Die 13 besten Kochspiele 2025 für Spaß, Chaos und Entspannung
Die besten Kochspiele vereinen Chaos, Kreativität und Geborgenheit zu einem köstlichen Gesamtpaket. Diese Spiele vereinen alles, was wir an der Küche lieben – vom Rufen von Anweisungen über die Couch hinweg bis hin zum Perfektionieren einer virtuellen Pizza in vollkommener Gelassenheit. Jede dieser kleinen Welten bietet etwas Köstliches zum Entdecken.
Von gemütlichen Kochsimulationen bis hin zu wilden Koop-Küchen – diese Titel beweisen, dass großartiges Gameplay in allen Varianten zu finden ist.
Ob Koop-Fan, Strategie-Ass oder Gelegenheitsspieler – meine Liste hat für jeden etwas zu bieten. Ich habe die besten Titel für PC, Konsole und Handy zusammengestellt, um dir dabei zu helfen Finde deinen perfekten KüchenstilAlso schnapp dir deine Schürze und lass uns loslegen!
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Unsere Top-Auswahl an Kochspielen
Jeder Spieler hat andere Vorlieben, doch einige Titel heben sich deutlich von den anderen ab. Die wichtigsten Zutaten der besten Kochspiele sind Kreativität, Herausforderung und Charme. Das sind die besten Kochspiele:
- Overcooked 2 (2018) – Das beste Kochspiel für pures Koop-Chaos. Es verwandelt Teamwork in komödiantisches Gold und verbindet raffiniertes Leveldesign mit nonstop Lachen für die ganze Familie und Freunde.
- Gute Pizza, tolle Pizza (2014) – Ein Highlight unter den gemütlichen Kochspielen. Es besticht durch entspanntes Gameplay, bezaubernde Grafik und einen gemächlichen, wohltuenden Rhythmus, der nach einem langen Tag genau das Richtige ist.
- Kochen, Servieren, Lecker! (2013) – Eines der anspruchsvollsten Kochspiele, bei dem Präzision, Schnelligkeit und Beständigkeit belohnt werden. Jede Bestellung fühlt sich wie eine Prüfung der Reflexe an, und der Triumph schmeckt umso besser.
Diese Auswahl deckt das gesamte Spektrum der Kochspiele ab – von ruhig und gemütlich bis hin zu chaotisch und wettbewerbsorientiert. Scrolle weiter, um die gesamte Auswahl der besten Titel zu entdecken.
Die 13 besten Kochspiele, die man sich jetzt unbedingt ansehen sollte
Von chaotischen Küchenschlachten bis hin zu entspannter Café-Atmosphäre – diese Auswahl bietet jede Menge Spaß rund ums Essen. Jedes Spiel bietet eine einzigartige Mischung aus Kreativität, Teamwork und Zeitmanagement.
Wie viele Küchen wirst du in den besten Kochspielen leiten?
1. Overcooked 2 [Das beste Kochspiel für Familien und ausgelassenen Spaß]
|Unsere Bewertung
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10
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|Art des Spiels
|Koop-Kochsimulation
|Plattformen
|PC, PS4, Xbox One, Nintendo, Linux, macOS
|Erscheinungsjahr
|2018
|Urheber
|Team17, Ghost Town Games / Team17
|Durchschnittliche Spielzeit
|6–10 Stunden
|Am besten geeignet für
|Familien und Gruppen
|Was mir gefallen hat
|Hektischer Spaß und chaotische Teamarbeit
The In der Küche brennt es schon wieder, und irgendwie lachst du darüber. Overcooked 2 macht das einfache Kochen zu einem ein vollwertiges Koop-Abenteuer wo jeder Ruf „Der Topf brennt!“ zu einem familienfreundlichen Schlachtruf wird. In einem Moment schneidest du noch Gemüse, im nächsten weichst du fliegenden Arbeitsplatten aus und versuchst, nicht aus einem Heißluftballon zu fallen – und das alles, während der Timer unaufhaltsam auf den Totalausfall zusteuert.
Es ist laut, es ist albern und es ist einfach großartig wenn man das richtige Team hat. Durch die Comic-artige Grafik wirkt das ganze Chaos eher gemütlich als stressig. Der farbenfrohe Zeichenstil sorgt dafür, dass das Chaos locker und verspielt bleibt.
Ein Fehler ist kein Versagen, sondern gehört zum Spaß dazu. Alle brechen in Gelächter aus. Ein schwieriges Level schaffen fühlt sich wirklich lohnend an, vor allem im Team.
Nur wenige Spiele vermitteln so viel puren Spaß am gemeinsamen Spielen wie Overcooked 2. Es strotzt nur so vor Farbe, Charme und übertriebenen Situationen, die Erfolge befriedigend und Fehler urkomisch machen.
Es istchaotisch, witzig und man kann es immer wieder spielen. Dank schneller Reaktion und Teamwork wird jede Runde des Chaos in der Küche zu gemeinsamer Freude … oder zu gemeinsamer Panik, je nachdem, wer den Feuerlöscher in der Hand hält.
Mein Fazit: Was du für deinen nächsten Spieleabend brauchst Overcooked 2. Es ist hektisch, macht Spaß und der Feuerlöscher ist optional.
Was sagen die Spieler dazu?
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2. Gute Pizza, tolle Pizza [Das beste ungezwungene Kochspiel zum Entspannen]
|Unsere Bewertung
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9.9
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|Art des Spiels
|Lässige Kochsimulation
|Plattformen
|PC, Switch, iOS, Android, Fire OS
|Erscheinungsjahr
|2014
|Urheber
|TapBlaze/PM Studios, TapBlaze
|Durchschnittliche Spielzeit
|5–20+ Stunden
|Am besten geeignet für
|Entspannte Solo-Sessions
|Was mir gefallen hat
|Gemächliches Tempo und charmantes Design
Eine Pizzeria zu führen, sollte eigentlich nicht so friedlich sein. In Gute Pizza, tolle Pizza… du schneidest, würzt und servierst dir den ganzen Tag lang durch eine Schar skurriler Gäste, während du versuchst, deinen winzigen Laden am Laufen zu halten. Und deine geistige Gesundheit.
Die Steuerung ist einfach, die Grafik ist ansprechend, und selbst wenn sich die Bestellungen häufen, bleibt die Atmosphäre gemütlich statt stressig. Man rollt den Teig aus, verteilt die Soße, legt die Beläge auf und bedient eine Schlange von Kunden, die in Rätseln, Witzen und gelegentlich auch in kryptischen Pizza-Weisheiten sprechen.
Gute Pizza, tolle Pizza bietet ein charmantes, gemächliches Pizza-Shop-Erlebnis mit intuitiver Spielmechanik, gemütlicher Grafik und lohnenden Upgrades.
Mit jedem Tag gewinnt das Spiel an Tiefe: neue Zutaten, Verbesserungen für deinen Ofen und Stammgäste, die sich langsam wie Freunde aus der Nachbarschaft anfühlen. Der handgezeichnete Stil und die sanfte Musik lassen einen leicht eine Stunde damit verbringen, die Anordnung der Peperoni zu perfektionieren. Der gesamte Spielablauf ist einfach, aber äußerst befriedigend.
Es ist einfach perfekt ein entspannendes, gemütliches Spiel – ruhig, kreativ und niemals streng. Einfach, liebenswert und einfach zum Genießen.
Mein Fazit: Wenn du ein Spiel suchst, das sich nach einem langen Tag wie ein warmes Stück Brot anfühlt, Gute Pizza, tolle Pizza liefert.
Was sagen die Spieler dazu?
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3. Kochen, Servieren, Lecker! [Das beste Kochspiel für rasante Geschicklichkeit und Präzision]
|Unsere Bewertung
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9.8
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|Art des Spiels
|Rasante Kochsimulation
|Plattformen
|PC, Switch, Android, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Linux, iOS, GeForce Now
|Erscheinungsjahr
|2013
|Urheber
|Vertigo Gaming Inc.
|Durchschnittliche Spielzeit
|15–30 Stunden
|Am besten geeignet für
|Professionelles Zeitmanagement
|Was mir gefallen hat
|Präzision und ein angenehmer Rhythmus
Bei manchen Kochspielen kann man sich entspannen. Kochen, Servieren, Lecker! lässt dir kaum Zeit zum Atmen. Du bist ein gut besuchtes Restaurant leiten Von der Küche aus: Zutaten schneiden, Bestellungen aufnehmen, Beilagen vorbereiten und versuchen, nicht alles anzubrennen. Und das alles, während die Gäste einen mit Blicken durchbohren!
Es ist Hochbetrieb in der Küche, der testet deine Reflexe und deine Konzentration besser als es jeder Timer je könnte. Die gestochen scharfen Grafiken sorgen für ein klares, minimalistisches Erscheinungsbild, damit du dich voll und ganz auf das Chaos konzentrieren kannst. Alles geht sehr schnell, und jeder Tastendruck zählt.
Meine Freunde sind total begeistert, weil es eine Herausforderung ist, die sich spannend anfühlt, statt einen zu überfordern. Es ist teils Rhythmusspiel, teils Restaurant-Simulation und Alles dreht sich um Präzision unter Druck.
Als äußerst anspruchsvoller Kochsimulator belohnt dieses Spiel Schnelligkeit, Genauigkeit und die Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen. Kochen, Servieren, Lecker! vermittelt ein tiefes Gefühl des Fortschritts, während man immer anspruchsvollere und komplexere Gerichte meistert.
Dieses Spielverschenkt keine leichten Siege. Jede perfekte Serie fühlt sich an, als würde man eine makellose Abendschicht ganz alleine bewältigen.
Mein Fazit: Für Spieler, die den Druck und die Präzision lieben, Kochen, Servieren, Lecker! ist das pure, gewürzte Chaos.
Was sagen die Spieler dazu?
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4. Papas Pizzeria Deluxe [Der beste klassische Kochsimulator neu aufgelegt]
|Unsere Bewertung
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9.4
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|Art des Spiels
|Klassische Kochsimulation
|Plattformen
|PC, Mobilgeräte
|Erscheinungsjahr
|2024
|Urheber
|Flipline Studios
|Durchschnittliche Spielzeit
|10–25 Stunden
|Am besten geeignet für
|Spieler, die von Nostalgie getrieben sind
|Was mir gefallen hat
|Reibungslose Updates und klassisches Gefühl
Der König der Internetcafés ist zurück, und er sah noch nie besser aus. Papas Pizzeria Deluxe belebt die klassische Flash-Game-Formel wieder. Es hat aufgepeppte Grafik, flüssigere Steuerungund dievertrautes, zügiges Bestellsystem das die Originalserie so beliebt gemacht hat. Das Gameplay ist flüssiger und schneller denn je.
Papas Pizzeria Deluxe is Einfach, farbenfroh und auf subtile Weise süchtig machend. Eine moderne Interpretation des Schnellbedienungs-Rhythmus, wie ihn nur Papa Louie bieten kann.
You Bestellungen entgegennehmen, Pizza perfekt backen und sich ins Zeug legen, um die Kunden bei Laune zu halten während sich die Rechnungen stapeln. Einer der nostalgischsten Titel im Internet ist nun ein unwiderstehliches ein fesselndes Simulationsspiel. Die HD-Grafik besticht, die Musik hat nach wie vor Papas typischen Schwung, und das Gefühl, voranzukommen, ist zeitlos.
Mein Fazit: Papas Pizzeria Deluxe beweist, dass gute Pizza und gutes Gameplay nie aus der Mode kommen.
Was sagen die Spieler dazu?
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5. Venba [Das beste storybasierte Kochspiel mit Herz]
|Unsere Bewertung
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9.1
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|Art des Spiels
|Ein storybasiertes Kochspiel
|Plattformen
|PC, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, macOS
|Erscheinungsjahr
|2023
|Urheber
|Alle Spiele
|Durchschnittliche Spielzeit
|1,5–3 Stunden
|Am besten geeignet für
|Liebhaber erzählender Literatur
|Was mir gefallen hat
|Eine herzliche Geschichte und kulturelle Wärme
Manche Spiele trainieren deine Reflexe. Venba nährt die Seele. Du schlüpfst in die Rolle einer indischen Mutter, die in den 1980er Jahren nach Kanada ausgewandert ist, und nutzt selbstgekochte Mahlzeiten, um wieder Anschluss an ihre Familie und Kultur finden. Jedes Rezept, das du nachkochst, wird zu einer Erinnerung – Aromen, die mit Liebe, Verlust und Tradition verbunden sind.
Das Gameplay ist leicht, aber aussagekräftig. Du folgst Hinweisen, mischst Zutaten und erfährst, wie jedes Gericht eine Geschichte in sich trägt. Der Grafikstil strahlt vor Farbe und Wärme, und der Soundtrack erfüllt jede Szene mit Nostalgie.
Venba verbindet das Kochen mit emotionalem Geschichtenerzählen. Es ist eine Hommage an Kultur, Familie und Tradition, die sich in wunderschön angerichteten Gerichten widerspiegelt.
Es ist kurz, und das könnte dich nach mehr verlangen lassen, aber genau das macht den Reiz aus. Jedes Gericht ist mit Momenten im Leben der Familie verbunden und verleiht der Geschichte tatsächliche emotionale Tiefe. Es ist eines der Spiele mit schönen Geschichten dieser Generation.
Mein Fazit: Rührend, herzlich und aufrichtig. Venba beweist, dass Essen Geschichten erzählen kann, die Worte nicht vermögen.
Was sagen die Spieler dazu?
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6. Restaurats [Das beste Restaurant-Management-Kochspiel]
|Unsere Bewertung
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9
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|Art des Spiels
|Mittelalterliche Restaurant-Simulation
|Plattformen
|PC, PS5, Xbox Series X/S
|Erscheinungsjahr
|2025
|Urheber
|Tor Studio/Polden Verlag
|Durchschnittliche Spielzeit
|20–40 Stunden
|Am besten geeignet für
|Strategieexperten und Management-Fans
|Was mir gefallen hat
|Komplexe Systeme und kreative Freiheit
Jedes großartige Restaurant beginnt mit Chaos und Ehrgeiz. Restauriert bietet Ihnen beides. Sie haben die volle Kontrolle über jeden Aspekt Ihrer Traumküche. Es ist halb kulinarische Kreativität, halb zum Leben erweckte Tabellenkalkulation – und irgendwie funktioniert das Ganze.
Es hat mir gefallenLayouts entwerfen, Personal einstellen und kochen mein Weg zu einem wachsenden Imperium. Ich habe stundenlang an meinem Grundriss gefeilt, um bei jeder Mahlzeit ein paar Sekunden einzusparen. Es ist befriedigend zu sehen, wie ein Plan Gestalt annimmt. Selbst wenn die Küche in Flammen steht…wieder.
Restauriert verbindet das Kochen mit komplexen Management-Mechanismen. Es verleiht der Unternehmensführung eine persönliche Note und beweist, dass Strategie köstlich sein kann.
Der Grafikstil ist klar und modern und lenkt die Aufmerksamkeit ganz auf den Rhythmus der einzelnen Schichten. Am Anfang kann das etwas überwältigend wirken. Oh, so viele bewegliche Teile, aber die Fortschritte machen Freude.
Mein Fazit: Restauriert verwandelt das Chaos im Restaurant in kontrollierten Erfolg. Clever, stilvoll und überraschend fesselnd.
Was sagen die Spieler dazu?
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7. Cooking Mama [Das beste Kochspiel für alle Altersgruppen]
|Unsere Bewertung
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8.8
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|Art des Spiels
|Kochspiel für die ganze Familie
|Plattformen
|Nintendo Switch, Nintendo DS, Wii, Nintendo 3DS, iOS, Android, macOS, tvOS, iPadOS
|Erscheinungsjahr
|2020
|Urheber
|1st Playable / Planet Entertainment
|Durchschnittliche Spielzeit
|6–8 Stunden
|Am besten geeignet für
|Kinder und Familien
|Was mir gefallen hat
|Minispiele und Ästhetik
Kein Druck, kein Feuer. Cooking Mama bist du,Mutter… und eine Küche voller fröhlichem Trubel. Einfache Rezepte verwandeln sich in kleine Minispiele, in denen du dich durch Schneiden, Rühren und Anrichten zur Perfektion vorarbeitest. Jede Aufgabe fühlt sich wie ein kleines Fest an, unterstützt durch Mamas typisches „Gut gemacht!“ und den fröhlichen, bonbonfarbenen Look des Spiels.
Es ist einfach, intuitiv und man muss beim Spielen einfach lächeln. Mit einfachen Gesten oder per Touch-Steuerung kannst du Kartoffeln stampfen, Tempura braten und Cupcakes verzieren. Das Spiel eignet sich perfekt für Kinder und Eltern, um gemeinsam zu spielen.
Cooking Mama ist ein unterhaltsames Kochvergnügen für Kinder, Familien und alle, die sich nach unbeschwerter Küchenmagie sehnen.
Es ist definitiv nichts für diejenigen, die Herausforderungen oder Realismus suchen, aber genau darin liegt der Reiz. Als familienfreundlich UmschaltenSpiel, das ist einfach nur Spaß pur.
Mein Fazit: Herzlich, albern und unendlich fröhlich, Cooking Mama sorgt dafür, dass Kochen sich nie wie Arbeit anfühlt.
Was sagen die Spieler dazu?
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8. Coffee Talk, Folge 2: Hibiskus & Schmetterling [Das beste Spiel zum Zubereiten von gemütlichen Getränken]
|Unsere Bewertung
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8.7
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|Art des Spiels
|Ein gemütliches Café, ja
|Plattformen
|PC, PlayStation, Xbox, Switch
|Erscheinungsjahr
|2023
|Urheber
|Toge Productions / Chorus Worldwide
|Durchschnittliche Spielzeit
|7–9 Stunden
|Am besten geeignet für
|Entspannte und gemütliche Abende
|Was mir gefallen hat
|Die Figuren und die entspannte Atmosphäre
Manchmal entstehen die besten Gerichte um Mitternacht hinter der Theke. Coffee Talk, Folge 2: Hibiskus & Schmetterling versetzt dich zurück in dein pixeliges Café. Du Latte servieren und Geschichten lauschen von Menschen, Elfen und Vampiren, die einfach nur jemanden zum Reden brauchen.
Es gibtkeine StundenHier. Du wählst Getränke passend zur Stimmung aus und schaffst Tasse für Tasse eine gemütliche Atmosphäre. Ich habe gemerkt, dass ich zwischen den Bestellungen immer wieder innegehalten habe, nur um Genieße den ruhigen Soundtrack und ein sanftes Neonlicht.
Coffee Talk, Folge 2 ist Komfort in digitaler Form. Es ist ideal für Spieler, die sich für Geschichten und eine entspannte Atmosphäre begeistern.
Die Zubereitung der Getränke und das Geschichtenerzählen verschmelzen zu einem ein bezauberndes Visual-Novel-Spiel Wie geschaffen für nächtliche Gespräche. Das Tempo ist bewusst langsam gehalten, aber genau das macht es zu etwas Besonderem unter den gemütlichen Kochspielen.
Mein Fazit: Sanft, herzlich und am besten mit deiner Lieblings-Tasse in der Hand zu genießen.
Was sagen die Spieler dazu?
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9. Kebab Chefs! [Das beste Koop-Kochspiel für kleine Teams]
|Unsere Bewertung
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8.6
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|Art des Spiels
|Kooperative Restaurant-Simulation
|Plattformen
|PC
|Erscheinungsjahr
|2023
|Urheber
|Biotech Gameworks
|Durchschnittliche Spielzeit
|10–30 Stunden
|Am besten geeignet für
|Koop-Spiel in kleinen Teams
|Was mir gefallen hat
|Optimiertes Konzept für die Teamarbeit
Kebab-Köche! versetzt dich und einen Freund in einen winzigen Grillladen, wo Teamwork das A und O ist. Schneiden, kochen, servieren, wiederholen. Und das alles, während die Kunden schneller hereinströmen, als man Shawarma auf den Teller bringen kann.
Es fühlt sich an, als ob„Overcooked’s“ die schlankere Variante: straffere Spielstände, schnellerer Spielablauf und der Fokus auf den Aufbau von Rhythmus statt auf die Jagd nach der besten Zeit. Du kannst Dekoriere dein Geschäft, passe die Speisekarte an und rüste die Ausstattung auf damit die Kebabs immer heiß und regelmäßig serviert werden.
Jedes großartige Essen beginnt mit Panik und Teamarbeit. Kebab-Köche!ist ein unterhaltsames, chaotisches Kebab-Laden-Erlebnis, bei dem Zusammenarbeit, Individualisierung und Effizienz im Vordergrund stehen.
In der Küche herrscht ein reges Treiben, es wird gelacht und ab und zu fliegt ein Spieß durch die Luft. Es ist ein chaotisches Koop-Spiel, ideal zum Spielen mit Freunden. BioTech Gameworks hat dendie perfekte Balance zwischen Stress und Feierlaune.
Mein Fazit: Kebab-Köche! ist schnell, laut und macht süchtig. Es verwandelt Teamwork in Comedy-Gold.
Was sagen die Spieler dazu?
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10. Papas Wingeria [Das beste nostalgische Kochspiel mit strategischer Tiefe]
|Unsere Bewertung
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8.3
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|Art des Spiels
|Lässige Kochsimulation
|Plattformen
|PC, iOS, Android
|Erscheinungsjahr
|2023
|Urheber
|Flipline Studios
|Durchschnittliche Spielzeit
|15–25 Stunden
|Am besten geeignet für
|Fans klassischer Kochbücher
|Was mir gefallen hat
|Zeitmanagement und ein vertrauter Ablauf
Manchmal kommt Hausmannskost mit einem Timer. Papas Wingeria lässt den Charme von Der Fast-Food-Wahn wurde zum strategischen Vergnügen. Du nimmst Bestellungen entgegen, brätst Chicken Wings, wendest sie in Soße und richtest jedes Gericht sorgfältig auf dem Teller an, während hungrige Gäste auf die Anzeigetafel blicken.
Der Fluss fühlt sich vertraut an, ist aber prägnanter. Er ist vielschichtig Zeitliche Herausforderungen, Upgrades und detaillierte Auftragsanpassung. Es ist ein einfacher Spielablauf, der Konzentration belohnt, und genau wie früher wird das Streben nach der perfekten Punktzahl nie langweilig.
Papas Wingeria ist eine gemütliche, raffinierte Nostalgie, die beweist, dass Präzision genauso befriedigend sein kann wie Chaos.
Die zeitbasierten Herausforderungen sorgen für strategische Tiefe und einen durchdachten Spielverlauf, wodurch dein Retro-Look mit modernem Schliff. Es ist weder auffällig noch kompliziert, aber genau darum geht es ja. Der Spaß liegt darin, Effizienz zu meistern, nicht in Explosionen.
Mein Fazit:Papas Wingeria verwandelt Old-School-Geschwindigkeit in New-School-Begeisterung.
Was sagen die Spieler dazu?
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11. Battle Chef Brigade [Das beste Fantasy-Koch-RPG-Hybridspiel]
|Unsere Bewertung
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8.3
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|Art des Spiels
|Fantasy-Koch-RPG
|Plattformen
|PC, PS4, Switch. macOS, Linux
|Erscheinungsjahr
|2017
|Urheber
|Trinket Studios / Adult Swim Games
|Durchschnittliche Spielzeit
|6–8 Stunden
|Am besten geeignet für
|Spieler, die neben dem Kochen auch Kämpfe suchen
|Was mir gefallen hat
|Eine einzigartige Mischung aus verschiedenen Genres
Willkommen in einer Küche, in der Drachen deine Einkaufsregale sind. Battle Chef Brigade verbindet Kämpfe, Kochen und das Anrichten von Gerichten im Puzzle-Stil mit Fantasy. Du jagst Monster, um Zutaten zu sammeln, trittst gegen rivalisierende Köche an und eilst dann zurück in die Küche, um siegreiche Gerichte zu kreieren, bevor die Zeit der Jury abläuft.
Es ist zwar noch in der Experimentierphase, aber sofort fesselnd, das dich in eine Welt entführt, in der kulinarisches Können über Leben und Tod entscheidet. Jede Runde ist elektrisierend. Es ist ein Kampfspiel und Kochshow, alles verpackt in wunderschönen handgezeichneten Grafiken. Und ein jazziger Soundtrack, der nie aufhört.
Battle Chef Brigade verbindet Kämpfe, Rezepte und 3-Gewinnt-Rätsel zu einem nahtlosen Spielerlebnis.
Eines der stilvollsten und einzigartige Indie-Spiele das je geschaffen wurde. Ein Fest für Gamer und Feinschmecker, das zu gleichen Teilen aus Kampf und Genuss besteht.
Mein Fazit: Battle Chef Brigade ist kühn, strahlend und unvergesslich.
Was sagen die Spieler dazu?
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12. Toca Kitchen 2 [Das beste Kochspiel für kleine Kinder]
|Unsere Bewertung
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8
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|Art des Spiels
|Koch-App für Kinder
|Plattformen
|iOS, Android
|Erscheinungsjahr
|2014
|Urheber
|Toca Boca
|Durchschnittliche Spielzeit
|Offen
|Am besten geeignet für
|Kleinkinder
|Was mir gefallen hat
|Stressfreier, alberner Spaß
Toca Kitchen 2 Das passiert, wenn Kinder die Küche übernehmen, die Kochmütze auf dem Kopf und der Fantasie freien Lauf lassen. Da gibt es keine Stoppuhr, keine Punktzahl und keine falsche Art zu kochen, einfach Kreativität und Chaos – im besten Sinne.
Du kannst Erdbeeren braten, Salat kochen oder deinen Comic-Gästen rohe Zwiebeln servieren und dich dann an ihren urkomischen Reaktionen erfreuen. Einfache Touch-Steuerung macht Jedes Experiment lässt sich leicht ausprobieren, wodurch das Spielen mit Lebensmitteln zu einer Entdeckungsreise wird.
Toca Kitchen 2 lässt deiner Kreativität beim freien Kochen freien Lauf. Es ist perfekt für Kinder und Spielanfänger.
Es gibt nicht viel Struktur, sodass ältere Spieler sich vielleicht nach einer Herausforderung sehnen. Genau dieser Mangel an Struktur macht dieses Koch-Videospiel für Kinder und Spieleneulinge so attraktiv. Es ist farbenfroh, albern und voller Fantasie.
Mein Fazit: Toca Kitchen 2 macht das Spielen herrlich kreativ.
Was sagen die Spieler dazu?
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13. Schokoladenfabrik-Simulator [Das beste Kochspiel für Dessertliebhaber]
|Unsere Bewertung
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7.6
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|Art des Spiels
|Dessertfabrik-Simulation
|Plattformen
|PC
|Erscheinungsjahr
|2024
|Urheber
|Spiele starten
|Durchschnittliche Spielzeit
|10–15 Stunden
|Am besten geeignet für
|Fans von Dessert-Management
|Was mir gefallen hat
|Eine ganze Fabrik leiten
Es stellt sich heraus, dass die Leitung eines Schokoladenimperiums genauso süß ist, wie es klingt. Schokoladenfabrik-Simulatorermöglicht es dirEntwerfen, gestalten und verwalten Sie Ihre eigene Süßwarenlinie. Die Reise führt dich von einfachen Kakaobohnen bis hin zu raffinierten Pralinen.
Du wirst Maschinen einrichten, Produktionslinien abstimmen und Rezepturen optimieren, bis jede Leckerei perfekt verpackt vom Band läuft. Es ist die Art von Sim, die befriedigt sowohl den Organisator als auch den Tagträumer in dir.
Schokoladenfabrik-Simulator bietet jede Menge befriedigende Auftragsabläufe, beruhigende Wiederholungen und unendliche Möglichkeiten. Du kannst an deiner Traum-Schokoladenfabrik basteln, sie verschönern und verfeinern.
Der Look istglänzend und farbenfroh, mit sanfter Beleuchtung, die jede Karamellspirale und jede Schokoladenform fast schon zu echt wirken lässt. Es trifft genau die seltene Balance zwischen Entspannung und Genuss.
Mein Fazit: Schokoladenfabrik-Simulator ist charmant, gewandt und einfach unwiderstehlich.
Was sagen die Spieler dazu?
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Mein Gesamtfazit zu den besten Kochspielen
Von wildem Chaos in der Küche bis hin zur ruhigen Atmosphäre eines Cafés – Kochspiele gibt es in vielen Varianten. Und jedes richtet sich an eine andere Art von Spieler. Wenn du Lachen, Entspannung oder pure Präzision… dann wartet dort der perfekte Titel auf dich.
- Für Koop-Spieler → Overcooked 2. Ein turbulentes, urkomisches Küchenabenteuer, bei dem Teamwork und das richtige Timing jede Mahlzeit zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.
- Für entspannte Gamer → Gute Pizza, tolle Pizza. Ein entspannter Rhythmus aus Teig, Soße und dem Lächeln der Gäste – genau das Richtige, um nach der Arbeit zur Ruhe zu kommen.
- Für alle, die Geschichten lieben → Venba. Eine herzliche Reise durch den Alltag, die Kultur, Essen und Familie anhand wunderschön angerichteter Gerichte erkundet.
- Für Management-Fans → Restaurat. Eine gelungene Mischung aus kulinarischer Kreativität und Restaurantmanagement, die Zielstrebigkeit und Ehrgeiz belohnt.
Vielen Dank, dass du dir diese beliebten Kochspiele angesehen hast. Jedes hat seinen ganz eigenen Charme, und welche Wahl die richtige ist, hängt davon ab, welche Art von Spielerlebnis dir am besten gefällt. Viel Spaß beim Kochen und Spielen!
Häufig gestellte Fragen
Welches Kochspiel das beste ist, hängt davon ab, was dir am meisten Spaß macht. Overcooked 2 ist ideal für ausgelassenen Spaß und Gute Pizza, tolle Pizza ist perfekt für gemütliches Spielen. Kochen, Servieren, Lecker! ist ideal für Spieler, die schnelle Kochherausforderungen unter hohem Druck suchen.
Ja,Verbrannt ist kinderfreundlich. Dank der farbenfrohen Grafik, der einfachen Steuerung und dem albernen Chaos macht es ganzen Familien Spaß, auch wenn jüngere Kinder bei schwierigeren Levels vielleicht etwas Hilfe brauchen.
Ja, es gibt einige Kochspiele, die sich gut für Paare eignen. Overcooked 2, Kebab-KöcheundBattle Chef Brigade bieten ein auf Teamwork ausgerichtetes Spielerlebnis, das Spaß macht, kooperativ ist und zu vielen gemeinsamen Lacher führt.
Ja, in vielen Kochspielen gibt es Modi zum Thema Halloween oder gruselige Events. Overcooked 2 bietet gruselige Event-Levels. Papas Pizzeria Deluxe and Papas Wingeria bieten in ihren saisonalen Angeboten häufig Halloween-bezogene Produkte, Toppings und Dekorationen an.