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So sichern Sie sich 2026 ein zusätzliches Einkommen: 7 konkrete Möglichkeiten, mit denen Sie Geld verdienen können

Um zu lernen, wie man sich ein zusätzliches Einkommen in sichern kann, sollte man mit realistischen Optionen beginnen2026. Die schnellsten Einstiegsmöglichkeiten sind freiberufliche Tätigkeiten im Stil von Fiverr oder Lieferaufträge im Stil von DoorDash. Das ist realistisch für jemanden, der ein paar freie Stunden pro Woche, ein Smartphone oder einen Laptop hat und noch über keine spezifischen Vermögenswerte verfügt – es ist jedoch kein Weg, um über Nacht ein Vollzeitgehalt zu ersetzen.

Der insgesamt schnellste Weg zu echtem Nebeneinkommen besteht darin2026, einen kostengünstigen Gig mit einer kostengünstigen Methode zum Aufbau von Kapital zu kombinieren, anstatt alles auf eine einzige Plattform zu setzen. Dieser Artikel erklärt Schritt für Schritt, wie man durch sieben praktische Ideen für Nebenjobs, die anhand realer Auszahlungsdaten bewertet wurden, ein Nebeneinkommen erzielen kann.

KURZFAZIT Freelancing im Fiverr-Stil ist die beste Wahl für zusätzliches Einkommen, 2026da es keine Startkosten gibt und die Verdienstmöglichkeiten am größten sind, auch wenn die realistischen Einnahmen für die meisten neuen Anbieter anfangs bescheiden ausfallen. Die Erbringung von Dienstleistungen ist eine der schnellsten Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen und noch in dieser Woche Geld auf dein Konto fließen zu sehen.

Ist ein zusätzliches Einkommen tatsächlich realistisch?

Ja, aber für die meisten Menschen, die noch lernen, wie sie mit ein paar Stunden pro Woche ein zusätzliches Einkommen erzielen können, liegt der realistische Bereich in den ersten 1 bis 3 Monaten bei einigen hundert Dollar pro Monat.

Das ist realistisch für jemanden, der konsequent ist und bereit ist, es im ersten Monat wie einen kleinen Nebenjob zu behandeln; es ist jedoch unrealistisch für jemanden, der schon in der ersten Woche passives Einkommen ohne jeglichen Zeitaufwand erwartet. Fiverrs eigene Verkäuferdaten zeigen, dass 70 % der Verkäufer weniger als 100 Dollar im Monat verdienen und 96,3 % weniger als 500 Dollar im Monat – hauptsächlich, weil die meisten Leute einen Gig nur einmal einstellen und dann aufhören, dafür zu werben, nicht weil die Plattform nicht zahlt.

Unter den hier vorgestellten Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen, zahlen Gig-Erledigungs- und Belohnungs-Apps am schnellsten aus, haben aber eine niedrige Obergrenze, während freiberufliche Tätigkeiten und assetbasierte Methoden wie Weiterverkauf, Print-on-Demand oder Stock-Medien zwar länger brauchen, um in Gang zu kommen, sich aber viel stärker skalieren lassen.

7 konkrete Möglichkeiten, ein zusätzliches Einkommen zu erzielen 2026

Die folgenden sieben Ideen für Nebenjobs zeigen, wie man durch freiberufliche Tätigkeiten, Lieferdienste, Nachhilfe, Arbeit als virtueller Assistent, Weiterverkauf auf Marktplätzen, Print-on-Demand und Stockmedien zusätzliches Einkommen erzielen kann. Jede davon wird nach tatsächlichen Nettoeinnahmen, Startkosten und der Zeit bis zur ersten Auszahlung bewertet.

1. Biete deine Fähigkeiten freiberuflich auf Fiverr oder Upwork an

Unter den Ideen für ein Nebeneinkommen von zu Hause aus ist die freiberufliche Tätigkeit auf Fiverr oder Upwork eine der einfachsten Möglichkeiten, um zu lernen, wie man ohne Startkosten ein Nebeneinkommen erzielt. Die meisten Anfänger verdienen etwa 60 bis 150 Dollar pro Monat, bevor sie sich einen guten Ruf aufgebaut haben.

Fiverr erhebt eine pauschale Verkäufergebühr von 20 % auf jeden Auftrag, unabhängig von der Verkäuferstufe, und der durchschnittliche Verkäufer verdient etwa 104 $ pro Monat, während „Top-Rated“-Verkäufer in stark nachgefragten Nischen nach 12 bis 24 Monaten konsequenter Arbeit 3.000 bis über 8.000 $ pro Monat erreichen können.

Freiberufler auf Upwork verdienen durchschnittlich etwa 39 $ pro Stunde bei einer variablen Servicegebühr von 0 % bis 15 %, wobei dieser Stundensatz ein plattformweiter Durchschnitt ist, der durch erfahrene Entwickler und Berater nach oben getrieben wird – und nicht dem wahrscheinlichen Verdienst eines Anfängers entspricht.

Zu den Voraussetzungen gehören eine vermarktbare Fähigkeit (Texten, Design, Verwaltung, Videobearbeitung), einige Portfolio-Beispiele und eine zuverlässige Internetverbindung. Ein häufiger Fehler ist es, Aufträge unter Wert anzubieten, um die ersten paar Aufträge zu gewinnen – dies bindet einen Anbieter an Käufer der unteren Preisklasse und verlangsamt den Aufstieg zum Level-1-Status.

Fiverr gibt das Geld 14 Tage nach Auftragsabwicklung frei (7 Tage für „Top Rated“-Verkäufer), während Upwork die Gelder nach der Meilenstein-Freigabe für eine 5-tägige Sicherheitsfrist zurückhält. Wenn du weitere Möglichkeiten suchst, online Geld zu verdienen, findest du in unserem umfassenden Leitfaden Methoden, die über freiberufliche Marktplätze hinausgehen.

KEINE ANLAUFKOSTEN • HOHES EINKOMMENS POTENZIAL Fiverr 4.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verkaufen Sie auf Fiverr Dienstleistungen in den Bereichen Texterstellung, Design oder Verwaltung – ohne Vorabkosten und mit Skalierungsmöglichkeiten. Gigs durchsuchen

2. Essen und Lebensmittel mit DoorDash ausliefern

Für alle, die nach Möglichkeiten suchen, schnell ein zusätzliches Einkommen zu erzielen, ist die Arbeit als Lieferfahrer die schnellste aller sieben Methoden, um eine erste Auszahlung zu erhalten – mit einem Bruttolohn von 15 bis 30 Dollar pro Stunde, wobei der tatsächliche Nettolohn nach Abzug der Ausgaben eher bei 12 bis 18 Dollar pro Stunde liegt.

Grundlohn, Trinkgelder und „Peak Pay“-Boni ergeben zusammen einen Bruttostundenlohn von 15 bis 30 US-Dollar, doch durch Benzinkosten, Fahrzeugverschleiß und die Selbstständigensteuer in Höhe von 15,3 % liegt der realistische Nettoverdienst eher bei 12 bis 18 US-Dollar pro Stunde. Mit der „Fast Pay“-Funktion von DoorDash können „Dashers“ gegen eine Gebühr von 1,99 $ täglich Geld abheben, sobald sie 25 abgeschlossene Lieferungen und zwei Wochen Aktivität vorweisen können, oder das gebührenfreie DoorDash Crimson-Bankkonto für sofortige Einzahlungen nach jedem Lieferauftrag nutzen.

Zu den Voraussetzungen gehören in den meisten Märkten ein Mindestalter von 18 Jahren, ein gültiger Ausweis, eine kostenlose Hintergrundüberprüfung und eine Kfz-Versicherung, falls ein Auto gefahren wird. Bei Möglichkeiten, mit dem eigenen Fahrzeug Geld dazuzuverdienen, wird die Kilometerleistung leicht übersehen, und es ist ein häufiger Fehler, diese für steuerliche Zwecke nicht zu erfassen.

Die US-Steuerbehörde IRS hat den Standard-Kilometersatz für 2026 mit Wirkung zum 1. Juli 2026 auf 76 Cent pro Meile angehoben – gegenüber 72,5 Cent in der ersten Jahreshälfte –, und das Versäumnis, diesen Abzug geltend zu machen, erhöht das zu versteuernde Einkommen erheblich. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie diese Woche ein zusätzliches Einkommen erzielen können, ist DoorDash der schnellste Weg, um loszulegen.

SCHNELLE AUSZAHLUNG • FLEXIBLE ARBEITSZEITEN DoorDash 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Liefern Sie Speisen und Lebensmittel nach Ihrem eigenen Zeitplan aus – mit schnellen Auszahlungsoptionen, sobald Sie die Voraussetzungen erfüllen. Starte DoorDash

3. Geben Sie Schülern Online-Nachhilfe mit Preply oder Wyzant

Online-Nachhilfe zeigt, wie man mit Fachwissen ein zusätzliches Einkommen erzielen kann, wobei der typische Nettolohn für allgemeine Schulfächer zwischen 15 und 35 Dollar pro Stunde liegt. Bei Spezialfächern wie SAT-Vorbereitung oder Programmieren steigt der Stundensatz auf 60 bis 200 Dollar, sobald die Provision der Plattform abgezogen ist.

Preply beginnt bei neuen Tutoren mit einer Provision von 33 % und senkt diese erst nach 400 Unterrichtsstunden auf 18 %, wobei die ersten Probestunden zu 100 % beim Tutor verbleiben. Wyzant behält hingegen 25 % des vom Tutor festgelegten Stundensatzes ein, sodass der Tutor die restlichen 75 % behält.

Lehrer, die 40 bis 50 Stunden pro Woche bei Preply arbeiten, verdienen im Durchschnitt etwa 1.416 US-Dollar im Monat, gegenüber etwa 118 US-Dollar im Monat für Lehrer, die weniger als 10 Stunden pro Woche arbeiten – ein Hinweis darauf, dass die investierte Arbeitszeit den Verdienst bestimmt und nicht allein die Plattform.

Unter den leichter zugänglichen Möglichkeiten, sich von zu Hause aus etwas dazuzuverdienen, erfordert Online-Nachhilfe Fachkenntnisse, eine Webcam und klare Kommunikationsfähigkeiten. Einige Plattformen führen zudem eine Hintergrundüberprüfung durch. Ein häufiger Fehler ist es, zunächst den Tiefstpreis der Plattform als Einstiegstarif festzulegen, um die ersten Schüler zu gewinnen, und diesen dann, sobald sich Bewertungen ansammeln, nie mehr anzuheben.

HOHE VERGÜTUNGEN • ONLINE-NACHHILFE Preply 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Unterrichten Sie Sprachen oder Schulfächer online und verdienen Sie Geld mit flexiblen Nachhilfestunden von zu Hause aus. Werden Sie Nachhilfelehrer

4. Als virtueller Assistent arbeiten

Die Tätigkeit als virtueller Assistent ist ein praktisches Beispiel dafür, wie man mit administrativen Fähigkeiten ein zusätzliches Einkommen erzielen kann: Anfänger auf Upwork verlangen 10 bis 20 US-Dollar pro Stunde, erfahrene virtuelle Assistenten 20 bis 45 US-Dollar pro Stunde.

Der durchschnittliche Stundensatz für virtuelle Assistenten in den USA liegt bei etwa 24,55 US-Dollar und schwankt je nach Erfahrung und Spezialisierung zwischen 15 und 42 US-Dollar pro Stunde. Allgemeine virtuelle Assistenz gehört nach wie vor zu den bei Upwork durchgehend gefragten freiberuflichen Kompetenzen, 2026da die Nachfrage kleiner Unternehmen nach ausgelagerter administrativer Unterstützung weiter wächst.

Die Arbeit als virtueller Assistent ist eine der kostengünstigsten Möglichkeiten, sich von zu Hause aus ein zusätzliches Einkommen zu sichern , da die Grundausstattung lediglich aus einem Laptop, einer zuverlässigen Internetverbindung und der sicherer Umgang mit Kalender-, E-Mail- und Kommunikations-Tools wie Slack oder Google Workspace besteht.

Ein häufiger Fehler ist es, sich als Generalist zu vermarkten, der „alles macht“, anstatt sich als Spezialist für bestimmte Bereiche wie E-Mail-Verwaltung oder E-Commerce-Support zu präsentieren – was die Höhe des Honorars, das ein Kunde zu zahlen bereit ist, begrenzt.

TELEARBEIT • GERINGER AUFWAND BEI DER EINRICHTUNG Upwork 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Finden Sie Remote-Jobs als virtueller Assistent (VA) für Verwaltungsaufgaben, die Bearbeitung von E-Mails, Terminplanung und andere alltägliche Geschäftsaufgaben. VA-Stellen finden

5. Artikel auf Poshmark, eBay oder Mercari weiterverkaufen

Der Weiterverkauf von Gegenständen, die man bereits besitzt, ist eine der Ideen für einen Nebenverdienst mit niedrigen Einstiegshürden für alle, die lernen möchten, wie man über Online-Marktplätze ein zusätzliches Einkommen erzielt. Die Einnahmen können von 500 Dollar pro Monat bei geringem Umsatzvolumen bis zu über 6.000 Dollar bei hohem Umsatzvolumen vor Abzug der Kosten reichen.

Hohe Bruttoumsätze lassen den Weiterverkauf im Vergleich zu anderen Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen, besonders attraktiv erscheinen, doch der Nettoverdienst erzählt eine andere Geschichte. Bei einem Bruttoumsatz von 8.000 $ bleiben nach Abzug von Plattformgebühren, Versandkosten und Beschaffungskosten netto etwa 1.800 $ übrig, sodass die meisten Wiederverkäufer deutlich weniger verdienen als die bei hohem Umsatzvolumen angegebenen Zahlen. Poshmark behält 20 % auf Verkäufe über 15 $ ein (eine Pauschalgebühr von 2,95 $ unter 15 $), wobei keine Einstellgebühren anfallen, während eBay in den meisten Kategorien etwa 13,6 % zuzüglich 0,40 $ berechnet.

Zu den Voraussetzungen gehören eine Handykamera, Stauraum sowie Zugang zu USPS oder einem Versanddienstleister. Ein häufiger Fehler ist es, Artikel auf der Grundlage des Einkaufspreises zu bepreisen, anstatt die tatsächlichen Verkaufspreise vergleichbarer Artikel zu recherchieren, und dabei zu vergessen, Plattformgebühren und Versandkosten in den Angebotspreis einzurechnen. Das Geld wird 3 Tage nach der Lieferbestätigung auf Poshmark als einlösbar markiert und geht dann innerhalb von 2 bis 3 Werktagen per Überweisung oder innerhalb weniger Minuten über PayPal ein.

GEBRAUCHTE ARTIKEL VERKAUFEN • EINFACHE EINRICHTUNG Poshmark 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verkaufen Sie ungetragene Kleidung und andere Artikel über Poshmark – ohne Einstellgebühren und mit geringen Einrichtungskosten. Mit dem Verkauf beginnen

6. Starten Sie einen Print-on-Demand-Shop über Printify und Etsy

Für Kreative, die nach Möglichkeiten suchen, mit eigenen Designs ein zusätzliches Einkommen zu erzielen, lässt sich ein Print-on-Demand-Geschäft für unter 20 Dollar ohne Lagerbestand starten, wobei die realistischen Gewinnspannen bei einem T-Shirt für 25 Dollar nach Abzug der Versandkosten bei etwa 27 Prozent liegen.

Mit einer Etsy-Einstellgebühr von 0,20 $ und einem kostenlosen Printify-Konto gehört Print-on-Demand zu den kostengünstigsten Möglichkeiten, von zu Hause aus ein Zusatzeinkommen zu erzielen, und liegt am unteren Ende der Skala der passiven Einkommensquellen. Ein Etsy-Verkäufer hat berichtet, dass er mit Printify einen Shop mit einem Gesamtumsatz von über 260.000 $ aufgebaut hat. Beachten Sie, dass es sich hierbei um ein selbst angegebenes Ergebnis und nicht um ein typisches Ergebnis handelt.

Zu den Voraussetzungen gehören ein Design (Original oder ordnungsgemäß lizenziert), ein Etsy-Shop und ein Printify-Konto. Ein häufiger Fehler ist es, die Preise an die Angebote des billigsten Mitbewerbers anzupassen, anstatt die oben beschriebene Margenberechnung zu beachten – was „Umsatz“ still und leise in einen Verlust verwandelt, sobald Versandkosten und Rücksendungen berücksichtigt werden.

KEIN LAGERBESTAND • GERINGE STARTKOSTEN Printify 3.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verkaufen Sie über Printify individuell gestaltete Produkte ohne Lagerbestand und mit geringen Vorlaufkosten. Erste Schritte mit Printify

7. Verkaufen Sie Stockfotos und -videos auf Shutterstock

Für Fotografen und Videografen kann die Vermarktung bestehender Werke über Bild- und Videoplatformen eine Möglichkeit sein, sich ein zusätzliches Einkommen zu sichern. Shutterstock zahlt seinen Mitwirkenden Tantiemen in Höhe von 15 % in der Einstiegsstufe bis zu 40 % in der höchsten Stufe des vom Kunden gezahlten Betrags. Dieser Satz wird jedes Jahr im Januar neu festgelegt, was dies zu einer der authentischeren Ideen für passives Einkommen auf dieser Liste macht, sobald sich eine Bilddatenbank aufgebaut hat.

Downloads im Rahmen eines Level-1-Abonnements werden in der Regel mit 0,10 bis 0,40 US-Dollar vergütet, während erweiterte Lizenzen oder Einzelbildlizenzen 5 bis 25 US-Dollar oder mehr einbringen können, wobei einige erweiterte Lizenzen sogar über 120 US-Dollar liegen. Die Mindestauszahlung beträgt 25 $ und erfolgt automatisch zwischen dem 7. und 15. jedes Monats über PayPal, Payoneer oder Skrill.

Als eine der flexibleren Ideen für ein Zusatzeinkommen von zu Hause aus erfordert der Verkauf von Bild- und Videomaterial Originalfotos, -videos oder -vektorgrafiken sowie die erforderlichen Model- oder Property-Freigaben. Ein häufiger Fehler besteht darin, einmalig eine Handvoll Bilder hochzuladen und dann nennenswerte Einnahmen zu erwarten, während eine echte Auszahlung realistisch gesehen ein großes, stetig wachsendes Portfolio erfordert, das über Monate hinweg aufgebaut wird. Weitere Ideen dieser Art finden Sie in unserer Zusammenstellung von Ideen für passives Einkommen.

PASSIVES POTENZIAL • LANGSAMER AUFBAU Shutterstock 3.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Laden Sie Fotos, Videos oder Vektorgrafiken bei Shutterstock hoch und verdienen Sie Lizenzgebühren, während Ihr Portfolio wächst. Bei Shutterstock anmelden

Ein Vergleich der 7 Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen

Diese Tabelle vergleicht die sieben Ideen für Nebenjobs hinsichtlich der Startkosten und der Zeit bis zur ersten Auszahlung, damit Sie sehen können, wie Sie mit der Option, die am besten zu Ihrer Situation passt, ein zusätzliches Einkommen erzielen können.

Vorgehensweise Anlaufkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Realistischer Nettoverdienst Freiberufliche Tätigkeit (Fiverr/Upwork) 0 14 Tage (Fiverr) / 5-tägige Sperrfrist (Upwork) 60 bis 150 $/Monat für neue Verkäufer; über 3.000 $/Monat für Top-Bewertete Lieferdienst (DoorDash) 0 $ (eigenes Fahrzeug) Noch am selben Tag (Fast Pay, 1,99 $ Gebühr) 12 bis 18 $/Std. netto Online-Nachhilfe (Preply/Wyzant) 0 1 bis 2 Wochen (erste bezahlte Unterrichtsstunde) 15 bis 35 $/Std. allgemein; 60 bis 200 $/Std. spezialisiert Virtueller Assistent 0 5-tägige Sperrfrist bei Upwork 10 bis 45 $/Std., je nach Erfahrung Weiterverkauf (Poshmark/eBay) 5 bis 20 $ pro Artikel (Beschaffung) ca. 3 Tage nach Lieferung 500 bis 6.000+ $/Monat je nach Umsatz Print-on-Demand (Printify/Etsy) Unter 20 $ Gemäß Etsy-Auszahlungsplan, Tage ~27 % Marge pro verkauftem Artikel Stockmedien (Shutterstock) 0 $ Monatlich (vom 7. bis zum 15.), mindestens 25 $ 0,10 $ bis 25 $+ pro Download

Steigern Sie Ihr Nebeneinkommen mit Belohnungs-Apps

Prämien- und „Play-to-Earn“-Apps sind mühelose Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen, ersetzen jedoch keine echte Einkommensquelle. Realistisch gesehen lassen sich damit etwa 5 bis 50 $ pro Monat dazuverdienen. Weitere Ideen für Nebenjobs finden Sie in unserer Übersicht über die besten Nebenjob-Apps.

Die folgende Tabelle vergleicht die Mindestauszahlung und die Einstiegskosten einiger echter, derzeit aktiver Belohnungs-Apps.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmegebühr Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

Wenn Sie nach weiteren Möglichkeiten suchen, am Wochenende etwas dazu zu verdienen, kann Snakzy Ihre freie Zeit ausfüllen, ohne dass eine Hintergrundüberprüfung wie bei anderen Gig-Apps erforderlich ist.

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Was nicht funktioniert

Stellenangebote mit „Schulungsgebühren“ im Voraus: Laut der FTC stiegen die Verluste durch Jobbetrug von 90 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 auf 501 Millionen US-Dollar bis 2024, und eine separate Umfrage unter US-Arbeitssuchenden aus dem Jahr 2025 ergab, dass jeder Vierte bereits Opfer eines Einstellungsbetrugs geworden war. Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, sich etwas dazuzuverdienen, sollten Sie wissen, dass seriöse Freiberufler-, VA- oder Lieferjobs niemals verlangen, dass Sie für Schulungen, Ausrüstung oder ein „Starter-Kit“ bezahlen, bevor Sie überhaupt etwas verdient haben.

Laut der FTC stiegen die Verluste durch Jobbetrug von 90 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 auf 501 Millionen US-Dollar bis 2024, und eine separate Umfrage unter US-Arbeitssuchenden aus dem Jahr 2025 ergab, dass jeder Vierte bereits Opfer eines Einstellungsbetrugs geworden war. Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, sich etwas dazuzuverdienen, sollten Sie wissen, dass seriöse Freiberufler-, VA- oder Lieferjobs niemals verlangen, dass Sie für Schulungen, Ausrüstung oder ein „Starter-Kit“ bezahlen, bevor Sie überhaupt etwas verdient haben. Verkauf von gefälschten oder Raubkopien zum Weiterverkauf: Sowohl eBay als auch Poshmark sperren Konten wegen gefälschter Angebote dauerhaft, und dies kann über den Verlust des Kontos hinaus rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Sowohl eBay als auch Poshmark sperren Konten wegen gefälschter Angebote dauerhaft, und dies kann über den Verlust des Kontos hinaus rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Verwendung urheberrechtlich geschützter Figuren oder Logos auf Print-on-Demand-Produkten: Die Einhaltung des Urheberrechts ist die Voraussetzung dafür, dass Ideen für passives Einkommen wie Print-on-Demand überhaupt realisierbar sind. Etsy und Printify entfernen rechtswidrige Angebote, und wiederholte Verstöße führen zur Schließung des gesamten Shops, nicht nur eines einzelnen Produkts.

Die Einhaltung des Urheberrechts ist die Voraussetzung dafür, dass Ideen für passives Einkommen wie Print-on-Demand überhaupt realisierbar sind. Etsy und Printify entfernen rechtswidrige Angebote, und wiederholte Verstöße führen zur Schließung des gesamten Shops, nicht nur eines einzelnen Produkts. Den Bruttolohn aus Lieferjobs als Nettoverdienst betrachten: Die angegebenen 15 bis 30 Dollar pro Stunde berücksichtigen weder Benzinkosten noch Fahrzeugabschreibungen und auch nicht die 15,3-prozentige Selbstständigensteuer, wodurch der tatsächliche Nettolohn auf etwa 12 bis 18 Dollar pro Stunde sinkt.

Die angegebenen 15 bis 30 Dollar pro Stunde berücksichtigen weder Benzinkosten noch Fahrzeugabschreibungen und auch nicht die 15,3-prozentige Selbstständigensteuer, wodurch der tatsächliche Nettolohn auf etwa 12 bis 18 Dollar pro Stunde sinkt. Die Erwartung, dass Belohnungs-Apps mit anderen Ideen für Nebeneinkünfte von zu Hause aus konkurrieren können: Sie sind als kleines Zusatzverdienstmodell nützlich, aber keine von ihnen lässt sich allein zu einem Haupteinkommen ausbauen.

Abschließendes Fazit zum Thema „So erzielen Sie ein Nebeneinkommen“ (2026)

In unserer Übersicht über Nebenverdienstideen für 2026 steht die freiberufliche Tätigkeit insgesamt an erster Stelle, während DoorDash die schnellste erste Auszahlung bietet. Die praktische Antwort auf die Frage, wie man sich ein zusätzliches Einkommen sichern kann, lautet: Wählen Sie eine auf Fähigkeiten basierende Methode und eine auf Vermögenswerten basierende Methode aus , widmen Sie jeder davon einen ganzen Monat lang konsequent Zeit, bevor Sie ein Urteil fällen, und betrachten Sie Belohnungs-Apps als Bonus, nicht als Plan.

Häufig gestellte Fragen