Los mejores juegos similares a «Lethal Company» en 2025 para disfrutar del terror cooperativo y el caos de la supervivencia

Juegos comoCompañía Letal llegar a ese espacio tan extraño y maravilloso en la que estás aterrorizado, pero también te ríes a carcajadas. Si alguna vez has intentado hacerte con el botín en algún edificio maldito mientras tu amigo grita por el chat de proximidad como si fuera su gran momento en una película de terror, sabes perfectamente de qué voy hablando. Hay algo bastante entrañable en entrar en pánico en grupo, tomar decisiones desastrosas y correr a toda velocidad hacia una salida que, sin duda, no existía hace ni dos segundos.

Esta lista se basa en ese mismo esa energía de «tengo miedo, pero me lo estoy pasando genial», repleta de meteduras de pata del equipo, traumas relacionados con monstruos e historias que sacarás a colación cada vez que quedéis. Considera esta guía como tu hoja de ruta hacia más caos en el modo cooperativo, sustos nocturnos y nuevas oportunidades para culpar a tus amigos por sus decisiones cuestionables. Y créeme, cometerán muchas.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Lethal Company

The 20 Los mejores títulos de esta lista tienen muchas cosas buenas que ofrecer. Antes de ponerme con ellos, eché un vistazo rápido a los principales 3 juegos similares a Compañía Letal que mejor reflejan su atmósfera y su jugabilidad únicas. Estas son mis favoritas:

Deep Rock Galactic (2020)– Lo mejorCompañía LetalUn juego al estilo de… en el que te pones en la piel de enanos espaciales que extraen recursos y luchan contra criaturas terroríficas en un planeta alienígena hostil con diversos biomas. Left 4 Dead 2 (2009) – Vigilanciauna auténtica obra maestra de los juegos cooperativos de disparos contra zombis, con un icónico Para 4 jugadores modo cooperativo que destaca por su gran rejugabilidad, ya que ninguna partida contra los zombis es igual a otra. Alien: Aislamiento (2014) – Este juego de terror te hará agarrar el mando con tanta fuerza como si te debiera el alquiler, mientras esquivas Extraterrestrea bordoSebastopole intenta ser más listo que esa criatura, que aprende rápido y es capaz de olerte o oírte a un kilómetro de distancia.

Ya te imaginas por dónde va esto: una combinación de juego cooperativo, comunicación por chat de voz, terror, exploración y búsqueda de recursos. Pero esto es solo el principio. Sigue leyendo y te explicaré por qué estos 20 Los videojuegos son alternativas ideales al todopoderoso Compañía Letal.

Los 20 mejores juegos similares a Lethal Company que todo fan debería probar

Ya has llegado a tu destino, así que aquí tienes la ansiada lista que te prometí hace un momento. Prepárate para juegos que se centran en la supervivencia en equipo, la búsqueda arriesgada de recursos, monstruos aterradores, el chat de proximidad y el caos impredecible de los jugadores: una receta formidable para juegos como Compañía Letal.

1. Deep Rock Galactic [Ideal para la minería y la exploración de cuevas generadas proceduralmente]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego FPS cooperativo Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Creador/es Ghost Ship Games, Coffee Stain Publishing Ideal para FPS por clases y exploración por equipos Lo que me gustó Cuevas explorables generadas proceduralmente

Deep Rock Galactic es un juego de disparos en primera persona cooperativo por clases con una jugabilidad increíblemente variada. Puedes elegir entre varias clases, entre las que se incluyen perforador, explorador, artillero e ingeniero, y participar en la exploración en equipo de cuevas generadas proceduralmente.

En mi opinión, eso es una gran ventaja, ya que ofrece una rejugabilidad y una variedad infinitas. Deep Rock Galactic ofrece carreras rápidas y orientadas a objetivos que siempre logran ser entretenidas, impredecibles y una mezcla de divertido y aterrador.

Por qué lo elegimos ElegimosDeep Rock Galactic por su impecable combinación de disparos en primera persona y terror, exploración de cuevas y niveles generados proceduralmente.

Entre sus características más destacadas se encuentran una progresión satisfactoria y la personalización del equipamiento. Por otra parte, como Compañía Letalun juego similar a…,Deep Rock Galactic cuenta con una comunidad activa y da prioridad a la comunicación entre los jugadores en su mecánica de juego principal.

Mi veredicto: Con una puntuación de los usuarios de Metacritic de 8.4, Deep Rock Galactic es uno de los juegos mejor valorados similares a Compañía Letal. Un emocionante juego de disparos que combina la minería, la exploración y el trabajo en equipo nunca pasa de moda entre los aficionados.

2. Left 4 Dead 2 [Ideal para disparar a hordas de zombis en modo cooperativo]

Nuestra puntuación 9.9

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Tipo de juego FPS, terror de supervivencia Plataformas Windows, macOS, Linux, Xbox 360 Año de estreno 2009 Creador/es Vigilancia Ideal para Juego cooperativo de disparos contra zombis Lo que me gustó Una comunidad activa que mantiene el juego siempre renovado

Hay que someterse a una lobotomía para olvidarse de Left 4 Dead 2. La primera fue excelente, pero esta es la cumbre de los juegos de disparos contra zombis. De ritmo trepidante, Para 4 jugadores El modo cooperativo nunca defrauda, y las hordas de zombis que avanzan para devorarte el cerebro siguen siendo tan aterradoras como siempre.

Left 4 Dead 2tiene un carácter dinámicoDirector de IA que varía el ritmo y la aparición de enemigos, lo que mantiene la dinámica de juego variada. La comunidad de modders del juego sigue activa y ofrece una un flujo inagotable de contenido para una mayor rejugabilidad.

Por qué lo elegimos Juega a este juego si te encantan los juegos clásicos de disparos a zombis con un toque de terror, momentos divertidos y diálogos memorables.

Left 4 Dead 2 se basa en el trabajo en equipo, la coordinación y una estrategia adecuada, lo que complementa sus partidas breves, pero extremadamente intensas. No creo que este juego llegue a aburrirme nunca, aunque llevo jugando a él desde que estaba en el instituto.

Mi veredicto: VigilanciaEl mejor juego de disparos de zombis de la historia tiene un Metacritic puntuación de los usuarios de8.3, lo que promete una experiencia extraordinaria. No te lo pierdas si te encanta la matanza de zombis llena de sangre y vísceras con hasta cuatro jugadores, para disfrutar de la máxima carnicería y de algunas locuras «¡Mierda!» momentos.

3. Alien: Aislamiento [Lo mejor para vivir una experiencia de terror espacial escalofriante]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Terror de supervivencia, sigilo, acción y aventura Plataformas Windows, OS X, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS Año de estreno 2014 Creador/es Creative Assembly, Sega Ideal para Un horror escalofriante a bordo de la estación espacial abandonada Lo que me gustó Ambiente inquietante en el espacio

Alien: Aislamiento Es, sin duda, uno de los juegos más terroríficos a los que he jugado. Estaba a punto de… 19 cuando salió al mercado, y su revolucionaria IA de acecho me dejó paralizado. Ya sabes cómo va esto: el enorme y feo Extraterrestreque te acecha y te devora más rápido que un caimán.

El juego se centra en el sigilo y la gestión de recursos, y castiga al jugador si intenta recorrer a toda velocidad la estación espacial abandonada. Magnífico, El diseño de sonido envolvente y la disposición laberíntica de los niveles intensifican la sensación de angustia y de fatalidad inminente.

Por qué lo elegimos Elegimos este juego por su espeluznante atmósfera de terror espacial y por el ExtraterrestreLa IA en constante evolución que persigue al jugador, lo que da lugar a algunos de los momentos más terroríficos que vivirás en un videojuego.

Alien: Aislamiento es un juego de terror de desarrollo lento que te mantiene siempre en vilo. Es toda una obra maestra del terror para un solo jugador que convierte cada partida en una lucha contra tus miedos más profundos. Al fin y al cabo, eso es lo que se espera de un juego de terror, ¿no?

Mi veredicto: Alien: Aislamiento es uno de los mejores juegos similares a Compañía Letal para los aficionados al terror, con un Metacritic puntuación de los usuarios de8.3. Si eres aprensivo, no lo juegues; tendrás pesadillas durante meses. Si no es así, adelante, y disfruta de la Extraterrestre.

4. Lárgate de una vez [Lo mejor para partidas intensas de disparos contra zombis en modo PvE para hasta cuatro jugadores]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego FPS Plataformas Windows Año de estreno 2019 Creador/es 10 salas Ideal para Juego estratégico de disparos contra zombis en modo PvE Lo que me gustó Modo cooperativo para 4 jugadores

Lárgate de una vezes uno de loslos juegos cooperativos más impresionantesy un fan incondicionalPara 4 jugadores Un shooter PvE en el que la coordinación es imprescindible. Te abrirás paso a tiros entre horribles zombis y te enfrentarás a misiones largas y de varias fases con objetivos importantes.

Sin embargo,Lárgate de una vezNo es el típico juego de disparos de zombis. Tendrás que moverte a escondidas y planificar tu ataque, mientras la tensión va en aumento y el corazón te late a mil por hora. Lárgate de una vezPuede que su dificultad extrema no sea del agrado de todos, pero resulta muy gratificante, sobre todo si se juega tal y como está pensado, gracias al trabajo en equipo y a la estrategia elaborada.

Por qué lo elegimos Lárgate de una vezes una joya del género cooperativo que hace hincapié en el trabajo en equipo, la coordinación y la comunicación por voz para avanzar en el juego.

Lárgate de una vez está diseñado para grupos dirigidos por voz y tácticas coordinadas, lo que lo convierte en uno de los mejores juegos similares a Compañía Letal para disfrutar sin límites del modo multijugador. El Metacritic puntuación de los usuarios de7.4 dice mucho de su calidad general.

Mi veredicto: RecomiendoLárgate de una vezpara los jugadores pacientes que no siempre apuestan por tácticas agresivas, sino que valoran el trabajo en equipo, la paciencia y la coordinación perfecta, elementos esenciales para avanzar y sobrevivir.

5. Back 4 Blood [Lo mejor para aniquilar hordas de zombis a un ritmo trepidante]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego FPS Plataformas Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Año de estreno 2021 Creador/es Turtle Rock Studios, Warner Bros. Games Ideal para Acción trepidante plagada de zombis Lo que me gustó Modificadores de cartas que cambian las reglas del juego

Back 4 Blood es un fantástico juego de disparos en primera persona y, sinceramente, uno de los los mejores juegos de terror en PS5. Lo bueno es que está disponible en todas las demás plataformas y es el sucesor espiritual de Left 4 Dead, con un giro que incluye modificadores de cartas.

Permiten vivir una experiencia diferente en cada partida, lo que le da un toque especial al combate cooperativo trepidante con enfrentamientos contra enemigos muy variados. La variedad es fundamental, ya que Back 4 BloodLas partidas nunca son iguales, sobre todo en el divertido modo cooperativo.

Por qué lo elegimos Uno de los mejores juegos de disparos en primera persona similares a Compañía Letal, donde acabas con hordas de zombis y utilizas modificadores de cartas para diversificar la jugabilidad.

Los jugadores pueden disfrutar de una campaña o elegir un modo tipo «horda» si quieren poner a prueba sus límites de supervivencia. Back 4 Bloodla nueva fecha de lanzamiento (2021) significa que el juego sigue más vivo que nunca. Siguen llegando contenidos de temporada y actualizaciones periódicas, lo que hace que Back 4 Blood dan una sensación de frescura y emoción.

Mi veredicto: Si te gustóLeft 4 Dead 2 (o el primero), Back 4 Blood es una versión modernizada del legendario juego de disparos de zombis. Su Metacritic puntuación de los usuarios de5.3 puede resultar engañoso, ya que el juego cuenta con una enorme base de jugadores y tiene muy buenas valoraciones en Steam.

6. Hunt: Showdown [Ideal para la caza de recompensas de alto riesgo y alta recompensa]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego FPS Plataformas Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Año de estreno 2019 Creador/es Crytek, Koch Media Ideal para Caza de monstruos: alto riesgo, gran recompensa Lo que me gustó Gráficos llamativos y diseño de sonido

Hunt: Showdown aporta un toque auténtico a la mecánica de juego de la caza. Se trata de un juego PvPvE, en el que cazas monstruos mientras esquivas a tus rivales (otros jugadores). Este juego de alto riesgo y gran recompensa está cargado de tensión a cada paso, con las consecuencias de la muerte permanente y la pérdida de todo el botín si mueres.

Desarrollado en el prestigioso Motor Cry, Hunt: Showdown Ofrece una fidelidad visual excepcional, con efectos de sonido magníficos y una atmósfera que genera suspense durante el seguimiento. El ritmo lento y táctico premia el sigilo y la paciencia, y una estrategia adecuada te llevará muy lejos.

Por qué lo elegimos Elegimos Crytekun clásico por su atmósfera inquietante y sus intensas batallas PvPvE, en las que este shooter de extracción muestra su verdadera esencia.

Me encantaHunt: Showdown por su dificultad extrema y las historias únicas que surgen de los encuentros entre jugadores, combinadas con la caza de monstruos, lo que da como resultado peligro y tensión por todas partes.

Mi veredicto: Hunt: Showdown’s Metacritic puntuación de los usuarios de7.1 es digno de elogio, pero creo que está muy infravalorado. Es uno de los mejores juegos como Compañía Letal que combina elementos de terror, sigilo, disparos y rescates en un juego de aspecto espectacular.

7. Killing Floor 2 [Lo mejor para una intensa supervivencia zombi y escenas gore que dan náuseas]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego FPS, terror de supervivencia Plataformas Windows, PS4, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es Tripwire Interactive, Hardsuit Labs, Saber Interactive Ideal para Violencia extrema en un mundo plagado de zombis Lo que me gustó Sistema de ventajas y clases que define las funciones de los jugadores

Killing Floor 2 es uno de los más juegos de terror multijugador popularescon un intenso,Juego de supervivencia contra hordas por oleadas con dificultad creciente. Piensa enLeft 4 Dead 2 pero con un poco más de variedad, sobre todo en el sistema de ventajas y clases que define las funciones de los equipos.

Killing Floor 2 intensifica la violencia sangrienta hasta 101%, ya que cada bala que impacta en tu enemigo hace que la sangre brote a borbotones y empape el suelo. El sistema de disparos del juego es muy satisfactorio, con una respuesta de las armas muy contundente que hace que cada una de ellas parezca un cañón.

Por qué lo elegimos Killing Floor 2La sangre a raudales, los emocionantes tiroteos y los DLC que se lanzan con regularidad hacen que el juego resulte igual de divertido y dinámico para los aficionados a los juegos de disparos contra zombis.

Me gustaLeft 4 Dead, Killing Floor 2Las partidas son breves, pero se pueden volver a jugar muchas veces y son ideales para sesiones cooperativas. Los eventos periódicos y los contenidos descargables aportan contenido nuevo, lo que hace queKilling Floor 2 una aventura a la que siempre volverás y en la que siempre descubrirás algo nuevo.

Mi veredicto: Killing Floor 2tiene unMetacritic puntuación de los usuarios de7, y a los jugadores les encantan sus potentes armas, su violencia exagerada y su modo cooperativo. Como fan de la combinación de FPS y terror, estoy de acuerdo en que deberías jugar Killing Floor 2si buscasCompañía Letal-obras maestras de este tipo.

8. Payday 2 [El mejor simulador de atracos cooperativo por equipos]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Sigilo, FPS Plataformas Windows, Linux, Xbox One, Xbox 360, PS3, PS4, Nintendo Switch Año de estreno 2013 Creador/es Overkill Software, 505 Games Ideal para Simulador de atracos tácticos Lo que me gustó Progresión y personalización en profundidad

Payday 2 Salió hace más de una década, ¡vaya! Pero incluso hoy en día sigue siendo un simulador de atracos con un gran valor de rejugabilidad que se disfruta más en modo cooperativo. En equipo, podéis optar por una partida sigilosa o sacar las armas y acabar con todo lo que se os ponga por delante como unos locos.

El extenso árbol de progresión y la personalización de habilidades del juego hacen que cada partida sea diferente, a medida que vas dominando la mecánica del juego y mejorando. Sin embargo, Payday 2 no es el típico juego de disparos porque Se necesita una coordinación perfecta para completar misiones con objetivos concretos.

Por qué lo elegimos La mejor simulación de atracos de la historia, con un enfoque que combina el sigilo y el caos total, equipamientos personalizables y momentos hilarantes en el modo cooperativo.

La planificación y la especialización de funciones en los equipos resultan muy gratificantes. Payday 2 cuenta con múltiples mapas diseñados con ingenio y un enorme ecosistema de DLC y mods que aportan más variedad y mantienen vivo el interés por el juego incluso años después de su lanzamiento.

Mi veredicto: ElMetacritic puntuación de los usuarios de4.2 no ofrecePayday 2 la justicia que se merece. Es, sin duda, el simulador de atracos más singular que existe, con una jugabilidad pulida, una estrategia que combina el sigilo con el tiroteo y un ciclo de juego muy gratificante cuando los atracos se ejecutan correctamente.

9. Warhammer: Vermintide 2 [El mejor juego cooperativo de Warhammer con divertidos combates en primera persona]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Acción Plataformas Windows, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2018 Creador/es Fatshark Ideal para Los aficionados a Warhammer a los que les gusta el combate cuerpo a cuerpo Lo que me gustó Jugabilidad fluida con numerosas clases de héroes

Warhammer: Vermintide 2 es el mejor juego cooperativo de combate cuerpo a cuerpo de este universo. En toda su esencia Warhammer al estilo de los videojuegos de lucha, te abrirás paso a puñetazos y tajos hordas abrumadoras de auténticos monstruos y completar diversos objetivos.

Me encantan sus clases de héroes únicas, con mecánicas de combate muy elaboradas que hacen que el juego resulte extrañamente adictivo. Entre mis características favoritas se encuentra progresión basada en el botín. Cada nivel está repleto de botín, y te animan a explorar y encontrar mejor equipamiento.

Por qué lo elegimos Elegimos Vermintide 2para los más exigentesWarhammer los aficionados a los que no les importa ensuciarse la espada y partir algunas cabezas en este mundo lleno de terror.

Al mismo tiempo, los niveles están diseñados con mayor precisión, lo que da lugar a combates cuerpo a cuerpo tensos que generan un caos espontáneo. Como persona que valora el trabajo en equipo y adora los combates cuerpo a cuerpo intensos, Warhammer: Vermintide 2 cumple todos los requisitos.

Mi veredicto: Muy bien valorado en Metacritic, con una puntuación de los usuarios de 7.4, Warhammer: Vermintide 2 es uno de los mejores juegos similares a Compañía Letalambientada en elWarhammer un universo con combates brutales, una progresión justa y modo cooperativo.

10. Dead by Daylight [El mejor juego de terror asimétrico de «asesino contra supervivientes»]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Terror de supervivencia Plataformas Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch (versiones para Android e iOS ya no están disponibles) Año de estreno 2016 Creador/es Behaviour Interactive, 505 Games, Deep Silver, NetEase Games, Starbreeze Studios Ideal para Un juego de terror asimétrico al estilo del escondite Lo que me gustó Ventajas de juego para asesinos y supervivientes

Dead by DaylightSu variada mecánica de juego lo convierte en uno de los los mejores juegos multijugador de supervivencia. El4-contra-1 El juego «Asymmetric Horror» gira en torno a la dinámica de «asesino contra supervivientes». Cuatro jugadores son los supervivientes, mientras que uno es el asesino que los persigue.

El juego del gato y el ratón, con rescates decisivos, da lugar a una experiencia de juego auténtica y a sustos intensos que te harán caer de la silla. Para darle más emoción, hay una amplia gama de ventajas para los asesinos y los supervivientes, que ofrecen ciertas ventajas y modificadores de juego.

Por qué lo elegimos Una experiencia de «el escondite» increíble con un modo cooperativo de terror en su máxima expresión, con momentos intensos, pero muy divertidos y memorables, en los que o corres o te matan.

Dead by DaylightSu sencilla premisa lo convierte, de hecho, en un juego increíblemente atractivo. Los combates breves y emotivos dan pie a momentos memorables, mientras que las actualizaciones constantes y los crossovers con personajes de otras franquicias dan como resultado un una experiencia única que nunca deja de sorprenderme.

Mi veredicto: Los juegos multijugador de supervivencia pueden ser escalofriantes, y Dead by Daylight, con unMetacritic puntuación de los usuarios de5.5, es un buen ejemplo de cómo se hace bien el cine de terror. Pruébalo por su asimetría 4-contra-1 un juego del gato y el ratón con giros y desenlaces inesperados.

11. El bosque [Un juego de terror y supervivencia escalofriante con una IA caníbal]

Nuestra puntuación 8.9

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Tipo de juego Terror de supervivencia Plataformas Windows, PS4 Año de estreno 2018 Creador/es Endnight Games Ideal para Supervivencia cooperativa y exploración del bosque Lo que me gustó Una narración sutil y una atmósfera tensa

Una de laslos mejores juegos de supervivencia de todos los tiempos, El bosque, presenta un extenso mundo abierto con mecánicas de supervivencia muy completas y una IA caníbal emergente. El bosque te pone en la piel de un protagonista abandonado que debe sobrevivir a hordas de caníbales que intentan devorarlo vivo.

Para ello, no solo tienes que correr, sino también construir bases y colocar trampas defensivas para repeler a los enemigos. Los ciclos diurnos y nocturnos modifican drásticamente los niveles de amenaza, lo que convierte cada noche en una emocionante lucha por la supervivencia.

Por qué lo elegimos Un escalofriante juego de supervivencia en el bosque en el que se puede jugar en modo cooperativo y en el que los jugadores deben demostrar un excelente trabajo en equipo y habilidades de supervivencia para salir adelante.

Por encima de todo,El bosque permite jugar en modo cooperativo, donde el trabajo en equipo y la exploración son fundamentales para sobrevivir. El bosque También es un juego con una gran riqueza narrativa, pero la narración se desarrolla principalmente a través del entorno, lo que permite a los jugadores sumergirse en el mundo y explorarlo a su propio ritmo.

Mi veredicto: El bosque’s Metacritic puntuación de los usuarios de7.5 se define como una mezcla clásica de supervivencia y terror que me sigue dando miedo incluso después de haberlo jugado varias veces. Sobrevive en solitario o en modo cooperativo y haz frente a horribles caníbales mediante la construcción de bases, el combate cuerpo a cuerpo y tu ingenio.

12. Hijos del Bosque [Lo mejor para la supervivencia cooperativa en selvas densas y aterradoras]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Terror de supervivencia Plataformas Windows Año de estreno 2024 Creador/es Endnight Games, Newnight Ideal para Supervivencia cooperativa en un bosque denso y aterrador Lo que me gustó Cannibales aterradores con una IA renovada para ofrecer un mayor desafío

Aquí está la continuación: Hijos del Bosque. Si la primera te dio miedo, esta secuela es aún más grande y da más miedo, con una IA más inteligente y más caníbales a tu paso. La creación más detallada, la construcción y los espeluznantes escenarios de terror forman parte de esta fórmula galardonada.

Al igual que antes, puedes jugar en modo cooperativo, donde te embarcarás en tensas exploraciones y incursiones para conseguir los recursos necesarios para sobrevivir. Al ser un juego más reciente, Hijos del Bosque es aún más impresionante visualmente, con un diseño de audio mejorado y una mayor interactividad con el entorno.

Por qué lo elegimos Un juego aún más aterrador que su predecesor, con una tensión aún mayor, una IA de los caníbales más inteligente y encuentros trepidantes que te mantendrán en vilo.

El modo de juego de supervivencia de larga duración genera una tensión constante, con encuentros inesperados que nunca resultan divertidos, sino siempre aterradores y caóticos, incluso cuando se cuenta con una estrategia bien elaborada.

Mi veredicto: Hijos del Bosque ocupa un lugar destacado entre los mejores juegos similares a Compañía Letal, con unMetacritic puntuación de los usuarios de7.3. Es una versión más grande y más peligrosa de El bosque, con un mundo abierto más sólido, mecánicas de supervivencia más elaboradas y un modo cooperativo igualmente satisfactorio.

13. Sin salir [Ideal para acabar con insectos gigantes y construir bases en modo cooperativo]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Supervivencia Plataformas Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador/es Obsidian Entertainment, Xbox Game Studios Ideal para Lucha contra insectos gigantes y construcción de bases Lo que me gustó Un estilo artístico magnífico y un desafío equilibrado

Sin salires uno demis juegos cooperativos favoritos en Interruptor, y, por suerte, se puede jugar en otras consolas. La premisa del juego gira en torno a la supervivencia en un mundo en miniatura, donde los pequeños personajes se enfrentan a grandes amenazas. Estas grandes amenazas son insectos repugnantes que pondrían nerviosos incluso a los australianos.

Sin salir’s desarrollo cooperativo de la base y especialización de funciones hacen que este juego dependa enormemente del trabajo en equipo, algo que juegos como Compañía Letal debería ser. La progresión al principio del juego es satisfactoria y lineal, y conduce poco a poco a una progresión final que se siente bien merecida.

Por qué lo elegimos Un juego comoCompañía Letal que combina la supervivencia, la caza de insectos y la construcción de bases en un juego divertido y emocionante con un estilo artístico precioso.

El colorido estilo artístico hace que este juego dé un poco menos de miedo, pero sigue siendo bastante desafiante. Lo ideal es jugarlo con unos cuantos amigos para sacarle el máximo partido y aprovechar su dificultad adaptable.

Mi veredicto: ElMetacritic puntuación de los usuarios de7.8juega enSin salira su favor. A los jugadores les encanta este juego por sus mundos plagados de bichos, con encuentros caóticos, combates contra jefes finales difíciles y mecánicas de supervivencia cooperativa con una progresión justa y gratificante.

14. Don’t Starve Together [Supervivencia brutal con elementos de terror y modo cooperativo]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Supervivencia Plataformas Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2014 Creador/es Klei Entertainment Ideal para Supervivencia brutal con el riesgo de la muerte permanente Lo que me gustó Creación cooperativa de bases y recolección de recursos

Don’t Starve Together es un juego de supervivencia con un único objetivo: no te mueras. Su estilo artístico me recuerda a Coraline, y si lo has visto, ya sabes que da un miedo de muerte. Bueno, este juego es un poco diferente, con una supervivencia dura y un sistema de «muerte permanente» en el siempre emocionante modo cooperativo.

Don’t Starve Together cuenta con mecánicas de juego profundas, como la cordura, los jefes finales y las estaciones, además de una creativa construcción de bases y recolección de recursos. Los servidores de la activa comunidad del juego ofrecen numerosas oportunidades para disfrutar de partidas divertidas, mientras que los innumerables mods mejoran considerablemente la experiencia.

Por qué lo elegimos Elegimos este juego por sus imágenes espeluznantes y su completa mecánica de supervivencia, que se puede disfrutar en modo cooperativo, evitando así la muerte permanente no deseada.

Don’t Starve Together es difícil y a menudo impredecible, ideal para carreras memorables de las que hablarás sin parar con tus amigos durante largos paseos o reuniones para tomar algo.

Mi veredicto: Don’t Starve Together es un simulador cooperativo de supervivencia con gráficos estilizados y una gran tensión que premia la comunicación, la coordinación entre jugadores y la construcción creativa de bases. La puntuación de los usuarios de 7.9 on Metacritic es indicativo de una experiencia general excelente.

15. Barotrauma [Lo mejor para una inquietante simulación submarina]

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego RPG Plataformas Windows, macOS, Linux Año de estreno 2023 Creador/es Undertow Games, FakeFish Games, Daedalic Entertainment Ideal para Simulación submarina y exploración submarina Lo que me gustó Situaciones impredecibles en el modo cooperativo que pueden llegar a ser incluso divertidísimas

Barotrauma despertará tus miedos más profundos al inquietante mundo submarino. Este simulador cooperativo submarino se basa en roles, y cada jugador —que puede ser ingeniero, capitán o médico— debe cumplir con su función. BarotraumaLa tensión del juego se debe a sus sistemas de juego realistas.

Los jugadores deben ejercer la presión necesaria, sellar las brechas y reparar el casco del submarino para evitar ahogarse. A pesar de su carácter sombrío, Barotrauma en realidad es unun caos divertido con algunos momentos de fracaso desternillantes.

Por qué lo elegimos Barotrauma es el mejor simulador de submarinos, con un inquietante escenario submarino y un complejo modo cooperativo basado en roles que ofrece altos niveles de inmersión y participación.

Barotrauma es uno de los mejores juegos similares a Compañía Letal, donde una comunicación y una coordinación impecables son imprescindibles. Si a eso le sumamos mods únicos y elementos aleatorios en las misiones, el resultado es una dinámica de juego impredecible que te mantiene en vilo.

Mi veredicto: Barotrauma tiene unMetacritic puntuación de los usuarios de7.9 y es uno de los juegos más queridos similares a Compañía Letal. Su gestión de submarinos y su exploración submarina no dejan indiferente a nadie, mientras que los elementos variables de las misiones hacen que cada partida sea un territorio inexplorado.

16. Las pruebas de Outlast [Juego de terror cooperativo centrado en el sigilo y en burlar a los enemigos]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Terror de supervivencia Plataformas Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Año de estreno 2024 Creador/es Barriles rojos Ideal para Este juego de terror basado en la resolución de problemas se puede jugar en modo cooperativo Lo que me gustó La falta de armas que deja al jugador indefenso

Mi primera partida de Superarme dejó boquiabierto; ¡qué película de terror tan increíble! Bueno, Las pruebas de Outlast, uno de loslos juegos cooperativos más famosos de Xbox, PS, yPC, hice lo mismo, pero esta vez compartí mis miedos con mis amigos. Esto es un juego cooperativo con pruebas de terror más breves centradas en la evasión y el sigilo.

Olvídate del combate; no podrás golpear ni disparar a los monstruos. El juego te torturará con sustos que te dejarán sin aliento y con un terror psicológico, en el que una atmósfera opresiva acabará con lo poco que te queda de cordura. Incluso en el modo cooperativo, Las pruebas de Outlast es increíblemente difícil.

Por qué lo elegimos A Para 4 jugadores una alternativa aterradora a Compañía Letal, donde tendrás que esquivar a los monstruos y moverte sigilosamente mientras superas acertijos y resuelves problemas.

Si se te da bien el trabajo en equipo, sabrás superar los retos que plantean los procedimientos y sacarás partido a un gratificante sistema de progresión que te permite ajustar tus equipamientos y estrategias.

Mi veredicto: Las pruebas de Outlasttiene un altoMetacritic puntuación de los usuarios de7.6. Es una excelente alternativa de terror a Compañía Letal, donde tendrás que esquivar a los monstruos en un modo cooperativo, adaptándote a las diferentes ubicaciones de los enemigos, a las variaciones de los rompecabezas y a otros giros inesperados.

17. 7 días para morir [Lo mejor para sobrevivir en un mundo postapocalíptico plagado de zombis]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Terror de supervivencia Plataformas Windows, macOS, Linux, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Año de estreno 2016 Creador/es The Fun Pimps, Telltale Publishing Ideal para Un juego clásico de zombis al estilo sandbox Lo que me gustó Progresión basada en las habilidades y la artesanía

Estoy seguro7 días para morir cuenta con más de 7 Formas de morir. Este juego de supervivencia con un modo «sandbox» muy profundo recuerda a los shooters de zombis de la vieja escuela. Tendrás que enfrentarte a oleadas de zombis, defender bases y sumergirte en unos sistemas de creación y habilidades muy completos que constituyen el núcleo del progreso en el juego.

7 días para morir trata sobre hordas gigantescas de zombis y una mecánica de juego basada en objetivos. Esto significa que vaciarás cargadores contra esos muertos vivientes sin cerebro, al tiempo que cumples objetivos y te curas las heridas tras intensas batallas.

Por qué lo elegimos A los aficionados les encantará7 días para morir por su jugabilidad clásica, pero pulida, centrada en la caza de zombis, los objetivos, la creación de objetos y los sistemas de habilidades.

La enorme variedad de mods y la comunidad del juego lo mantienen vivo y en constante evolución, listo para que te sumes a la aventura. Sus largas campañas de supervivencia cooperativas son ideales para jugar en modo cooperativo, donde La estrategia, la coordinación y el trabajo en equipo son tus herramientas más importantes.

Mi veredicto: 7 días para morir no reinventa la rueda, y su 5.9 Metacritic La puntuación de los usuarios lo corrobora. Las hordas de zombis, la creación de objetos y la progresión basada en las habilidades son sus pilares fundamentales. Gracias al modo cooperativo y a la amplia compatibilidad con mods, este juego sigue siendo divertido incluso después de meses de juego.

18. Project Zomboid [Simulador de supervivencia brutal con muerte permanente]

Nuestra puntuación 7.9

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Tipo de juego Supervivencia, RPG Plataformas Windows, Linux, macOS Año de estreno 2013 Creador/es The Indie Stone Ideal para Simulación de supervivencia con consecuencias muy duras Lo que me gustó Ambiente opresivo con una narrativa centrada en el entorno

Project Zomboid cumple todos los requisitos que otros juegos similares a Compañía Letal Es brutalmente difícil, con elementos realistas de supervivencia y muerte permanente. El modo cooperativo está presente y exige un trabajo en equipo impecable, la defensa de la base y la búsqueda de suministros.

Me gustaProject Zomboidsu sutil narrativa, que contribuye a su atmósfera, ya de por sí sombría y deprimente. A pesar de su antigüedad, Project Zomboid se mantiene vivo gracias a una activa comunidad de modders y a un desarrollo continuo.

Por qué lo elegimos Un simulador de supervivencia brutal en el que tendrás que sobrevivir al apocalipsis zombi gestionando tus estadísticas, construyendo bases y buscando suministros, ya sea en solitario o con amigos.

Disfrutarás de partidas largas y de alto riesgo, de un amplio catálogo de armas y sistemas de salud, y de una exploración muy gratificante. La dinámica de juego basada en la relación entre riesgo y recompensa es una de sus mejores características, lo que hace que cada partida superada sea un motivo de celebración.

Mi veredicto: Project Zomboid es ideal para los aficionados a los simuladores de supervivencia a los que les encantan las mecánicas de supervivencia detalladas y la exploración cooperativa del mundo, que ponen a prueba la paciencia y el ingenio del jugador.

19. SCUM [Un completo simulador de supervivencia en un vasto mundo abierto]

Nuestra puntuación 7.7

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Tipo de juego Supervivencia Plataformas Windows Año de estreno 2025 Creador/es Gamepires Ideal para Elementos de juego de supervivencia al estilo de los simuladores Lo que me gustó Un mundo abierto y extenso diseñado para jugadores empedernidos

SCUM No es un nombre muy atractivo para un juego, pero, por suerte, el título no lo define. Sus mecánicas de supervivencia detalladas, como el metabolismo corporal, las estadísticas, las lesiones y el hambre, están representadas de forma realista. La supervivencia es fundamental en este amplio mundo abierto con Dinámicas de extracción en PvP y PvE.

SCUMSu completo sistema de artesanía y de evolución de los personajes hace que el juego sea muy completo. Además, los eventos y las economías impulsadas por los jugadores aportan variedad, y SCUM parece muy realista. Este juego me recuerda a DayZ en cuanto a brutalidad, pero tiene una mecánica de supervivencia más compleja.

Por qué lo elegimos El juego de supervivencia más intenso, con modos PvE y PvP, cuyo amplio mundo abierto y la brutalidad de los jugadores solo darán la bienvenida a los jugadores más resistentes.

Este juego no es para todo el mundo: está pensado para jugadores empedernidos a los que les gustan los sistemas complejos, la progresión gradual y una jugabilidad táctica que castiga las prisas.

Mi veredicto: SCUMLa premisa no es única, pero la forma en que se presenta es auténtica. La supervivencia en un mundo abierto nunca había sido tan buena, sobre todo en el modo cooperativo con hasta 4 jugadores, donde el trabajo en equipo es fundamental para superar los obstáculos, ya sean humanos o ambientales.

20. S.T.A.L.K.E.R.: La sombra de Chernóbil [El mejor juego de supervivencia «eurojank» con una atmósfera envolvente]

Nuestra puntuación 7.4

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Tipo de juego FPS Plataformas Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch Año de estreno 2007 Creador/es GSC Game World, THQ, GSC World Publishing Ideal para Explorar y sobrevivir en la Zona postapocalíptica Lo que me gustó Un mundo envolvente y una IA que lo hace parecer real

S.T.A.L.K.E.R.: La sombra de Chernóbil A menudo se le tilda de «Eurojank», un término coloquial que se utiliza para referirse a los juegos europeos de bajo presupuesto y acabado rudimentario. Aunque comparte algunas características, su denso y evocador mundo abierto postapocalíptico y su innovadora IA hacen que los juegos AAA tengan que esforzarse para estar a la altura.

Las misiones no lineales de este juego y las decisiones cruciales sobre el inventario y el equipamiento aprovecha cada viaje a La Zona una aventura única. La tensión es constante debido a los mutantes, las anomalías radiactivas y los PNJ hostiles que buscan sobrevivir y prosperar en este mundo sombrío.

Por qué lo elegimos Un legendario juego de disparos ucraniano que explora las secuelas del accidente de Chernóbil y, probablemente, el mejor de su género para los aficionados a los mundos de juego envolventes y cautivadores.

S.T.A.L.K.E.R.: La sombra de Chernóbil es famoso por su comunidad de modders, que mejora los gráficos y la jugabilidad del juego. Acentúa el ambiente sombrío y el suspense basado en la exploración que solo S.T.A.L.K.E.R. lo que los videojuegos pueden ofrecer.

Mi veredicto: Si eres capaz de pasar por alto su jugabilidad un tanto torpe, S.T.A.L.K.E.R.: La sombra de Chernóbil es una experiencia de exploración tipo sandbox inolvidable que te atrapará desde el primer momento. Puede que sea el «Eurojank» mejor valorado en Metacritic, con una puntuación de los usuarios de 8.4.

Todo lo que necesitas saber sobre juegos similares a Lethal Company

The 20 Los juegos que he presentado ofrecen un amplio margen para vivir emocionantes aventuras. Juegos similares a Compañía Letal combina varios géneros, como el terror, los juegos de disparos en primera persona, los juegos de rol y el modo cooperativo, lo que ofrece una experiencia variada en cada partida.

En esta sección, quiero enseñarte más sobre juegos como Compañía Letaly te ayudará a decidir qué títulos jugar primero para saciar tu sed de experiencias similares.

Cómo elegir el juego adecuado, como Lethal Company

La pregunta más obvia: ¿cómo elegir el más adecuado? Esto depende de tus preferencias, de la plataforma que utilices para jugar y de tu estilo de juego. Estos son los aspectos más importantes que debes tener en cuenta:

Disponibilidad de la plataforma . Elige juegos como Compañía Letal que puedes jugar en tu plataforma de juegos favorita. Algunos jugadores querrán juegos para dos jugadores en Xbox, mientras que otros buscarán experiencias cooperativas en un PS5 or PC.

. Elige juegos como Compañía Letal que puedes jugar en tu plataforma de juegos favorita. Algunos jugadores querrán juegos para dos jugadores en Xbox, mientras que otros buscarán experiencias cooperativas en un PS5 or PC. Dificultad y curva de aprendizaje . Si te apetece un reto, te animarás a Left 4 Dehasta 2,Alien: Aislamiento, o inclusoSCUM por sus complejos sistemas de juego. Entre los juegos más accesibles se encuentran Sin salir, Warhammer: Vermintide 2, yKilling Floor 2.

. Si te apetece un reto, te animarás a Left 4 Dehasta 2,Alien: Aislamiento, o inclusoSCUM por sus complejos sistemas de juego. Entre los juegos más accesibles se encuentran Sin salir, Warhammer: Vermintide 2, yKilling Floor 2. Tamaño del modo cooperativo y compatibilidad con el modo multijugador . Ten en cuenta el número de jugadores en las partidas cooperativas. La mayoría de los juegos como Lethal CoAsistencia de la empresa 4 jugadores (Deep Rock Galactic and Left 4 Dead 2(por ejemplo) y diversos modos multijugador, como PvE, PvP y PvPvE.

. Ten en cuenta el número de jugadores en las partidas cooperativas. La mayoría de los juegos como Lethal CoAsistencia de la empresa (Deep Rock Galactic and Left 4 Dead 2(por ejemplo) y diversos modos multijugador, como PvE, PvP y PvPvE. Juegos de pago o gratuitos. Mi20 Compañía LetalLos juegos similares varían en precio, pero en su mayoría son asequibles incluso con un presupuesto ajustado. También puedes considerar alternativas gratuitas, que yo he descartado porque, en su mayoría, no cumplen con los altos estándares de este juego.

Por qué a los fans de Lethal Company les encantarán estos juegos

Si te ha gustadoCompañía Letal, las experiencias similares tendrán que reproducir esa sensación, al menos en parte. Tener un 100% No hay dos juegos iguales, pero siempre encontrarás títulos que te ofrezcan una experiencia emotiva, un caótico y emocionante modo cooperativo, una búsqueda de recursos llena de tensión, terror de supervivencia y situaciones y acciones divertidas impulsadas por los jugadores.

Mis favoritos20 Las alternativas incluyen todos estos elementos en mayor o menor medida. Deep Rock Galactic queda perfecto, pero Left 4 Dead 2 adopta un enfoque diferente y más serio de la fórmula. Del mismo modo, Alien: Aislamiento se centra en el aspecto de terror, mientras que El bosque se centra más en la supervivencia cooperativa.

Características principales de los juegos al estilo de «Lethal Company»

Juegos comoCompañía Letal comparten características distintivas que los hacen ideales para los aficionados:

Juego cooperativo, normalmente con hasta 4 jugadores .

. Elementos de terror, que suelen ser el rasgo principal o subyacente.

La supervivencia, plasmada a través de sistemas realistas y la recolección de recursos.

Un estilo de juego basado en el equilibrio entre riesgo y recompensa, que premia la planificación cuidadosa, la coordinación y el trabajo en equipo.

Progresión, normalmente a través de sistemas de botín y mejoras.

Nivel de procedimiento/generación de misiones para aumentar la rejugabilidad.

El chat de voz, que suele ser fundamental para el éxito.

Las excepciones a algunas funciones son las opciones para un solo jugador, como Alien: Esaislamiento oS.T.A.L.K.E.R.: La sombra de Chernóbil, pero siguen siendo dignos de mención Compañía Letaljuegos similares.

Mi veredicto general

Todos los juegos similares a Compañía Letal tiene su propio toque de miedo, modo cooperativo y gritos frenéticos, precisamente lo que hace que Compañía Letal tan memorable. Estas son mis principales recomendaciones para quienes no saben por dónde empezar:

Lo mejor para juegos de disparos cooperativos y exploración → Deep Rock Galactic. Un juego de disparos en primera persona ambientado en el mundo de los enanos, con niveles generados proceduralmente que invitan a jugar una y otra vez.

Lo mejor para los aficionados a los juegos de zombis → Left 4 Dead 2. Un clásico de culto entre los juegos de disparos de zombis, con un divertido modo cooperativo, armas potentes e innumerables mods creados por los fans.

Lo mejor para los aficionados al survival horror → Alien: Aislamiento. Una aventura de terror en el espacio con el Alien y su IA en constante evolución que te provocará escalofríos.

Lo mejor para una caza de monstruos llena de atmósfera → Hunt: Showdown. La mejor combinación de PvP y PvE con mucho en juego y unos gráficos al estilo de Crysis.

Cada juego es un mundo fascinante en sí mismo con un Compañía Letal-una experiencia que merece la pena vivir. Elige una que se adapte a tu estilo y vuelve a disfrutar de esa adictiva mezcla de risas y terror.

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