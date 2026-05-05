Las 7 mejores VPN para League of Legends: protege tus partidas clasificatorias

La mejor VPN para League of Legends te protege de todo aquello que pueda arruinar tu progresión. Ya sabes a qué me refiero: que alguien que no soporta perder una línea te deje sin conexión con un ataque DDoS durante las promociones, o ver cómo tu ping se dispara a 300 ms porque tu proveedor de Internet decide que el tráfico de juegosy que te bloqueen el acceso al juego porque en tu campus piensan que Summoner’s Rift es una distracción.

He pasado semanas probando VPN mientras jugaba sin descanso partidas clasificatorias, normales y sesiones nocturnas de ARAM. La mayoría de los servicios afirman estar pensados para los gamers, pero luego acaban arruinando tu velocidad de conexión peor que un Veigar con vida máxima que acaba con tu ADC de un solo golpe. Solo unos pocos han cumplido realmente lo prometido.

En esta guía, te voy a presentar las 7 VPN que realmente funcionan para Liga. Estos son los servicios que detienen en seco los ataques DDoS, sortean las restricciones de red sin ningún problema y añaden una latencia mínima para que puedas seguir lanzando la habilidad definitiva de Malphite.

Mis recomendaciones para la mejor VPN para League of Legends

La mayoría de las VPN prometen optimización para juegos, pero lo que ofrecen es pérdida de paquetes y efecto «rubber-banding» en cuanto te conectas a la partida. Estas tres, en cambio, sí que han cumplido. A lo largo de innumerables partidas clasificatorias, partidas normales y maratones de ARAM, han mantenido conexiones seguras y un ping razonable.

NordVPN – Protección sin igual para League of Legends jugadores de alto nivel. NordLynx mantiene los aumentos de latencia al mínimo y neutraliza automáticamente los ataques DDoS antes de que te desconecten. ExpressVPN – Fiabilidad a toda prueba para Ligajugadores que no pueden permitirse que se les corte la conexión en mitad de una partida. El protocolo Lightway mantiene la conexión estable tanto en horas punta como con el wifi de los hoteles o el tethering móvil. Proton VPN – Sin registros, infraestructura auditada y enrutamiento limpio para el juego competitivo. WireGuard mantiene el ping adicional bajo y estable, y las protecciones contra DDoS impiden que los ataques lleguen a afectar a tu conexión real.

Estos tres se encargaron de todo, desde la mitigación de ataques DDoS hasta las soluciones para la limitación de ancho de banda por parte de los proveedores de Internet. A continuación, analizo los siete servicios con métricas de rendimiento reales, resultados de pruebas de seguridad y situaciones de juego en el mundo real.

La mejor VPN para League of Legends: 7 opciones rápidas para el juego competitivo

Todas las VPN que figuran a continuación se han evaluado en función de su rendimiento real, no de las promesas de marketing. Encontrarás mediciones reales de latencia, la eficacia de las funciones de seguridad, la estabilidad durante sesiones prolongadas, la disponibilidad de servidores cerca de la infraestructura de Riot, la solidez de las medidas de privacidad y extras destacados. Lee el análisis detallado, compara tus prioridades y elige la que más te convenga.

1. NordVPN [La mejor VPN para League of Legends]

Característica Detalles Servidores Más de 9 000 servidores en más de 100 países Velocidad ~300 Mbps de media (313 Mbps en la prueba de rendimiento) Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos Protocolos NordLynx (basado en WireGuard), OpenVPN, NordWhisper (protocolo de red restringido) Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad, protección contra amenazas, supervisión de la dark web, autenticación multifactorial (MFA), doble VPN Privacidad Política de no registro de datos auditada, servidores que funcionan exclusivamente con memoria RAM, con sede en Panamá Rendimiento en LoL Aumento mínimo del ping (entre 8 y 12 ms) en los servidores cercanos, protección automática contra ataques DDoS y una estabilidad de conexión a toda prueba Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

NordVPN ha conseguido los primeros puestos gracias a un rendimiento constante en todos los indicadores relevantes para Liga. NordLynx añadió entre 8 y 12 ms a mi ping base al conectarme a través de servidores cercanos a la infraestructura norteamericana de Riot. Apenas se nota durante los combates, y es totalmente irrelevante a la hora de calcular el momento de los ataques de precisión.

Más alláLiga, esta es mi recomendación favorita para el la mejor VPN para juegos en varios títulos.

La protección contra amenazas funciona de forma autónoma para interceptar el tráfico DDoS. Durante las pruebas, los ataques entrantes nunca llegaron a mi dirección IP real. No requiere configuración: actívalo una vez y protegerá automáticamente todas las sesiones mientras tú te concentras en el control del personaje y la visión del mapa.

El túnel dividido solucionó mis problemas de calidad en Discord al instante. CarreteraLiga dirigir el tráfico a través de la protección de la VPN, manteniendo las comunicaciones de voz en tu conexión habitual. La claridad de la voz ha mejorado considerablemente, al tiempo que se mantienen el enmascaramiento de IP y la protección contra ataques DDoS. Imprescindible para el juego en equipo coordinado durante los fines de semana de Clash.

Las velocidades de descarga se mantuvieron altas incluso durante los lanzamientos de parches importantes, cuando todo el mundo actualiza al mismo tiempo. Ha mantenido una velocidad constante de más de 250 Mbps en las horas punta al descargar nuevos campeones o actualizaciones de temporada. Nunca he notado ralentizaciones ni limitaciones de ancho de banda.

Meshnet ofrece interesantes posibilidades que van más allá de las funciones habituales de una VPN. Establecer conexiones cifradas directas entre dispositivos o comparte tu red protegida con tus compañeros de equipo de forma remota. Esto abre la puerta a soluciones creativas para la coordinación del equipo que van más allá del simple enmascaramiento de IP.

Ventajas Contras ✅ NordLynx añade una latencia mínima en las conexiones regionales (entre 8 y 12 ms según las pruebas) ✅ Una amplia infraestructura global de servidores que abarca todos los centros de datos de Riot ✅ La protección contra amenazas bloquea de forma autónoma los intentos de ataques DDoS entrantes ✅ El túnel dividido mantiene la calidad de la voz al tiempo que protege el tráfico de los videojuegos ✅ Meshnet ofrece soluciones creativas de redes para grupos ❌ El proceso de inicio de sesión en la interfaz web resulta poco fluido tras varias sesiones

Veredicto final: El mejor paquete global para la competición League of Legends jugadores que necesitan una protección contra ataques DDoS a toda prueba sin sacrificar la calidad de la conexión. La combinación de un impacto mínimo en la latencia, unas funciones de seguridad completas y una estabilidad fiable justifica el coste superior para quienes se toman en serio la subida de rango.

★ La mejor VPN en general para League of Legends NordVPN Visita NordVPN

2. ExpressVPN [Una VPN excelente para disfrutar de un rendimiento constante en League of Legends]

Característica Detalles Servidores Más de 3000 servidores en más de 100 países Velocidad ~267 Mbps de media (313 Mbps en pruebas de rendimiento) Conexiones simultáneas Hasta 14 dispositivos en el plan superior Protocolos Lightway, OpenVPN, IKEv2 Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad Network Lock, protección contra fugas de DNS, TrustedServer (arquitectura basada exclusivamente en RAM) Privacidad Política de no registro auditada, servidores que funcionan exclusivamente con memoria RAM, con sede en las Islas Vírgenes Británicas Rendimiento en LoL Protocolo Lightway para garantizar la estabilidad, una cobertura global completa y una experiencia de juego fluida en todo momento Precio de salida 3,49 $ al mes (plan de 28 meses)

ExpressVPN ante todo, da prioridad a la fiabilidad si no – al instante conexiones, cambio rápido de servidor, sin desconexiones aleatorias. He realizado pruebas exhaustivas en ascensos de clasificación, partidas en cola normal y partidas ARAM informales, obteniendo resultados fiables en todo momento. Todas mis pruebas revelaron que uno de los las mejores VPN de los mejores del mercado en cuanto a seguridad y rendimiento.

La ingeniería del protocolo Lightway se centra específicamente en mantener conexiones estables en condiciones de red variables. Evita las desconexiones aleatorias que suelen afectar a las VPN económicas en las horas de mayor tráfico. Incluso con una red wifi de hotel poco fiable o el tethering móvil, se pudo seguir jugando Liga sesiones de forma constante.

La infraestructura de servidores basada exclusivamente en RAM borra automáticamente todos los datos de sesión cada vez que se reinicia el servidor. La función Network Lock interrumpe al instante todo el tráfico de Internet si falla la conexión VPN, evitando así que se revele la dirección IP durante las desconexiones. Impide que los oponentes malintencionados capturen tu dirección IP real y lancen ataques dirigidos.

La cobertura global de servidores garantiza que haya nodos VPN cercanos, independientemente de la infraestructura de Riot a la que estés accediendo. Por lo tanto, Exprés reduce al mínimo las pérdidas de latencia, ya que permite un enrutamiento óptimo.

El precio del nivel Premium es el principal punto débil. ExpressVPN cuesta bastante más que los servicios de la competencia sin ofrecer a cambio una calidad proporcionalmente superior Ligarendimiento para jugadores de nivel medio durante las partidas clasificatorias estándar.

Ventajas Contras ✅ El protocolo Lightway garantiza una estabilidad de conexión excepcional ✅ La prueba de velocidad integrada identifica automáticamente la ruta óptima ✅ La arquitectura basada exclusivamente en RAM garantiza el borrado completo de los datos ✅ La cobertura mundial es compatible con todas las regiones de servidores de Riot ✅ El cambio rápido de servidor permite optimizar rápidamente la conexión ❌ Precios elevados sin ventajas proporcionales en cuanto al rendimiento

Veredicto final: Ofrece una calidad superior League of Legends una experiencia con cobertura mundial y la solidez del protocolo Lightway. Las opciones de mayor precio aportan un acabado más refinado y funciones adicionales, lo que las hace ideales para los jugadores que dan prioridad a una protección constante frente a la optimización del presupuesto.

★ Una VPN ideal para disfrutar de un rendimiento constante en League of Legends ExpressVPN Visita ExpressVPN

3. Proton VPN [La mejor VPN para League of Legends con una versión gratuita sin límites]

Característica Detalles Servidores Más de 14 000 servidores en más de 120 países Velocidad ~248 Mbps de media (313 Mbps en la prueba de rendimiento) Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2, Stealth (para redes con censura o restricciones) Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad, protección contra fugas de DNS e IPv6, Secure Core multi-hop, confidencialidad directa Privacidad Con sede en Suiza, política de no registro auditada, infraestructura basada exclusivamente en RAM Rendimiento en LoL Buen rendimiento en los servidores Plus, Stealth elude los bloqueos, hay un plan gratuito disponible Precio de salida 2,99 $ al mes (plan de 2 años)

Proton VPN combina estrictos estándares de privacidad con la practicidad League of Legendsfuncionalidad.La jurisdicción suiza, junto con la política de «cero registros» auditada, garantiza la máxima protección de datos para los jugadores interesados en el seguimiento de la actividad. También aparece en nuestra Las mejores VPN para varios dispositivosresumen.

El plan gratuito, con datos realmente ilimitados, es lo que lo distingue de la competencia. Prueba a fondo con Liga antes de gastar ni un céntimo. El acceso gratuito limita la selección de servidores a 10 países, pero funciona correctamente para comprobar la compatibilidad básica y evaluar el rendimiento. En el plan gratuito, la selección de servidores se realiza de forma automática: el cliente elige automáticamente la conexión óptima. Por lo tanto, tendrás que tener paciencia con las pruebas gratuitas hasta que consigas la ubicación que necesitas.

Los planes Premium Plus ofrecen acceso completo a servidores en 120 países. La tecnología VPN Accelerator optimiza específicamente los requisitos de baja latencia para el tráfico de videojuegos. La mejora en el rendimiento tras la actualización se hizo evidente de inmediato durante las partidas clasificatorias: el rendimiento era notablemente más fluido que el del plan gratuito.

El protocolo Stealth camufla el tráfico VPN como conexiones HTTPS normales. Los administradores de red y los sistemas de censura gubernamentales no pueden identificar ni bloquear el uso de VPN. Mantiene Liga accesibilidad desde campus universitarios, entornos empresariales o regiones con controles estrictos de Internet.

La ausencia total de seguimiento de la actividad o de integración publicitaria garantiza la privacidad de las sesiones de juego. ProtonEl modelo de negocio de «» se basa en suscripciones premium, en lugar de en la monetización de datos. La privacidad sigue estando protegida sin que ello afecte a la facilidad de uso.

Ventajas Contras ✅ El plan gratuito con datos ilimitados permite realizar pruebas exhaustivas sin ningún riesgo ✅ Jurisdicción suiza respaldada por cuatro auditorías de seguridad independientes ✅ El protocolo Stealth burla el bloqueo de VPN en entornos restringidos ✅ El acelerador VPN optimiza el tráfico de juegos en los planes premium ✅ Las aplicaciones de código abierto permiten que la comunidad verifique su seguridad ❌ Para participar en las partidas clasificatorias competitivas es necesario tener una suscripción Plus de pago

Veredicto final: Es ideal para quienes dan prioridad a la privacidad Liga jugadores que buscan una seguridad de nivel industrial sin renunciar a la funcionalidad del juego. El plan gratuito permite realizar pruebas exhaustivas, mientras que los planes de pago ofrecen un rendimiento competitivo para el juego clasificatorio de alto nivel.

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4. CyberGhost VPN [La mejor opción económica para League of Legends]

Característica Detalles Servidores Más de 11 000 servidores en 100 países Velocidad Alrededor de 300 Mbps de media Conexiones simultáneas Hasta 7 dispositivos Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad, protección contra fugas de DNS/IP, servidores NoSpy, opción de IP dedicada Privacidad Jurisdicción de Rumanía, política de no registro de datos auditada, informes anuales de transparencia Rendimiento en LoL Servidores dedicados para juegos optimizados para una baja latencia Precio de salida 2,03 $ al mes (plan de 2 años)

Tras las pruebasCyberGhost VPN, destaca como una de las principales candidatas a la mejor VPN para League of Legends gracias a su amplia red de servidores en numerosos países. Esta cobertura facilita encontrar conexiones estables y con un ping bajo, así como cambiar de región con facilidad.

Mientras se juegaLeague of Legends, lo he experimentado constantemente baja latencia, especialmente en sus servidores dedicados para juegos optimizado para un funcionamiento más fluido.

CyberGhost es compatible con protocolos como WireGuard, OpenVPN e IKEv2. He comprobado que WireGuard ofrece el mejor equilibrio entre velocidad y estabilidad para las sesiones de juego.

En cuanto a la seguridad, ofrece Cifrado AES-256, interruptor de seguridad y protección contra fugas de DNS/IP, junto con servidores NoSpy y la opción de IP dedicada, lo que la convierte en una opción fiable y centrada en la privacidad a la hora de elegir la mejor VPN para League of Legends.

Ventajas Contras ✅ Servidores dedicados para juegos en más de 90 países que garantizan conexiones de baja latencia ✅ Más de 11 690 servidores te ofrecen numerosas opciones para cambiar de región ✅ WireGuard ofrece conexiones rápidas y estables para largas sesiones de juego ✅ El enmascaramiento de IP protege tu dirección real frente a los ataques DDoS dirigidos ✅ Garantía de devolución del dinero de 45 días ❌ Los servidores dedicados para juegos solo están disponibles para Windows; los usuarios de Mac y Linux disponen de servidores estándar

Veredicto final:CyberGhost es una opción económica para League of Legends jugadores que quieran jugar en otros servidores regionales sin gastarse demasiado dinero. La garantía de devolución del dinero de 45 días te permite probar el ping y el emparejamiento antes de comprometerte.

★ La mejor opción económica para League of Legends CyberGhost VPN Visita CyberGhost

5. Acceso privado a Internet [La mejor VPN con amplia cobertura de servidores para League of Legends]

Característica Detalles Servidores Más de 35 000 servidores en 91 países Velocidad Alrededor de 220 Mbps de media Conexiones simultáneas Conexiones simultáneas ilimitadas Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Seguridad Cifrado AES-128/256, interruptor de seguridad, MACE (bloqueador de anuncios y malware), túnel dividido, reenvío de puertos Privacidad Jurisdicción estadounidense, política de no registro auditada de forma independiente, aplicaciones de código abierto, «warrant canary» Rendimiento en LoL Servidores en los 50 estados de EE. UU. para un enrutamiento regional óptimo Precio de salida 2,03 $ al mes (plan de 2 años y 3 meses)

Tras las pruebasAcceso privado a Internet, sin duda se gana un puesto entre las mejores VPN para League of Legendsgracias a su una amplia red de servidores que abarca numerosos países. Pude encontrar rápidamente servidores estables con un enrutamiento fiable, lo que me ayudó a mantener una conexión constante durante las partidas.

En cuanto a la velocidad, PIA funcionó bien en mis pruebas, ofreciendo una experiencia de juego fluida con un retraso mínimo. Aunque en teoría no siempre es el más rápido, he notado una latencia estable en League of Legends, sobre todo tras ajustar la selección de servidores.

Permite múltiples conexiones simultáneas y es compatible con protocolos como WireGuard y OpenVPN, lo que ofrece flexibilidad en función de tu configuración. He comprobado que WireGuard ofrece la mejor mejor rendimiento en el juego, con tiempos de conexión más rápidos y un ping más bajo.

PIAincluyeCifrado AES-256, interruptor de seguridad y protección contra fugas de DNS/IP. Gracias a su política de no guardar registros y a su enfoque centrado en la privacidad, sigue siendo una opción fiable y segura como la mejor VPN para League of Legends.

Ventajas Contras ✅ Más de 35 000 servidores repartidos por 91 países para conexiones regionales con bajo ping ✅ Conexiones simultáneas ilimitadas: sin límite de dispositivos ✅ Reenvío de puertos para la traversal de NAT en sesiones multijugador ✅ MACE bloquea los anuncios y el malware a nivel de la VPN para garantizar un rendimiento más fluido ✅ Opción de WireGuard y AES-128 para una velocidad máxima ❌ Interfaz menos pulida que la de otras alternativas de gama alta orientadas a los videojuegos

Veredicto final:PIA«La variedad de servidores es inigualable para…» League of Legends jugadores que desean un acceso constante a múltiples servidores regionales. Las conexiones ilimitadas y la garantía de devolución del dinero de 30 días lo convierten en una opción práctica a largo plazo.

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6. Surfshark [La VPN con la mejor relación calidad-precio para equipos de League of Legends]

Característica Detalles Servidores Más de 4.500 servidores en más de 100 países Velocidad ~295 Mbps de media (313 Mbps en pruebas de rendimiento) Conexiones simultáneas Ilimitado Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad, protección contra fugas de DNS, bloqueo de anuncios y rastreadores con CleanWeb, enrutamiento MultiHop, ofuscación Privacidad Servidores que solo utilizan memoria RAM, arquitectura auditada de forma independiente, política estricta de no guardar registros Rendimiento en LoL ~Aumento del ping de entre 12 y 18 ms en servidores cercanos, protección sólida contra ataques DDoS, número ilimitado de dispositivos para la protección del equipo Precio de salida 1,99 $ al mes (plan de 2 años)

Surfshark ofrece soluciones de nivel empresarial League of Legends protección a un precio asequible para los estudiantes. Las suscripciones ampliadas bajan a menos de 2 dólares al mes – Más barato que una sola bebida energética durante una sesión de partidas clasificatorias que dura toda la noche. Su rendimiento es comparable al de servicios que cuestan cinco veces más durante el juego.

La compatibilidad con un número ilimitado de dispositivos cambia por completo la situación económica. Protege todo tu equipo de gaming, además de las conexiones de tus amigos, con una sola suscripción. Coordina la seguridad de todo tu equipo de Clash sin tener que gestionar los pagos. Perfecto para jugar en equipo durante los torneos. Mi Cómo configurar una VPN La guía te explica paso a paso el proceso si necesitas ayuda.

Más de 4.500 Los servidores repartidos por 100 países te ofrecen una cobertura sólida cerca de las principales infraestructuras de Riot. Los nodos de América del Norte funcionaron de manera excelente para acceder a los servidores de América del Norte.

El protocolo WireGuard mantuvo una latencia aceptable durante todas mis pruebas. Las conexiones a servidores regionales aumentaron mi ping de referencia en 12-18 ms – Perfectamente aceptable para todos los modos de juego. La ejecución de combos se percibía igual que en las conexiones sin protección. Los ganchos de Thresh, los agarres de Blitzcrank o los disparos de precisión de Ezreal funcionaban sin necesidad de ajustes.

Ventajas Contras ✅ La compatibilidad ilimitada con dispositivos protege a todo el equipo con una sola suscripción ✅ Las tarifas a largo plazo son considerablemente más económicas que las de la competencia (menos de 2 $ al mes) ✅ La cobertura global de servidores abarca todas las principales regiones de servidores de Riot ✅ CleanWeb elimina el desperdicio de ancho de banda causado por los anuncios y los rastreadores ✅ NoBorders sortea los entornos de red restrictivos ❌ Los tiempos de respuesta del servicio de atención al cliente pueden ser más lentos que los de otras opciones de gama alta

Veredicto final: La opción ideal para quienes buscan un precio asequible Liga jugadores que no están dispuestos a sacrificar la seguridad en aras del ahorro. La política de dispositivos ilimitados hace que la protección para todo el equipo sea asequible, al tiempo que el rendimiento sigue siendo competitivo en comparación con las alternativas de gama alta.

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7. VeePN [Opción económica para jugadores ocasionales]

Característica Detalles Servidores Más de 2600 servidores en más de 80 países Velocidad ~204 Mbps de media (313 Mbps en pruebas de rendimiento) Conexiones simultáneas Hasta 10 dispositivos (Pro), 20 dispositivos (Max) Protocolos WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec, Shadowsocks Seguridad Cifrado AES-256, interruptor de seguridad, NetGuard (bloqueador de anuncios y malware), doble VPN, servidores que utilizan únicamente memoria RAM Privacidad Política de no registro de datos, con sede en Panamá (fuera de los países del 5/9/14 Eyes) Rendimiento en LoL Una opción sólida para jugar de forma ocasional en servidores cercanos Cobertura de servidores Sólida presencia en Norteamérica y la Unión Europea; también disponible en Corea del Sur, Océania y otras regiones Precio de salida 1,99 $ al mes (plan de 2 años)

VeePN ideal para un estilo informal Liga jugadores que necesitan una solución fiable para eludir las restricciones de velocidad de su proveedor de Internet o para proteger su privacidad. Los La relación calidad-precio es excelente – pero no esperes un rendimiento impecable durante tus promociones en servidores remotos.

La aplicación de Windows funciona perfectamente en segundo plano sin consumir recursos de forma apreciable. El protocolo WireGuard mantiene al mínimo el aumento de la latencia al conectarse a servidores cercanos: los jugadores de la EUW que se conecten a Ámsterdam o los de Norteamérica que se conecten a Chicago no notarán mucha diferencia. Las partidas normales, las ARAM y las partidas clasificatorias de bajo nivel funcionaron bien durante las pruebas. WireGuard es también uno de los Los mejores protocolos VPN para jugaren general.

Las velocidades de descarga se mantuvieron estables durante los días de actualización. Con una buena retención de velocidad en los servidores locales y pruebas de rendimiento de más de 200 Mbps, descargar LoL Las actualizaciones no se hacen de la noche a la mañana. Eso es importante cuando intentas iniciar sesión antes de que tu compañero de dúo empiece a echarte la bronca por llegar tarde.

El túnel dividido resulta realmente útil para Liga jugadores que utilizan Discord, retransmiten en Twitch o tienen abierto op.gg. Dirige solo el cliente de Riot a través de la VPN, mientras que el resto de aplicaciones utilizan tu conexión habitual. Así se mantiene la claridad del chat de voz y se reduce la carga general del ancho de banda durante las intensas partidas clasificatorias.

Ventajas Contras ✅ Excelente relación calidad-precio: 1,99 $ al mes en los planes de larga duración ✅ Descargas rápidas de parches con una gran estabilidad en la velocidad ✅ El túnel dividido garantiza un funcionamiento fluido de Discord y las retransmisiones ✅ El protocolo WireGuard reduce al mínimo la latencia en los servidores cercanos ✅ Amplia cobertura de servidores en Norteamérica y Europa para los principales LoL regiones ❌ No hay servidores dedicados para juegos ni enrutamiento optimizado para LoL

Veredicto final: Es la opción más económica para un uso informal Liga jugadores que necesitan funciones básicas de VPN sin gastarse una fortuna. Funciona bien para partidas normales, ARAM y para subir de rango en los niveles más bajos.

★ Opción económica para jugadores ocasionales VeePN Visita VeePN

¿Por qué usar una VPN para League of Legends?

Aquí te contamos sin rodeos cómo las VPN mejoran tu Liga experiencia. Estas ventajas se aplican tanto si estás subiendo de rango, aprendiendo a jugar con nuevos campeones o simplemente pasando el rato en ARAM.

Ventaja Por qué es importante Qué significa esto en la práctica Protección contra ataques DDoS Los jugadores tóxicos y los rivales competitivos lanzan ataques contra la conexión de los streamers y los jugadores con un Elo alto. Las VPN ocultan tu dirección IP real, lo que impide que los atacantes saturen tu conexión y provoquen desconexiones durante los partidos decisivos. Evitar la limitación de velocidad del proveedor de servicios de Internet Los proveedores de Internet suelen reducir la prioridad del tráfico de videojuegos durante las horas de mayor uso. El cifrado de la VPN impide que los proveedores de servicios de Internet identifiquen Liga paquetes, eliminando las restricciones de ancho de banda específicas durante las horas de la tarde. Acceso desde redes restringidas Las universidades, los lugares de trabajo y algunos países bloquean activamente las conexiones a sitios de videojuegos. Las VPN eluden las restricciones de red y la censura, manteniendo Liga accesibilidad independientemente de la ubicación. Mayor eficiencia en la planificación de rutas Es posible que la ruta predeterminada que establece tu proveedor de servicios de Internet hacia los servidores de Riot siga trayectorias de red poco eficientes. La infraestructura VPN puede ofrecer un enrutamiento más directo, lo que podría reducir la latencia básica gracias a rutas de red optimizadas. Seguridad de las redes públicas La red wifi de cafeterías, aeropuertos y hoteles expone tus datos a posibles interceptaciones. El cifrado de grado militar protege las credenciales de inicio de sesión, la información de pago y los datos personales en redes públicas no seguras. Protección contra el rastreo El seguimiento del comportamiento de los jugadores y el registro de direcciones IP se llevan a cabo con más frecuencia de lo que la mayoría cree. Las VPN ocultan tu dirección IP real y cifran el tráfico, lo que impide el seguimiento por parte de terceros y garantiza el anonimato.

Puedes aprovechar VPN de calidad como Norte para acceder a la Las mejores regiones para comprar juegos baratos en Steam cuando amplíes tu biblioteca más allá de Liga sin arruinarse.

Cómo probé y evalué las VPN para League of Legends

La experiencia de juego real constituyó la base de todas las evaluaciones. Decenas de partidas por VPN en las colas de clasificación en solitario, las partidas normales con selección de jugadores y las partidas ARAM para comprender las características de rendimiento en condiciones reales. Los distintos modos de juego someten a las conexiones a diferentes tipos de carga: el modo clasificatorio exige estabilidad, mientras que el ARAM pone a prueba la capacidad de gestionar picos de tráfico.

Las mediciones de latencia se realizaron durante el juego, y no en escenarios estáticos de herramientas de entrenamiento. Se supervisó el ping durante las peleas en equipo, la ejecución de combos y las disputas por objetivos. El combate real pone a prueba el rendimiento de la VPN en situaciones de estrés, cuando cada milisegundo determina el resultado de la batalla.

Las caídas de conexión arruinan las partidas más que los jugadores que pierden a propósito. He realizado un seguimiento de las desconexiones, los porcentajes de pérdida de paquetes y la estabilidad durante sesiones prolongadas que pueden durar varias horas. Una VPN que falla en mitad de una partida te hace perder LP más rápido que cualquier error mecánico.

La proximidad del servidor a la infraestructura de Riot determina su viabilidad práctica. He evaluado la cobertura geográfica en las proximidades de los principales centros de datos en América del Norte, Europa, Asia y Oceanía. Un mayor número de servidores cercanos ofrece mejores opciones para minimizar el impacto de la latencia.

Velocidades de descarga brutas, capacidad de subida y latencia medidas en diversas ubicaciones de los servidores de Riot. Se han probado tanto conexiones regionales como escenarios intercontinentales para evaluar el rendimiento en diferentes entornos geográficos.

He comprobado las funciones de seguridad para ver si son relevantes para los videojuegos. Los interruptores de seguridad evitan las fugas de IP durante las desconexiones inesperadas. El túnel dividido permite la protección VPN simultánea para Liga manteniendo al mismo tiempo conexiones directas para aplicaciones de voz que requieren una baja latencia.

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