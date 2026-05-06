15 Spiele wie „Dredge“ aus dem Jahr 2025, die du spielen solltest, wenn du entspannten Horror magst

Spiele wieBagger ist genau das Richtige für alle, die sich danach sehnen eine Mischung aus ruhiger Fahrt, stiller Spannung und dem Gefühl, dass sich hinter dem Nebel etwas Beunruhigendes verbergen könnte. Diese Liste umfasst fünfzehn Titel, die auf ihre ganz eigene Weise dieselbe Stimmung einfangen – von entspannenden Unterwasserreisen über storybasierte Krimis bis hin zu knallharten Überlebensherausforderungen.

Jedes Spiel hat seinen ganz eigenen Charakter, doch alle fangen dieses Verlangen ein, noch einmal hinauszufahren, um noch eine Runde auf dem offenen Wasser zu drehen – genau das Gefühl, das Bagger Das macht total süchtig. Wenn du also bereit bist, dich in deine nächste meeresnahe Leidenschaft zu stürzen, bist du hier genau richtig.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Dredge“

Es gibt jede Menge gute Titel, doch diese drei stechen sofort hervor, weil sie die Atmosphäre, das Erkundungserlebnis und die unterschwellige Spannung einfangen, die Baggerso gut funktionieren.

Jedes Modell deckt einen anderen Aspekt dieser Formel ab, ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach entspannten Ausflügen auf dem Meer, stetigen Fortschritten oder intensiveren Unterwasserentdeckungen sind.

Abzu (2016) – Ein beschaulicher Tauchgang in lebendige Unterwasserwelten – ganz ohne Stress und voller visueller Reize. Eine hervorragende Wahl, wenn du etwas Beruhigendes suchst, das dir dennoch das Gefühl vermittelt, kleine Geheimnisse unter der Wasseroberfläche zu entdecken. Raft (2018) – Es ist unglaublich befriedigend, mit einem winzigen Floß zu beginnen und es nach und nach zu einer vollwertigen schwimmenden Basis auszubauen. Die Mischung aus Sammeln, Basteln und dem Erkunden von Inseln sorgt für einen gleichmäßigen Rhythmus, der einen dazu antreibt, immer weiter auf das Meer hinauszufahren. Unter Wasser (2018) – Eines der besten Unterwasser-Erkundungsspiele, die je entwickelt wurden. Seine Biome, Kreaturen und das Gefühl der Entdeckung sorgen für eine ständige Mischung aus Neugier und Gefahr, die Fans von Bagger schätzen das meist sofort.

Diese drei sind ein guter Ausgangspunkt, aber es gibt noch viel mehr zu entdecken. Scrolle weiter, um die vollständige Liste zu sehen und das perfekte, vom Meer inspirierte Abenteuer für deine nächste Trainingseinheit zu finden.

15 Spiele wie „Dredge“ für Fans der Tiefsee-Erkundung

Hier ist die vollständige Liste mit fünfzehn Abenteuern rund um das Thema Meer, von denen jedes eine andere Möglichkeit bietet, fremde Gewässer zu erkunden, geheimnisvollen Hinweisen nachzugehen oder einfach den ruhigen Rhythmus des Lebens auf See zu genießen. Wie viele dieser Spiele Bagger Hast du schon gespielt?

1. Abzu [Das beste Spiel im Stil von „Dredge“ für eine friedliche Erkundung der Ozeane]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Abenteuer / Entdeckung Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 Urheber Giant Squid (Entwickler), 505 Games (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit Zwei bis drei Stunden Am besten geeignet für Spieler, die gerne in ruhiger, stimmungsvoller Unterwasserwelt auf Entdeckungsreise gehen Was mir gefallen hat Wunderschöne Grafik, entspanntes Spieltempo und flüssige Schwimmmechanik

Abzu versetzt dich direkt in eine lebendige Unterwasserwelt, in der das Erkunden in Ihrem eigenen Tempo im Mittelpunkt steht. Es gibt keine Kämpfe, keinen Druck, nur sanftes Schwimmen und ein starkes Gefühl der Entdeckung, während man sich durch Höhlen, Korallenwälder und antike Ruinen bewegt.

Das Spiel setzt stark auf Atmosphäre, und die Art und Weise, wie Die Meeresfauna reagiert auf dich lässt die Welt auf ganz sanfte Weise lebendig wirken. Es ist genau die Art von Erlebnis, die perfekt passt, wenn man Spiele mag, die ähnlich sind wie Bagger aber etwas Entspannenderes suchen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Abzu zeichnet sich durch seine ruhige Unterwasserwelt und die liebevoll gestalteten Kulissen aus. Die Kombination aus fließenden Bewegungen, atemberaubender künstlerischer Gestaltung und einem beruhigenden Soundtrack macht es zu einer naheliegenden Wahl für alle, die sich eine friedliche Reise durch die Meere wünschen, die dennoch voller Leben steckt.

Je länger man durch die Welt von Abzu schwimmt, desto mehr entdeckt man kleine, einzigartige Details, wie versteckte Meditationsorte oder Momente, in denen riesige Meeresbewohner den Weg kreuzen. Das Spiel ist zwar kurz, nutzt diese Zeit aber gut und bietet eine konzentrierte Reise, die erfrischend wirkt, wenn man nach etwas Stimmungsvollem ohne jeglichen Stress sucht.

Mein Fazit: Wenn Ihnen die Meeresatmosphäre in Bagger aber etwas Ruhiges und optisch Ansprechendes suchen, Abzu ist eine klare Empfehlung. Es ist ein entspanntes, gemütliches Lokal, das dennoch dieses Gefühl von Geheimnis unter der Oberfläche vermittelt.

Was sagen die Spieler dazu?

u/RuRu92

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„Abzu“ ist eines der schönsten, atemberaubendsten und beeindruckendsten Spielerlebnisse, die ich je hatte! … Ich habe es in einem Rutsch durchgespielt, ganz still, und nur mit offenem Mund gestaunt, wie unglaublich toll es war.

u/Capable-Newt

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ABZU ist ein Spiel, das ich völlig falsch eingeschätzt habe … Nach wenigen Minuten merkte ich, dass ich ganz entspannt war. … Das war eine ganz andere Erfahrung.

2. Raft [Das beste Survival-Spiel ähnlich wie „Dredge on the Open Sea“]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Überleben / Handwerk / Koop Plattformen PC, Xbox One Erscheinungsjahr 2022 Urheber Redbeet Interactive (Entwickler), Axolot Games (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 20–40 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an kooperativem Überleben, dem Herstellen von Gegenständen und einem stetigen Fortschritt haben Was mir gefallen hat Das Floß bauen, Inseln erkunden und das ständige Gefühl, voranzukommen

Raft Du beginnst auf einem winzigen Brett, das durch den Ozean treibt, und baust es von dort aus nach und nach zu einer vollwertigen schwimmenden Plattform aus. Der Großteil des Spiels dreht sich um Abfälle einsammeln, Werkzeuge herstellen, dein Floß aufrüsten und auf Inseln oder Schiffswracks zusteuern. Es hat diesen befriedigenden Reiz, bei dem jede kleine Verbesserung den Wunsch weckt, noch ein Stückchen weiter zu gehen.

Der Koop-Modus macht besonders viel Spaß, da jeder dazu beiträgt, das Floß am Leben zu erhalten und immer tiefer in unerforschte Gewässer vorzudringen. Das Spiel ist genau das Richtige für Spieler, die nach Titeln suchen, die ähnlich sind wie Bagger aber mit mehr praktischem Überleben und Bauen. Und wenn Raft Wenn das dein Ding ist, wird es dir wahrscheinlich Spaß machen, ein paar der Die besten Spiele ähnlich wie „Raft“ da sie sich auf denselben Kreislauf des Überlebens auf dem Wasser stützen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Raft Das Spiel fängt das Gefühl ein, allein auf dem Ozean zu sein und ihn durch Teamwork, clevere Upgrades und Erkundungen nach und nach zu meistern. Der Spielablauf – fangen, basteln, ausbauen – ist einfach, macht aber süchtig und sorgt für tolle Geschichten, wenn man mit Freunden spielt.

Sobald dein Floß größer wird, gibt es jede Menge zu tun – vom Tauchen an Riffen nach seltenen Materialien bis hin zum Hüpfen zwischen den Inseln auf der Suche nach Bauplänen. Das Spiel erfreut sich seit dem Early Access großer Beliebtheit in der Community, und Durch Updates kommen immer wieder nützliche Gegenstände und neue Orte hinzu, die es zu erkunden gilt, sodass sich die Welt nie statisch anfühlt.

Mein Fazit:Wenn du Survival-Spiele mit einem klaren Fortschrittsgefühl magst, Raft bietet ein lohnendes Meeresabenteuer, das einen immer wieder aufs Meer hinauslockt. Es ist perfekt, wenn man etwas sucht, das mehr auf praktisches Erleben ausgerichtet ist als Bagger aber ich liebe diese Atmosphäre auf offener See nach wie vor.

Was sagen die Spieler dazu?

Du/DougFisher11

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Ja, auf jeden Fall. Wenn du Survival-Spiele magst, ist das eines der besten. Macht solo super viel Spaß. Macht mit anderen Leuten super viel Spaß. Probier es aus.

u/talrich

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Der Rest des Spiels macht Spaß. Die Rätsel sind gut. Das Bauen ist großartig. Die meisten Technologien, die man freischaltet, geben einem das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Das Sammeln von Ressourcen macht Spaß, ist entspannt und locker. Das Spiel ist seinen Preis definitiv wert.

3. Unter Wasser [Das beste Open-World-Unterwasserspiel im Stil von „Dredge“]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Open-World-Survival / Erkundung Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Unknown Worlds Entertainment (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 25–50 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich nach intensiver Erkundung, Fortschritt und echter Spannung unter Wasser sehnen Was mir gefallen hat Die Biome, das Design der Kreaturen und das ständige Gefühl, Neues zu entdecken

Unter Wasserversetzt dich in ein fremder Ozean voller seltsamer Kreaturen, versteckter Höhlen und riesiger Biome, die es zu erkunden gilt. Du sammelst Materialien, baust Stützpunkte, stellst Werkzeuge her und dringst nach und nach in tiefere und gefährlichere Gebiete vor.

Es fängt dieses Gefühl von Staunen, gemischt mit leiser Angst, perfekt ein, besonders wenn man neue Gebiete mit begrenzter Sauerstoffversorgung erkundet oder einem Signal in die Dunkelheit folgt. Wenn dir Spiele gefallen, die ähnlich sind wie Bagger Wenn du aber etwas mit mehr Survival-Tiefe suchst, ist dies eine der besten Optionen. Willst du mehr davon? Dann schau dir doch mal ein paar Die besten Spiele wie Subnautica ist ein logischer nächster Schritt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Überlebens- und Erkundungssysteme greifen perfekt ineinander und verleihen jedem Tauchgang einen Sinn. Die Vielfalt der Lebewesen, die detailreich gestalteten Schauplätze und die akustischen Hinweise lassen die Welt lebendig und unvorhersehbar wirken – genau das, was man sich von einem Unterwasserabenteuer wünscht. Glaub mir, Schon allein das Sounddesign lässt dein Herz höher schlagen, vor allem, wenn man in der Ferne etwas Großes sich bewegen hört.

Während du die Welt erkundest, entfaltet sich die Geschichte ganz natürlich durch Signale, Wracks und Logbücher, die du unterwegs findest. Je mehr Ausrüstung du herstellst, desto weiter kannst du reisen, und jedes neue Biom fühlt sich dank einzigartiger Ressourcen und Kreaturen ganz besonders an.

Mein Fazit:Wenn du Meereswelten liebst, die Schönheit und Gefahr vereinen, Unter Wasser ist eine klare Empfehlung. Es fängt genau diese geheimnisvolle Atmosphäre ein, die Fans von Bagger schätzt, erweitert es jedoch zu einem umfassenden Open-World-Überlebenserlebnis.

Was sagen die Spieler dazu?

u/Nächste-Gültig-ab-9372

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Dieses Spiel ist fantastisch, es ist total befreiend … Verdammt, ich habe es schon dreimal durchgespielt. Es ist zwar nie so gut wie beim ersten Mal, aber es gibt immer wieder Neues zu entdecken und es ist immer großartig.

u/jonhanson

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Die Atmosphäre in diesem Spiel ist einfach unglaublich. Bei den meisten Spielen erinnere ich mich vielleicht daran, dass ich sie gespielt habe – bei „Subnautica“ habe ich selbst nach sechs Jahren noch das Gefühl, dort zu sein.

4. König der Meere [Ein Action-RPG im Piratenstil, ähnlich wie „Dredge“]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Action-RPG / Seeschlacht Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber 3DClouds (Entwickler), Team17 (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 10–20 Uhr Am besten geeignet für Spieler, die sich einen lockeren RPG-Spielverlauf in Kombination mit Kämpfen im Piratenstil wünschen Was mir gefallen hat Die rasanten Schiffsgefechte, die zufällige Weltgenerierung und die unkomplizierten Spielsitzungen

In König der Meere… das Erste, was einem auffällt, ist, wie lebendig und unberechenbar sich das Meer anfühlt. Bei jedem neuen Durchlauf wird die Karte neu angeordnet, sodass keine zwei Spielrunden gleich verlaufen. Seeschlachten, Schatzrouten und kurze Quests warten auf dich, und nach und nach passt du dein Schiff an, schaltest neue Fähigkeiten frei und findest dich in der Rolle eines Piraten wieder, die sich für dich ganz natürlich anfühlt.

Die Welt besticht zudem durch ihren charmanten Charakter, der durch farbenfrohe Grafiken und eine einfache Handlung unterstrichen wird, die einen von einem Ziel zum nächsten führt. Die Kämpfe sind das Highlight, und das Experimentieren mit verschiedenen Schiffsausstattungen verleiht jedem Durchlauf seinen eigenen Reiz, ohne einen mit komplexen Systemen zu überfordern.

Warum wir uns dafür entschieden haben The prozedural generierte Meere, verzweigte Quests und spannende Seeschlachten Das sorgt für eine gelungene Mischung aus Wiederspielwert und Zugänglichkeit. Man kann ganz einfach für kurze Spielsitzungen einsteigen, sein Schiff aufrüsten und Beute jagen, ohne viel Zeit investieren zu müssen.

Das Spiel wird aus der Vogelperspektive gespielt, was einen klaren Überblick über das Geschehen bietet und dafür sorgt, dass sich alles schnell und reaktionsschnell anfühlt. Für alle, die nach ähnlichen Spielen suchen wie Bagger Wer sich aber nach mehr Kämpfen und Fortschritt sehnt, wird hier schnell auf seine Kosten kommen.

Mein Fazit:Eine tolle Wahl für alle, die ein Meeresabenteuer mit mehr Action als Bagger aber liebt immer noch das Gefühl, unberechenbare Gewässer zu durchstreifen. Es ist schnell, macht Spaß und eignet sich perfekt für kurze Ausbrüche von Piratenchaos.

Was sagen die Spieler dazu?

u/Länder

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Es fühlt sich an wie ein gutes Spiel im Stil von „Pirates!“, mit Handel, Inseln, Städten usw., aber die Umsetzung ist holprig und dem Spiel fehlt es an Tiefe, verglichen mit dem, was man sich erhofft hätte.

von RedditUser12345

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Dieses Spiel hat mir unglaublich gut gefallen – es macht riesigen Spaß und bietet jede Menge Unterhaltung.

5. Fischerei: Nordatlantik [Realistische Angelsimulation wie bei „Dredge“]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Angelsimulator / Karrieresimulator Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2020 Urheber Verschiedene Spiele (Entwickler & Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 30–70 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die realistisches, strategisches Angeln und detaillierte Spielmechaniken mögen Was mir gefallen hat Authentische Boote, umfassendes Management und das Gefühl, einen echten Betrieb zu leiten

Es hat etwas seltsam Befriedigendes, ein kommerzielles Fischereifahrzeug über kalte, windige Meere zu steuern. Fischerei: Nordatlantik setzt voll und ganz auf Realismus, von der Verwaltung der Ausrüstung und des Sonars bis hin zur Wahl der richtigen Fangmethode für jede Fischart. Wetterwechsel, lange Strecken und die Planung deiner Reisen verleihen dem Spiel diesen langsamen, bedächtigen Rhythmus, den man in den meisten ähnlichen Spielen nicht findet Bagger.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Kombination aus detaillierten Schiffssystemen, einer vertragsbasierten Karriereentwicklung und authentischer Ausrüstung macht es zu einer der realistischsten Seesimulationen auf dem Markt, besonders wenn man Spiele mag, bei denen sich Geduld und Planung auszahlen.

Je mehr dein Betrieb wächst, desto größer wird auch deine Verantwortung: Du musst Crewmitglieder einstellen, dein Boot aufrüsten und entscheiden, welche Fangmethode sich am meisten auszahlt. Die Karte ist riesig, und die Atmosphäre ist besonders eindringlich, wenn Nebel aufzieht oder die See rau wird.

Mein Fazit:Eine tolle Wahl, wenn du etwas suchst, das langsamer und realistischer ist als Bagger, mit der Tiefe einer echten Simulationsspiel für die Berufsfischerei und einem wirklich befriedigenden Karriereverlauf.

Was sagen die Spieler dazu?

u/Dhozer

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Ich habe es sowohl für den PC als auch für die PS4 gekauft. Auf der PS4 läuft es nicht ganz so flüssig, aber ich habe schon viele, viele Stunden damit verbracht und finde das Spiel nach wie vor eine entspannte Art, den Abend zu verbringen. Es kann sich manchmal etwas mühsam anfühlen, aber sobald man die besseren Schiffe kauft und seine Crew ausbildet … lohnt es sich auf jeden Fall.

u/Christian_Gamer_84

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Ich habe gesehen, dass „Fishing North Atlantic“ heute im PS Store im Angebot ist, und habe mich gefragt, ob es sich lohnt. Nachdem ich die Bewertungen gelesen hatte, habe ich es gekauft – wenn man Simulationsspiele mit einem langsamen Spielverlauf und realistischen Handels- und Ausrüstungsmechaniken mag, ist das genau das Richtige.

6. Das Wasserabenteuer des letzten Menschen [Ein postapokalyptisches Ozean-Spiel im Stil von „Dredge“]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Metroidvania / Action-Adventure Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 Urheber YCJY Games (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit vier bis sechs Stunden Am besten geeignet für Spieler, die stimmungsvolle Erkundungen in Kombination mit anspruchsvollen Bosskämpfen mögen Was mir gefallen hat Sein Weltentwurf, sein einzigartiger Ton und seine überraschend kniffligen Kämpfe

Es hat einen eindringlichen Charme sich auf einer überfluteten Erde zurechtfinden, lange nachdem die Menschheit verschwunden ist. Das Wasserabenteuer des letzten Menschen verbindet ruhige, explorative Momente mit plötzlichen, intensiven Bosskämpfen, die volle Aufmerksamkeit erfordern.

Sein Pixel-Art-Stil verleiht allem eine warme, Retro-Look, doch das Tempo und der Aufbau wirken modern genug, um die Handlung in Schwung zu halten. Für alle, die nach Spielen suchen, die ähnlich sind wie Bagger Da der Schwerpunkt stärker auf Kämpfen und Fortschritt liegt, trifft das genau den richtigen Ton.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die zusammenhängende Karte, die präzise Steuerung und die einprägsamen Boss-Designs machen das Spiel zu mehr als nur einem einfachen Unterwasserabenteuer. Jedes neue Upgrade eröffnet neue Wege, und die Atmosphäre bleibt von Anfang bis Ende spannend.

Geheime Tunnel, versteckte Botschaften und kleine Details in der Umgebung tragen dazu bei, eine Welt zu erschaffen, die zwar einsam wirkt, aber dennoch fesselnd ist. Es ist kürzer als die meisten anderen Metroidvania-Spiele, was es zu einer großartigen Wahl für Spieler macht, die ein kompaktes Gerät suchen, das dennoch jede Menge Charakter hat.

Mein Fazit:Eine hervorragende Wahl, wenn du ein Abenteuer rund ums Meer suchst, das noch spannender ist als Bagger, eine Mischung aus Erkundung, Herausforderungen und einem postapokalyptischen Flair, das einen nicht mehr loslässt.

Was sagen die Spieler dazu?

u/Magus80

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Ein großartiges Spiel. Der Sound und die Atmosphäre sind unglaublich – allein dafür lohnt es sich schon, es zu spielen. Die extrem kniffligen Bosse machen unglaublich viel Spaß.

u/Celestial7777

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Ein großartiges Spiel – ich habe etwas mehr als fünf Stunden damit verbracht und es geschafft, fast alle Upgrades zu ergattern. Insgesamt ein sehr einzigartiges Gameplay und eine einzigartige Kulisse – ich würde mich sehr über ein weiteres Spiel in diesem Stil freuen!

7. Sunless Sea [Das beste narrative Spiel im Stil von „Dredge“ mit düsterer Erzählung]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Erzählbasiertes Überlebens- und Erkundungs-RPG Plattformen PC, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2015 Urheber Failbetter Games (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 20–40 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich tiefgründige Geschichten, schwierige Entscheidungen und langsam aufbauende Spannung wünschen Was mir gefallen hat Die gefährlichen Reisen, die beunruhigenden Überlieferungen und das ständige Gefühl der Gefahr

Nur wenige Spiele vermitteln das Gefühl, in die Dunkelheit zu segeln, so gut wie Sunless Sea. Jede Reise ist ein Glücksspiel: Der Treibstoff geht zur Neige, die Vorräte schwinden, und die geistige Gesundheit deiner Crew hängt am seidenen Faden.

The Der Schreibstil ist unglaublich facettenreich, das sich an einen gotisch-viktorianischen Stil anlehnt, der jeden Hafen wie eine kleine Geschichte wirken lässt, die darauf wartet, erzählt zu werden. Es ist eine großartige Wahl, wenn du Spiele magst, die ähnlich sind wie Bagger sondern etwas Schwerwiegenderes und Story-lastigeres suchen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Kombination aus Risiko-Ertrags-Abwägung, der Spannung durch den permanenten Tod und komplexen Handlungsentscheidungen schafft eine Welt, in der kein Durchgang dem anderen gleicht. Sie ist unvorhersehbar, unheimlich und voller unvergesslicher NPCs.

Während du die Unterzee erkundest, musst du Ressourcen, die Loyalität deiner Crew und seltsame Begegnungen unter einen Hut bringen, die dich vor schwierige Entscheidungen stellen. Die sich daraus entwickelnden Geschichten sind das eigentliche Highlight, und die Atmosphäre fesselt dich von der ersten Minute an.

Mein Fazit:Perfekt für Spieler, die düstere Geschichten und gemächliche, atmosphärische Erkundungen lieben, die einem auf die beste Art und Weise ein mulmiges Gefühl vermitteln.

Was sagen die Spieler dazu?

Du bist ein Virus

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Gute Musik, großartige Handlung = eine Atmosphäre, wie ich sie noch nie erlebt habe. … Nach drei, vier Kapitänen – das sind etwa zwei Stunden – kommt man vielleicht an einen Punkt, an dem man nicht mehr stirbt … Nach etwa fünf Monaten hatte ich das Gefühl, jedes noch so kleine Geheimnis des Spiels entdeckt zu haben, und seitdem spiele ich es immer noch manchmal, einfach wegen der Atmosphäre, die es ausstrahlt.

u/AgreeableRoo

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Die Weltgestaltung und der Schreibstil in „Sunless Sea“ haben mir sehr gut gefallen, aber der Spielablauf wurde mit der Zeit eintönig und das Grinden war mir zu mühsam, um weiterzukommen.

8. Stranded Deep [Das beste Survival-Spiel im Stil von Dredge für realistische Inselerkundung]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Überleben / Crafting in einer offenen Welt Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Beam Team Games (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 15:00–18:00 Uhr Am besten geeignet für Spieler, die sich für langsame Survival-Loops und die Freiheit auf einer Insel im Ozean begeistern Was mir gefallen hat Sandkasten-Freiheit, Inselerkundungen, Riff- und Höhlentauchgänge

Verloren in einem riesigen Archipel, wirst du Vorräte zusammenkratzen, Flöße oder Unterkünfte bauen und in Unterwasserhöhlen tauchen – in einer Welt, in der sich jede Insel wie eine neue Sandkiste anfühlt. Die Mischung aus Überleben an Land und den Gesetzen der Ozeanmechanik ergibt Stranded Deep ein einzigartiger Charakter unter den Spielen, dieBagger.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Kombination aus realistischem Ressourcenmanagement, prozedural generierten Inseln und der Erkundung zu Land und zu Wasser macht das Spiel ideal für Spieler, die ein offenes Überlebenserlebnis suchen, das dennoch den maritimen Charme bewahrt.

Du wirst jagen, fischen, bauen, Wracks und Riffe erkunden und dich dann fragen, ob es klüger ist, an Land zu bleiben oder tiefer zu tauchen. Das unberechenbarer Ozean und sich wandelnde Inseln Das sorgt für einen hohen Wiederspielwert, und die Atmosphäre wird besonders eindringlich, wenn die Sonne untergeht und alles stiller und bedrohlicher wirkt.

Mein Fazit:Perfekt, wenn du ein Survival-Spiel mit komplexeren Systemen und völliger Freiheit suchst, das dennoch die Spannung des Lebens auf See bewahrt, die Fans von Baggerschätzen.

Was sagen die Spieler dazu?

u/ExcellentDirt7069

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Es lohnt sich immer, es ist einfach toll!

u/Professional-Job4330

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Nun sind wir im Jahr 2025, und ich spiele das Spiel noch einmal durch. Es geht doch nichts über ein bisschen Realitätsflucht in diesem „goldenen Zeitalter“.

9. Der Ruf des Meeres [Das beste storybasierte Spiel im Stil von „Dredge“]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Storybasiertes Abenteuer / Rätselspiel Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Out of the Blue (Entwickler), Raw Fury (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 5–7 Uhr Am besten geeignet für Spieler, die an storybasierten Rätseln mit leichtem Erkundungsanteil Freude haben Was mir gefallen hat Die Atmosphäre, das Tempo der Rätsel und die wunderschöne Insellandschaft

Eine abgelegene Insel, seltsame Markierungen und ein Rätsel, das mit einer verschollenen Expedition zusammenhängt den richtigen Ton von Anfang an angeben. Der Ruf des Meeres verbindet sanfte Erkundung mit Rätseln, die logisch und befriedigend wirken, anstatt zu überfordern.

Sein warmer Grafikstil und die subtilen Lovecraft-Anspielungen machen es zu einem zugänglichen Einstieg für alle, die nach Spielen suchen, die Bagger allerdings mit einem stärkeren Fokus auf die Handlung statt auf die Spannung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Mischung aus ruhiger Erkundung, emotionaler Erzählung und wunderschön gestalteten Rätseln macht es zu einer klaren Empfehlung für Spieler, die ein storylastiges Abenteuer mit leichten übernatürlichen Elementen suchen.

Im Verlauf der Geschichte offenbart die Insel durch Ruinen, Hinweise und kleine Details in der Umgebung, untermalt von einem reizvollen Soundtrack, immer mehr von ihrem Charakter. Das Spiel ist kurz, ausgefeilt und ideal, wenn man Lust auf etwas Stimmungsvolles ohne Kämpfe oder Stress hat; es kann sich ohne Weiteres mit anderen Titeln messen Die besten Abenteuerspiele für entspannte Abende.

Mein Fazit:Eine großartige Wahl, wenn du ein gefühlvolles, rätselreiches Erlebnis in einer üppigen Inselwelt suchst, das sich nach und nach zu einem unvergesslichen Krimi entwickelt.

Was sagen die Spieler dazu?

u/LivingNewt

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Ich habe es gerade durchgespielt und es hat mir wirklich gut gefallen. … Die Rätsel waren anspruchsvoll, aber nicht so frustrierend, dass ich sie nicht lösen konnte. Die Spielwelt ist atemberaubend, die Grafik nahezu perfekt, die Lovecraft-Atmosphäre ist sehr präsent, und die Geschichte ist sehr elegant und fesselnd.

ohne Spokker

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Eine tolle Idee und Kulisse … Auch ich war schon nach der ersten Stunde total begeistert. Die Geschichte und die Rätsel waren großartig, und die Grafik hat mich manchmal einfach nur staunend eine Minute lang anstarren lassen.

10. Subnautica: Below Zero [Das beste Spiel im Stil von „Dredge“ mit kalten Ozeanen]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Überleben / Erkundung einer offenen Welt Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Unknown Worlds Entertainment (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 20–35 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die auf Survival-Gameplay in eisigen Meeresumgebungen stehen Was mir gefallen hat Die neuen Biome, Gadgets und die straffere Erzählstruktur

The Die frostige Kulisse verleiht dieser Fortsetzung eine ganz andere Atmosphäre und versetzt dich in kältere, feindseligere Gewässer, die voller neuer Kreaturen und Werkzeuge sind, mit denen du experimentieren kannst. Der Aufbau der Basis ist flexibler, die Erkundung bietet jede Menge Nebeninhalte, und die Verbindung von Story und Überleben wirkt insgesamt stimmiger. Subnautica: Below Zero Es ist eine gute Wahl für Spieler, die nach Spielen suchen wie Baggerund Fans vonDie besten Open-World-Spiele mit Schwerpunkt auf dem Ozean.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das erweiterte Werkzeugset, die verbesserte Tierwelt und die neuen Biome sorgen dafür, dass sich das Spielerlebnis vom Original unterscheidet, während alles, was gut funktioniert hat, beibehalten wurde. Es bietet dasselbe Gefühl der Entdeckung, ist jedoch in eine kühlere, geheimnisvollere Atmosphäre gehüllt.

Das Erkunden von Kreaturen, das Durchtauchen von Eistunneln und das Bewältigen unvorhersehbarer Wetterbedingungen sorgen für Spannung, ohne dabei die Atmosphäre des Entdeckens zu beeinträchtigen. Das Spiel ist ausgefeilt, kreativ und überraschend stimmungsvoll.

Mein Fazit:Eine tolle Option, wenn du mehr Tiefe suchst Überlebens-Gameplay mit einem Hauch von Kälte, das mehr Werkzeuge, mehr Entdeckungsmöglichkeiten und eine Welt bietet, die dich immer tiefer in ihre eisigen Tiefen zieht.

Was sagen die Spieler dazu?

von RedditUserAnon12

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Es ist ein hervorragendes Spiel – dass es nicht ganz so gut ist wie das Original, liegt einfach daran, dass das Original so außergewöhnlich ist.

Du bist kein Tribut

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Das erste Spiel hat mir besser gefallen, aber „Below Zero“ hat mir wirklich gut gefallen. Ich stimme zu, dass die Grafik insgesamt viel besser aussieht – zumindest meiner Meinung nach.

11. Menschenfresser [Ein Action-RPG im Stil von „Dredge“ mit düsterem Touch]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Action-RPG / Open-World Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Tripwire Interactive (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Uhr Am besten geeignet für Spieler, die sich etwas Chaotischeres und Überschaubareres wünschen als die typische Erkundung der Ozeane Was mir gefallen hat Der absurde Humor, die actiongeladenen Kämpfe und das Upgrade-System

Menschenfresser stellt die übliche Konstellation des Überlebens auf See auf den Kopf: Anstatt Raubtieren auszuweichen, bist du selbst das Raubtier. Du durchstreifst eine Reihe von Knotenpunkten auf offenem Wasser wie ein heranwachsender Hai, dich mit Jägern anzulegen, Mutationen zu entdecken und neue Kräfte freizuschalten, während du dich von einem kleinen Welpen zu einer der gefährlichsten Bedrohungen entwickelst. Das Ganze ist im Stil einer reißerischen Dokumentation gehalten, mit einem überdrehten Erzähler, der selbst die wildesten Momente seltsam realistisch wirken lässt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Mischung aus Charakterentwicklung, chaotischen Kämpfen und einem augenzwinkernden Ton sorgt für eine erfrischende Abwechslung zum gemächlicheren Tempo vieler Spiele wie Bagger, wodurch den Spielern eine actionreichere Alternative geboten wird, ohne dabei das Meeres-Thema aus den Augen zu verlieren.

Zwischen der Jagd auf Beute, der Erkundung von Küsten und dem Aufleveln deines Hais durch bizarre Mutationen bietet das Spiel ein rasantes Tempo und einen verspielten Ton – perfekt, wenn du ein Spiel mit Meeres-Thematik suchst, das aber deutlich mehr Biss hat.

Mein Fazit:Ideal, wenn du Lust auf eine lautere, wildere Art der Meereserkundung hast und gleichzeitig deine Neugier auf die Unterwasserwelt stillen möchtest, die Fans von Baggerneigen dazu, zu lieben.

Was sagen die Spieler dazu?

u/Next-red-explorer

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„Maneater“ ist mit Abstand das beste Open-World-Hai-RPG, das ich je gespielt habe … Es gibt noch ein anderes?!?! Lol

u/AnonymousRedditor

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Es fühlt sich an wie ein klassisches Arcade-Spiel, wie man es heutzutage auf der PS4 nicht mehr oft findet. Der Spielfortschritt ist gut: Man beginnt als winziger Welpe … dann als Teenager … dann als Erwachsener usw.

12. Meer der Einsamkeit [Ein emotionales Abenteuerspiel im Stil von „Dredge“]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Abenteuer / Erzählung Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Jo-Mei Games (Entwickler), Electronic Arts (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit drei bis fünf Stunden Am besten geeignet für Spieler, die ein emotionales, storylastiges Wasserabenteuer suchen Was mir gefallen hat Die Atmosphäre, das Charakterdesign und die Musik

Meer der Einsamkeit versetzt dich in eine überflutete Stadt, die von der Gedankenwelt des Protagonisten geprägt ist, in der Kreaturen Angst, Isolation und persönliche Konflikte verkörpern. Du bewegst dich durch ruhige Kanäle, springst über Dächer, löst einfache Rätsel und entwirrst nach und nach eine sehr persönliche Geschichte.

Das Navigieren durch die wechselnden Wasserstände und die Begegnungen mit symbolträchtigen Monstern sorgen für ein fesselndes Erlebnis, ohne einen zu überfordern, und der Soundtrack rundet das Ganze mit einem sanften, melancholischen Klang ab.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die emotionalen Themen, die surreale Weltgestaltung und das gemächliche Tempo machen es zu einer hervorragenden Wahl für Leser, die nach Spielen suchen, die ähnlich sind wie Bagger die eher Stimmung und Atmosphäre als komplexe Spielmechaniken in den Vordergrund stellen.

Die Bilder zeichnen sich durch starke Kontraste aus – strahlendes Sonnenlicht über dunklem Wasser –, was dem Ganzen eine traumhafte Atmosphäre verleiht.

Mein Fazit:Ideal, wenn Sie etwas Story-lastiges, Stimmungsvolles und Nachdenkliches suchen, dabei aber trotzdem die Atmosphäre der Erkundung auf dem Wasser genießen möchten, die Fans von Baggerschätzen.

Was sagen die Spieler dazu?

u/Ein-Redditor

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Ich kann „Meer der Einsamkeit“ nur wärmstens empfehlen. Es ist auf jeden Fall eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle. Dieses Spiel steckt voller versteckter Botschaften und ist sehr aufschlussreich.

u/AnotherPlayer

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Ein wunderschönes Erlebnis. Die Grafik und die Geschichte haben mich von Anfang an in ihren Bann gezogen – auch wenn das Gameplay nicht besonders tiefgründig ist, lohnt es sich allein schon wegen der Atmosphäre.

13. Moonglow Bay [Ein gemütliches Angel-RPG im Stil von „Dredge“]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Gemütliches Rollenspiel / Angeln / Abenteuer Plattformen PC, Xbox One, Xbox Series X|S Erscheinungsjahr 2021 Urheber Bunnyhug (Entwickler), Coatsink (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 12–20 Uhr Am besten geeignet für Spieler, die sich einen abwechslungsreichen Angel-Spielablauf mit Schwerpunkt auf der Handlung wünschen Was mir gefallen hat Das gemächliche Tempo, die Küche und der Charme der Stadt

Moonglow Bayversetzt dich inein kleines Küstendorf, das in schwierige Zeiten geraten ist, und der Großteil deiner Fortschritte ergibt sich aus dem Angeln, Kochen und der Unterstützung der Einheimischen dabei, die Gemeinde wieder zum Leben zu erwecken. Du fängst ungewöhnliche Fische, verarbeitest sie zu Gerichten, rüstest dein Boot auf und schaltest nach und nach neue Gebiete frei, während die Grafik im Voxel-Stil für eine warme und einladende Atmosphäre sorgt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Mischung ausAngelspiel, sanfte Erkundung und eine gemeinschaftsorientierte Geschichte treffen genau den Geschmack von Spielern, die nach Spielen suchen, die ähnlich sind wie Bagger aber ich wollte etwas Sanfteres und Aufmunternderes.

Mit seiner Rezeptsammlung, leichten RPG-Elementen und dem optionalen lokalen Koop-Modus ist es genau die Art von Spiel, in die man nach einem langen Tag eintauchen kann. Kein großer Einsatz, nur gute Stimmung und ein befriedigender Spielablauf, der einen immer weiter vorantreibt.

Mein Fazit:Ideal, wenn dir der Angelteil von Bagger sondern eine herzerwärmende, gemütliche Alternative mit viel Herz und einem gemächlicheren, optimistischeren Ton suchen.

Was sagen die Spieler dazu?

u/DancingMarshmallow

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Es ist ein gemütliches Angelspiel, in dem man anfängt zu angeln und Mahlzeiten zu verkaufen … Die Geschichte ist bisher interessant und herzerwärmend, auch wenn sie noch etwas Feinschliff gebrauchen könnte.

u/Disig

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Der Anfang ist so schön … aber ich habe das Spiel nie zu Ende gespielt, weil die NPCs so flach rüberkamen und die Bugs mich einfach aus dem Spiel gerissen haben.

14. Unter Wasser: Verborgene Tiefen [Ein entspannendes Erkundungsspiel im Stil von „Dredge“]

Unsere Bewertung 7.8

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Art des Spiels Erkundung aus der Third-Person-Perspektive / Abenteuer Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Erscheinungsjahr 2022 Urheber Uppercut Games (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit vier bis sechs Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Atmosphäre und Erkundung ohne Kämpfe suchen Was mir gefallen hat Das gemächliche Tempo, die Kulisse einer überfluteten Welt und die Bildsprache

Dieses Kapitel von Unter Wasser lässt dich durch eine stille, überwucherte Stadt streifen, die vom Wasser verschlungen wurde, wobei das Erkunden und Entdecken den Kern des Spiels ausmachen. Anstelle von Kämpfen erklimmst du Bauwerke, entdeckst Sammelobjekte, löst einfache Umgebungsrätsel und genießt die Landschaft, während der Soundtrack für die passende Stimmung sorgt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die ruhige Erkundung, die starke künstlerische Gestaltung und die Betonung der Umgebung gegenüber der Action machen es zu einer idealen Wahl für alle, die nach Spielen wie „Dredge“ suchen, bei denen Atmosphäre und sanfte Mystik im Vordergrund stehen.

Da es keine Fehlerstufen gibt, kannst du das Spiel ganz in deinem eigenen Tempo spielen, durch die Ruinen streifen, die Pflanzenwelt wiederbeleben und die Geschichte anhand der Welt selbst Stück für Stück zusammenfügen. Es ist genau die Art von Spiel, die man spielt, wenn man etwas Ruhiges, aber dennoch visuell Beeindruckendes sucht.

Mein Fazit: Unter Wasser: Verborgene Tiefen ist ideal, wenn Sie gerne in aller Ruhe auf Entdeckungstour gehen und sich nach einer ruhigen Auszeit sehnen, die dennoch etwas von der stimmungsvollen Atmosphäre einfängt, die Baggerüberzeugend.

Was sagen die Spieler dazu?

ohne SwitchHandler

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Ich LIEBE dieses Spiel! Das Sammeln macht so viel Spaß. Auch das erste Spiel, „Submerged“, gefällt mir sehr gut, obwohl „Hidden Depths“ es in fast jeder Hinsicht übertrifft.

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Ein tolles Spiel, bei dem man das HUD ausschalten und es einfach in aller Ruhe genießen kann. Es ist sehr entspannend. … Ich finde auch, dass es wunderschön gestaltet ist, mit einer schönen, einfachen Spielmechanik, ganz ohne Stress und ohne viel Nachdenken.

15. Fishing Sim World: Pro Tour [Professionelles Angelspiel wie „Dredge“]

Unsere Bewertung 7.6

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Art des Spiels Engelsimulation / Sport Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Dovetail Games (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 20–40 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die ein ernsthaftes, wettbewerbsorientiertes Angel-Erlebnis suchen Was mir gefallen hat Die Detailtiefe der Ausrüstung, der Realismus der Wasserdarstellung und der Wettkampfcharakter

Fishing Sim World: Pro Tour gsetzt voll und ganz auf Authentizität und bietet dir eine umfassende Auswahl an Ruten, Montagen, Köderarten und Fischarten, die es zu meistern gilt. Du bewegst dich zwischen Seen und Profi-Strecken hin und her, nimmst an Turnieren teil, meistert Herausforderungen und passt deine Ausrüstung optimal an die jeweiligen Bedingungen an.

Auch die Wassersimulation sieht großartig aus: Spiegelungen, Wetter und das Verhalten der Fische wirken realistisch und reihen sich nahtlos in die Reihe einiger der die realistischsten Spiele in dieser Liste.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sein Wettbewerbsfokus, die realistische Casting-Mechanik und das umfangreiche Ausrüstungssystem machen es zu einer hervorragenden Wahl für Spieler, die nach Spielen suchen, die Bagger aber etwas viel Technischeres im Sinn hatte.

Sobald man sich an das Tempo gewöhnt hat, entwickelt sich ein lohnender Kreislauf: Man plant den Aufbau, liest das Wasser, wirft die Angel aus, passt die Einstellung an und jagt den perfekten Fang. Es ist langsamer und methodischer als Angelspiele im Arcade-Stil, aber genau deshalb kommt es bei Simulationsfans so gut an.

Mein Fazit:Eine gute Wahl, wenn Sie eine solide Angelsimulation mit viel Tiefe und einem gleichmäßigen Lernverlauf suchen, die dennoch den Reiz des Angelns auf dem Wasser vermittelt, der Bagger wonach Spieler oft suchen.

Was sagen die Spieler dazu?

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Ich angle viel im echten Leben, und für mich ist „Fishing Sim World Pro Tour“ die erste Wahl. Es bietet eine schöne Auswahl an Angelmethoden und Fischarten sowie einen ordentlichen Karrieremodus.

u/OllieFromCairo

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Ok, danke! Ich hab das Spiel jetzt und es macht mir riesigen Spaß.

Mein Fazit

Wenn mich jemand fragt, wo man bei Spielen wie Bagger, ich sage immer, es kommt darauf an, welche Stimmung man einfangen möchte. Ruhiges Wasser, Spannung, Entdeckungslust oder Emotionen – jede Wahl hier verleiht dem Ganzen eine andere Note, ohne dabei die Faszination des Ozeans zu verlieren:

Für entspannte Entdecker → Abzu: Eine beschauliche Unterwasserreise mit fließenden Bewegungen und gemächlichem Tempo – genau das Richtige, wenn du etwas Beruhigendes suchst.

Für Spieler, die sich auf das Überleben konzentrieren → Raft: Ideal, wenn du gerne Materialien sammelst, deine schwimmende Basis ausbaust und gemeinsam mit Freunden dem Meer gegenüberstehst.

Für Spieler, denen das Abenteuer am wichtigsten ist → Unter Wasser: Tiefseetauchen, spannende Erkundungen und ein Gefühl der Präsenz, das nur wenige Erlebnisse rund um das Thema Ozean bieten.

Für storybasierte Sitzungen → Der Ruf des Meeres: Kurz, emotional und von einer besonderen Atmosphäre getragen. Dieser Film ist perfekt für alle, die die ruhigeren Momente in Bagger.

Ganz gleich, wie du das Wasser erleben möchtest (entspannt, abenteuerlich oder mit viel Story) – diese Tipps sind der einfachste Weg, um das Meeresgefühl aufrechtzuerhalten.

Häufig gestellte Fragen