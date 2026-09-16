Trabajos secundarios para profesores: 7 opciones flexibles, clasificadas por orden de preferencia

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Un trabajo extra para profesores puede empezar a generar ingresos en cuestión de días, sobre todo a través de plataformas de clases particulares y mercados de recursos que aprueban rápidamente a nuevos tutores o vendedores. Dedicando unas pocas horas a la semana, entre 100 y 300 dólares al mes es una cifra realista como ingresos adicionales para los profesores. Aumentar las horas o ampliar el catálogo de recursos puede hacer que esos ingresos sean aún mayores.

La combinación más rápida y realista entre los trabajos secundarios para docentes es una plataforma de clases particulares de pago más la venta de recursos. Juntas, pueden reportar entre 300 y 600 dólares al mes, al tiempo que se adaptan a tu carga de trabajo de corrección de exámenes. A continuación encontrarás siete formas reales de crear una actividad complementaria para docentes, cuánto se gana realmente con cada una de ellas tras deducir las comisiones y cómo evitar que cualquiera de ellas te cause problemas con tu distrito.

¿Es realmente viable un trabajo extra para profesores?

Un trabajo extra para profesores es viable para ganar unos cientos de dólares adicionales al mes, no para sustituir tu salario. La mayoría de los métodos que se indican a continuación pagan entre 15 y 50 dólares por hora una vez descontadas las comisiones, lo que los convierte en fuentes viables de ingresos adicionales para los profesores que disponen de tiempo libre después de corregir exámenes.

La cuestión más importante con respecto a los trabajos secundarios bien remunerados para profesores es cómo encaja cada método en tu horario. Las clases particulares y las clases en directo son las que mejor pagan por hora, pero requieren que estés disponible a una hora fija. Vender recursos en Profesores pagan a profesores paga menos por artículo, pero sigue generando ingresos mientras duermes.

A la hora de encontrar el trabajo extra adecuado para profesores, el horario es tan importante como la tarifa por hora. Una clase en Outschool después de las 15:00 h compite con las demás actividades que las familias ya tienen programadas. Durante el curso escolar, las clases particulares y las clases en directo también compiten con tus propias tardes, mientras que la venta de recursos puede seguir generando ingresos entre sesiones.

7 formas reales de crear un trabajo extra para profesores

Estos trabajos extra para docentes parten de lo que realmente te queda después de pagar los gastos, y luego explican lo que hace falta para empezar. La clasificación valora estos trabajos extra para docentes en función del potencial de ingresos, la rapidez con la que puedes empezar y si el trabajo se adapta a la semana laboral de un docente. Así resulta más fácil ver qué trabajo extra para docentes se adapta mejor a tu horario.

Wyzant es uno de los trabajos de clases particulares más flexibles para profesores, ya que los tutores se quedan con el 75 % de la tarifa que fijan, mientras que la plataforma se queda con el 25 % de cada clase. Si fijas una tarifa de 60 dólares por hora, el importe que se ingresará en tu cuenta será de 45 dólares.

Los tutores de la plataforma ganan de media unos 26,74 dólares por hora tras descontar esa comisión. Esa cifra está muy por encima de la mediana de 19,03 dólares que la Oficina de Estadísticas Laborales indica para los tutores en general. Es necesario ser residente en EE. UU. y tener un número de la Seguridad Social válido, ya que Wyzant paga mediante transferencia bancaria en lugar de a través del monedero de la aplicación.

Para registrarte, solo tienes que rellenar un breve formulario de solicitud:

Crea un perfil en el que indiques las asignaturas que impartes, los cursos en los que das clase y tu experiencia docente.

Fija tu tarifa inicial unos cuantos dólares por encima de tu objetivo real para cubrir la comisión.

Añade un breve vídeo de presentación, ya que los perfiles que lo incluyen son seleccionados con mucha más frecuencia.

Responde rápidamente a los primeros mensajes de los alumnos, ya que el tiempo de respuesta influye en la frecuencia con la que se muestra tu perfil.

Si tienes pensado dar clases particulares por vídeo varias tardes a la semana, nuestra guía sobre el mejor portátil para profesores puede ayudarte a comparar equipos para la enseñanza en línea y la preparación de clases.

Centra tu perfil en las dos o tres asignaturas que mejor domines. Indicar diez asignaturas puede hacerte parecer un profesor genérico cuando un padre busca ayuda con un problema específico. En comparación con otros trabajos complementarios para profesores, esa flexibilidad convierte a Wyzant en una opción práctica para quienes solo disponen de unas pocas tardes libres.

Fija tu propia tarifa Wyzant 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Te quedas con el 75 % de la tarifa por hora que tú mismo fijes; la solicitud es gratuita y el pago se realiza mediante transferencia bancaria. Solicitar el puesto de tutor

Preply establece una comisión del 33 % para los nuevos profesores, que se va reduciendo a medida que imparten más horas. Esa comisión pasa del 33 % en las primeras 20 horas al 18 % a partir de las 400 horas. Un profesor que cobra 10 dólares la hora se queda con 6,70 dólares por clase al principio.

Cada clase de prueba con un nuevo alumno conlleva una comisión del 100 %, por lo que esa primera sesión no se remunera por diseño. Una vez que los alumnos habituales ocupen una mayor parte de tu horario, tus ingresos netos mejorarán. Según las propias cifras de Preply, el salario neto de los tutores de inglés oscila entre 15 y 25 dólares por hora, una vez descontadas las comisiones. La aprobación tras el registro tarda unos tres días laborables.

Crear un perfil es muy sencillo:

Crea un perfil de profesor indicando la asignatura, tu disponibilidad y un breve vídeo de presentación.

Espera a que se apruebe, lo que suele tardar tres días laborables.

Fija el precio de las clases de prueba igual que el de las normales, ya que la plataforma se queda con la tarifa completa en ambos casos.

Entre los trabajos de tutoría para profesores, Preply puede parecer poco atractivo durante un primer mes en el que abundan las clases de prueba. Tu comisión se reduce a medida que aumentan tus horas lectivas, por lo que el salario neto inicial puede parecer peor de lo que realmente es una vez que los alumnos habituales empiezan a reservar clases.

Da clases desde cualquier lugar Preply 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La comisión se reduce del 33 % al 18 % a medida que se adquiere experiencia; la inscripción es gratuita. Da clases en Preply

Outschool se queda con el 30 % de cada matrícula en concepto de «comisión del profesor» y te abona el resto. Una clase de 20 dólares con cinco alumnos te reporta 70 dólares, sin contar tu propio tiempo de preparación. La remuneración varía según la asignatura, con una media estimada de unos 40 dólares por hora, lo que puede convertir las clases en directo en una fuente práctica de ingresos adicionales para los profesores.

Al tratarse de una de las actividades complementarias para docentes basadas en la enseñanza en directo, no es necesario tener un título oficial de profesor para presentar tu solicitud, aunque tu experiencia en el aula puede reforzar tu perfil. Outschool exige una verificación de antecedentes penales antes de tu primera clase. Además, limita la participación de los profesores a una breve lista de países, entre los que se incluyen Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. El pago se recibe a través de PayPal aproximadamente una semana después del inicio de la clase.

El proceso de inscripción se realiza a través de una única solicitud:

Regístrate para dar clases y supera la verificación de antecedentes.

Publica una clase sobre una materia que ya conozcas bien, indicando claramente el rango de edad y el precio.

Ofrece una clase introductoria breve junto con otra más larga, ya que ambas atraen a un público diferente.

Fija el precio de tu primera clase con cuidado. Empezar con un precio demasiado bajo puede dificultar los aumentos posteriores, una vez que las familias se hayan acostumbrado al precio original. Outschool funciona mejor como actividad complementaria para profesores que pueden reservar una franja horaria fija después del colegio o durante el fin de semana.

No se necesita título de profesor Outschool 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Quédate con el 70 % del precio del curso; la publicación es gratuita y el pago se realiza a través de PayPal aproximadamente una semana después. Empieza a dar clases

Si quieres vender recursos didácticos en línea, un vendedor «Basic» en Profesores pagan a profesores paga una cuota única de 29 dólares y se queda con el 55 % de cada venta. Por su parte, un vendedor «Premium» paga 59,95 dólares al año y se queda con el 80 %. La cuota por artículo, más baja en el plan «Premium», se amortiza en cuanto tu tienda venda más de unas pocas unidades al mes.

Profesores pagan a profesores es lo que más se acerca a los ingresos pasivos en este caso, ya que puedes vender recursos didácticos en línea y seguir ganando dinero una vez publicados. El vendedor activo típico gana unos 27 dólares al mes, mientras que el 1 % más destacado gana de media unos 6.300 dólares al mes. Solo unos 431 de los 233 358 vendedores alcanzaron las seis cifras en 2024, así que considéralo un resultado excepcional.

Si te gusta la idea de obtener ingresos por un trabajo que ya has creado, nuestra guía de ideas para ingresos pasivos ofrece más opciones basadas en el mismo principio.

La publicación de un primer anuncio sigue una secuencia concreta:

Elige entre la cuenta Básica o la Premium en función del número de recursos que tengas previsto publicar este año.

Sube un recurso con una imagen de portada clara y una vista previa gratuita, ya que los compradores rara vez compran a ciegas.

Fija el precio en línea con anuncios similares y, a continuación, ajústalo una vez que veas tus primeras ventas.

Vuelve a publicar en unas semanas, ya que un solo recurso casi nunca basta para mantener una tienda por sí solo.

Un pequeño lote de subidas rara vez mantiene una tienda a flote durante mucho tiempo. Los vendedores que quieran que este negocio complementario para profesores crezca deben tratarlo como un catálogo y seguir añadiendo recursos útiles con el tiempo.

Convierte tus planes de clase en ingresos Teachers Pay Teachers 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La tarifa Basic se queda con el 55 % a cambio de una cuota única de 29 dólares; la tarifa Premium, con el 80 % a cambio de 59,95 dólares al año. Conviértete en vendedor

Los desarrolladores de planes de estudios en Upwork cobran una mediana de 50 dólares por hora, y la mayoría de las tarifas oscilan entre los 35 y los 65 dólares, según los propios datos de la plataforma. La redacción general de planes de estudios por cuenta propia se remunera menos, con una media cercana a los 23 dólares por hora. Aun así, el trabajo de elaboración de planes de estudios se encuentra entre los trabajos secundarios para profesores que mejor se pagan una vez que se cuenta con un buen portafolio.

Este trabajo te permite monetizar tus conocimientos sobre los planes de estudios. Las editoriales educativas, las empresas de tecnología educativa y los centros educativos contratan a autónomos para que elaboren secuencias didácticas, preguntas de evaluación y unidades alineadas con los estándares a partir de un briefing. Entre los trabajos complementarios para docentes, tiene la ventaja de convertir lo que ya sabes en un servicio que los clientes contratan activamente.

Un buen portafolio es más importante que un perfil impecable a la hora de conseguir tu primer contrato:

Crea un portafolio breve a partir de planes de clase o unidades didácticas que ya hayas elaborado para tu propia clase.

Presenta tu candidatura primero a trabajos más pequeños y con un alcance bien definido para acumular valoraciones antes de aspirar a contratos de mayor envergadura.

Ofrece una tarifa diaria o un precio por unidad en lugar de una tarifa por hora abierta, ya que los centros educativos suelen preferir una cifra fija.

Evita fijar tus primeras tarifas demasiado bajas solo para conseguir trabajo. Los primeros contratos baratos pueden hacer que los futuros clientes se ciñan a esos mismos precios. El trabajo autónomo en la elaboración de planes de estudios puede convertirse en una actividad complementaria bien remunerada para los profesores una vez que cuentes con algunas muestras sólidas.

Si la redacción de planes de estudios te parece demasiado parecida a tu carga de trabajo docente habitual, nuestra guía de ideas para un trabajo extra ofrece opciones más amplias fuera del ámbito del trabajo autónomo centrado en la educación.

Cobra por proyecto Upwork 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los desarrolladores de planes de estudios ganan una media de 50 dólares por hora; registrarse y presentar ofertas para los trabajos es gratis. Buscar proyectos

ProctorU es una marca de servicios de Meazure Learning, por lo que las solicitudes de empleo se tramitan a través de la página de empleo de la empresa matriz. Las estimaciones salariales varían mucho según las plataformas de empleo, pero Indeed sitúa el salario de este puesto en torno a los 22,77 dólares por hora. Las cifras más altas, superiores a 49 dólares, pueden corresponder a otros puestos de trabajo.

Entre los trabajos complementarios para docentes, la supervisión de exámenes a distancia encaja bastante bien con la experiencia en el aula. El trabajo consiste en supervisar a los examinados mediante cámara web y pantalla compartida, comprobar el documento de identidad con fotografía y señalar posibles casos de fraude. La formación dura unas semanas antes de empezar con los turnos en directo. La mayoría de las ofertas exigen el título de bachillerato y una conexión a Internet fiable.

La solicitud se realiza a través del portal de la propia empresa matriz:

Visita la página oficial de empleo de Meazure Learning y busca las ofertas de supervisor o monitor de exámenes.

Presenta tu solicitud a través del portal de candidatos indicado, no a través de un enlace a una bolsa de empleo de terceros.

Completa el periodo de formación remunerada antes de empezar a trabajar en turnos de exámenes por la tarde o durante el fin de semana.

Consulta la propia oferta del empleador antes de fiarte de la estimación salarial más alta. Los agregadores de empleo pueden agrupar varios puestos en una sola cifra salarial.

Trabaja en turnos de examen a distancia Meazure Learning 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La media publicada en Indeed es de unos 22,77 dólares por hora; la solicitud es gratuita e incluye formación remunerada. Ver puestos vacantes

La enseñanza como sustituto suele remunerarse entre 115 y 150 dólares al día para los encargos estándar, y entre 175 y 220 dólares al día para los sustitutos titulados en distritos con mayor demanda. Un encargo a largo plazo que cubra una baja prolongada se remunera aún más, y un profesor titulado que trabaje como sustituto fuera de su propio distrito suele tener derecho a la tarifa de profesor titulado desde el primer momento.

Kelly Educación, cuyo portal de empleo se denomina MyKelly, es la mayor empresa nacional de selección de personal para centros de educación primaria y secundaria (K-12). Presta apoyo a más de 10 000 centros educativos con profesores sustitutos y otro personal. Trabajar a través de una agencia puede darte acceso a turnos en varios distritos cercanos.

Entre los trabajos complementarios para docentes, la suplencia se beneficia de esa mayor oferta cuando aumentan las ausencias durante las semanas de exámenes o la temporada de gripe.

Presenta tu solicitud a través del portal de empleo de la agencia de selección de personal correspondiente a tu estado y condado.

Supera la verificación de antecedentes y tramita toda la documentación necesaria para obtener el permiso estatal de profesor sustituto.

Indica tus días de disponibilidad en la aplicación de planificación para que las alertas de turnos se ajusten a tu calendario.

Compara las tarifas fuera de tu distrito de residencia antes de decidirte por una sola lista. Es posible que los distritos cercanos y las agencias de contratación paguen más por el mismo puesto certificado. La docencia como sustituto también es una forma natural de obtener ingresos adicionales para los profesores que desean aprovechar su experiencia en el aula sin tener que crear un negocio autónomo por separado.

Substitución fuera de tu distrito Kelly Education 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Entre 115 y 220 dólares al día, dependiendo de la titulación y la demanda del distrito; la solicitud es gratuita. Buscar un trabajo temporal

Resumen de los trabajos complementarios para docentes

Estos siete métodos difieren en cuanto a coste, esfuerzo y rapidez de pago, por lo que la clasificación solo refleja una parte de la realidad. Los trabajos secundarios para profesores que están bien remunerados también difieren en cuanto a la previsibilidad de esos ingresos. La tabla siguiente facilita la comparación de las fuentes de ingresos adicionales para los profesores y la cantidad de trabajo que requiere cada opción.

Método Remuneración habitual Coste inicial Nivel de implicación Clases particulares con Wyzant De 15 a 35 dólares/hora netos Gratis Alto Clases particulares con Preply De 15 a 25 dólares/hora netos Gratis Elevado Clases en Outschool Alrededor de 40 $/hora de media Gratis Elevado Ventas en Profesores pagan a profesores 27 dólares al mes de media; 6.300 dólares al mes para el 1 % con mayores ingresos 29 $, pago único Bajo una vez publicado Redacción de planes de estudios por cuenta propia De 23 a 50 $ al hora Gratis Medio Supervisión de exámenes Alrededor de 22,77 $/hora Gratis Medio Profesor sustituto De 115 a 220 dólares al día Gratis Elevado

Cómo se elaboró esta lista

Todos los métodos aquí incluidos debían cumplir una serie de criterios básicos. Para que estas actividades complementarias para docentes resultaran prácticas, necesitábamos que se publicara una cifra de remuneración, que hubiera una forma realista de empezar en unas pocas semanas y que no se requiriera ninguna licencia profesional adicional a la que normalmente exige el puesto.

Hemos descartado los trabajos de creación de contenidos no remunerados y las plataformas sin un historial de pagos que pudiéramos verificar. Así, la lista ha quedado breve y verificable.

Siempre que ha sido posible, las cifras de remuneración y honorarios proceden de la propia plataforma. Cuando una empresa no las publica, recurrimos a una fuente salarial independiente, como la Oficina de Estadísticas Laborales o una importante bolsa de empleo. En dos casos, también hemos utilizado ofertas de empleo actuales, ya que muestran lo que un empleador ofrece realmente por el puesto.

Cómo compaginar un trabajo extra para profesores con tu contrato docente

Los trabajos secundarios de los profesores suelen convertirse en un problema cuando entran en conflicto con tu función docente. La norma más clara es evitar dar clases particulares remuneradas a alumnos que actualmente estén en tu propia clase.

Las directrices éticas estatales de Massachusetts para el profesorado de colegios públicos lo dejan muy claro en lo que respecta a las clases particulares. Es posible que existan restricciones similares en las normas éticas estatales o en el convenio colectivo de tu distrito. Es posible que el trabajo remunerado directamente vinculado a tu colegio, como el de entrenador, deba pasar por el proceso habitual de nómina del distrito. Consulta el manual del personal antes de dar por sentado que se permite el trabajo fuera del horario lectivo.

El calendario escolar también influye en qué trabajos complementarios tienen sentido para los docentes a lo largo del año. Los trabajos de clases particulares y las clases en directo compiten directamente con tus tardes durante el curso escolar, mientras que los trabajos de verano para docentes requieren una organización diferente una vez que finalizan las clases ordinarias.

El trabajo como sustituto suele ser menos constante durante el verano, mientras que las clases particulares y la supervisión de exámenes pueden continuar. Los profesores que venden recursos didácticos por Internet también pueden mantener activo su catálogo durante las vacaciones. Esto hace que esas opciones sigan siendo viables como trabajos de verano para profesores una vez que finalizan las clases ordinarias. Además, pueden proporcionar ingresos adicionales a los profesores fuera del calendario escolar habitual.

Si necesitas más ideas una vez que termine el curso escolar, nuestra guía sobre cómo ganar dinero este verano ofrece más opciones para las vacaciones. En el caso de los trabajos secundarios para docentes que están bien remunerados durante todo el año, combinar el trabajo durante el curso escolar con trabajos de verano para docentes puede mantener tus ingresos más estables.

Los impuestos también son fáciles de subestimar. Según las directrices del IRS que se mencionan en el artículo, el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia es del 15,3 % una vez que los ingresos netos superan los 400 dólares al año, además del impuesto sobre la renta habitual. Apartar entre el 25 % y el 30 % de cada pago puede hacer que la factura final sea más fácil de gestionar.

¿Aportan algo las aplicaciones de recompensas a un trabajo extra para docentes?

Las aplicaciones de recompensas pueden aportar entre 5 y 40 dólares al mes como complemento a un trabajo extra para profesores. No sustituyen a las siete opciones principales mencionadas anteriormente, pero pueden aportar una pequeña cantidad de ingresos adicionales a los profesores durante los periodos de menor actividad.

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Si esos mínimos te parecen elevados para el tiempo del que dispones entre clases, nuestro resumen de las mejores aplicaciones de juegos con dinero real incluye más opciones de este tipo para obtener pequeñas ganancias.

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Lo que no funciona

Hay algunos patrones negativos que se repiten en los trabajos extra de los profesores. Detectarlos a tiempo puede ahorrarte dinero y evitar que pierdas el tiempo.

Cuotas iniciales antes de ser contratado. Ten cuidado cuando en una oferta de empleo te pidan que pagues un kit de inicio, una certificación o una verificación de antecedentes antes de ofrecerte el puesto. La FTC advierte sobre los empleadores que cobran a los solicitantes solo por ser contratados.

Ten cuidado cuando en una oferta de empleo te pidan que pagues un kit de inicio, una certificación o una verificación de antecedentes antes de ofrecerte el puesto. La FTC advierte sobre los empleadores que cobran a los solicitantes solo por ser contratados. Periodos de prueba no remunerados sin una perspectiva clara de trabajo remunerado. Si una plataforma de clases particulares no puede explicar cuándo comienzan las sesiones remuneradas o cómo funciona el pago, considéralo una señal de alerta.

Si una plataforma de clases particulares no puede explicar cuándo comienzan las sesiones remuneradas o cómo funciona el pago, considéralo una señal de alerta. Cursos que prometen unos ingresos fijos. Ningún curso puede garantizar lo que ganarás en Profesores pagan a profesores o en una plataforma de clases particulares. Los datos sobre ingresos anteriores muestran lo mucho que pueden variar los resultados.

Ninguno de estos casos aparece en los siete métodos anteriores porque cada uno de ellos se contrastó con una página de tarifas real o una fuente de salarios antes de incluirlo en la lista.

Veredicto final sobre los trabajos complementarios para profesores

El mejor trabajo extra para profesores es aquel que equilibra la remuneración con el tiempo que realmente puedes dedicarle. Entre los trabajos extra para profesores que están bien remunerados, las clases particulares y las clases en directo pueden ofrecer tarifas por hora más elevadas, pero te obligan a cumplir un horario fijo.

La venta de recursos y la supervisión de exámenes ofrecen más flexibilidad. Wyzant o Preply son buenas opciones si dispones de las tardes libres, mientras que Profesores pagan a profesores puede adaptarse a una agenda más apretada. Esa combinación ofrece a los docentes más margen para compaginar sus trabajos extra con la corrección de exámenes y los compromisos escolares.

Si tu objetivo principal es conseguir ingresos extra para los profesores, empieza por un método y dedícale un mes completo antes de añadir otro. Una vez que sepas cuánto se gana y cuánto tiempo lleva, podrás decidir si merece la pena añadir una segunda fuente de ingresos.

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