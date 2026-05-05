10 juegos parecidos a Hytale en 2026: aventura, creación y diversión cooperativa

Hytale, el juego de rol tipo sandbox con gráficos voxel de Hypixel, cuyo lanzamiento se había retrasado tanto, por fin salió en acceso anticipado en enero. Tanto si ya lo has probado como si simplemente estás buscando juegos similares a Hytale Si buscas juegos que fomenten la creatividad sin límites, las aventuras épicas y la emoción de crear mundos desde cero, esta lista es justo lo que necesitas.

He seleccionado los 10 mejores juegos similares a Hytale que llevan la fórmula del sandbox de vóxeles por caminos diferentes, ofreciendo a los jugadores una variedad de experiencias que van más allá de un único estilo de juego. Cada uno de ellos aporta giros divertidos a la progresión de los RPG y al modo cooperativo, lo que te facilitará encontrar tu próximo juego favorito. Prepárate para lanzarte, construir a lo grande y jugar a tope: tu próxima aventura empieza aquí.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Hytale

He seleccionado lo mejor de lo mejor en cuanto a juegos similares a Hytale. Estas tres mejores opciones reflejan Hytalecaptura el espíritu del juego desde el primer minuto, con mundos fascinantes, un modo cooperativo y aventuras que hacen que sea imposible resistirse a sumergirse en él.

Minería, artesanía (2011) – Construye imponentes castillos, diseña máquinas de redstone y explora biomas infinitos mientras te alías con tus amigos para sobrevivir a las criaturas y descubrir cuevas ocultas. Vintage Story (2016) – Caza, cultiva y crea objetos en un mundo hostil y poco tecnificado, donde las estaciones, el clima y los ecosistemas realistas determinan cada decisión que tomes para sobrevivir a largo plazo. Everwind (2026) – Recorre bosques mágicos, escala islas flotantes y afronta misiones cooperativas junto a tus amigos en un mundo lleno de vida, secretos y criaturas extrañas.

Solo estos tres títulos bastarían para mantener a cualquier Hytale Los fans llevan meses ocupados, pero la lista no acaba aquí. Sigue bajando para descubrir lo mejor que queda Hytale-juegos similares, todos ellos repletos de modos cooperativos y libertad creativa.

10 juegos parecidos a Hytale: explora y construye en mundos increíbles

Los aficionados a los juegos similares a Hytale conocen la emoción de las aventuras de mundo abierto, en las que los mundos cobran vida gracias a las decisiones de los jugadores y a la progresión a largo plazo. Esta lista destaca 10 títulos que aportan su propio toque a la fórmula; desde la estrategia de supervivencia hasta la creatividad basada en la historia, mostrando los mejores juegos como Hytale para hacer manualidades y explorar.

1. Minería, artesanía [La alternativa de juego de mundo abierto más parecida a Hytale]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Tipo de juego Un juego de supervivencia tipo sandbox con exploración de mundo abierto y libertad para construir Género Mundo abierto, supervivencia, acción y aventura Plataformas PC, Linux, Mac, Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation 3-5, Xbox One y Series X/S Año de estreno 2011 Creador/es Mojang Studios Características únicas Modo sandbox abierto, mundos procedurales infinitos, sistemas Redstone, amplia compatibilidad con mods Lo que me gustó Libertad ilimitada para construir y explorar, una comunidad enorme y una rejugabilidad sin límites

Minería, artesanía te lleva al Mundo Superior, un mundo generado proceduralmente, compuesto por bosques, desiertos, océanos y cuevas, donde la supervivencia y la creatividad se desarrollan a tu propio ritmo. Jugar con amigos implica reunir recursos y construir refugios antes de que caiga la noche. Con el tiempo, se puede construir sobre terrenos accidentados para crear desde sencillas cabañas de madera hasta extensas ciudades de piedra.

En esencia,Minería, artesanía se centra en sistemas prácticos, como la extracción de minerales y la fabricación de equipo, y las constantes amenazas de los creepers, los esqueletos y los endermen marcan el estilo de juego. Más allá del Mundo Superior, el Nether y El Fin añaden exploración de alto riesgo, combates contra jefes y materiales raros que animan a los jugadores a fijarse objetivos a largo plazo en lugar de limitarse a sesiones cortas.

Por qué lo elegimos Minería, artesanía está más cerca de Hytale gracias a sus completos sistemas de construcción, su enfoque cooperativo y una comunidad de modding que ha marcado el género; Hytale como es bien sabido, comenzó su andadura como un Minería, artesaníacontra.

Minería, artesaníaSu estilo artístico, caracterizado por formas geométricas, es fácilmente reconocible y deliberadamente sencillo, lo que facilita la comprensión de las construcciones de gran tamaño y fomenta la experimentación. Esa claridad visual es fundamental para todo, desde los artilugios de Redstone hasta los enormes servidores comunitarios sin abrumar a los nuevos jugadores.

Lo que realmente distingue Minería, artesanía lo que distingue a este juego es hasta qué punto los jugadores pueden saltarse las normas. Los mods, los paquetes de datos y los servidores personalizados pueden transformar por completo el combate, añadir sistemas de rol o introducir mundos totalmente nuevos, convirtiendo el juego base en una plataforma para infinitas variaciones.

Mi veredicto: Minería, artesanía sigue siendo el mejor juego de mundo abierto multijugador que existe, ya que ofrece sistemas de supervivencia bien estructurados y una libertad creativa sin igual para los grupos que desean explorar y experimentar juntos.

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2. Vintage Story [Un juego más profundo centrado en la supervivencia, similar a Hytale]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Tipo de juego Supervivencia en un mundo abierto con exploración libre Género Supervivencia, mundo abierto Plataformas PC, Mac, Linux Año de estreno 2016 Creador/es Anego Studios (Tyron Madlener) Características únicas Progresión por eras, sistema de creación realista, recolección, estaciones y sistemas de supervivencia Lo que me gustó Una gran profundidad en la creación de objetos, sistemas de supervivencia dinámicos y una construcción del mundo impulsada por la comunidad

Historia vintage sitúa a los jugadores en un mundo hostil y poco tecnificado donde La supervivencia empieza con herramientas de piedra y paciencia, más que con mesas de trabajo instantáneas. Jugar con amigos implica repartirse los papeles desde el principio: uno se dedica a cazar, otro a fabricar herramientas y otro a buscar arcilla o cobre, a medida que el juego se va desarrollando poco a poco gracias al esfuerzo y la planificación.

Su relación con Hytale se debe a la libertad que ofrece el modo sandbox, y además comenzó como un mod de Minecraft antes de convertirse en un juego independiente. Historia vintage apuesta mucho más por el realismo y la profundidad de los sistemas que sus predecesores. La fabricación sigue unos pasos lógicos, las estaciones influyen en las cosechas y el almacenamiento de alimentos, y el entorno juega en tu contra. La supervivencia se basa en la preparación y recompensa a los jugadores que piensan con antelación en lugar de reaccionar en el último momento.

La exploración prima la curiosidad sobre la rapidez. Las cuevas esconden minerales raros, las ruinas en la superficie dan pistas sobre civilizaciones perdidas y las condiciones meteorológicas cambiantes pueden obligar a los jugadores a replantearse sus planes en mitad del viaje. El combate se desarrolla de forma reflexiva y metódica, dando más importancia al posicionamiento y la preparación que a los reflejos rápidos.

Por qué lo elegimos Historia vintagedestaca entre los jugadores que buscan que la supervivencia se gane a pulso, ya que la planificación y la cooperación dan forma a cada mundo a largo plazo.

Visualmente,El juego apuesta por un estilo natural y evocador. El uso de la luz natural, los bosques frondosos y los efectos meteorológicos hace que cada bioma tenga su propia personalidad. Ese ritmo más pausado hace que la construcción de bases y la exploración se vivan con mayor sentido, sobre todo cuando se trabaja para crear un asentamiento compartido.

Mi veredicto: Historia vintage es ideal para grupos a los que les gusta avanzar de forma metódica y compartir responsabilidades. Sus profundas mecánicas de supervivencia convierten cada mundo en un proyecto a largo plazo que se forja a base de decisiones inteligentes y paciencia.

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3. Everwind [Un juego de fantasía tipo sandbox inspirado directamente en Hytale]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,6/10

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Tipo de juego RPG de aventuras en voxels Género Aventura, RPG, supervivencia de mundo abierto Plataformas PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 Año de estreno Se prevé un acceso anticipado en 2026 (fecha de lanzamiento oficial por determinar) Creador/es Bohemia Interactive y Enjoy Studio S.A. Características únicas Exploración fantástica, aventura cooperativa, evolución dinámica del mundo, biomas generados proceduralmente Lo que me gustó Mecánicas de bases de aeronaves, biomas en capas y aventura combinadas con la libertad de un mundo abierto

Everwind se centra en el juego cooperativo y el descubrimiento compartido, en lugar de en una narrativa preestablecida, y ofrece un mundo abierto de vóxeles basado en un sistema de progresión sencillo y la exploración social. Sus mundos de temática fantástica están pensados para que los jugadores los exploren y los moldeen juntos, encuadreEverwind como una versión más relajada y centrada en el modo multijugador del Hytalefórmula.

Las actividades principales giran en torno a construcción cooperativa, exploración basada en biomas y progresión en la creación de objetos, además de combates ligeros contra criaturas fantásticas propias de cada región. Los jugadores pueden resolver acertijos relacionados con el entorno o colaborar para construir pueblos y monumentos que dotan a cada mundo de su propia identidad.

Por qué lo elegimos Everwind combina la construcción con vóxeles con misiones de fantasía y la progresión típica de los juegos de rol, captando Hytalemanteniendo el tono original, pero añadiéndole su propio toque mágico.

El avance resulta fluido y gratificante, ya que a medida que los jugadores se adentran en el juego, desbloquean nuevas habilidades y amplían las opciones de construcción.. Visualmente,Everwind apuesta por un estilo colorido inspirado en los cuentos infantiles, con bosques, montañas y lugares emblemáticos mágicos que invitan a la exploración en grupo. Ese aspecto acogedor hace que la experiencia resulte agradable, al tiempo que permite sesiones de juego prolongadas.

Mi veredicto: Everwind es un fantástico juego cooperativo de mundo abierto que permite a los amigos construir, explorar y vivir aventuras juntos en un mundo encantador moldeado por la creatividad y el descubrimiento compartidos.

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4. Veloren [Un juego de rol de vóxeles de código abierto similar a Hytale]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Tipo de juego Juego de rol de voxels de código abierto centrado en la exploración multijugador y la creación de objetos Género Acción y aventura, RPG, mundo abierto Plataformas PC, Mac, Linux Año de estreno En desarrollo (en curso, con versiones públicas disponibles) Creador/es Proyecto de voluntariado impulsado por la comunidad Características únicas Un mundo totalmente de código abierto, biomas generados proceduralmente, combate dinámico, interacciones con PNJ, monturas y un desarrollo impulsado por la comunidad que hace que el juego evolucione constantemente Lo que me gustó Juego gratuito y impulsado por la comunidad, con actualizaciones frecuentes y una jugabilidad emergente muy rica

Veloren sumergirá a los jugadores en un mundo de vóxeles generado proceduralmente, basado en el combate por clases y en un sistema de progresión centrado en el grupo. Las sesiones cooperativas se centran en completar misiones dinámicas, desarrollar configuraciones de personajes únicas y equiparse en grupo, lo que daVeloren una experiencia de juego de rol estructurada, en lugar de un entorno abierto de tipo «sandbox» en el que se da rienda suelta a la creatividad.

Cada sesión tiene una estructura clara, aunque los jugadores pueden lanzarse a vivir aventuras espontáneas. Las mazmorras, los enemigos que deambulan por el mapa y los objetivos abiertos animan a los grupos a moverse juntos, probar diferentes configuraciones o, simplemente, deambular y ver qué les depara el mundo a continuación.

Por qué lo elegimos Veloren refleja el enfoque cooperativo de Hytale a través de combates en equipo, misiones compartidas y una progresión abierta diseñada para disfrutarla en compañía.

Una razón importanteVeloren se gana un lugar entre los los mejores juegos de mundo abiertoes sufundación de código abierto impulsada por la comunidad. Los jugadores y los creadores de mods influyen activamente en la evolución del juego, añadiendo sistemas y contenidos que reforzar su enfoque en la creatividad y la rejugabilidad a largo plazo.

Mi veredicto: Veloren funciona mejor cuando los amigos se enfrentan a las misiones juntos. El botín compartido, el desarrollo de los personajes y un mundo en constante evolución dotan al modo cooperativo de objetivos claros y logros gratificantes.

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5. Allumeria [Un nuevo juego de aventuras con vóxeles al estilo de Hytale]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,6/10

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Tipo de juego Aventura de mundo abierto basada en vóxeles con combate y construcción Género Aventura, RPG, mundo abierto Plataformas PC Año de estreno 2026 (fecha por determinar) Creador/es Eres un melón Características únicas Mundos generados aleatoriamente a partir de vóxeles; herramientas de construcción avanzadas, biomas generados proceduralmente y un sistema de progresión basado en el botín Lo que me gustó Mecánicas de construcción flexibles con herramientas de pintura e iluminación que permiten dar rienda suelta a la creatividad

Allumeria sumerge a los jugadores en un colorido mundo de vóxeles repleto de islas flotantes, tesoros ocultos y encuentros impredecibles. Los amigos pueden formar equipo para enfrentarse a misiones por regiones y lidiar con personajes embaucadores que dan un giro a los acontecimientos. También pueden crear centros en constante evolución que desbloquean nuevas zonas, sistemas y tramas a medida que el mundo reacciona a tus avances.

El juego combina la libertad de un juego de mundo abierto con una progresión estructurada, lo que ofrece misiones para los jugadores que otorgan equipo exclusivo y desbloquean habilidades especiales. El combate incluye criaturas elementales, cada una de las cuales requiere tácticas diferentes, mientras que los acertijos ambientales exigen trabajo en equipo o improvisación creativa.

Por qué lo elegimos Allumeria destaca especialmente entre los jugadores a los que les encanta la aventura combinada con sistemas de mundo interactivos. Coordinarse con los amigos para avanzar en las misiones y ampliar los centros de juego en constante evolución hace que cada sesión resulte creativa y tenga un objetivo claro.

Allumeria también destaca como uno de los los mejores juegos indie para jugadores a los que les encanta combinar la creatividad, el descubrimiento y la aventura estructurada. Su encantador estilo de arte voxel, sus fantásticas criaturas y sus imaginativos escenarios hacen que cada partida sea trepidante, y los momentos de juego cooperativo suelen dar lugar a resultados impredecibles y entretenidos.

Mi veredicto: La construcción de bases, las incursiones en mazmorras y las búsquedas del tesoro hacen que el trabajo en equipo resulte natural y gratificante. Cada sesión en Allumeria se convierte en una divertida historia compartida, que comienza con tus primeros pasos en biomas encantados y culmina con el descubrimiento de sus secretos más recónditos.

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6. Envuelto [Un juego de rol de supervivencia con elementos de creación de mundos similar a Hytale]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Tipo de juego Juego de rol de acción y supervivencia con elementos de construcción y progresión Género Supervivencia, RPG de acción, aventura Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno Acceso anticipado en 2024; lanzamiento completo previsto para 2026 Creador/es Keen Games GmbH (desarrollador y editor) Características únicas Zonas peligrosas envueltas en niebla, construcción de bases, combates contra jefes, árboles de habilidades y modo cooperativo para hasta 16 jugadores Lo que me gustó Sistemas de supervivencia profundos combinados con una progresión al estilo de los juegos de rol y un mundo vibrante que se va forjando

Envuelto te sumerge en las tierras malditas de Ebonreach, donde merodean bestias de las sombras y las anomalías mágicas transforman el terreno. Los jugadores se adentran en bosques traicioneros, escalan torres en ruinas y manipulan el entorno junto a sus amigos. Recuerda a Hytale gracias a su enfoque en la aventura, la creatividad y el descubrimiento compartido, pero con un toque más intenso y centrado en el combate.

La supervivencia es el eje central de la experiencia. Recoges recursos, fabricas armas y armaduras, y luchas contra peligrosos enemigos que acechan por todo el mapa. La exploración tiene sentido, ya que te lleva a descubrir zonas ocultas y mejoras que desbloquean nuevas habilidades.

La construcción también es importante, sobre todo a la hora de modelar el terreno o crear zonas seguras para tu grupo. La progresión es constante y gratificante, con Mecánicas de los juegos de rol que hacen que tu personaje se vuelva más fuerte con el tiempo.

Por qué lo elegimos Envuelto potencia la supervivencia y el combate. Cada enfrentamiento, cada estrategia y cada descubrimiento se disfrutan más en compañía, lo que hace que el modo cooperativo resulte emocionante y gratificante.

Lo que realmente lo distingue es su enfoque en la jugabilidad de los RPG de supervivencia y la posibilidad de moldear el mundo dentro de un entorno creado a mano. En comparación con HytaleA diferencia del diseño centrado en el mundo abierto de este juego, este parece más guiado y repleto de acción. Sin duda, es una de las más intensas y los mejores juegos cooperativos para los jugadores que buscan que el juego se base en el trabajo en equipo, el combate y la progresión.

Mi veredicto: Con capacidad para hasta 16 jugadores y un enfoque en las misiones compartidas y la construcción de bases, el modo cooperativo en Envuelto se percibe como algo significativo y social: cada victoria se convierte en un momento destacado para todos.

★ Un RPG de supervivencia en el que puedes moldear el mundo Envuelto Compra en Eneba

7. Cube World [Un juego de exploración en voxels con una aventura al estilo de Hytale]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,6/10

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Tipo de juego Juego de rol de acción en voxels centrado en la exploración libre Género Indie, aventura, RPG de acción Plataformas PC Año de estreno 2019 Creador/es Picroma (desarrollador y editor) Características únicas Sistema de clases, biomas proceduales, misiones, monturas, mascotas Lo que me gustó Progresión sencilla, biomas variados, un modo cooperativo muy atractivo

Cube World sumerge a los jugadores en un reino de vóxeles generado proceduralmente, donde cada bioma parece cobrar vida y tener un propósito. Los bosques repletos de setas, las montañas abrasadas por la lava y otras regiones características albergan cada una sus propios monstruos y tesoros ocultos. Los amigos pueden formar equipo para explorar mazmorras y descubrir botines legendarios mientras van de un bioma a otro.

El progreso está estrechamente relacionado con la exploración. Los personajes obtienen habilidades, equipamiento y puntos de habilidad al completar misiones y derrotar a enemigos en zonas concretas. El modo cooperativo se vuelve imprescindible para enfrentarse a las criaturas de élite que deambulan por el mundo, lo que fomenta el trabajo en equipo y la estrategia en lugar de limitarse a acumular experiencia.

Por qué lo elegimos Cube World canalesHytalesu espíritu aventurero, lo que hace que el combate cooperativo y la exploración de los biomas sean siempre una experiencia divertida y colaborativa.

Lo que distingue a este juego es su Progresión de habilidades y botín basada en los biomas: tu personaje evoluciona a medida que conquistas zonas, no construir bases. También es uno de los los juegos multijugador más divertidos Para los aficionados a la exploración en grupo, el combate táctico y la resolución cooperativa de problemas en un mundo lleno de colorido.

Mi veredicto: Cube World hace que cada expedición merezca la pena. Las incursiones en mazmorras, los combates contra jefes de élite y las búsquedas del tesoro con amigos convierten la exploración y el avance en una aventura cooperativa llena de descubrimientos.

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8. Terraria [Un juego sandbox en 2D que comparte el espíritu explorador de Hytale]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,1/10

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras en 2D de mundo abierto Género Acción y aventura, mundo abierto, independiente, RPG Plataformas PC, Mac, Linux, PlayStation 3-4, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android, Wii U Año de estreno 2011 Creador/es Re-Logic; 505 Games Características únicas Exploración en 2D, un sistema de creación muy completo, una amplia variedad de jefes finales Lo que me gustó Ciclos de progresión infinitos y un enorme valor de rejugabilidad

TerrariavolteretasHytaleel mundo abierto centrado en la aventura en un entorno 2D trepidante y lleno de sorpresas. Los jugadores excavan, luchan y exploran cada rincón, descubriendo botines excepcionales y secretos ocultos que marcan su evolución. Los amigos pueden formar equipo para enfrentarse a los jefes y probar diferentes combinaciones de equipamiento, lo que convierte cada sesión en un desafío cooperativo.

La exploración lo es todo. Cada bioma cuenta con sus propios enemigos, trampas y tesoros, mientras que las batallas contra jefes ponen a prueba el trabajo en equipo. La artesanía y la mejora de objetos están estrechamente relacionadas con la supervivencia y el combate, por lo que la progresión se siente merecida con cada nueva arma o conjunto de armadura.

Por qué lo elegimos Terraria destaca por sus combates contra jefes, su botín y su exploración cooperativa. Cada partida es apasionante, creativa y está repleta de Hytaleuna diversión similar.

Terraria destaca como uno de los los juegos de aventuras más adictivos, gracias a su ritmo constante, su profunda progresión y su infinita combinación de elementos. Este juego anima a la experimentación: Probar nuevas pociones, conjuntos de armadura y monturas suele convertir una aventura rutinaria en una experiencia memorable.

Mi veredicto: Terraria Se disfruta más con amigos. A medida que avanzas, los roles se van definiendo de forma natural: un jugador se dedica a la minería, otro a cazar jefes y otro a fabricar equipo. Este juego convierte cada combate, cada mazmorra y cada descubrimiento en una aventura gratificante.

★ Un juego de mundo abierto en 2D | Espíritu de exploración Terraria Compra en Eneba

9. Dragon Quest Builders 2 [Un juego de construcción con una historia, al estilo de Hytale]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 6,8/10

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Género Juego de rol de acción, mundo abierto Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, PC, Xbox One Año de estreno 2018 Creador/es Square Enix y Omega Force Características únicas Misiones narrativas integradas con sistemas de construcción y de rol Lo que me gustó Misiones encantadoras que se relacionan directamente con la creación

Dragon Quest Builders 2 sitúa a los jugadores en una serie de islas llenas de vida en el archipiélago de Alefgard, cada una con sus propios biomas y retos de construcción. Utilizarás tus habilidades de construcción y tus estructuras defensivas mientras interactúas con peculiares personajes no jugables que te asignan misiones, desbloquean recetas y reaccionan ante tus creaciones.

Its Hytaleese encanto tan característico proviene de una mezcla de exploración, progresión estructurada y creatividad cooperativa, lo que hace que cada isla parezca un mundo abierto en el que la historia es la protagonista. El avance en el juego está estrechamente ligado a la construcción y la exploración.

Por qué lo elegimos Dragon Quest Builders 2 combina la construcción creativa con misiones basadas en una historia, lo que confiere a los proyectos cooperativos un impacto real y una progresión satisfactoria.

El encanto del juego reside en sus gráficos inspirados en el anime y en sus divertidos personajes no jugables. Cada isla parece cobrar vida, con biomas únicos y zonas secretas. Su combinación de objetivos estructurados y experimentación libre la convierte en una de las los juegos de rol más encantadores, fomentando tanto la creatividad como el trabajo en equipo en cada sesión.

Mi veredicto: Dragon Quest Builders 2 destaca en el modo cooperativo. Los jugadores colaboran de forma natural en la gestión general de los recursos, convirtiendo el avance en un logro compartido lleno de creatividad, humor y descubrimientos.

★ Un juego de construcción basado en una historia Dragon Quest Builders 2 Compra en Eneba

10. Portal Knights [Un RPG de vóxeles desenfadado, similar a Hytale]

Nuestra puntuación Enebameter 6,3/10

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Tipo de juego Juego de rol de acción en 3D con construcción y exploración en voxels Género Juego de rol y acción, aventura, supervivencia Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS Año de estreno 2017 Creador/es Keen Games; 505 Games Características únicas Islas flotantes, progresión de clases, combates contra jefes Lo que me gustó Un sistema de combate fácil de aprender con ciclos de progresión creativos

Portal Knights sitúa a los jugadores en una serie de islas independientes, cada una con características específicas y tesoros ocultos. Los amigos pueden explorar juntos, desbloquear nuevas islas a través de portales y enfrentarse a mazmorras o jefes itinerantes, combinando Hytaleel espíritu aventurero de… con una jugabilidad sencilla y accesible.

Su encanto pixelado y la progresión cooperativa lo hace ideal para partidas rápidas o sesiones prolongadas en modo cooperativo. La exploración impulsa el avance. Al reunir recursos, descubrir secretos y completar misiones, se desbloquean nuevos equipos y habilidades específicas de cada isla.

Por qué lo elegimos Portal Knights mantiene el modo cooperativo atractivo y accesible, convirtiendo cada sesión en una aventura desenfadada. Los jugadores exploran islas, se enfrentan a retos de combate y construyen pequeñas bases juntos sin sentirse abrumados.

El estilo artístico brillante y divertido del juego, junto con su diseño alegre, lo convierten en una experiencia atractiva y lúdica. Su estructura, con islas que se pueden desbloquear, lo convierte en uno de los los mejores juegos de rol de fantasía para jugadores que buscan exploración cooperativa, construcción sencilla y una progresión sin complicaciones. Incluso las partidas esporádicas resultan gratificantes, con sorpresas repartidas por cada isla.

Mi veredicto: Portal Knights es una fantástica aventura en equipo. Los combates en grupo, las incursiones en mazmorras y la construcción de bases convierten cada sesión en una aventura coordinada en la que los descubrimientos resultan gratificantes para todos los jugadores.

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Acerca de Hytale

Hytale es un juego de rol de mundo abierto con gráficos pixelados en el que los jugadores explora islas flotantes, recorre cavernas heladas y adéntrate en mazmorras repletas de criaturas traviesas. Lanzado oficialmente el 13 de enero de 2026, te sumerge en mundos donde la construcción, el combate y los minijuegos más extravagantes se funden en una sola aventura.

El juego combina la creatividad sin límites con una progresión estructurada: Podrás fabricar armas, construir aldeas y domesticar criaturas mientras sigues misiones basadas en la historia y te enfrentas a jefes finales. Los fans lo comparan con Minería, artesanía por su construcción de vóxeles, pero Hytale niveles de aventura y desafíos cooperativos que hacen que cada sesión sea animada e impredecible.

Mi veredicto general

Para cualquiera que se inicie en HytaleEn este tipo de aventuras, elegir el punto de partida adecuado puede marcar la diferencia. Tanto si buscas creatividad, aventura o diversión en modo cooperativo, hay un juego que se adapta a tu estilo de juego.

Si eres un jugador al que le encanta construir y disfrutar de una libertad ilimitada en un mundo abierto , Minería, artesanía es el punto de partida perfecto. Sus infinitas herramientas creativas y opciones de personalización lo convierten en el más flexible Hytaleuna experiencia similar.

, Minería, artesanía es el punto de partida perfecto. Sus infinitas herramientas creativas y opciones de personalización lo convierten en el más flexible Hytaleuna experiencia similar. Para los jugadores que buscan una experiencia de supervivencia más profunda y una progresión estratégica , Historia vintage ofrece un sistema de creación realista, la posibilidad de planificar el mundo y objetivos cooperativos a largo plazo que convierten la exploración en una auténtica aventura compartida.

, Historia vintage ofrece un sistema de creación realista, la posibilidad de planificar el mundo y objetivos cooperativos a largo plazo que convierten la exploración en una auténtica aventura compartida. Si lo que te interesa es la aventura y la exploración en busca de botines, más que la construcción, Cube World ofrece biomas llenos de color, combates apasionantes y misiones cooperativas que hacen que cada sesión sea emocionante y gratificante.

Otras opciones estupendas son Terraria para las batallas contra jefes y la progresión de objetos, o Dragon Quest Builders 2 para una creatividad basada en la narrativa. Cada juego plasma Hytalede una forma única, permitiéndote adaptar tu próxima aventura exactamente a lo que más te gusta.

Preguntas frecuentes