Los 11 mejores juegos de supervivencia para Xbox que te mantendrán en vilo en 2025

The el mejorXbox juegos de supervivencia te dejarán en medio de la naturaleza salvaje con nada más que tu ingenio, unas pocas herramientas y el deseo de sobrevivir o perecer. Aquí no hay entornos acogedores. Se trata de mundos implacables en los que cada pedazo de material es vital, cada decisión cuenta y la muerte te espera a la vuelta de la esquina.

Xboxsupervivencia Se necesita paciencia para aguantar, imaginación para improvisar y determinación para seguir adelante. Construirás, crearás, lucharás y, a veces, perderás, pero eso es parte de la diversión. Si eres capaz de ponerte a prueba hasta el límite, aquí tienes los juegos de supervivencia por los que vale la pena dar el paso.

Nuestra selección de los mejores juegos de supervivencia para Xbox

Si eres de los que disfrutan fabricando su última antorcha antes de que caiga la noche o buscando recursos raros para construir la base perfecta, te interesará empezar por estos tres títulos destacados. Estos juegos ofrecen mapas enormes, retos brutales y suficiente rejugabilidad como para que sigas jugando mucho después de tu primera muerte. Si andas corto de tiempo, sáltate el resto y sumérgete primero en estos tres: definen lo que es la supervivencia en Xboxde qué se trata.

ARK: Supervivencia Evolucionada (2017) – Domina dinosaurios, construye bases épicas y sobrevive en un peligroso mundo prehistórico. Tranquilidad (2021) – Un juego multijugador de supervivencia brutal en el que la confianza escasea y la traición está a la orden del día. Bajo el agua (2018) – Explora un planeta oceánico extraterrestre y mantente con vida en sus misteriosas profundidades.

¿No encuentras tu favorito en la lista? Estos son solo nuestros tres favoritos. La lista completa de los mejores Xbox A continuación encontrarás una lista de juegos de supervivencia, con detalles sobre la jugabilidad, las plataformas en las que están disponibles y un enlace directo al mejor precio.

Los 11 mejores juegos de supervivencia para Xbox con los que poner a prueba tus instintos en 2025

Estos épicos juegos de supervivencia lo tienen todo, desde combates PvP brutales hasta sistemas de creación muy completos y entornos inolvidables.

Tanto si te gusta explorar en solitario como si prefieres el caos del modo cooperativo, aquí hay algo para todo tipo de supervivientes. ¿Cuántos de estos mejores Xbox ¿A qué juegos de supervivencia has jugado?

1. ARK: Supervivencia Evolucionada [El mejor juego de supervivencia para Xbox en el que domesticar, construir y conquistar]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Windows, macOS, Linux, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, dispositivos móviles (iOS, Android), Stadia Año de estreno 2017 Desarrollador Studio Wildcard Duración media de la partida 136 horas Características únicas Domina más de 100 especies de dinosaurios, construcción avanzada de bases y combates multijugador entre tribus

ARK: Supervivencia Evolucionada es una obra maestra del género de supervivencia que combina la intriga de la ciencia ficción con el realismo de la naturaleza salvaje, y probablemente sea una de las los mejores juegos de supervivencia en Xbox que jamás hayas imaginado. La acción se desarrolla en una isla enorme y salvaje, y los jugadores comienzan abandonados a su suerte, desnudos, con frío y hambrientos. Cada movimiento está motivado por un único objetivo: sobrevivir. Eso implica rastrear animales salvajes, recolectar recursos difíciles de encontrar, fabricar herramientas y armaduras, construir refugios y mantenerse un paso por delante del hambre, la sed, la resistencia e incluso la regulación de la temperatura.

El ciclo de supervivencia del juego es exigente y gratificante, pero es la domesticación de dinosaurios lo que lleva a ARK a otro nivel. Puedes domesticar más de 100 criaturas, desde tigres dientes de sable hasta wyverns que escupen fuego. Cada una de ellas te ayuda en tu estrategia: transportar carga, luchar contra enemigos, recolectar materiales valiosos o, simplemente, acelerar el desplazamiento y aumentar la seguridad. El proceso de domesticación en sí mismo requiere horas de preparación, cebos y protección del objetivo frente a depredadores u otros jugadores.

Los sistemas de tribus de ARK conforman una economía multijugador completa. Forma alianzas, entra en guerra o traiciona a tus compañeros a sus espaldas para hacerte con botín y territorio. La muerte en los servidores PvP es permanente y suele ser muy dura: pierdes tus mejores dinosaurios, el botín y todo tu progreso en cuestión de segundos. Si te atrae la intensidad competitiva y el combate directo, quizá también te guste explorar algunos de los los mejores juegos de lucha para vivir una emoción diferente.

Con unas sólidas mecánicas de creación, economías de los jugadores y vastos mundos abiertos como The Island, Ragnarok y Fjordur, ARK nunca pasa de moda. Está disponible a través de Xbox Game Pass, lo que lo hace aún más accesible para los aficionados a los juegos de supervivencia. Si estás echando un vistazo a Game Pass en busca de títulos destacados o simplemente quieres disfrutar al máximo de juegos que ofrezcan una gran rejugabilidad, este es imprescindible. Es perfecto para los amantes de la supervivencia a los que les encanta explorar, trastear y sentir la emoción de construir imperios desde cero.

Mi veredicto:Lo mejorXbox una experiencia de supervivencia en la que la artesanía, el adiestramiento y la guerra tribal se combinan para crear una odisea prehistórica que se puede volver a jugar una y otra vez.

2. Tranquilidad [El mejor juego de supervivencia para Xbox con un modo multijugador brutal y lucha por el control de los recursos]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas Windows, macOS, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X Año de estreno PC: 2018 (lanzamiento completo) Consola: 21 de mayo de 2021 Edición de nueva generación: 26 de junio de 2025 Desarrollador Facepunch Studios (PC) y Double Eleven (ediciones para consola) Duración media de la partida Más de 100 horas (puede variar en función del modo multijugador PvP) Características únicas Combates PvP intensos, asaltos a bases en tiempo real, chat de voz por proximidad, un mundo siempre conectado

De todos los mejores juegos de supervivencia en Xbox, pocas son tan tensas y violentas como Tranquilidad. No es un juego de mundo abierto tranquilo en el que se construyen bases…Es un entorno implacable en el que los jugadores son la amenaza más letal. Apareces desnudo en una playa, con una piedra, y cada decisión que tomes a partir de ahí determinará si vives o mueres como botín de alguien.

La artesanía es dura, pero imprescindible. Recogerás materias primas, fundirás minerales, refinarás pólvora y construirás bases complejas con trampas, puertas metálicas y paredes alveoladas. Pero nada está a salvo. Incluso cuando no estés conectado, tu base es vulnerable a las incursiones, los explosivos y los saqueos. Eso es lo que hace que lo que está en juego parezca real: horas de progreso pueden desaparecer de la noche a la mañana.

Los combates son feroces y exigen mucha habilidad. Los enfrentamientos PvP pueden surgir en cualquier lugar, sin reglas ni estructura. ¿La mejor opción? Únete a un clan, acumula recursos y aprende primero a hacer incursiones. Rust valora la estrategia, el engaño y la agresividad calculada. La función de chat de voz aporta una profundidad social sorprendente: algunos jugadores forman alianzas, mientras que otros te tienden emboscadas.

Por muy exigente que sea su diseño, Rust sigue siendo uno de los más populares y los juegos de supervivencia más comentados en cualquier plataforma. Los jugadores de consola ya pueden disfrutar de la acción, con total compatibilidad con los servidores y disponibilidad en Xbox. Y si te has enganchado, hay un montón de juegos de primera categoría, como Rust, que continúan con esta intensa experiencia impulsada por los jugadores, cada uno con su propio toque personal en cuanto a supervivencia, combate y caos.

Mi veredicto: Una prueba despiadada de confianza y agresividad en la que solo la estrategia, el engaño y los nervios marcan la diferencia entre los supervivientes y las víctimas.

3. Bajo el agua [El mejor juego de supervivencia para Xbox bajo la superficie de un océano alienígena]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas Xbox One, Xbox Series X, PC, PS4, PS5, Nintendo Switch Año de estreno Acceso anticipado: diciembre de 2014 (PC) Lanzamiento completo: enero de 2018 (PC) Consolas: diciembre de 2018 Desarrollador Unknown Worlds Entertainment Duración media de la partida Entre 50 y 70 horas aproximadamente Características únicas Un mundo submarino envolvente, una narrativa rica y la construcción de bases en biomas alienígenas

Bajo el agua da un giro radical al género de supervivencia al sumergirte en las profundidades de un océano lejano, donde la superficie no es segura y las profundidades esconden secretos inconfesables, recursos y horrores inimaginables. Lo único que puedes hacer es intentar sobrevivir, aprender a adaptarte y averiguar qué provocó el accidente tras aterrizar en el Planeta 4546B. El mundo es precioso, pero también letal, repleto de radiantes criaturas marinas y presiones aplastantes.

La mayor parte de la primera fase del juego se dedica a gestionar el oxígeno y la temperatura, fabricar equipo de supervivencia y recolectar materiales para construir tu primera base submarina. Cuanto más desciendas, tanto en sentido figurado como literal, más biomas hostiles y enigmáticas estructuras alienígenas encontrarás. Subnautica combina a la perfección la gestión de recursos con la exploración y el riesgo psicológico, por lo que cada nueva profundidad es una apuesta que merece la pena.

Subnautica es diferente a la mayoría de los juegos de «jugador contra mundo» Xbox juegos de supervivencia, ya que es exclusivamente para un solo jugador, lo que te sumerge por completo en su inquietante silencio. No se proporciona ningún mapa: te orientas a través de la memoria, las señales y la intuición. Este estilo minimalista hace que los jugadores reflexionen sobre cada acción, y la tensión y la alegría del descubrimiento aumentan en consecuencia.

Si eres fan de juegos de mundo abierto que enganchan, Subnautica será una versión submarina del juego que elijas. Se trata de una aventura épica de desarrollo pausado que demuestra que la supervivencia puede ser igual de apasionante sin armas.

Ideal paraXbox jugadores que buscan una experiencia de supervivencia para un solo jugador que combine lo bello con lo terrorífico, donde hasta la oscuridad cobra vida. Y si te enganchas, hay varios juegos destacados similares a Subnautica que también combinan el aislamiento, la exploración y una narrativa envolvente en mundos fascinantes.

Mi veredicto: Un impresionante viaje submarino que demuestra que la supervivencia puede ser a la vez inquietante y hermosa bajo las olas de un mundo desconocido.

4. The Long Dark [El mejor juego de supervivencia para Xbox por su realismo invernal y su atmósfera de soledad]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas Xbox One, Xbox Series X Año de estreno 1 de agosto de 2017 (comunicado oficial completo) Desarrollador Hinterland Studio S.A. Duración media de la partida Entre 40 y 60 horas Características únicas Modo historia + mundo abierto de supervivencia, mecánica de muerte permanente, sistemas realistas de frío, hambre y sed

The Long Dark no es el típico juego de supervivencia–sustituye a los zombis y al caos por el horror sutil y aislante del frío. En un rincón remoto de un Canadá postapocalíptico, el juego reta a los jugadores a sobrevivir en un gélido paisaje invernal donde la naturaleza es el único peligro que hay que temer. Sin zombis ni monstruos contra los que luchar, cada segundo es una batalla silenciosa contra la congelación, el hambre, la sed y el aislamiento.

Empiezas sin casi nada. Para sobrevivir, tendrás que rebuscar lo que puedas en cabañas abandonadas, cazar o atrapar pequeños animales, derretir nieve para conseguir agua y racionar cuidadosamente tus fuerzas y tu energía. El tiempo es impredecible e implacable, y una mala decisión puede dejarte congelado o muerto al amanecer. The Long Dark es diferente a la mayoría de los Xboxjuegos de supervivenciaporque es extremadamente realista, y ahí es donde destaca.

Su sonido minimalista y su aspecto pintado a mano crean una atmósfera inquietante que complementa la campaña de Wintermute, centrada en la historia. Este modo aporta una carga emocional al modo abierto, y la supervivencia adquiere un carácter muy personal.

Si te gustan los juegos tácticos de ritmo pausado en los que la paciencia y la estrategia son la clave para la victoria, entonces The Long Dark es, sin duda, uno de los los mejores juegos de simulación y una experiencia imprescindible para cualquiera que busque una versión más realista de los juegos de supervivencia.

Mi veredicto: Una lucha meditativa contra el frío que transforma el aislamiento y el realismo en pura tensión atmosférica.

5. Valheim [El mejor juego de supervivencia para Xbox sobre la mitología nórdica y la gloria cooperativa]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas Xbox One, Xbox Series X Año de estreno Acceso anticipado para PC: febrero de 2021 Xbox (Game Preview/acceso completo): 14 de marzo de 2023 Desarrollador Iron Gate Studio Duración media de la partida Cientos de horas (la duración varía considerablemente debido a la exploración del mundo abierto y al modo cooperativo) Características únicas Tema de la mitología nórdica, modo cooperativo para 10 jugadores, progresión basada en biomas, PvE sin interrupciones

Valheim Se distingue del saturado género de supervivencia al combinar mecánicas clásicas con una profunda narrativa de temática nórdica y un enfoque centrado en el juego cooperativo. En un más allá mitológico, encarnas a un guerrero vikingo fallecido, arrojado a un vasto mundo repleto de feroces criaturas, ruinas antiguas y extensos biomas por explorar. ¿Tu objetivo final? Acabar con los antiguos enemigos de Odín y afianzar tu lugar en el Valhalla.

A diferencia de muchosXbox juegos de supervivencia, El ritmo de Valheim está perfectamente calibrado. En las primeras fases del juego podrás desbloquear rápidamente herramientas para construir bases y fabricar objetos, mientras que en las fases intermedias y finales te verás inmerso en intensas situaciones de supervivencia. Los recursos limitados, como la plata y el metal negro, te obligarán a mejorar tus armas y armaduras mediante una gestión inteligente de los recursos y una exploración constante. También tendrás que controlar el hambre, la resistencia y la exposición al frío: elementos fundamentales que premian la planificación cuidadosa y castigan los errores.

Su característica más destacada es el modo multijugador: hasta 10 jugadores pueden construir, luchar y sobrevivir juntos. Tanto si estás diseñando imponentes salones vikingos como si te enfrentas a jefes ancestrales, Valheim convierte el modo cooperativo en una parte esencial de la aventura, una cualidad que rara vez se encuentra en el género, ni siquiera en títulos de gigantes como Activision o Microsoft. Y para los jugadores que disfrutan de la emoción del combate en escenarios más modernos, algunas de las los mejores juegos de disparos en primera persona ofrecen una acción igual de intensa y trepidante.

A pesar de su estilo artístico estilizado y de baja poligonalidad, la experiencia dista mucho de ser superficial. El clima dinámico, los sonidos ambientales y el ciclo de día y noche ofrecen una inmersión atmosférica a la altura de los juegos AAA. Comparte el atractivo de «construir y sobrevivir» de Minecraft, pero con más crudeza y mitología.

Mi veredicto: Una épica aventura cooperativa que fusiona la mitología nórdica con la maestría en la construcción de bases y la exploración sin límites entre amigos.

6. No Man’s Sky [El mejor juego de supervivencia para Xbox, con infinitos planetas y posibilidades]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Xbox One, Xbox Series X Año de estreno Agosto de 2016 (PS4, PC)Julio de 2018 (Xbox One)Noviembre de 2020 (PS5, Xbox Series X) Desarrollador Hola, juegos Duración media de la partida Más de 100 horas (varía mucho debido a las amplias posibilidades de exploración y juego) Características únicas 18 quintillones de planetas generados proceduralmente, construcción de bases, combate espacial, exploración cooperativa

No Man’s Sky destaca entre los mejores juegos de supervivencia de Xbox por una única razón: escala. Los jugadores se encuentran abandonados a su suerte en un mundo generado aleatoriamente, con nada más que una nave siniestrada y una herramienta multiusos. A partir de ahí, se trata de una auténtica prueba de supervivencia: gestionar el oxígeno, hacer frente a amenazas como la radiación y las tormentas tóxicas, y buscar recursos para recargar los sistemas.

Con más de 18 quintillones de planetas (quintillones, de verdad), cada uno generado proceduralmente y con sus propios ecosistemas, clima, terreno y fauna alienígena, se crea una sensación de exploración ilimitada. La supervivencia cobra sentido gracias al ciclo de creación y mejora del juego, que permite recolectar minerales como la ferrita y el carbono para reparar herramientas, alimentar los sistemas de soporte vital o construir puestos avanzados planetarios. Los aficionados a juegos como No Man’s Sky apreciarán la libertad que ofrece en cuanto a exploración y creatividad.

A lo largo de los años, Hello Games ha incorporado la construcción de bases, la gestión de flotas, el modo multijugador y la compatibilidad con la realidad virtual, además de docenas de actualizaciones de contenido gratuitas como Expediciones and Forajidos. Estas actualizaciones han transformado el simulador espacial original en un juego de supervivencia repleto de funciones que ahora compite directamente con los demás gigantes del género dentro de la categoría de los mejores juegos de rol para Xbox, una vez que se publique esa guía.

Su fluida combinación de supervivencia en primera persona, exploración planetaria e imaginación en un mundo abierto es lo que atrae por igual a exploradores, constructores y narradores. Puedes optar por una actitud pacífica y creativa o enfrentarte a centinelas agresivos, piratas y condiciones planetarias hostiles: una experiencia que lo sitúa entre algunos de los los mejores juegos indie disponible a partir de hoy.

Mi veredicto: Un universo infinito de creación, descubrimiento y supervivencia, que renace como una de las mejores historias de redención del mundo de los videojuegos.

7. DayZ [El mejor juego de supervivencia para Xbox con intensas partidas multijugador y la tensión de los zombis]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas Xbox One, Xbox Series X Año de estreno Diciembre de 2018 (PC)27 de marzo de 2019 (lanzamiento completo para Xbox One)PS4 en 2019 Desarrollador Bohemia Interactive Duración media de la partida Más de 80 horas (la duración varía considerablemente debido a las dinámicas emergentes del modo multijugador PvP, la supervivencia y la exploración) Características únicas Multijugador en un mundo abierto, mecánica de muerte permanente, eventos dinámicos y un sistema completo de creación y recolección

DayZ el juego sumerge a los jugadores en el mundo zombi de la Chernarus postapocalíptica, un territorio de 225 kilómetros cuadrados situado en Europa del Este y devastado por una plaga zombi. Sin tutoriales, objetivos ni segundas oportunidades, el juego empuja a los jugadores a actuar por instinto, a buscar equipo a toda costa y a estar siempre alerta.

A diferencia de los juegos de disparos con guion, este es un mundo abierto creado por los jugadores donde el peligro proviene tanto de los demás supervivientes como de los infectados. Cada decisión tiene sus consecuencias: cuándo encender un fuego, si dejar entrar a alguien que se presenta con las manos en alto o cómo repartir las raciones de comida durante una tormenta. El hambre, la sed, las enfermedades y la pérdida de sangre contribuyen a crear un sistema de salud brutalmente realista que exige una gestión constante.

Los combates en DayZ son brutales. Una sola bala puede acabar con los jugadores, o los grupos pueden tenderte una emboscada y matarte, y reaparecer tras morir significa volver al punto de partida. No hay ningún mapa en el HUD, solo puntos de referencia y memoria, por lo que la exploración resulta realista y envolvente. Los sistemas de fabricación son mínimos pero significativos: férulas para piernas rotas, mochilas caseras o kits para encender fuego hechos con trapos y corteza.

El ambiente es de desolación, con pueblos abandonados, bosques encantados y un clima caprichoso que hacen que cada salida resulte desesperada y sin esperanza. Si te apasionan los juegos de supervivencia para Xbox de alto nivel con una narrativa emergente, DayZ es una de las experiencias más duras, extremas y alocadas que se pueden vivir en una consola. Eso sí, asegúrate de estar preparado, con el el mejor monitor para videojuegos… cada detalle inquietante y cada movimiento de los enemigos se notarán aún más.

Mi veredicto: Una implacable prueba multijugador en la que el hambre, la paranoia y la propia humanidad se convierten en tus enemigos más feroces.

8. Sin salir [El mejor juego de supervivencia para Xbox con una aventura en un patio trasero gigante]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas Xbox One, Xbox Series X Año de estreno Lanzamiento completo: 27 de septiembre de 2022. Avance del juego (acceso anticipado): 28 de julio de 2020 Desarrollador Obsidian Entertainment Duración media de la partida Entre 40 y 60 horas (depende del estilo de juego y del modo cooperativo) Características únicas Concepto de supervivencia en un espacio cada vez más reducido, combate basado en insectos, modo cooperativo sólido, construcción de bases, desarrollo de la historia

Sin salir miniaturiza a las personas hasta el tamaño de una hormiga y las deja en un jardín trasero suburbano que resulta familiar, pero terriblemente peligroso. Imagínate «Cariño, he encogido a los niños» con la intensidad de un juego de supervivencia, y te harás una idea.

Recogerás ramitas, briznas de hierba y savia para fabricar armas, armaduras y refugios. Cada objeto se convierte en una herramienta de supervivencia, e incluso una simple gota de agua que cuelga de una hoja puede salvarte la vida. Los combates van desde repeler a las hormigas soldado hasta librar batallas evasivas contra las arañas lobo, y cuentan con un útil modo «arachnofobia» para los más aprensivos.

La narración de historias sobre el medio ambiente es uno de los aspectos más destacados en este caso. A medida que exploras cajas de zumo abandonadas, robots de juguete y laboratorios secretos bajo tierra, vas desvelando poco a poco el misterio de cómo te miniaturizaron… y cómo revertir el proceso. Aunque puedes jugar en solitario, Grounded destaca especialmente en el modo cooperativo, por lo que es una de las mejores opciones para los mejores juegos multijugador.

Visualmente, el juego es muy atractivo, colorido y, sorprendentemente, tiene mucha atmósfera para tratarse de un patio trasero. Nightfall inspira un miedo auténtico, sobre todo cuando aparecen insectos gigantes y las linternas son tu única defensa.

Xbox Los aficionados a los juegos de supervivencia que busquen algo diferente, entrañable y sorprendentemente desafiante disfrutarán de Grounded como un respiro refrescante frente a los títulos de supervivencia más sombríos.

Mi veredicto: Una ingeniosa versión casera del género de supervivencia que combina encanto, peligro y una aventura cooperativa creativa a escala reducida.

9. El infierno verde [El mejor juego de supervivencia para Xbox en cuanto a realismo psicológico y de selva]

Nuestra puntuación 8.2

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Plataformas Xbox One, Xbox Series X Año de estreno Lanzamiento inicial para Windows: septiembre de 2019. Versiones para consola (Xbox One, PS4): junio de 2021 Desarrollador El tarro de lo espeluznante Duración media de la partida Entre 40 y 60 horas aproximadamente Características únicas Supervivencia realista en la selva, mecánicas relacionadas con la salud mental, modo historia con modo cooperativo y un sistema completo de fabricación y recolección

El infierno verde No solo te hace sobrevivir: pone a prueba tu voluntad de seguir adelante cuando todo parece estar en tu contra. Ambientado en lo más profundo de la desconocida Amazonía, el juego te sumerge en un mundo brutal donde cada decisión cuenta. Te despiertas solo, sin nada y herido. Desde el principio te ves obligado a pensar: no solo en sobrevivir, sino también en mantener la cordura.

La mecánica principal lleva el realismo más allá que la mayoría de los juegos del género. Encenderás fogatas con hojas secas y taladros manuales, fabricarás vendajes a partir de plantas específicas y dependerás de tu reloj para controlar tus niveles de calorías e hidratación. La selva reacciona a tus acciones: si cazás en exceso en una zona, la comida escasea; si ignorás una herida, se produce una infección. Incluso una sanguijuela que no se retire a tiempo puede provocar enfermedades y reducir tu cordura.

¿Qué es lo que realmente define El infierno verde es su sistema de atención a la salud mental. A medida que el trauma y el aislamiento de tu personaje se agravan, empieza a oír voces, a ver enemigos fantasmales y a cuestionarse qué es real. El infierno verde es uno de los pocos juegos de supervivencia para Xbox que exige prestar atención tanto al cuerpo como a la mente, lo que lo convierte en una opción ideal para los jugadores a los que les gusta juegos para un solo jugador en PC o una consola que te plantee un reto en todos los aspectos. Y si estás listo para enfrentarte a la selva, jugar en la el mejor portátil para juegos garantiza que no se pase por alto ni el más mínimo detalle del entorno, como un ligero movimiento entre los arbustos.

Mi veredicto: una pesadilla en la selva brutalmente realista que pone a prueba no solo la resistencia, sino también los límites de la cordura misma.

10. Conan Exiles [El mejor juego de supervivencia para Xbox: combate salvaje y reinos antiguos]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas Xbox One, Xbox Series X Año de estreno Fecha de lanzamiento oficial: 8 de mayo de 2018. Versión mejorada para Xbox Series X Desarrollador Funcom Duración media de la partida Varía mucho; suele superar las 100 horas debido a la exploración del mundo abierto, la construcción, el combate y el modo multijugador de supervivencia Características únicas Amplia personalización de personajes, sistema de construcción, mecánica de esclavos, elementos de supervivencia brutal y el universo de Conan

Conan Exiles te transporta a un universo despiadado e implacable en el que sobrevivir significa dominar el mundo y a tus enemigos. Basado en el universo de Conan el Bárbaro, El juego combina combates salvajes, historias para adultos y un enorme mundo abierto para ofrecerte uno de los mejores Xbox juegos de supervivencia con un toque antiguo único.

La mecánica del juego gira en torno a la búsqueda de recursos, la fabricación y la conquista. Los jugadores buscan reunir recursos para fabricar armas, armaduras y fortalezas completas. El combate es visceral, con esquivas, bloqueos y golpes con espadas gigantes en crudos combates uno contra uno o en incursiones salvajes. Conan cuenta con una característica única: el sistema Thrall, en el que golpeas a los PNJ, los llevas a tu campamento y quebrantas su voluntad para utilizarlos como artesanos, guardias o artistas.

Tendrás que mantener a raya parámetros clave como el hambre, la sed y la resistencia, al tiempo que te defiendes de las tormentas de arena venenosas y de «La Purga», un ataque aleatorio a gran escala por parte de los enemigos. Los servidores PvP aportan un nuevo nivel de intensidad al juego, en el que cada hora es una lucha por el control, la supervivencia y el dominio.

Los aficionados a las experiencias sandbox brutales como Consecuencias encontrarán en Conan Exiles un desafío digno, aunque con un ambiente más antiguo, de espadas y brujería, en lugar de Bethesdaruinas postapocalípticas al estilo de…

Mi veredicto: Combates salvajes, construcciones monumentales y una lucha por la supervivencia en un mundo donde reinan el poder y la brutalidad.

11. Dying Light: La Bestia [El mejor juego de supervivencia para Xbox con poderes salvajes y acción trepidante de parkour]

Nuestra puntuación 7.9

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Plataformas Xbox Series X/S, PC, PS5 (lanzamiento); se espera que llegue a PS4 y Xbox One a finales de 2025. Año de estreno 2025 Desarrollador Techland Duración media de la partida Varía mucho; suele superar las 100 horas debido a la exploración del mundo abierto, la construcción, el combate y el modo multijugador de supervivencia Características únicas Combate cuerpo a cuerpo y de desplazamiento brutalmente realista: desgarros, destrozos y parkour; un mundo abierto compacto pero denso: un valle rural (Castor Woods) repleto de zombis, mutantes y enemigos humanos.

In Dying Light: La Bestia, vuelves a meterte en la piel de Kyle Crane —el héroe que ya conocimos en el primer juego— tras haber sido capturado, sometido a experimentos con ADN zombi y recluido durante años. Liberado en el valle boscoso y rural de Castor Woods (un mundo abierto aterrador y bellamente recreado, inspirado en títulos como Twin Peaks), Crane debe vengarse del despiadado «Barón», que lo convirtió en un ser mitad hombre, mitad monstruo.

El mundo que te rodea sigue siendo peligroso: durante el día, los muertos vivientes deambulan lentamente y tú puedes buscar provisiones y trazar planes; por la noche, tu estado mutado se convierte tanto en un arma como en un riesgo. El parkour sigue siendo fundamental para la supervivencia —saltar, deslizarse y trepar para esquivar a las hordas o lanzar contraataques sorpresa— y ahora tu forma bestial te aporta una fuerza y una velocidad brutales, pero también te obliga a luchar contra la criatura que llevas dentro.

La jugabilidad no se limita a ofrecer un espectáculo visual: los enemigos (tanto infectados como humanos) son más inteligentes, más tácticos y mucho más versátiles que antes. El combate te obliga a combinar el combate cuerpo a cuerpo, el a distancia y el uso de elementos del entorno —señuelos, trampas, vehículos— y a gestionar recursos escasos en un mundo en el que la fuerza bruta por sí sola puede acabar abrumándote.

For Xbox jugadores que buscan una experiencia de supervivencia que combine la tensión de la vieja escuela, la brutalidad gráfica moderna, un diseño de mundo envolvente y un héroe que es a la vez presa y depredador, Dying Light: La Bestia ofrece una experiencia emocionante y sofisticada, con mucho en juego, y pone un broche de oro a tu lista de juegos de supervivencia.

Mi veredicto: Una evolución salvaje y trepidante del género de supervivencia zombi que combina la precisión del parkour con la furia primitiva en un nuevo capítulo de estilo cinematográfico.

Próximos juegos de supervivencia en Xbox

Si crees que el cartel de este año ha sido impresionante, la próxima tanda de Xbox Los títulos de supervivencia parecen aún más ambiciosos. Estos próximos lanzamientos prometen nuevos escenarios, mecánicas brutales y una narrativa profundamente emotiva que impulsan el género hacia adelante.

Pathologic 3 (2026) – La emblemática serie de terror y supervivencia regresa con un final inquietante. Prepárate para el deterioro psicológico, una gestión del tiempo desesperada y dilemas morales que hacen que la supervivencia dependa tanto de tu conciencia como de tu barra de salud.

– La emblemática serie de terror y supervivencia regresa con un final inquietante. Prepárate para el deterioro psicológico, una gestión del tiempo desesperada y dilemas morales que hacen que la supervivencia dependa tanto de tu conciencia como de tu barra de salud. The Lost Wild (estreno en 2025) – ImagenParque Jurásico a través de la lente de Alien: Aislamiento. Explorarás una selva frondosa repleta de dinosaurios inteligentes, mecánicas de sigilo y una tensión cinematográfica que redefine la lucha por la supervivencia entre depredadores y presas.

– ImagenParque Jurásico a través de la lente de Alien: Aislamiento. Explorarás una selva frondosa repleta de dinosaurios inteligentes, mecánicas de sigilo y una tensión cinematográfica que redefine la lucha por la supervivencia entre depredadores y presas. Prólogo: ¡Retrocedamos en el tiempo! (finales de 2025) – Un nuevo y misterioso simulador de supervivencia de PlayerUnknown Productions que sumerge a los jugadores en un mundo abierto donde la memoria y los viajes en el tiempo se entrelazan. Prepárate para disfrutar de entornos realistas, una narrativa emergente y un enfoque único de la supervivencia basada en la exploración.

Estos títulos se preparan para ofrecer ideas innovadoras, una tensión apasionante y un realismo de última generación, perfectos para Xbox aficionados a la supervivencia, ansiosos por afrontar lo que les depare el futuro.

Mi opinión general sobre los mejores juegos de supervivencia para Xbox

Xbox Los juegos de supervivencia siguen evolucionando, combinando creatividad, realismo y profundidad emocional de formas que hacen que los jugadores vuelvan en busca de más sufrimiento… y satisfacción. Da igual si lo que te apetece es explorar, librar combates brutales o poner a prueba tu resistencia psicológica: aquí encontrarás una experiencia de supervivencia que se adapta a tus instintos.

Para los recién llegados → Sin salir .

Su accesible modo cooperativo, sus coloridos gráficos y su ingeniosa mecánica de encogimiento lo convierten en una opción accesible, aunque desafiante, para los nuevos aficionados a los juegos de supervivencia.

Su accesible modo cooperativo, sus coloridos gráficos y su ingeniosa mecánica de encogimiento lo convierten en una opción accesible, aunque desafiante, para los nuevos aficionados a los juegos de supervivencia. Para creadores y exploradores → ARK: Supervivencia Evolucionada .

La combinación perfecta de construcción de bases, recolección de recursos y domesticación de dinosaurios, que ofrece horas y horas de descubrimiento y progresión.

La combinación perfecta de construcción de bases, recolección de recursos y domesticación de dinosaurios, que ofrece horas y horas de descubrimiento y progresión. Para los adictos a la adrenalina del PvP → Tranquilidad .

Un mundo despiadado e impredecible en el que cada encuentro puede acabar en traición, tiroteos o victoria. Es la prueba definitiva para los instintos de supervivencia y la astucia social.

Un mundo despiadado e impredecible en el que cada encuentro puede acabar en traición, tiroteos o victoria. Es la prueba definitiva para los instintos de supervivencia y la astucia social. Para los aventureros a los que les gusta la trama → Bajo el agua and The Long Dark .

Ambos destacan por su atmósfera y su tensión —uno bajo océanos alienígenas, el otro en medio de un páramo helado—, lo que recuerda a los jugadores que el aislamiento puede ser a la vez hermoso y aterrador.

and Ambos destacan por su atmósfera y su tensión —uno bajo océanos alienígenas, el otro en medio de un páramo helado—, lo que recuerda a los jugadores que el aislamiento puede ser a la vez hermoso y aterrador. Para los guerreros del modo cooperativo → Valheim .

Al combinar la mitología nórdica con la exploración y el trabajo en equipo, es una opción ideal para quienes disfrutan construyendo y luchando juntos.

Al combinar la mitología nórdica con la exploración y el trabajo en equipo, es una opción ideal para quienes disfrutan construyendo y luchando juntos. Para los amantes del terror → DayZ and Dying Light: La Bestia.

Estas dos obras ofrecen una experiencia de supervivencia cruda y de alto riesgo, en la que cada sombra esconde un peligro y cada anochecer pone a prueba tu temple.

Cada uno de estos juegos ofrece una experiencia de supervivencia única, desde la libertad creativa hasta un realismo desgarrador. En conjunto, demuestran por qué Xbox sigue siendo una de las mejores plataformas para los jugadores que buscan aventura, estrategia y la determinación de superar todas las adversidades.

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