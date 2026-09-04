8 formas reales de ganar dinero extra en 2026

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Descubrir cómo ganar dinero extra no implica dejar tu trabajo, invertir en criptomonedas ni apostar por un plan para hacerte rico de la noche a la mañana. Normalmente, consiste en elegir uno o dos métodos reales y legales que se adapten a lo que ya tienes, ya sea tiempo libre, un coche, objetos que no utilizas o una habilidad que ya empleas en el trabajo.

Esta guía recoge ocho formas reales y actuales de ganar dinero extra, además de un método adicional para aprovechar los ratos libres y cubrir pequeños huecos entre ellas. A diferencia de una guía puramente online, también incluye métodos del mundo real y híbridos, como conducir, alquilar propiedades y cuidar mascotas.

VISTA GENERAL ¿Es realista? Sí, pero la variedad de métodos para ganar dinero extra es amplia por naturaleza y depende de con qué recursos cuentes ya.



Vender cosas que tienes y trabajar como conductor de plataformas de transporte son las opciones que dan resultados más rápidos; el trabajo autónomo y las clases particulares tardan más en arrancar, pero ofrecen el mayor potencial de ingresos una vez que se consolidan.

Ninguno de los métodos mencionados es una fórmula para hacerse rico de la noche a la mañana. Lo que ganes realmente depende en gran medida del esfuerzo que dediques, de las habilidades o recursos con los que ya cuentes y del número de horas que puedas dedicar de forma realista cada semana; no se trata de una cifra fija en dólares ni de un plazo que se aplique por igual a todo el mundo.

Los ocho métodos que se describen a continuación siguen el mismo formato: cómo empezar realmente, una visión realista de lo que la gente gana de verdad y un enlace directo a la plataforma.

¿Es realmente factible ganar dinero extra?

Sí, saber cómo ganar dinero extra de forma eficaz depende casi por completo de las horas y los recursos que dediques. Alguien que busque ganar dinero extra dedicando unas pocas horas a la semana mediante métodos rápidos, como vender artículos que ya no usa o hacer turnos de reparto, puede aumentar de forma realista sus ingresos entre 50 y 500 dólares al mes.

Alguien que dedique 10 o más horas a la semana a trabajar por cuenta propia, dar clases particulares o gestionar un anuncio de alquiler puede llegar, de forma realista, a ganar entre 1.000 y 3.000 dólares o más una vez que cuente con valoraciones y reservas recurrentes, aunque eso lleva semanas o meses, no días.

Lo que no te llevará allí de forma fiable: los paquetes de automatización «llave en mano» que prometen una fuente de ingresos sin esfuerzo a cambio de una cuota inicial, los grupos de señales de criptomonedas o de divisas con rentabilidad garantizada, y cualquier oferta que te pida que pagues antes de poder empezar a ganar dinero. Ninguna de estas opciones está respaldada por datos reales de ganancias.

Si quieres saber cómo ganar dinero extra de forma constante, esto funciona mejor, siendo realistas, para personas que cuentan con un activo disponible, una habilidad comercializable o horas realmente libres; sin embargo, es posible aprender a ganar dinero extra partiendo de cero.

8 formas reales de ganar dinero extra

A continuación te explicamos cómo ganar dinero extra utilizando ocho métodos reales y actuales, ordenados aproximadamente según la rapidez con la que cada uno puede empezar a llenarte los bolsillos, incluyendo el trabajo autónomo y las clases particulares —dos opciones que requieren más esfuerzo pero ofrecen un mayor potencial de ingresos— más adelante, ya que necesitan más tiempo de preparación.

Las aplicaciones de reembolsos cierran la lista como un modesto consejo para acumular bonificaciones, no como una fuente principal de ingresos.

1. Vende las cosas que ya no usas

A la hora de descubrir cómo ganar dinero extra rápidamente, vender cosas que ya tienes es el método más rápido de los ocho que aquí se proponen, ya que el stock ya lo tienes en tu armario o en el garaje.

Para cualquiera que quiera probar a ganar dinero extra mediante la reventa, eBay, Facebook Marketplace y Poshmark se adaptan a diferentes tipos de artículos, por lo que es muy recomendable publicar los anuncios en varias plataformas a la vez.

Cómo empezar:

Haz un repaso de tu armario y tu garaje: reúne ropa y complementos para Poshmark, aparatos electrónicos y objetos de colección para eBay, y artículos voluminosos que se puedan recoger en persona, como muebles, para Facebook Marketplace. Fotografía los artículos con buena luz y fija el precio basándote en artículos vendidos similares: consulta el filtro de anuncios vendidos de eBay o la búsqueda de artículos similares de Poshmark en lugar de adivinar un precio. Publica el anuncio en la plataforma que mejor se adapte al artículo: realiza el envío a través de eBay y Poshmark, o organiza la recogida local y el pago en efectivo a través de Facebook Marketplace para una venta en el mismo día.

Aunque las ventas locales ofrecen dinero rápido, poner tus artículos a la venta en línea te da acceso a un mercado global de compradores. Para bienes de consumo estándar, productos electrónicos y hallazgos únicos, eBay sigue siendo el mercado líder indiscutible. Crear una cuenta de vendedor es totalmente gratuito, y tus primeros 250 anuncios cada mes no tienen comisiones de inserción, lo que lo convierte en una plataforma de lanzamiento ideal y sin riesgos para convertir el desorden sobrante en ingresos reales.

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2. Alquila lo que ya tienes

Si vender te parece una decisión demasiado definitiva, buscar la forma de ganar dinero extra alquilando un bien que ya posees puede generarte ingresos recurrentes en lugar de un pago único.

Otra forma estupenda de obtener ingresos adicionales de forma pasiva es utilizar plataformas como Turo para coches, Neighbor para espacios de almacenamiento y Hygglo para cámaras o herramientas eléctricas.

Cómo empezar:

Elige el bien que mejor se adapte a lo que tienes: publica un coche que cumpla los requisitos en Turo, un garaje o espacio de almacenamiento en Neighbor, o material que no utilices en Hygglo. Completa la verificación de identidad y elige un nivel de protección: Turo exige seleccionar un plan de protección del vehículo que determina el reparto de tus ingresos; Neighbor y Hygglo verifican tanto al arrendatario como al anunciante antes de que se confirme una reserva. Fija tu precio y acepta tu primera reserva: utiliza la herramienta de fijación de precios sugerida por cada plataforma en lugar de hacer conjeturas y, a continuación, espera a que aparezca un arrendatario adecuado.

La realidad: los anfitriones de Neighbor suelen ganar entre 50 y 600 dólares al mes, dependiendo del tamaño y la ubicación del espacio, mientras que los anfitriones más destacados, que gestionan varios espacios, pueden llegar a ganar hasta 20 000 dólares al año. Neighbor, allá por 2023, afirmó en el blog de la empresa que sus anfitriones ganaban una media de 294 dólares por hora de trabajo activo.

Los usuarios de Hygglo que se dedican a esto como actividad complementaria y alquilan algunos artículos de equipamiento pueden esperar, de forma realista, entre 200 y 1.000 dólares al mes, aunque conviene confirmar en el momento de publicar el anuncio que el seguro de 1 millón de dólares por alquiler de la plataforma sigue siendo válido bajo la nueva marca, ya que el cambio de marca no se completó hasta finales de 2025.

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3. Reparto a domicilio y conducción para servicios de transporte compartido

Si estás valorando cómo ganar dinero extra con un horario flexible, conducir para Uber, DoorDash o Instacart sigue siendo una de las opciones más rápidas para convertir las horas libres en dinero.

Es una de las formas más accesibles de ganar un dinero extra, ya que la mayoría de los conductores empiezan a ganar dinero a los pocos días de presentar la solicitud.

Cómo empezar:

Inscríbete en una o varias plataformas: regístrate a través del centro de conductores de Uber, DoorDash o Instacart y supera la verificación de antecedentes necesaria. Comprueba que tu vehículo cumple los requisitos: Uber tiene los requisitos más estrictos en cuanto a la antigüedad del vehículo y las puertas; DoorDash e Instacart son más flexibles y también aceptan algunos métodos de reparto que no implican el uso de un coche. Contrata un seguro específico para repartos antes de tu primer turno: la mayoría de las pólizas de coche particulares excluyen el uso comercial para repartos, por lo que merece la pena añadir una cláusula adicional de seguro para servicios de transporte compartido o repartos, que supone un coste extra de entre 15 y 50 dólares al mes aproximadamente.

La realidad: los datos de ingresos de los conductores para 2025 de Gridwise, extraídos de cientos de miles de conductores analizados en lugar de basarse en las afirmaciones de marketing de las empresas, sitúan la remuneración media por viaje en 21,18 dólares por hora para Uber, 11,26 dólares por hora para DoorDash (que asciende a unos 11,63 dólares con las propinas) y 12,21 dólares por hora para Instacart.

Las tres medianas descendieron interanualmente, y ninguna de estas cifras tiene en cuenta el combustible, la depreciación del vehículo ni la cláusula adicional del seguro mencionada anteriormente, por lo que el salario neto real es significativamente inferior a las cifras brutas anunciadas.

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4. Estudios de investigación remunerados y grupos de discusión

Para los profesionales que se preguntan cómo ganar dinero extra sin tener que realizar trabajo físico, los estudios de investigación remunerados y los grupos de discusión pagan mucho más por hora que las típicas páginas web de microtareas.

Descubrir cómo ganar dinero extra a través de las opiniones de los consumidores es fácil en Entrevistas a usuarios y Respondent.io, las dos plataformas más grandes que ponen en contacto a personas de a pie con estudios remunerados.

Cómo empezar:

Crea un perfil de participante gratuito: rellena tus datos demográficos, tu trabajo y tus intereses en Entrevistas a usuarios y Respondent.io para que los estudios puedan buscar coincidencias con tu perfil. Preséntate con sinceridad a los estudios que se ajusten a tu perfil: completa breves encuestas de selección; si falseas tus datos para cumplir los requisitos, tu cuenta podría ser bloqueada. Completa la sesión y cobra: termina la entrevista, la prueba de usabilidad o el estudio de diario; a continuación, recibirás el pago a través de PayPal o por transferencia bancaria en un plazo de unos días a un par de semanas.

La realidad: Los estudios típicos en Entrevistas a usuarios pagan entre 50 y 150 dólares por hora, con una media de unos 100 dólares por hora, y la plataforma pagó a más de 90 000 participantes el año pasado, según un análisis de La comunidad de los trabajos secundarios.

Los estudios de Respondent.io suelen pagar entre 50 y 200 dólares por hora, con una tarifa real efectiva más cercana a los 80-150 dólares por hora para los estudios de consumo, que se eleva mucho más en el caso de los paneles especializados de participantes profesionales o médicos.

Las tasas de rechazo en los procesos de selección son elevadas en ambas plataformas, ya que los estudios se dirigen a grupos demográficos muy específicos, así que considéralo una fuente de ingresos adicional que revises con regularidad, en lugar de un sueldo semanal garantizado.

MÁS DE 45 $ POR ESTUDIO • INVESTIGACIÓN BIEN REMUNERADA User Interviews 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana dinero por compartir tu opinión en estudios de mercado en línea, pruebas de usuario y grupos de discusión. Únete a User Interviews

5. Cuidado de mascotas y paseo de perros

Los amantes de los animales que busquen formas de ganar dinero extra pueden convertir sus horas libres en ingresos por visita a través de Rover o Wag. Si necesitas formas prácticas de obtener ingresos adicionales, el cuidado de mascotas no requiere ninguna certificación oficial para empezar.

Cómo empezar:

Presenta tu solicitud y supera una verificación de antecedentes: crea un perfil en Rover o Wag; en Wag se aplica una tarifa por la verificación de antecedentes. Consigue valoraciones con unas cuantas citas iniciales: Empieza con reservas de menor compromiso antes de subir tus tarifas. Registra las visitas a través de la aplicación y recibe el pago automáticamente: los pagos se abonan tras cada paseo, visita o estancia nocturna completada.

Análisis de la realidad: Rover indica un rango salarial de entre 20 y 28 dólares por servicio, y según estimaciones independientes, pasear perros equivale a entre 17 y 22 dólares por hora, mientras que el alojamiento nocturno oscila entre 35 y 75 dólares por noche. Los cuidadores que ofrecen varios servicios varias veces a la semana podrían llegar a ganar unos 500 dólares a la semana, según el desglose de ingresos de Rover realizado por Gridwise.

A nivel nacional, los paseadores de perros ganan aproximadamente entre 16 y 27 dólares por hora —más en las áreas metropolitanas más caras— y se quedan con el 100 % de las propinas. La afirmación de Rover de que algunos cuidadores destacados declaran ingresos anuales de seis cifras es un caso atípico señalado por la plataforma, no un resultado habitual.

FIJA TUS PROPIAS TARIFAS • HORARIO FLEXIBLE Rover 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana dinero ofreciendo servicios de paseo de perros, cuidado de mascotas y alojamiento a los propietarios de mascotas de tu zona. Solicita un trabajo de cuidado de mascotas en Rover

6. Ofrece tus habilidades profesionales como autónomo

Si estás buscando cómo ganar dinero extra con una tarifa por hora elevada, ofrecer tus habilidades profesionales de tu trabajo diario (como la redacción, el diseño o la programación) como autónomo en Upwork o Fiverr suele reportar mejores ingresos que la mayoría de los trabajos esporádicos básicos.

Dominar la forma de ganar dinero extra como autónomo se reduce simplemente a acumular valoraciones de clientes y crear un buen portafolio.

Cómo empezar:

Elige una habilidad en lugar de enumerar todo lo que sabes hacer: un perfil específico, centrado en un solo servicio, genera mejores resultados que uno genérico. Crea un portafolio con dos o tres ejemplos de tu trabajo: crea un perfil en Upwork o Fiverr centrado en esa habilidad concreta. Fija el precio de tus primeros trabajos ligeramente por debajo del mercado: sube tu tarifa cada tres o cinco trabajos completados una vez que tengas valoraciones.

La realidad: Según los propios datos de tarifas por hora de Upwork, el salario medio de un autónomo ronda los 39 dólares por hora, mientras que los trabajos especializados de desarrollo y consultoría alcanzan entre 75 y 150 dólares por hora, o incluso más. Su «Índice de la Fuerza Laboral del Futuro 2025» cita unos ingresos medianos de 85 000 dólares al año para los autónomos cualificados a tiempo completo.

La tarifa mediana de Fiverr en Estados Unidos es de 28 dólares por hora, con una media de 47,71 dólares, y los que más ganan superan los 119 000 dólares al año. Sin embargo, Fiverr se queda con una comisión fija del 20 % por cada encargo, por lo que unos ingresos brutos anuales de 80 000 dólares se traducen en unos ingresos netos cercanos a los 64 000 dólares. Ten en cuenta la comisión de cada plataforma antes de presentar un presupuesto a un cliente, para que la tarifa que ofrezcas sea la que realmente pretendas conservar.

CARTERA DE CLIENTES A NIVEL MUNDIAL • LA PRINCIPAL RED DE AUTÓNOMOS Upwork 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Encuentra trabajos autónomos bien remunerados, trabajos por contrato y proyectos a largo plazo con clientes en los ámbitos de la tecnología, la redacción, el diseño y la administración. Regístrate en Upwork

7. Dar clases particulares o ser coach en línea

Si te estás preguntando cómo ganar un dinero extra dando clases, puedes convertir tus conocimientos de un idioma o de una asignatura académica en sesiones remuneradas en Cambly o Preply.

Descubre cómo ganar un dinero extra compartiendo tus conocimientos con estudiantes de todo el mundo según tu propio horario personalizado.

Cómo empezar:

Inscríbete en una o en ambas plataformas: Cambly ofrece una aprobación rápida para clases de conversación informal; Preply requiere un perfil completo y una clase de demostración introductoria. Fija tu tarifa o acepta la estándar: los tutores de Preply fijan su propio precio por hora; Cambly paga una tarifa fija por minuto. Reserva tus primeras sesiones a una tarifa de introducción competitiva: sube tu tarifa una vez que hayas completado algunas sesiones y hayas recibido valoraciones.

La realidad: Cambly paga 0,17 dólares por minuto por clases estándar para adultos, lo que supone unos 10,20 dólares por hora, y esta tarifa asciende a 0,20 dólares por minuto en el caso de Cambly Kids. Una vez tenidos en cuenta los impuestos por cuenta propia y el tiempo de inactividad no remunerado entre reservas, el salario neto real suele situarse entre 5,75 y 8,15 dólares por hora.

Los propios datos de Preply sobre los ingresos de los tutores indican una tarifa media por hora de 18,30 dólares, mientras que los agregadores externos muestran un rango más amplio, de entre 18,84 y 26,44 dólares por hora, dependiendo de la ubicación. La comisión de Preply es más elevada con los primeros alumnos de un tutor y va disminuyendo a medida que estos acumulan horas en la plataforma.

FIJA TUS PROPIAS TARIFAS • ESTUDIANTES DE TODO EL MUNDO Preply 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana dinero impartiendo clases de idiomas por Internet según tu propio horario y con control total sobre tus tarifas por hora. Conviértete en profesor particular

8. Aplicaciones de reembolsos y recompensas para los gastos diarios

Aunque estés pensando en cómo ganar dinero extra, ten en cuenta que este último método es el que menos ingresos genera de toda la lista.

El uso de aplicaciones de reembolso como Rakuten e Ibotta no tiene tanto que ver con ganar dinero extra de forma agresiva, sino más bien con recuperar un ahorro pasivo en compras que ya ibas a realizar.

Cómo empezar:

Instala ambas aplicaciones y vincúlalas a las tiendas en las que ya compras: instala la extensión del navegador de Rakuten y la aplicación de Ibotta. Activa el reembolso antes de cada compra: activa Rakuten antes de finalizar la compra online y escanea los tickets o selecciona las ofertas en Ibotta antes o después de ir a comprar. Retira el dinero mensualmente en lugar de dejar que los saldos se acumulen: combina ambos con las recompensas de tus tarjetas de crédito actuales cuando la tienda lo permita.

La realidad: los usuarios ocasionales de Rakuten suelen ganar entre 50 y 100 dólares al año; los compradores habituales por Internet, entre 180 y 300 dólares; y los usuarios intensivos o quienes reservan viajes, 500 dólares o más, frente a una media de aproximadamente entre 101 y 120 dólares al año entre todos los usuarios.

Ibotta afirma que su usuario medio gana 256 dólares al año en reembolsos, aunque en otra sección de la propia web de la empresa se cita una cifra media más baja, de 218 dólares; la empresa ha informado de que, hasta 2025, se habrán pagado 2.7 mil millones de dólares en reembolsos acumulados.

Las cifras mensuales realistas para la mayoría de los usuarios habituales oscilan entre los 10 y los 50 dólares. Es realmente útil como complemento al gasto habitual, pero nadie debería esperar que sustituya a un sueldo real.

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Compara de un vistazo las 8 formas de ganar dinero extra

Para ayudarte a evaluar cómo ganar dinero extra en función de tu horario y tus recursos, a continuación te mostramos una comparación de los ocho métodos según los principales parámetros:

Método (Cómo ganar dinero extra) Costes iniciales Tiempo hasta el primer pago Cómo se gana Ideal para Vender cosas que ya no usas



(la forma más rápida de ganar dinero extra) 0 $ días, una vez que se vende un artículo Precio de venta por artículo menos las comisiones de la plataforma Cualquier persona que tenga artículos sin usar por ahí Alquila lo que ya tienes 0 $ por publicar el anuncio; el seguro y los niveles de protección tienen un coste adicional en Turo De días a semanas, a la espera de una reserva Cuota de alquiler por viaje o por mes, menos la comisión Propietarios de coches, trasteros o material Servicios de reparto y conducción compartida 0 $, vehículo propio; cobertura de seguro opcional de 15 a 50 $ al mes Desde el mismo día hasta semanalmente Pago por viaje más propinas; media de entre 11 y 21 dólares brutos por hora Cualquier persona con un vehículo que cumpla los requisitos y tiempo libre Estudios de investigación remunerados y grupos de discusión 0 $ De unos días a un par de semanas Remuneración por sesión, a menudo entre 50 y 150 dólares por hora de participación Personas dispuestas a compartir sus opiniones ante la cámara de vez en cuando Cuidado de mascotas y paseo de perros 0 $; en algunas plataformas se cobra una tarifa por la verificación de antecedentes De unos días a un par de semanas Tarifa por paseo o por noche, equivalente a entre 16 y 28 dólares por hora Amantes de los animales con horario diurno flexible Ofrece tus habilidades



profesionales como autónomo (la vía con mayor potencial para ganar dinero extra) 0 $ para registrarte; tiempo para crear un portafolio Semanas, hasta conseguir y completar un primer proyecto Tarifa por proyecto o por hora, menos la comisión Cualquier persona con una habilidad profesional con salida en el mercado Da clases particulares o haz de coaching online 0 $ para presentar la solicitud Semanas, aprobación y creación de una base de alumnos Tarifa por minuto o tarifa por hora fijada por ti mismo, menos comisión Cualquier persona que pueda enseñar un idioma, una asignatura o una habilidad Aplicaciones de reembolsos y recompensas 0 $ Retirada de fondos mensual y continua Un pequeño porcentaje de reembolso en las compras que harías de todos modos Clientes habituales de tiendas online o de alimentación que acumulan ahorros

Gana dinero por jugar a videojuegos y probar aplicaciones en tu tiempo libre

Si todavía estás pensando en cómo ganar un dinero extra en pequeñas cantidades entre tus tareas principales, el tiempo libre que pasas navegando por el móvil también puede serte de ayuda (quizá así es como has llegado hasta aquí).

Mientras exploras cómo ganar dinero extra con dispositivos móviles, ten en cuenta que las aplicaciones de recompensas como Snakzy funcionan mejor para conseguir algo de calderilla que para obtener ingresos a tiempo completo, aunque si lo conviertes en tu trabajo diario… quién sabe.

Para saber con más detalle qué aplicaciones de recompensas pagan realmente, consulta nuestro análisis contrastado de las mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero de verdad.

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Lo que no funciona: estafas que hay que evitar al aprender a ganar dinero extra

La estafa de la publicidad en los coches: esta estafa se dirige directamente a los conductores de servicios de transporte compartido y de reparto. Un mensaje de texto, un correo electrónico o un anuncio en redes sociales ofrece entre 600 y 700 dólares a la semana por conducir con el coche rotulado con una conocida marca de bebidas energéticas. Depositas un cheque que te envía por correo el remitente y, a continuación, reenvías parte de ese importe —mediante giro postal, tarjeta regalo o criptomonedas— a un supuesto instalador que nunca aparece.

El cheque es rechazado unos días después y te quedas con la deuda del importe total con tu banco. Según la Comisión Federal de Comercio (FTC), cualquier trabajo de rotulación que pida al conductor que pague primero de su propio bolsillo es una estafa.

Ofertas falsas de trabajo como cuidador de mascotas: Esto sigue un patrón documentado que la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales (BBB) supervisa de cerca. Alguien se pone en contacto a través de las redes sociales o de una bolsa de empleo alegando que se va a mudar y que necesita un cuidador de forma inmediata a una tarifa generosa, y luego se salta la habitual entrevista en persona.

Una vez que aceptas, te envían por correo un cheque por un importe superior al acordado y te piden que lo ingreses y les transfieras la diferencia para gastos de material, una clásica estafa de pago excesivo. Nunca transfieras dinero procedente de un cheque ingresado antes de que se haya cobrado por completo, lo que puede tardar semanas.

Estafas de pago excesivo a autónomos: Estos se hacen pasar por editoriales de revistas, empresas de marketing u otros clientes que pagan bien y ofrecen a fotógrafos, diseñadores, escritores o especialistas en marketing un encargo inusualmente generoso. El BBB advierte de que los estafadores envían un pago que supera los honorarios acordados y, a continuación, piden al autónomo que transfiera el excedente a un proveedor externo.

El pago inicial es fraudulento y el autónomo acaba enviando dinero real al estafador. Entre las señales de alerta se incluyen ofertas de alta remuneración no solicitadas, la presión para actuar antes de que se haga efectivo el pago y clientes que evitan las llamadas telefónicas o las videollamadas.

Fraude en los títulos de propiedad y anuncios falsos en Turo: esto afecta tanto a los anfitriones como a los arrendatarios. En un caso reciente en California del que informó The Drive, dos personas alquilaron coches a través de Turo, falsificaron posteriormente los títulos de propiedad, las matrículas y los documentos de matriculación —de forma lo suficientemente convincente como para engañar a un agente de préstamos bancarios— y vendieron los coches alquilados directamente en Craigslist; un comprador pagó 23 000 dólares por un coche que en realidad no era de su propiedad.

Los arrendatarios deben estar atentos a los anuncios sospechosamente baratos y a las fotos que no se correspondan con el coche en persona, mientras que los anfitriones deben desconfiar de las solicitudes de reserva a largo plazo que intenten desviar la comunicación fuera de la plataforma.

Veredicto final sobre cómo ganar dinero extra

La mejor forma de empezar a planificar cómo ganar dinero extra 2026es evaluar los recursos de los que ya dispones —tiempo libre, un vehículo, objetos que no utilizas o habilidades con salida laboral— en lugar de perseguir promesas poco realistas en Internet. Saber cómo ganar dinero extra de forma sostenible significa elegir un método que se adapte a tu horario real.

Las opciones más rápidas para empezar son vender cosas que ya tienes y trabajar como conductor para aplicaciones de reparto o de transporte compartido, ya que ambas pueden hacer que el dinero llegue a tu cuenta en cuestión de días. Alquilar un coche o un espacio, participar en estudios de mercado remunerados y cuidar de mascotas se sitúan en un término medio, ya que requieren un poco más de preparación antes de recibir el primer pago.

El trabajo autónomo y las clases particulares son los que más tiempo tardan en arrancar, ya que dependen de la creación de una cartera de clientes o alumnos, pero también ofrecen el mayor potencial de ingresos de todos los métodos aquí mencionados. Las aplicaciones de reembolso completan la lista como un modesto extra, que vale la pena combinar con cualquier otra opción que elijas, aunque nunca deben sustituir a esta.

Para saber cómo ganar dinero extra además del método que elijas, merece la pena echar un vistazo al resumen de Eneba sobre los mejores trabajos secundarios en línea y a nuestro centro de información más amplio sobre «Play-to-Earn»».

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