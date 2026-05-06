15 juegos parecidos a «Dredge» en 2025 para los amantes del terror relajado

Juegos comoDraga le encantará a cualquiera que tenga ganas de eso una mezcla de navegación tranquila, tensión silenciosa y la sensación de que algo inquietante podría esconderse más allá de la niebla. Esta lista reúne quince títulos que exploran ese mismo ambiente a su manera, desde relajantes viajes submarinos hasta misterios con una trama bien definida y auténticos retos de supervivencia.

Cada juego tiene su propia identidad, pero todos ellos captan ese impulso de volver a salir a dar una vuelta más por mar abierto, la misma sensación que hizo que Draga Es tan adictivo. Así que, si estás listo para sumergirte en tu próxima obsesión con aires marinos, estás en el lugar adecuado.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Dredge

Hay muchas opciones de calidad, pero estas tres destacan de inmediato por capturar la atmósfera, la exploración y la tensión silenciosa que hacen que Dragafuncionan tan bien.

Cada una de ellas destaca en un aspecto concreto de esa fórmula, tanto si lo que buscas es un tranquilo paseo por el océano, un avance constante o un descubrimiento submarino más profundo.

Abzu (2016) – Una inmersión tranquila en entornos submarinos llenos de vida, sin ningún tipo de estrés y con un gran encanto visual. Es una opción ideal cuando buscas algo relajante que, al mismo tiempo, te haga sentir que estás descubriendo pequeños secretos bajo la superficie. Raft (2018) – Empezar con una pequeña balsa y convertirla poco a poco en una base flotante completa resulta increíblemente satisfactorio. La combinación de recolectar, fabricar objetos y explorar islas le da un ritmo constante que te anima a adentrarte cada vez más en el océano. Bajo el agua (2018) – Uno de los mejores juegos de exploración submarina jamás creados. Sus biomas, sus criaturas y esa sensación de descubrimiento generan una constante mezcla de curiosidad y peligro que los aficionados a Draga suelen apreciarlo enseguida.

Estas tres son un buen punto de partida, pero hay muchas más que merece la pena descubrir. Sigue leyendo para ver la lista completa y encontrar la aventura perfecta inspirada en el océano para tu próxima sesión.

15 juegos similares a «Dredge» para los amantes de la exploración de las profundidades marinas

Aquí tienes la lista completa de quince aventuras con temática marina, cada una de las cuales te ofrece una forma diferente de explorar aguas desconocidas, seguir pistas misteriosas o, simplemente, disfrutar del tranquilo ritmo de la vida en el mar. ¿Cuántos de estos juegos te gustan? Draga ¿Has jugado?

1. Abzu [El mejor juego similar a Dredge para explorar tranquilamente el océano]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Aventura / Exploración Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2016 Creador/es Giant Squid (desarrollador), 505 Games (editor) Duración media de la partida De dos a tres horas Ideal para Jugadores a los que les gusta la exploración submarina tranquila y evocadora Lo que me gustó Imágenes preciosas, un ritmo relajado y una mecánica de natación fluida

Abzu te sumerge de lleno en un mundo submarino lleno de vida donde lo más importante es explorar a tu propio ritmo. No hay combates, ni presión, solo una natación fluida y una intensa sensación de descubrimiento mientras te adentras en cuevas, bosques de coral y ruinas antiguas.

El juego se centra en gran medida en la atmósfera, y la forma en que la fauna marina reacciona ante ti hace que el mundo cobre vida de una forma muy sutil. Es el tipo de experiencia que encaja a la perfección si te gustan los juegos similares a Draga pero quiero algo más relajante.

Por qué lo elegimos Abzu destaca por su serena exploración submarina y sus decorados de diseño artesanal. La combinación de movimientos fluidos, una dirección artística impresionante y una banda sonora relajante lo convierte en una elección ideal para cualquiera que busque un tranquilo viaje por el océano que, al mismo tiempo, rebose vida.

Cuanto más nadas por el mundo de Abzu, más te fijas en pequeños detalles únicos, como rincones ocultos para meditar o momentos en los que enormes criaturas marinas se cruzan en tu camino. Es breve, pero aprovecha bien ese tiempo, ofreciéndote un viaje íntimo que resulta refrescante si buscas algo evocador y sin estrés.

Mi veredicto: Si te encantó el ambiente marítimo de Draga pero buscas algo tranquilo y visualmente llamativo, Abzu Es una recomendación fácil. Es un local tranquilo y acogedor que, sin embargo, conserva ese aire de misterio bajo la superficie.

¿Qué opinan los jugadores?

u/RuRu92

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¡Abzu es una de las experiencias más bonitas, impresionantes y alucinantes que he vivido nunca jugando! … Me lo he jugado de un tirón, en silencio, con la boca abierta ante lo increíble que era.

u/Capable-Newt

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ABZU es un juego que juzgué totalmente a destiempo… Al cabo de unos minutos, me di cuenta de que estaba relajado. … Fue una experiencia diferente.

2. Raft [El mejor juego de supervivencia similar a Dredge on the Open Sea]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Supervivencia / Creación / Cooperativo Plataformas PC, Xbox One Año de estreno 2022 Creador/es Redbeet Interactive (desarrollador), Axolot Games (editor) Duración media de la partida 20-40 horas Ideal para Jugadores a los que les guste la supervivencia cooperativa, la creación de objetos y la progresión gradual Lo que me gustó Construir la balsa, explorar islas y esa sensación constante de avanzar

Raft Empiezas en una pequeña tabla a la deriva en el océano y, poco a poco, la vas convirtiendo en una plataforma flotante completa. La mayor parte del juego gira en torno a recoger restos, fabricar herramientas, mejorar tu balsa y poner rumbo hacia islas o naufragios. Tiene ese ciclo gratificante en el que cada pequeño avance te anima a ir un poco más allá.

El modo cooperativo es especialmente divertido, ya que todos contribuyen a mantener a flote la balsa y a adentrarse en aguas inexploradas. Es una opción ideal para los jugadores que buscan juegos similares a Draga pero con más elementos prácticos de supervivencia y construcción. Y si Raft si al final te acaba gustando, probablemente te gustará echar un vistazo a algunos de los Los mejores juegos parecidos a Raft ya que ambas se basan en el mismo ciclo de supervivencia en el agua.

Por qué lo elegimos Raft captura la sensación de estar solo en el océano y dominarlo poco a poco gracias al trabajo en equipo, a las mejoras inteligentes y a la exploración. Su ciclo de «capturar-fabricar-expandir» es sencillo pero adictivo, y da lugar a historias fantásticas cuando juegas con amigos.

Encontrarás un montón de cosas que hacer cuando tu balsa crezca, desde bucear en los arrecifes en busca de materiales raros hasta ir de isla en isla en busca de planos. El juego ha contado con un gran apoyo de la comunidad desde su acceso anticipado, y Las actualizaciones siguen añadiendo objetos útiles y nuevos lugares que explorar, por lo que el mundo nunca parece estático.

Mi veredicto:Si te gustan los juegos de supervivencia con una clara sensación de progresión, Raft ofrece una gratificante aventura oceánica que te invita a volver una y otra vez al mar. Es perfecta si buscas algo más interactivo que Draga pero sigo adorando ese ambiente de mar abierto.

¿Qué opinan los jugadores?

Tú/Doug Fisher 11

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Sí, sin duda. Si te gustan los juegos de supervivencia, este es uno de los mejores. Es muy divertido jugando en solitario. Y también lo es jugando con otros. No te lo pierdas.

u/talrich

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El resto del juego es divertido. Los rompecabezas están bien. La construcción es genial. La mayor parte de la tecnología que desbloqueas resulta gratificante. La recolección de recursos es divertida, tranquila y relajada. Sin duda, vale la pena el precio de la entrada.

3. Bajo el agua [El mejor juego submarino de mundo abierto similar a Dredge]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Supervivencia y exploración en un mundo abierto Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creador/es Unknown Worlds Entertainment (desarrollador y editor) Duración media de la partida 25-50 horas Ideal para Jugadores que buscan una exploración profunda, una progresión y una auténtica tensión submarina Lo que me gustó Los biomas, el diseño de las criaturas y la constante sensación de descubrimiento

Bajo el aguate lleva directamente a un océano extraterrestre repleto de criaturas extrañas, cuevas ocultas y enormes biomas por explorar. Recogerás materiales, construirás bases, crearás herramientas y, poco a poco, te adentrarás en zonas cada vez más profundas y peligrosas.

Capta a la perfección esa sensación de asombro mezclada con un ligero temor, sobre todo cuando exploras nuevas zonas con oxígeno limitado o sigues una señal en la oscuridad. Si te gustan los juegos similares a Draga pero si buscas algo con más profundidad en cuanto a la supervivencia, esta es una de las mejores opciones. ¿Quieres más de lo mismo? Entonces échale un vistazo a algunos los mejores juegos similares a Subnautica es el siguiente paso lógico.

Por qué lo elegimos Los sistemas de supervivencia y exploración se complementan a la perfección, dotando a cada inmersión de un propósito. La variedad de criaturas, los escenarios diseñados a mano y los efectos de sonido hacen que el mundo parezca vivo e impredecible, que es justo lo que se espera de una aventura submarina. Créeme, Solo el diseño de sonido es capaz de acelerarte el corazón, sobre todo cuando se oye algo grande moviéndose a lo lejos.

A medida que exploras, la historia se va desarrollando de forma natural a través de señales, restos de naufragios y troncos que vas encontrando por el camino. Cuanto más equipo construyas, más lejos podrás llegar, y cada nuevo bioma se percibe como algo distinto gracias a sus recursos y criaturas únicos.

Mi veredicto:Si te encantan los mundos marinos que combinan belleza y peligro, Bajo el agua es una recomendación fácil. Capta esa sensación de misterio que los fans de Draga lo valora, pero lo amplía hasta convertirlo en una experiencia de supervivencia completa en un mundo abierto.

¿Qué opinan los jugadores?

u/Siguiente-Vigente-9372

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Este juego es fantástico, te da mucha libertad… Joder, ya lo he pasado tres veces. Nunca es tan bueno como la primera vez, pero siempre hay cosas nuevas y siempre es genial.

u/jonhanson

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El ambiente de este juego es sencillamente increíble. De la mayoría de los juegos, quizá recuerde haberlos jugado; pero en el caso de Subnautica, incluso después de seis años, sigo recordando estar allí.

4. Rey de los Mares [Un juego de rol de acción con temática pirata, similar a Dredge]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego RPG de acción / Combate naval Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es 3DClouds (desarrollador), Team17 (editor) Duración media de la partida De 10 a 20 h Ideal para Jugadores que buscan una progresión de RPG ligera combinada con combates al estilo pirata Lo que me gustó Las trepidantes batallas navales, la generación aleatoria del mundo y las partidas a las que es fácil sumarse

In Rey de los Mares, lo primero que te llama la atención es lo vivo e impredecible que se siente el océano. Cada nueva partida reorganiza el mapa, por lo que no hay dos partidas iguales. Te esperan constantes escaramuzas marítimas, rutas del tesoro y misiones rápidas, y poco a poco irás adaptando tu barco, desbloqueando nuevas habilidades y encontrando el estilo de pirata que más te va.

El mundo también tiene un encanto especial, gracias a sus coloridos gráficos y a una trama sencilla que te lleva de un objetivo a otro. El combate es lo más destacado, y probar diferentes configuraciones de naves le da a cada partida su propio toque sin abrumarte con sistemas demasiado complejos.

Por qué lo elegimos The mares generados proceduralmente, misiones con ramificaciones y reñidas batallas navales le confieren una divertida combinación de rejugabilidad y accesibilidad. Es fácil jugar en sesiones cortas, subir de nivel tu nave y ir a por el botín sin tener que dedicarle mucho tiempo.

El juego se desarrolla desde una perspectiva cenital, lo que permite ver claramente la acción y hace que todo resulte ágil y fluido. Para cualquiera que busque juegos similares a Draga pero si lo que buscas es más acción y progresión, este te enganchará enseguida.

Mi veredicto:Una opción ideal para cualquiera que busque una aventura en el mar con más acción que Draga pero sigue encantándole esa sensación de surcar aguas impredecibles. Es rápido, divertido y perfecto para breves momentos de caos pirata.

¿Qué opinan los jugadores?

u/llandar

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Da la sensación de ser un buen juego al estilo de «Pirates!», con comercio, islas, pueblos, etc., pero la ejecución es irregular y el juego carece de profundidad en comparación con lo que cabría esperar.

por RedditUser12345

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Este juego me ha encantado: es muy divertido y ofrece un montón de entretenimiento.

5. Pesca: Atlántico Norte [Simulación realista de pesca al estilo de Dredge]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Simulador de pesca / Simulador de carrera profesional Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2020 Creador/es Juegos varios (desarrollador y editor) Duración media de la partida 30-70 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta la pesca realista y metódica y los sistemas detallados Lo que me gustó Embarcaciones auténticas, una gestión exhaustiva y la sensación de dirigir una empresa de verdad

Hay algo extrañamente satisfactorio en navegar un barco pesquero comercial por mares fríos y ventosos. Pesca: Atlántico Norte apuesta plenamente por el realismo, desde la gestión del equipo y el sonar hasta la elección del método de pesca adecuado para cada especie. Los cambios meteorológicos, las rutas largas y la planificación de los viajes le dan ese ritmo pausado y meditado que no se encuentra en la mayoría de los juegos similares a Draga.

Por qué lo elegimos La combinación de sistemas navales detallados, una progresión profesional basada en contratos y un equipamiento realista lo convierte en uno de los simuladores marítimos más realistas que existen, sobre todo si te gustan los juegos que premian la paciencia y la planificación.

A medida que tu negocio crece, también lo hace tu responsabilidad: contratar tripulación, mejorar tu barco y decidir qué técnica de pesca es la más rentable. El mapa es enorme, y la atmósfera se vuelve intensa cuando llega la niebla o el mar empieza a agitarse.

Mi veredicto:Una opción estupenda si buscas algo más pausado y realista que Draga, con la profundidad de un auténtico simulador de pesca comercial y un ciclo profesional realmente satisfactorio.

¿Qué opinan los jugadores?

u/Dhozer

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Lo compré tanto para PC como para PS4. No funciona tan bien en la PS4, pero le he dedicado muchísimas horas y sigo encontrando que el juego es una forma relajante de pasar la tarde. A veces puede parecer un poco repetitivo, pero una vez que compras las mejores naves y entrenas a tu tripulación… vale la pena.

u/Christian_Gamer_84

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Hoy he visto que «Fishing North Atlantic» está en oferta en la PS Store y me pregunto si vale la pena. Después de leer las reseñas, lo he comprado: si te gustan los juegos de simulación con un ritmo pausado y mecánicas realistas de comercio y equipamiento, este te va a encantar.

6. La aventura acuática del último humano [Juego postapocalíptico ambientado en el océano, similar a Dredge]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Metroidvania / Acción y aventura Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2016 Creador/es YCJY Games (desarrollador y editor) Duración media de la partida de cuatro a seis horas Ideal para Jugadores a los que les guste la exploración atmosférica combinada con combates contra jefes finales que supongan un reto Lo que me gustó Su construcción del mundo, su tono único y sus combates sorprendentemente difíciles

Hay un encanto inquietante en navegando por una Tierra inundada mucho tiempo después de que la humanidad desapareciera. La aventura acuática del último humano combina momentos tranquilos y de exploración con combates contra jefes repentinos e intensos que exigen toda tu atención.

Su estilo pixel art le da a todo un aire cálido, estilo retro, pero el ritmo y la estructura resultan lo suficientemente modernos como para mantener el interés. Para cualquiera que busque juegos similares a Draga Al centrarse más en el combate y la progresión, este juego da en el clavo.

Por qué lo elegimos El mapa interconectado, los controles precisos y los memorables diseños de los jefes finales lo convierten en algo más que una simple aventura submarina. Cada nueva mejora abre nuevos caminos, y la atmósfera se mantiene intensa de principio a fin.

Túneles secretos, mensajes ocultos y pequeños detalles del entorno contribuyen a crear un mundo que resulta solitario, pero cautivador. Es más corto que la mayoría Juegos de estilo Metroidvania, lo que la convierte en una opción ideal para los jugadores que buscan un dispositivo compacto pero con mucho carácter.

Mi veredicto:Una opción estupenda si buscas una aventura con temática marina que sea más intensa que Draga, en el que se combinan la exploración, el desafío y un ambiente postapocalíptico que te deja marcado.

¿Qué opinan los jugadores?

u/Magus80

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Un juego genial. El sonido y la atmósfera son increíbles; solo por eso ya merece la pena jugarlo. Los jefes finales, que son tremendamente difíciles, son muy divertidos.

u/Celestial7777

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Un juego increíble; le he dedicado algo más de 5 horas y he conseguido casi todas las mejoras. En general, tiene una jugabilidad y un escenario muy originales; ¡me encantaría que sacaran otro juego de un estilo similar!

7. Mar sin sol [El mejor juego narrativo al estilo de Dredge con una trama oscura]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego RPG narrativo de supervivencia y exploración Plataformas Ordenador personal, PlayStation 4 Año de estreno 2015 Creador/es Failbetter Games (desarrollador y editor) Duración media de la partida 20-40 horas Ideal para Jugadores que buscan un guion profundo, decisiones difíciles y una tensión que va creciendo poco a poco Lo que me gustó Los peligrosos viajes, las inquietantes tradiciones y la constante sensación de peligro

Pocos juegos logran transmitir tan bien la sensación de adentrarse en la oscuridad como Mar sin sol. Cada viaje es una apuesta arriesgada: el combustible se agota, las provisiones se van agotando y la cordura de tu tripulación pende de un hilo.

The la escritura es increíblemente rica, con un estilo gótico y victoriano que hace que cada escenario parezca una pequeña historia a la espera de desarrollarse. Es una opción estupenda si te gustan los juegos similares a Draga pero quiero algo más intenso y con una trama más marcada.

Por qué lo elegimos La combinación de la gestión del riesgo y la recompensa, la tensión que genera la muerte permanente y las complejas decisiones narrativas crea un mundo en el que ninguna partida es igual a otra. Es impredecible, inquietante y está repleto de personajes no jugables memorables.

Mientras exploras el Unterzee, tendrás que hacer malabarismos con los recursos, la lealtad de la tripulación y los extraños encuentros que te obligarán a tomar decisiones difíciles. Las historias que surgen de estos momentos son lo más destacado, y la atmósfera te atrapa desde el primer minuto.

Mi veredicto:Perfecto para los jugadores a los que les encantan las historias oscuras y la exploración pausada y atmosférica que te mantiene en vilo de la mejor manera posible.

¿Qué opinan los jugadores?

Eres un virus

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Buena música, un guion excelente = una atmósfera que nunca antes había experimentado. … Después de 3 o 4 capitanes, es decir, unas 2 horas, puede que llegues a un punto en el que ya no mueras… Al cabo de unos 5 meses, sentí que había descubierto todos los pequeños secretos del juego y, desde entonces, sigo jugando de vez en cuando solo por la atmósfera que conserva.

u/AgreeableRoo

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Me encantó la construcción del mundo y la narrativa de Sunless Sea, pero la mecánica de juego se volvió repetitiva y la rutina era demasiado tediosa como para seguir avanzando.

8. Stranded Deep [El mejor juego de supervivencia similar a Dredge para explorar islas de forma realista]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Supervivencia / Creación en un mundo abierto Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador/es Beam Team Games (desarrollador y editor) Duración media de la partida de 15:00 a 18:00 Ideal para Jugadores a los que les encantan los ciclos de supervivencia progresivos y la libertad de las islas oceánicas Lo que me gustó Libertad en la zona de pruebas, exploración de islas, inmersiones en arrecifes y cuevas

Perdido en un extenso archipiélago, te encontrarás reunir provisiones, construir balsas o refugios y adentrarse en cuevas submarinas en un mundo en el que cada isla parece un nuevo mundo por descubrir. La combinación de la supervivencia en tierra y la mecánica oceánica da lugar a Atrapado en las profundidades un toque único entre los juegos similares aDraga.

Por qué lo elegimos Su combinación de gestión realista de recursos, islas generadas proceduralmente y exploración tanto por tierra como por mar lo convierte en el juego ideal para aquellos jugadores que buscan una experiencia de supervivencia abierta que conserve ese ambiente marino.

Cazarás, pescarás, construirás, explorarás pecios y arrecifes, y luego te preguntarás si quedarte en tierra o sumergirte más es la opción más sensata. El un océano impredecible y unas islas en constante cambio aumenta la rejugabilidad, y el ambiente se vuelve inquietante cuando se pone el sol y todo parece más silencioso y peligroso.

Mi veredicto:Perfecto si buscas un juego de supervivencia con mecánicas más complejas y total libertad, sin perder por ello la emoción de la navegación que tanto gusta a los aficionados a DragaAgradezco.

¿Qué opinan los jugadores?

u/ExcellentDirt7069

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¡Siempre merece la pena, es increíble!

u/Professional-Job4330

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Ya estamos en 2025 y vuelvo a jugar. No hay nada como evadirse un poco en esta «edad de oro».

9. La llamada del mar [El mejor juego con una trama destacada, similar a Dredge]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Aventura con una historia central / Rompecabezas Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador/es Out of the Blue (desarrollador), Raw Fury (editor) Duración media de la partida 5–7 h Ideal para Jugadores a los que les gustan los misterios narrativos con un toque de exploración Lo que me gustó El ambiente, el ritmo de los acertijos y el precioso escenario isleño

Una isla remota, extraños símbolos y un misterio relacionado con una expedición perdida marcar el tono desde el principio. La llamada del mar combina una exploración tranquila con acertijos que resultan lógicos y gratificantes, en lugar de abrumadores.

Su cálido estilo artístico y sus sutiles elementos lovecraftianos lo convierten en una opción accesible para cualquiera que busque juegos similares a Draga pero prestando más atención a la trama que a la tensión.

Por qué lo elegimos La combinación de una exploración tranquila, una narrativa emotiva y acertijos de magnífico diseño hace que sea una opción muy recomendable para los jugadores que buscan una aventura centrada en la historia con ligeros toques sobrenaturales.

A medida que avanza la historia, la isla va revelando su personalidad a través de ruinas, pistas y pequeños detalles del entorno, todo ello acompañado de una banda sonora encantadora. Es breve, está muy bien pulido y resulta ideal cuando te apetece algo evocador, sin combates ni estrés, y no tiene nada que envidiar a otros los mejores juegos de aventuras para disfrutar de veladas tranquilas.

Mi veredicto:Una opción fantástica si buscas una experiencia emotiva y centrada en los acertijos, ambientada en un exuberante mundo isleño que poco a poco se va convirtiendo en un misterio inolvidable.

¿Qué opinan los jugadores?

u/LivingNewt

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Acabo de terminarlo y me ha encantado. … Los rompecabezas eran complicados, pero no hasta el punto de que no pudiera resolverlos. El mundo es impresionante, el diseño artístico es casi perfecto, el ambiente lovecraftiano está muy presente y la historia es bastante elegante e intrigante.

sin Spokker

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Una idea y un escenario geniales… A mí también me enganchó desde la primera hora. La historia y los acertijos eran increíbles, y los gráficos me dejaban boquiabierto a veces durante un buen rato.

10. Subnautica: Below Zero [El mejor juego de «Cold Ocean» similar a Dredge]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Supervivencia / Exploración de mundo abierto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Unknown Worlds Entertainment (desarrollador y editor) Duración media de la partida 20-35 horas Ideal para Jugadores que buscan una experiencia de supervivencia en entornos oceánicos helados Lo que me gustó Los nuevos biomas, los nuevos dispositivos y una estructura narrativa más sólida

The El escenario helado le da a esta secuela un aire muy diferente, sumergiéndote en aguas más frías y hostiles, repletas de nuevas criaturas y herramientas con las que experimentar. La construcción de la base es más flexible, la exploración está repleta de contenido secundario y la combinación de historia y supervivencia resulta, en general, más cohesionada. Subnautica: Below Zero Es una opción segura para los jugadores que buscan juegos como Dragay los seguidores delos mejores juegos de mundo abierto con especial atención al océano.

Por qué lo elegimos El conjunto de herramientas ampliado, la fauna mejorada y los nuevos biomas hacen que la experiencia sea diferente a la del juego original, al tiempo que conservan todo lo que funcionaba. Ofrece esa misma sensación de descubrimiento, pero envuelta en un tono más frío y misterioso.

Explorar criaturas, bucear por túneles de hielo y lidiar con un clima impredecible añaden tensión sin llegar a restar protagonismo al espíritu exploratorio. Es un juego pulido, creativo y sorprendentemente evocador.

Mi veredicto:Una opción estupenda si quieres profundizar más juego de supervivencia con un toque gélido, que ofrece más herramientas, más posibilidades de exploración y un mundo que no deja de sumergirte cada vez más en sus gélidas profundidades.

¿Qué opinan los jugadores?

u/RedditUserAnon12

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Es un juego excelente; el hecho de que no sea tan bueno como el original se debe simplemente a que este es excepcional.

No eres un tributo

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Me gustó más el primer juego, pero «Below Zero» me encantó. Estoy de acuerdo en que, en general, la estética es mucho mejor, al menos en mi opinión.

11. Devorador de hombres [Juego de rol de acción al estilo de Dredge con un toque oscuro]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego RPG de acción / Mundo abierto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador/es Tripwire Interactive (desarrollador y editor) Duración media de la partida 10:00-15:00 Ideal para Jugadores que buscan algo más caótico y en dosis más pequeñas que la típica exploración oceánica Lo que me gustó El humor absurdo, el combate trepidante y el sistema de mejoras

Devorador de hombres da un giro radical al típico escenario de supervivencia en el océano: en lugar de huir de los depredadores, tú eres el depredador. Recorres una serie de zonas de aguas abiertas como un tiburón en crecimiento, enfrentándote a cazadores, descubriendo mutaciones y desbloqueando nuevos poderes a medida que pasas de ser un cachorro a convertirte en una amenaza suprema. Todo ello se presenta con un estilo de documental sensacionalista y un narrador exagerado que hace que incluso los momentos más descabellados parezcan, curiosamente, bastante realistas.

Por qué lo elegimos La combinación de la evolución de las criaturas, el combate caótico y un tono irónico supone un cambio refrescante respecto al ritmo más pausado de muchos juegos como Draga, lo que ofrece a los jugadores una alternativa con más acción sin renunciar a la temática marina.

Entre cazar presas, explorar costas y hacer subir de nivel a tu tiburón con mutaciones extravagantes, el juego mantiene un ritmo trepidante y un tono divertido, perfecto para cuando te apetece una experiencia de juego con temática marina, pero con mucho más mordiente.

Mi veredicto:Ideal si te apetece una forma más trepidante y salvaje de explorar el océano, sin dejar de satisfacer esa curiosidad por el mundo marino que sienten los aficionados a Dragasuelen amar.

¿Qué opinan los jugadores?

u/Next-red-explorer

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«Maneater» es, con diferencia, el mejor juego de rol de tiburones de mundo abierto al que he jugado nunca… ¡¿Hay otro?!?! Jajaja

u/AnonymousRedditor

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Da la sensación de ser uno de esos juegos clásicos de arcade que ya no se ven mucho en la PS4 últimamente. La sensación de progresión es buena: empiezas siendo un cachorro diminuto… luego un adolescente… después un adulto, etc.

12. Mar de soledad [Juego de aventuras y emociones al estilo de Dredge]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Aventura / Narrativa Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es Jo-Mei Games (desarrollador), Electronic Arts (editor) Duración media de la partida De tres a cinco horas Ideal para Jugadores que buscan una aventura acuática emotiva y centrada en la historia Lo que me gustó La atmósfera, el diseño de los personajes y la música

Mar de soledad te sumerge en una ciudad inundada moldeada por la mente del protagonista, donde las criaturas encarnan el miedo, el aislamiento y la lucha personal. Te desplazas por tranquilos canales, saltas de tejado en tejado, resuelves sencillos acertijos y, poco a poco, vas desentrañando una historia muy personal.

Navegar por los niveles de agua cambiantes y enfrentarse a monstruos simbólicos hace que la experiencia resulte atractiva sin resultar abrumadora, y la banda sonora lo une todo con un tono suave y melancólico.

Por qué lo elegimos Los temas emotivos, la construcción de un mundo surrealista y su ritmo pausado lo convierten en una opción ideal para los lectores que buscan juegos similares a Draga que priman el ambiente y la atmósfera sobre la complejidad de la mecánica.

Las imágenes apuestan por contrastes marcados, con la luz brillante del sol sobre aguas oscuras, lo que le da al conjunto un aire onírico.

Mi veredicto:Es ideal si buscas un juego con una historia bien desarrollada, atmosférico y que invite a la reflexión, sin dejar de disfrutar de esa sensación de exploración acuática que tanto gusta a los fans de DragaAgradezco.

¿Qué opinan los jugadores?

u/Algún-usuario-de-Reddit

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Recomiendo ENCARECIDAMENTE «Mar de soledad». Sin duda, es toda una montaña rusa emocional. Este juego contiene muchos mensajes ocultos y resulta muy revelador.

u/OtroJugador

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Una experiencia preciosa. El arte y la historia me cautivaron desde el principio; aunque la jugabilidad no sea muy profunda, la atmósfera hace que merezca la pena.

13. Bahía de Moonglow [Un acogedor juego de rol de pesca al estilo de Dredge]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Un acogedor juego de rol, pesca y aventuras Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X|S Año de estreno 2021 Creador/es Bunnyhug (desarrollador), Coatsink (editor) Duración media de la partida De 12:00 a 20:00 Ideal para Jugadores que buscan una experiencia de pesca completa con un enfoque narrativo Lo que me gustó El ritmo relajado, la gastronomía y el carácter del pueblo

Bahía de Moonglowte sumerge enuna pequeña localidad costera que atraviesa tiempos difíciles, y la mayor parte de tu progreso se basa en pescar, cocinar y ayudar a los vecinos a devolver la vida a la comunidad. Pescarás peces poco comunes, los convertirás en platos, mejorarás tu barco y, poco a poco, desbloquearás nuevas zonas, mientras que los gráficos de estilo voxel le dan al juego un aire cálido y acogedor.

Por qué lo elegimos Su mezcla dejuego de pesca, una exploración pausada y una historia impulsada por la comunidad, resulta ideal para los jugadores que buscan juegos similares a Draga pero me apetece algo más suave y alegre.

Entre la recopilación de recetas, los ligeros toques de juego de rol y el modo cooperativo local opcional, es el tipo de juego en el que puedes sumergirte tras un largo día. Sin grandes riesgos, solo buen rollo y una dinámica satisfactoria que te hace seguir avanzando.

Mi veredicto:Ideal si te ha encantado la parte de la pesca de Draga pero buscan una alternativa sana y acogedora, llena de calidez y con un tono más pausado y optimista.

¿Qué opinan los jugadores?

u/DancingMarshmallow

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Es un juego de pesca muy acogedor en el que empiezas pescando y vendiendo comida… La historia es interesante y conmovedora hasta ahora, aunque aún le falta un poco de pulido.

u/Disig

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El comienzo es muy bueno… pero nunca terminé el juego porque los personajes no acababan de convencerme y los errores me sacaban de la historia.

14. Sumergido: Profundidades ocultas [Un juego de exploración relajante al estilo de Dredge]

Nuestra puntuación 7.8

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Tipo de juego Exploración en tercera persona / Aventura Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Año de estreno 2022 Creador/es Uppercut Games (desarrollador y editor) Duración media de la partida de cuatro a seis horas Ideal para Jugadores que buscan un ambiente envolvente y la exploración sin combates Lo que me gustó El ritmo pausado, el escenario de un mundo inundado y los efectos visuales

Este capítulo de Sumergido te lleva a recorrer una ciudad tranquila y cubierta de maleza, sumergida bajo el agua, donde el desplazamiento y el descubrimiento constituyen el núcleo del juego. En lugar de luchar, te subes a estructuras, descubres objetos coleccionables, resuelves sencillos acertijos ambientales y te deleitas con el paisaje mientras la banda sonora crea el ambiente perfecto.

Por qué lo elegimos Su exploración tranquila, su sólida dirección artística y su énfasis en el entorno por encima de la acción lo convierten en la opción ideal para cualquiera que busque juegos como Dredge, que apuestan por la atmósfera y el misterio sutil.

Al no haber situaciones de fracaso, puedes avanzar totalmente a tu propio ritmo, deambulando por las ruinas, recuperando la vida vegetal y desentrañando la historia a través del propio mundo. Es el tipo de juego al que se juega cuando se busca algo tranquilo, pero que no por ello deje de ser visualmente impactante.

Mi veredicto: Sumergido: Profundidades ocultas es ideal si te gusta explorar sin prisas y buscas una escapada tranquila que, al mismo tiempo, conserve algo de ese ambiente cambiante que hizo que Dragaconvincente.

¿Qué opinan los jugadores?

sin SwitchHandler

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¡Me encanta este juego! Es muy divertido ir coleccionando cosas. También me gusta mucho el primer juego, «Submerged», aunque «Hidden Depths» lo supera en casi todos los aspectos.

Tú/Fun_Yogurtcloset_652

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Es un juego estupendo para desactivar el HUD y simplemente disfrutarlo sin prisas. Es muy relajante. … Estoy de acuerdo en que está muy bien hecho, con una mecánica sencilla y agradable, sin estrés y sin tener que pensar demasiado.

15. Fishing Sim World: Pro Tour [Juego de pesca profesional similar a Dredge]

Nuestra puntuación 7.6

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Tipo de juego Simulación de pesca / Deportes Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es Dovetail Games (desarrollador y editor) Duración media de la partida 20-40 horas Ideal para Jugadores que buscan una experiencia de pesca seria y competitiva Lo que me gustó La profundidad del equipo, el realismo del agua y el aspecto competitivo

Fishing Sim World: Pro Tour gapuesta por la autenticidad y te ofrece una gama completa de cañas, aparejos, tipos de cebos y especies de peces para que domines. Pasarás de un lago a otro y a circuitos profesionales, compitiendo en torneos, superando retos y ajustando tu equipamiento para adaptarlo a las condiciones.

La simulación del agua también tiene un aspecto fantástico: los reflejos, las condiciones meteorológicas y el comportamiento de los peces resultan muy realistas, lo que la sitúa a la altura de algunas de las los juegos más realistas en esta lista.

Por qué lo elegimos Su enfoque competitivo, su mecánica de lanzamiento realista y su profunda progresión de equipamiento lo convierten en una opción muy recomendable para los jugadores que buscan juegos similares a Draga pero buscando algo mucho más técnico.

Una vez que te acostumbras al ritmo, se convierte en un ciclo gratificante: planear el montaje, leer el agua, lanzar, ajustar y perseguir esa captura perfecta. Es más lento y metódico que los juegos de pesca al estilo arcade, pero precisamente por eso atrae tanto a los aficionados a los simuladores.

Mi veredicto:Una opción ideal si buscas un simulador de pesca realista, con mucha profundidad y una curva de progresión constante, sin dejar de lado ese encanto que te sumerge en el agua y que Draga lo que suelen buscar los jugadores.

¿Qué opinan los jugadores?

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Pesco mucho en la vida real y, en mi caso, diría que es «Fishing Sim World Pro Tour». Ofrece una amplia variedad de técnicas de pesca y especies, y el modo carrera también está bastante bien.

u/OllieFromCairo

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¡Vale, gracias! Ya tengo el juego y me lo estoy pasando genial.

Mi veredicto general

Cuando alguien me pregunta por dónde empezar con juegos como Draga, siempre digo que depende del estado de ánimo que busques. Aguas tranquilas, tensión, exploración o emoción: cada opción aporta un matiz diferente sin perder ese encanto del mar:

Para los exploradores más tranquilos → Abzu: Un tranquilo viaje submarino con movimientos fluidos y un ritmo pausado, perfecto para cuando te apetece algo relajante.

Para los jugadores que se centran en la supervivencia → Raft: Ideal si te gusta reunir materiales, ampliar tu base flotante y disfrutar del mar con tus amigos.

Para los jugadores a los que les gusta la aventura ante todo → Bajo el agua: Inmersiones profundas, exploraciones llenas de tensión y una sensación de inmersión que pocas experiencias relacionadas con el océano pueden igualar.

Para sesiones basadas en historias → La llamada del mar: Breve, emotiva y con una atmósfera cautivadora. Esta es perfecta para cualquiera a quien le hayan encantado los momentos más tranquilos de Draga.

Sea cual sea tu forma de disfrutar del agua (ya sea de forma relajada, buscando retos o con un toque narrativo), estas propuestas son la forma más fácil de mantener ese ambiente playero.

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