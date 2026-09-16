Nebenjobs für Lehrer: 7 flexible Optionen im Ranking

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Ein Nebenjob für Lehrkräfte kann sich bereits innerhalb weniger Tage auszahlen, insbesondere über Nachhilfeplattformen und Marktplätze für Unterrichtsmaterialien, die neue Nachhilfelehrer oder Verkäufer schnell zulassen. Bei einem Zeitaufwand von wenigen Stunden pro Woche sind 100 bis 300 Dollar pro Monat ein realistischer Rahmen für das Zusatzeinkommen von Lehrkräften. Mehr Arbeitsstunden oder ein wachsendes Angebot an Unterrichtsmaterialien können dieses Einkommen noch weiter steigern.

Die schnellste realistische Kombination unter den Nebenjobs für Lehrkräfte ist eine bezahlte Nachhilfeplattform in Verbindung mit dem Verkauf von Unterrichtsmaterialien. Zusammen können sie etwa 300 bis 600 Dollar im Monat einbringen und lassen sich gut mit dem Arbeitsaufwand für die Benotung vereinbaren. Im Folgenden finden Sie sieben konkrete Möglichkeiten, wie Lehrer einen Nebenjob aufbauen können, wie viel jeweils nach Abzug der Gebühren tatsächlich übrig bleibt und wie Sie vermeiden können, dass einer dieser Nebenjobs zu Problemen mit Ihrem Schulbezirk führt.

Ist ein Nebenjob für Lehrkräfte tatsächlich realistisch?

Ein Nebenjob für Lehrkräfte ist realistisch, um ein paar hundert Dollar zusätzlich im Monat zu verdienen – nicht jedoch, um Ihr Gehalt zu ersetzen. Die meisten der unten aufgeführten Methoden bringen nach Abzug der Gebühren 15 bis 50 Dollar pro Stunde ein, was sie zu realistischen Quellen für zusätzliches Einkommen für Lehrkräfte macht, die nach dem Korrigieren noch Zeit übrig haben.

Die wichtigere Frage bei gut bezahlten Nebenjobs für Lehrer ist, wie sich die jeweilige Methode in Ihren Zeitplan einfügt. Nachhilfe und Live-Unterricht bringen den höchsten Stundenlohn, erfordern aber Ihre Anwesenheit zu festen Zeiten. Der Verkauf von Unterrichtsmaterialien auf „Teachers Pay Teachers“ bringt pro Artikel weniger ein, sorgt aber für Einnahmen, während Sie schlafen.

Wenn es darum geht, den richtigen Nebenjob für Lehrer zu finden, ist das Timing genauso wichtig wie der Stundensatz. Ein Outschool-Kurs nach 15 Uhr konkurriert mit den anderen Aktivitäten, die Familien bereits gebucht haben. Während des Schuljahres konkurrieren Nachhilfe und Live-Unterricht zudem mit Ihrer eigenen Freizeit am Abend, während der Verkauf von Unterrichtsmaterialien auch zwischen den Unterrichtsstunden weiterhin Einnahmen generieren kann.

7 konkrete Möglichkeiten für Lehrer, sich einen Nebenverdienst aufzubauen

Diese Nebenjobs für Lehrkräfte beginnen mit der Angabe, was Ihnen nach Abzug der Gebühren tatsächlich bleibt, und erklären anschließend, was für den Einstieg erforderlich ist. Die Rangliste bewertet diese Nebenjobs für Lehrkräfte nach Verdienstpotenzial, danach, wie schnell Sie beginnen können, und danach, ob sich die Arbeit mit dem Wochenablauf eines Lehrers vereinbaren lässt. So lässt sich leichter erkennen, welcher Nebenjob für Lehrkräfte zu Ihrem Zeitplan passt.

Wyzant ist einer der flexibleren Nachhilfeprojekte für Lehrer: Nachhilfelehrer behalten 75 Prozent des von ihnen festgelegten Stundensatzes, während die Plattform 25 Prozent von jeder Unterrichtsstunde einbehält. Wenn du einen Stundensatz von 60 Dollar festlegst, werden dir 45 Dollar auf dein Konto überwiesen.

Nach Abzug dieser Gebühr verdienen Nachhilfelehrer auf der Plattform durchschnittlich etwa 26,74 $ pro Stunde. Das liegt deutlich über dem Medianwert von 19,03 $, den das Bureau of Labor Statistics für Nachhilfelehrer im Allgemeinen angibt. Du musst in den USA ansässig sein und über eine gültige Sozialversicherungsnummer verfügen, da Wyzant die Bezahlung per Direktüberweisung und nicht über eine App-Geldbörse vornimmt.

Um sich registrieren zu lassen, füllen Sie zunächst ein kurzes Bewerbungsformular aus:

Erstellen Sie ein Profil, in dem Sie Ihre Fachgebiete, die Klassenstufen und Ihren pädagogischen Hintergrund angeben.

Legen Sie Ihren Einstiegspreis ein paar Dollar über Ihrem eigentlichen Zielpreis fest, um die Gebühr abzudecken.

Füge ein kurzes Vorstellungsvideo hinzu, da Profile mit einem solchen Video weitaus häufiger ausgewählt werden.

Beantworten Sie die ersten Nachrichten Ihrer Schüler schnell, da die Antwortzeit Einfluss darauf hat, wie oft Ihr Profil angezeigt wird.

Wenn Sie vorhaben, an mehreren Abenden pro Woche per Video Nachhilfe zu geben, kann Ihnen unser Leitfaden zu den besten Laptops für Lehrer dabei helfen, Hardware für den Online-Unterricht und die Unterrichtsvorbereitung zu vergleichen.

Konzentrieren Sie sich in Ihrem Profil auf die zwei oder drei Fächer, die Sie am besten beherrschen. Wenn Sie zehn Fächer auflisten, wirken Sie möglicherweise zu allgemein, wenn Eltern Hilfe bei einem ganz bestimmten Problem suchen. Im Vergleich zu anderen Nebenjobs für Lehrer macht diese Flexibilität Wyzant zu einer praktischen Nebenbeschäftigung für Lehrer, die nur an wenigen Abenden Zeit haben.

Legen Sie Ihren eigenen Tarif fest Wyzant 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Sie behalten 75 Prozent Ihres selbst festgelegten Stundensatzes; die Bewerbung ist kostenlos, die Bezahlung erfolgt per Direktüberweisung. Als Nachhilfelehrer bewerben

Preply beginnt bei neuen Lehrkräften mit einer Provision von 33 Prozent und senkt diesen Anteil dann, je mehr Stunden sie unterrichten. Diese Provision sinkt von 33 Prozent in den ersten 20 Stunden auf 18 Prozent nach 400 Stunden. Ein Lehrer, der 10 Dollar pro Stunde berechnet, behält zu Beginn 6,70 Dollar pro Unterrichtseinheit.

Für jede Probestunde mit einem neuen Schüler fällt eine Provision von 100 Prozent an, sodass diese erste Stunde bewusst unbezahlt bleibt. Sobald wiederkehrende Schüler einen größeren Teil Ihres Stundenplans ausmachen, verbessert sich Ihr Nettoeinkommen. Nach den eigenen Angaben von Preply liegt der Nettoverdienst für Englisch-Nachhilfelehrer nach Abzug der Gebühren bei 15 bis 25 Dollar pro Stunde. Die Freischaltung nach der Anmeldung dauert etwa drei Werktage.

Das Erstellen eines Profils erfolgt in wenigen Schritten:

Erstellen Sie ein Nachhilfelehrer-Profil mit Ihrem Fachgebiet, Ihrer Verfügbarkeit und einem kurzen Vorstellungsvideo.

Warte auf die Freischaltung, die in der Regel innerhalb von drei Werktagen erfolgt.

Bewerten Sie Probestunden genauso wie reguläre Stunden, da die Plattform in beiden Fällen die gesamte Gebühr einbehält.

Im Vergleich zu anderen Nachhilfeprojekten für Lehrer kann Preply in einem ersten Monat mit vielen Probestunden zunächst schwach erscheinen. Ihre Provision sinkt mit zunehmender Unterrichtszeit, sodass das anfängliche Nettoeinkommen schlechter ausfallen kann, als es später der Fall ist, wenn Stammschüler beginnen, Stunden zu buchen.

Unterrichten Sie von überall aus Preply 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Provision sinkt mit zunehmender Erfahrung von 33 Prozent auf 18 Prozent; die Anmeldung ist kostenlos. Unterrichten Sie auf Preply

Outschool behält 30 Prozent jeder Kursgebühr als Lehrergebühr ein und zahlt den Rest aus. Für einen 20-Dollar-Kurs mit fünf Lernenden erhalten Sie 70 Dollar – und dabei ist Ihre eigene Vorbereitungszeit noch nicht einmal eingerechnet. Die Bezahlung variiert je nach Fach, liegt im Durchschnitt jedoch bei etwa 40 Dollar pro Stunde, was Live-Kurse zu einer praktischen Einnahmequelle für Lehrkräfte machen kann.

Als eine der Nebenbeschäftigungen für Pädagogen, die auf Live-Unterricht basieren, benötigen Sie keine formelle Lehrbefugnis, um sich zu bewerben, obwohl Ihre Unterrichtserfahrung Ihr Profil dennoch stärken kann. Outschool verlangt vor Ihrem ersten Kurs eine Überprüfung des Strafregisters. Außerdem beschränkt das Unternehmen die Lehrkräfte auf eine kurze Liste von Ländern, darunter die Vereinigten Staaten, Kanada und das Vereinigte Königreich. Die Bezahlung erfolgt etwa eine Woche nach Beginn einer Unterrichtsstunde über PayPal.

Der Anmeldeprozess läuft über ein einziges Bewerbungsformular:

Melden Sie sich als Lehrkraft an und bestehen Sie die Hintergrundüberprüfung.

Bieten Sie einen Kurs zu einem Thema an, mit dem Sie sich bereits gut auskennen, und geben Sie dabei eine klare Altersgruppe sowie den Preis an.

Bieten Sie neben einem längeren Kurs auch einen kurzen Einführungskurs an, da diese zwei unterschiedliche Interessenten ansprechen.

Legen Sie den Preis für Ihren ersten Kurs sorgfältig fest. Ein zu niedriger Einstiegspreis kann spätere Preiserhöhungen erschweren, sobald sich die Familien an den ursprünglichen Preis gewöhnt haben. Outschool eignet sich am besten als Nebenbeschäftigung für Lehrer, die sich einen festen Zeitrahmen nach der Schule oder am Wochenende sichern können.

Keine Lehrbefugnis erforderlich Outschool 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Behalten Sie 70 Prozent des Kurspreises; die Kursanzeige ist kostenlos, die Bezahlung erfolgt etwa eine Woche später über PayPal. Mit dem Unterrichten beginnen

Wenn Sie Unterrichtsmaterialien online verkaufen möchten, zahlt ein „Basic“-Verkäufer bei „Teachers Pay Teachers“ eine einmalige Gebühr von 29 US-Dollar und behält 55 Prozent jedes Verkaufserlöses. Ein „Premium“-Verkäufer zahlt stattdessen 59,95 $ pro Jahr und behält 80 Prozent. Die geringere Gebühr pro Artikel bei „Premium“ macht sich bereits bezahlt, sobald Ihr Shop mehr als eine Handvoll Materialien pro Monat verkauft.

„Teachers Pay Teachers“ kommt hier einem passiven Einkommen am nächsten, da Sie Unterrichtsmaterialien online verkaufen und auch nach der Veröffentlichung weiterhin Einnahmen erzielen können. Ein typischer aktiver Verkäufer verdient etwa 27 US-Dollar pro Monat, während die besten 1 Prozent im Durchschnitt rund 6.300 US-Dollar pro Monat erzielen. Nur etwa 431 von 233.358 Verkäufern erreichten im Jahr 2024 einen sechsstelligen Betrag – betrachten Sie dies also als ein seltenes Ergebnis.

Wenn Ihnen die Vorstellung gefällt, mit bereits erstellter Arbeit Geld zu verdienen, finden Sie in unserem Leitfaden zu Ideen für passives Einkommen weitere Optionen, die auf demselben Prinzip basieren.

Das Erstellen eines ersten Angebots erfolgt in einer bestimmten Reihenfolge:

Entscheiden Sie sich für das Basic- oder das Premium-Konto, je nachdem, wie viele Ressourcen Sie in diesem Jahr einstellen möchten.

Laden Sie eine Ressource mit einem klaren Titelbild und einer kostenlosen Vorschau hoch, da Käufer selten „blind“ kaufen.

Legen Sie den Preis im Einklang mit ähnlichen Angeboten fest und passen Sie ihn an, sobald Sie Ihre ersten Verkäufe verzeichnen.

Stellen Sie innerhalb weniger Wochen weitere Materialien ein, da ein einzelnes Material einen Shop fast nie alleine am Laufen hält.

Eine kleine Anzahl von Uploads reicht selten aus, um einen Shop langfristig am Laufen zu halten. Verkäufer, die diesen Nebenverdienst für Lehrer ausbauen möchten, sollten ihn wie einen Katalog behandeln und im Laufe der Zeit immer wieder nützliche Ressourcen hinzufügen.

Verwandeln Sie Unterrichtspläne in Einnahmen Teachers Pay Teachers 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bei der Basis-Variante bleiben 55 Prozent bei einer einmaligen Gebühr von 29 Dollar; bei der Premium-Variante bleiben 80 Prozent bei 59,95 Dollar pro Jahr. Verkäufer werden

Lehrplanentwickler auf Upwork verlangen laut den Daten der Plattform im Median 50 US-Dollar pro Stunde, wobei die meisten Stundensätze zwischen 35 und 65 US-Dollar liegen. Das allgemeine freiberufliche Verfassen von Lehrplänen wird schlechter bezahlt, im Durchschnitt liegen die Stundensätze näher bei 23 US-Dollar. Dennoch gehört die Arbeit an Lehrplänen zu den Nebenjobs für Lehrer, die gut bezahlt werden, sobald man über ein starkes Portfolio verfügt.

Bei dieser Tätigkeit werden Sie für Ihre Fachkenntnisse im Bereich der Lehrpläne bezahlt. Bildungsverlage, EdTech-Unternehmen und Schulen beauftragen Freiberufler damit, anhand eines Briefings Unterrichtsabläufe, Prüfungsaufgaben und an Bildungsstandards ausgerichtete Unterrichtseinheiten zu erstellen. Unter den Nebenjobs für Pädagogen hat diese Tätigkeit den Vorteil, dass Sie Ihr bereits vorhandenes Fachwissen in eine Dienstleistung umwandeln können, für die Kunden aktiv nach Ihnen suchen.

Ein überzeugendes Portfolio ist wichtiger als ein ausgefeiltes Profil, wenn Sie versuchen, Ihren ersten Auftrag zu erhalten:

Stellen Sie ein kurzes Portfolio aus Unterrichtsplänen oder Unterrichtseinheiten zusammen, die Sie bereits für Ihren eigenen Unterricht verfasst haben.

Bieten Sie zunächst auf kleinere, klar umrissene Aufträge, um Bewertungen zu sammeln, bevor Sie sich um große Aufträge bewerben.

Geben Sie einen Tagessatz oder einen Preis pro Einheit an, anstatt einen offenen Stundensatz, da Schulen oft einen festen Betrag bevorzugen.

Vermeiden Sie es, Ihre ersten Preise zu niedrig anzusetzen, nur um Aufträge zu gewinnen. Billige erste Aufträge können zukünftige Kunden an denselben Preis festnageln. Freiberufliche Arbeit an Lehrplänen kann für Lehrer zu einem gut bezahlten Nebenjob werden, sobald Sie über einige überzeugende Arbeitsproben verfügen.

Wenn dir das Verfassen von Lehrplänen zu sehr an deine reguläre Lehrtätigkeit erinnert, findest du in unserem Leitfaden mit Ideen für Nebenjobs weitere Optionen außerhalb der bildungsbezogenen freiberuflichen Arbeit.

Bezahlung pro Projekt Upwork 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Lehrplanentwickler verdienen im Median 50 Dollar pro Stunde; die Anmeldung und das Bieten auf Aufträge sind kostenlos. Projekte finden

ProctorU ist eine Dienstleistungsmarke von Meazure Learning, daher laufen Bewerbungen über die Karriereseite der Muttergesellschaft. Die Gehaltsangaben variieren stark zwischen den verschiedenen Jobbörsen, doch laut Indeed liegt das Gehalt für diese Stelle eher bei 22,77 US-Dollar pro Stunde. Höhere Angaben über 49 US-Dollar beziehen sich möglicherweise auf andere Stellenbezeichnungen.

Unter den Nebenjobs für Lehrkräfte lässt sich die Fernaufsicht recht direkt mit der Unterrichtserfahrung verbinden. Die Tätigkeit umfasst die Überwachung der Prüfungsteilnehmer per Webcam und Bildschirmfreigabe, die Überprüfung von Lichtbildausweisen sowie das Melden möglicher Betrugsversuche. Die Schulung dauert einige Wochen, bevor man mit den Live-Schichten beginnt. In den meisten Stellenanzeigen werden ein Schulabschluss sowie eine zuverlässige Internetverbindung verlangt.

Die Bewerbung erfolgt über das eigene Portal der Muttergesellschaft:

Besuchen Sie die offizielle Karriereseite von Meazure Learning und suchen Sie nach Stellenangeboten für Prüfungsaufsichtspersonen oder Prüfungsbeobachter.

Bewerben Sie sich über das angegebene Bewerberportal, nicht über einen Link zu einer externen Jobbörse.

Absolvieren Sie die bezahlte Schulungsphase, bevor Sie Abend- oder Wochenendschichten bei Prüfungen übernehmen.

Prüfen Sie die Stellenanzeige des Arbeitgebers selbst, bevor Sie sich auf die höchste Gehaltsangabe verlassen. Job-Aggregatoren können mehrere Stellenprofile in einer Gehaltsangabe zusammenfassen.

Arbeiten Sie aus der Ferne in Schichten Meazure Learning 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Der bei Indeed angegebene Durchschnittslohn liegt bei etwa 22,77 US-Dollar pro Stunde; die Bewerbung ist kostenlos, eine bezahlte Schulung ist inbegriffen. Siehe offene Stellen

Die Vergütung für Vertretungslehrer liegt in der Regel bei 115 bis 150 Dollar pro Tag für Standard-Einsätze und bei 175 bis 220 Dollar pro Tag für zertifizierte Vertretungslehrer in Schulbezirken mit höherer Nachfrage. Ein Langzeiteinsatz zur Überbrückung einer längeren Abwesenheit wird noch besser vergütet, und ein zugelassener Lehrer, der außerhalb seines eigenen Schulbezirks vertritt, hat in der Regel sofort Anspruch auf den Tarif für zertifizierte Lehrkräfte.

Kelly Bildung, dessen Stellenportal unter dem Namen MyKelly firmiert, ist der größte nationale Personaldienstleister für K-12-Schulen. Das Unternehmen unterstützt mehr als 10.000 Schulen mit Vertretungslehrern und anderem Personal. Die Zusammenarbeit mit einer Agentur kann Ihnen Zugang zu Einsätzen in mehreren nahegelegenen Schulbezirken verschaffen.

Unter den Nebenjobs für Lehrkräfte profitiert die Vertretungslehre von diesem größeren Pool, wenn während Prüfungswochen oder in der Grippesaison vermehrt Abwesenheiten auftreten.

Bewerben Sie sich über das Stellenportal der Personalvermittlungsagentur für Ihren Bundesstaat und Ihren Landkreis.

Schließen Sie die Hintergrundüberprüfung und alle Formalitäten für die staatliche Vertretungszulassung ab.

Legen Sie Ihre Verfügbarkeit in der Planungs-App fest, damit die Benachrichtigungen über Schichten mit Ihrem Kalender übereinstimmen.

Vergleichen Sie die Vergütungssätze außerhalb Ihres Heimatbezirks, bevor Sie sich für eine Stelle entscheiden. Benachbarte Schulbezirke und Personalagenturen zahlen möglicherweise mehr für dieselbe qualifizierte Stelle. Das Aushilfslehren ist zudem eine naheliegende Nebentätigkeit für Lehrkräfte, die ihre Unterrichtserfahrung nutzen möchten, ohne ein separates freiberufliches Geschäft aufzubauen.

Vertretungsunterricht außerhalb Ihres Schulbezirks Kelly Education 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 115 bis 220 Dollar pro Tag, je nach Qualifikation und Nachfrage im Schulbezirk; die Bewerbung ist kostenlos. Einen Nebenjob finden

Nebenjobs für Lehrer auf einen Blick

Diese sieben Methoden unterscheiden sich hinsichtlich Kosten, Aufwand und Auszahlungsgeschwindigkeit, sodass die Rangliste nur einen Teil des Gesamtbildes wiedergibt. Gut bezahlte Nebenjobs für Lehrer unterscheiden sich zudem darin, wie vorhersehbar das Einkommen ist. Die folgende Tabelle erleichtert den Vergleich, woher zusätzliches Einkommen für Lehrer stammen kann und wie viel Arbeit die jeweilige Option erfordert.

Methode Typische Vergütung Startkosten Praktischer Aufwand Wyzant-Nachhilfe 15 bis 35 $/Std. netto Kostenlos Hoch Preply-Nachhilfe 15 bis 25 $/Std. netto Kostenlos Hoch Outschool-Kurse Durchschnittlich ca. 40 $/Stunde Kostenlos Hoch Umsatz bei „Teachers Pay Teachers“ Typischerweise 27 $ pro Monat; 6.300 $ pro Monat bei den obersten 1 Prozent 29 $ einmalig Niedrig nach der Veröffentlichung Freiberufliche Erstellung von Lehrplänen 23 bis 50 $ pro Stunde Kostenlos Mittel Prüfungsaufsicht ca. 22,77 $/Std. Kostenlos Mittel Vertretungsunterricht 115 bis 220 $ pro Tag Kostenlos Hoch

Wie diese Liste entstanden ist

Jede hier vorgestellte Methode musste einige grundlegende Kriterien erfüllen. Damit diese Nebenjobs für Pädagogen praktikabel sind, mussten sie über eine veröffentlichte Vergütung verfügen, innerhalb weniger Wochen realistisch begonnen werden können und keine gesonderte berufliche Zulassung erfordern, die über die für die Tätigkeit normalerweise erforderlichen Voraussetzungen hinausgeht.

Unbezahlte Content-Aufträge und Plattformen ohne nachweisbare Auszahlungshistorie haben wir weggelassen. Dadurch blieb die Liste übersichtlich und überprüfbar.

Soweit möglich stammen die Angaben zu Vergütung und Honoraren von der Plattform selbst. Wenn ein Unternehmen diese nicht veröffentlicht, greifen wir auf eine unabhängige Quelle für Lohnangaben zurück, wie beispielsweise das Bureau of Labor Statistics oder eine große Jobbörse. Bei zwei Einträgen haben wir zudem aktuelle Stellenanzeigen herangezogen, da diese zeigen, was ein Arbeitgeber für die jeweilige Stelle tatsächlich bietet.

Die Vereinbarkeit eines Nebenjobs für Lehrkräfte mit Ihrem Lehrvertrag

Nebenjobs für Lehrkräfte werden in der Regel dann zum Problem, wenn sie zu einem Konflikt mit Ihrer Lehrtätigkeit führen. Die klarste Regel lautet, bezahlten Nachhilfeunterricht für Schüler zu vermeiden, die derzeit in Ihrer eigenen Klasse sind.

Die ethischen Richtlinien des Bundesstaates Massachusetts für Lehrer an öffentlichen Schulen legen dies in Bezug auf Nachhilfeunterricht eindeutig fest. Ähnliche Einschränkungen können in den ethischen Vorschriften Ihres Bundesstaates oder im Tarifvertrag Ihres Schulbezirks enthalten sein. Bezahlte Tätigkeiten, die in direktem Zusammenhang mit Ihrer Schule stehen, wie z. B. das Trainieren von Sportmannschaften, müssen möglicherweise über den regulären Abrechnungsprozess des Schulbezirks abgewickelt werden. Schauen Sie in Ihrem Mitarbeiterhandbuch nach, bevor Sie davon ausgehen, dass Arbeit außerhalb der Dienstzeit erlaubt ist.

Ihr Schulkalender bestimmt auch, welche Nebenjobs für Lehrkräfte im Laufe des Jahres sinnvoll sind. Nachhilfearbeiten und Live-Unterricht konkurrieren während des Schuljahres direkt mit Ihrer Abendzeit, während Sommerjobs für Lehrkräfte eine andere Organisation erfordern, sobald der reguläre Unterricht endet.

Vertretungsarbeit wird im Sommer in der Regel unregelmäßiger, während Nachhilfe und Prüfungsaufsicht fortgesetzt werden können. Lehrer, die Unterrichtsmaterialien online verkaufen, können ihren Katalog auch während der Ferien aktiv halten. So bleiben diese Optionen als Sommerjobs für Lehrer weiterhin möglich, sobald der reguläre Unterricht endet. Sie können Lehrern zudem außerhalb des normalen Schulkalenders ein zusätzliches Einkommen verschaffen.

Wenn Sie nach Ende des Schuljahres weitere Ideen benötigen, finden Sie in unserem Leitfaden zum Geldverdienen in diesem Sommer weitere Optionen für die Ferien. Bei Nebenjobs für Lehrer, die das ganze Jahr über gut bezahlt werden, kann die Kombination von Arbeit während des Schuljahres mit Sommerjobs für Lehrer dazu beitragen, Ihr Einkommen stabiler zu halten.

Auch Steuern werden leicht unterschätzt. Laut den IRS-Leitlinien in diesem Artikel beträgt die Selbstständigensteuer 15,3 Prozent, sobald die Nettoeinkünfte 400 Dollar pro Jahr übersteigen – zusätzlich zur regulären Einkommensteuer. Wenn Sie von jeder Zahlung 25 bis 30 Prozent beiseite legen, lässt sich die spätere Steuerrechnung leichter bewältigen.

Bringen Belohnungs-Apps einen Mehrwert für Nebenjobs von Lehrern?

Prämien-Apps können das Nebeneinkommen von Lehrkräften um 5 bis 40 Dollar pro Monat aufbessern. Sie ersetzen zwar nicht die sieben oben genannten Hauptoptionen, können aber in ruhigeren Zeiten ein kleines Zusatzeinkommen für Lehrkräfte bieten.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmegebühr Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

Falls dir diese Mindestbeträge für die Zeit zwischen den Vorlesungen zu hoch erscheinen, findest du in unserer Zusammenstellung der besten Spiele-Apps für echtes Geld weitere Möglichkeiten, kleine Beträge zu verdienen.

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Was nicht funktioniert

Bei Nebenjobs für Lehrkräfte tauchen immer wieder einige schlechte Muster auf. Wenn du sie frühzeitig erkennst, kannst du Geld und Zeit sparen.

Vorabgebühren, bevor Sie eingestellt werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in einer Stellenanzeige aufgefordert werden, für ein Starter-Kit, eine Zertifizierung oder eine Hintergrundüberprüfung zu zahlen, bevor Ihnen eine Stelle angeboten wird. Die FTC warnt vor Arbeitgebern, die von Bewerbern Gebühren verlangen, nur um eingestellt zu werden.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in einer Stellenanzeige aufgefordert werden, für ein Starter-Kit, eine Zertifizierung oder eine Hintergrundüberprüfung zu zahlen, bevor Ihnen eine Stelle angeboten wird. Die FTC warnt vor Arbeitgebern, die von Bewerbern Gebühren verlangen, nur um eingestellt zu werden. Unbezahlte Probephasen ohne klaren Weg zu bezahlter Arbeit. Wenn eine Nachhilfeproattform nicht erklären kann, wann bezahlte Sitzungen beginnen oder wie die Auszahlung funktioniert, sollten Sie dies als Warnsignal betrachten.

Wenn eine Nachhilfeproattform nicht erklären kann, wann bezahlte Sitzungen beginnen oder wie die Auszahlung funktioniert, sollten Sie dies als Warnsignal betrachten. Kurse, die ein festes Einkommen versprechen. Kein Kurs kann garantieren, was Sie auf „Teachers Pay Teachers“ oder einer Nachhilfeplattform verdienen werden. Die oben genannten Verdienstdaten zeigen, wie stark die Ergebnisse variieren können.

Keiner dieser Punkte taucht in den sieben oben genannten Methoden auf, da jede einzelne vor der Aufnahme in die Liste anhand einer echten Gebührenübersicht oder Lohnquelle überprüft wurde.

Abschließendes Fazit zu Nebenjobs für Lehrer

Der beste Nebenjob für Lehrkräfte schafft ein Gleichgewicht zwischen Vergütung und der Zeit, die Sie tatsächlich dafür aufwenden können. Unter den gut bezahlten Nebenjobs für Lehrkräfte bieten Nachhilfe und Live-Unterricht höhere Stundensätze, binden Sie jedoch an feste Zeiten.

Der Verkauf von Lernmaterialien und die Aufsicht bei Prüfungen bieten mehr Flexibilität. Wyzant oder Preply sind sinnvoll, wenn Sie abends Zeit haben, während „Teachers Pay Teachers“ sich für einen engeren Zeitplan eignet. Diese Kombination gibt Lehrkräften mehr Spielraum, ihre Nebenjobs an die Benotung und schulischen Verpflichtungen anzupassen.

Wenn Ihr Hauptziel darin besteht, als Lehrer ein zusätzliches Einkommen zu erzielen, beginnen Sie mit einer Methode und probieren Sie diese einen ganzen Monat lang aus, bevor Sie eine weitere hinzufügen. Sobald Sie wissen, wie viel Sie damit verdienen und wie viel Zeit es in Anspruch nimmt, können Sie entscheiden, ob es sich lohnt, eine zweite Einnahmequelle hinzuzufügen.

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Häufig gestellte Fragen