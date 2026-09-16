7 trabajos extra desde casa: formas flexibles de ganar dinero en 2026

Eneba Hub contiene enlaces de afiliados, lo que significa que podemos ganar una pequeña comisión si realizas una compra a través de ellos, sin coste adicional para ti. Más información

Entre los mejores trabajos secundarios desde casa se incluyen la investigación de usuarios remunerada, la creación de vídeos con contenido generado por los usuarios (UGC), la locución profesional, las clases particulares de idiomas en línea, la moderación de contenidos, la redacción de currículos y la preparación de declaraciones de impuestos a distancia. Todos los trabajos secundarios desde casa tienen diferentes requisitos de habilidades, costes iniciales y niveles de flexibilidad.

Algunos trabajos te permiten aceptar proyectos individuales, mientras que otros trabajos secundarios en línea remunerados pueden ayudarte a crear una carga de trabajo más regular. La mejor opción para los trabajos secundarios desde casa depende de las habilidades que ya tengas, del tiempo que puedas dedicarles y del tipo de trabajo que prefieras.

Esta guía compara siete trabajos secundarios legítimos desde casa en función de la flexibilidad, los costes iniciales, el trabajo que suponen y los requisitos.

¿ Son realmente viables los trabajos secundarios desde casa?

Sí, los trabajos secundarios desde casa son realistas y pueden proporcionar unos ingresos extra significativos, pero sustituir unos ingresos a tiempo completo requiere un trabajo constante a lo largo del tiempo, no solo un fin de semana. A diferencia de lo que ocurre al generar ingresos pasivos, la cantidad que puedes ganar depende del trabajo, de tus habilidades, del tiempo disponible y de tu experiencia.

Algunos trabajos secundarios fáciles desde casa se pagan por proyecto o sesión, mientras que otros pueden ofrecer una carga de trabajo más regular a medida que vas adquiriendo experiencia. Respondent, por ejemplo, ofrece la mayoría de las sesiones de investigación a un precio de entre 50 y 250 dólares, y los estudios especializados llegan a pagar 400 dólares o más.

Otros trabajos secundarios en línea que generan ingresos utilizan diferentes modelos de remuneración y requisitos. JoinBrands ofrece proyectos de contenido generado por los usuarios (UGC), Voices pone en contacto a los profesionales con trabajos remunerados de locución, e italki permite a los profesores de idiomas fijar sus propias tarifas, mientras que la moderación, la redacción de currículos y la preparación de declaraciones de impuestos requieren habilidades o cualificaciones más especializadas.

En cuanto al trabajo autónomo en empleos secundarios para ganar dinero desde casa, Upwork indica unos ingresos medios anuales de 85.000 dólares para los autónomos cualificados a tiempo completo, mientras que sus datos sobre tarifas para 2026 oscilan entre unos 10 y 25 dólares por hora para principiantes, y entre 60 y 120 dólares o más para autónomos avanzados y expertos. Estos no son puntos de referencia de ingresos iniciales para trabajos secundarios en línea que generen ingresos, así que elige trabajos que se adapten a tus habilidades y horario, y luego aumenta tu volumen de trabajo y tu potencial de ingresos con el tiempo.

7 trabajos secundarios reales desde casa con los que puedes empezar

Los siguientes trabajos secundarios en línea remunerados te permiten convertir más fácilmente tus habilidades, tu tiempo libre o tus recursos no utilizados en ingresos adicionales sin salir de casa ni comprometerte con un horario tradicional.

Si te interesa un trabajo extra para ganar dinero desde casa, los estudios de mercado remunerados te permiten obtener ingresos compartiendo tus opiniones, experiencias y comentarios en estudios para empresas e investigadores. Es una opción muy interesante para trabajar desde casa, ya que muchos estudios se realizan a distancia, por lo que puedes participar sin necesidad de desplazarte ni comprometerte con un horario fijo.

Respondent pone en contacto a los participantes con proyectos de investigación como entrevistas, grupos focales, encuestas, estudios de diario y pruebas de usabilidad. Su página para participantes indica actualmente una remuneración media de 75 dólares, que se abona tras completar un estudio. Te inscribes en estudios concretos en función de tu perfil, profesión e intereses.

Al igual que ocurre con muchos otros trabajos complementarios desde casa, empezar es gratis. Creas un perfil de participante y facilitas información sobre tu trabajo, intereses y experiencia, lo que ayuda a los investigadores a identificar a personas que se ajusten a los criterios de sus estudios. Un perfil completo mejora tus posibilidades de ser seleccionado para los estudios y ofrece a los investigadores más información a la hora de evaluar tu solicitud.

La selección de estudios se basa en los requisitos de cada proyecto de investigación. Algunos estudios se dirigen a profesiones, grupos demográficos, experiencias o usuarios de productos específicos, por lo que tu elegibilidad depende de la información que facilites. Solicita participar en estudios que se ajusten a tu perfil y revisa el tiempo que debes dedicar y la remuneración antes de participar.

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE ALTO VALOR Respondent 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo ganar un dinero extra desde casa? Busca entrevistas de investigación remuneradas, grupos de discusión y estudios en línea. Participa en estudios

La creación de vídeos de contenido generado por los usuarios (UGC) es uno de los mejores trabajos secundarios desde casa, ya que consiste en producir demostraciones de productos, reseñas, vídeos de desembalaje, anuncios y otros vídeos que las marcas utilizan con fines de marketing. Es uno de los mejores trabajos secundarios desde casa para quienes disfrutan grabando y presentando, y las campañas basadas únicamente en contenido no requieren publicar en tus propias redes sociales.

Para ganar dinero desde casa con este trabajo extra, JoinBrands ofrece a los creadores acceso a campañas a través de su mercado. Las marcas fijan el precio de cada trabajo, y en el anuncio se muestra la remuneración exacta antes de que te postules. Según la información actual para creadores en EE. UU., la tarifa por defecto es de 60 dólares y el mínimo de 50 dólares para los vídeos UGC, antes de las comisiones de la plataforma.

Los proyectos de contenido generado por los usuarios (UGC) incluyen formatos como reseñas de productos, unboxings, demostraciones, vídeos tutoriales, material de archivo (B-roll) y vídeos personalizados. Los creadores gratuitos pagan una comisión de la plataforma del 20 % sobre los ingresos de los trabajos habituales, mientras que los miembros de Creator Pro pagan un 15 %. El tipo de campaña influye en la tarifa disponible, así que revisa el briefing y los resultados esperados antes de presentar tu candidatura.

JoinBrands también ofrece oportunidades adicionales de contenido remunerado a través de funciones como contenido extra, consejos y campañas con varios trabajos. Algunas campañas incluyen contenido que se publica en redes sociales, mientras que otras son solo de contenido. Puedes elegir proyectos que se adapten a tus puntos fuertes, basándote en los requisitos y la remuneración que se indican en cada anuncio.

GIGS DE CREADORES DE CONTENIDO JoinBrands 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo ganar un dinero extra desde casa? Crea vídeos y fotos de contenido generado por los usuarios (UGC) para marcas; en muchos trabajos no es necesario publicarlos. Explorar ofertas de empleo

La locución profesional consiste en grabar contenido hablado para anuncios, formación en línea, audiolibros, videojuegos, narraciones y otros proyectos. Es uno de los mejores trabajos secundarios desde casa, ya que las audiciones y las grabaciones se gestionan en línea. Esta actividad es una de las mejores opciones de trabajo extra desde casa para personas con grandes habilidades vocales y de interpretación que sean capaces de producir grabaciones nítidas.

Para ganar dinero desde casa con este trabajo extra, Voices permite a los talentos crear un perfil de invitado gratuito, subir demos y recibir invitaciones privadas de los clientes. La suscripción Premium cuesta 499 dólares al año y ofrece acceso a trabajos adaptados al perfil del usuario, así como la posibilidad de responder a esas oportunidades. Un perfil gratuito te permite crear primero una presencia en la plataforma, mientras que la suscripción Premium ofrece un acceso más amplio a los trabajos.

Contar con un equipo de grabación en casa adecuado es fundamental para el trabajo profesional de locución. Un micrófono de calidad, auriculares, software de grabación y un espacio tranquilo ayudan a producir un audio nítido, aunque los requisitos específicos de cada proyecto pueden variar. Voices también ofrece su sistema SurePay para las transacciones que cumplan los requisitos. La calidad de tu audio es clave para tu audición, por lo que es importante disponer de un entorno de grabación limpio.

La plataforma abarca categorías como animación, audiolibros, aprendizaje en línea, narración de vídeos, sistemas telefónicos, radio, televisión y videojuegos. Puedes crear demos en función de los tipos de proyectos que te interesen. Las demos específicas muestran tus habilidades más destacadas y ofrecen a los clientes una idea más clara del tipo de trabajo para el que estás capacitado.

MERCADO DE AUDICIONES DE LOCUCIÓN Voices 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo ganar un dinero extra desde casa? Preséntate a castings para proyectos de locución en anuncios, audiolibros, formación en línea y mucho más. Buscar trabajo

Las clases particulares de idiomas online te permiten dar clase a alumnos desde casa en lugar de trabajar en un aula. Es uno de los trabajos secundarios desde casa recomendados para quienes disfrutan enseñando y buscan un trabajo flexible, sobre todo si ya cuentan con sólidos conocimientos lingüísticos o experiencia docente.

Para que este trabajo extra te permita ganar dinero desde casa, italki pone en contacto a profesores de idiomas con alumnos para impartir clases en línea, lo que también hace que esta opción sea ideal para ganar dinero mientras viajas. Los profesores utilizan la plataforma para impartir clases a alumnos de todo el mundo, lo que la convierte en una opción práctica si buscas trabajos extra desde casa.

Las clases en directo requieren un equipo que permita una comunicación clara. Una conexión a Internet fiable, un dispositivo compatible, una cámara y un micrófono son útiles para las clases, sobre todo a la hora de enseñar expresión oral y pronunciación. Una buena calidad de audio y vídeo ayuda a que las clases sean claras y profesionales.

Tu carga de trabajo depende de los alumnos que consigas y de las clases que programes. Puedes centrarte en el idioma que mejor domines y ofrecer clases que se ajusten a tus puntos fuertes como profesor. Un perfil de profesor claro ayuda a los alumnos a conocer tu experiencia a la hora de decidir a qué profesor contratar.

FÍJATE TUS TARIFAS DE CLASES italki 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo ganar un dinero extra desde casa? Imparte clases de idiomas por Internet y conecta con alumnos de todo el mundo. Imparte clases en línea

La moderación de contenidos a distancia consiste en revisar contenidos en línea y aplicar las normas establecidas por una empresa, una marca o una comunidad en línea. Si te fijas en los detalles y te sientes cómodo siguiendo directrices claras, este trabajo extra es una forma fiable de ganar dinero por Internet.

ModSquad ofrece proyectos a distancia en moderación de contenidos, gestión de comunidades y atención al cliente digital para empresas. Además de permitir compaginarlo con un trabajo a tiempo completo, la plataforma admite el trabajo por encargos, lo que la convierte en una opción ideal si buscas los mejores trabajos secundarios desde casa.

A diferencia de los trabajos secundarios fáciles desde casa, el trabajo que realices dependerá del proyecto al que te unas. Un puesto de moderador implica revisar contenidos en línea, mientras que otras tareas se centran en la gestión de comunidades o la atención al cliente.

Los moderadores deben evaluar el contenido de forma coherente y seguir las normas establecidas para la comunidad o el cliente al que prestan apoyo. La atención al detalle es fundamental, sobre todo a la hora de revisar grandes cantidades de contenido generado por los usuarios según unas directrices específicas.

PROYECTOS DE MODERACIÓN A DISTANCIA ModSquad 3.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo ganar un dinero extra desde casa? Trabaja en proyectos relacionados con comunidades digitales, atención al cliente y moderación de contenidos. Hazte moderador

En un trabajo extra de redacción de currículos, ayudas a quienes buscan empleo a presentar su experiencia, habilidades y logros en un documento claro y específico. Es una opción ideal para personas con amplia experiencia en redacción, edición, selección de personal, recursos humanos o orientación profesional. Los conocimientos profesionales sobre el mundo laboral aportan un valor añadido, ya que los currículos eficaces requieren algo más que una simple corrección ortográfica.

TopResume cuenta con una red de redactores profesionales que atienden a clientes de múltiples sectores. Destaca a los redactores con experiencia en recursos humanos, selección de personal, orientación profesional y estrategias de búsqueda de empleo. La plataforma se especializa en documentos profesionales, en lugar de funcionar como un mercado general de autónomos.

Si te aceptan como redactor, el trabajo se centra en adaptar los currículos a los objetivos profesionales del cliente y a los puestos a los que aspira. Los clientes proporcionan información sobre su experiencia y las ofertas de empleo que les interesan, y luego colaboran con un redactor asignado para desarrollar y perfeccionar el documento. La redacción específica es fundamental para el servicio, ya que ayuda a los clientes a presentar su experiencia relevante para oportunidades concretas.

Este es uno de los mejores trabajos complementarios desde casa para redactores que entienden de procesos de contratación y de documentos profesionales. TopResume selecciona y evalúa a redactores con experiencia profesional relevante en la elaboración de currículos y servicios de orientación profesional. A diferencia de otros trabajos complementarios fáciles desde casa, el conocimiento del sector te ayuda a redactar con contexto, en lugar de limitarte a reescribir el currículo existente de un cliente.

REDACCIÓN PROFESIONAL DE CURRÍCULUMS TopResume 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo ganar un dinero extra desde casa? Redacta currículos y documentos profesionales a través de un servicio especializado en currículos. Únete hoy mismo

La preparación de declaraciones de impuestos a distancia consiste en realizar tareas relacionadas con los impuestos para los clientes sin trabajar desde una oficina tradicional. Es una de las opciones más especializadas de esta lista y no es uno de esos trabajos secundarios fáciles que se pueden hacer desde casa, sino que es adecuada para personas con conocimientos profesionales en materia fiscal y las acreditaciones pertinentes. Durante la temporada de la declaración de la renta, es una forma estupenda de ganar 200 dólares rápidamente, sobre todo una vez que hayas creado una cartera de clientes.

Taxfyle gestiona una plataforma bajo demanda que pone en contacto a profesionales fiscales con clientes y empresas que buscan ayuda con las declaraciones de la renta y los formularios. Su aplicación Pro pregunta a los solicitantes si son contables públicos certificados (CPA) o asesores fiscales autorizados (EA) con sede en EE. UU. y recopila información sobre su trayectoria profesional y su experiencia en materia fiscal.

Los profesionales cualificados utilizan la plataforma para aceptar trabajos a distancia en función de su experiencia y disponibilidad. A diferencia de los trabajos secundarios fáciles desde casa, esta actividad se basa en los conocimientos fiscales ya adquiridos, por lo que resulta ideal para profesionales que buscan añadir encargos como autónomos a su trabajo habitual.

Si te interesan los trabajos secundarios para ganar dinero desde casa, Taxfyle presenta sus oportunidades como trabajo autónomo a distancia disponible tanto a tiempo parcial como a tiempo completo. Su red profesional abarca la preparación de declaraciones de impuestos y tareas contables relacionadas, lo que ofrece a los profesionales cualificados diferentes formas de aprovechar su experiencia. Los encargos flexibles facilitan compaginar el trabajo con otros compromisos cuando la disponibilidad de los proyectos se adapta a tu horario.

TRÁMITES FISCALES PARA PROFESIONALES CUALIFICADOS Taxfyle 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. ¿Cómo ganar un dinero extra desde casa? Realiza tareas relacionadas con los impuestos de forma remota a través de una plataforma para profesionales fiscales. Empezar

Trabajos secundarios desde casa: comparación de todos los métodos

¿Buscas formas de ganar un dinero extra desde casa? En la tabla siguiente se comparan los siete trabajos secundarios que puedes realizar desde casa, en función de las habilidades necesarias y de cómo se gana el dinero, lo que te permitirá elegir el que mejor se adapte a tu experiencia y preferencias.

Método Plataforma Habilidades necesarias Cómo se gana Encuestas remuneradas Participante Capacidad de comunicación, experiencia profesional o personal relevante Recibe pagos por completar entrevistas, grupos focales, encuestas y otros estudios Creación de vídeos de contenido generado por los usuarios JoinBrands Creación de vídeos, presentación y edición básica Crea vídeos de productos y otros contenidos de marketing para marcas Locución profesional Voces Doblaje, narración, dicción clara, grabación de audio Realización de proyectos de locución para anuncios, narraciones, videojuegos y mucho más Clases particulares de idiomas en línea italki Dominio de idiomas, enseñanza, comunicación Impartir clases particulares de idiomas a los alumnos Moderación de contenidos a distancia ModSquad Atención al detalle, capacidad de juicio, cumplimiento de las directrices Revisar contenidos en línea o gestionar tareas de atención al usuario y de soporte digital Redacción de currículums TopResume Redacción, edición, elaboración de currículos, conocimientos sobre el mercado laboral Redacción y perfeccionamiento de currículos para personas en busca de empleo Preparación de declaraciones de impuestos a distancia Taxfyle Preparación de declaraciones de impuestos, contabilidad, experiencia como CPA o EA Realización de declaraciones de impuestos y tareas fiscales relacionadas

¿Pueden las aplicaciones con recompensas y los juegos «play-to-earn» aumentar los ingresos de los trabajos extra desde casa?

Sí, las aplicaciones de recompensas y los juegos «play-to-earn» pueden aportar una cantidad real, aunque pequeña, de entre 5 y 50 dólares al mes, además de los trabajos extra desde casa mencionados anteriormente, principalmente a través de encuestas, ofertas y juegos casuales a los que se juega en los ratos libres. Funcionan mejor como complemento de un método de ingresos real, no como sustituto de los trabajos extra online legítimos desde casa.

Estas aplicaciones pagan por la atención prestada y por pequeñas tareas, más que por un trabajo cualificado, por lo que el techo de ingresos es, naturalmente, bajo en comparación con los trabajos extra desde casa más lentos que se enumeran aquí. Estas son algunas de las mejores opciones:

Aplicación Ideal para Coste de acceso Snakzy Ingresos extra con juegos para móvil Gratis Swagbucks Encuestas, compras, juegos y ofertas Gratis Freecash Juegos, ofertas y encuestas, entre otras actividades Gratis

Combina una de estas opciones con los mejores trabajos extra desde casa, el que mejor se adapte a tu horario, o empieza con Snakzy si quieres probar primero una única aplicación gratuita.

JUGAR PARA GANAR Gana dinero extra jugando a videojuegos Gana dinero extra y complementa tus trabajos secundarios con Snakzy. 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 dólares al día Descargar Snakzy Retirada inmediata de efectivo • Más de un millón de jugadores que ganan dinero

Lo que no funciona

No todas las ofertas de trabajos extra desde casa son legítimas. Comprueba los detalles antes de facilitar información personal o aceptar el trabajo, y presta atención a estas señales de alerta habituales, incluso en el caso de trabajos extra fáciles desde casa.

Exigencias de pago por adelantado : ten cuidado si alguien te pide que pagues por un trabajo, por una plaza garantizada o por materiales de formación obligatorios. Verifica cualquier tarifa a través de la página web oficial de la plataforma.

: ten cuidado si alguien te pide que pagues por un trabajo, por una plaza garantizada o por materiales de formación obligatorios. Verifica cualquier tarifa a través de la página web oficial de la plataforma. Promesas de ingresos poco realistas : la garantía de una remuneración elevada a cambio de poco esfuerzo es una señal de alarma, sobre todo en el caso de los trabajos extra fáciles desde casa. Busca información clara sobre el trabajo, la remuneración y cómo se asignan los encargos.

: la garantía de una remuneración elevada a cambio de poco esfuerzo es una señal de alarma, sobre todo en el caso de los trabajos extra fáciles desde casa. Busca información clara sobre el trabajo, la remuneración y cómo se asignan los encargos. Solicitudes de salir de la plataforma : desconfía de los reclutadores o clientes que te presionen para que te comuniques o aceptes pagos a través de canales no oficiales, especialmente si la plataforma ofrece su propio proceso.

: desconfía de los reclutadores o clientes que te presionen para que te comuniques o aceptes pagos a través de canales no oficiales, especialmente si la plataforma ofrece su propio proceso. Estafas con cheques y transferencias de dinero : nunca ingreses un cheque y devuelvas parte del dinero, pagues a un supuesto proveedor de material ni realices transferencias en nombre de un empleador. El cheque podría resultar fraudulento más adelante.

: nunca ingreses un cheque y devuelvas parte del dinero, pagues a un supuesto proveedor de material ni realices transferencias en nombre de un empleador. El cheque podría resultar fraudulento más adelante. Solicitudes de información confidencial demasiado pronto: no envíes formularios fiscales, documentos de identidad, datos bancarios ni contraseñas a través de un mensaje no solicitado o un enlace no verificado. Antes de aceptar trabajos extra desde casa, verifica la empresa y su proceso de solicitud.

Recurrir a plataformas de confianza es también una forma sencilla de evitar perder dinero en trabajos extra desde casa. Esto incluye aplicaciones de juegos que pagan dinero si quieres ganar un extra con tus trabajos extra para ganar dinero desde casa.

Veredicto final sobre los trabajos secundarios desde casa

Los mejores trabajos secundarios desde casa se adaptan a tus habilidades, experiencia y tiempo disponible, destacando la investigación de mercado remunerada, la creación de vídeos de contenido generado por los usuarios (UGC) y la preparación de declaraciones de impuestos a distancia para diferentes tipos de personas.

Lo mejor para principiantes: Respondent te permite presentarte a estudios de investigación remunerados en función de tu perfil y experiencia. No necesitas buscar clientes ni vender un servicio directamente.

Respondent te permite presentarte a estudios de investigación remunerados en función de tu perfil y experiencia. No necesitas buscar clientes ni vender un servicio directamente. Lo mejor para el trabajo creativo: JoinBrands permite a los creadores producir vídeos de contenido generado por los usuarios y otros contenidos de marca, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes disfrutan filmando, presentando y creando.

JoinBrands permite a los creadores producir vídeos de contenido generado por los usuarios y otros contenidos de marca, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes disfrutan filmando, presentando y creando. Lo mejor para trabajos especializados: Taxfyle está diseñado para profesionales fiscales cualificados, incluidos los contables públicos certificados (CPA) y los asesores fiscales (EA) con sede en EE. UU., que buscan encargos a distancia.

No es necesario que utilices los siete trabajos secundarios online remunerados que aparecen aquí. Empieza por uno que se ajuste a tus habilidades y experiencia, o opta por trabajos secundarios fáciles desde casa, y luego amplía tus opciones a medida que ganes confianza.

JUGAR PARA GANAR Gana dinero extra jugando a videojuegos Gana dinero extra y complementa tus trabajos secundarios con Snakzy. 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 dólares al día Descargar Snakzy Retirada inmediata de efectivo • Más de un millón de jugadores que ganan dinero

Preguntas frecuentes