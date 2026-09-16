Actividades complementarias para ganar 1.000 dólares al mes: cómo funcionan y cuánto puedes ganar en 2026

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Los trabajos secundarios para ganar 1000 al mes pueden parecer ambiciosos, pero los cálculos se simplifican mucho cuando eliges una plataforma que te permita vender tu tiempo, tus habilidades, tus servicios, tu espacio o tus productos. Las mejores ideas de trabajos secundarios que te presentamos a continuación desglosan lo que realmente se necesita, para que puedas comparar los trabajos secundarios a tiempo parcial antes de perder el tiempo con uno que no te convenga.

Algunas son actividades que se pueden realizar desde casa, otras son locales y otras requieren un activo o un stock. Para encontrar una actividad secundaria realista con la que ganar 1000 al mes, compara la carga de trabajo que supone cada opción. Las ideas de actividades secundarias que te presentamos a continuación muestran exactamente qué requieren estas actividades a tiempo parcial.

¿De verdad se pueden ganar 1.000 al mes con un trabajo extra?

Sí, pero la forma más fácil de evaluar los trabajos extra para ganar 1000 al mes es partir del objetivo y trabajar hacia atrás, en lugar de fiarse de un titular sobre ingresos. 1.000 $ al mes equivalen a unos 231 $ a la semana. Un trabajo extra para ganar 1.000 al mes podría requerir unas 12 horas a la semana a 21 dólares la hora, dos proyectos como autónomo de 500 dólares cada uno, o 10 noches de trabajo que reporten 100 dólares cada una.

He aquí una rápida puesta a punto con los pies en la tierra:

Si ya tienes una habilidad con salida en el mercado, dar clases particulares y trabajar como autónomo suelen ser las mejores opciones para un trabajo extra, ya que los costes iniciales pueden ser prácticamente nulos.

dar clases particulares y trabajar como autónomo suelen ser las mejores opciones para un trabajo extra, ya que los costes iniciales pueden ser prácticamente nulos. Si necesitas un horario predecible, Care.com e Instawork te facilitan la tarea de ganar 1.000 dólares al mes, ya que el trabajo se paga por horas o por turnos.

Care.com e Instawork te facilitan la tarea de ganar 1.000 dólares al mes, ya que el trabajo se paga por horas o por turnos. Si buscas trabajos secundarios desde casa, Preply, Outschool y Contra son las opciones más adecuadas. No son fáciles, pero evitan los desplazamientos y la gestión de existencias.

Preply, Outschool y Contra son las opciones más adecuadas. No son fáciles, pero evitan los desplazamientos y la gestión de existencias. Si prefieres trabajos secundarios fáciles en el sentido de que la puesta en marcha sea sencilla, Instawork y Care.com son más fáciles de entender que crear una tienda o una audiencia, aunque la aprobación y la demanda local siguen siendo importantes.

Instawork y Care.com son más fáciles de entender que crear una tienda o una audiencia, aunque la aprobación y la demanda local siguen siendo importantes. Si buscas los mejores trabajos extra para obtener ingresos adicionales con potencial de crecimiento, Contra, Thumbtack y Outschool pueden superar los 1.000 dólares una vez que tengas clientes o alumnos habituales.

También puedes combinar trabajos secundarios a tiempo parcial. Unos 600 dólares al mes por dar clases particulares más 400 dólares de dos trabajos como autónomo suelen ser más realistas que intentar que una sola plataforma nueva lo haga todo. Si 1.000 dólares al mes te parecen muy poco para tu objetivo, nuestra guía sobre cómo ganar 1.000 dólares a la semana aborda una versión mucho más exigente de los mismos cálculos. Para que los trabajos secundarios te reporten 1.000 al mes, combinar dos fuentes de ingresos más modestas puede ser la opción menos estresante.

8 trabajos secundarios reales para ganar 1.000 al mes

Estas actividades complementarias para ganar 1000 al mes se han seleccionado porque la propia plataforma ofrece una vía realista para conseguir trabajo remunerado, clientes, reservas o ventas. Los ejemplos de ingresos que se muestran a continuación son cálculos orientativos, no garantías. Tu ubicación, experiencia, precios, demanda, impuestos y comisiones de la plataforma pueden influir en el resultado.

1. Preply: profesor particular en línea

Entre los trabajos secundarios para ganar 1000 al mes, Preply ofrece una de las vías más claras si sabes enseñar un idioma u otra de las materias que figuran en la lista. Si buscas un trabajo extra para ganar 1000 al mes, Preply te permite fijar el precio de tus clases y aceptar reservas recurrentes de forma gratuita. Eso la convierte en una de las mejores ideas de trabajo extra para obtener ingresos recurrentes.

Preply se queda con el 100 % de la clase de prueba de cada nuevo alumno. A partir de ahí, la comisión empieza en el 33 % y va bajando gradualmente hasta el 18 %. Con un precio por clase de 25 $ y una comisión del 28 %, te quedas con 18 $ por cada clase pagada. Unas 56 clases te reportarían 1.008 dólares antes de impuestos.

Eso supone aproximadamente 14 clases pagadas a la semana. Para cualquiera que esté buscando cómo ganar 1.000 dólares al mes, este punto de referencia es fácil de comparar con las tardes o los fines de semana de que disponga. Preply es también uno de los trabajos secundarios desde casa más prácticos si dispones de una habitación tranquila, una cámara web y una conexión fiable. Los trabajos extra para ganar 1.000 al mes resultan más fáciles de evaluar una vez que conviertes el objetivo en reservas semanales.

Una forma sensata de empezar:

Elige un nicho de enseñanza bien definido y explica exactamente a quién ayudas.

Fija un precio lo suficientemente bajo como para conseguir reservas tempranas, pero recuerda que las clases de prueba no te reportan ingresos.

Intenta conseguir alumnos habituales. Las clases periódicas convierten estos trabajos a tiempo parcial en ingresos mensuales predecibles.

Aumenta tus tarifas poco a poco a medida que mejore tu agenda y tus valoraciones. Entre los mejores trabajos extra para obtener ingresos adicionales, dar clases particulares resulta mucho más rentable cuando dejas de depender de reservas puntuales.

No es uno de esos trabajos secundarios fáciles en los que ganas dinero al instante tras registrarte. Aún necesitas un buen perfil y alumnos que vuelvan. Sin embargo, para que los trabajos secundarios te reporten 1000 al mes, el cálculo por hora es más realista que el de las aplicaciones de recompensas o las microtareas mal pagadas. Eso hace que los trabajos secundarios para ganar 1000 al mes se basen en un trabajo remunerado real.

Da clases desde casa Preply 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Perfil de profesor gratuito. Tras las clases de prueba, la comisión se reduce del 33 % al 18 % a medida que aumentan las horas lectivas. Empezar a dar clases particulares

2. Outschool: Imparte pequeñas clases en línea

Outschool es una buena opción si tus ideas de trabajo extra consisten en dar clases en grupo en lugar de clases particulares individuales. Los profesores crean clases para alumnos de entre 1 y 18 años, fijan sus precios y reciben el 70 % del precio de la clase, lo que lo convierte en un trabajo extra realista con el que ganar 1000 al mes si consigues llenar varias plazas. La plataforma recomienda cobrar entre 18 y 21 dólares por alumno por cada hora de clase.

El formato en grupo es la razón por la que Outschool puede funcionar como actividad complementaria para ganar 1000 al mes. Si cobras 20 dólares a cada uno de los seis alumnos por una clase de una hora, ganarás 120 dólares. Tras deducir la comisión del 30 %, tu pago será de 84 dólares. Doce clases completas generarían 1.008 dólares antes de impuestos y gastos de enseñanza.

Eso supone tres clases a la semana si consigues llenar seis plazas de forma constante. Esto también convierte a Outschool en uno de los trabajos extra desde casa más interesantes para profesores, artistas, músicos, programadores y cualquier persona que imparta una materia adecuada para niños.

Lo que te ayuda al empezar:

Organiza tu primera clase en torno a un objetivo claro, en lugar de un tema demasiado amplio.

Utiliza el rango recomendado por alumno como referencia y, a continuación, ajústalo en función de la duración de la clase, la preparación y la demanda.

Recuerda que los nuevos profesores pueden enviar inicialmente una sola clase para su revisión, así que haz que la primera publicación cuente.

Incluye el tiempo de preparación en tus cálculos. Los trabajos extra a tiempo parcial pueden parecer más atractivos sobre el papel cuando se olvida el trabajo no remunerado que conlleva cada sesión.

Para cualquiera que se pregunte cómo ganar 1.000 dólares al mes con una afición que se pueda enseñar, esta es una de las mejores actividades complementarias para obtener ingresos extra, ya que en una hora puedes dar clase a varios alumnos que pagan por ello. No es uno de los trabajos secundarios realmente fáciles si no te gusta preparar clases, pero la rentabilidad por grupo es muy buena. Eso ayuda cuando los trabajos secundarios para ganar 1.000 al mes deben compaginarse con un trabajo fijo.

Grupos de enseñanza Outschool 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los profesores fijan el precio de las clases y reciben el 70 % de dicho precio. Outschool recomienda entre 18 y 21 dólares por alumno y hora lectiva. Empieza a dar clases

3. Contra: Vende servicios como autónomo

Si ya te dedicas a escribir, diseñar, editar vídeo, programar, comercializar productos o gestionar redes sociales, Contra es una de las mejores opciones de trabajo extra para ganar 1.000 al mes. Puedes crear un perfil, encontrar oportunidades, enviar propuestas y recibir pagos, quedándote con el 100 % de lo que ganes por tus proyectos.

Si quieres un trabajo extra para ganar 1000 al mes, el cálculo de los ingresos es sencillo: dos proyectos de 500 o cuatro de 250 alcanzan el objetivo. Eso convierte al trabajo autónomo en una de las ideas de trabajo extra más flexibles para cualquiera que esté buscando cómo ganar 1.000 al mes con una habilidad que ya posee. En el caso de los trabajos secundarios para ganar 1000 al mes, unos pocos proyectos de mayor valor suelen ser más fáciles de gestionar que docenas de tareas pequeñas.

Contra ofrece un plan gratuito. Los clientes pueden pagar comisiones por el uso de la plataforma y por el procesamiento de pagos, mientras que los pagos más rápidos o en criptomonedas pueden suponer un coste adicional, así que comprueba el método de pago antes de enviar un presupuesto a un cliente. La plataforma no se lleva un porcentaje de comisión sobre los ingresos de tus proyectos.

Para que el primer mes sea menos aleatorio:

Ofrece un servicio concreto, como una página de destino, cinco vídeos cortos editados o un paquete de redes sociales.

Fija el precio en función de un resultado claro. Así te resultará más fácil dividir el objetivo de 1.000 dólares en dos o cuatro trabajos.

Utiliza tu portafolio para demostrar exactamente la habilidad que ofreces. Contra afirma que la experiencia en proyectos puede contar aunque no se trate de trabajos anteriores como autónomo.

Sigue enviando solicitudes a otros sitios también. Los mejores trabajos secundarios para obtener ingresos extra no deben depender de una única fuente de clientes.

Contra es uno de los mejores trabajos secundarios desde casa y uno de los trabajos a tiempo parcial más escalables que hay, pero solo resulta fácil si ya tienes las habilidades necesarias. Empezar desde cero implica aprender antes de poder optar a trabajos remunerados. Si necesitas alcanzar un objetivo de ingresos más elevado rápidamente, el artículo «Cómo ganar 2.000 dólares rápidamente» ofrece opciones más agresivas. Eso convierte a Contra en un punto de referencia útil a la hora de comparar trabajos secundarios para ganar 1.000 al mes con aplicaciones de trabajos esporádicos peor remunerados.

Mantén tu tarifa Contra 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los autónomos se quedan con el 100 % de los ingresos del proyecto. Hay disponible un plan gratuito, en el que las comisiones de pago y las del cliente varían según la transacción. Buscar trabajo

4. Care.com: Encuentra trabajos de cuidados a tiempo parcial

Care.com ofrece trabajos complementarios para ganar 1000 al mes con un sencillo modelo por horas. Los cuidadores crean un perfil, fijan su tarifa, buscan trabajos en su zona y envían su solicitud a las familias. A fecha de septiembre de 2026, la tarifa inicial nacional publicada en Care.com para cuidadores a domicilio es de unos 21,83 dólares por hora.

A 21,83 dólares la hora, un trabajo extra para ganar 1000 al mes requiere unas 46 horas remuneradas antes de impuestos. Eso supone aproximadamente entre 10 y 11 horas a la semana, lo que convierte al cuidado de personas en uno de los trabajos extra a tiempo parcial más realistas para alguien con la experiencia, la paciencia y la disponibilidad adecuadas. Pocos trabajos secundarios para ganar 1.000 al mes dejan tan claras las horas necesarias.

También es una opción útil si estás pensando en cómo ganar 1.000 al mes y prefieres tener un horario semanal fijo en lugar de tener que buscar constantemente nuevos clientes. Los trabajos incluyen el cuidado de personas mayores, el cuidado de niños, las tareas domésticas, las clases particulares y otros servicios, aunque las tarifas y los requisitos varían.

Antes de presentar tu solicitud:

Fija una tarifa que refleje tu experiencia y el mercado local, en lugar de basarte en una cifra nacional.

Sé específico sobre tu disponibilidad. Los turnos semanales regulares hacen que estas ideas de trabajos extra sean predecibles.

Completa el perfil y los pasos de seguridad necesarios, e indica las certificaciones pertinentes.

Toma el cuidado de personas como un trabajo de verdad, no como uno de esos trabajos extra ocasionales y fáciles. La fiabilidad y la confianza importan más que un perfil ingenioso.

A diferencia de los trabajos secundarios que se pueden hacer desde casa, Care.com suele requerir que estés físicamente presente. Aun así, si comparas los mejores trabajos secundarios para obtener ingresos extra en función de la relación directa entre horas y dinero, este es uno de los trabajos secundarios más claros para ganar 1.000 al mes aquí. Para los trabajos secundarios con los que se ganan 1.000 al mes, esa estructura predecible por horas es el principal atractivo.

Establece tu tarifa Care.com 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. La tarifa inicial nacional publicada para los cuidadores a domicilio es de unos 21,83 dólares por hora. Buscar empleos

5. Thumbtack: Consigue trabajos de servicios locales

Thumbtack es ideal para personas que ya prestan un servicio local, desde limpieza y masajes hasta fotografía, mudanzas, reparaciones y organización de eventos. Es una de las ideas de trabajo extra más flexibles , ya que tú eliges tu servicio, el radio de desplazamiento y los trabajos. Los trabajos secundarios para ganar 1000 al mes funcionan especialmente bien cuando ya ofreces algo que la gente suele contratar a nivel local.

Para los trabajos secundarios con los que ganar 1.000 al mes, el objetivo depende del precio de tu servicio. Cinco trabajos de 200, diez de 100 o un proyecto de 1.000 alcanzan todos la misma cantidad bruta. Thumbtack muestra solicitudes reales de clientes que van desde trabajos pequeños hasta proyectos de cuatro cifras.

Si utilizas Thumbtack como actividad complementaria para ganar 1000 al mes, no hay cuota de inscripción ni de suscripción, pero pagas por los clientes potenciales directos cuando los recibes, independientemente de si se convierten o no en trabajos contratados. Los precios de los clientes potenciales varían según el servicio y la ubicación. Tú controlas tu presupuesto semanal, mientras que el cliente te paga por el trabajo realizado.

Una estrategia más inteligente sería la siguiente:

Elige servicios que generen suficientes beneficios por encargo como para cubrir los costes de captación de clientes potenciales.

Establece un presupuesto semanal para clientes potenciales que puedas permitirte mientras conoces tu tasa de conversión.

Responde con rapidez y haz las preguntas necesarias para confirmar que merece la pena aceptar el encargo.

Compara el gasto en clientes potenciales con el beneficio de los trabajos completados. Los mejores trabajos extra para obtener ingresos adicionales siguen siendo rentables tras deducir los costes de captación de clientes.

Thumbtack no es uno de los trabajos secundarios más fáciles si no dispones de un servicio, herramientas o experiencia. Sin embargo, para un limpiador, un fotógrafo, un DJ, un manitas o un entrenador, puede convertir una habilidad ya existente en uno de los trabajos secundarios a tiempo parcial más sólidos. Es menos relevante para los trabajos secundarios desde casa, pero resulta útil si estás buscando cómo ganar 1.000 al mes con clientes locales. Entre los trabajos secundarios para ganar 1.000 al mes, los servicios locales te permiten aumentar el valor de cada encargo.

Contrata trabajos locales Thumbtack 3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. No hay cuota de inscripción ni de suscripción. Los profesionales pagan por los clientes potenciales, y los precios varían en función del volumen del trabajo y la ubicación. Buscar empleo

6. Instawork: elige turnos flexibles

Instawork es la opción más sencilla si prefieres turnos remunerados en lugar de clientes. La aplicación muestra ofertas locales en restauración, hostelería, almacenes, eventos, comercio minorista y otros puestos por horas. Ves la remuneración antes de reservar el turno y eliges cuántas horas trabajas. Para ganar 1000 al mes con trabajos extra, esto elimina gran parte de las conjeturas.

El cálculo para ganar 1000 al mes con un trabajo extra es sencillo. A 20 $ la hora, necesitas 50 horas remuneradas al mes. A 25 $, necesitas 40. Se trata de ejemplos, no de tarifas garantizadas, pero Instawork muestra la remuneración real del turno antes de que te comprometas.

Para cualquiera que busque un trabajo extra con el que ganar 1000 al mes, Instawork es gratuito para los trabajadores, suele procesar los ingresos en un plazo de uno a tres días laborables y no exige un mínimo de horas. Esa flexibilidad ayuda a Instawork a destacar entre los trabajos extra a tiempo parcial cuando tu disponibilidad cambia cada semana.

Para sacarle el máximo partido:

Completa tu perfil, experiencia, habilidades y certificaciones necesarias antes de esperar tener acceso a los mejores turnos.

Reserva solo los turnos a los que puedas acudir con fiabilidad. Las valoraciones y la asistencia influyen en las oportunidades futuras.

Haz un cálculo para todo el mes antes de aceptar turnos al azar. Si estás calculando cómo ganar 1.000 al mes, divide la cantidad que aún te falta por la remuneración que se indica para cada turno.

Da prioridad a los turnos mejor remunerados o más largos que se adapten a tu horario, en lugar de acumular muchos trabajos de poca enjuta.

Instawork no es uno de esos trabajos secundarios que se pueden hacer desde casa, pero sí es una de las ideas más fáciles de entender, ya que no hay que buscar ningún producto ni redactar ninguna propuesta. Entre los trabajos secundarios fáciles, la puesta en marcha es relativamente sencilla una vez aprobada la solicitud. Si necesitas un objetivo más modesto a corto plazo, «cómo ganar 200 dólares rápido» es una opción más adecuada que intentar conseguir 1.000 dólares de golpe de inmediato. Eso convierte a Instawork en uno de los trabajos extra más prácticos para ganar 1.000 al mes para quienes prefieren un horario fijo.

Elige tus turnos Instawork 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Los trabajadores ven la remuneración por turno antes de reservar, eligen su horario y, por lo general, reciben el pago en un plazo de entre 1 y 3 días laborables. Buscar turnos

7. Airbnb: Alquilar una habitación o una vivienda

Airbnb es el de estos trabajos secundarios para ganar 1.000 al mes que más depende de los activos propios. Si tienes una habitación o una vivienda adecuada y la normativa local permite el alquiler a corto plazo, puedes ganar dinero sin añadir otro turno habitual. De lo contrario, mejor descártalo.

No existe una tarifa por noche universal. Airbnb basa sus estimaciones en anuncios locales similares, pero tus resultados dependen del precio, la demanda, la disponibilidad y las comisiones. Si obtienes 100 $ netos por noche, 10 reservas te reportarían 1.000 $ antes de descontar la limpieza, los servicios públicos, los impuestos y otros gastos. Este es uno de los trabajos extra para ganar 1.000 al mes en los que la ubicación es lo más importante.

Crear un anuncio es gratis. Las comisiones varían, pero Airbnb está pasando a un modelo de comisión única para cada vez más anfitriones, fijada actualmente en el 15,5 % en los mercados donde se aplica. Consulta tu vista previa de pagos para ver la tarifa que te corresponde.

Antes de plantearte el alquiler de alojamientos como una de tus ideas para ganar un dinero extra:

Consulta las estimaciones de ingresos de Airbnb para tu zona y tipo de propiedad.

Revisa la normativa local en materia de registro, impuestos, arrendamiento, construcción y comunidades de propietarios.

Resta de tus ingresos los gastos de limpieza, suministros, servicios públicos, mantenimiento y periodo de desocupación.

Decide con qué frecuencia puedes alojar huéspedes. Los trabajos secundarios para ganar 1000 al mes solo funcionan cuando el objetivo se ajusta a tu disponibilidad.

Airbnb puede ser una de las mejores actividades secundarias para obtener ingresos extra si dispones de espacio infrautilizado, pero no es una de las actividades secundarias fáciles para todo el mundo. A diferencia de la mayoría de los trabajos secundarios desde casa, ganas dinero gracias a la propia propiedad, aunque la comunicación con los huéspedes y la gestión de las entradas y salidas siguen requiriendo tiempo. Entre los trabajos secundarios a tiempo parcial, puede ofrecer una buena relación entre tiempo invertido e ingresos. En el mercado adecuado, los trabajos secundarios para ganar 1000 al mes pueden necesitar solo unas pocas reservas, pero cada gasto sigue contando.

Alquila tu espacio Airbnb 1.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Crear un anuncio es gratuito. Las comisiones de los anfitriones varían según la estructura y el mercado, y muchos anfitriones están pasando a una comisión única del 15,5 %. Empieza a ofrecer alojamiento

8. Whatnot: revender a través de las compras en directo

Whatnot permite realizar subastas en directo, subastas y ventas a precio fijo en más de 250 categorías. Según la plataforma, uno de cada ocho vendedores la utiliza como fuente principal de ingresos, lo que la convierte en una opción fiable para ganar 1000 al mes con un trabajo extra.

Los vendedores estadounidenses suelen pagar una comisión de hasta el 8 %, más un 2,9 % en concepto de gastos de tramitación y 0,30 dólares por transacción. Una venta de 50 $ deja unos 44,25 $ antes de descontar los costes de inventario, los impuestos y los gastos de envío. Con unas 23 ventas de este tipo se superarían los 1.000 $ en ingresos de la plataforma, aunque el beneficio sería menor. Esto convierte a Whatnot en una de las actividades complementarias para ganar 1.000 al mes en las que los márgenes son más importantes.

Para empezar:

Vende productos que conozcas bien y a los que puedas poner un precio con seguridad.

Calcula el beneficio antes de comprar el stock. Una mala selección de proveedores puede echar por tierra rápidamente estas ideas de ingresos extra.

Recurre a las ventas en directo solo si te sientes cómodo presentando los productos.

Empieza con un stock limitado. Los negocios secundarios sencillos no deberían dejarte con stock sin vender.

Si te sientes más cómodo con los artículos digitales, consulta nuestra guía para vender skins de CS2 a cambio de dinero real. Whatnot no es uno de esos trabajos secundarios desde casa sin costes iniciales, pero puede ser una de las mejores opciones para obtener ingresos extra para revendedores con experiencia. Entre los trabajos secundarios a tiempo parcial, ofrece más riesgo y potencial de ganancias que el trabajo por horas.

Para cualquiera que se pregunte cómo ganar 1.000 dólares al mes, Whatnot funciona mejor si ya dispones de stock o tienes conocimientos sobre abastecimiento. De lo contrario, elige otra plataforma. Los trabajos extra para ganar 1.000 al mes solo funcionan cuando el público objetivo encaja con lo que ya tienes.

Vender en directo Whatnot 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Puedes empezar a vender sin coste alguno. Las comisiones para los vendedores de EE. UU. suelen ascender a un máximo del 8 %, más un 2,9 % y 0,30 $ en concepto de gestión de pagos. Empieza a vender

Cómo hemos seleccionado estos trabajos extra para ganar 1.000 al mes

Una plataforma solo entraba en la lista si el trabajo remunerado, los proyectos de clientes, las reservas o las ventas podían convertirla, de forma realista, en un trabajo extra para ganar 1.000 al mes. Descartamos todo aquello que dependiera de la suerte, de una audiencia enorme o de un sinfín de clics. Los trabajos secundarios para ganar 1.000 al mes deben tener unos cálculos claros, no solo una captura de pantalla impresionante de los ingresos.

También hemos comprobado:

Información actualizada: las comisiones, las tarifas y las normas de pago proceden de fuentes de primera mano. Las puntuaciones de Trustpilot reflejan la opinión general de los clientes, no los ingresos de los trabajadores.

las comisiones, las tarifas y las normas de pago proceden de fuentes de primera mano. Las puntuaciones de Trustpilot reflejan la opinión general de los clientes, no los ingresos de los trabajadores. Cálculos salariales realistas: al comparar trabajos secundarios a tiempo parcial, he valorado más el potencial de ingresos claro que las puntuaciones de las reseñas. Para que un trabajo secundario permita ganar 1000 al mes, las comisiones actuales importan más que las medias de ingresos antiguas.

al comparar trabajos secundarios a tiempo parcial, he valorado más el potencial de ingresos claro que las puntuaciones de las reseñas. Para que un trabajo secundario permita ganar 1000 al mes, las comisiones actuales importan más que las medias de ingresos antiguas. Variedad: La lista incluye trabajos secundarios desde casa, trabajos por horas, trabajos autónomos, servicios locales, alojamiento y reventa. Si estás buscando cómo ganar 1.000 al mes, esta lista te ofrece más ideas útiles de trabajos secundarios que ocho aplicaciones similares de trabajos esporádicos.

Los mejores trabajos secundarios para obtener ingresos extra suelen basarse en algo que ya tienes. La experiencia docente encaja en Preply u Outschool, un portafolio encaja en Contra y la experiencia en cuidados encaja en Care.com. Si quieres trabajos secundarios fáciles, elige la opción que mejor se adapte a tus habilidades, no la que te permita registrarte más rápido. Incluso los trabajos secundarios fáciles necesitan suficiente trabajo remunerado para alcanzar el objetivo, especialmente aquellos con los que se quieren ganar 1000 al mes.

Comparativa de trabajos secundarios para ganar 1.000 al mes

Los mejores trabajos secundarios para ganar 1000 al mes se ven muy diferentes una vez que los reduces al objetivo real. Si estás eligiendo un trabajo secundario para ganar 1000 al mes, esta visión resumida te facilita encontrar los mejores trabajos secundarios para obtener ingresos extra que se adapten a tu tiempo, habilidades y recursos iniciales.

Plataforma Camino sencillo hacia los 1.000 Ideal para Punto clave Preply 56 clases pagadas de 25 $ con una comisión del 28 % Clases particulares individuales Las clases de prueba no generan ingresos para el profesor Outschool 12 clases a 20 $ cada una para 6 alumnos Clases en grupo Requiere preparación de clases e inscripciones Contras 2 proyectos de 500 $ cada uno Habilidades como autónomo Aún tienes que conseguir clientes Care.com Unas 46 horas a 21,83 dólares la hora Trabajo de cuidados La demanda local y la confianza son importantes Thumbtack 5 trabajos completados a 200 $ cada uno Servicios locales Pagas por los clientes potenciales Instawork 50 horas a 20 $/hora Turnos flexibles Las tarifas y los turnos varían según la ciudad Airbnb 10 noches con un beneficio neto de 100 dólares cada una Espacio sin utilizar Se requiere disponer de una propiedad, cumplir ciertas normas y que haya demanda Varios El beneficio depende del margen y del volumen Revendedores con experiencia Costes de inventario y comisiones del vendedor

¿Pueden las aplicaciones de recompensas ayudarte a ganar 1.000 dólares al mes?

Las aplicaciones de recompensas por sí solas rara vez alcanzan los 1.000 dólares al mes, pero aportan entre 20 y 60 dólares reales al mes, además de cualquiera de estas actividades complementarias, lo que te permite ganar 1.000 dólares al mes sin apenas dedicar tiempo extra. Funcionan mejor si se combinan con uno de los métodos de ingresos mencionados anteriormente, no si se utilizan en lugar de uno de ellos. Una aplicación de recompensas no es un trabajo extra realista para ganar 1.000 al mes por sí sola.

Snakzy, la propia aplicación «play-to-earn» de Eneba, paga un mínimo de 35 dólares a través de tarjetas regalo o PayPal, y registrarse no cuesta nada. BigCash paga a partir de tan solo 1 dólar y es ideal para juegos ocasionales en momentos de ocio. Los cobros a través de cualquiera de ellas suelen realizarse mediante PayPal. PayPal exige que los titulares de las cuentas tengan al menos 18 años, así que considera esa edad como la mínima práctica para esta opción.

Aplicación Pago mínimo Coste de inscripción Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis

Para comparar estas tres opciones con otras alternativas de juego, nuestra guía de aplicaciones de juegos que pagan dinero real abarca más plataformas y modelos de pago.

Lo que no funciona en los trabajos secundarios para ganar 1.000 al mes

Las personas que buscan trabajos extra para ganar 1.000 al mes suelen toparse con ofertas que parecen creíbles, ya que 1.000 $ parece una cifra ambiciosa, pero alcanzable. Si estás valorando un trabajo extra para ganar 1.000 al mes, una plataforma fiable debería explicarte claramente de dónde procede el dinero, ya sea impartiendo clases, trabajando por turnos, realizando proyectos, haciendo de anfitrión o vendiendo. Si no puede hacerlo, aléjate.

Presta atención a estos patrones antes de invertir tiempo o dinero:

Pagos por adelantado por un «trabajo»: algunas estafas relacionadas con trabajos extra te piden que pagues antes de poder ganar dinero. Puede haber comisiones legítimas en las plataformas, pero pagar a un desconocido para desbloquear un trabajo prometido es algo diferente.

algunas estafas relacionadas con trabajos extra te piden que pagues antes de poder ganar dinero. Puede haber comisiones legítimas en las plataformas, pero pagar a un desconocido para desbloquear un trabajo prometido es algo diferente. Ingresos mensuales garantizados: nadie puede prometer que un trabajo extra para ganar 1.000 al mes te reportará exactamente 1.000 antes de conocer tu tarifa, tus horas, tu ubicación, tus reservas o tus ventas.

nadie puede prometer que un trabajo extra para ganar 1.000 al mes te reportará exactamente 1.000 antes de conocer tu tarifa, tus horas, tu ubicación, tus reservas o tus ventas. Trabajos secundarios fáciles con cálculos imposibles: si una tarea se paga a 2 $, necesitas completar 500 tareas para alcanzar los 1.000 $. Haz siempre las cuentas antes de registrarte.

si una tarea se paga a 2 $, necesitas completar 500 tareas para alcanzar los 1.000 $. Haz siempre las cuentas antes de registrarte. Trabajos extra a tiempo parcial que ocultan costes: las comisiones por captación de clientes, las comisiones, el inventario, la limpieza, los desplazamientos y los impuestos pueden convertir unos buenos ingresos brutos en un beneficio escaso.

las comisiones por captación de clientes, las comisiones, el inventario, la limpieza, los desplazamientos y los impuestos pueden convertir unos buenos ingresos brutos en un beneficio escaso. Ideas de trabajos extra que te obligan a reclutar a otras personas en lugar de vender un trabajo o productos reales: si el reclutamiento es el producto en sí, ten cuidado.

Los mejores trabajos secundarios para obtener ingresos extra hacen que el intercambio de valor resulte evidente. Por eso mismo, los trabajos secundarios desde casa no son automáticamente más seguros ni más fáciles que el trabajo presencial. Si estás buscando cómo ganar 1.000 dólares al mes, descarta cualquier método que no pueda explicar de dónde procede el dinero del cliente, del empleador, del estudiante, del huésped o del comprador. Los buenos trabajos extra para ganar 1.000 al mes deberían permitir explicar ese flujo de dinero fácilmente en una sola frase.

Veredicto final sobre los trabajos secundarios para ganar 1.000 al mes

Los mejores trabajos secundarios para ganar 1.000 al mes dependen de lo que ya tengas:

Para trabajos secundarios desde casa, prueba Preply, Outschool o Contra.

Para trabajos secundarios a tiempo parcial con ingresos predecibles, plantéate Care.com o Instawork.

Si dispones de un espacio adecuado o tienes experiencia en reventa, Airbnb y Whatnot pueden ser opciones más adecuadas.

A la hora de decidir cómo ganar 1.000 al mes, elige una de estas ideas de trabajos secundarios y calcula las horas, las reservas o las ventas necesarias. Los mejores trabajos secundarios para obtener ingresos adicionales no siempre son los más fáciles, sino aquellos que puedes repetir de forma constante. También puedes utilizar Snakzy para ganar un poco más en tus momentos libres, pero tómatelo como un extra en lugar de como parte del plan de los 1.000 dólares.

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