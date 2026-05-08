So erhältst du Riot Points: Kaufoptionen, kostenlose Methoden und Strategien zum Sammeln

Wenn du wissen möchtest, wie du Riot Points (RP) bekommst, um League of LegendsWenn du auf der Suche nach Skins, Champions und Kosmetikartikeln bist, bist du hier genau richtig. RP ist zwar die Premiumwährung des Spiels, aber nicht jeder hat das nötige Budget, um sie regelmäßig zu kaufen. Neben den üblichen Käufen im Ingame-Shop gibt es zahlreiche seriöse Alternativen.

Riot Games verteilt zwar nicht mehr so großzügig kostenlose RP-Codes wie in den vergangenen Jahren, aber es gibt nach wie vor zahlreiche Möglichkeiten. Heutzutage können Spieler RP über Direktkäufe, Geschenkkarten, verifizierte Prämienprogramme und Apps zum Geldverdienen erwerben. Wenn Sie diese Methoden verstehen, können Sie fundierte Entscheidungen treffen, die Ihrem Budget und Ihrer verfügbaren Zeit Rechnung tragen.

Dieser umfassende Leitfaden behandelt alle praktischen Möglichkeiten, im Jahr 2026 Riot Points zu erwerben. Von Sofortkauf-Methoden bis hin zu zeitbasierten Strategien zum Sammeln von Punkten erfährst du, welche Optionen zu deiner finanziellen Situation passen und wie du häufige Betrugsmaschen vermeiden kannst. Alle vorgestellten Strategien sind geprüft, sicher und entsprechen den Riot Games Nutzungsbedingungen.

So kaufst du Riot Points: Direkte Kaufmethoden

Der einfachste Weg, um Riot Points online kaufen erfolgt über die offizielle League of Legends Client. Diese Methode ermöglicht eine sofortige Bereitstellung und beseitigt Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit von Drittanbietern. Starten Sie Ihren Client, navigieren Sie oben in der Benutzeroberfläche zur Registerkarte „Store“ und wählen Sie das RP-Symbol aus, um die verfügbaren Pakete anzuzeigen.

Riot Games bietet verschiedene RP-Pakete an, die von 575 RP bis zu 15.000 RP reichen. Größere Pakete enthalten RP-Bonusprozentsätze, wodurch sie für Spieler, die größere Einkäufe planen, kostengünstiger sind. Die Standardpakete umfassen 575 RP, 1275 RP, 2525 RP, 5200 RP, 10400 RP und 15000 RP, wobei die Bonusbeträge bei Einkäufen höherer Stufen steigen.

Zu den Zahlungsmethoden gehören gängige Kredit- und Debitkarten, PayPal sowie regionsspezifische Optionen wie Paysafecard oder die Bezahlung über Mobilfunkanbieter. Der Bezahlvorgang ist sicher und verschlüsselt, sodass Ihre Zahlungsdaten geschützt sind. Nach Bestätigung Ihres Kaufs wird das RP sofort und ohne weitere Wartezeiten auf Ihrem Konto gutgeschrieben.

Der Kauf größerer Pakete bietet durch Bonusprämien ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei einem Kauf im Wert von 100 $ erhält man deutlich mehr RP pro Dollar als bei kleineren Transaktionen. Daher eignet sich der Großeinkauf ideal für Spieler, die regelmäßig Skins kaufen oder sich während saisonaler Events, bei denen exklusive Kosmetikartikel erhältlich sind, einen Vorrat anlegen möchten.

RP über Geschenkkarten kaufen

Physisch und digital Riot Points-Geschenkkarten bieten eine Alternative zu direkten Kreditkartenzahlungen. Große Einzelhändler wie Best Buy, GameStop, Target und Walmart führen diese Karten in ihren Gaming-Abteilungen. Auch Online-Händler wie Amazon verkaufen digitale Codes, die sofort per E-Mail zugestellt werden und somit bequem sofort genutzt werden können.

Geschenkkarten gibt es in verschiedenen Wertstufen, die je nach Region in der Regel zwischen 10 und 50 Dollar liegen. Diese Flexibilität hilft Ihnen, Ihre Ausgaben im Griff zu behalten und übermäßige Einkäufe zu vermeiden. Tolle Angebote finden Sie unter Riot Points-Gutscheine bei Eneba, wo digitale Codes sofort und zu günstigen Preisen geliefert werden.

Das Einlösen einer Geschenkkarte ist ganz einfach: Öffnen Sie Ihre League of Legends Öffne die App, rufe den Store auf, klicke auf das RP-Symbol, wähle „Prepaid-Karten & Codes“ aus und gib deinen Code ein. Der entsprechende RP-Betrag wird deinem Konto sofort gutgeschrieben. Diese Methode erweist sich als besonders nützlich für jüngere Spieler, die keine Kreditkarte besitzen, oder für diejenigen, die ihre Zahlungsdaten nicht online angeben möchten.

Kaufen Sie Geschenkkarten immer bei autorisierten Händlern, um gefälschte Codes zu vermeiden. Halten Sie sich an etablierte Ketten und offizielle Online-Shops und meiden Sie unbekannte Marktplätze von Drittanbietern. Seriöse Karten verfügen über Sicherheitsmerkmale und klare Aktivierungsanweisungen, die auf der Verpackung oder dem Kaufbeleg aufgedruckt sind.

Kostenlose RP durch Prämienprogramme sammeln

Microsoft Rewards ist das seriöseste offizielle Programm zum Geldverdienen Kostenloses RP in League of Legends. Diese Plattform belohnt Nutzer dafür, dass sie mit Bing suchen, tägliche Quizfragen beantworten und Microsoft-Dienste nutzen. Die gesammelten Punkte können gegen Geschenkkarten eingelöst werden, die für RP-Käufe verwendet werden können.

Für den Einlösen einer Geschenkkarte im Wert von 10 $ sind im Rahmen des Programms etwa 2.000 Punkte erforderlich. Durch tägliche Suchanfragen lassen sich etwa 50 Punkte sammeln, was bedeutet, dass eine regelmäßige Teilnahme über 40 Tage hinweg ausreicht, um einen einfachen RP-Kauf zu tätigen. Dieser Zeitrahmen geht von minimalem Aufwand aus, bei dem täglich nur wenige Minuten für die Erledigung einfacher Aufgaben aufgewendet werden.

Um deine Verdienstgeschwindigkeit zu maximieren, musst du deine Microsoft Rewards Steigen Sie auf Level 2 auf, um Bonuspunkte zu sammeln. Tägliche Serien, Sonderaktionen und monatliche Bonusaktivitäten beschleunigen Ihren Fortschritt. Wenn Sie Bing als Standardsuchmaschine festlegen, können Sie bei Ihren üblichen Internetsuchen ganz nebenbei Punkte sammeln.

Diese Methode eignet sich am besten als Nebenaktivität und weniger als Hauptquelle für RP. Da sich die Punkte nur langsam ansammeln, ist sie für Spieler, die sofortige Ergebnisse erwarten, ungeeignet; da jedoch keinerlei finanzielle Investition erforderlich ist, ist sie für geduldige Nutzer wertvoll. Es gelten regionale Einschränkungen, da das Programm in einigen Ländern nicht verfügbar ist. Überprüfen Sie daher die Verfügbarkeit an Ihrem Standort, bevor Sie Zeit investieren.

Mit Apps zum Geldverdienen RP verdienen

Apps zum Geldverdienen bieten den schnellsten Weg zu Wie man Riot Points bekommt, ohne zu bezahlen von Ihrem normalen Bankkonto. Plattformen wie Snakzy, Freecash, InboxDollarsundSwagbucks Nutzer werden für das Ausfüllen von Umfragen, das Testen von Handyspielen und das Ansehen von Werbung bezahlt. Die Verdienste können in PayPal-Guthaben oder Geschenkkarten umgewandelt werden, mit denen man direkt RP kaufen kann.

Snakzy zeichnet sich als erstklassige Option für Gamer aus, da sie sich auf spielbezogene Aufgaben spezialisiert hat, die den Interessen der Spieler entsprechen. Durch das Testen neuer Handyspiele, das Erreichen bestimmter Meilensteine im Spiel und das Herunterladen von Apps werden Punkte gesammelt, die gegen Bargeld oder Geschenkgutscheine eingelöst werden können. Die Plattform wickelt Zahlungen zügig ab, und viele Nutzer berichten von wöchentlichen Verdienstmöglichkeiten zwischen 20 und 50 Dollar bei regelmäßiger Teilnahme.

Der Verdienstprozess folgt einem einfachen Ablauf: Eröffne ein Konto auf der Plattform deiner Wahl, stöbere in den verfügbaren Aufgaben, erfülle die Anforderungen und sammle Punkte, bis du die von dir gewählte Auszahlungsgrenze erreichst. Die meisten Apps legen Mindestauszahlungsbeträge zwischen 5 und 25 Dollar fest, sodass du deine erste Auszahlung bereits nach wenigen Tagen aktiver Nutzung erhalten kannst. Die Aufgaben variieren in Bezug auf Komplexität und Vergütung, wobei längere Umfragen und Spielinstallationen besser bezahlt werden als kurze Umfragen.

Bei der Nutzung dieser Plattformen sind realistische Erwartungen wichtig. Während einige Nutzer beträchtliche Summen verdienen, liegen die durchschnittlichen Einnahmen der meisten Gelegenheitsnutzer bei 20 bis 40 Dollar pro Woche. Das ermöglicht mehrere RP-Käufe pro Monat, ohne dass direkte Ausgaben anfallen. Der Zeitaufwand variiert, doch die besten Erträge erzielt man, wenn man täglich 30 bis 60 Minuten damit verbringt, gut bezahlte Aufgaben zu erledigen.

Bei der Auswahl von Apps zum Geldverdienen steht die Sicherheit an erster Stelle. Nutzen Sie ausschließlich geprüfte Plattformen mit gutem Ruf und transparenten Zahlungsbedingungen. Geben Sie niemals Ihre League of Legends Geben Sie Ihre Anmeldedaten nicht an Drittanbieter weiter und meiden Sie Websites, die unbegrenztes kostenloses RP über Generatoren oder Hacks versprechen. Wenn Sie online Geld verdienen möchten und nutze das, um RP zu erhalten. Denk daran, niemals sensible Daten zu deinem Spielkonto weiterzugeben.

Zu den beliebten Alternativen gehören InboxDollars, bei dem man Geld dafür bekommt, E-Mails zu lesen und an Umfragen teilzunehmen, und Swagbucks, bekannt für Cashback beim Einkaufen und das Ansehen von Videos. Jede Plattform hat ihre eigenen Stärken, daher hilft es, verschiedene Dienste auszuprobieren, um die für dich am besten geeignete zu finden. Viele Nutzer verwenden zwei bis drei Apps gleichzeitig, um ihr Verdienstpotenzial bei verschiedenen Aufgabenarten zu maximieren.

Dank der Optimierung für Mobilgeräte eignen sich diese Apps perfekt, um in der Freizeit Geld zu verdienen. Android-Spiele, bei denen man echtes Geld gewinnen kann sind eine praktikable Option und können während Wartezeiten in Warteschlangen oder während des Spielvermittlungsverfahrens erledigt werden. Dank dieser Flexibilität kannst du RP-Guthaben ganz nach deinem eigenen Zeitplan verdienen, ohne dafür bestimmte Zeitfenster einplanen zu müssen.

Die Zahlungsabwicklung dauert in der Regel 2 bis 7 Tage, nachdem die Auszahlungsschwellen erreicht wurden. Plane im Voraus, wenn du RP für bestimmte Events oder Skin-Veröffentlichungen benötigst. Das Setzen wöchentlicher Verdienstziele hilft dabei, Beständigkeit zu wahren, und sorgt für ein stetiges RP-Einkommen, ohne deinen Zeitplan zu überlasten.

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Gewinnspiele und Community-Veranstaltungen

Falls du dich fragst So bekommst du kostenlose Riot Points Auf Twitch, YouTube und Twitter/X gibt es eine gute Nachricht: Content-Ersteller und Streamer veranstalten regelmäßig Gewinnspiele. Die Teilnahme an diesen Aktionen ist ganz einfach: Meistens müssen die Zuschauer nur Accounts folgen, Beiträge liken oder Kommentare mit bestimmten Hashtags hinterlassen. Die Gewinner erhalten RP-Codes oder Geschenkkarten, die per Direktnachricht oder im Rahmen von Stream-Ankündigungen verteilt werden.

Um seriöse Gewinnspiele zu finden, muss man verifizierten League of Legends Streamer und offizielle Community-Vertreter. Durchsuche die sozialen Medien mit Suchbegriffen wie „Riot Points-Verlosung“ in Kombination mit aktuellen Daten, um aktive Gewinnspiele zu finden. Community-Discord-Server, die sich speziell mit LoL kündigen häufig Gewinnspiele von vertrauenswürdigen Mitgliedern an und bieten eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Gewinnchancen.

Die Teilnahme kostet nichts außer ein paar Sekunden deiner Zeit. Da es sich um ein Glücksspiel handelt, gibt es keine Gewinngarantie, aber wenn du an mehreren Gewinnspielen teilnimmst, erhöhst du deine Chancen. Die meisten Streamer veranstalten Gewinnspiele anlässlich besonderer Meilensteine, gesponserter Inhalte oder saisonaler Ereignisse, sodass diese Zeiträume ideal sind, um nach solchen Gelegenheiten Ausschau zu halten.

Um seriöse Gewinnspiele von Betrugsversuchen zu unterscheiden, ist Wachsamkeit gefragt. Verifizierte Konten sind in der Regel auf sozialen Plattformen mit einem blauen Häkchen gekennzeichnet, weisen eine etablierte Followerzahl auf und veröffentlichen regelmäßige Streaming-Termine. Seriöse Creator fragen niemals nach Passwörtern, Zugangsdaten oder Zahlungsinformationen. Verdächtige Links, die Abfrage persönlicher Daten oder das Versprechen garantierter Gewinne deuten auf betrügerische Machenschaften hin.

Riot Games veranstaltet gelegentlich offizielle Werbeaktionen während der Feiertage oder bei größeren Spiel-Updates. Diese vom Unternehmen gesponserten Aktionen garantieren Seriosität und beinhalten oft exklusive Kosmetikgegenstände, die im regulären Handel nicht erhältlich sind. Im Anschluss an offizielle League of Legends Wenn Sie unseren Social-Media-Kanälen folgen, verpassen Sie diese zeitlich begrenzten Angebote garantiert nicht.

Saisonale Events wie „Snowdown Showdown“ oder besondere Jubiläen bieten in der Regel kostenlose RP-Verteilungen oder einzigartige Verdienstmöglichkeiten. Behalte die offiziellen Mitteilungen während großer Gaming-Konferenzen im Auge und League of Legends Geburtstagsfeiern im Hinblick auf mögliche Beförderungen.

Was Sie vermeiden sollten: Betrug und unsichere Methoden

Gefälschte RP-Generatoren und Websites, die vorgeben, kostenlose Punkte anzubieten, stellen eine ernsthafte Sicherheitsbedrohung dar. Diese betrügerischen Dienste verstoßen gegen Riot Games Nutzungsbedingungen und führen zu einer dauerhaften Sperrung des Kontos. Es gibt keine legitime Methode, um mithilfe automatisierter Tools oder nicht autorisierter Websites von Drittanbietern unbegrenzt kostenlose RP zu generieren.

Der Kauf von RP bei nicht autorisierten Anbietern oder der Erwerb von vorbestückten Konten birgt erhebliche Risiken. Bei diesen Transaktionen handelt es sich häufig um gestohlene Zahlungsdaten oder kompromittierte Konten. Riot Games überwacht verdächtige Transaktionen aktiv und sperrt Konten, die in unerlaubte Handelsgeschäfte verwickelt sind, was bedeutet, dass Sie sowohl Ihr Geld als auch den Zugriff auf Ihr Konto verlieren könnten.

Seriöse Methoden erfordern niemals die Weitergabe Ihrer League of Legends Passwort oder E-Mail-Zugangsdaten. Jeder Dienst, der diese Informationen anfordert, handelt betrügerisch, unabhängig von den gemachten Versprechungen. Das Gleiche gilt für Websites, die Kreditkartendaten anfordern, ohne über ordnungsgemäße Sicherheitszertifikate oder nachgewiesene geschäftliche Referenzen zu verfügen.

Zu den Warnzeichen zählen Websites ohne SSL-Zertifikate (kein Vorhängeschloss-Symbol in der Adressleiste), unrealistische Versprechungen wie „unbegrenztes kostenloses RP“ sowie aufdringliche Pop-ups, die zum Herunterladen oder Installieren auffordern. Grammatikalische Fehler, verdächtige URLs mit zufälligen Zeichen und Aufforderungen, die Antivirensoftware zu deaktivieren, deuten allesamt auf böswillige Absichten hin.

Schützen Sie sich, indem Sie ausschließlich offizielle Riot Games Kanäle und geprüfte Prämienplattformen mit etabliertem Ruf. Wenn Sie neue Verdienstmöglichkeiten erkunden, sollten Sie die Plattform gründlich recherchieren, indem Sie Nutzerbewertungen lesen, die Bewertungen des Better Business Bureau prüfen und die Präsenz in den sozialen Medien überprüfen. Vertrauenswürdige Dienste bieten transparente Kontaktdaten und einen reaktionsschnellen Kundensupport.

Zu den bewährten Verfahren für die Kontosicherheit gehören die Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung, die Verwendung einzigartiger Passwörter und die regelmäßige Überprüfung der Kontoaktivitäten auf unbefugte Zugriffe. Diese Vorsichtsmaßnahmen tragen dazu bei, Ihre Investitionen in Skins und Kosmetikartikel vor potenziellem Diebstahl oder Missbrauch zu schützen.

Vergleich der RP-Preise nach Regionen und Zahlungsmethoden

Die Preise für RP variieren je nach Region erheblich, was auf Wechselkurse und lokale wirtschaftliche Faktoren zurückzuführen ist. Spieler in Ländern der Europäischen Union müssen oft höhere Grundpreise in Kauf nehmen als Nutzer in Nordamerika, während in Schwellenländern die Preise manchmal an die lokale Kaufkraft angepasst werden. Diese Unterschiede können zu erheblichen Wertunterschieden bei gleichem RP-Betrag führen.

Der Kauf größerer Pakete bietet durch Bonusprozentsätze einen besseren Wert pro RP. Ein Kauf im Wert von 10 $ bringt in der Regel 1.380 RP (inklusive Boni), während ein Kauf im Wert von 100 $ etwa 15.000 RP einbringt. Diese Staffelung bedeutet, dass Großabnehmer im Vergleich zu Nutzern mit kleinen Transaktionen etwa 35 % weniger pro RP zahlen.

Die Wahl der Zahlungsmethode wirkt sich durch Bearbeitungsgebühren und regionale Einschränkungen auf die Endkosten aus. Kreditkartenzahlungen werden in der Regel ohne zusätzliche Gebühren abgewickelt, während bei einigen Zahlungen über Mobilfunkanbieter Bearbeitungsgebühren anfallen. PayPal-Transaktionen sind für die meisten Nutzer gebührenfrei, können jedoch bei internationalen Konten mit Währungsumrechnungsgebühren verbunden sein.

Regionale Preisgestaltung bietet cleveren Käufern neue Möglichkeiten. Einige Nutzer greifen auf VPN-Dienste zurück, um auf Shops mit günstigen Wechselkursen zuzugreifen, obwohl diese Vorgehensweise gegen die Nutzungsbedingungen verstößt und Sanktionen für das Konto nach sich ziehen kann. Ein seriöses VPN für League of Legends dient in erster Linie dazu, die Latenz zu verringern und die Verbindungsstabilität zu verbessern, nicht dazu, die Preisgestaltung zu beeinflussen.

Bei saisonalen Sonderaktionen werden gelegentlich die Preise für Skins statt der RP-Kosten gesenkt, wodurch sich deine Kaufkraft effektiv erhöht. Wenn du diese Sonderaktionen im Auge behältst und größere Anschaffungen zeitlich darauf abstimmst, kannst du den Ertrag an Skins pro ausgegebenem RP maximieren. Die Funktion „Dein Shop“ bietet personalisierte Rabatte auf Skins für deine meistgespielten Champions – es lohnt sich also, dort vorbeizuschauen, bevor du deine gesammelten RP ausgibst.

Beim Kauf von Geschenkkarten gibt es während Aktionszeiträumen manchmal händlerspezifische Bonusangebote. An Black Friday, in der Weihnachtszeit und bei Schulanfangsangeboten werden unter Umständen Bonus-RP-Prozentsätze oder reduzierte Preise für Geschenkkarten gewährt. Durch die Kombination dieser Händleraktionen mit Angeboten im Spiel ergeben sich zusätzliche Sparmöglichkeiten.

Zeitplan: Wie lange dauert es, RP mit kostenlosen Methoden zu verdienen?

Ein Verständnis für realistische Zeitrahmen hilft dabei, angemessene Erwartungen an Methoden zum kostenlosen Geldverdienen zu entwickeln. Microsoft Rewards Es dauert etwa 40 bis 45 Tage bei täglicher Teilnahme, um genügend Punkte für eine Geschenkkarte im Wert von 10 Dollar zu sammeln. Dabei wird davon ausgegangen, dass man die grundlegenden Suchquoten erfüllt, ohne zusätzliche Bonusaktivitäten zu absolvieren, die den Fortschritt beschleunigen könnten.

Apps zum Geldverdienen liefern schnellere Ergebnisse: Engagierte Nutzer verdienen ihre ersten 20 bis 50 Dollar innerhalb von 1 bis 2 Wochen. Dieser Zeitrahmen hängt von der Verfügbarkeit von Aufgaben in Ihrer Region, der täglich investierten Zeit und den jeweils genutzten Plattformen ab. Nutzer, die diese Apps als Die besten Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen erzielen in der Regel die besten Ergebnisse, ohne dabei auszubrennen.

Die Teilnahme an Gewinnspielen verläuft zeitlich sehr unterschiedlich und hängt ganz vom Glück und der Häufigkeit der Teilnahmen ab. Manche Spieler gewinnen schon wenige Tage nach Beginn ihrer Teilnahme, während andere Dutzende von Gewinnspielen ohne Erfolg bestreiten. Da nach den ersten Teilnahmen kein weiterer Zeitaufwand mehr erforderlich ist, lohnt sich diese Methode trotz der unvorhersehbaren Ergebnisse.

Die Kombination mehrerer Methoden beschleunigt die RP-Akkumulation erheblich. Laufen Microsoft Rewards Suchen während der Bearbeitung Snakzy Das Erledigen von Aufgaben und die Teilnahme an laufenden Gewinnspielen erschließen mehrere Einnahmequellen. Dieser diversifizierte Ansatz bringt in der Regel monatlich RP-Kaufkraft im Wert von 30 bis 70 US-Dollar ein, ohne dass direkte Ausgaben erforderlich sind.

Bei der Nutzung kostenloser Methoden ist Beständigkeit wichtiger als Intensität. Tägliche 20-minütige Sitzungen sind effektiver als sporadische mehrstündige Marathons, da viele Plattformen das tägliche Verdienstpotenzial begrenzen. Die Entwicklung nachhaltiger Routinen beugt Burnout vor und sorgt gleichzeitig für stetige Fortschritte bei der Erreichung der RP-Ziele.

Saisonale Schwankungen wirken sich auf die Verdienstgeschwindigkeit aus, da während der Feiertage und bei großen E-Sport-Veranstaltungen mehr Werbegeschenke angeboten werden. Die Verfügbarkeit von Aufgaben in Geldverdien-Apps schwankt zudem je nach den Budgets der Werbekunden und steigt in der Regel im vierten Quartal während der Weihnachtseinkaufssaison an. Wenn Sie auf der Suche nach Wie man mit Videospielen Geld verdienen kannund dich fragst, ob du wirklich kann mit Spielen auf dem Handy Geld verdienenWenn man diese Muster berücksichtigt, lässt sich die Ertragseffizienz optimieren.

Pro-Tipp Behalte die saisonalen Verkaufskalender im Auge, um deine RP-Käufe auf große Rabattaktionen abzustimmen. Wenn du Geschenkkarten während Sonderaktionen im Einzelhandel kaufst und dein Guthaben bei In-Game-Sonderverkäufen einsetzt, kannst du im Vergleich zu den regulären Preisen 20 bis 30 % sparen.

Optimieren Sie Ihr PR-Budget: Tipps für eine kluge Ausgabenplanung

Um den Wert deiner RP zu maximieren, sind strategische Kaufentscheidungen erforderlich, sobald du Guthaben angesammelt hast. Kaufe lieber Kosmetikartikel als Champions, da du mit der im Spiel verdienten Blauen Essenz alle spielbaren Charaktere freischalten kannst, ohne RP auszugeben. So sparst du deine Premiumwährung für Gegenstände auf, die ausschließlich mit RP erworben werden können.

Die Funktion „Dein Shop“ erscheint in regelmäßigen Abständen und bietet personalisierte Rabatte von 20 bis 70 % auf Skins, die auf deinem Spielverhalten mit bestimmten Champions basieren. Wenn du auf diese Aktionen wartest, bevor du größere Skin-Käufe tätigst, reicht dein RP deutlich länger als beim Kauf zum vollen Preis. Die Funktion erscheint in der Regel vierteljährlich, sodass du durch eine entsprechende Planung den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen kannst.

Bei saisonalen Sonderangeboten sinken die Preise für bestimmte Skins während Themenveranstaltungen wie „Lunar Revel“ oder „Snowdown Showdown“ um 30 bis 50 %. Wenn man eine Wunschliste mit den gewünschten Skins erstellt und die Aktionszeiträume im Auge behält, vermeidet man impulsive Käufe zum vollen Preis. Viele legendäre und ultimative Skins werden trotz anfänglicher Exklusivitätsfristen irgendwann in den Sonderverkauf aufgenommen.

Battle-Pässe bieten aktiven Spielern, die Missionsketten abschließen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Kauf eines einzigen Passes liefert oft genug Inhalte, um mit dem Kauf mehrerer einzelner Skins mithalten zu können, und bietet zudem zusätzliche Belohnungen wie Ward-Skins und Chromas. Für Spieler, die sich täglich einloggen und wöchentliche Missionen abschließen, verbessert sich das Preis-Leistungs-Verhältnis erheblich.

Vermeide es, Champions mit RP zu kaufen, es sei denn, dies ist für den sofortigen Wettkampfbetrieb unbedingt erforderlich. Das Sammeln von Blauer Essenz ist zwar zeitaufwendig, ermöglicht aber letztendlich den Freischalt aller Champions, ohne dass Premiumwährung ausgegeben werden muss. Diese Strategie entspricht den Empfehlungen für Ausgaben bei Handyspielen, bei denen Geduld beim Sammeln von kostenloser Währung den langfristigen Wert maximiert.

Im Vergleich zum Kauf kompletter Skins sind Chromas und Ward-Skins kostengünstiger. Sie sorgen zwar für Abwechslung, bieten aber pro ausgegebenem RP eine geringere visuelle Wirkung. Konzentrieren Sie Ihre Ausgaben lieber auf komplette Skins für Ihre wichtigsten Champions, anstatt sie auf zahlreiche kleinere kosmetische Ergänzungen zu verteilen.

Emotes und Symbole sollten sorgfältig abgewogen werden, da ihre begrenzte Sichtbarkeit ihren Nutzen mindert. Diese Käufe eignen sich am besten als kleine Belohnungen, nachdem man sich bereits die kosmetischen Wünsche mit höherer Priorität erfüllt hat. Die Festlegung von Budgetstufen hilft dabei, diszipliniert zu bleiben und verhindert, dass RP für Artikel mit geringer Wirkung verschwendet werden.

Deine Rollenspiel-Reise beginnt hier

ErhaltenRiot-Punkte Im Jahr 2026 geht es darum, sich zwischen Optionen für den sofortigen Kauf und Methoden zu entscheiden, bei denen man durch Zeitaufwand Geld verdienen kann. Direkte Käufe über den offiziellen Client oder Geschenkkarten bieten sofortige Befriedigung, während Prämienprogramme und Apps zum Geldverdienen durch gezielten Einsatz die finanzielle Belastung verringern. Jeder Ansatz entspricht unterschiedlichen Bedürfnissen der Spieler und ihrer jeweiligen finanziellen Situation.

Die wirksamste Strategie kombiniert oft mehrere Methoden: den Einsatz von Microsoft Rewards für passives Einkommen, indem man Snakzy Aufgaben in der Freizeit zu erledigen und an seriösen Gewinnspielen teilzunehmen, sobald sich die Gelegenheit ergibt. Dieser vielseitige Ansatz baut RP-Reserven stetig auf, ohne Ihren Terminkalender oder Ihre Finanzen zu überlasten.

Das Vermeiden von Betrugsversuchen schützt sowohl die Sicherheit Ihres Kontos als auch Ihre Finanzdaten. Nutzen Sie ausschließlich verifizierte Plattformen, geben Sie niemals Ihre Anmeldedaten weiter und ignorieren Sie Versprechungen von unbegrenztem kostenlosem RP. Die hier beschriebenen Methoden decken alle derzeit verfügbaren seriösen Optionen ab und berücksichtigen dabei Riot Games Nutzungsbedingungen.

Jetzt weißt du, wie du Riot Points bekommst. Dein Budget, deine verfügbare Zeit und deine Geduld bestimmen die ideale Kombination zum Sammeln. Spieler mit verfügbarem Einkommen profitieren von RP-Großkäufen während Sonderangeboten, während preisbewusste Spieler einen Mehrwert in Belohnungs-Apps und der regelmäßigen Teilnahme an Programmen sehen. Beide Wege führen durch unterschiedliche Investitionen zu denselben kosmetischen Zielen.

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Häufig gestellte Fragen