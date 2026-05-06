Los 13 mejores juegos de cocina de 2025 para divertirse, disfrutar del caos y encontrar la calma

Los mejores juegos de cocina combinan caos, creatividad y comodidad en un solo y apetecible paquete. Estos juegos recogen todo lo que nos encanta de la cocina, desde dar órdenes a gritos desde el sofá hasta perfeccionar una pizza virtual con total tranquilidad. Cada uno de estos pequeños mundos ofrece algo delicioso que explorar.

Desde acogedores simuladores gastronómicos hasta alocadas cocinas cooperativas, estos títulos demuestran que la jugabilidad de calidad se presenta en todas las variantes.

Ya seas un fanático del modo cooperativo, un genio de la estrategia o un jugador ocasional, mi lista lo tiene todo. He recopilado las mejores opciones para PC, consolas y móviles para ayudarte a Encuentra el estilo perfecto para tu cocina. ¡Pues ponte el delantal y manos a la obra!

Nuestra selección de los mejores juegos de cocina

Los gustos de cada jugador son diferentes, pero hay algunos títulos que destacan por encima del resto. Los ingredientes principales de los mejores juegos de cocina son creatividad, desafío y encanto. Estos son los mejores juegos de cocina:

Overcooked 2 (2018) – El mejor juego de cocina para disfrutar de un caos cooperativo en estado puro. Convierte el trabajo en equipo en un auténtico espectáculo cómico, combinando un ingenioso diseño de niveles con risas sin fin, tanto para familias como para amigos. Buena pizza, excelente pizza (2014) – Destaca entre los juegos de cocina más acogedores. Ofrece una jugabilidad relajante, un diseño artístico encantador y un ritmo pausado y satisfactorio, ideal para después de un largo día. ¡Cocina, sirve, delicioso! (2013) – Uno de los videojuegos de cocina más exigentes, que premia la precisión, la rapidez y la constancia. Cada pedido es como una prueba de reflejos, y la victoria sabe aún mejor.

Esta selección abarca todo el abanico de videojuegos de cocina, desde los más tranquilos y acogedores hasta los más caóticos y competitivos. Sigue desplazándote para descubrir la lista completa de los mejores títulos.

Los 13 mejores juegos de cocina que vale la pena probar ahora mismo

Desde caóticas batallas culinarias hasta el ambiente relajado de una cafetería, estas propuestas ofrecen todo tipo de diversión relacionada con la comida. Cada una de ellas aporta un toque único en cuanto a creatividad, trabajo en equipo y dominio de la gestión del tiempo.

¿Cuántas cocinas llegarás a dirigir en los mejores juegos de cocina?

1. Overcooked 2 [El mejor juego de cocina para familias y diversión a lo loco]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Simulador de cocina cooperativa Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo, Linux, macOS Año de estreno 2018 Creador Team17, Ghost Town Games / Team17 Duración media de la partida 6–10 horas Ideal para Familias y grupos Lo que me gustó Diversión frenética y caos en el trabajo en equipo

The La cocina está que arde otra vez, y, de alguna manera, te estás riendo de ello. Overcooked 2 convierte la cocina sencilla en una una auténtica aventura cooperativa donde cada grito de «¡se está quemando la olla!» se convierte en un grito de guerra apto para toda la familia. En un momento estás cortando verduras, al siguiente esquivando encimeras que se mueven y tratando de no caerte de un globo aerostático, todo ello mientras el temporizador se acerca a toda velocidad al colapso.

Es ruidoso, es una tontería y es una auténtica joya cuando cuentas con el equipo adecuado. Los gráficos de estilo caricaturesco hacen que todo ese caos resulte acogedor en lugar de estresante. El colorido estilo artístico consigue que el caos sea ligero y divertido.

Cometer un error no es un fracaso; forma parte de la diversión. Todo el mundo se echa a reír. Superar un nivel difícil resulta realmente gratificante, sobre todo en equipo.

Por qué lo elegimos Pocos juegos logran transmitir la diversión pura de la cooperación como Overcooked 2. Está llena de colorido, encanto y situaciones exageradas que hacen que los éxitos sean gratificantes y los errores, divertidísimos.

Escaótico, divertido y al que se puede jugar una y otra vez. La rapidez de reflejos y el trabajo en equipo convierten cada momento de caos en la cocina en una alegría compartida… o en un pánico compartido, dependiendo de quién tenga en las manos el extintor.

Mi veredicto: Lo que necesitas para tu próxima noche de juegos Overcooked 2. Es frenético, divertido y el extintor es opcional.

¿Qué opinan los jugadores?

karer3is

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Sin duda alguna, recomiendo este juego, sobre todo si buscas un juego cooperativo divertido al que puedas acostumbrarte rápidamente.

2. Buena pizza, excelente pizza [El mejor juego de cocina informal para jugar sin complicaciones]

Nuestra puntuación 9.9

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Tipo de juego Simulador de cocina informal Plataformas PC, Switch, iOS, Android, Fire OS Año de estreno 2014 Creador TapBlaze/PM Studios, TapBlaze Duración media de la partida 5–20+ horas Ideal para Sesiones individuales distendidas Lo que me gustó Ritmo tranquilo y diseño encantador

Llevar una pizzería no debería ser tan tranquilo. En Buena pizza, excelente pizza, cortarás, aderezarás y servirás a lo largo de un día repleto de clientes extravagantes, todo ello mientras intentas mantener tu pequeña tienda. Y tu cordura.

Los controles son sencillos, el estilo gráfico es agradable y, aunque se acumulen los pedidos, el ambiente sigue siendo acogedor en lugar de estresante. Amasas la masa, untas la salsa, colocas los ingredientes y atiendes a una fila de clientes que hablan con acertijos, bromas y, de vez en cuando, con enigmáticas historias sobre la pizza.

Por qué lo elegimos Buena pizza, excelente pizza ofrece una experiencia encantadora y tranquila en una pizzería, con una mecánica intuitiva, unos gráficos acogedores y mejoras muy gratificantes.

Cada día se va ganando en profundidad: nuevos ingredientes, mejoras en tu horno y clientes habituales que empiezan a parecer amigos del barrio. El estilo de dibujo a mano y la música suave hacen que sea fácil pasar una hora perfeccionando la disposición del pepperoni. El ciclo en sí es sencillo, pero profundamente satisfactorio.

Es ese momento en el que… un juego relajante y acogedor – Tranquilo, creativo y nunca severo. Sencillo, entrañable e imposible de no disfrutar.

Mi veredicto: Si buscas un juego que te reconforte como una rebanada de pan caliente después de un largo día, Buena pizza, excelente pizza ofrece.

¿Qué opinan los jugadores?

MalibuBarbie1143

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Como alguien que siempre ha jugado a los juegos de papá, «Buena pizza, excelente pizza» me encanta, sobre todo porque ofrece tantas formas diferentes de preparar la misma pizza. Además, no hay clientes enfadados.

3. ¡Cocina, sirve, delicioso! [El mejor juego de cocina para poner a prueba tu destreza y precisión en un ritmo trepidante]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Simulador de cocina trepidante Plataformas PC, Switch, Android, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Linux, iOS, GeForce Now Año de estreno 2013 Creador Vertigo Gaming Inc. Duración media de la partida 15-30 horas Ideal para Gestión del tiempo altamente eficaz Lo que me gustó Precisión y un ritmo satisfactorio

Algunos juegos de cocina te permiten relajarte. ¡Cocina, sirve, delicioso! apenas te da tiempo a respirar. Estás gestionar un restaurante con mucha afluencia Desde la cocina hacia fuera, cortando ingredientes, tomando pedidos, preparando guarniciones e intentando que no se queme todo. ¡Y todo ello mientras los clientes te miran fijamente!

Es un momento de mucho ajetreo en la cocina que pone a prueba tus reflejos y tu concentración más de lo que ningún temporizador podría. El diseño, con una nitidez de píxeles, mantiene un estilo limpio y minimalista para que puedas concentrarte por completo en el caos. Todo va muy rápido, y cada pulsación cuenta.

Mis amigos están enganchados porque es un reto que resulta emocionante, en lugar de abrumador. Es en parte un juego de ritmo y en parte un simulador de restaurante, y Todo gira en torno a la precisión bajo presión.

Por qué lo elegimos Al tratarse de un simulador de cocina muy exigente, este juego premia la rapidez, la precisión y la capacidad de realizar varias tareas a la vez. ¡Cocina, sirve, delicioso! te proporciona una profunda sensación de progreso a medida que vas dominando platos cada vez más difíciles y complejos.

Este juegono regala victorias fáciles. Cada racha perfecta es como llevar a cabo un turno de cena impecable sin ayuda de nadie.

Mi veredicto: Para los jugadores que buscan intensidad y precisión, ¡Cocina, sirve, delicioso! es un caos absoluto y desenfrenado.

¿Qué opinan los jugadores?

eravulgaris

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Lo compré hace dos días y me parece increíblemente adictivo, ¡madre mía! Me recuerda a los juegos de hacer clic.

4. Papa’s Pizzeria Deluxe [El mejor simulador de cocina clásico, reinventado]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Simulador clásico de cocina Plataformas PC, móvil Año de estreno 2024 Creador Flipline Studios Duración media de la partida 10-25 horas Ideal para Jugadores impulsados por la nostalgia Lo que me gustó Actualizaciones fluidas y un toque clásico

El rey de los cibercafés ha vuelto, y nunca ha tenido mejor aspecto. Papa’s Pizzeria Deluxe recupera la fórmula clásica de los juegos en Flash. Cuenta con gráficos pulidos, controles más fluidos, y elun sistema de pedidos sencillo y ágil que hicieron tan popular a la serie original. La jugabilidad es más fluida y rápida que nunca.

Por qué lo elegimos Papa’s Pizzeria Deluxe is Sencillo, colorido y discretamente adictivo. Es una versión moderna de un ritmo de servicio rápido que solo Papa Louie puede ofrecer.

You tomar pedidos, hornear pizzas a la perfección y darlo todo para que los clientes queden satisfechos a medida que se acumulan las entradas. Uno de los títulos más nostálgicos de la red se ha convertido ahora en un juego irresistible juego de simulación adictivo. Los gráficos en alta definición brillan con luz propia, la música sigue teniendo el ritmo característico de Papa y la sensación de evolución es atemporal.

Mi veredicto: Papa’s Pizzeria Deluxe demuestra que una buena pizza y una buena jugabilidad nunca pasan de moda.

¿Qué opinan los jugadores?

TotalLost1784

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100 %. La primera pizzería acaba de actualizarse para adaptarse a sus juegos más recientes. Sigue siendo un reto, pero SIN DUDA merece la pena.

5. Venba [El mejor juego de cocina con una historia conmovedora]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Juego de cocina con una historia Plataformas PC, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, macOS Año de estreno 2023 Creador Todos los juegos Duración media de la partida 1,5–3 horas Ideal para Amantes de la narrativa Lo que me gustó Una historia conmovedora y llena de calidez cultural

Hay juegos que agudizan tus reflejos. Venba te llena el alma. En el juego encarnas a una madre india que emigró a Canadá en la década de los 80 y que utiliza platos caseros para reconectarse con su familia y su cultura. Cada receta que preparas se convierte en un recuerdo, con sabores ligados al amor, la pérdida y la tradición.

La jugabilidad es ligero pero significativo. Sigues las pistas, mezclas ingredientes y descubres que cada plato esconde una historia. El estilo artístico rebosa color y calidez, y la banda sonora impregna cada escena de nostalgia.

Por qué lo elegimos Venba combina la cocina con una narración llena de emoción. Es una celebración de la cultura, la familia y el legado a través de platos elaborados con esmero.

Es breve, y eso podría dejarte con ganas de más, pero eso forma parte de su encanto. Cada plato está vinculado a momentos de la vida de la familia, lo que da sentido a la historia un verdadero peso emocional. Es uno de los más juegos con historias bonitas de esta generación.

Mi veredicto: Conmovedora, emotiva y sincera. Venba demuestra que la comida puede contar historias que las palabras no pueden.

¿Qué opinan los jugadores?

Retroid_BiPoCket

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Este juego está lleno de cariño y sensibilidad, y aborda todos los temas que trata con gran madurez y respeto. No puedo recomendarlo lo suficiente.

6. Restaurats [El mejor juego de gestión de restaurantes y cocina]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Simulador de restaurante medieval Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creador Tor Studio/Editorial Polden Duración media de la partida 20-40 horas Ideal para Los aficionados a la estrategia y la gestión Lo que me gustó Sistemas profundos y libertad creativa

Todo buen restaurante empieza con caos y ambición. Restaurado te ofrece ambas cosas. Tú controlas cada detalle de la cocina de tus sueños. Es mitad creatividad culinaria, mitad hojas de cálculo que cobran vida y, de alguna manera, todo funciona a la perfección.

Me gustódiseñar los menús, contratar personal y cocinar mi camino hacia un imperio en expansión. Pasé horas retocando el plano de la cocina para recortar unos segundos en cada comida. Es gratificante ver cómo un plan va tomando forma. Incluso cuando la cocina se incendia…otra vez.

Por qué lo elegimos Restaurado combina la cocina con mecánicas de gestión en profundidad. Hace que la gestión empresarial resulte personal y demuestra que la estrategia puede ser deliciosa.

El estilo artístico es limpio y moderno, lo que te ayuda a centrarte en el ritmo de cada cambio. Al principio puede resultar abrumador. Vaya, hay tantos elementos en movimiento, pero el El progreso es gratificante.

Mi veredicto: Restaurado convierte el caos de un restaurante en un éxito bien gestionado. Elegante, con estilo y sorprendentemente adictivo.

¿Qué opinan los jugadores?

Lita CF

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¡Gracias por el juego! Es divertido, caótico, frenético, adorable y muy entretenido.

7. Cooking Mama [El mejor juego de cocina para todas las edades]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Juego de cocina en familia Plataformas Nintendo Switch, Nintendo DS, Wii, Nintendo 3DS, iOS, Android, macOS, tvOS, iPadOS Año de estreno 2020 Creador 1st Playable / Planet Entertainment Duración media de la partida 6-8 horas Ideal para Niños y familias Lo que me gustó Minijuegos y estética

Sin presión, no hay incendios. Cooking Mama eres tú,Madre, y una cocina llena de un caos alegre. Las recetas básicas se convierten en minijuegos en los que hay que cortar, remover y emplatar hasta alcanzar la perfección. Cada tarea se convierte en una pequeña celebración, gracias al característico «¡Bien hecho!» de mamá y al aspecto alegre y colorido del juego.

Es sencillo, intuitivo y resulta difícil no sonreír mientras juegas. Machacarás patatas, freirás tempura y decorarás magdalenas con movimientos sencillos o controles táctiles. Es perfecto para que los niños y los padres jueguen juntos.

Por qué lo elegimos Cooking Mama es una forma divertida y sencilla de cocinar para niños, familias y todos aquellos que buscan un poco de magia en la cocina.

Desde luego, no es para quienes buscan un reto o realismo, pero ahí reside precisamente su encanto. Como ideal para familias Interruptorjuego, es pura diversión sana.

Mi veredicto: Cálido, divertido y siempre alegre, Cooking Mama hace que cocinar nunca resulte una tarea pesada.

¿Qué opinan los jugadores?

XXShigaXX

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La comida tenía un aspecto realmente apetitoso… Era adictivo intentar desbloquear más y más recetas para ver qué platos nuevos te apetecería «preparar».

8. Coffee Talk, episodio 2: Hibisco y mariposa [El mejor juego para preparar bebidas reconfortantes]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Una cafetería acogedora, sí Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Switch Año de estreno 2023 Creador Toge Productions / Chorus Worldwide Duración media de la partida 7-9 horas Ideal para Tardes tranquilas y relajadas Lo que me gustó Los personajes y el ambiente relajado

A veces, la mejor comida se prepara detrás de una barra a medianoche. Coffee Talk, episodio 2: Hibisco y mariposa te devuelve a tu cafetería iluminada con luces de píxeles. Tú servir cafés con leche y escuchar historias de personas, elfos y vampiros que simplemente necesitan a alguien con quien hablar.

Haysin horasaquí. Combinas las bebidas con el estado de ánimo y creas un ambiente acogedor taza a taza. Me di cuenta de que, entre pedido y pedido, bajaba el ritmo solo para disfruta de la tranquila banda sonora y un suave resplandor de neón.

Por qué lo elegimos Coffee Talk, episodio 2 es el confort en formato digital. Es ideal para los jugadores a los que les atraen las historias y el ambiente relajado.

La elaboración de bebidas y la narración de historias se funden en una una novela visual encantadora creado para charlas nocturnas. Su ritmo es deliberadamente lento, pero eso es precisamente lo que lo hace especial entre los juegos de cocina más acogedores.

Mi veredicto: Suave, sincera y ideal para disfrutar con tu taza favorita en la mano.

¿Qué opinan los jugadores?

u/raccoonsslay

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Me gustan un poco más las dos últimas porque la forma de preparar las bebidas tiene más repercusión en la historia, y también en los objetos. Puedes conocer a nuevos personajes al tiempo que estrechas aún más los lazos con los antiguos.

9. ¡Kebab Chefs! [El mejor juego de cocina cooperativo para equipos reducidos]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Simulador de restaurante cooperativo Plataformas PC Año de estreno 2023 Creador Biotech Gameworks Duración media de la partida 10-30 horas Ideal para Modo cooperativo para equipos reducidos Lo que me gustó Diseño optimizado para el trabajo en equipo

¡Kebab Chefs! te sumerge a ti y a un amigo en una pequeña parrilla donde la coordinación es el ingrediente principal. Cortar, cocinar, servir, y vuelta a empezar… y todo ello mientras los clientes llegan más rápido de lo que tardas en servir un shawarma.

Parece queDe Overcooked una versión más ligera: niveles más ajustados, un servicio más rápido y un enfoque en crear ritmo en lugar de competir contra el reloj. Puedes decora tu tienda, modifica los menús y mejora el equipamiento para que los pinchos salgan calientes y sin interrupción.

Por qué lo elegimos Toda buena comida empieza con un poco de pánico y trabajo en equipo. ¡Kebab Chefs!es una experiencia divertida y caótica en una tienda de kebabs basada en la cooperación, la personalización y la eficiencia.

La cocina está llena de ruido, risas y algún que otro pincho que sale volando. Es una juego cooperativo caótico, ideal para jugar con amigos. BioTech Gameworks le dio en el clavoel punto ideal entre la tensión y la celebración.

Mi veredicto: ¡Kebab Chefs! Es rápido, ruidoso y adictivo. Convierte el trabajo en equipo en una comedia de oro.

¿Qué opinan los jugadores?

JackJack1395

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Tiene un aspecto increíble y destaca donde otros simuladores de cocina se quedan cortos.

10. La vinoteca de papá [El mejor juego de cocina nostálgico con profundidad estratégica]

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego Simulador de cocina informal Plataformas PC, iOS, Android Año de estreno 2023 Creador Flipline Studios Duración media de la partida 15-25 horas Ideal para Amantes de los libros clásicos de cocina Lo que me gustó La gestión del tiempo y un ciclo habitual

A veces, la comida reconfortante viene con un temporizador. La vinoteca de papá recrea el encanto de La locura por la comida rápida se convirtió en diversión estratégica. Tienes que tomar pedidos, freír alitas, rebozarlas en salsa y emplatar cada plato con esmero mientras los clientes hambrientos no pierden de vista el marcador.

El ritmo resulta familiar, pero más ágil. Está compuesto por retos cronometrados, mejoras y personalización detallada de los pedidos. Es un ciclo sencillo que premia la concentración y, al igual que en los viejos tiempos, la búsqueda de la puntuación perfecta nunca pasa de moda.

Por qué lo elegimos La vinoteca de papá es una nostalgia acogedora e ingeniosa que demuestra que la precisión puede resultar tan satisfactoria como el caos.

Los retos cronometrados aportan profundidad estratégica y una progresión inteligente, lo que te permite Un toque retro con un acabado moderno. No es llamativo ni complejo, pero esa es precisamente la idea. Lo divertido está en dominar la eficiencia, no en las explosiones.

Mi veredicto:La vinoteca de papá convierte la velocidad de la vieja escuela en la satisfacción de la nueva escuela.

¿Qué opinan los jugadores?

Apodo

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Lo mejor es Wingeria… En realidad, solo se trata de cogerle el ritmo; es muy fácil pasar horas sin darse cuenta jugando a Wingeria. En cuanto a los ingredientes, Wingeria tiene un montón de salsas interesantes que desbloquear…

11. Brigada de los Chefs de Combate [El mejor híbrido de RPG y cocina fantástica]

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego Juego de rol de cocina fantástica Plataformas PC, PS4, Switch. macOS, Linux Año de estreno 2017 Creador Trinket Studios / Adult Swim Games Duración media de la partida 6-8 horas Ideal para Jugadores que buscan acción en la cocina Lo que me gustó Una mezcla única de géneros

Bienvenido a una cocina donde los dragones son tu pasillo del supermercado. Brigada de los Chefs de Combate combina el combate, la cocina y la presentación de platos al estilo de los rompecabezas con un toque de fantasía. Cazas monstruos para conseguir ingredientes, te enfrentas a chefs rivales y luego corres de vuelta a la cocina para elaborar platos ganadores antes de que se acabe el tiempo de los jueces.

Es experimental, pero… que atrapa al instante, sumergiéndote en un mundo donde la maestría culinaria es sinónimo de supervivencia. Cada ronda es trepidante. Es una juego de lucha y programa de cocina, todo ello envuelto en unos magníficos gráficos dibujados a mano. Y una banda sonora con toques de jazz que no deja de sonar.

Por qué lo elegimos Brigada de los Chefs de Combate combina combates, recetas y rompecabezas de tres en raya en una experiencia fluida.

Uno de los más elegantes y juegos independientes únicos que se haya hecho jamás. Una delicia tanto para los gamers como para los amantes de la gastronomía, es una mezcla a partes iguales de acción y sabor.

Mi veredicto: Brigada de los Chefs de Combate es atrevida, brillante e inolvidable.

¿Qué opinan los jugadores?

DonSoLow

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Este juego es realmente bueno. Tanto el combate como los rompecabezas son fantásticos, pero es su combinación lo que hace que este juego sea tan adictivo. De momento, me está encantando.

12. Toca Kitchen 2 [El mejor juego de cocina para niños pequeños]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Aplicación de cocina para niños Plataformas iOS, Android Año de estreno 2014 Creador Toca Boca Duración media de la partida De duración indefinida Ideal para Niños pequeños Lo que me gustó Diversión sin preocupaciones y sin complicaciones

Toca Kitchen 2 es lo que pasa cuando los niños se hacen cargo de la cocina, con el gorro de chef puesto y la imaginación a flor de piel. Hay sin temporizador, sin puntuación y sin forma incorrecta de cocinar, solo creatividad y caos en el mejor sentido posible.

Puedes freír fresas, hervir lechuga o servir cebollas crudas a tus comensales de dibujos animados y luego disfrutar de sus divertidísimas reacciones. Los sencillos controles táctiles permiten todos los experimentos son fáciles de realizar, convirtiendo el juego con la comida en un descubrimiento.

Por qué lo elegimos Toca Kitchen 2 da rienda suelta a tu creatividad con una cocina sin límites. Es perfecto para niños y jugadores principiantes.

No tiene mucha estructura, por lo que es posible que los jugadores más mayores echen en falta un reto. Esa falta de estructura es precisamente lo que hace que este videojuego de cocina funcione tan bien para los niños y los jugadores novatos. Es colorido, divertido y lleno de imaginación.

Mi veredicto: Toca Kitchen 2 hace que el juego sea deliciosamente creativo.

¿Qué opinan los jugadores?

mrsniagara

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…A mi hijo de 3 años le encanta «Toca Kitchen» en su tableta de Amazon. Cocinar, planificar, elegir ingredientes.

13. Simulador de fábrica de chocolate [El mejor juego de cocina para los amantes de los postres]

Nuestra puntuación 7.6

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Tipo de juego Simulador de fábrica de postres Plataformas PC Año de estreno 2024 Creador Iniciar juegos Duración media de la partida 10-15 horas Ideal para Aficionados a la repostería Lo que me gustó Gestionar toda una fábrica

Resulta que dirigir un imperio del chocolate es tan dulce como parece. Simulador de fábrica de chocolatete permitecrea, diseña y gestiona tu propia línea de productos de pastelería. El proceso te lleva desde los humildes granos de cacao hasta los elaborados bombones.

Configurarás las máquinas, equilibrarás las líneas de producción y ajustarás las recetas hasta que cada dulce salga de la cinta transportadora perfectamente envuelto. Es el tipo de simulador que satisface tanto al organizador como al soñador en ti.

Por qué lo elegimos Simulador de fábrica de chocolate está repleto de satisfactorios bucles de pedidos, repeticiones reconfortantes y un sinfín de oportunidades. Puedes experimentar, decorar y perfeccionar la fábrica de chocolate de tus sueños.

El estilo esbrillante y colorido, con una iluminación tenue que hace que cada remolino de caramelo y cada molde de chocolate parezcan casi demasiado reales. Logra ese equilibrio tan difícil de alcanzar entre relajación y satisfacción.

Mi veredicto: Simulador de fábrica de chocolate es elegante, encantador e imposible de resistir.

¿Qué opinan los jugadores?

Berenjenas baratas

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Sin duda es un lugar acogedor y fácil de idealizar. El ambiente en general es magnífico. ¡Quienquiera que se haya encargado de crear este entorno ha hecho un trabajo estupendo! Me encanta.

Mi opinión general sobre los mejores juegos de cocina

Desde el caos de una cocina desordenada hasta la tranquilidad de una cafetería, los videojuegos de cocina ofrecen una gran variedad de opciones. Y cada uno de ellos está dirigido a un tipo diferente de jugador. Si quieres risas, relajación o pura precisión, hay un título perfecto esperándote.

Para los jugadores en modo cooperativo → Overcooked 2 . Una frenética y divertidísima aventura culinaria en la que el trabajo en equipo y la sincronización hacen que cada comida sea inolvidable.

Una frenética y divertidísima aventura culinaria en la que el trabajo en equipo y la sincronización hacen que cada comida sea inolvidable. Para los jugadores más relajados → Buena pizza, excelente pizza. Un ritmo tranquilo entre la masa, la salsa y las sonrisas de los clientes, perfecto para relajarse después del trabajo.

Un ritmo tranquilo entre la masa, la salsa y las sonrisas de los clientes, perfecto para relajarse después del trabajo. Para los amantes de las historias → Venba . Un sincero recorrido por la vida cotidiana que explora la cultura, la gastronomía y la familia a través de platos elaborados con esmero.

Un sincero recorrido por la vida cotidiana que explora la cultura, la gastronomía y la familia a través de platos elaborados con esmero. Para los aficionados a la gestión → Restaurat. Una combinación inteligente y gratificante de creatividad culinaria y estrategia gastronómica que recompensa la dedicación y la ambición.

Gracias por descubrir estos juegos de cocina favoritos. Cada uno tiene su propio encanto, y la elección adecuada depende del tipo de experiencia que más te guste. ¡Que disfrutes cocinando y jugando!

Preguntas frecuentes