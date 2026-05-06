Los 11 mejores juegos de mechas que no te puedes perder en 2025

Los mejores juegos de mechas te sitúan directamente en la cabina de una gigantesca máquina de guerra y te permiten vivir al máximo tu fantasía de poder. Aplastarse a robots, alienígenas, bichos o mechas rivales es la mitad de la diversión, y todo está pensado para que resulte ruidoso, contundente y exagerado.

Estos juegos realmente brillan cuando estás arrasando edificios y disparando armas que parecen totalmente poco prácticas fuera del universo de la ciencia ficción. Un juego de mechas realmente bueno no da la sensación de que simplemente estés pilotando una máquina – Da la sensación de que el mecha se mueve contigo, como si cada paso, cada giro y cada disparo surgieran directamente del instinto.

Puede que el género de los juegos de mechas esté un poco saturado, y por eso estamos aquí para ayudarte a descubrir las joyas ocultas entre tanta oferta. ¡Aquí tienes algunos juegos fantásticos del género de los mechas que te permitirán hacer pedazos a tus enemigos y sentir el poder que solo un traje blindado puede ofrecer!

Nuestra selección de los mejores juegos de mechas

Si te apetece meterte en la cabina de un traje mecánico, estas selecciones destacadas demuestran lo variado y emocionante que puede ser este género. Cada una de ellas destaca un aspecto diferente de los videojuegos de mechas, desde la personalización en profundidad hasta las batallas a escala de anime, pasando por el trepidante combate aéreo.

Armored Core VI (2023) – ¡Es un juego de mechas al estilo Souls en el que personalizas tu mecha y luchas contra jefes gigantes por el destino de todo un planeta! Super Robot Wars 30 (2021) – Lucha junto a tus personajes de anime favoritos y sus mechas en un juego crossover épico. Demonio contra máquina (2019) – Una preciosa aventura de mechas en la que luchas para salvar a la humanidad de una IA que no es lo que parecía

¿Listo para encontrar el juego de mechas que mejor se adapta a tu estilo? La lista completa te ofrece una selección más detallada de títulos centrados en la estrategia, aventuras con una trama sólida y juegos de acción trepidante.

1Los 1 mejores juegos de mechas en los que sumergirse

Si estás buscando los mejores juegos de mechas que satisfagan la fantasía de poder tener un enorme traje blindado a tu disposición, ¡estos títulos son los mejores que hay! Tanto si quieres crear un tanque blindado repleto de armas como algo rápido y maniobrable, ¡estos juegos te permiten diseñar tu mecha tal y como tú quieras!

1. Armored Core VI: Las llamas de Rubicón [La mejor experiencia de combate mecánico a alta velocidad]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X|S Año de estreno 2023 Creador/es FromSoftware Duración media de la partida unas 50 horas

La sexta entrega de la Armored Core Esta franquicia destaca por su gran variedad de opciones de personalización y sus épicos combates entre mechas, que devuelven al juego su ritmo trepidante. Aquí se pondrán a prueba tus reflejos y tu velocidad en uno de los los mejores juegos de TPS. Puedes crear tu mecha como más te guste.

Desde un veloz mecha con lanzacohetes hasta un lento tanque blindado con un cañón automático pesado, pasando por todo lo que hay entre medias. Cada misión será única, ya que tú mismo crearás un mecha capaz de enfrentarse a los campos de batalla de un futuro lejano.

Este juego realmente da en el clavo a la hora de hacer realidad la fantasía de probar diferentes configuraciones y enfrentarlas a tus enemigos en combates trepidantes al estilo Souls. Con más de 11 años de diferencia entre Armored Core 5 Y con este juego, la gente estaba deseando volver a jugar a Armored Core, ¡y las más de 38 000 reseñas positivas en Steam lo demuestran! Si quieres darle una oportunidad, ¡échale un vistazo al juego!

Mi veredicto: Armored Core VI destaca entre los jugadores que buscan experimentar con la configuración de sus mechas y disfrutar de combates rápidos y despiadados, y su gran variedad de opciones de personalización aporta a cada misión un toque personal que pocos juegos de mechas pueden igualar.

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2. Super Robot Wars 30 [La mejor experiencia de Tactics con crossovers de anime]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas PlayStation 4, Nintendo Switch, PC Año de estreno 2021 Creador/es BANDAI NAMCO Entertainment, B.B.STUDIO CO., LTD. Duración media de la partida unas 70 horas

Cuando se cumple el 30.º aniversario de cualquier cosa, hay que darle mucha importancia, y Super Robot Warslo hizo conSuper Robot Wars 30. Estoun juego de rol fenomenal Este juego de estrategia por turnos presenta un gran cruce de universos en el que diversos personajes de anime y mechas se unen para enfrentarse entre sí y a sus enemigos.

Si te encantan las grandes explosiones y las cifras aún más impresionantes, ¡este juego te va a encantar! Super Robot Wars ¡He conseguido sacarlo de Japón, y sin duda es un juego fantástico para compartir con el público angloparlante y amante de los mechas! Y aunque quizá no sea el el mejor juego de estrategia ¡En definitiva, es una auténtica declaración de amor al anime de mechas y a todos tus personajes favoritos!

Todos los personajes parecen sacados de las páginas de tu manga favorito, y son capaces de interactuar entre sí en este mundo desconocido de una forma maravillosamente familiar. Super Robot Wars ¡Tiene la dosis justa de estrategia y personajes para que cualquier fan se vuelva loco!

Mi veredicto: Super Robot Wars 30 Es todo un éxito entre los aficionados a los crossovers de anime de mechas, y su combinación de espectáculo, personalidad y estrategia lo convierte en una recomendación segura para los jugadores que buscan un auténtico fan service plasmado en combates satisfactorios.

★ La mejor experiencia de táctica con crossovers de anime Super Robot Wars 30 Compra en Eneba

3. Daemon X Machina [El mejor juego de mechas de acción y espadas con estilo]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas Nintendo Switch y PC Año de estreno 2019 Creador/es Maravilloso primer estudio Duración media de la partida ~53 horas

Este juego ha sido producido por Kenichiro Tsukuda, quien también produjo los juegos de Armored Core, y a primera vista, ambos parecen similares. Pero la personalización hace que Daemon X Machina ¡parece un juego completamente nuevo!

La posibilidad de personalizar el rostro y el cuerpo de tu PC, además de tu mecha, le da un toque especial y aumenta la diversión mientras tu personaje se une a los últimos supervivientes de la humanidad en la lucha contra los «Arms of Immortals».

Si lo tuyo es la acción trepidante, este un juego de acción trepidante ofrece diversión sin fin. Bailar alrededor de enormes máquinas enemigas en un mecha mientras las haces pedazos nunca pasa de moda, y el estilo artístico vibrante y llamativo hace que cada batalla destaque. Es una opción genial si te gusta ajustar tus configuraciones y acabar con los enemigos con estilo.

Mi veredicto: Daemon X Machina atrae a los jugadores que buscan velocidad, estilo y una gran variedad de configuraciones, y su presentación dinámica convierte cada misión en un campo de juego lleno de energía para los mechas.

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4. SYNDUALITY: El eco de Ada [La mejor aventura postapocalíptica con mechas]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas PlayStation 5, Xbox One, PC Año de estreno 2025 Creador/es Estudio de videojuegos Duración media de la partida ~350 horas

SYNDUALITY: El eco de Ada te sumerge en un mundo en ruinas donde los pilotos y sus compañeros de IA dependen unos de otros para sobrevivir. Tú controlas un mecha Coffin, personalizas su equipamiento y te enfrentas a misiones en paisajes azotados por tormentas, mientras tu IA Magus te guía y reacciona a tus decisiones.

La jugabilidad, en cada instante, resulta muy fluida. Tu Magus aporta personalidad a cada partida, advirtiéndote de las amenazas y marcando tus tácticas. El combate se centra en el movimiento, el cambio de armas y la personalización del mecha, y cada configuración te lleva a adoptar un estilo diferente.

Las imágenes transmiten una energía limpia propia de la ciencia ficción, con elegantes diseños de mechas, elementos luminosos en la interfaz de usuario y tormentas que hacen que cada salida de combate resulte intensa.

Mi veredicto: SYNDUALITY: El eco de Ada destaca por ser un juego de mechas trepidante y evocador, con una sólida dinámica entre pilotos y IA, ideal para aquellos jugadores que buscan combates elegantes en un mundo de ciencia ficción lleno de atmósfera.

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5. Titanfall 2 [La mejor campaña de mechas en un FPS de ritmo trepidante]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas PlayStation 4, Windows, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es Respawn Entertainment Duración media de la partida Unas 7 horas

Claro, a todos nos apetece dedicarnos a hacer volar por los aires todo lo que se nos pone por delante con un potente cañón automático, ¿no? En este shooter de mechas en primera persona, pasarás tiempo tanto a pie como dentro de tu mecha mientras luchas por sobrevivir tras las líneas enemigas.

Este juego no solo cuenta con una historia maravillosa, sino que también incluye un sistema de movimiento épico que resulta fluido y divertido. Uno no pensaría que se puede disfrutar del tiempo que se pasa fuera del mecha en un juego de mechas. Sin embargo, desplazarse y saltar fuera del traje es tan divertido como ir pisando fuerte.

Titanfall 2 se encuentra entre loslos mejores juegos de disparos en primera persona con batallas épicas y armas increíbles. ¡Desde cañones hasta lanzacohetes, pasando por una escopeta épica, podrás hacer volar por los aires tanto a mechas como a humanos! La historia es divertida y cinematográfica, la acción y el combate son trepidantes y emocionantes, y la sensación de estar dentro de un mecha de combate es tan emocionante como cabría esperar.

Mi veredicto: Titanfall 2 sigue siendo una de las mejores opciones para los jugadores que buscan un juego de disparos en primera persona trepidante y secuencias de mechas increíbles. Su combinación de libertad de movimiento y ritmo cinematográfico hace que toda la campaña sea inolvidable.

★ La mejor campaña de mechas en un FPS de ritmo trepidante Titanfall 2 Compra en Eneba

6. WolfStride [El mejor RPG de mechas con drama de torneos]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas PC Año de estreno 2021 Creador/es Estudios sobre la fe del padre Duración media de la partida unas 25 horas

Mientras que la mayoría de los juegos de mechas se centran en combates de mechas en guerras y batallas a gran escala, ¡este juego toma esas enormes máquinas de guerra y las traslada a un estadio deportivo! ¡Juegas como los valientes desvalidos e intentas llevar un mecha destartalado hasta la final de un gran torneo!

Este juego es a partes iguales un juego de rol y un simulador de combate con mechas, en el que tendrás que preparar tu mecha para participar en el Torneo del Dios Dorado Definitivo. Tendrás que construir tu mecha desde cero para enfrentarte a rivales difíciles y mantenerte un paso por delante de tus enemigos.

Tanto la historia como la jugabilidad te hacen sentir como si apenas pudieras mantenerte a flote, incluso cuando empiezan a llover las victorias. Es un juego divertido que cambia el campo de batalla por el estadio deportivo, ¡pero la tensión sigue siendo la misma!

Mi veredicto: WolfStride es perfecto para los jugadores a los que les gustan las historias centradas en los personajes y entretejidas con tensos duelos uno contra uno entre mechas, y su narrativa de superación le da un peso especial a cada mejora y cada victoria.

★ El mejor RPG de mechas con toda la emoción de los torneos WolfStride Compra en Eneba

7. Pizza Titan Uotros [El mejor juego de mechas caótico para divertirse a lo grande]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas PC Año de estreno 2018 Creador/es Caída controlada Duración media de la partida Unas 5 horas

Los mechas pueden hacer un montón de cosas increíbles. Pueden volar, luchar y, en este juego, ¡repartir pizza! Sí, en Pizza Titan Ultra Tu mecha tiene una pizzería integrada en el pecho a modo de núcleo blindado, y es una combinación bastante divertida.

Tienes que completar tus entregas mientras luchas contra el equipo enemigo de robots que tu rival envía para detenerte. Son robots con forma de ratón liderados por un cyborg que, desde luego, no es un sustituto de la mascota de la pizza con forma de ratón, ni mucho menos.

El juego es divertido y, sin duda, una fantasía de poder en la que destrozas robots enemigos y persigues a los clientes en entornos totalmente destructibles.

En el juego tendrás que completar numerosas misiones mientras te abres paso rodando, destrozando, cortando y pisoteando por toda la gran ciudad, ¡y es sencillamente divertido! Además, el mecha es totalmente personalizable, ¡así que podrás repartir pizzas con un estilo elegante y llamativo!

Mi veredicto: Pizza Titan Ultra se nutre de la tontería, la destrucción y el estilo, y satisface las ganas de aquellos jugadores que buscan un juego de mechas que no se toma a sí mismo en serio, pero que sigue siendo tremendamente entretenido.

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8. MechWarrior 5: Mercenarios [La mejor fantasía de mechas clásicos]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC, Xbox One, PlayStation 4 Año de estreno 2021 Creador/es Piranha Games Duración media de la partida ~36 horas

Uno de los dos juegos de esta lista que se desarrolla en el Battletechuniverso, elMechwarrior En estos juegos te metes en la piel de una empresa mercenaria en el año 3015. Innumerables facciones y corporaciones luchan por el dominio de las estrellas, y tu mecha está ahí fuera simplemente tratando de cobrar y sobrevivir un día más.

Al igual que en otros juegos de mechas, estas fábricas andantes de armas se pueden personalizar, ¡y puedes construir tu mecha como más te guste!

Te sientes realmente imparable mientras te abres paso a toda velocidad por la Esfera Interior a bordo de tu mech, y el juego realmente recrea esa fantasía de poder de los antiguos juegos de MechWarrior. Puedes destruir tanques, aviones, bases y edificios. Lo único que realmente puede detenerte es otro mech, aunque no por mucho tiempo. El Battletech Universe está repleto de mechas increíbles y de una gran cantidad de trasfondo, y estos son precisamente el tipo de juegos que querrán jugar los amantes de los mechas.

Mi veredicto: MechWarrior 5 Es ideal para los jugadores que buscan una guerra de mechas de gran impacto con un toque mercenario, y su personalización, junto con la destrucción a gran escala, encajan a la perfección con la fantasía clásica de Battletech.

★ La mejor fantasía de mechas y superpoderes clásica MechWarrior 5: Mercenarios Compra en Eneba

9. Al frente [El mejor juego de estrategia con mechas tácticas]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas PC Año de estreno 2018 Creador/es Juegos de subconjuntos Duración media de la partida ~53 horas

La mayoría de los juegos de mechas están pensados para ofrecer experiencias trepidantes y espectaculares, con un montón de explosiones. Sin embargo, hay varios juegos de estrategia de mechas en el mercado y uno de los mejores es Al frente. En este juego te enfrentas en una partida de ajedrez con un equipo de mechas que viajan en el tiempo contra las fuerzas insectoides de los Vek, donde la posición de tus mechas es tan importante como tu potencia de fuego. El juego ha sido creado por el mismo equipo de desarrollo que FTL: Más rápido que la luz, así que ya sabes que va a ser un pequeño roguelike divertido y estratégico.

Si te gusta resolver acertijos y pensar estratégicamente, sin dejar de lanzar uno que otro puñetazo robótico a los insectos invasores, entonces Al frente Es para ti. Es un juego que pone a prueba la mente, pero cuando consigas una victoria impecable, ¡te sentirás realmente inteligente!

Mi veredicto: Al frente Es ideal para los jugadores a los que les gusta el combate reflexivo, similar a un rompecabezas, y su diseño bien pulido premia el posicionamiento inteligente más que la fuerza bruta, lo que convierte cada victoria en un auténtico triunfo.

★ El mejor juego de estrategia con mechas tácticas Al frente Compra en Eneba

10. El Rompedor de Barreras [El mejor juego de supervivencia con mechas y construcción de bases]

Nuestra puntuación 8.6

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Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S Año de estreno 2021 Creador/es EXOR Studios Duración media de la partida ~24 horas

Incorporar mechas a un juego de defensa de torres y exploración resulta sumamente interesante, y eso es precisamente lo que El Rompedor de Barreras ¡Sí! Este juego tiene elementos de construcción de bases y exploración, además de una historia bastante interesante… todo ello dentro de los límites de un traje mecha.

Mientras tu personaje intenta establecer una conexión bidireccional entre el planeta Galatea 37 y la Tierra, tendrá que construir una base, recolectar energía y defenderse de una horda de animales salvajes enfurecidos. Es muy divertido meterse dentro del mecha y utilizarlo para recolectar recursos y defender tu base; además, el juego es muy entretenido.

Este juego te engancha con una campaña de varias horas, o puedes ajustar la dificultad en el modo «sandbox», haciendo que el juego sea tan fácil o tan difícil como quieras. Pero, independientemente de cómo elijas jugar Rift Breaker¡Te lo pasarás genial!

Mi veredicto: El Rompedor de Barreras destaca entre los jugadores que buscan acción, gestión de recursos y construcción de defensas en un solo juego, y sus mecánicas hacen que la exploración y el combate resulten siempre gratificantes.

★ El mejor juego de supervivencia con mechas y construcción de bases El Rompedor de Barreras Compra en Eneba

11. BattleTech [La mejor experiencia de táctica mecánica tradicional]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PC Año de estreno 2018 Creador/es Ideas descabelladas Duración media de la partida ~52 horas

Este juego se inspiró en el BattleTech juego de mesa e inspirado MechWarrior Online, y hay una razón por la que se trata de una franquicia tan importante. En BattleTech, el jugador debe hacer frente a una guerra civil en la Esfera Interior como líder de una banda de mercenarios.

Al igual que en los demás juegos, tu escuadrón de mercenarios acepta contratos y tú personalizas tus mechas para llevar a cabo la misión. ¿Tendrás un escuadrón de ataque arrollador que arrasa con todo a su paso, o uno rápido y ágil? ¡Ambas opciones son posibles!

Este juego de estrategia por turnos realmente parece seguir las reglas del juego de mesa y ofrece muchas posibilidades estratégicas. Además, puedes jugar con y contra los Mechs clásicos de la Battletech ¡Explora el universo y personalízalos a tu gusto!

Mi veredicto: BattleTech es ideal para los jugadores que buscan un ajuste minucioso del equipamiento y una estrategia metódica por turnos, y su fidelidad a las raíces de los juegos de mesa le confiere una longevidad y una solidez que pocos juegos de mechas alcanzan.

★ La mejor experiencia de estrategia con mechas tradicionales BattleTech Compra en Eneba

Próximos juegos de mechas que todo piloto debería conocer

El género de los mechas vuelve a estar en auge, y estos próximos títulos ya están despertando gran expectación. Cada uno de ellos ofrece a los aficionados a los mechas mucho que esperar de la próxima oleada de lanzamientos:

La bestia de la reencarnación (por confirmar, 2026) – Este juego apuesta por combates de mechas crudos y trepidantes con una temática de reencarnación que te permite hacer evolucionar tu máquina a lo largo de las batallas. Los primeros avances apuntan a un tono más oscuro y a combates de gran impacto, y ya tengo curiosidad por ver hasta qué punto llega el sistema de progresión.

– Este juego apuesta por combates de mechas crudos y trepidantes con una temática de reencarnación que te permite hacer evolucionar tu máquina a lo largo de las batallas. Los primeros avances apuntan a un tono más oscuro y a combates de gran impacto, y ya tengo curiosidad por ver hasta qué punto llega el sistema de progresión. STARBITES (por confirmar, 2026) – Un elegante juego de estrategia de ciencia ficción con escuadrones de mechas y batallas tácticas en mundos alienígenas. Su estilo visual limpio y su mecánica de combate por equipos lo convierten en un futuro favorito para los jugadores a los que les encanta crear y optimizar sus unidades.

– Un elegante juego de estrategia de ciencia ficción con escuadrones de mechas y batallas tácticas en mundos alienígenas. Su estilo visual limpio y su mecánica de combate por equipos lo convierten en un futuro favorito para los jugadores a los que les encanta crear y optimizar sus unidades. Steel Century Groove (enero de 2026) – Probablemente el más experimental de todos. Combina mecánicas basadas en el ritmo con acción de mechas, y solo el concepto ya resulta alucinante en el mejor sentido de la palabra. Si la ejecución sale bien, podríamos estar ante uno de los juegos de mechas más originales de los últimos años.

Estos próximos juegos de mechas prometen aportar un soplo de aire fresco al género. Si te encanta arrasar los campos de batalla a bordo de máquinas gigantes, no te los pierdas: hay mucho por lo que emocionarse.

Mi opinión general sobre los mejores juegos de mechas

Los juegos de mechas se disfrutan de forma diferente según el tipo de jugador que seas, y esta lista te ofrece un punto de partida claro, independientemente de tu ritmo, estilo o tono preferidos. Algunos de ellos se centran en la acción pura, otros premian la planificación o la personalización, pero cada uno muestra una faceta distinta del género:

Para los jugadores que buscan duelos trepidantes y una gran libertad a la hora de crear sus personajes → Armored Core VI: Las llamas de Rubicón . Sus misiones trepidantes y sus infinitas posibilidades de personalización lo convierten en el punto de partida ideal para cualquiera que busque el dominio mecánico en estado puro.

→ . Sus misiones trepidantes y sus infinitas posibilidades de personalización lo convierten en el punto de partida ideal para cualquiera que busque el dominio mecánico en estado puro. Para los aficionados a los juegos de disparos en primera persona que buscan batallas cinematográficas tanto dentro como fuera de la cabina → Titanfall 2 . El sistema de movimiento aporta un dinamismo constante, y cada enfrentamiento con un mecha parece diseñado a medida para ofrecer la máxima intensidad.

→ . El sistema de movimiento aporta un dinamismo constante, y cada enfrentamiento con un mecha parece diseñado a medida para ofrecer la máxima intensidad. Para los aficionados a los juegos de acción y espadas que buscan estilo, movilidad y equipamientos alocados → Daemon X Machina . Apuesta por el color, la velocidad y una puesta en escena llamativa como pocos juegos de mechas se atreven a hacer.

→ . Apuesta por el color, la velocidad y una puesta en escena llamativa como pocos juegos de mechas se atreven a hacer. Para los jugadores a los que les gustan las historias y disfrutan con las tramas de los personajes combinadas con combates de mechas bien pensados → WolfStride. El formato del torneo le da al juego un aire de lucha y de equipo revelación que se va intensificando con cada victoria.

Tanto si te gusta la velocidad, la estrategia o el espectáculo, aquí encontrarás un juego de mechas que se adapta a tu estilo de juego y te ofrece un asiento de primera en la cabina.

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