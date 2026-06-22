Los 14 mejores juegos de «run and gun» de 2025: una auténtica carnicería pixelada

Los mejores juegos de «run and gun» son puro caos: muévete rápido, dispara aún más rápido y espera que tus reflejos estén a la altura. He jugado a todo, desde Contras castigo a la antigua usanza De Cuphead una locura de dibujos hechos a mano para encontrar aquellos que aún logran esa combinación perfecta de velocidad, precisión y estilo.

Esta lista abarca todas las épocas: juegos de lucha pixelados, remakes impecables y modernos espectáculos de disparos que no dan tregua.

Prepárate para la nostalgia, los retos y ese caos que te deja los pulgares doloridos y la pantalla echando humo. Veamos cuáles siguen funcionando a pleno rendimiento.

Nuestra selección de los mejores juegos de «correr y disparar»

Hay algunos juegos de acción trepidante que lo tienen todo: el ritmo, la respuesta de los controles y esa satisfactoria sensación de caos que no da tregua. Estos cinco marcan la pauta del género.

Contra (1987) – Sigue siendo el rey del caos en los juegos de desplazamiento lateral. Ritmo perfecto, dificultad bien calibrada y un diseño de niveles emblemático que premia la precisión por encima de la suerte. Todos los shooters modernos le deben algo a este clásico. Metal Slug 3 (2000) – Una auténtica obra maestra de la animación en 2D y la variedad más absurda. Te enfrentarás a tanques, alienígenas y todo lo que se te ocurra, todo ello envuelto en un magnífico estilo pixel art y un diseño de sonido impactante. Cuphead (2017) – Cada fotograma es una obra de arte, cada combate una prueba de habilidad y paciencia. Cuphead convierte la frustración en triunfo gracias a la maestría. Es agotador, pero imposible de olvidar.

Si esa selección aún no te ha puesto los dedos a punto de apretar el gatillo, sigue leyendo. La lista completa profundiza aún más en las mejores leyendas de los juegos de acción y disparos jamás creadas.

Los 14 mejores juegos de «run and gun»: lo clásico se une a la exageración

He jugado a juegos de «run and gun» de todas las épocas para encontrar aquellos que siguen siendo igual de impactantes hoy en día. Cada una de mis elecciones aporta algo especial: controles precisos, una energía desbordante o un estilo inconfundible. He aquí por qué creo que son lo mejor de lo mejor.

1. Contra [La mejor experiencia clásica de «run and gun»]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Juego de plataformas de acción y disparos Plataformas Arcade, NES, PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch (Colección Aniversario) Año de estreno 1987 Creadores Konami Duración media de la partida 1-2 horas Ideal para Aficionados a los retos de la vieja escuela y a la precisión de los juegos arcade Lo que me gustó Controles precisos, diseño de niveles cuidado, dificultad legendaria, modo cooperativo atemporal

Todos los jugadores de mi edad tienen un Contra historia. La mía empieza con esa intro de la selva – los tambores, el ritmo, la sensación de que estás a punto de enfrentarte al mundo entero. No conocíamos la historia ni nos importaba; simplemente pensábamos que estábamos Sly y Arnie acabando con los alienígenas. Tras innumerables vidas perdidas y un montón de mandos rotos, sigue siendo uno de los juegos más intensos que se han creado jamás.

Contra No te hace perder el tiempo. Te lanza directamente al meollo de la acción y no te da tregua. Cada nivel es pura memoria muscular y pánico, cada muerte es una lección. El modo cooperativo convierte el trabajo en equipo en un caos en cuanto aparece una «Spread Gun», ya que solo uno de vosotros puede quedársela. La dificultad se mueve en una delgada línea entre lo justo y lo cruel y, de alguna manera, eso es lo que la hace perfecta.

Para más información Hazte con la Spread Gun y defiéndela con tu vida. Calcula bien los saltos, memoriza los patrones y no te quedes quieto. Si te detienes aunque sea un segundo, eso es lo que Contra te deja claro quién manda.

Incluso ahora, al encender el Colección de aniversario sigue emocionando igual que siempre. Esa banda sonora, esa primera selva, esa sensación cuando por fin superas una fase en la que llevabas horas fallando. Es la esencia misma de los videojuegos en su forma más pura.

Mi veredicto: Contra No es nostalgia, es la base. Rápido, brutal y sincero sobre tu nivel de habilidad. Todos los juegos modernos de «correr y disparar» siguen intentando capturar lo que este monstruo de 8 bits logró hace casi cuatro décadas.

2. Metal Slug 3 [La mejor aventura arcade de correr y disparar]

Nuestra puntuación 9.9

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Tipo de juego Juego de disparos de estilo «correr y disparar», tipo arcade Plataformas Arcade/Neo Geo, PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2000 Creadores SNK Duración media de la partida 1-2 horas Ideal para Aficionados a las magníficas animaciones en 2D, al caos cooperativo y a las escenas de acción trepidantes Lo que me gustó Un diseño de sprites inigualable, armas con gran impacto, rutas alternativas, gran variedad de vehículos, un ritmo excelente en los combates contra jefes y una personalidad arrolladora

Metal Slug 3 es un auténtico espectáculo de sala de juegos. Es un un campo de batalla de desplazamiento lateral donde todo explota con estilo (tanques, ovnis, zombis, cangrejos gigantes), y, de alguna manera, todo resulta fluido, ameno y divertidísimo. Me encanta que cada misión parezca animada a mano fotograma a fotograma; es un arte pixelado digno de un museo con mucho gancho.

Detrás del estilo hay una gran profundidad. Las ramificaciones del camino varían la dificultad y el paisaje, los vehículos dan un giro radical al combate, y el modo cooperativo convierte cada pantalla en una coreografía trepidante de granadas y disparos de Slug. Es generoso con los potenciadores, pero nunca descuidado; en cuanto bajas la guardia, te devuelve de golpe a la pantalla de «Continuar».

Para más información Rescata a los prisioneros de guerra antes que a los jefes para conseguir mejores armas, y desmonta siempre de un Slug justo antes de que explote para sobrevivir a la detonación. Apréndete primero una ruta cómoda y luego cambia de camino para mejorar tu puntuación y buscar nuevos retos.

Incluso después de haberlo completado innumerables veces, MS3 Todavía me sorprende con pequeñas animaciones y gags que se me habían pasado por alto. Es la era de los juegos de arcade en todo su esplendor: divertido, intenso y con una precisión milimétrica a la hora de transmitir el peligro.

Mi veredicto: Metal Slug 3 Es la entrega más trepidante y vibrante de la serie. Una animación impresionante, recorridos ingeniosos y armas con las que da gusto disparar. Si buscas la energía de los juegos arcade en su máxima expresión, empieza por aquí.

3. Cuphead [Concurso de los mejores dibujos modernos hechos a mano]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Correr y disparar, carrera de jefes Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creadores Estudio MDHR Duración media de la partida Entre 8 y 15 horas (juego principal); más de 20 horas si te propones conseguir la máxima puntuación o jugar los contenidos descargables Ideal para Jugadores a los que les encanta aprender combinaciones, la sincronización precisa y el estilo atrevido Lo que me gustó Áreas de impacto de precisión milimétrica, un sistema de parada que premia la habilidad, equipamientos de armas bien pensados, un modo cooperativo que realmente funciona, animaciones y música impresionantes

De Cuphead La historia es sencilla y concisa: Cuphead y Mugman pierden una apuesta en el casino del Diablo y tienen que recoger contratos de almas para saldar la deuda.

Lo que viene a continuación es una sucesión de jefes finales en la que cada combate enseña una lección: interpretar las señales, parar los golpes, gestionar el medidor EX y cambiar de arma en pleno ataque. El estilo de dibujos animados de los años 30 no es un simple truco; es la claridad del dibujo a mano lo que hace que el caos resulte comprensible.

Para más información Equípate pronto con la bomba de humo para «atravesar» el peligro y bloquea todos los objetos rosas que puedas. Esos bloqueos recargan rápidamente tu medidor de Super y acortan las fases difíciles.

Bajo la pintura, hay pura artesanía. Los amuletos modifican tu estilo de juego (la bomba de humo te salva la vida), las armas cubren diferentes ángulos (dispersión a corta distancia, giro para mayor seguridad), y las fases de «correr y disparar» rompen la sucesión de jefes finales sin alargar el juego innecesariamente. La banda sonora es animada, las animaciones transmiten impacto, y cada victoria se siente merecida porque has aprendido, no porque has tenido suerte.

Cuphead Es difícil, pero justo si juegas con disciplina. Si dominas el ritmo (disparar, parar, reposicionarte), el juego se abre.

Mi veredicto: Una impresionante y brutalmente precisa muestra del diseño «run and gun». Si buscas un desafío con un estilo inolvidable y sin nada de relleno, Cupheadcumple lo prometido.

4. Gunstar Heroes [El mejor juego cooperativo de acción y disparos caótico]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Juego de plataformas de acción y disparos Plataformas Sega Genesis/Mega Drive, posteriormente en PC (Sega Mega Drive Classics), PS3, Xbox 360, Nintendo 3DS, Wii Virtual Console, Nintendo Switch Online Año de estreno 1993 Creadores Tesoro Duración media de la partida Entre 2 y 4 horas para una partida normal; mucho más si te lanzas a por rutas difíciles y cooperativas Ideal para Jugadores a los que les encanta el modo cooperativo local, la personalización de armas y la acción trepidante de 16 bits Lo que me gustó Combinación de armas sobre la marcha, estilos de disparo libres o fijos, lanzamientos y combate cuerpo a cuerpo, secuencias espectaculares, variedad de jefes finales, controles ágiles

Gunstar Heroes es Treasure en todo su esplendor. Juegas como Red y Blue, con el objetivo de impedir que un imperio se haga con cuatro gemas místicas y resucite a un destructor de planetas llamado Golden Silver. Si estás buscando juegos de plataformas de gran calidad Entre los juegos de acción trepidante, este es tu terreno.

Lo que llama la atención es inmediato: elige dos armas de entre cuatro tipos y combínalas sobre la marcha para crear diez estilos de disparo distintos, para luego deslizarte, lanzar a los enemigos y encadenar golpes contra jefes que ocupan toda la pantalla. Es rápido, trepidante y se sigue perfectamente.

Para más información Elige un estilo de disparo según la fase: «Libre» para las secciones de plataformas más intensas y «Fijo» para las salas de jefes. En el modo cooperativo, coordinad la combinación de armas para que uno de vosotros se encargue de las multitudes mientras el otro acaba con los objetivos prioritarios.

En medio del caos, hay control. Si eliges «Disparo libre», podrás moverte lateralmente mientras disparas; con «Disparo fijo», te mantendrás quieto para apuntar con precisión (ideal para los jefes). Las combinaciones de armas cambian tu función en el modo cooperativo: un jugador controla el terreno mientras el otro se lanza al ataque con golpes a corta distancia. Las fases pasan de carreras en vagonetas de mina a enfrentamientos contra jefes al estilo de un juego de dados, y el juego nunca se ve lastrado por su propia ambición.

Todavía me hace sonreír lo receptivo que resulta. Los saltos son precisos, los deslizamientos te salvan la vida y el sistema de armas convierte los «¿y si…?» en «mira esto» sin ralentizar el ritmo.

Mi veredicto: Gunstar Heroes Es pura magia cooperativa en un cartucho: sistemas ingeniosos, una ejecución impecable y una curva de potencia que tú mismo moldeas en pleno combate. Es la era de los 16 bits a toda velocidad.

5. Contra III: Las guerras alienígenas [La mejor acción retro de lucha contra alienígenas]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Juego de plataformas de acción y disparos Plataformas SNES, Nintendo Switch Online Año de estreno 1992 Creadores Konami Duración media de la partida Entre 1 y 2 horas para el modo fácil; más tiempo en los niveles de dificultad superiores Ideal para Jugadores que buscan la velocidad de los 16 bits, grandes escenas de acción y un modo cooperativo muy compacto Lo que me gustó Equipamientos con dos armas y cambio rápido, bombas que arrasan con todo, puntería automática para mayor precisión, secuencias con vehículos y misiles, niveles aéreos en Modo 7, jefes finales gigantes

Las fuerzas alienígenas atacan la Tierra y todo arde. Te abres paso a través de ciudades en ruinas, persecuciones por autopistas, viajes en misil y colmenas alienígenas para frustrar el regreso de Red Falcon. Contra III: Las guerras alienígenas is Contraapareció:enemigos más rápidos, patrones más complicados y esos característicos SNESexplosiones que hacen que cada pantalla parezca un campo de batalla.

La mecánica sigue funcionando a la perfección. Llevas dos armas, puedes cambiar de una a otra al instante y guardas bombas para los momentos de pánico. El modo «Lock» te permite mantener la dirección de disparo mientras te desplazas, para luego trepar por paredes, colgarte de barras o saltar de un vehículo a otro sin perder potencia de fuego. Las fases con vista cenital en Mode 7 destilan todo el estilo de los 90 y suponen un cambio radical que mantiene un ritmo trepidante.

Para más información Usa una configuración de Spread + Láser/Aplastamiento. Guarda una bomba por jefe para los picos de daño de las fases, y utiliza el modo de puntería fija en las escaleras y las barras para infligir daño con seguridad. No vayas a por potenciadores en mitad de una secuencia: la estabilidad es mejor que la avaricia.

Contra III Es la agresividad en su máxima expresión en 16 bits. Es ruidoso, justo y se centra exclusivamente en la acción, sin ningún tipo de florituras. El modo cooperativo es un caos en el mejor sentido de la palabra: coordina las armas o acabaréis luchando tanto contra el nivel como el uno contra el otro.

Mi veredicto: Las guerras alienígenas La serie está a toda máquina: una mecánica fluida, un espectáculo impresionante y ni un solo movimiento de más. Es el juego retro de correr y disparar por excelencia.

6. Chrome ardiente [El mejor juego de correr y disparar de inspiración retro moderna]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Correr y disparar Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2019 Creadores JoyMasher, The Arcade Crew Duración media de la partida Entre 2 y 3 horas para la primera partida, y más tiempo en los niveles de dificultad más altos Ideal para Para los fans de Contra que buscan una respuesta precisa, niveles desafiantes y modo cooperativo Lo que me gustó Una sincronización de esquivas impecable, cuatro armas distintas, robots de apoyo inteligentes, un caos predecible y un modo cooperativo a toda prueba

Las máquinas dirigen el mundo en Chrome ardiente, y la resistencia humana está reducida a una mínima parte. Juegas como Mavra, una soldado, o como Doyle, un robot reprogramado, y te abres paso a través de ejércitos de robots para recuperar el planeta. Parece y da la sensación de ser un juego perdido de 16 bits Contra – rápido, potente y limpio.

Bajo el capó, encontrarás uno de los los mejores juegos indie por ahí. Tienes cuatro armas(desde un lanzagranadas hasta un látigo de energía), un esquiva instantánea, ybots de asistencia que cambian tu forma de actuar.

Para más información Cambia al «Defense Bot» en las salas de jefes y las secciones con púas, y usa el «Speed Bot» para alcanzar ángulos más seguros y evitar los saltos difíciles. No acumules armas. Supera las fases difíciles con el cañón de partículas y luego ve alternando según vayan apareciendo los objetos.

Ataque para obtener fuego adicional, defensa para recibir dos golpes sin sufrir daño, velocidad para moverte más rápido e incluso un doble salto. Seis misiones breves Mantiene el ritmo intenso, y el modo cooperativo local hace que la diversión se duplique.

Mi veredicto: Chrome ardiente es un homenaje moderno y impecable que se juega tal y como lo recuerdas, no como era en realidad. Breve, trepidante y brutalmente justo: perfecto cuando te apetece un juego puro de correr y disparar sin rellenos.

7. Huntdown [El mejor juego de «correr y disparar» con ambiente cyberpunk]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Juego de disparos de estilo «correr y disparar», tipo arcade Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2020 Creadores Easy Trigger Games, Coffee Stain Publishing Duración media de la partida Entre 5 y 8 horas para que se seque Ideal para Aficionados a las películas de acción de los 80 bañadas en neón, a los combates contra jefes finales y al modo cooperativo local Lo que me gustó Un sistema de cobertura que realmente importa, armas potentes, jefes finales con estilo, niveles bien diseñados, frases ingeniosas y una banda sonora sintética espectacular

In Huntdown, eres unUn cazarrecompensas que limpia los barrios controlados por las bandas, acumulando recompensas jefe tras jefe. Misiones cortas, objetivos claros, sin relleno. El estilo visual de futuro al estilo VHS cautiva en cada pantalla: calles mojadas, luces de neón intensas y sprites que se perciben al instante cuando la acción se intensifica. Es uno de los los mejores juegos de cyberpunken este género.

The Los sistemas premian el movimiento, no quedarse quieto. Cubre las brechas, así podrás abrirte paso, deslizarte, reubicarte y mantener la presión. Las armas tienen funciones bien definidas —las pistolas para la precisión, los rifles para el control, las escopetas para eliminar objetivos y los lanzadores para romper la fase— y cambiar de arma nunca te hace perder el impulso.

Para más información Considera la cobertura como algo temporal: úsala para infligir daño explosivo, deslízate antes de que se rompa y reserva los explosivos para los cambios de fase de los jefes. Lleva un rifle de medio alcance para controlar los tejados y cambia a una escopeta cuando el espacio se reduzca.

Lo que me cautivó fue qué justo parece una vez que lo lees. Los tiradores de escopeta delatan sus movimientos, los francotiradores en los tejados obligan a buscar ángulos, y cada líder de banda aporta una habilidad única que hay que aprender a dominar para luego sacar partido de ella. En el modo cooperativo, nos coordinábamos para cubrir las líneas y lanzar granadas al momento justo, como si se tratara de un pequeño atraco.

Mi veredicto: Elegante, con estilo y con un toque de rebeldía en el buen sentido. Huntdown premia los movimientos precisos y las decisiones rápidas, y luego te recompensa con combates contra jefes espectaculares y una banda sonora que te mantiene en vilo.

8. Sunset Riders [El mejor juego de correr y disparar ambientado en el Oeste]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Juego de disparos de estilo «correr y disparar», tipo arcade Plataformas Arcade/Neo Geo, SNES, Sega Genesis/Mega Drive, PS4, Switch Año de estreno 1991 Creadores Konami Duración media de la partida Entre 45 y 90 minutos para que se seque Ideal para Aficionados a los juegos de acción arcade cooperativos, las ambientaciones del Oeste y los enfrentamientos contra jefes finales Lo que me gustó Cuatro personajes distintos (pistolas frente a escopetas), esquivas deslizantes, fases a caballo, rondas de bonificación en galería, espectaculares introducciones de jefes finales, llamativo pixel art al estilo de los 90 y un modo cooperativo muy bien integrado

Los jinetes del atardecerte ofrece ununa banda de cazarrecompensas que se dedica a acabar con los forajidos buscados por la justicia en tabernas, trenes y pueblos del desierto. Elige a tu pistolero —Steve/Billy (pistolas rápidas) o Cormano/Bob (escopetas de gran calibre)— y lánzate a un trepidante tiroteo de desplazamiento lateral que resulta trepidante y fácil de seguir. El ambiente es el de un western de los sábados por la mañana, con el estilo característico de Konami y una banda sonora que se te queda grabada.

Es el ritmo clásico de los juegos de arcade: cartel de «Se busca», prueba de fuerza, duelo contra un jefe. Las rampas te permiten esquivar ráfagas de rifle, las plataformas te ofrecen ángulos estratégicos y el control de multitudes varía según el personaje que elijas. Si te gustan los tiroteos al estilo vaquero, este juego es perfecto para ti, ya que se sitúa justo al lado del los mejores juegos del Oeste en cualquier colección.

Para más información Elige a Cormano para controlar a la multitud con seguridad y a Steve para infligir daño preciso a los jefes. Esquiva los disparos de rifle apuntados, mantente erguido en las fases a caballo para evitar el fuego cruzado y dispara a ráfagas para conseguir la bonificación de la galería y ganar precisión.

El modo cooperativo es lo mejor. La dispersión de la escopeta despeja los pasillos, mientras que las pistolas eliminan los puntos débiles, y señalar los objetivos permite mantener el control de la pantalla. Las persecuciones a caballo y la fase extra de la galería rompen el ritmo sin perder el impulso.

Mi veredicto: Un juego de arcade del Oeste alegre y desenfadado, con el toque justo de tensión para mantenerte en vilo. Elige un compañero, coge una escopeta y ve a por esas recompensas. Los jinetes del atardecer sigue siendo rápido.

9. Soldado alienígena [El mejor juego de «correr y disparar» para jugadores empedernidos]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego A toda velocidad, ráfaga de jefes Plataformas Sega Genesis/Mega Drive, PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 1995 Creadores Tesoro Duración media de la partida 2-3 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los patrones y que buscan jefes sin descanso y movimientos milimétricos Lo que me gustó 26 jefes finales, equipamiento de armas de cuatro ranuras, carrera instantánea con fotogramas invulnerables, carrera «fénix» con la salud al máximo, respuesta nítida a los golpes, sin niveles de relleno

In Soldado alienígena, encarnas a Epsilon-Eagle, un Un supersoldado creado mediante bioingeniería que persigue a terroristas en un mundo al borde del colapso. La historia pasa a un segundo plano frente a la ejecución pura y dura: salas de transición breves, y luego otro jefe pisándote los talones. Es Treasure en toda su intensidad. Lee las señales, elige el ángulo, lánzate. El ritmo es implacable pero limpio, que es de lo que están hechos todos los grandes juegos de disparos.

El conjunto de herramientas es sorprendentemente completo. Llevas cuatro armas y puedes cambiarlas al instante – láser para la fusión, llama para un control preciso, sistema de retorno al punto de partida para mayor seguridad, y «buster» para una presión fiable. El El guion confiere invulnerabilidad; cuando está al máximo de salud, estalla en una ráfaga devastadora que acaba con las fases. Todo gira en torno al movimiento: pequeños saltos, microdeslizamientos y un posicionamiento que puede salvar una vida o acabar con ella.

Para más información Distribuye tus cuatro armas para cubrir todas las zonas (láser + llama + misil teledirigido + rayo es una combinación segura para empezar). Usa la carrera para romper las formaciones, pero reserva el ataque «fénix» solo para cuando estés seguro. Si pierdes toda la vida, perderás esa oportunidad de infligir daño.

Lo que me convenció fue lo fácil que se juega una vez que le coges el truco. Los patrones de los jefes parecen una locura hasta que les sacas la medida; entonces se convierte en un juego rítmico con balas. Cada combate es un nuevo rompecabezas que resolver. Cuando le coges el truco, sientes que vas más rápido que la pantalla.

Mi veredicto: Una auténtica lección magistral. Soldado alienígena se centra exclusivamente en los movimientos, las armas y los jefes finales; y si te encanta dominar los combates, no hay nada que te enganche más.

10. DOOM Eternal [El mejor juego híbrido de acción y disparos con mecánicas de FPS]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego FPS de arena, correr y disparar Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2020 Creadores id Software, Bethesda Softworks Duración media de la partida Entre 2 y 18 horas (campaña), más de 25 con los contenidos descargables y los desafíos adicionales Ideal para Jugadores a los que les encanta la velocidad, la precisión y los sistemas que premian la agresividad Lo que me gustó Mecánicas de movimiento (carrera, doble salto), ciclo de recursos (muertes gloriosas, motosierra, llamarada), puntos débiles de los enemigos, variedad en el cambio de armas, diseño impecable de las arenas, banda sonora atronadora

DOOM Eternal te presenta un mundo invadido por demonios, y tú eres el problema que ellos no pueden resolver. Da caza a los Sacerdotes del Infierno, frustra el plan del Khan Maykr y ábrete paso a través de ciudades convertidas en mataderos. Se trata de un combate en arena entremezclado con saltos entre plataformas, paredes escalables y salas de emboscadas que parecen rompecabezas a un ritmo de 200 BPM.

La clave está en el ciclo económico: golpes de gracia para recuperar salud, eructo de fuego para recuperar armadura, motosierra para recuperar municiónSi dejas de moverte, mueres; si juegas de forma agresiva, el juego te colma de recursos.

Para más información Asigna el cambio de arma a una tecla que te resulte cómoda y practica los cambios rápidos de SG > Ballista en los enemigos superpesados. Lanza «Erupto de llamas» antes de un «glory kill» para infligir doble daño a la armadura, y mantén al menos un punto de motosierra listo para munición de emergencia.

Rompe los puntos débiles, cambia rápidamente entre la Super Escopeta y la Balista, y usa las granadas con la precisión de un metrónomo. Es uno de los diseños de combate más ingeniosos de los shooters modernos y se gana un puesto entre los los mejores juegos de disparos en primera persona para disfrutar de un flujo puro, momento a momento.

Lo que me ayudó a mejorar fue tratar las arenas como recorridos, no como enfrentamientos estáticos. Gira los postes para cambiar de ángulo, usa los ganchos para disparar en el aire y planifica siempre tu próximo objetivo de recarga. Cuando todo fluye, En los combates, parece como si estuvieras calculando el daño: disparar, cambiar de posición, recoger, repetir.

Mi veredicto: DOOM Eternal Es un caos controlado con reglas que te hacen mejorar en cada combate. Es trepidante, fácil de seguir y brutalmente justo una vez que te metes de lleno en el juego. Toda una lección magistral sobre velocidad, posicionamiento y gestión de recursos.

11. Contra: Hard Corps [El mejor juego de «correr y disparar» para los aficionados a los retos difíciles]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Juego de plataformas de acción y disparos Plataformas Sega Genesis/Mega Drive, PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 1994 Creadores Konami Duración media de la partida Entre 1 y 2 horas para una partida sencilla; se tarda más en descubrir todas las rutas y finales Ideal para Jugadores que buscan una dificultad brutal al estilo de los juegos de 16 bits, rutas alternativas y variedad de personajes Lo que me gustó Cuatro personajes distintos, técnica de deslizamiento y esquiva, rutas ramificadas con múltiples finales, diseño de jefes finales alocado, banda sonora FM con mucho ritmo y un modo cooperativo muy fluido

In Contra: Hard Corps, Una facción militar rebelde y unas armas biológicas alienígenas desencadenan una crisis que afecta a toda la ciudad, y el escuadrón Hard Corps se ve envuelto en el caos. La trama se ramifica rápidamente – perseguir al culpable, defender un convoy, asaltar un laboratorio – así que tus decisiones influyen directamente en los niveles y los jefes. Es un juego ruidoso, agresivo y con todo el estilo de los 16 bits desde la primera explosión.

La plantilla es importante. Ray (equilibrado) and Sheena (versátil)con un aire clásicoContra; Fang (luchador cyborg)derrite los objetivos;Browny (pequeño robot) ofrece nuevas maniobras de movilidad y una jugabilidad de plataformas más segura. El deslizamiento es tu salvación. Úsalo para atravesar cortinas de balas, cambiar de posición y seguir infligiendo daño.

Para más información ¿Eres nuevo enHard Corps¿Por qué elegir Browny? Por su maniobrabilidad y tolerancia. Jugar con Colección de aniversario, prueba la versión japonesa para empezar con más calma (indicador de vida, más continuaciones) y luego vuelve a la original cuando te hayas familiarizado con los patrones.

Lo que me convenció fue lo diferente que se perciben cada ruta y cada equipamiento en el modo cooperativo. En una partida, estamos arrasando un tren con el equipo pesado de Fang; en la siguiente, estamos esquivando los rayos láser del laboratorio con los saltos de Browny. Es agotador, pero resulta sencillo una vez que aprendes cuándo deslizarte y cuándo mantenerte firme.

Mi veredicto: Una rama feroz e inteligente de Contra – rutas rápidas, jefes finales endiablados y una verdadera identidad de configuración para todo el equipo. Si lo que buscas es una dificultad elevada bien planteada, Hard Corpscumple lo prometido.

12. Alien Hominid [El mejor juego indie de acción y disparos al estilo retro]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Correr y disparar Plataformas PlayStation 2, GameCube, Xbox, Xbox 360 Año de estreno 2004 Creadores El Behemoth Duración media de la partida Entre 2 y 3 horas para una primera revisión Ideal para Jugadores que busquen un juego de lucha de dibujos animados de alta dificultad con un carácter arrollador Lo que me gustó Gráficos dibujados a mano con gran nitidez, controles ágiles, jefes finales implacables, modo cooperativo local, gran variedad de escenas espectaculares y un humor genial

In Alien Hominid, juegas como un pequeño alienígena amarillo cuya nave es derribada, y los federales se hacen con la tecnología. La «trama» es sencilla y perfecta: Ábrete paso a través de agentes, laboratorios y artilugios demenciales para recuperar tu nave y largarte de la Tierra. Es ruidoso, trepidante y más divertido de lo que parece: hay gags por todas partes, incluso mientras esquivas el caos.

Lo que me convenció fue la sensación que me transmitió. Saltos cortos, recuperaciones rápidas, cambios de arma precisos y trazas de granadas que marcan la diferencia. El combate cuerpo a cuerpo es arriesgado, pero resulta muy gratificante cuando te has hecho un hueco; los jefes te obligan a reconocer sus patrones sin que todo se reduzca a adivinar. Aunque la pantalla esté abarrotada, los gráficos siguen siendo claros, y por eso sigue siendo un juego que no ha perdido vigencia.

Para más información No acumules granadas. Úsalas para abrir paso entre oleadas densas o para anular una fase de jefe. Haz saltos cortos para mantener líneas de fuego, y pasa al combate cuerpo a cuerpo solo cuando hayas creado espacio o hayas provocado una recarga.

El modo cooperativo aporta el punto justo de desafío para mantenerte en acción: dividir las rutas, sincronizar las granadas, cubrir las reanimaciones. Los niveles pasan de las calles a los laboratorios y a las misiones secundarias sin relleno, y la curva de dificultad hace que cada punto de control se gane a pulso.

Mi veredicto: Un diseño retro, dibujado a mano y con carácter. Alien Hominid combina una jugabilidad fluida con diseños agresivos y el caos de los enfrentamientos a dos. Sigue siendo una opción destacada para cualquiera a quien le gusten los shooters independientes rápidos e implacables.

13. Mi amigo Pedro [La mejor película de acción trepidante con estilo y a cámara lenta]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Juego de disparos acrobático de correr y disparar Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2019 Creadores Deadtoast, Devolver Digital Duración media de la partida Entre 5 y 8 horas para una partida normal; más tiempo para los rangos S y las partidas de puntuación Ideal para Jugadores que buscan acrobacias con armas, rebotes y la emoción de superar puntuaciones Lo que me gustó Acrobacias a cámara lenta, manejo de dos armas con puntería dividida, rebotes con sartenes, gran claridad, objetivos de nivel bien definidos, sistema de puntuación muy satisfactorio

Te despiertas, un plátano parlante llamado Pedro te dice que limpies la casa, y de repente vas pasando de una cocina a otra y de un callejón a otro, convirtiendo los utensilios de cocina en metralla. La historia se mantiene ligera —asesinatos por encargo, drama familiar, algunos giros argumentales—, pero lo que realmente atrapa es el estilo y el dominio de la narrativa.

El arenero es pequeño, pero está en perfecto estado. La función «Focus» ralentiza el tiempo, la puntería dividida permite que cada mano apunte a un objetivo diferente, y los objetos (sartenes, carteles) desvían los disparos para conseguir muertes seguras y aumentar la puntuación. Los niveles te enseñan rápidamente las rutas: derriba una puerta, lánzate al suelo, haz rebotar un disparo en la cabeza, rueda para ponerte a cubierto y mantén vivo el combo.

Para más información Usa el «split-aim» para los dobles en el aire y mantén el «Focus» para los puntos de enlace (patadas a las puertas, volteretas, saltos contra la pared). Rebota en sartenes o carteles para alargar los combos de forma segura y sumar puntos sin exponerte.

Lo que me ha convencido es lo fácil que resulta de jugar, incluso cuando te dedicas a hacer tonterías. Las líneas de puntería, las señales de los enemigos y los reinicios rápidos te empujan a jugar con más precisión en cada sala. Si intentas conseguir la calificación S, se convierte en un juego de ritmo: hay que seguir el flujo, mantener el medidor y cambiar de ángulo sin romper la cadena.

Mi veredicto: Elegante, conciso y, sorprendentemente, muy riguroso más allá de los memes. Mi amigo Pedro hace que el juego elegante sea práctico. Y, una vez que le cojas el truco, volverás a jugar las salas solo para conseguir una ruta más limpia.

14. Contra: Operación Galuga [La mejor versión moderna de un clásico del género «run and gun»]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Juego de plataformas de acción y disparos Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2024 Creadores WayForward, Konami Duración media de la partida Entre 4 y 6 horas para un primer intento, más tiempo en las rutas Arcade/Challenge Ideal para Para los fans de Contra que buscan el ritmo clásico con un toque moderno Lo que me gustó Respuesta ágil, sensación de impacto nítida, recogida de armas que marca la diferencia, modos Historia y Arcade, opciones de dificultad y ayuda, excelente dinámica en el modo cooperativo

Bill y Lance se lanzan al archipiélago de Galuga para frustrar el regreso de Red Falcon. Es una una reinvención completa del original Contra (riffs de selva, base y cascada) narrados mediante breves escenas cinemáticas que plantean el conflicto y luego se mantienen al margen. Una premisa de la vieja escuela, pero con una nueva claridad.

Las sensaciones son las adecuadas. Los movimientos son rápidos, apuntar resulta intuitivo y las mejoras de las armas te animan a cambiar sobre la marcha. Dispersión para los pasillos, Láser para derretir enemigos y Aplastamiento para las fases de jefe. El modo Historia incorpora puntos de control y modificadores; el modo Arcade lo reduce a un ritmo trepidante. El modo cooperativo local funciona muy bien si os coordináis en las rutas en lugar de ir a por cada objeto que aparece.

Para más información Usa «Spread» + «Laser/Crush» y guarda una bomba para los picos de dificultad. No te lances a por potenciadores si eso te lleva a zonas peligrosas. La prudencia te hará ganar más combates contra jefes que la avaricia.

Lo que me convenció fue cómo combina la memoria y la reacción. Los patrones se pueden aprender sin que el movimiento resulte rígido, y la pantalla se mantiene limpia incluso cuando hay mucho ruido. Como reinvención moderna con auténticos fundamentos del desplazamiento lateral, se sitúa entre los mejores juegos de plataformas solo por su sentido del ritmo y la distribución del espacio.

Mi veredicto: Una versión renovada, cuidada y respetuosa con el original, que se juega como el Contra ya sabes: rápido, justo y ruidoso. Si buscas el diseño clásico con el confort moderno, Operación Galugada en el clavo.

Mi veredicto general

El «run and gun» no es un género único; quizá te apetezca un juego retro exigente, jefes finales diseñados a mano o un caos cooperativo sin complicaciones. Aquí te indico por dónde empezar, según lo que te guste:

Para los puristas de los juegos arcade → Contra . La fórmula: niveles compactos, una dificultad realista y esa primera fase en la selva que sigue marcando el ritmo.

. La fórmula: niveles compactos, una dificultad realista y esa primera fase en la selva que sigue marcando el ritmo. Para un espectáculo con una precisión milimétrica → Metal Slug 3 . Animaciones de calidad museística, rutas con ramificaciones y escenas de acción con vehículos que nunca pierden nitidez.

. Animaciones de calidad museística, rutas con ramificaciones y escenas de acción con vehículos que nunca pierden nitidez. Para los fanáticos de las batallas contra jefes → Cuphead . Una economía basada en el bloqueo, ventanas de oportunidad precisas y configuraciones de equipamiento que premian la disciplina frente al pánico.

. Una economía basada en el bloqueo, ventanas de oportunidad precisas y configuraciones de equipamiento que premian la disciplina frente al pánico. Para los aficionados al bricolaje en grupo → Gunstar Heroes . La combinación de armas sobre la marcha y los estilos de disparo «libre» o «fijo» convierten el trabajo en equipo en un auténtico arte de la estrategia.

. La combinación de armas sobre la marcha y los estilos de disparo «libre» o «fijo» convierten el trabajo en equipo en un auténtico arte de la estrategia. Para los amantes de lo retro que buscan comodidades modernas → Chrome ardiente. Esquivas ágiles, robots de ayuda y niveles concisos que se juegan como los grandes clásicos de 16 bits, pero sin los fallos técnicos.

Da igual qué tipo de caos busques, cada uno de estos juegos de acción trepidante te ofrece su propia forma de jugar. Elige el que más te guste, busca a un compañero si puedes y prepárate para esquivar, disparar y volver a empezar más veces de las que te gustaría admitir.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego de «run and gun»?

El mejor juego de «run and gun» es Contra. Sus controles precisos y los patrones de ataque de los enemigos, que suponen todo un reto, hacen que cada nivel sea intenso. El modo cooperativo añade emoción adicional, y la acción trepidante te mantiene en vilo. Incluso décadas después, Contra sigue siendo un referente en el género de los juegos de correr y disparar al estilo arcade.

¿Qué es el «run & gun» en los videojuegos?

En el mundo de los videojuegos, el «run and gun» es un género de acción y disparos en el que el jugador se mueve y dispara al mismo tiempo (sin quedarse quieto en un mismo sitio). En este género se da más importancia a la movilidad, a la capacidad de anticipar los movimientos del enemigo y a los cambios rápidos de arma que a la protección tras las coberturas. Algunos ejemplos clásicos son los juegos de desplazamiento lateral como Contra and Metal Slug; algunos títulos modernos de disparos en primera persona como Hijo Eterno adopta también el bucle.

¿A qué género pertenece «Run and Gun»?

El «run and gun» es un subgénero de los juegos de disparos y los juegos de plataformas de acción. Suele tratarse de juegos de desplazamiento lateral que se centran en el movimiento constante, la esquiva de proyectiles y el fuego intenso. Se trata menos de buscar cobertura y más de gestionar la distancia, el timing y el reconocimiento de patrones.

¿Es Call of Duty un juego de «correr y disparar»?

No. Call of Duty es un videojuego de disparos en primera persona. Aunque se puede jugar al modo multijugador con un estilo «correr y disparar», la serie no se clasifica dentro del género «correr y disparar».

¿Cuál fue el primer juego de «run and gun»?

Capcom’s Comando (1985) es considerado por muchos como el primer juego destacado del género «run and gun», con Ikari Warriors (1986) le sigue de cerca; Contra (1987) sentó las bases del género de los juegos de desplazamiento lateral.