20 juegos similares a «Sally Face» para 2025: un análisis en profundidad de lo mejor del terror independiente

Los aficionados a juegos como Sally Face Sé lo difícil que es encontrar la combinación perfecta de tradiciones inquietantes, humor peculiar y una narración sincera. El interés por las aventuras psicológicas extravagantes es mayor que nunca, y he revisado a fondo nuestro catálogo —y mi propia lista de títulos pendientes— para ofreceros veinte títulos que evocan Sally Face

Tanto si te apetece jugar a rompecabezas surrealistas de apuntar y hacer clic como si prefieres un juego de terror en toda regla con una trama impactante, Esta guía te ayudará a elegir tu próxima obsesión. Como gran aficionado a las aventuras independientes centradas en la narrativa, compartiré mis impresiones personales y comentaré cómo cada juego refleja De Sally Face temas como el duelo, la identidad y lo sobrenatural, y te indicamos nuestras mejores ofertas.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Sally Face

Si eres impaciente y quieres lo mejor de lo mejor, estos tres juegos destacan como las mejores opciones para Sally Face aficionados. Cada uno de ellos combina una narrativa profunda, una atmósfera inquietante y mecánicas memorables de una forma que refleja la aventura de Sal Fisher.

La bruja de Blair (2019) – La bruja de Blair te sumerge en el bosque de Black Hills para buscar a un niño desaparecido. Armado con una linterna, una videocámara y tu fiel perro, revives el terror del «metraje encontrado» de esta película de culto. Me encantó cómo el bosque cambiante juega con tus sentidos: basta con sintonizar una frecuencia de radio equivocada para que, de repente, la luz del día se convierta en noche. Su enfoque en las alucinaciones y la culpa la convierte en la sucesora natural de Sally Facesus capítulos más oscuros. El barco: Fiesta de asesinatos (2006) – ¿Buscas algo más social? El barco: Fiesta de asesinatos te propone la misión de eliminar a un objetivo asignado mientras te mantienes con vida a bordo de un crucero de los años veinte. Se trata de una ingeniosa mezcla de deducción social y humor negro que se aleja del típico género de terror. Silent Hill 2 (Remake) (2024) – ElSilent Hill 2 Esta nueva versión revive una leyenda del terror con unas imágenes inquietantes y una narrativa emotiva. En el papel de James Sunderland, explorarás una ciudad atormentada por la culpa y los recuerdos: un lento descenso psicológico que te llega al alma. Sally Faceel tono de…

Esto es solo un resumen: sigue leyendo para ver la lista completa y descubrir por qué cada uno de los candidatos se ha ganado su puesto.

Los mejores juegos similares a «Sally Face»: 20 aventuras inquietantes y surrealistas

A continuación encontrarás veinte juegos que recogen el misterio, el humor macabro y la narrativa emotiva que tanto te gustaron en Sally Face. Desde bosques inquietantes y casas espeluznantes hasta paisajes mentales surrealistas, cada título ofrece una visión única sobre los temas del dolor y la esperanza.

Prepárate para emocionarte nada más empezar. ¿Cuántos de estos juegos similares a Sally Face ¿Has jugado?

1. La bruja de Blair [La mejor experiencia de terror psicológico en el bosque]

Nuestra puntuación 7.8

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Directrices Solo para mayores de 18 años debido a los temas de terror Tipo de juego Terror de supervivencia, aventura psicológica Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, realidad virtual (Quest/Quest 2), Amazon Luna Año de estreno 2019 Creador/es Bloober Team (desarrollador), Lionsgate Games (editor) Duración media de la partida ~6-8 horas Puntuación en Metacritic 69

La bruja de Blair transmite el horror psicológico de un bosque que parece tener vida propia. Juegas en el papel de Ellis, un antiguo agente de policía atormentado por su pasado, que se adentra en el bosque de Black Hills para buscar a un niño desaparecido. Los densos bosques se retuercen y se entrelazan, creando una atmósfera opresiva que te hace dudar constantemente del camino a seguir.

El juego combina la exploración con una innovadora mecánica basada en el «metraje encontrado». Al rebobinar las cintas de casete se modifica el entorno, se abren nuevos caminos o se reinician los acertijos. Tu fiel perro, Bullet, olfateará pistas y te avisará del peligro, lo que aporta tanto una conexión emocional como una utilidad en el juego.

Para más información Presta siempre atención a las imágenes de la videocámara. Si detienes la reproducción en el fotograma adecuado, pueden aparecer objetos en el mundo real. Mantén a Bullet cerca; acariciarlo os tranquiliza a los dos y le ayuda a mantenerse concentrado en el rastreo.

El diseño de sonido —susurros en el viento, pasos lejanos y señales de radio distorsionadas— genera un terror constante sin recurrir a sustos fáciles. Los temas de la culpa y el trauma reflejan Sally Facelos capítulos más oscuros de…, lo que hace que La bruja de Blair una opción ideal para los aficionados.

Mi veredicto: Con su ambientación envolvente y su desenlace narrativo, La bruja de Blair ofrece una intrigante historia de misterio centrada en los personajes que no te puedes perder. Si te gusta el terror en el bosque, esta es una excelente forma de adentrarte en el los mejores juegos de terror y supervivencia.

2. El barco: Fiesta de asesinatos [El mejor juego de misterio multijugador con un toque oscuro]

Nuestra puntuación 7.9

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Directrices Multijugador; requiere conexión a Internet Tipo de juego Juego de deducción social / shooter en primera persona Plataformas PC Año de estreno 2006 Creador/es Outerlight (desarrollador), Blazing Griffin (editor) Duración media de la partida Basado en sesiones Puntuación en Metacritic 76

El barco: Fiesta de asesinatos te sumerge en un crucero de estilo Art Déco ambientado en los años veinte, donde cada pasajero esconde un plan secreto. Con la misión de eliminar a un objetivo concreto sin que se descubra tu identidad, el juego combina la deducción social con la acción en primera persona y el humor negro.

Gestionar las necesidades de tu personaje —el hambre, la higiene y la vida social— añade una tensión latente. Debes estar atento a cualquier comportamiento sospechoso de los demás, al tiempo que te aseguras de que no te pillen con un arma en la mano. La dinámica cambiante del juego del gato y el ratón hace que cada ronda sea impredecible y tensa.

Para más información Mézclate entre la multitud para no llamar la atención y utiliza a los PNJ como tapadera. Presta atención a las cámaras de seguridad y a los guardias; es fundamental que pilles a tu presa cuando esté sola. Recuerda atender las necesidades de tu personaje, o podrías desmayarte en el peor momento.

Impregnada de paranoia y humor negro, El barco ofrece una experiencia multijugador única que recrea De Sally Face una sensación de inquietud en un entorno aparentemente normal. Perfecto si quieres pasar un rato de paranoia con los amigos: colócalo junto al los mejores juegos multijugador.

Mi veredicto: No es habitual encontrar un juego de mesa con toques de terror, y este da en el clavo. La mezcla de suspense, estrategia y humor negro lo convierte en una propuesta multijugador destacada para los aficionados que quieran compartir su ansiedad con los amigos.

3. Silent Hill 2 (Remake) [El mejor regreso de los clásicos del terror psicológico]

Nuestra puntuación 9.8

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Directrices Temas para adultos, contenido que puede afectar psicológicamente Tipo de juego Terror de supervivencia Plataformas PC, PS5 Año de estreno 2024 Creador/es Bloober Team (desarrollador), Konami (editor) Duración media de la partida unas 15 horas Puntuación en Metacritic 86

Silent Hill 2 sigue siendo un referente del terror psicológico, y el remake de 2024 recrea fielmente la ciudad envuelta en niebla al tiempo que moderniza su mecánica. Es uno de los mejores títulos de la franquicia y una elección obvia entre los Los mejores juegos de Silent Hilllista.

Juegas en el papel de James Sunderland, quien, atraído por una carta de su difunta esposa, deambula por calles desiertas y edificios en ruinas.

A medida que exploras apartamentos, parques y laberintos, te enfrentas a manifestaciones de culpa y dolor. Monstruos como Pyramid Head no son solo amenazas, sino símbolos de la psique de James, y la propia ciudad parece conspirar contra él con sus planos cambiantes y su niebla opresiva.

Para más información No pierdas de vista la radio: las interferencias te avisan de la presencia de criaturas cercanas. Explora cada rincón en busca de notas y objetos que te revelen más detalles de la historia y desbloqueen finales alternativos. Consulta el mapa a menudo; las calles de Silent Hill cambian de forma inesperada.

El resultado es un viaje cargado de emoción que perdura mucho tiempo después de terminarlo. Los aficionados a De Sally Face El simbolismo y la atmósfera inquietante harán que te sientas como en casa al adentrarte en esta pesadilla clásica.

Mi veredicto: Si te gusta el cine de terror que te llega al corazón y te deja pensando mucho después de que terminen los créditos, el remake de Silent Hill 2 merece tu atención.

4. Alan Wake 2 [Mejor thriller psicológico con un argumento bien desarrollado]

Nuestra puntuación 9.5

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Directrices Temas para adultos, combates moderados Tipo de juego Terror de supervivencia Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Remedy Entertainment (desarrollador), Epic Games Publishing (editor) Duración media de la partida ~15-20 horas Puntuación en Metacritic 89

Alan Wake 2 sigue la tradición de Remedy de combinar el terror y la metaficción, retomando la historia del novelista Alan Wake al tiempo que presenta a la agente del FBI Saga Anderson. Sus narrativas entrelazadas se pueden jugar en cualquier orden, lo que aumenta el misterio y el interés por volver a jugar.

La jugabilidad combina el terror de supervivencia con la investigación. El «Mind Place» de Saga es un tablero de pruebas que debes reconstruir mentalmente, mientras que Alan reescribe la realidad en su «Writer’s Room», alterando el mundo del juego. La munición limitada y los combates a la luz de la linterna aumentan la tensión a medida que te enfrentas a enemigos en las sombras y desentrañas conspiraciones.

Para más información Cambia de protagonista con frecuencia. El «Mind Place» de Saga, su espacio de investigación, te ayuda a reunir pistas, mientras que la «Writer’s Room» de Alan le permite alterar la realidad a través de sus manuscritos. Leer las páginas que encuentres no es solo una cuestión de trasfondo: presagian acontecimientos y te ayudan a prepararte para los encuentros que se avecinan.

Al entrelazar dos perspectivas y permitir a los jugadores influir en el desarrollo de los acontecimientos, Alan Wake 2 ofrece un thriller surrealista que encantará a los aficionados a De Sally Face los amantes de los giros argumentales sabrán apreciar. Este thriller de acción en tercera persona, con una narrativa muy cuidada, merece un lugar entre los los mejores juegos de TPS.

Mi veredicto: Pocos juegos difuminan la realidad y la ficción con tanta elegancia como Alan Wake 2. Su narrativa cinematográfica y su mecánica de juego basada en la investigación lo convierten en un título imprescindible para cualquiera que haya disfrutado siguiendo las investigaciones paranormales de Sal y Larry.

5. Rostro [El mejor terror atmosférico y escalofriante]

Nuestra puntuación 8.8

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Directrices Terror psicológico, ritmo pausado Tipo de juego Aventura de terror en primera persona Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Creador/es SadSquare Studio (desarrollador y editor) Duración media de la partida ~8-10 horas Puntuación en Metacritic 81

Rostro te sumerge en una casa enorme y en constante cambio, marcada por acontecimientos trágicos. En el papel de Dwayne Anderson, explorarás pasillos en penumbra y habitaciones polvorientas mientras vas reconstruyendo el pasado a partir de notas dispersas, cintas VHS y fotografías.

A diferencia de los juegos que se basan en sustos programados, Rostro utiliza sucesos paranormales aleatorios y un medidor de cordura para crear tensión. Permanecer en la oscuridad durante demasiado tiempo o presenciar fenómenos sobrenaturales merma tu cordura, lo que provoca alucinaciones y te hace más vulnerable.

Para más información Lleva siempre contigo un mechero o una vela para alejar la oscuridad y mantener estable tu nivel de cordura. Presta mucha atención a las señales sonoras que indiquen que se acerca algún peligro. Tómate tu tiempo para explorar; las prisas solo provocan errores y pánico.

El ritmo pausado y la atmósfera creada hacen que cada descubrimiento cobre sentido. Si te encantaba desentrañar los misterios de De Sally Face complejo de apartamentos, Rostro sacará esa misma ganas de investigar.

Mi veredicto: Una auténtica lección magistral en cuanto a atmósfera, Rostro recompensa la paciencia y la exploración minuciosa. Su mecánica de cordura y su narrativa ambiental son perfectas para los jugadores que prefieren el terror psicológico a los sustos repentinos.

6. Pequeñas pesadillas [El mejor juego de plataformas de fantasía oscura y espeluznante]

Nuestra puntuación 8.5

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Directrices Violencia moderada, imágenes inquietantes Tipo de juego Juego de terror de plataformas y puzles Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creador/es Tarsier Studios (desarrollador), Bandai Namco Entertainment (editor) Duración media de la partida ~4-5 horas Puntuación en Metacritic 78

Pequeñas pesadillas te pone en la piel de Six, una diminuta figura con un impermeable amarillo que se abre paso por una grotesca nave llamada «The Maw». La diferencia de escala entre Six y su entorno hace que los objetos cotidianos parezcan colosales y amenazantes. El juego es una inquietante incursión en el género de las plataformas que destaca entre los los mejores juegos de plataformas.

Tu objetivo principal es esquivar a unas criaturas grotescas moviéndote sigilosamente entre las sombras, arrastrándote por debajo de las mesas y resolviendo acertijos del entorno. No hay combates; la supervivencia depende de la paciencia y de la sincronización a la hora de llevar a cabo escapadas sigilosas.

Para más información Aprovecha las sombras y los espacios debajo de las mesas para evitar que te descubran los grotescos habitantes de la Fosa. Recoger los Nomes y las linternas ocultos aporta más contexto a la historia y desbloquea logros, lo que ofrece a los completistas un aliciente adicional.

Con su estilo artístico surrealista y su narrativa ambigua, Pequeñas pesadillas deja mucho margen para la interpretación, al igual que Sally Face, invita a los jugadores a atar cabos y sacar sus propias conclusiones.

Mi veredicto: Pequeñas pesadillas combina la vulnerabilidad de un niño con el terror de un mundo retorcido. Su narrativa ambigua y su impresionante estilo artístico evocan ese mismo encanto inquietante que me atrajo hacia Sally Face.

7. Alien: Aislamiento [El mejor juego de terror y supervivencia con una persecución implacable]

Nuestra puntuación 8.2

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Directrices Miedo intenso, se requiere discreción Tipo de juego Juego de terror y supervivencia en primera persona Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2014 Creador/es Creative Assembly (desarrollador), SEGA (editor) Duración media de la partida unas 15 horas Puntuación en Metacritic 79

Alien: Aislamiento recrea el terror de la película original de Ridley Scott al situarte a bordo de la desolada estación de Sebastopol. En el papel de Amanda Ripley, buscarás pistas sobre la desaparición de tu madre mientras te acecha un único y astuto xenomorfo.

El juego hace hincapié en el sigilo y la supervivencia. El alienígena se adapta a tus tácticas, lo que te obliga a improvisar con distracciones, escondites y armas escasas, como el lanzallamas. El diseño retrofuturista y el HUD minimalista aumentan la inmersión.

Para más información Usa el rastreador de movimiento con moderación; su pitido puede delatar tu posición. Presta atención a los silbidos y a los pasos para calcular la distancia a la que se encuentra el alienígena, y nunca te quedes demasiado tiempo en un mismo escondite.

El diseño retrofuturista de «Isolation» y su implacable depredador crean una tensión palpable. Para los aficionados a De Sally Face Con ese miedo que se va apoderando de uno, esta lucha del gato y el ratón te resultará inquietantemente familiar.

Mi veredicto: Pocos juegos te hacen contener la respiración como este. La implacable IA alienígena y la escasez de recursos lo convierten en una auténtica joya del género de terror de supervivencia.

8. Dead Space [Lo mejor del terror psicológico de ciencia ficción en el espacio]

Nuestra puntuación 9.6

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Directrices Sangre, violencia extrema Tipo de juego Terror de supervivencia Plataformas Original: PC, PS3, Xbox 360, Remake: PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2008 (remake de 2023) Creador/es EA Motive (desarrollador del remake), Electronic Arts (editor) Duración media de la partida ~12 horas Puntuación en Metacritic 89

Dead Space te sumerge en la nave abandonada USG Ishimura en el papel del ingeniero Isaac Clarke. El silencio de la nave se ve interrumpido por horribles necromorfos, formas retorcidas de la tripulación reanimadas por un artefacto alienígena, y tu misión de reparar los sistemas se convierte en una lucha por la supervivencia.

El combate gira en torno al desmembramiento estratégico. En lugar de apuntar a la cabeza, debes cortar extremidades para detener a los enemigos. Las secciones en gravedad cero y los peligros del entorno aportan variedad a la exploración y te mantienen en vilo.

Para más información Apunta a las extremidades, no a la cabeza. Cortar brazos o piernas ralentiza a los necromorfos y ahorra munición. Mantén cargados los módulos de estasis para controlar a las multitudes. Explora todos los pasillos: los registros de audio ocultos y los nodos de energía mejoran tu equipo y revelan la trágica historia del USG Ishimura.

La atmósfera opresiva y la escasa iluminación mantienen una tensión constante, reflejando el terror claustrofóbico de De Sally Face secuencias oníricas. Dead Space sigue siendo un referente del género de terror de supervivencia de ciencia ficción.

Mi veredicto: Dead Space combina a la perfección la ciencia ficción con el terror más espeluznante. Su sistema de desmembramiento te obliga a pensar, y la atmósfera evoca ese mismo pánico claustrofóbico que Sally Face que los aficionados aprecian.

9. Resident Evil 7 [Mejor reinvención de un juego de terror y supervivencia en primera persona]

Nuestra puntuación 8.3

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Directrices Violencia, temas para adultos Tipo de juego Terror de supervivencia Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creador/es Capcom (desarrollador y editor) Duración media de la partida ~9 horas Puntuación en Metacritic 86

Resident Evil 7 relanza la veterana serie con un cambio a la perspectiva en primera persona, poniéndote en la piel de Ethan Winters en su búsqueda de su esposa desaparecida. Ambientado en una plantación en ruinas de Luisiana, recupera los fundamentos del survival horror con un toque moderno.

La exploración y la resolución de acertijos son fundamentales. Desbloqueas nuevas zonas encontrando llaves y resolviendo acertijos, al tiempo que ahorras munición y gestionas un inventario limitado. La familia Baker te acecha por toda la finca; cada miembro supone una amenaza distinta y requiere estrategias diferentes.

Para más información Bloquea los ataques para reducir el daño y gestiona tu inventario con cuidado. Aprovecha las salas de seguridad para organizar los objetos y guardar el progreso, y ve las cintas VHS para encontrar pistas que te serán útiles más adelante. El cambio a la perspectiva en primera persona revitalizó la serie, lo que la llevó a ser nominada para el los mejores juegos de disparos en primera persona.

Al volver a la tensión gradual y a la gestión de recursos, Resident Evil 7 refleja el ambiente de inquietud Sally Face que disfrutan los aficionados, al tiempo que le da su propio toque gótico sureño.

Mi veredicto: Un regreso a la forma apasionante, Resident Evil 7 demuestra que la tensión que se va acumulando poco a poco y la gestión de los recursos siguen siendo terriblemente eficaces.

10. Clue/Cluedo: el clásico juego de misterio [La mejor experiencia de misterio y intriga]

Nuestra puntuación 7.2

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Directrices Para toda la familia, de estrategia Tipo de juego Deducción por turnos Plataformas PC, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2018 (adaptación digital) Creador/es Marmalade Game Studio (desarrollador y editor) Duración media de la partida Variable Puntuación en Metacritic 66

Clue/Cluedo lleva el clásico juego de mesa a las plataformas digitales con animaciones llenas de colorido y un modo multijugador en línea. Los jugadores se turnan para moverse por una mansión, lanzar acusaciones y reunir pistas para descubrir quién es el asesino, cuál es el arma del crimen y dónde ocurrió el asesinato.

La adaptación digital conserva la mecánica de juego basada en la deducción, al tiempo que simplifica la preparación y el recuento de puntos. La lógica y la memoria siguen siendo fundamentales a la hora de tachar las cartas que muestran los oponentes y reducir poco a poco las posibilidades.

Para más información Lleva un registro de todas las cartas que se hayan mostrado y utiliza el bloc de notas del juego para marcar a los sospechosos, las armas y las habitaciones que hayas descartado. Sugiere objetos que tengas en tu poder para obtener más información de tus oponentes. La deducción es clave: rara vez se gana adivinando al azar.

Aunque es más ligero que nuestras otras opciones, Clue/Cluedo satisface las ganas de los aficionados al misterio y ofrece un cambio de aires refrescante respecto a títulos más intensos.

Mi veredicto: Una opción más ligera de esta lista, Clue/Cluedo sigue siendo, en el fondo, un misterio. Su enfoque en la deducción y la interacción social ofrece un respiro refrescante entre las intensas experiencias de terror.

11. Hacia el infinito [Lo mejor del terror psicológico ambientado en la Primera Guerra Mundial]

Nuestra puntuación 7

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Directrices Temas para adultos, traumas de guerra Tipo de juego Terror psicológico Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Hekate (desarrollador), Nacon (editor) Duración media de la partida unas 8 horas Puntuación en Metacritic 68

Hacia el infinito es un juego de terror psicológico ambientado durante la Primera Guerra Mundial, que narra la historia de un soldado alemán traumatizado por la guerra de trincheras. El juego alterna entre sombríos campos de batalla y una mansión familiar surrealista llena de secretos y recuerdos.

El sigilo y la exploración sustituyen al combate. Resuelves acertijos, esquivas criaturas grotescas que representan el trauma de la guerra y descubres el pasado del protagonista a través de cartas y reliquias dispersas. Cada entorno refleja una faceta diferente de su mente fracturada.

Para más información Escucha los ruidos del enemigo para saber cuándo es seguro moverse. Busca notas y objetos para conocer la historia de la familia y desbloquear diferentes finales.

Al combinar el contexto histórico con imágenes de pesadilla, Hacia el infinito evoca esa misma realidad difusa que hizo que De Sally Face una historia tan cautivadora.

Mi veredicto: Una inquietante descripción del trauma provocado por la guerra, Hacia el infinito ofrece un nuevo escenario histórico para los aficionados al terror psicológico. Para los jugadores interesados en el panorama indie en general, nuestro análisis de la Los mejores juegos indie para PS5 destaca otras joyas que combinan creatividad y accesibilidad.

12. Solo en la oscuridad [El mejor clásico del survival horror reimaginado]

Nuestra puntuación 6.9

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Directrices Temas para adultos, resolución de acertijos Tipo de juego Terror de supervivencia Plataformas PC, PS, PS2, PS3, PS5, Xbox 360, Xbox Series X/S, Wii Año de estreno 2024 Creador/es Pieces Interactive (desarrollador), THQ Nordic (editor) Duración media de la partida ~12 horas Puntuación en Metacritic 63

Solo en la oscuridad reinterpreta el clásico de 1992 con gráficos modernos y una cámara en tercera persona. Ambientado en la Luisiana de los años 20, puedes elegir entre el detective Edward Carnby o la heredera Emily Hartwood para investigar la mansión Derceto y los misteriosos sucesos que allí tienen lugar.

La jugabilidad combina la exploración, la resolución de acertijos y el combate con armas de fuego y armas blancas. Las dos campañas ofrecen perspectivas y acertijos diferentes, lo que anima a volver a jugar y pone de relieve cómo las pequeñas decisiones cambian el curso de la historia.

Para más información Explora cada rincón de la finca Derceto. Los diarios y las cartas te revelarán la historia, mientras que los pasadizos secretos te descubrirán atajos y suministros adicionales. No pases por alto los peligros del entorno: atraer a los enemigos hacia las trampas te permite ahorrar munición y añade variedad estratégica.

Con su atmósfera gótica sureña y sus temas psicológicos, Solo en la oscuridad parece una especie de prima espiritual de De Sally Face exploraciones inquietantes.

Mi veredicto: Solo en la oscuridad rinde homenaje a sus raíces al tiempo que ofrece nuevos sustos. Su estructura con dos protagonistas y su atmósfera gótica sureña la convierten en una opción irresistible para quienes disfrutaron de la narración con múltiples perspectivas de Sally Face.

13. Inscryption [El mejor juego de cartas de terror con oscuros secretos]

Nuestra puntuación 9

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Directrices Contiene elementos de terror suave y narrativa metatextual Tipo de juego Juego de construcción de mazos tipo roguelike y de puzles Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Daniel Mullins Games (desarrollador), Devolver Digital (editor) Duración media de la partida ~12 horas Puntuación en Metacritic 85

Inscryption rompe las barreras entre géneros al tejer una historia siniestra en torno a un juego roguelike basado en cartas. Atrapado en una cabaña con un maestro de juego sádico, debes ganar combates con cartas y resolver acertijos de escape room para avanzar.

El juego te mantiene en vilo al cambiar constantemente la mecánica y la presentación. Los capítulos posteriores introducen nuevos estilos artísticos, giros narrativos e incluso secuencias de acción real, lo que intensifica el misterio e invita a los jugadores a descubrir secretos más allá del propio juego.

Para más información Sacrifica a las criaturas más débiles al principio para crear potentes combinaciones. Explora la cabaña entre rondas; algunos acertijos te proporcionarán nuevas cartas o pistas que influirán en la historia.

Su constante reinvención y su tono inquietante hacen que Inscryption una experiencia imprescindible para quienes disfrutaron de los momentos surrealistas y que rompen la cuarta pared de Sally Face. El terror que generan las cartas y los giros argumentales lo convierten en un clásico del los mejores juegos roguelike.

Mi veredicto: Una maravilla que trasciende los géneros, Inscryption es perfecto para los jugadores a los que les gusta experimentar y no les importa que les den un giro inesperado a la situación.

14. Almas atormentadas [El mejor juego de terror y supervivencia con un toque retro]

Nuestra puntuación 7.6

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Directrices Temas para adultos, escenas sangrientas Tipo de juego Terror de supervivencia Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Dual Effect (desarrollador), PQube (editor) Duración media de la partida unas 10 horas Puntuación en Metacritic 72

Almas atormentadas rinde homenaje al survival horror de los años 90, al tiempo que le da su propio toque personal. En el juego encarnas a Caroline Walker, que investiga un extraño mensaje sobre la desaparición de unas gemelas en una mansión abandonada convertida en hospital con un pasado oscuro.

Los ángulos de cámara fijos y la gestión del inventario recuerdan al Resident Evil clásico, mientras que las armas improvisadas y las cintas VHS que permiten viajar en el tiempo aportan frescura al juego. Para resolver los acertijos, a menudo es necesario observar con atención y volver sobre los pasos dados.

Para más información Lleva siempre contigo un mechero para iluminar los rincones oscuros y reserva tus municiones para los combates inevitables. Leer todas las notas y examinar los objetos con detenimiento te permitirá resolver acertijos complicados.

La atmósfera gótica del juego y sus tramas retorcidas apelan a esa misma fascinación por los secretos familiares ocultos que Sally Faceexplora.

Mi veredicto: Para los jugadores que buscan un juego de terror y supervivencia al estilo clásico con un toque moderno, Almas atormentadas da en el clavo.

15. Pequeña desgracia [La mejor aventura narrativa con un toque oscuro y entrañable]

Nuestra puntuación 6.5

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Directrices Temas adultos ocultos tras una presentación infantil Tipo de juego Aventura narrativa Plataformas PC, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2019 Creador/es Killmonday Games (desarrollador y editor) Duración media de la partida ~2-3 horas Puntuación en Metacritic 57

Pequeña desgracia es una aventura narrativa con un toque oscuro y entrañable que sigue a una niña de ocho años guiada por una voz misteriosa. Se embarca en una búsqueda para encontrar la «felicidad eterna» para su madre, pero su camino está plagado de desgracias y encuentros extraños.

La jugabilidad gira en torno a decisiones sencillas, minijuegos y exploración. El narrador poco fiable y la mecánica de la purpurina le dan un toque especial, pero, bajo su adorable apariencia, la historia aborda temas profundos como la muerte y el abandono.

Para más información Espolvorea purpurina sobre los objetos siempre que puedas: puede parecer una tontería, pero si consigues los dieciséis objetos a los que se les puede echar purpurina, desbloquearás un final secreto en el que la madre de Misfortune alcanza la verdadera felicidad. Presta mucha atención a las instrucciones del Sr. Voice y decide si confías en él; tus decisiones marcan el rumbo del viaje.

Al combinar imágenes infantiles con temas adultos, Pequeña desgracia ofrece un viaje agridulce que refleja los altibajos emocionales de Sally Face.

Mi veredicto: Pequeña desgracia oculta hábilmente temas profundos tras unas imágenes adorables y un humor negro. Su tono peculiar y su forma de narrar la convierten en una obra complementaria y emotiva a Sally Face.

16. Bueyes libres [La mejor historia de misterio sobrenatural con opciones de diálogo]

Nuestra puntuación 8

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Directrices Terror leve, lenguaje soez Tipo de juego Aventura gráfica Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2016 Creador/es Night School Studio (desarrollador y editor) Duración media de la partida ~4-6 horas Puntuación en Metacritic 80

Bueyes libres narra la historia de la adolescente Alex y sus amigos, cuando un experimento radiofónico despierta fuerzas sobrenaturales en una isla desierta. Su sistema de diálogo natural permite que las conversaciones fluyan mientras exploras, dando forma a las relaciones y a los finales.

Sintonizar tu radio portátil en frecuencias específicas te abre nuevas posibilidades, te permite descifrar mensajes e interactuar con fantasmas. Las decisiones son sutiles, pero tienen un gran impacto, lo que anima a jugar varias veces para ver cómo evolucionan las amistades y descubrir diferentes piezas del misterio.

Para más información Mantente atento a las bajas frecuencias para descubrir transmisiones ocultas y pistas. Interactúa con todos los personajes; tus elecciones en los diálogos influyen en su destino y revelan capas más profundas de la historia.

Con su evocador diseño artístico, su banda sonora sintética y su narrativa ramificada, Bueyes libres captura el espíritu de camaradería y el misterio que cautivaron a los jugadores De Sally Facereparto.

Mi veredicto: Una versión elegante y madura del cine de terror para adolescentes, Bueyes libres destaca por su sistema de diálogos y su carga emocional.

17. Una noche en el bosque [La mejor aventura de misterio sobre el paso a la edad adulta]

Nuestra puntuación 8.7

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Directrices Temas relacionados con la salud mental y el declive de los pueblos pequeños Tipo de juego Aventura Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS Año de estreno 2017 Creador/es Infinite Fall y Secret Lab (desarrolladores); Finji (editor) Duración media de la partida unas 8 horas Puntuación en Metacritic 88

Una noche en el bosque cuenta la historia de Mae Borowski, una joven que abandonó la universidad y regresa a su decadente ciudad natal, Possum Springs. Pasarás los días explorando la ciudad, charlando con amigos antropomórficos y descubriendo secretos sobre el declive de la comunidad.

El juego combina momentos cotidianos con secuencias oníricas y un misterio que se va desarrollando poco a poco y que gira en torno a una serie de desapariciones y una secta. Las decisiones que tomes sobre con quién pasas el tiempo influyen en el final y revelan diferentes tramas secundarias relacionadas con la salud mental y la amistad.

Para más información Dedica tiempo a cada amigo. Las personas con las que pases más tiempo influirán en las escenas finales y desbloquearán diferentes historias secundarias. No te saltes los garabatos del diario de Mae: te dan una idea de su estado mental y te dan pistas sobre lo que está por venir.

Su enfoque en la salud mental, la ansiedad económica y la amistad aporta Una noche en el bosque una profundidad que complementa De Sally Face una exploración de las dificultades personales en el seno de una pequeña comunidad.

Mi veredicto: Una noche en el bosque cambia los monstruos por inquietudes reales, explorando temas como el declive económico y la salud mental con calidez y humor. Su estructura de «corte de vida», combinada con un misterio de culto que acecha en segundo plano, la convierte en la opción ideal para Sally Faceaficionados.

18. Fran Bow [La mejor aventura de terror psicológico surrealista]

Nuestra puntuación 6.8

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Directrices Temas para adultos, traumas psicológicos Tipo de juego Aventura de apuntar y hacer clic Plataformas PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2015 Creador/es Killmonday Games (desarrollador y editor) Duración media de la partida ~8-10 horas Puntuación en Metacritic 70

Fran Bow es una aventura de apuntar y hacer clic sobre una joven que afronta el asesinato de sus padres y su propia enfermedad mental. Tras escapar de un centro psiquiátrico, Fran se embarca en un viaje surrealista acompañada de su gato, Mr. Midnight.

La mecánica del juego consiste en recoger objetos, combinarlos y resolver acertijos en entornos dibujados a mano con gran viveza. Una mecánica basada en una pastilla transporta a Fran a una realidad de pesadilla, revelando pistas ocultas y horrores que dan un nuevo sentido a las escenas que acabas de explorar.

Para más información Examina todos los objetos en ambas realidades; a veces, la solución está en combinar elementos de versiones alternativas de la misma escena. Hablar con los animales suele revelar pistas disfrazadas de acertijos.

Su combinación de fantasía oscura y una narración emotiva hace que Fran Bow una elección imprescindible para los jugadores a los que les gustó De Sally Face equilibrio entre el horror y la esperanza.

Mi veredicto: Una aventura inquietante y surrealista, Fran Bow equilibra temas inquietantes con la esperanza, haciéndose eco de la fortaleza que se aprecia en la historia de Sal Fisher.

19. En el interior [El mejor juego de plataformas narrativo, minimalista y a la vez inquietante]

Nuestra puntuación 9.3

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Directrices Violencia, temas existenciales Tipo de juego Juego de plataformas y puzles Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2016 Creador/es Playdead (desarrollador y editor) Duración media de la partida ~3-4 horas Puntuación en Metacritic 93

En el interior es un juego minimalista de plataformas y puzles que te sumerge en un mundo distópico repleto de una arquitectura opresiva e imágenes inquietantes. Controlas a un niño sin nombre que debe atravesar entornos peligrosos y esquivar a personajes siniestros sin ningún tipo de diálogo.

El juego cuenta su historia a través de pistas del entorno y escenas inquietantes. Tendrás que resolver acertijos basados en la física, esquivar a hordas de enemigos controlados mentalmente y descubrir secretos perturbadores que se esconden tras el estilo artístico monocromático.

Para más información Mantén viva tu curiosidad y busca los orbes ocultos en las habitaciones secretas. Al desactivar los doce, se desbloquea un final alternativo que replantea toda la historia. Mantén los ojos bien abiertos para detectar las pequeñas pistas del entorno: el diseño minimalista de Playdead esconde muchos secretos a plena vista.

Mi veredicto: En el interior demuestra que el terror no necesita escenas sangrientas para inquietar. Sus inquietantes imágenes en blanco y negro, su jugabilidad de plataformas precisa y su final inquietante crean una atmósfera comparable a De Sally Facefinal.

20. Agonía [La mejor inmersión en pesadillas infernales]

Nuestra puntuación 6.2

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Directrices Solo para adultos Tipo de juego Juego de terror y supervivencia en primera persona Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creador/es Madmind Studio (desarrollador), PlayWay (editor) Duración media de la partida unas 7 horas Puntuación en Metacritic 47

Agonía te sumerge en una visión grotesca del infierno, en la que encarnas a un alma atormentada que busca sus recuerdos y una vía de escape. El opresivo diseño artístico del juego, con ríos de sangre y muros de carne, crea de inmediato una atmósfera de terror que no da tregua. Cada paso es como atravesar otro círculo de tormento.

Mientras exploras las laberínticas cavernas, debes agacharte y esconderte para evitar a los imponentes demonios. La posesión de criaturas de mente débil es una mecánica clave, ya que te permite sortear los peligros y resolver acertijos ambientales. El método de prueba y error es esencial para descubrir qué caminos son seguros y cuáles son trampas. El ciclo de «escóndete o muere» del juego lo convierte en una opción fantástica para los aficionados a los los mejores juegos de sigilo.

Para más información Utiliza el sigilo y agáchate para evitar a los enemigos: si te descubren, morirás al instante. Posesionar a demonios menores puede ayudarte a sortear zonas peligrosas y descubrir caminos ocultos. Presta atención a los acertijos del entorno; a menudo desbloquean atajos o fragmentos de la historia que explican tu destino.

A pesar de sus impactantes imágenes, Agonía además aborda temas como la corrupción y la redención que recuerdan a De Sally Face capítulos más oscuros. Sin embargo, muchos jugadores critican su dificultad desequilibrada, los objetivos repetitivos y los controles poco intuitivos, que pueden romper la inmersión con el tiempo.

Mi veredicto: Agonía no es para los débiles de corazón, pero su representación del infierno y las almas corruptas es un viaje visceral. La combinación de sigilo, resolución de acertijos y un diseño grotesco me recordó a las secuencias oníricas más oscuras de Sally Face, lo que la convierte en una experiencia fascinante, aunque inquietante.

Mi veredicto final: ¿por dónde empezar tu aventura con Sally Face?

¿No sabes qué título te conviene más? Aquí tienes mis mejores recomendaciones, adaptadas a diferentes tipos de jugadores. Si prefieres explorar todo el panorama del terror, nuestra guía general de los mejores juegos de terror se adentra tanto en los clásicos como en los nuevos lanzamientos.

Para quienes se inician en el terror psicológico → La bruja de Blair . Su mecánica accesible y su ambientación en el bosque te permiten adentrarte en el género sin dejar de ofrecer una historia impactante.

→ . Su mecánica accesible y su ambientación en el bosque te permiten adentrarte en el género sin dejar de ofrecer una historia impactante. Para los aficionados a las historias → Bueyes libres . El diálogo interactivo, los personajes adolescentes con los que es fácil identificarse y el misterio sobrenatural lo convierten en una opción ideal para quienes disfrutaron del enfoque narrativo de Sally Face.

→ . El diálogo interactivo, los personajes adolescentes con los que es fácil identificarse y el misterio sobrenatural lo convierten en una opción ideal para quienes disfrutaron del enfoque narrativo de Sally Face. Para los amantes de los rompecabezas → Fran Bow . Combinar objetos, resolver minijuegos y explorar realidades paralelas saciará tu ansia de juegos de apuntar y hacer clic.

→ . Combinar objetos, resolver minijuegos y explorar realidades paralelas saciará tu ansia de juegos de apuntar y hacer clic. Para los amantes de la adrenalina → Alien: Aislamiento . No hay nada que se pueda comparar con la tensión de ser perseguido por un xenomorfo inteligente; es ideal si te apetece sentir miedo y jugar al sigilo.

→ . No hay nada que se pueda comparar con la tensión de ser perseguido por un xenomorfo inteligente; es ideal si te apetece sentir miedo y jugar al sigilo. Para los amantes de lo retro → Almas atormentadas. Este moderno homenaje al survival horror clásico utiliza cámaras fijas y acertijos complicados para evocar la nostalgia y, al mismo tiempo, provocar nuevos sustos.

Cada recomendación refleja un aspecto diferente de lo que hizo que Sally Face especial, ya sea por su enfoque en la historia, por sus rompecabezas que te hacen pensar o por el terror psicológico. Da igual por dónde empieces, descubrirás juegos que reflejan los temas de la pérdida, la amistad y la resiliencia que hicieron que el viaje de Sal resultara tan cautivador.

Más allá de la superficie: abrazando la oscuridad y la profundidad

Es fácil pensar que Sally Facees una anomalía: una mezcla poco común de humor negro, narración emotiva y terror surrealista. Sin embargo, los juegos mencionados demuestran que su espíritu sigue vivo de muchas formas. Desde los bosques encantados de La bruja de Blair a las alucinantes batallas de cartas de Inscryption, cada título ofrece su propia visión del terror psicológico, con personajes peculiares y narrativas conmovedoras. Como jugadores, tenemos la suerte de vivir en una época en la que los creadores independientes pueden crear experiencias tan profundamente personales.

Si te apetece descubrir más aventuras fuera de lo común, echa un vistazo a nuestro resumen de las los mejores juegos de aventura de apuntar y hacer clic.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego parecido a Sally Face?

El mejor juego similar a Sally Face is La bruja de Blair.A menudo se considera el juego más parecido, ya que combina el terror psicológico, la investigación y una narrativa emotiva que recuerda al viaje de Sal. A los jugadores a los que les gustan las historias centradas en los personajes quizá les guste más Bueyes librespor sus diálogos sinceros.

¿Qué tipo de juego es Sally Face?

Sally Face es una aventura de apuntar y hacer clic con elementos de terror psicológico. Explorarás entornos de desplazamiento lateral, interactuarás con personajes extravagantes, resolverás acertijos y desvelarás un oscuro misterio a lo largo de varios episodios, todo ello mientras te adentras en temas como el duelo y la amistad.

¿De qué trata «Sally Face»?

Sally Face narra la historia de Sal Fisher, un chico con una prótesis facial que se muda a un nuevo complejo de apartamentos y descubre una serie de asesinatos relacionados con fuerzas sobrenaturales. A lo largo de cinco episodios, él y sus amigos investigan sectas, fantasmas y dimensiones paralelas, al tiempo que se enfrentan a sus propios traumas.

¿Es «Sally Face» adecuado para niños de 10 años?

No, Sally Face no es adecuado para niños de 10 años. El juego aborda temas adultos como el asesinato, las enfermedades mentales y los rituales ocultistas, y sus imágenes y lenguaje explícitos son más apropiados para adolescentes mayores y adultos. Los padres deben tener en cuenta las advertencias sobre el contenido antes de permitir que lo jueguen los más pequeños.