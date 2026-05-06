Los 10 mejores juegos con armas de 2025: da rienda suelta al tirador que llevas dentro

Los juegos de disparos siempre han sido el núcleo de los videojuegos de acción. Cuando empecé a explorar este género, me sorprendió lo variados que eran. Algunos se centran en la acción trepidante, mientras que otros combinan los tiroteos con historias muy elaboradas. Durante los últimos meses, he pasado las tardes jugando a shooters clásicos y probando nuevos lanzamientos, leyendo reseñas y charlando con otros aficionados en los foros. Esta guía recopila todas esas experiencias para ayudarte a encontrar el juego que más te convenga. Al final de este artículo, sabrás qué shooters ofrecen los mejores tiroteos, la diversión más duradera y cuáles merecen tu tiempo.

Nuestros mejores videojuegos con armas

Estas son nuestras tres opciones favoritas de esta selección. Estos juegos han destacado por su excelente manejo de las armas, su atractivo duradero y la emoción que transmiten:

Helldivers 2 (2024) – El mejor juego de disparos en general. Las intensas batallas cooperativas y las interminables oleadas de enemigos hacen que cada misión resulte heroica. DOOM Eternal (2020)– Acción trepidante en su máxima expresión. Acaba con los demonios con movimientos fluidos y un arsenal de armas ingeniosas. La final (2023) – Uno de los mejores juegos de disparos online. Sus escenarios destructibles y sus objetivos por equipos premian la creatividad y el trabajo en equipo.

Estos tres juegos representan lo mejor de los shooters modernos. Sigue leyendo para ver cómo se comparan con otros juegos de disparos de nuestra lista y para encontrar el que mejor se adapte a tu estilo de juego.

Juegos con armas: 10 títulos imprescindibles

A la hora de elaborar la clasificación de los mejores juegos de disparos, hemos tenido en cuenta el equilibrio que ofrece cada título entre la acción de disparos, la narrativa y la durabilidad. He dedicado tiempo a volver a jugar a viejos favoritos, a probar el rendimiento en diferentes plataformas y a escuchar las opiniones de la comunidad. Los juegos que combinan mecánicas de disparos satisfactorias, modos variados y comunidades de jugadores activas han obtenido una puntuación más alta. A continuación encontrarás análisis detallados de cada título, junto con comentarios sobre por qué cada juego merece su puesto en la lista.

Helldivers 2 [El mejor juego cooperativo con armas al que jugar]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 (PS5 y Windows), 2025 (Xbox Series X/S) Creador/es Arrowhead Game Studios (desarrollador), Sony Interactive Entertainment (editor) Duración media de la partida Unas 30 horas para alcanzar los rangos más altos Puntuación en Metacritic Puntuación de la crítica: ~82; puntuación de los usuarios: ~8,5

Helldivers 2 es uno de los mejores juegos de acción con armas de fuego. Toma todo lo que convirtió al original en un éxito de culto y lo lleva al extremo. Tú y hasta tres compañeros de equipo os lanzáis a planetas hostiles para hacer retroceder a las hordas alienígenas. Las misiones son cortas e intensas, lo que te anima a coordinar estrategias como láseres orbitales y ataques aéreos. El fuego amigo está siempre activado, por lo que los disparos imprudentes añaden humor y caos.

La personalización de armas te permite experimentar con fusiles de asalto, ametralladoras, escopetas y armas pesadas. La sensación de progreso sigue siendo gratificante gracias a las actualizaciones frecuentes y a los «warbonds» de temporada. A diferencia de muchos shooters cooperativos, Helldivers 2 exige trabajo en equipo. Cubrirse mutuamente mientras se recarga y pedir refuerzos hace que cada victoria se sienta merecida.

Por qué lo elegimos Helldivers 2 combina tiroteos frenéticos con un tono desenfadado. Nos encantó cómo sus misiones impredecibles nos mantuvieron hablando mucho tiempo después de que terminaran las partidas. La comunidad está entusiasmada con su profunda mecánica cooperativa y la satisfacción de completar operaciones difíciles con amigos.

El juego funciona a la perfección en PS5 y PC, y el modo multijugador cruzado contribuye a mantener los servidores a pleno rendimiento. Las actualizaciones añaden nuevos enemigos y equipamiento, lo que mantiene el juego siempre fresco. Helldivers 2 demuestra que un shooter cooperativo puede ser a la vez exigente y divertidísimo. Su fiel comunidad y sus frecuentes actualizaciones apuntan a una larga vida por delante. Si te gusta enfrentarte a situaciones imposibles junto a tus amigos, este es tu shooter.

Veredicto final: Helldivers 2 es el shooter cooperativo definitivo. Su combinación de tiroteos estratégicos y oleadas caóticas de enemigos hace que sea difícil dejarlo.

DOOM Eternal [Caza de demonios a toda velocidad]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S, Windows, Nintendo Switch, Stadia Año de estreno 2020 Creador/es id Software (desarrollador), Bethesda Softworks (editor) Duración media de la partida ~15 horas de historia principal Puntuación en Metacritic Puntuación de la crítica: ~88; puntuación de los usuarios: ~8,6

DOOM Eternal retoma la historia donde la dejó el relanzamiento de 2016 y te sumerge en una batalla implacable contra las fuerzas demoníacas. En el juego encarnas al Doom Slayer, armado con un arsenal cada vez más amplio de armas ingeniosas, como la Super Shotgun y la BFG 9000.

El movimiento es tan importante como disparar; los saltos dobles, las carreras y las muertes gloriosas crean un ritmo fluido que parece una danza violenta. La campaña se desarrolla en la Tierra, el Infierno y más allá, con escenas que parecen portadas de discos de heavy metal cobrando vida.

El combate premia la agresividad. Los enemigos sueltan objetos de salud, armadura o munición según cómo los acabes, por lo que siempre estás avanzando. El diseño de los niveles fomenta la exploración e introduce retos de plataformas entre los enfrentamientos. La rejugabilidad es alta gracias a los secretos ocultos, los niveles de maestría y dos excelentes campañas de contenido descargable. En las consolas modernas y en PC, el juego funciona a altas velocidades de fotogramas, lo que hace que cada disparo resulte preciso.

Por qué lo elegimos DOOM Eternal convierte los tiroteos en una auténtica obra de arte. Su combate, basado en el impulso, nos mantuvo pegados a la pantalla, y su banda sonora nos llenó de adrenalina en cada enfrentamiento. Los jugadores en los foros alaban sus controles fluidos y cómo premia la habilidad.

En DOOM Eternal se trata de dominar un complejo ciclo de combate que convierte cada enfrentamiento en un rompecabezas. Si lo que buscas en los juegos de disparos es velocidad y potencia, este debería ser tu primera opción.

Veredicto final: DOOM Eternal ofrece acción pura y trepidante. Sus armas, que dan mucha satisfacción, y su ritmo implacable lo convierten en un juego destacado entre los shooters actuales.

La final [Juego de disparos en equipo centrado en la destrucción]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4 Año de estreno 2023 (PC, Xbox Series X/S y PS5), 2024 (PS4) Creador/es Embark Studios (desarrollador y editor) Duración media de la partida Unas 20 horas para familiarizarse con los modos Puntuación en Metacritic Puntuación de la crítica: ~80; puntuación de los usuarios: ~8,0

Las Finales convierten el tiro de precisión en un concurso televisivo. Los equipos compiten por premios en metálico pirateando terminales y huyendo con el botín, todo ello mientras se mueven por recintos que pueden quedar reducidos a escombros. Las paredes se derrumban, los suelos se hunden y edificios enteros pueden derrumbarse, lo que obliga a los equipos a adaptarse sobre la marcha. Cada clase cuenta con artilugios únicos, desde tirolinas y pistolas de espuma hasta torretas y drones explosivos. Las partidas son trepidantes, y una jugada inteligente puede decidir el resultado en cuestión de segundos.

Lo que distingue a The Finals son sus entornos destructibles. Puedes derribar una pared para flanquear a tus oponentes o hacer que se derrumbe un techo sobre un rival desprevenido. El espectáculo es emocionante, pero también es estratégico: controlar la verticalidad y crear atajos son claves para ganar.

El juego multiplataforma permite a los amigos de diferentes plataformas formar equipo, y las temporadas regulares traen nuevos mapas y modos de juego. Su modelo gratuito te permite empezar a jugar sin gastar nada, aunque hay elementos cosméticos disponibles para comprar.

Por qué lo elegimos Nos ha impresionado cómo The Finals fomenta la creatividad. La posibilidad de remodelar el campo de batalla hace que las partidas sean siempre diferentes y premia la rapidez mental. He visto muchos vídeos en las redes sociales en los que los jugadores presumen de sus jugadas favoritas y alaban sus arenas en constante cambio.

Si te gustan los juegos de disparos multijugador pero buscas algo más dinámico, «The Finals» es una opción estupenda. Su combinación de destrucción y juego basado en objetivos hace que cada partida sea impredecible.

Veredicto final: Las Finales ofrecen partidas rápidas y caóticas en las que la clave para ganar está en una demolición inteligente. Es perfecto para los jugadores a los que les gusta improvisar y sorprender a sus oponentes.

Resident Evil 4 (Remake) [Juego de terror y supervivencia con un manejo de las armas impecable]

Nuestra puntuación 9.6

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Plataformas PlayStation 4/5, Windows, Xbox Series X/S, PlayStation VR2, iOS, iPadOS, macOS Año de estreno 2023 Creador/es Capcom (desarrollador y editor) Duración media de la partida ~16 horas de historia principal Puntuación en Metacritic Puntuación de la crítica: ~92; puntuación de los usuarios: ~9,0

El remake de Resident Evil 4 conserva la atmósfera del juego original al tiempo que moderniza su mecánica. Guias a Leon S. Kennedy a través de un pueblo rural europeo invadido por aldeanos infectados, miembros de una secta y jefes monstruosos. Vuelve la perspectiva a la espalda, pero el apuntado y los movimientos se sienten más precisos. Las armas se notan pesadas y cada bala cuenta. Mejorar las armas en la tienda añade profundidad, y una mecánica de parada te permite desviar ataques y ahorrar munición. La narrativa mezcla diálogos exagerados con un terror tenso, manteniéndote en vilo.

Esta versión mejora el clásico de 2005 con gráficos actualizados, zonas ampliadas y enemigos más inteligentes. El modo independiente «Mercenarios» aumenta la rejugabilidad al retarte a conseguir la máxima puntuación en arenas cronometradas. La compatibilidad opcional con la realidad virtual te sumerge de lleno en el horror, y el contenido descargable posterior al lanzamiento añade la perspectiva de Ada Wong. El rendimiento es sólido en todas las plataformas, y el juego admite tanto el mando como el ratón y el teclado con total fluidez.

Por qué lo elegimos Elegimos Resident Evil 4 por su combinación de tiroteos trepidantes y un ritmo lleno de suspense. A los aficionados les sorprende cómo equilibra la acción y la supervivencia, y muchos lo consideran la mejor forma de vivir la historia.

Resident Evil 4 demuestra que el survival horror puede ofrecer una acción de disparos muy satisfactoria. Tanto si eres nuevo en la serie como si eres fan del juego original, este remake te parecerá una experiencia totalmente nueva.

Veredicto final: Un remake ejemplar que combina enfrentamientos llenos de tensión con mejoras de armas muy satisfactorias. Es un juego imprescindible tanto para los aficionados a los shooters como para los amantes del terror.

Halo Infinite [Lanzador de anillos abiertos con el estilo clásico de Halo]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Creador/es 343 Industries (desarrollador), Xbox Game Studios (editor) Duración media de la partida ~15 horas de campaña Puntuación en Metacritic Puntuación de la crítica: ~87; puntuación de los usuarios: ~8,3

«Halo Infinite» trae de vuelta a Master Chief a un mundo abierto en forma de anillo, combinando intensas secuencias de disparos con la exploración. La campaña te sitúa en Zeta Halo, donde podrás completar los objetivos en el orden que prefieras y conseguir nuevas mejoras, como el Grappleshot, para acceder a nuevas zonas.

Los combates combinan armas clásicas, como el rifle de combate, el Needler y la espada de energía, con nuevas armas que invitan a la experimentación. El modo multijugador gratuito incluye modos clásicos como «Slayer» y «Captura la bandera», además de nuevo contenido de temporada que añade mapas y elementos cosméticos.

Infinite recrea a la perfección la esencia del combate de Halo al tiempo que incorpora un diseño moderno. El Grappleshot añade una nueva dimensión vertical y te permite lanzarte hacia los puestos enemigos o hacerse con armas desde lejos. Las batallas contra jefes presentan nuevos retos, y los objetos coleccionables ocultos fomentan la exploración. La progresión en el modo multijugador se ha mejorado gracias a actualizaciones periódicas y a los comentarios de la comunidad. El juego cruzado entre Xbox y PC mantiene una base de jugadores sólida.

Por qué lo elegimos «Halo Infinite conserva las armas y los movimientos emblemáticos de la serie, al tiempo que invita a los jugadores a adentrarse en un entorno más abierto. Los jugadores suelen destacar cómo su campaña captura el espíritu de los primeros títulos de Halo y cómo el Grappleshot revoluciona la forma de desplazarse».

«Halo Infinite» satisface tanto a los fans de toda la vida como a los recién llegados. Su modo multijugador gratuito y accesible, junto con su amplia campaña para un jugador, lo convierten en uno de los mejores juegos de disparos para Xbox y PC.

Veredicto final: Halo Infinite combina el combate clásico de Halo con nuevas mecánicas y una exploración abierta, lo que ofrece a los jugadores una experiencia de disparos inolvidable.

Counter Strike 2 [Juego de disparos táctico basado en la precisión]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas Windows, Linux Año de estreno 2023 Creador/es Valve (desarrollador y editor) Duración media de la partida Unas 40 horas para familiarizarse con los mapas y la mecánica del juego Puntuación en Metacritic Puntuación de la crítica: ~80; puntuación de los usuarios: ~7,8

Counter Strike 2 renueva el legendario shooter competitivo con nuevos gráficos, un sonido mejorado y una mecánica más refinada. Las partidas enfrentan a equipos de terroristas y antiterroristas en rondas reñidas en las que una sola bala puede cambiar el rumbo del combate. El motor Source 2 actualizado ofrece una física del humo más realista y unos gráficos más nítidos sin sacrificar el rendimiento rápido que requieren los deportes electrónicos. El manejo de las armas sigue centrándose en la habilidad, con patrones de retroceso que hay que dominar y un amplio arsenal que incluye pistolas, rifles y metralletas.

CS2 se mantiene fiel a sus raíces al tiempo que hace que el juego resulte más accesible. Los modos clasificatorio y casual se adaptan a todos los niveles de habilidad, y los servidores de la comunidad ofrecen mapas personalizados y modos divertidos. La integridad competitiva se mantiene gracias a herramientas antitrampas y servidores dedicados. El juego es gratuito, aunque se pueden comprar aspectos cosméticos. Personalizar tu equipamiento es una parte importante de la experiencia, y muchos jugadores buscan el Las mejores skins baratas para el AWP para darle un toque personal a su rifle de francotirador.

Por qué lo elegimos Counter-Strike lleva más de dos décadas marcando la pauta en el género de los shooters tácticos. CS2 perfecciona esa fórmula con tecnología moderna, y los jugadores en las redes sociales valoran su mayor precisión y su mejor legibilidad.

Si te gusta el tiro de precisión y aprender tácticas en los mapas, Counter Strike 2 sigue siendo insuperable. Descubre más al respecto en Counter-Strike 2reseña. La paciencia y la práctica dan sus frutos, lo que hace que cada victoria en los momentos decisivos se sienta merecida.

Veredicto final: Counter Strike 2 es el juego de disparos táctico por excelencia. Su profundidad y su escena competitiva hacen que los jugadores sigan volviendo año tras año.

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas PlayStation 4, Windows, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es Infinity Ward (desarrollador), Activision (editor) Duración media de la partida ~6 horas de campaña Puntuación en Metacritic Puntuación de la crítica: ~81; puntuación de los usuarios: ~8,0

Modern Warfare reinventa la serie con un tono más crudo y un manejo de las armas más realista. La campaña sigue a unas fuerzas especiales multinacionales en su lucha contra una amenaza terrorista global. Las misiones abarcan desde incursiones nocturnas sigilosas hasta intensos tiroteos urbanos, con especial atención a las armas realistas y los conflictos modernos. Las armas transmiten una gran sensación de peso y suenan contundentes, y la campaña incluye momentos memorables como el flashback de la «Autopista de la Muerte». El modo multijugador añade la personalización Gunsmith, que te permite ajustar las armas con accesorios para adaptarlas a tu estilo.

Además de los modos principales, Modern Warfare introdujo «Gunfight», un modo de dos contra dos que pone el énfasis en los reflejos rápidos y el conocimiento del mapa.

El juego también lanzó Warzone, su battle royale gratuito que se convirtió en un auténtico fenómeno. Aunque han salido nuevas entregas desde entonces, el relanzamiento de 2019 sigue siendo muy apreciado por su tono realista y su modo multijugador equilibrado. La compatibilidad entre plataformas contribuyó a crear una comunidad de jugadores diversa y facilitó la búsqueda de partidas.

Por qué lo elegimos Elegimos este título porque ha revitalizado una franquicia clásica con una mecánica de armas realista y una narrativa impactante. Los jugadores suelen destacar que las secuencias clave de la campaña y el sistema «Gunsmith» han establecido un nuevo estándar para Call of Duty.

Modern Warfare (2019) sigue siendo un referente entre los videojuegos de disparos militares modernos. Su campaña y su modo multijugador siguen atrayendo a jugadores que valoran una experiencia pulida y realista.

Veredicto final: Esta nueva versión ha devuelto el realismo táctico a la serie. Los aficionados a los shooters militares modernos sabrán apreciar su dinámica de combate y sus variados modos de juego.

Apex Legends [Battle Royale con héroes]

Nuestra puntuación 9.1

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Plataformas Windows, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es Respawn Entertainment (desarrollador), Electronic Arts (editor) Duración media de la partida Unas 30 horas para dominar una leyenda Puntuación en Metacritic Puntuación de la crítica: ~89; puntuación de los usuarios: ~8,5

Apex Legends revolucionó el género «battle royale» al introducir personajes heroicos con habilidades únicas. Puedes elegir entre una lista de Leyendas en constante crecimiento, cada una con un estilo de juego propio. El manejo de las armas es preciso y fluido, inspirándose en las armas de la serie Titanfall. Los movimientos son fluidos gracias a las deslizadas, las escaladas y las tirolinas, lo que permite a los jugadores expertos cambiar de posición rápidamente durante los tiroteos.

Equipos de tres jugadores colaboran para ser el último equipo en pie en mapas tan variados como Kings Canyon y World’s Edge.

El juego sigue evolucionando gracias a actualizaciones de temporada que añaden nuevas leyendas, armas y modos de duración limitada. El sistema de pings facilita la comunicación, incluso sin chat de voz, y el juego cruzado permite a los amigos de diferentes plataformas formar equipos. Aunque es un juego gratuito, Apex se financia mediante artículos cosméticos y pases de batalla. Su escena de esports está en auge y ofrece a los jugadores competitivos un escenario donde demostrar sus habilidades.

Por qué lo elegimos Apex combina la acción trepidante con habilidades estratégicas de los héroes. Los jugadores elogian su fluida dinámica de disparos y la forma en que las habilidades se complementan entre sí en los combates en equipo. El sistema de pings también ha sido muy bien recibido por mejorar el trabajo en equipo.

Apex Legends sigue siendo uno de los juegos de «battle royale» más populares. Si te gusta dominar a diferentes héroes mientras te enfrentas a otros equipos, este es el shooter que debes probar.

Veredicto final: Apex Legends combina la puntería con tácticas basadas en clases, lo que lo hace destacar en un género muy saturado.

Valoración [Juego de disparos táctico de héroes para PC]

Nuestra puntuación 9.0

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Plataformas Windows Año de estreno 2020 Creador/es Riot Games (desarrollador y editor) Duración media de la partida Unas 30 horas para llegar al modo clasificatorio Puntuación en Metacritic Puntuación de la crítica: ~80; puntuación de los usuarios: ~8,0

Valorant combina un manejo preciso de las armas con habilidades de héroes para crear un shooter táctico competitivo. Equipos de cinco jugadores atacan o defienden puntos de bomba, al igual que en Counter-Strike, pero cada agente cuenta con habilidades únicas que pueden bloquear las líneas de visión, crear opciones de movimiento o curar a los compañeros. La precisión es fundamental. La mayoría de las armas matan de un solo disparo a la cabeza, y controlar el retroceso requiere práctica. El juego premia el trabajo en equipo y la comunicación, ya que las combinaciones de habilidades pueden cambiar el rumbo de una ronda.

Riot actualiza «Valorant» cada pocos meses con nuevos agentes, mapas y modos de duración limitada. Su sistema de clasificación anima a los jugadores a mejorar, mientras que los modos sin clasificación y de combate a muerte permiten practicar sin presión. El chat de voz integrado y las herramientas de ping ayudan a los jugadores a coordinarse. El sistema antitrampas garantiza la imparcialidad de las partidas, aunque ha suscitado cierto debate. Un circuito de esports activo ofrece a los jugadores ambiciosos una vía hacia la competición profesional.

Por qué lo elegimos Valorant destaca por combinar las habilidades de los héroes con la mecánica clásica de colocar la bomba. Los comentarios de la comunidad suelen destacar su dinámica de juego ágil y la satisfacción que produce dominar tanto la puntería como la sincronización de las habilidades.

Si te gustan los juegos de disparos tácticos pero buscas la variedad que aportan los personajes únicos, Valorant te ofrece una experiencia competitiva muy completa en PC.

Veredicto final: El cuidadoso equilibrio entre las habilidades y la mecánica de las armas de Valorant da lugar a partidas intensas y estratégicas. Es un juego imprescindible para los jugadores a los que les gusta la competición basada en la habilidad.

Destiny 2 [Juego de disparos en un mundo compartido en constante evolución]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S, Windows Año de estreno 2017 Creador/es Bungie (desarrollador y editor) Duración media de la partida Unas 50 horas para completar las expansiones principales Puntuación en Metacritic Puntuación de la crítica: ~85; puntuación de los usuarios: ~7,5

Destiny 2 combina los disparos en primera persona con un sistema de progresión al estilo de los MMO. Creas un Guardián y exploras el sistema solar, participando en misiones de la historia, incursiones cooperativas y asaltos a gran escala. La acción de disparos es fluida, con una amplia gama de armas exóticas que se sienten únicas y poderosas.

Cada clase, como Cazador, Titán y Brujo, cuenta con habilidades únicas que se adaptan a distintos estilos de juego, y las subclases permiten una mayor personalización. El contenido de temporada hace que el universo siga evolucionando, mientras que las expansiones como «Beyond Light» y «The Final Shape» añaden nuevos planetas, enemigos y campañas.

Destiny 2 destaca por recompensar el esfuerzo dedicado al juego. Las incursiones y las mazmorras ofrecen algunas de las experiencias cooperativas más desafiantes del mundo de los videojuegos, ya que exigen coordinación y precisión. Los modos multijugador como «Crucible» y «Gambit» proporcionan opciones competitivas. El juego y el guardado entre plataformas facilitan jugar con amigos en cualquier plataforma. Aunque el juego ha tenido sus altibajos, el compromiso de Bungie con las actualizaciones ha mantenido a su comunidad comprometida durante años.

Por qué lo elegimos Destiny 2 sigue evolucionando, lo que ofrece a los jugadores nuevos motivos para volver. Los aficionados destacan su satisfactoria dinámica de disparos y la emoción de conseguir botín exclusivo. Su combinación de modos PvE y PvP garantiza una experiencia variada.

Si buscas un shooter que combine una historia rica y compleja con una progresión a largo plazo y desafíos cooperativos en las últimas fases del juego, Destiny 2 te ofrece un montón de contenido en el que sumergirte.

Veredicto final: Destiny 2 es un shooter en constante evolución que premia tanto el juego ocasional como la dedicación. Su combinación de sistemas de MMO y una jugabilidad de disparos muy pulida lo convierten en un juego único.

Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un juego de disparos

Encontrar el juego adecuado entre la infinidad de juegos de disparos que hay puede resultar abrumador. A continuación te indicamos algunos factores clave que debes tener en cuenta a la hora de elegir uno que se adapte a tu estilo. Utiliza estos consejos como guía cuando navegues por el mercado de Eneba.

Modos de juego y variedad

Balónmodos de juego son importantes porque determinan cómo se juega. Las campañas para un jugador cuentan historias y crean mundos, mientras que los modos multijugador pueden abarcar desde «battle royale» hasta partidas tácticas por equipos. Si buscas variedad, opta por los shooters que ofrezcan múltiples modos de juego. Por ejemplo, «Destiny 2» combina misiones de historia con arenas competitivas, y «Apex Legends» ofrece eventos de duración limitada además de su modo «battle royale».

Sensación de las armas y personalización

La forma en que se manejan las armas puede marcar la diferencia para un jugador. Algunos juegos se centran en el retroceso y la balística realistas, mientras que otros dan prioridad a la diversión y la creatividad. El sistema «Gunsmith» de Modern Warfare te permite personalizar los accesorios para adaptarlos a tu estilo de juego. En DOOM Eternal, cada arma tiene un tacto único que anima a experimentar. Prueba a ver vídeos del juego o a leer reseñas de otros usuarios para valorar si el manejo de las armas de un juego te resulta atractivo.

Progresión y rejugabilidad

La rejugabilidad es lo que mantiene el interés en los juegos de disparos. Títulos como Helldivers 2 y The Finals reciben actualizaciones periódicas con contenido nuevo. Las temporadas continuas y los modelos de servicio en directo pueden alargar la vida útil de un juego, pero asegúrate primero de que la mecánica de juego básica te resulte atractiva. Si te gusta la progresión a largo plazo, las incursiones y las actualizaciones de temporada de Destiny 2 podrían ser una buena opción. Para partidas rápidas y un juego basado en la habilidad, Counter Strike 2 y Valorant ofrecen infinitas oportunidades para mejorar.

Rendimiento técnico y plataforma

Comprueba si un juego funciona bien en tu plataforma preferida. Algunos juegos de disparos, como Halo Infinite, están optimizados tanto para consola como para PC, mientras que otros son exclusivos de PC (como Valorant). La velocidad de fotogramas y la estabilidad influyen en la experiencia de juego; DOOM Eternal destaca en este aspecto, con altas velocidades de fotogramas incluso en equipos antiguos. Además, ten en cuenta la compatibilidad con el juego cruzado si tienes pensado jugar con amigos que utilicen diferentes sistemas.

Comunidad y asistencia

Una comunidad sólida alarga la vida útil de un juego de disparos. Una base de jugadores activa garantiza un emparejamiento rápido y debates animados. Busca títulos que cuenten con actualizaciones periódicas del equilibrio y comunicación por parte de los desarrolladores. Tanto Helldivers 2 como Apex Legends se nutren de comunidades activas y un servicio de asistencia receptivo. También puedes explorar el los mejores videojuegos de disparos en primera persona and los mejores juegos multijugador Guías en Eneba Hub para inspirarte.

Comprender estos aspectos te ayudará a elegir el juego de disparos adecuado y a evitar compras innecesarias. El juego de disparos ideal debe resultar satisfactorio, ofrecer suficiente variedad para mantenerte entretenido y funcionar bien en tu equipo.

Nuestra opinión sobre los mejores juegos con armas

De todos los videojuegos de disparos que he vuelto a jugar o que he descubierto este año, tres destacan por encima del resto. Helldivers 2 Me cautivó con sus divertidísimas misiones cooperativas y sus desafíos en constante evolución. DOOM Eternal me recordó por qué son tan importantes los movimientos fluidos y las armas imaginativas. Y La final Me sorprendió con sus escenarios destructibles y sus ingeniosos artilugios, lo que hace que cada partida se sienta como un rompecabezas nuevo. Elijas el que elijas, tendrás garantizados intensos tiroteos e innumerables momentos memorables.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los videojuegos de armas más populares en este momento?

Los juegos de disparos más populares en este momento son títulos como Helldivers 2, Apex Legends y Valorant. Estos juegos cuentan con una gran base de jugadores, comunidades activas y actualizaciones frecuentes que los mantienen siempre al día.

¿Qué juegos de disparos son los mejores para principiantes?

Entre los mejores juegos de disparos para principiantes se encuentran «Halo Infinite» y «Call of Duty: Modern Warfare». Ofrecen tutoriales útiles, opciones de dificultad ajustables y una mecánica de juego accesible que ayuda a los nuevos jugadores a aprender los conceptos básicos.

¿Cuál es el mejor juego de disparos gratuito en línea?

La elección del mejor juego de disparos online gratuito es subjetiva, pero muchos jugadores recomiendan «The Finals» y «Apex Legends». Ambos ofrecen una mecánica de disparos muy pulida, abundante contenido gratuito y compatibilidad con el juego cruzado.

¿Hay juegos de armas realistas para PC?

Sí, hay juegos de disparos realistas para PC. «Counter Strike 2» y «Call of Duty: Modern Warfare» ofrecen una mecánica de disparo realista, un retroceso creíble y una jugabilidad táctica que premia la precisión.

¿Cómo elijo el juego de disparos más adecuado para mí?

Para elegir el juego de disparos más adecuado para ti, ten en cuenta factores como los modos de juego que prefieres, la sensación que te transmiten las armas, los sistemas de progresión y la compatibilidad con las plataformas. Leer reseñas y ver vídeos del juego puede ayudarte a decidir si el ritmo y la mecánica del juego se ajustan a tus gustos.