecen resultados más rápidos, y los usuarios más activos suelen ganar sus primeros 20-50 dólares en un plazo de 1 a 2 semanas. Este plazo varía en función de la disponibilidad de tareas en tu zona, el tiempo que le dediques cada día y las plataformas concretas que utilices. Los usuarios que tratan estas aplicaciones como Las mejores formas de ganar dinero desde casa suelen obtener los mejores resultados sin llegar a agotarse.

La participación en sorteos conlleva plazos variables que dependen totalmente de la suerte y de la frecuencia con la que se participe. Algunos jugadores ganan a los pocos días de empezar a participar, mientras que otros se inscriben en decenas de concursos sin éxito. El hecho de que no haya que dedicar tiempo más allá de las inscripciones iniciales hace que este método merezca la pena, a pesar de los resultados impredecibles.

La combinación de varios métodos acelera considerablemente la acumulación de RP. Ejecutar Microsoft Rewards búsquedas mientras se realiza Snakzy Realizar tareas y participar en sorteos activos genera múltiples fuentes de ingresos. Este enfoque diversificado suele reportar el equivalente a entre 30 y 70 dólares al mes en poder adquisitivo de RP sin necesidad de realizar ningún gasto directo.

La constancia resulta más importante que la intensidad a la hora de aplicar métodos gratuitos. Las sesiones diarias de 20 minutos dan mejores resultados que las sesiones esporádicas de varias horas, ya que muchas plataformas limitan las ganancias diarias. Desarrollar rutinas sostenibles evita el agotamiento y permite mantener un progreso constante hacia los objetivos de RP.

Las variaciones estacionales influyen en la velocidad a la que se ganan ingresos, ya que aparecen más sorteos durante las fiestas y los grandes eventos de deportes electrónicos. La disponibilidad de tareas en las aplicaciones para ganar dinero también varía en función de los presupuestos de los anunciantes, y suele aumentar durante la temporada de compras navideñas del cuarto trimestre. Si estás buscando Cómo ganar dinero jugando a videojuegos, y preguntándote si realmente puedes ganar dinero jugando en el móvil, por lo que planificar en función de estos patrones ayuda a optimizar la rentabilidad.

Para más información Estate al tanto de los calendarios de rebajas de temporada para sincronizar tus compras de RP con los principales eventos de descuentos. Comprar tarjetas regalo durante las promociones en tiendas y gastarlas durante las rebajas del juego puede suponer un ahorro del 20-30 % en comparación con los precios habituales.

Optimiza tu presupuesto de relaciones públicas: consejos para gastar de forma inteligente

Para sacar el máximo partido a los RP, es necesario tomar decisiones de compra estratégicas una vez que hayas acumulado fondos. Da prioridad a la compra de aspectos antes que a la de campeones, ya que la Esencia Azul que se gana jugando desbloquea todos los personajes jugables sin necesidad de gastar RP. De este modo, conservarás tu moneda premium para los objetos que solo se pueden adquirir con RP.

La función «Tu tienda» aparece periódicamente y ofrece descuentos personalizados en aspectos de entre el 20 % y el 70 %, en función de tus hábitos de juego con los campeones. Esperar a que se celebren estos eventos antes de realizar compras importantes de aspectos puede hacer que tus RP rindan mucho más que si los compraras a precio completo. La función suele aparecer cada tres meses, por lo que planificar tus compras en función de estos ciclos te permite sacar el máximo partido a tu inversión.

Las rebajas de temporada reducen los precios de determinados aspectos entre un 30 % y un 50 % durante eventos temáticos como «Lunar Revel» o «Snowdown Showdown». Crear una lista de deseos con los aspectos que te interesan y estar atento a los periodos de rebajas evita las compras impulsivas a precio completo. Muchos aspectos legendarios y definitivos acaban entrando en las rotaciones de rebajas a pesar de los periodos de exclusividad iniciales.

Los pases de batalla ofrecen una excelente relación calidad-precio para los jugadores activos que completan las cadenas de misiones. La compra de un solo pase suele proporcionar suficiente contenido como para equipararse a la compra de varios aspectos individuales, al tiempo que ofrece recompensas adicionales, como aspectos para las balizas y cromáticos. La relación calidad-precio mejora considerablemente para los jugadores que inician sesión a diario y completan las misiones semanales.

Evita comprar campeones con RP a menos que sea absolutamente necesario para jugar en modo competitivo de forma inmediata. Aunque conseguir Esencia Azul lleva tiempo, al final permite desbloquear todos los campeones sin tener que gastar moneda premium. Esta estrategia sigue el mismo consejo que se aplica al gasto en juegos para móviles, donde la paciencia a la hora de acumular moneda gratuita maximiza el valor a largo plazo.

Los «Chromas» y los aspectos parciales suponen una inversión menor en comparación con la compra de aspectos completos. Aunque aportan variedad, estos elementos cosméticos ofrecen un menor impacto visual por cada RP gastado. Es mejor destinar el presupuesto a la adquisición de aspectos completos para tu grupo de campeones principales, en lugar de repartirlo entre numerosas adiciones cosméticas menores.

Los emoticonos y los iconos deben evaluarse con cuidado, ya que su visibilidad limitada reduce su valor. Estas compras funcionan mejor como pequeños caprichos una vez que se han cubierto las necesidades estéticas de mayor prioridad. Establecer niveles presupuestarios ayuda a mantener la disciplina y evita el agotamiento de los RP en artículos de escaso impacto.

Tu aventura en el juego de rol empieza aquí

CómoPuntos Riot En 2026, habrá que elegir entre opciones de compra inmediata y métodos para ganar dinero dedicando tiempo. Las compras directas a través del cliente oficial o las tarjetas regalo ofrecen una gratificación inmediata, mientras que los programas de recompensas y las aplicaciones para ganar dinero reducen la carga financiera gracias a un esfuerzo específico. Cada enfoque se adapta a las diferentes necesidades de los jugadores y a sus respectivas situaciones presupuestarias.

La estrategia más eficaz suele combinar varios métodos: el uso de Microsoft Rewards para obtener ingresos pasivos, completando Snakzy realizar tareas durante el tiempo libre y participar en sorteos legítimos cuando surja la oportunidad. Este enfoque diversificado permite acumular reservas de RP de forma constante sin sobrecargar tu agenda ni tus finanzas.

Evitar las estafas protege tanto la seguridad de tu cuenta como tu información financiera. Utiliza únicamente plataformas verificadas, nunca compartas tus credenciales de acceso e ignora las promesas de RP gratis ilimitados. Los métodos que aquí se describen representan todas las opciones legítimas disponibles actualmente, respetando Riot Games Condiciones de uso.

Ahora ya sabes cómo conseguir Riot Points. Tu presupuesto, tu disponibilidad de tiempo y tu nivel de paciencia determinan la combinación ideal para conseguirlos. Los jugadores con ingresos disponibles se benefician de las compras al por mayor de RP durante las rebajas, mientras que los jugadores con un presupuesto más ajustado sacan partido de las aplicaciones de recompensas y de la participación constante en los programas. Ambas vías conducen a los mismos objetivos cosméticos a través de diferentes inversiones de recursos.

¿Estás listo para comprar Riot Points? Visita la tienda de Eneba para disfrutar de envíos inmediatos y puntos RP extra en los paquetes más grandes.

★ Tu aventura en el juego de rol empieza aquí RP Compra RP hoy mismo a través de Eneba

Preguntas frecuentes