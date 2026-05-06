Los 16 mejores juegos de Total War para vivir batallas épicas en 2025

Elegir el mejor juego de Total War es como echar un vistazo a las rebajas de Steam el día de paga: hay demasiadas opciones y muy poco tiempo. Cada uno ofrece una experiencia diferente: asedios romanos, duelos de samuráis o auténticas guerras de monstruos. Podrías pasar semanas volviendo a jugarlos todos, o simplemente dejar que alguien que ya los conoce te guíe.

He recorrido todos los mapas, he perdido imperios, los he reconstruido y he descubierto las campañas que siguen estando a la altura. Algunas premian la paciencia, otras la brutalidad pura, pero todas se ganan su lugar. Si buscas una estrategia contundente y combates que te marquen, este es el lugar donde plantar tu estandarte.

Our Las mejores opciones de juegos de la serie Total War

Total War es una máquina del tiempo con un simulador de guerra integrado. En un momento estás defendiendo las murallas de un castillo contra una torre de asedio y, al siguiente, estás solicitando ataques de artillería que convierten el campo de batalla en un cráter humeante. Pero con tantos clásicos, ¿por dónde empezar? Estas son mis recomendaciones favoritas, que siguen estando a la altura:

Total War: Shogun 2 (2011) – Lo mejor de la guerra en el Japón feudal. Domina el arte de la katana, sé más astuto que los clanes rivales y demuestra que tienes lo que hay que tener para convertirte en shogún. Ganarás puntos extra si gritas «¡BANZAI!» antes de cada carga. Napoleón: Guerra total (2010) – Dirige a la Grande Armée en grandiosas campañas por toda Europa y reescribe la historia con cada descarga de cañones. Spoiler: el invierno ruso sigue odiándote. Total War: Warhammer III (2022) – Dioses del caos, demonios gigantes y ejércitos en los que hay dragones de verdad. Imagínate las batallas de «El Señor de los Anillos» llevadas al extremo.

He clasificado estos juegos en función de la profundidad de la campaña, la mecánica de combate, la rejugabilidad y lo bien que se mantienen hoy en día. Elige uno, empieza a jugar y despídete del fin de semana.

Los 16 mejores juegos de Total War: lidera, conquista, domina

Aquí tienes la lista completa de Battlefield: todos los títulos de la serie principal Total War El juego está clasificado y listo para su revisión.

¿Crees que tu favorito se merece la corona? A ver si es capaz de mantener el tipo.

1. Total War: Shogun 2 [El mejor juego de la serie Total War en general]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Estrategia global, tácticas en tiempo real Plataformas PC Año de estreno 2011 Desarrollador Creative Assembly Editor Mezclar Duración media de la partida Entre 50 y 150 horas o más Ideal para Aficionados al Japón feudal, la precisión táctica y la diplomacia de alto riesgo Características únicas Bonificaciones específicas de cada clan, la mecánica «Realm Divide», impresionantes paisajes japoneses y auténticas batallas samuráis

Shogun 2es elTotal War una serie reducida a su esencia: acero y estrategia. Ambientada en El periodo Sengoku del Japón del siglo XVI, juegas como uno de los varios clanes que intentan unificar el país bajo su estandarte. La trama es sencilla, pero impactante. Cada victoria te acerca un poco más a convertirte en shogún, y cada traición puede echar por tierra años de progreso.

Las batallas son trepidantes. El terreno, las condiciones meteorológicas y la disposición de las tropas son tan importantes como el número de efectivos. Además, está La Frontera de los Reinos, ese momento en el que todos los demás clanes se alían contra ti en cuanto te has vuelto demasiado poderoso. Es a la vez emocionante y agotador: la diplomacia se va al traste y todo se reduce a espadas y ashigaru.

Por qué lo elegimos Shogun 2 alcanza ese punto ideal en el que cada aspecto del juego cumple a la perfección. «Realm Divide» te mantiene en vilo incluso cuando vas ganando, los clanes ofrecen una experiencia de juego realmente distinta y las batallas son auténticas joyas cinematográficas. Unos mapas espectaculares, una IA inteligente y una estrategia milimétrica lo convierten en un claro número uno.

The los mapas son impresionantes incluso ahora. Las flores de cerezo que flotan sobre el campo de batalla, los puertos de montaña nevados y los asedios a lo largo de costas envueltas en niebla te hacen detenerte un instante antes de ordenar la siguiente carga. La variedad de productos es amplia, y las bonificaciones de cada clan influyen sutilmente en tu estilo de juego sin alterar el equilibrio.

No todo encaja: las batallas navales parecen más una tarea rutinaria que un rompecabezas táctico, y «Realm Divide» puede alargar la fase final del juego más de lo necesario. Pero cuando Shogun 2 funciona (lo cual ocurre la mayoría de las veces), es el el mejor juego de Total Warcon diferencia.

2. Napoleón: Guerra total [Lo mejor en cuanto a precisión histórica]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Estrategia global, tácticas en tiempo real Plataformas PC Año de estreno 2010 Desarrollador Creative Assembly Editor Mezclar Duración media de la partida 40-120+ horas Ideal para Los amantes de la historia que buscan campañas con un toque de humo de cañón Características únicas Tres campañas independientes, recreaciones de batallas históricas, sistemas de clima y moral, y un árbol tecnológico específico para cada época

Napoleón: Guerra total te pone en la piel de uno de los generales más ambiciosos de la historia y te reta a que lo superes. La campaña se divide en tres actos: Italia, Egipto y Europa, cada unorepleta de detalles históricos. Desde los uniformes de las tropas hasta la forma en que el terreno nevado entorpece el avance de tu ejército, es una auténtica oda a la guerra napoleónica.

La trama y el escenario son sus puntos fuertes. Las escenas cinemáticas enmarcan cada campaña como si se tratara de un documental de guerra, y los acontecimientos guionizados te sumergen de lleno en los libros de historia. Además, es uno de los pocos Total War juegos en los que el De hecho, parece que la IA tiene un plan de acción más allá de «cobrar por todo».

Por qué lo elegimos Napoleón Recrea el ambiente de la época como ningún otro. Los uniformes, las tácticas y los campos de batalla rezuman autenticidad, y las campañas se desarrollan como un drama histórico perfectamente escenificado. La combinación de efectos meteorológicos, gestión de la moral y estrategia bélica lo convierte en la elección definitiva para los jugadores que buscan una historia llena de acción, humo y marchas en formación.

Desde el punto de vista mecánico, se centra especialmente en el combate con pólvora – La disposición de la infantería de línea y la artillería, así como la moral, son factores más importantes que la fuerza bruta. Las condiciones meteorológicas desempeñan un papel fundamental: la lluvia empapa la pólvora, la niebla reduce la visibilidad y la nieve merma la resistencia de tus tropas.

No es perfecto. Las batallas navales siguen siendo lentas, y el campaña programada esta estructura ofrece menos libertad que el estilo «sandbox» Total War entradas. Pero si lo que buscas es autenticidad, batallas cinematográficas y una campaña que parece sacada de una miniserie de HBO, *Napoleón* cumple con creces.

3. Total War: Warhammer III [Lo mejor para los aficionados a la fantasía]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Estrategia global, táctica en tiempo real, fantasía Plataformas PC Año de estreno 2022 Desarrollador Creative Assembly Editor Mezclar Duración media de la partida Entre 100 y más de 300 horas Ideal para Los amantes de la fantasía que buscan batallas colosales y una variedad absurda de unidades Características únicas Cuatro facciones del Caos, combates de supervivencia, una amplia variedad de unidades, Warhammer integración de la mitología del universo

Warhammer III is Total War con el dial de fantasía completamente roto. La campaña te sumerge en un guerra entre los dioses del Caos y todos los demás, con facciones que van desde los ejércitos de Kislev, capaces de manejar el hielo, hasta los dragones voladores de Cathay. Si te gusta la trama y los personajes, esta es la mejor opción Total War. Cada facción cuenta con un trasfondo propio lleno de historia, señores legendarios y mecánicas de campaña.

La jugabilidad es casi abrumadora. Cada ejército se juega de forma diferente – Tzeentch manipula el mapa, Khorne se dedica a partir caras, Cathay mantiene el equilibrio entre la armonía y el comercio, y así sucesivamente. Las batallas son un auténtico espectáculo: gigantes que luchan contra demonios, caballería que carga contra las filas de los muertos vivientes, hechizos que abren brechas en las filas enemigas. Es caótico, en el mejor sentido de la palabra.

Por qué lo elegimos Warhammer III es el mejor escenario para la guerra fantástica. No hay nada que se le pueda comparar en cuanto a variedad de unidades, las facciones son tremendamente distintas y las batallas son un auténtico espectáculo visual. Es un festín de trasfondo, monstruos y estrategia desmesurada que ningún amante de la fantasía Total War El jugador debería fallar.

Los gráficos y el diseño del mundo son impresionantes. Los Reinos del Caos son un campo de juego de pesadilla con paisajes cambiantes, mientras que las llanuras nevadas de Kislev y las ciudades doradas de Cathay parecen sacadas directamente de un Warhammer Libro de arte. ¿Precisión histórica? Olvídalo. Aquí, los dragones se comen la precisión histórica para desayunar.

El inconveniente es el ritmo de la campaña. El La mecánica de Chaos Rift puede resultar repetitiva, y es posible que los jugadores novatos se sientan abrumados por la enorme cantidad de detalles que hay que gestionar. Pero para los aficionados a la fantasía, eso forma parte de su encanto: es un juego denso, trepidante y de una creatividad sin límites.

4. Total War: Roma II [Lo mejor para principiantes]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Estrategia global, tácticas en tiempo real Plataformas PC Año de estreno 2013 Desarrollador Creative Assembly Editor Mezclar Duración media de la partida 60-200+ horas Ideal para Los principiantes que busquen un entorno abierto, amplio y accesible para iniciarse en el juego Características únicas Un mapa de campaña extenso, facciones iniciales variadas, gestión de provincias y un sistema político optimizado

Roma II te transporta al Mediterráneo de la Antigüedad con una misión sencilla: haz de tu pequeño rincón del mapa el tipo de imperio del que hablan los historiadores. Para los principiantes, es el título más accesible de la serie. La mecánica del juego es compleja, pero no tan exigente como para que unos cuantos errores te dejen fuera de combate.

The la trama es poco coherente, lo que te permite crear tu propia historia como Roma, Cartago, Egipto o cualquiera de las docenas de facciones. Es un campo de entrenamiento perfecto para experimentar con las mecánicas del juego: gestionar provincias, mantener el orden público y descubrir cómo convertir un ejército heterogéneo en una fuerza capaz de conquistar un continente.

Por qué lo elegimos Roma II ofrece a los nuevos jugadores un respiro sin restar profundidad a la estrategia. El mapa de la campaña es enorme, pero manejable; la variedad de facciones te permite experimentar, y las batallas tienen un aire épico sin que sea necesario llevar años de Total War experiencia para ganar. Es la mejor forma de iniciarse en la serie.

El diseño de World sigue siendo impresionante, con un mapa extenso que abarca desde los desiertos del norte de África hasta las brumosas colinas de Britannia. El Las batallas son espectáculos grandiosos y cinematográficos, y aunque en cuanto a la precisión histórica se toman algunas libertades, el aspecto general y la atmósfera captan a la perfección el espíritu de la época.

No está exento de defectos. En el momento de su lanzamiento, Roma II era famoso por sus errores (la mayoría ya están solucionados), y la IA a veces tiene la perspicacia estratégica de un legionario sonámbulo. Pero como forma de aprender Total War si no te machacan en tus primeras 20 jugadas, es difícil de superar.

5. Medieval II: Total War [Lo mejor para disfrutar de un ambiente medieval]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Estrategia global, tácticas en tiempo real Plataformas PC Año de estreno 2006 Desarrollador Creative Assembly Editor Mezclar Duración media de la partida 60-200+ horas Ideal para Los principiantes que busquen un entorno abierto, amplio y accesible para iniciarse en el juego Características únicas Un mapa de campaña extenso, facciones iniciales variadas, gestión de provincias y un sistema político optimizado

Medieval II: Total War es donde la crudeza y la grandeza de la serie se funden en un equilibrio perfecto. En cuanto suenan los cantos gregorianos sobre el mapa de campaña, te sientes totalmente inmerso en el juego. Eres un gobernante que se mueve entre las intrincadas intrigas políticas, la fe y las disputas de la Edad Media. Cada facción ofrece una experiencia diferente, desde el dominio del arco largo inglés hasta los mongoles, que arrasan todo a su paso como una marea imparable.

Por qué lo elegimos Medieval II capta el ambiente medieval mejor que cualquier otro título de la serie. La combinación de combates crudos, política religiosa e intrigas dinásticas te hace sentir como si estuvieras gobernando un reino vivo y palpitante, y esa atmósfera no ha sido superada desde entonces.

It destaca por su rigor histórico. Las unidades, las armaduras y los asentamientos tienen un aspecto y una atmósfera muy realistas. Los sistemas políticos y religiosos también reflejan el caos de la época. El diseño del mundo sigue siendo impresionante a pesar de su antigüedad, con campos de batalla salpicados de castillos, ríos y ondulantes tierras de cultivo que hacen que cada enfrentamiento resulte cinematográfico.

Donde falla es La imprevisibilidad de la IA. A veces, las facciones enemigas actúan con gran ingenio; otras, desperdician ejércitos en ataques incomprensibles. Pero el encanto compensa estas peculiaridades, sobre todo cuando los dramas personales de tu familia real se extienden al campo de batalla, un toque de profundidad en la trama que pocos títulos posteriores logran igualar.

6. Total War: Warhammer II [Ideal para campañas de fantasía con personajes de todo tipo]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Estrategia global, tácticas en tiempo real Plataformas PC Año de estreno 2017 Desarrollador Creative Assembly Editor Mezclar Duración media de la partida 70-250+ horas Ideal para Aficionados a las campañas de fantasía variadas Características únicas Cuatro razas distintas, condiciones de victoria variadas, campaña «Vórtice» y un mapa del mundo muy detallado

Total War: Warhammer II es donde la serie apostó fuerte por la variedad. Cuatro razas, cuatro estilos de juego totalmente diferentes, y un mapa de campaña que pasa de ruinas en la selva y páramos helados a desiertos plagados de muertos vivientes. ¿El resultado? Cada campaña resulta novedosa y presenta nuevos peligros.

It destaca por su diseño de vanguardia y la diversidad de facciones en mi clasificación. Los hombres lagarto no se parecen en nada a los altos elfos en el combate, y los skaven aportan un nivel de caos que ninguna otra raza puede igualar. El ritmo de la Campaña del Vórtice mantiene la tensión, lo que te empuja a equilibrar la expansión con las carreras rituales contra facciones rivales.

Para más información No pierdas de vista el progreso de los rituales de la IA. A veces, dejar que terminen un ritual más sencillo te da un respiro para reforzar tu economía antes de las grandes batallas.

No todo sale bien. El La IA puede ser irregular, y algunas defensas rituales de las últimas fases del juego resultan repetitivas. Pero la enorme variedad de campañas posibles hace que esos defectos pasen rápidamente a un segundo plano cuando estás ocupado planeando tu próxima invasión transcontinental.

7. Total War: Atila [Lo mejor para gestionar el caos apocalíptico]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Estrategia global, tácticas en tiempo real Plataformas PC Año de estreno 2015 Desarrollador Creative Assembly Editor Mezclar Duración media de la partida 50-200+ horas Ideal para Aficionados a las campañas de supervivencia en las que la crisis y lo que está en juego son los protagonistas Características únicas Catástrofes apocalípticas, mecanismos de hambruna y migración, árboles genealógicos, asentamientos fortificados

Este juego está ambientado en 395 d. C., con campañas que representan la caída gradual del Imperio Romano de Occidente, provocada no solo por las hordas de tribus bárbaras lideradas por Atila el Huno, sino también por la propagación del hambre y las enfermedades provocadas por inviernos largos y rigurosos.

Para más información Total War: Atila Es ideal para aquellos jugadores a los que les encanta que todo salga mal a la vez. Te lanza hambrunas, plagas, campesinos rebeldes y hordas de hunos como si fuera algo personal. Cada turno es un malabarismo en el que un solo paso en falso puede hacer saltar por los aires tu imperio cuidadosamente construido. Piensa en un ejército mal posicionado, una ciudad desprotegida o ignorar una revuelta. Es implacable, caótico y brillante si te gustan las estrategias con un toque de «¡Dios mío!».

Se conquistan menos cosas en Total War: AtilaLa campaña se desarrolla en la época romana, y se centra más en la supervivencia frente a los enemigos y a las inclemencias del tiempo. Ofrece una de las campañas más exigentes de toda la saga Total War, ya que la jugabilidad y el entorno del mapa se ajustan a los lúgubres temas de decadencia, derramamiento de sangre y desesperanza propios de la época en la que se inspira.

8. Total War: Tres Reinos [Lo mejor para batallas épicas en la antigua China]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Estrategia global, tácticas en tiempo real Plataformas PC Año de estreno 2015 Desarrollador Creative Assembly Editor Mezclar Duración media de la partida 80-250+ horas Ideal para Jugadores a los que les gustan tanto las intrigas políticas como los enfrentamientos entre ejércitos Características únicas Generales heroicos con habilidades únicas, sistema de relaciones, modos de campaña «Romance vs. Hitos», y un enorme mapa de China

Este título es un juego a medio camino entre la historia y la fantasía ambientado en el periodo de los Tres Reinos de China, durante el colapso del Imperio Han. Y sí, es un juego a medio camino entre la historia y la fantasía debido a sus dos modos distintos: Modo «Records» y modo «Romance».

En el modo «Romance», Los Tres Reinos te ofrece unos héroes realmente desequilibrados, sacados directamente de la leyenda. Lü Bu es capaz de aplastar ejércitos él solo gracias a sus increíbles bonificaciones en combate cuerpo a cuerpo y en carga, mientras que Guan Yu y Zhao Yun hacen que los flanqueos y los duelos parezcan injustamente cinematográficos. El liderazgo de Sun Ce permite a Wu arrasar en las primeras expansiones, y las mejoras de moral de Lu Xun y las artimañas de su caballería a distancia pueden dar un giro completo a las batallas. El modo «Récords» hace que los personajes con nombre sean menos efectivos en el campo de batalla, lo que hace que los combates sean más realistas.

Para más información Comprueba siempre las características de tus generales antes de asignarlos; un estratega en tu ejército mejora la eficacia de la artillería y la reposición de efectivos, mientras que un comandante aumenta la moral, así que adapta sus puntos fuertes a tu plan de batalla en lugar de limitarte a cubrir las vacantes.

Además, cuenta con unos gráficos magníficos y campañas muy completas, Total War: Tres Reinos es un juego fantástico que, además, es uno de mis favoritos. También tiene un montón de mods disponibles (entre ellos Dynasty Warriors), así que tiene mucho valor de rejugabilidad.

9. Roma: Guerra total [Lo mejor para descubrir el Mediterráneo antiguo]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Estrategia global, tácticas en tiempo real Plataformas PC Año de estreno 2004 Desarrollador Creative Assembly Editor Mezclar Duración media de la partida 60-200+ horas Ideal para Jugadores a los que les encanta construir y expandir imperios desde cero Características únicas Gestión de provincias, árboles genealógicos, lista detallada de unidades, recreaciones de batallas históricas

EstoTotal War El juego es un título clásico que sigue contando con un gran número de seguidores incluso hoy en día, lo cual no es de extrañar si tenemos en cuenta lo revolucionario que fue para el género en el momento de su lanzamiento, ya que fue uno de los primeros juegos en combinar la estrategia en tiempo real con elementos de juego por turnos.

Para más información Roma: Guerra total es ideal para los jugadores a los que les encanta construir un imperio con cuidado y librar batallas tácticas. Céntrate en desarrollar ejércitos equilibrados desde el principio, utiliza los rasgos familiares para asegurarte la lealtad de los generales y da prioridad a las provincias clave para la expansión. Si sabes aprovechar bien la diplomacia y las tácticas de asedio, podrás conquistar a tus enemigos con eficacia; si descuidas cualquiera de ellas, incluso Roma puede derrumbarse ante las revueltas y unos enemigos implacables.

Roma: Guerra totaltiene lugar en270 a. C., solo unos años después de los acontecimientos de Total War: Roma II. Te enfrentas prácticamente a los mismos retos y enemigos en Roma: Guerra total como en la secuela, pero con una mecánica de juego mucho más sencilla y directa.

10. Total War: Warhammer [La mejor introducción a la guerra fantástica]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Estrategia global, tácticas en tiempo real Plataformas PC Año de estreno 2016 Desarrollador Creative Assembly Editor Mezclar Duración media de la partida 80-250+ horas Ideal para Jugadores que quieran sumergirse en un mundo de fantasía de Total War sin sentirse abrumados Características únicas Cuatro razas, señores legendarios, hechizos mágicos y una variada selección de unidades

Este juego sentó las bases para el más reciente Warhammer juegos que tenemos ahora. Tuvo una buena acogida en el momento de su lanzamiento, a pesar de que algunos aficionados cuestionaron el alejamiento temporal de Creative Assembly de los títulos históricos habituales.

Por qué lo elegimos Total War: Warhammer es un caos absoluto en el mejor sentido de la palabra. Cada facción es totalmente diferente, las batallas son espectáculos alucinantes y los señores legendarios realmente importan, en lugar de ser meros adornos. Es ruidoso, desenfrenado y justo lo que buscas si te mueres de ganas de lanzar dragones, gigantes y hechizos en un Total Warlucha.

La verdad es que este juego no fue solo un regalo para los veteranos Total War no solo a los aficionados al género, sino que también animó a muchos seguidores de la fantasía a probar el género de estrategia, lo que hizo que la base de jugadores de la franquicia creciera considerablemente.

11. Total War: Faraón [Dirige los últimos días del Antiguo Egipto]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Estrategia global, tácticas en tiempo real Plataformas PC Año de estreno 2023 Desarrollador Creative Assembly Editor Mezclar Duración media de la partida 80-250+ horas Ideal para Jugadores que quieran dirigir un imperio en ruinas bajo amenaza constante Características únicas Clima dinámico, sistema de corte real, invasiones de los Pueblos del Mar, mecánica de los Pilares de la Civilización, mapa de campaña que abarca desde Nubia hasta Anatolia

Esta es la última versión de Total Warsu amplio catálogo de juegos. Narra la historia de las antiguas civilizaciones mediterráneas en 1205 a. C. y su progresivo declive, debido en gran medida a las frecuentes incursiones de los saqueadores conocidos hoy como «Pueblos del Mar».

Total War: Faraón cuenta con unos gráficos fantásticos y una buena profundidad estratégica, tal y como todos esperamos de cualquier juego moderno Total War juego, pero lo que le resta calidad es su falta de variedad en cuanto a unidades, mapas y tácticas de la IA, algo que realmente no debería ser un problema en lanzamientos modernos como este.

Para empeorar las cosas, este juego tuvo bastantes problemas de rendimiento en su lanzamiento, lo cual es una pena, porque Pharaoh tenía realmente un gran potencial si se hubiera ejecutado correctamente.

12. A Total War Saga: Troyaa [Las mejores batallas de la Edad del Bronce en Mythic]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Estrategia a gran escala, táctica en tiempo real, fantasía mitológica Plataformas PC Año de estreno 2020 Desarrollador Creative Assembly Editor Mezclar Duración media de la partida Entre 50 y 150 horas o más Ideal para Jugadores que quieran dirigir a héroes legendarios y bestias míticas en la Edad del Bronce Características únicas Criaturas míticas, sistema de favores divinos, campañas centradas en los héroes, gestión de recursos, expediciones mitológicas

Este juego está ambientado en siglo XIII a. C. Grecia, lo que permite a los jugadores sumergirse en la emblemática Guerra de Troya. No se trata de una obra puramente histórica Total War juego, sin embargo, ya que en él también se abordan elementos mitológicos.

Creative Assembly ha modificado bastante su fórmula en este lanzamiento al introducir unas «unidades divinas» todopoderosas y mezclar temas históricos reales con otros fantásticos, sacrificando la precisión histórica en favor de unidades, una narrativa y campañas más creativas.

Por desgracia para Total War Saga: Troya, acabó sin lograr forjarse una identidad propia en su intento de ser dos cosas a la vez, lo que le valió numerosas críticas a lo largo de los años.

13. Total War Saga: Tronos de Britania [Lo mejor para las intrigas políticas en la Edad Media]

Nuestra puntuación 7.9

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Tipo de juego Estrategia global, tácticas en tiempo real Plataformas PC Año de estreno 2018 Desarrollador Creative Assembly Editor Mezclar Duración media de la partida Entre 50 y 150 horas o más Ideal para Jugadores que quieran adentrarse en las complejidades de la política y la guerra medievales Características únicas Condiciones de victoria específicas para cada facción, mecánicas de lealtad, sistema diplomático detallado, gestión de provincias

Otro de los juegos recientes menos destacados de Creative Assembly es Total War Saga: Tronos de Britania. Es un juego de gran estrategia ambientado en 878 d. C. durante las guerras entre anglosajones y vikingos.

Aunque tiene algunos destellos de grandeza aquí y allá (las batallas de asedio de este juego son realmente impresionantes), Total War: Tronos de Britania tiene los mismos problemas Total War: Faraón lo que se traduce en una menor variedad de unidades, mapas de campaña más pequeños, facciones con una IA poco inteligente y problemas de optimización.

Sin duda, es un título bastante bueno, pero está claro que no es el juego típico para… Total Waraficionado

14. Medieval: Total War [Lo mejor para los juegos clásicos de construcción de imperios]

Nuestra puntuación 7.7

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Tipo de juego Estrategia global, tácticas en tiempo real Plataformas PC Año de estreno 2002 Desarrollador Creative Assembly Editor Activision Duración media de la partida Entre 50 y 150 horas o más Ideal para Jugadores que buscan un clásico Total Warexperiencia Características únicas Mapa de campaña por turnos, batallas tácticas en tiempo real, guerra de asedio, sistema de agentes

EstoTotal War La acción del juego se desarrolla entre 1087 and1453 d. C., con una amplia campaña en la que el jugador conquista territorios del norte de África, Europa y Oriente Medio.

Aunque presenta los mismos inconvenientes que otros títulos más antiguos (por ejemplo, gráficos, elementos de juego y sistemas de combate obsoletos), ha supuesto un éxito rotundo para el estudio Creative Assembly y sigue siendo un título emblemático al que merece la pena jugar.

15. Shogun: Total War [Lo mejor para el combate táctico puro y a la vieja usanza]

Nuestra puntuación 7.5

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Tipo de juego Estrategia global, tácticas en tiempo real Plataformas PC Año de estreno 2000 Desarrollador Creative Assembly Editor Electronic Arts Duración media de la partida Entre 30 y más de 100 horas Ideal para Jugadores que buscan una experiencia de combate puramente táctica y sin florituras Características únicas Combates en tiempo real, mapa de campaña por turnos, sistema de honor, mecánica de agentes

Es el título original de Total War, al ser el primer título de la franquicia y ofrecer campañas en 1468 d. C.durante la era de los Estados Combatientes de Japón. Al ser el título más antiguo de la serie, Shogun: Total War Por supuesto, en cuanto a gráficos y mecánica de juego, va varios pasos por detrás de sus sucesores.

A pesar de ser bastante antiguo, sigue siendo uno de los mejores juegos clásicos de estrategia que se han lanzado jamás, y te recomiendo que lo pruebes, independientemente del factor nostalgia.

16. Empire: Total War [Lo mejor para épicas batallas con pólvora]

Nuestra puntuación 7.3

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Tipo de juego Estrategia global, tácticas en tiempo real Plataformas PC Año de estreno 2009 Desarrollador Creative Assembly Editor Mezclar Duración media de la partida 60-200+ horas Ideal para Jugadores a los que les encantan las guerras con pólvora, las batallas a gran escala y el combate naval Características únicas Ambiente del siglo XVIII, mecánicas de infantería de línea y artillería, batallas navales, sistemas de comercio y diplomacia

Seamos claros: no existe tal cosa como un Total WarjuegoEmpire: Total War, a pesar de estar al final de nuestra lista, sigue siendo un título independiente bastante bueno. Está ambientado en el el siglo XVIII, que incluye campañas de los primeros años de la colonización de diversos países, como la India, Europa y Oriente Medio.

Este es, sin lugar a dudas, el título más polémico de la serie. Sufrió una gran cantidad de problemas de rendimiento, fallos y errores desde el primer día de su lanzamiento y nunca llegó a recuperarse del todo.

Es una pena, ya que este juego fue pionero en el sistema de batalla naval que se utilizaría posteriormente Total War títulos y podría haber sido una buena entrega de no ser por su desastroso lanzamiento.

Criterios clave para clasificar los juegos de la serie Total War

Mis criterios para clasificar cada uno Total War El juego es el siguiente:

Argumento y desarrollo de los personajes: ¿Es buena la campaña de la historia? ¿Hay suficientes personajes o unidades únicos que desbloquear? ¿Son interesantes las escenas cinemáticas o los escenarios de la historia?

¿Es buena la campaña de la historia? ¿Hay suficientes personajes o unidades únicos que desbloquear? ¿Son interesantes las escenas cinemáticas o los escenarios de la historia? Mecánicas de juego e innovación: ¿Se juega bien? ¿Las mecánicas principales son divertidas o aburridas? ¿Los enemigos y aliados controlados por la CPU son demasiado tontos o suponen un reto? ¿El juego se parece demasiado a los anteriores de la serie?

¿Se juega bien? ¿Las mecánicas principales son divertidas o aburridas? ¿Los enemigos y aliados controlados por la CPU son demasiado tontos o suponen un reto? ¿El juego se parece demasiado a los anteriores de la serie? Gráficos y diseño del mundo: ¿Es el juego atemporal? ¿Es visualmente atractivo? ¿Son los mapas y el entorno envolventes?

¿Es el juego atemporal? ¿Es visualmente atractivo? ¿Son los mapas y el entorno envolventes? Precisión histórica y ambientación: ¿Son los acontecimientos de la campaña argumental fieles a la historia? ¿Son el vestuario, el equipamiento y la arquitectura adecuados para la época en la que se desarrolla?

¿Son los acontecimientos de la campaña argumental fieles a la historia? ¿Son el vestuario, el equipamiento y la arquitectura adecuados para la época en la que se desarrolla? Acogida del público y elogios de la crítica: ¿Qué éxito tiene el juego? ¿Qué opinan otros jugadores en sus reseñas? ¿Sigue habiendo una comunidad activa de jugadores?

Tras sopesar todos los factores —y añadir mis propias cicatrices de batalla, fruto de innumerables campañas—, creo que se puede decir que hemos logrado algo bastante objetivo Total War clasificación. Y en lo más alto, superando a todos sus rivales, se encuentra Total War: Shogun 2.

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Próximos títulos de Total War y rumores

De Total War la última versión importante es Total War: Faraón, lanzada en octubre de 2023, que explora la época del Imperio Nuevo de Egipto y aporta a la serie nuevas mecánicas de facciones, efectos ambientales y mayor profundidad narrativa.

Mientras tanto,Total War: Warhammer III sigue evolucionando. Su reciente En la actualización 6.2 se han revisado unos 600 objetos mágicos (accesorios)., reequilibrar los niveles de rareza y reducir el exceso de objetos.

También en el horizonte: Las mareas del tormento DLC, con la incorporación de la facción de Slaanesh liderada por Dechala y un señor de Norsca dedicado a la traición llamado Sayl, entre otras ampliaciones de contenido.

Corren rumores sobre futuras revelaciones relacionadas con el 25.º aniversario de la serie; pensemos en… Empire II, Medieval 3, o nuevoWarhammerampliaciones. Se rumorea que en diciembre habrá una gran presentación.

La franquicia sigue activa, sigue siendo ambiciosa, pero ya no se dedica a lanzar secuelas sin cesar. Estas novedades muestran una centrarse en la profundidad, el pulido y la ampliación del mundo de juego, en lugar de limitarse a buscar la novedad.

Mi opinión general sobre los juegos de Total War

Lo mejor de Total War es que nunca se limita a una sola fórmula. Cada entrega toca una fibra diferente: la disciplina, el caos, la conquista o la ambición. Por eso, lo mejor no es el mapa más grande, sino el tipo de comandante que quieras ser.

Para los perfeccionistas tácticos > Total War: Shogun 2 . Conciso, disciplinado y elegante. Cada movimiento cuenta, cada ejército se gana a pulso. El diseño más limpio de toda la serie.

> . Conciso, disciplinado y elegante. Cada movimiento cuenta, cada ejército se gana a pulso. El diseño más limpio de toda la serie. Para quienes piensan de forma metódica > Napoleón: Guerra total . Batallas que parecen partidas de ajedrez con cañones. La campaña es trepidante, la IA es más inteligente y la victoria se siente realmente como el resultado de una estrategia, no de la suerte.

> . Batallas que parecen partidas de ajedrez con cañones. La campaña es trepidante, la IA es más inteligente y la victoria se siente realmente como el resultado de una estrategia, no de la suerte. Para los amantes del caos > Total War: Warhammer III . Ejércitos de demonios, dragones y dioses enloquecidos. Si buscas un juego espectacular y con una rejugabilidad infinita, este es el título al que dedicarás tus fines de semana.

> . Ejércitos de demonios, dragones y dioses enloquecidos. Si buscas un juego espectacular y con una rejugabilidad infinita, este es el título al que dedicarás tus fines de semana. Para los que quieren construir un imperio > Total War: Roma II . Imponente, cinematográfica y rebosante de ambición. Una campaña que te permite conquistar el mundo conocido, pero que te obliga a esforzarte para conseguirlo.

> . Imponente, cinematográfica y rebosante de ambición. Una campaña que te permite conquistar el mundo conocido, pero que te obliga a esforzarte para conseguirlo. Para los amantes de la historia > Medieval II: Total War. El caos clásico de Total War: cruzadas, plagas y traiciones. Ahora resulta un poco tosco, pero su encanto y su tensión siguen intactos, como una espada afilada.

Cada uno de estos juegos aborda un tipo diferente de conquista. Puedes centrarte en el honor, el dominio o cualquier otra cosa; tú decides. Sea cual sea tu elección, sin embargo, sentirás esa inconfundible Total War la emoción de ver cómo tu plan perfecto se desmorona, reorganizarte y, aun así, convertirlo en una victoria.

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