Cómo conseguir ingresos extra en 2026: 7 formas reales de ganar dinero

Eneba Hub contiene enlaces de afiliados, lo que significa que podemos ganar una pequeña comisión si realizas una compra a través de ellos, sin coste adicional para ti. Más información

Aprender a obtener ingresos extra en 2026empieza por opciones realistas, y los puntos de partida más rápidos son el trabajo autónomo al estilo de Fiverr o los servicios de reparto al estilo de DoorDash. Es una opción realista para alguien que disponga de unas pocas horas libres a la semana, un móvil o un portátil y que aún no cuente con ningún activo específico; no es una vía para sustituir un sueldo a tiempo completo de la noche a la mañana.

La vía más rápida en general para obtener ingresos extra reales en 2026consiste en combinar un trabajo esporádico de bajo coste con un método de generación de ingresos de bajo coste, en lugar de apostarlo todo a una sola plataforma. Este artículo desglosa cómo conseguir ingresos extra a través de siete ideas prácticas de trabajos secundarios, clasificadas según datos reales de ganancias.

VEREDICTO RÁPIDO El trabajo autónomo al estilo Fiverr es la mejor opción general para obtener ingresos adicionales, ya que2026 no tiene costes iniciales y ofrece el mayor techo de ganancias, aunque los ingresos realistas para la mayoría de los nuevos vendedores son modestos al principio. La realización de encargos es una de las formas más rápidas de ganar dinero extra y ver cómo el dinero llega a tu cuenta esta misma semana.

¿Es realmente factible obtener ingresos extra?

Sí, pero para la mayoría de las personas que aún están aprendiendo a generar ingresos extra dedicando unas pocas horas a la semana, la cifra realista es de unos pocos cientos de dólares al mes durante los primeros 1 a 3 meses.

Esto es factible para alguien constante, dispuesto a tomárselo como un pequeño trabajo a tiempo parcial durante el primer mes, pero no lo es para alguien que espere obtener ingresos pasivos sin invertir nada de tiempo desde la primera semana. Los propios datos de Fiverr sobre los vendedores muestran que el 70 % de ellos gana menos de 100 dólares al mes y el 96,3 % gana menos de 500 dólares al mes, sobre todo porque la mayoría de la gente publica un servicio una vez y deja de promocionarlo, no porque la plataforma no pague.

Entre las formas de ganar dinero extra que se tratan aquí, las aplicaciones de realización de servicios y de recompensas son las que pagan más rápido, pero tienen un techo bajo, mientras que el trabajo autónomo basado en habilidades y los métodos basados en activos, como la reventa, la impresión bajo demanda o los bancos de imágenes, tardan más en despegar, pero alcanzan niveles mucho más altos.

7 formas reales de obtener ingresos extra en 2026

Las siete ideas de trabajos secundarios que se presentan a continuación muestran cómo obtener ingresos extra a través del trabajo autónomo, la entrega de servicios, las clases particulares, el trabajo como asistente virtual, la reventa en mercados online, la impresión bajo demanda y los bancos de imágenes. Cada una de ellas se clasifica según los ingresos netos reales, el coste inicial y el tiempo hasta el primer pago.

1. Ofrece tus habilidades como autónomo en Fiverr o Upwork

Entre las ideas para obtener ingresos adicionales desde casa, trabajar como autónomo en Fiverr o Upwork es una de las formas más claras de aprender a conseguir ingresos extra con un coste inicial de 0 dólares. La mayoría de los principiantes ganan entre 60 y 150 dólares al mes antes de labrarse una reputación.

Fiverr cobra una comisión fija del 20 % a los vendedores por cada pedido, independientemente del nivel del vendedor, y el vendedor medio gana unos 104 dólares al mes, mientras que los vendedores mejor valorados en nichos de gran demanda pueden llegar a ganar entre 3.000 y más de 8.000 dólares al mes tras entre 12 y 24 meses de trabajo constante.

Los autónomos de Upwork ganan una media de unos 39 dólares por hora, con una comisión de servicio variable que oscila entre el 0 % y el 15 %, aunque esa cifra por hora es una media de toda la plataforma, inflada por los desarrolladores y consultores con más experiencia, y no la tarifa habitual para un principiante.

Los requisitos incluyen una habilidad comercializable (redacción, diseño, administración, edición de vídeo), algunas muestras de tu portafolio y una conexión a Internet fiable. El error más común es fijar precios demasiado bajos en los trabajos para conseguir los primeros encargos, lo que limita al vendedor a compradores de bajo nivel y ralentiza el ascenso al estatus de Nivel 1.

Fiverr libera los fondos 14 días después de completar el encargo (7 días para los vendedores mejor valorados), mientras que Upwork retiene los fondos durante un periodo de seguridad de 5 días tras la aprobación de cada hito. Si quieres más opciones para ganar dinero en línea, nuestra guía más amplia abarca métodos más allá de las plataformas de trabajo autónomo.

SIN COSTES INICIALES • ALTO POTENCIAL DE GANANCIAS Fiverr 4.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Vende servicios de redacción, diseño o administración en Fiverr sin costes iniciales y con margen para crecer. Explorar servicios

2. Reparte comida y productos de alimentación con DoorDash

Para cualquiera que esté buscando cómo obtener ingresos extra rápidamente, el reparto por plataformas es el más rápido de los siete métodos para recibir el primer pago, con un salario bruto de entre 15 y 30 dólares la hora, aunque el salario neto real se sitúa más cerca de los 12 a 18 dólares la hora una vez descontados los gastos.

El salario base, las propinas y las bonificaciones de «Peak Pay» suman entre 15 y 30 dólares brutos por hora, pero la gasolina, el desgaste del vehículo y el impuesto de autónomos del 15,3 % hacen que el salario neto real se sitúe más bien entre 12 y 18 dólares por hora. La función «Fast Pay» de DoorDash permite a los «Dashers» cobrar diariamente por una comisión de 1,99 dólares una vez que hayan completado 25 entregas y lleven dos semanas de actividad, o bien utilizar la cuenta bancaria DoorDash Crimson, sin comisiones, para recibir depósitos instantáneos tras cada entrega.

Los requisitos incluyen tener 18 años o más en la mayoría de los mercados, un documento de identidad válido, una verificación de antecedentes gratuita y un seguro de vehículo si se conduce un coche. Es fácil pasar por alto el kilometraje cuando se ganan ingresos extra utilizando un vehículo, y no llevar un registro para fines fiscales es un error habitual.

El IRS ha aumentado la tarifa estándar por milla para 2026 a 76 céntimos por milla, con efecto a partir del 1 de julio de 2026, frente a los 72,5 céntimos de la primera mitad del año, y no aplicar esta deducción aumenta considerablemente la base imponible. Si necesitas saber cómo conseguir ingresos extra esta semana, DoorDash es la forma más rápida de empezar.

PAGOS RÁPIDOS • HORARIOS FLEXIBLES DoorDash 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Reparte comida y productos de alimentación según tu propio horario, con opciones de pago rápido una vez que cumplas los requisitos. Empieza a usar DoorDash

3. Da clases particulares en línea con Preply o Wyzant

Las clases particulares en línea muestran cómo obtener ingresos adicionales gracias a los conocimientos especializados, con una remuneración neta habitual de entre 15 y 35 dólares por hora para materias académicas generales. En el caso de materias especializadas, como la preparación para el SAT o la programación, la tarifa asciende a entre 60 y 200 dólares por hora, una vez deducida la comisión de la plataforma.

Preply aplica a los nuevos tutores una comisión inicial del 33 % y la reduce al 18 % solo tras haber impartido 400 horas de clase, quedándose con el 100 % de la primera clase de prueba. Wyzant, por su parte, se queda con el 25 % de la tarifa por hora que fije el tutor, de modo que este se queda con el 75 % restante.

Los tutores que trabajan entre 40 y 50 horas a la semana en Preply ganan una media de unos 1.416 dólares al mes, frente a los aproximadamente 118 dólares al mes de los que trabajan menos de 10 horas a la semana —lo que nos recuerda que son las horas dedicadas las que determinan los ingresos, y no solo la plataforma—.

Entre las ideas más accesibles para obtener ingresos extra desde casa, la tutoría en línea requiere conocimientos especializados en la materia, una cámara web y buenas habilidades de comunicación. Algunas plataformas también realizan una verificación de antecedentes. El error más común es fijar el precio en la tarifa inicial mínima de la plataforma para captar a los primeros alumnos y luego no subirlo nunca, incluso cuando se acumulan las valoraciones.

ARRENDAMIENTOS ELEVADOS • CLASES PARTICULARES A DISTANCIA Preply 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Imparte clases de idiomas o asignaturas académicas por Internet y gana dinero con sesiones de tutoría flexibles desde casa. Hazte profesor particular

4. Trabajar como asistente virtual

El trabajo de asistente virtual es un ejemplo práctico de cómo obtener ingresos adicionales utilizando habilidades administrativas; los principiantes en Upwork cobran entre 10 y 20 dólares por hora, mientras que los asistentes virtuales con experiencia cobran entre 20 y 45 dólares por hora.

La tarifa base media de un asistente virtual en EE. UU. es de unos 24,55 dólares por hora, oscilando entre los 15 y los 42 dólares por hora en función de la experiencia y la especialización, y la asistencia virtual general se ha mantenido como una de las habilidades freelance con mayor demanda constante en Upwork, 2026a medida que sigue creciendo la demanda de las pequeñas empresas de apoyo administrativo externalizado.

El trabajo de asistente virtual es una de las ideas de ingresos extra desde casa más económicas, ya que lo único que se necesita es un ordenador portátil, una conexión a Internet fiable y saber manejar el calendario, el buzón de correo y herramientas de comunicación como Slack o Google Workspace.

El error más común es promocionarse como un generalista que «hace de todo» en lugar de como un especialista, por ejemplo, en gestión del buzón de correo o en asistencia para el comercio electrónico, lo que limita la cantidad que un cliente estará dispuesto a pagar.

TRABAJO A DISTANCIA • BAJA INVERSIÓN INICIAL Upwork 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Busca trabajo como asistente virtual a distancia para gestionar tareas administrativas, bandejas de entrada, agendas y otras tareas empresariales cotidianas. Buscar trabajos de asistente virtual

5. Revender artículos en Poshmark, eBay o Mercari

Revender artículos que ya tienes es una de las ideas de trabajo extra más accesibles para cualquiera que esté aprendiendo a obtener ingresos adicionales a través de las plataformas de venta. Las ganancias pueden oscilar entre 500 dólares al mes con un volumen de ventas moderado y más de 6.000 dólares con un volumen elevado , antes de descontar los gastos.

Las elevadas ventas brutas pueden hacer que la reventa parezca una opción especialmente atractiva en comparación con otras formas de ganar dinero extra, pero lo que realmente te queda en el bolsillo cuenta una historia diferente. Unas ventas brutas concretas de 8.000 dólares pueden suponer unos ingresos netos de aproximadamente 1.800 dólares una vez descontadas las comisiones de la plataforma, los gastos de envío y los costes de adquisición, por lo que la mayoría de los revendedores ganan bastante menos que las cifras que se obtienen con un volumen elevado. Poshmark se queda con el 20 % de las ventas superiores a 15 dólares (una tarifa fija de 2,95 dólares para ventas inferiores a 15 dólares) sin comisiones por publicación, mientras que eBay cobra aproximadamente un 13,6 % más 0,40 dólares en la mayoría de las categorías.

Los requisitos incluyen una cámara de móvil, espacio de almacenamiento y acceso a USPS o a un servicio de mensajería. Un error habitual es fijar el precio de los artículos basándose en lo que se pagó por ellos, en lugar de investigar los precios reales de venta de productos similares, y olvidarse de incluir las comisiones de la plataforma y los gastos de envío en el precio de venta. Los fondos pasan a estar disponibles para su retirada tres días después de la confirmación de entrega en Poshmark; a continuación, llegan en un plazo de dos a tres días laborables mediante transferencia bancaria o en cuestión de minutos a través de PayPal.

VENDE ARTÍCULOS DE SEGUNDA MANO • CONFIGURACIÓN SENCILLA Poshmark 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Vende ropa sin usar y otros artículos a través de Poshmark, sin comisiones por publicación y con bajos costes de alta. Empieza a vender

6. Abrir una tienda de impresión bajo demanda a través de Printify y Etsy

Para los creadores que buscan obtener ingresos adicionales a partir de diseños originales, el servicio de impresión bajo demanda puede ponerse en marcha por menos de 20 dólares sin necesidad de stock, mientras que los márgenes reales en una camiseta de 25 dólares rondan el 27 % una vez deducidos los costes de envío.

Una tarifa de publicación en Etsy de 0,20 dólares y una cuenta gratuita en Printify sitúan a la impresión bajo demanda entre las ideas de ingresos adicionales desde casa más económicas y en el extremo más asequible de las ideas de ingresos pasivos. Un vendedor de Etsy ha afirmado haber creado una tienda que ha superado los 260 000 dólares en ventas totales utilizando Printify. Recuerda que se trata de un resultado declarado por el propio vendedor y no de un resultado típico.

Los requisitos incluyen un diseño (original o con la licencia adecuada), una tienda en Etsy y una cuenta en Printify. El error más común es fijar el precio para igualar el anuncio del competidor más barato en lugar de basarse en el cálculo del margen anterior, lo que convierte silenciosamente las «ventas» en una pérdida una vez que se tienen en cuenta los gastos de envío y las devoluciones.

SIN STOCK • BAJO COSTE INICIAL Printify 3.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Vende productos personalizados a través de Printify sin necesidad de tener stock y con bajos costes iniciales. Empieza con Printify

7. Vender fotos y vídeos de archivo en Shutterstock

Para los fotógrafos y videógrafos, una forma de obtener ingresos adicionales puede ser conceder licencias de sus trabajos existentes a través de plataformas de imágenes de archivo. Shutterstock paga a los colaboradores regalías que van desde el 15 % en el nivel básico hasta el 40 % en el nivel superior de lo que ha pagado el cliente. Esa tasa se renueva cada enero, lo que convierte a esta opción en una de las ideas de ingresos pasivos más sólidas de esta lista una vez que se ha creado un catálogo.

Las descargas de suscripciones de nivel 1 suelen reportar entre 0,10 y 0,40 dólares, mientras que las licencias mejoradas o de una sola imagen pueden reportar entre 5 y 25 dólares o más, y algunas licencias mejoradas superan los 120 dólares. El pago mínimo es de 25 dólares, que se abonan automáticamente entre el 7 y el 15 de cada mes a través de PayPal, Payoneer o Skrill.

Como una de las ideas más flexibles para obtener ingresos extra desde casa, los bancos de imágenes requieren fotos, vídeos o vectores originales, además de las autorizaciones necesarias de modelos o de derechos de propiedad. El error más común es subir unas pocas imágenes una sola vez y esperar obtener ingresos significativos, cuando, siendo realistas, para obtener un pago sustancial se necesita un catálogo amplio y en constante crecimiento, construido a lo largo de meses. Si quieres más ideas en esta línea, echa un vistazo a nuestro resumen de ideas de ingresos pasivos.

POTENCIAL PASIVO • CRECIMIENTO MÁS LENTO Shutterstock 3.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Sube fotos, vídeos o vectores a Shutterstock y gana regalías a medida que crece tu portfolio. Únete a Shutterstock

Comparativa de las 7 formas de ganar dinero extra

Esta tabla compara las siete ideas de actividades complementarias según el coste inicial y el tiempo hasta el primer pago, para que puedas ver cómo obtener ingresos adicionales con la opción que mejor se adapte a tu situación.

Método Coste inicial Tiempo hasta el primer pago Rango neto realista Trabajo autónomo (Fiverr/Upwork) 0 $ 14 días (Fiverr) / retención de 5 días (Upwork) De 60 a 150 dólares al mes para los nuevos vendedores; más de 3.000 dólares al mes para los mejor valorados Entrega de pedidos (DoorDash) 0 $ (vehículo propio) El mismo día (pago rápido, comisión de 1,99 $) De 12 a 18 $/hora netos Clases particulares online (Preply/Wyzant) 0 De 1 a 2 semanas (primera clase pagada) De 15 a 35 $/hora en general; de 60 a 200 $/hora en casos especializados Asistente virtual 0 Retención de 5 días en Upwork De 10 a 45 $/hora según la experiencia Reventa (Poshmark/eBay) De 5 a 20 $ por artículo adquirido ~3 días tras la entrega De 500 a más de 6.000 dólares al mes, según el volumen Impresión bajo demanda (Printify/Etsy) Menos de 20 dólares Según el calendario de pagos de Etsy, días Margen de ~27 % por artículo vendido Bancos de imágenes (Shutterstock) 0 $ Mensual (del 7 al 15), mínimo de 25 $ De 0,10 $ a más de 25 $ por descarga

Aumenta tus ingresos extra con aplicaciones de recompensas

Las aplicaciones de recompensas y de «jugar para ganar» son formas de ganar dinero extra sin mucho esfuerzo, pero no sustituyen a una fuente de ingresos real. Un complemento realista ronda entre los 5 y los 50 $ al mes. Consulta nuestro resumen de las mejores aplicaciones para ganar dinero extra si buscas más ideas.

La tabla siguiente compara el pago mínimo y el coste de inscripción de varias aplicaciones de recompensas reales que operan actualmente.

Aplicación Pago mínimo Precio de entrada Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

Si buscas más formas de ganar un dinero extra los fines de semana, Snakzy te permite aprovechar el tiempo libre sin necesidad de pasar por una verificación de antecedentes como en otras aplicaciones de trabajos esporádicos.

JUGAR PARA GANAR JUGAR A JUEGOS POR DINERO Gana dinero jugando a juegos para móvil y probando nuevas aplicaciones con Snakzy, la plataforma especializada de «jugar para ganar» de Eneba. 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 dólares al día Descarga Snakzy hoy mismo Retirada inmediata de efectivo • Más de un millón de jugadores que ganan dinero

Lo que no funciona

Ofertas de trabajo con «cuota de formación» que hay que pagar por adelantado: según la FTC, las pérdidas por estafas laborales aumentaron de 90 millones de dólares en 2020 a 501 millones de dólares en 2024, y una encuesta independiente realizada en 2025 entre personas que buscaban empleo en EE. UU. reveló que una de cada cuatro había sido víctima de una estafa de contratación. Si estás buscando formas de obtener ingresos adicionales, ten en cuenta que los trabajos legítimos como autónomo, asistente virtual o repartidor nunca te piden que pagues por formación, equipamiento o un «kit de inicio» antes de que ganes nada.

según la FTC, las pérdidas por estafas laborales aumentaron de 90 millones de dólares en 2020 a 501 millones de dólares en 2024, y una encuesta independiente realizada en 2025 entre personas que buscaban empleo en EE. UU. reveló que una de cada cuatro había sido víctima de una estafa de contratación. Si estás buscando formas de obtener ingresos adicionales, ten en cuenta que los trabajos legítimos como autónomo, asistente virtual o repartidor nunca te piden que pagues por formación, equipamiento o un «kit de inicio» antes de que ganes nada. Venta de productos falsificados o piratas para su reventa: tanto eBay como Poshmark suspenden de forma permanente las cuentas por publicar anuncios de productos falsificados, lo que puede acarrear responsabilidades legales que van más allá de la simple pérdida de la cuenta.

tanto eBay como Poshmark suspenden de forma permanente las cuentas por publicar anuncios de productos falsificados, lo que puede acarrear responsabilidades legales que van más allá de la simple pérdida de la cuenta. Utilizar personajes o logotipos protegidos por derechos de autor en productos de impresión bajo demanda: el cumplimiento de los derechos de autor es lo que hace viables las ideas de ingresos pasivos como la impresión bajo demanda. Etsy y Printify retiran los anuncios que infringen los derechos de autor, y las infracciones reiteradas provocan el cierre de toda la tienda, no solo de un producto.

el cumplimiento de los derechos de autor es lo que hace viables las ideas de ingresos pasivos como la impresión bajo demanda. Etsy y Printify retiran los anuncios que infringen los derechos de autor, y las infracciones reiteradas provocan el cierre de toda la tienda, no solo de un producto. Considerar el salario bruto de los repartos por encargo como salario neto: la cifra publicitada de entre 15 y 30 dólares la hora no tiene en cuenta la gasolina, la depreciación del vehículo y el impuesto de autónomos del 15,3 %, lo que reduce el salario neto real a entre 12 y 18 dólares la hora aproximadamente.

la cifra publicitada de entre 15 y 30 dólares la hora no tiene en cuenta la gasolina, la depreciación del vehículo y el impuesto de autónomos del 15,3 %, lo que reduce el salario neto real a entre 12 y 18 dólares la hora aproximadamente. Esperar que las aplicaciones de recompensas compitan con otras ideas de ingresos extra desde casa: son útiles como pequeño complemento, pero ninguna de ellas puede convertirse por sí sola en una fuente de ingresos principal.

Veredicto final sobre cómo obtener ingresos adicionales (2026)

En nuestra selección de ideas para ingresos extra de 2026, el trabajo autónomo ocupa el primer puesto en la clasificación general, mientras que DoorDash ofrece el primer pago más rápido. La respuesta práctica a cómo conseguir ingresos extra es elegir un método basado en habilidades y otro basado en activos, dedicar a cada uno de ellos un mes completo de esfuerzo constante antes de juzgarlos, y considerar las aplicaciones de recompensas como un extra, no como un plan.

Preguntas frecuentes