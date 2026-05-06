20 Spiele wie „Sally Face“ für 2025 – Ein tiefer Einblick in das Beste des Indie-Horrors

Fans von Spielen wie Sally Face Ich weiß, wie selten es ist, die richtige Mischung aus beunruhigender Hintergrundgeschichte, schrägem Humor und herzlicher Erzählkunst zu finden. Die Lust auf skurrile psychologische Abenteuer ist größer denn je, und ich habe unseren Katalog – und meinen eigenen Lesestapel – durchforstet, um euch zwanzig Titel zu präsentieren, die Sally Facesein einzigartiger Geist.

Egal, ob du Lust auf surreale Point-and-Click-Rätsel oder auf knallharten Horror mit einer fesselnden Geschichte hast, Dieser Leitfaden hilft dir dabei, dein nächstes Lieblingsstück zu finden. Als großer Fan von storybasierten Indie-Abenteuern werde ich meine persönlichen Eindrücke schildern und darauf eingehen, wie jedes Spiel Sally Faces Themen wie Trauer, Identität und das Übernatürliche und zeigen Ihnen unsere besten Angebote.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Sally Face“

Wenn Sie es eilig haben und nur das Beste vom Besten wollen, sind diese drei Spiele die absoluten Highlights für Sally Face Fans. Jedes einzelne verbindet erzählerische Tiefe, eine beklemmende Atmosphäre und einprägsame Spielmechaniken auf eine Weise, die Sal Fishers Abenteuer widerspiegelt.

Blair Witch (2019) – Blair Witch versetzt dich in den Black Hills Forest, um ein vermisstes Kind aufzuspüren. Ausgestattet mit einer Taschenlampe, einer Videokamera und deinem treuen Hund erlebst du den Found-Footage-Horror des Kultfilms hautnah nach. Mir hat besonders gefallen, wie der sich wandelnde Wald deine Sinne täuscht – eine falsche Radiofrequenz, und plötzlich wird aus Tageslicht Nacht. Durch seinen Fokus auf Halluzinationen und Schuldgefühle ist es ein würdiger Nachfolger von Sally Face…s düstereren Kapitel. Das Schiff: Mordparty (2006) – Suchst du etwas, bei dem man mehr unter Leute kommt? Das Schiff: Mordparty Du musst ein bestimmtes Ziel ausschalten und dabei an Bord eines Kreuzfahrtschiffs aus den 1920er Jahren am Leben bleiben. Es ist eine originelle Mischung aus sozialer Deduktion und schwarzem Humor, die sich von typischen Horrorspielen abhebt. Silent Hill 2 (Remake) (2024) – DieSilent Hill 2 Das Remake lässt eine Horrorlegende mit eindringlichen Bildern und einer emotionalen Erzählung wiederaufleben. In der Rolle von James Sunderland erkundest du eine Stadt, die von Schuldgefühlen und Erinnerungen heimgesucht wird – ein langsamer, psychologischer Abstieg, der tief nachhallt Sally Facein diesem Ton.

Das sind nur die Highlights – lesen Sie weiter, um die vollständige Liste zu sehen, und erfahren Sie, warum jeder Eintrag seinen Platz verdient.

Die besten Spiele wie „Sally Face“: 20 verstörende, surreale Abenteuer

Im Folgenden findest du zwanzig Spiele, die das Geheimnisvolle, den makabren Humor und die emotionale Erzählkunst widerspiegeln, die du an Sally Face. Von gespenstischen Wäldern und unheimlichen Häusern bis hin zu surrealen Gedankenwelten – jeder Titel bietet eine einzigartige Interpretation der Themen Trauer und Hoffnung.

Machen Sie sich bereit für ein spannendes Erlebnis, wenn Sie eintauchen. Wie viele dieser Spiele, die Sally Face Hast du schon gespielt?

1. Blair Witch [Das beste psychologische Wald-Horror-Erlebnis]

Unsere Bewertung 7.8

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Leitlinien Ab 18 Jahren wegen Horror-Themen Art des Spiels Survival-Horror, psychologisches Abenteuer Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, VR (Quest/Quest 2), Amazon Luna Erscheinungsjahr 2019 Urheber Bloober Team (Entwickler), Lionsgate Games (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 6–8 Stunden Metacritic-Bewertung 69

Blair Witch vermittelt den psychologischen Horror eines Waldes, der scheinbar ein Eigenleben führt. Du schlüpfst in die Rolle von Ellis, einem ehemaligen Polizisten, der von seiner Vergangenheit verfolgt wird und sich in den Black Hills Forest wagt, um nach einem vermissten Jungen zu suchen. Die dichten Wälder winden und schlängeln sich und schaffen eine bedrückende Atmosphäre, die dich ständig daran zweifeln lässt, ob du den richtigen Weg eingeschlagen hast.

Das Spiel verbindet Erkundung mit einer innovativen Found-Footage-Mechanik. Durch das Zurückspulen von Kassetten verändert sich die Umgebung, wodurch neue Wege freigelegt oder Rätsel zurückgesetzt werden. Dein treuer Hund Bullet spürt Hinweise auf und warnt dich vor Gefahren, was sowohl für emotionale Verbundenheit als auch für den Spielspaß sorgt.

Pro-Tipp Achte immer genau auf das Videomaterial. Wenn du im richtigen Moment anhältst, können sich Objekte in der realen Welt manifestieren. Halte Bullet in deiner Nähe; wenn du ihn streichelst, beruhigt das euch beide und hilft ihm, sich auf die Verfolgung zu konzentrieren.

Das Sounddesign – ein Flüstern im Wind, entfernte Schritte und verzerrte Radiosignale – sorgt für eine anhaltende Beklemmung, ohne auf billige Schreckmomente zurückzugreifen. Themen wie Schuld und Trauma spiegeln Sally Face…s düsterere Kapitel, was Blair Witch eine ausgezeichnete erste Wahl für Fans.

Mein Fazit: Mit seiner fesselnden Kulisse und dem erzählerischen Höhepunkt, Blair Witch bietet einen fesselnden, charakterorientierten Krimi, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Wenn Sie auf Waldgrusel stehen, ist dies ein großartiger Einstieg in die Die besten Survival-Horror-Spiele.

2. Das Schiff: Mordparty [Das beste düstere Multiplayer-Mystery-Spiel]

Unsere Bewertung 7.9

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Leitlinien Mehrspieler; erfordert eine Internetverbindung Art des Spiels Gesellschaftsspiel / Ego-Shooter Plattformen PC Erscheinungsjahr 2006 Urheber Outerlight (Entwickler), Blazing Griffin (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit sitzungsbasiert Metacritic-Bewertung 76

Das Schiff: Mordparty entführt dich auf eine Art-déco-Kreuzfahrt in den 1920er Jahren, auf der jeder Passagier ein Geheimnis hütet. Du hast die Aufgabe, ein bestimmtes Ziel zu eliminieren, ohne dabei deine Identität preiszugeben. Das Spiel verbindet soziale Deduktion mit First-Person-Action und schwarzem Humor.

Das Achten auf die Bedürfnisse deines Charakters – Hunger, Hygiene und soziale Kontakte – sorgt für eine unterschwellige Spannung. Du musst andere auf verdächtiges Verhalten hin beobachten und gleichzeitig darauf achten, dass du nicht mit einer Waffe in der Hand erwischt wirst. Die wechselnde Katz-und-Maus-Dynamik macht jede Runde unvorhersehbar und spannend.

Pro-Tipp Halte dich in der Menge auf, um keinen Verdacht zu erregen, und nutze NPCs als Deckung. Achte auf Überwachungskameras und Wachpersonal; entscheidend ist, dass du dein Zielobjekt alleine erwischst. Denk daran, auf die Bedürfnisse deines Charakters zu achten, sonst brichst du vielleicht im ungünstigsten Moment zusammen.

Getränkt von Paranoia und schwarzem Humor, Das Schiff bietet ein einzigartiges Multiplayer-Erlebnis, das Sally Faces ein Gefühl der Unruhe in einer scheinbar ganz normalen Umgebung. Perfekt, wenn du mit Freunden in Paranoia versinken willst – stell es einfach neben das Die besten Multiplayer-Spiele.

Mein Fazit: Partyspiele mit Horror-Elementen sind selten, aber dieses hier trifft genau den Nagel auf den Kopf. Die Mischung aus Spannung, Strategie und Galgenhumor macht es zu einem herausragenden Multiplayer-Titel für Fans, die ihre Angst gerne mit Freunden teilen möchten.

3. Silent Hill 2 (Remake) [Das beste Revival eines klassischen Psychohorrorfilms]

Unsere Bewertung 9.8

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Leitlinien Themen für Erwachsene, psychologische Auslöser Art des Spiels Survival-Horror Plattformen PC, PS5 Erscheinungsjahr 2024 Urheber Bloober Team (Entwickler), Konami (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 15 Stunden Metacritic-Bewertung 86

Silent Hill 2 bleibt der Maßstab für psychologischen Horror, und das Remake von 2024 lässt die nebelverhangene Stadt originalgetreu wiederaufleben und modernisiert gleichzeitig die Spielmechanik. Es ist ein Höhepunkt der Reihe und eine klare Wahl unter den Die besten „Silent Hill“-SpieleListe.

Du schlüpfst in die Rolle von James Sunderland, der durch einen Brief seiner verstorbenen Frau zurückgerufen wird und durch verlassene Straßen und verfallene Gebäude streift.

Während du Wohnungen, Parks und Labyrinthe erkundest, wirst du mit Ausprägungen von Schuld und Trauer konfrontiert. Monster wie Pyramid Head sind nicht nur Bedrohungen, sondern Symbole für James’ Psyche, und die Stadt selbst scheint sich mit ihren sich ständig verändernden Grundrissen und dem bedrückenden Nebel gegen ihn zu verschwören.

Pro-Tipp Behalte dein Radio im Auge – Rauschen warnt vor Kreaturen in der Nähe. Durchsuche jeden Winkel nach Notizen und Gegenständen, die mehr über die Geschichte verraten und alternative Enden freischalten. Nutze deine Karte oft; die Straßen von Silent Hill ändern sich unerwartet.

Das Ergebnis ist eine emotionsgeladene Reise, die noch lange nach dem Ende nachhallt. Fans von Sally Faces Wer Symbolik und eindringliche Stimmungen schätzt, wird sich bei der Erkundung dieses klassischen Albtraums wie zu Hause fühlen.

Mein Fazit: Wenn Sie emotionalen Horror lieben, der noch lange nach dem Abspann nachhallt, dann ist das Remake von Silent Hill 2 verdient Ihre Aufmerksamkeit.

4. Alan Wake 2 [Bester storygetriebener Psychothriller]

Unsere Bewertung 9.5

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Leitlinien Themen für Erwachsene, mäßige Kampfsequenzen Art des Spiels Survival-Horror Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Remedy Entertainment (Entwickler), Epic Games Publishing (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 15–20 Stunden Metacritic-Bewertung 89

Alan Wake 2 setzt Remedys Tradition fort, Horror und Metafiktion zu verbinden, knüpft an die Geschichte des Schriftstellers Alan Wake an und stellt gleichzeitig die FBI-Agentin Saga Anderson vor. Die miteinander verflochtenen Handlungsstränge können in beliebiger Reihenfolge gespielt werden, was das Geheimnisvolle und den Wiederspielwert erhöht.

Das Gameplay verbindet Survival-Horror mit Ermittlungselementen. „Saga’s Mind Place“ ist eine Art Beweis-Tafel, die du gedanklich zusammensetzt, während Alan in seinem „Writer’s Room“ die Realität umschreibt und so die Spielwelt verändert. Begrenzte Munition und Kämpfe mit der Taschenlampe steigern die Spannung, während du dich schattenhaften Gegnern stellst und Verschwörungen aufdeckst.

Pro-Tipp Wechsle regelmäßig zwischen den Protagonisten. Sagas „Mind Place“ hilft dir dabei, Hinweise zusammenzufügen, während Alan in seinem „Writer’s Room“ die Realität durch seine Manuskripte verändern kann. Das Lesen gefundener Seiten dient nicht nur der Hintergrundgeschichte – sie deuten kommende Ereignisse an und helfen dir, dich auf bevorstehende Begegnungen vorzubereiten.

Indem zwei Perspektiven miteinander verwoben werden und die Spieler die Möglichkeit erhalten, das Geschehen mitzugestalten, Alan Wake 2 liefert einen surrealen Thriller, der Fans von Sally Faces Wer überraschende Wendungen in der Handlung schätzt, wird dieses Spiel zu schätzen wissen. Dieser storylastige TPS-Thriller verdient einen Platz unter den Die besten TPS-Spiele.

Mein Fazit: Nur wenige Spiele verwischen die Grenze zwischen Realität und Fiktion so elegant wie Alan Wake 2. Dank seiner filmischen Erzählweise und dem detektivischen Spielprinzip ist es ein absolutes Muss für alle, die Sal und Larrys paranormale Ermittlungen gerne verfolgt haben.

5. Gesicht [Der beste, eindringlichste Horrorfilm]

Unsere Bewertung 8.8

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Leitlinien Psychologischer Horror, gemächliches Tempo Art des Spiels Horror-Abenteuer aus der Ich-Perspektive Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Urheber SadSquare Studio (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 8–10 Stunden Metacritic-Bewertung 81

Gesicht versetzt dich in ein weitläufiges, sich ständig veränderndes Haus, das von tragischen Ereignissen heimgesucht wird. Als Dwayne Anderson erkundest du schummrige Flure und staubige Räume, während du anhand verstreuter Notizen, VHS-Kassetten und Fotos die Vergangenheit zusammenfügst.

Im Gegensatz zu Spielen, die auf vorprogrammierte Schreckmomente setzen, Gesicht nutzt zufällige übernatürliche Ereignisse und eine Geistesgesundheitsanzeige, um Spannung aufzubauen. Wenn du zu lange im Dunkeln bleibst oder übernatürliche Phänomene beobachtest, sinkt deine Geistesgesundheit, was Halluzinationen auslöst und dich verwundbarer macht.

Pro-Tipp Trage immer ein Feuerzeug oder eine Kerze bei dir, um die Dunkelheit zu vertreiben und deine geistige Gesundheit zu bewahren. Achte genau auf Geräusche, die auf herannahende Gefahren hindeuten. Nimm dir Zeit für die Erkundung; Eile führt nur zu Fehlern und Panik.

Das gemächliche Tempo und die stimmungsvolle Gestaltung verleihen jeder Entdeckung eine besondere Bedeutung. Wenn Sie es geliebt haben, die Geheimnisse in Sally Faces Wohnanlage, Gesicht wird denselben Forscherdrang stillen.

Mein Fazit: Ein Meisterwerk der Atmosphäre, Gesicht belohnt Geduld und sorgfältiges Erkunden. Die Mechanik rund um die geistige Gesundheit und die Erzählung durch die Umgebung sind perfekt für Spieler, die psychologische Spannung gegenüber Schreckmomenten bevorzugen.

6. Kleine Albträume [Der beste gruselige Dark-Fantasy-Plattformer]

Unsere Bewertung 8.5

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Leitlinien Leichte Gewalt, unheimliche Bilder Art des Spiels Puzzle-Plattform-Horror Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Tarsier Studios (Entwickler), Bandai Namco Entertainment (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 4–5 Stunden Metacritic-Bewertung 78

Kleine Albträume Du schlüpfst in die Rolle von Six, einer winzigen Gestalt in einem gelben Regenmantel, die sich durch ein groteskes Schiff namens „The Maw“ bewegt. Der Größenunterschied zwischen Six und ihrer Umgebung lässt Alltagsgegenstände riesig und bedrohlich wirken. Das Spiel ist ein unheimlicher Abstecher in die Welt der Plattformspiele, der sich unter den Die besten Plattformspiele.

Dein Hauptziel ist es, grotesken Kreaturen zu entkommen, indem du dich durch Schatten schleichst, unter Tischen hindurchkriechst und Rätsel in der Umgebung löst. Es gibt keine Kämpfe; dein Überleben hängt von Geduld und dem richtigen Timing ab, während du heimliche Fluchtmanöver durchführst.

Pro-Tipp Nutze Schatten und Räume unter Tischen, um nicht von den grotesken Bewohnern des Schlunds entdeckt zu werden. Das Sammeln versteckter Nomes und Laternen liefert zusätzliche Hintergrundinformationen zur Geschichte und schaltet Erfolge frei, was Perfektionisten ein zusätzliches Ziel bietet.

Mit seinem surrealen Kunststil und seiner vieldeutigen Erzählweise, Kleine Albträume lässt viel Raum für Interpretationen – genau wie Sally Face… lädt es die Spieler dazu ein, die Zusammenhänge zu erkennen und ihre eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen.

Mein Fazit: Kleine Albträume verbindet die Verletzlichkeit eines Kindes mit dem Schrecken einer verdrehten Welt. Seine vieldeutige Erzählweise und sein atemberaubender Zeichenstil verströmen denselben unheimlichen Charme, der mich schon damals in seinen Bann gezogen hat Sally Face.

7. Alien: Isolation [Der beste Survival-Horror mit unerbittlicher Verfolgung]

Unsere Bewertung 8.2

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Leitlinien Intensive Angst, heimliches Vorgehen erforderlich Art des Spiels Survival-Horror aus der Ich-Perspektive Plattformen PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2014 Urheber Creative Assembly (Entwickler), SEGA (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 15 Stunden Metacritic-Bewertung 79

Alien: Isolation Das Spiel fängt die beklemmende Atmosphäre von Ridley Scotts Originalfilm ein, indem es dich an Bord der trostlosen Raumstation „Sevastopol“ versetzt. Als Amanda Ripley suchst du nach Hinweisen auf das Verschwinden deiner Mutter, während du von einem einzigen, intelligenten Xenomorph verfolgt wirst.

Im Mittelpunkt des Spiels stehen Heimlichkeit und Überleben. Der Außerirdische passt sich deiner Taktik an und zwingt dich dazu, mit Ablenkungsmanövern, Verstecken und knappen Waffen wie dem Flammenwerfer zu improvisieren. Das retro-futuristische Design und das minimalistische HUD verstärken das Eintauchen in das Spiel.

Pro-Tipp Setzen Sie den Bewegungsmelder sparsam ein; sein Piepen kann Ihren Standort verraten. Achten Sie auf Zischen und Schritte, um die Entfernung zum Alien einzuschätzen, und verweilen Sie niemals zu lange an einem Versteck.

Das retro-futuristische Design von „Isolation“ und der unerbittliche Raubtiercharakter sorgen für eine spürbare Spannung. Für Fans von Sally Faces schleichende Angst – dieser Katz-und-Maus-Kampf wird einem unheimlich vertraut vorkommen.

Mein Fazit: Nur wenige Spiele lassen einen so den Atem anhalten wie dieses. Die unerbittliche KI der Aliens und die knappen Ressourcen machen es zu einem echten Juwel des Survival-Horror-Genres.

8. Dead Space [Der beste Science-Fiction-Psychohorror im Weltraum]

Unsere Bewertung 9.6

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Leitlinien Blut, extreme Gewalt Art des Spiels Survival-Horror Plattformen Original: PC, PS3, Xbox 360, Neuauflage: PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2008 (Neuverfilmung 2023) Urheber EA Motive (Entwickler des Remakes), Electronic Arts (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 12 Stunden Metacritic-Bewertung 89

Dead Space versetzt dich als Ingenieur Isaac Clarke auf das verfallene USG Ishimura. Die Stille des Schiffes wird von schrecklichen Nekromorphen durchbrochen – entstellten Gestalten der Besatzung, die durch ein außerirdisches Artefakt wieder zum Leben erweckt wurden –, und deine Mission, die Systeme zu reparieren, wird zu einem Kampf ums Überleben.

Im Kampf dreht sich alles um strategisches Verstümmeln. Anstatt auf Kopfschüsse zu zielen, musst du Gliedmaßen abtrennen, um Gegner außer Gefecht zu setzen. Abschnitte in der Schwerelosigkeit und Gefahren in der Umgebung sorgen für Abwechslung beim Erkunden und halten dich in Atem.

Pro-Tipp Ziele auf die Gliedmaßen, nicht auf den Kopf. Das Abtrennen von Armen oder Beinen verlangsamt die Nekromorphen und spart Munition. Halte die Stasis-Module aufgeladen, um die Menge unter Kontrolle zu halten. Erkunde jeden Gang – versteckte Audio-Logs und Energieknoten verbessern deine Ausrüstung und enthüllen die tragische Geschichte der USG Ishimura.

Die bedrückende Atmosphäre und die spärliche Beleuchtung sorgen für eine anhaltende Spannung und spiegeln die klaustrophobische Angst wider, die Sally Faces Traumsequenzen. Dead Space bleibt ein Meilenstein des Science-Fiction-Survival-Horrors.

Mein Fazit: Dead Space verbindet Science-Fiction perfekt mit grausamem Horror. Das System der Verstümmelung zwingt dich zum Nachdenken, und die Atmosphäre ruft dieselbe klaustrophobische Angst hervor, die Sally Face was die Fans zu schätzen wissen.

9. Resident Evil 7 [Beste Neuinterpretation eines Survival-Horror-Spiels aus der Ego-Perspektive]

Unsere Bewertung 8.3

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Leitlinien Gewalt, Themen für Erwachsene Art des Spiels Survival-Horror Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Capcom (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 9 Stunden Metacritic-Bewertung 86

Resident Evil 7 startet die langjährige Serie neu und wechselt zur Ego-Perspektive, sodass du in die Rolle von Ethan Winters schlüpfst, der nach seiner vermissten Frau sucht. Das Spiel spielt auf einer verfallenen Plantage in Louisiana und lässt die Grundlagen des Survival-Horrors mit modernem Schliff wieder aufleben.

Erkundung und das Lösen von Rätseln stehen im Mittelpunkt. Du schaltest neue Bereiche frei, indem du Schlüssel findest und Rätsel löst, während du gleichzeitig deine Munition einteilst und dein begrenztes Inventar verwaltest. Die Familie Baker verfolgt dich auf dem gesamten Anwesen, wobei jedes Mitglied eine eigene Gefahr darstellt und unterschiedliche Strategien erfordert.

Pro-Tipp Wehre Angriffe ab, um den Schaden zu minimieren, und verwalte dein Inventar sorgfältig. Nutze Sicherheitsräume, um Gegenstände zu sortieren und deinen Spielstand zu speichern, und schau dir VHS-Kassetten an, um Hinweise zu finden, die dir später helfen. Der Wechsel zur Ego-Perspektive hat die Serie wiederbelebt – sie wurde sogar für den Die besten Ego-Shooter.

Indem man sich wieder auf langsam aufbauende Spannung und Ressourcenmanagement konzentriert, Resident Evil 7 fängt die bedrückte Stimmung ein Sally Face die Fans lieben, und verleiht dem Ganzen dabei eine ganz eigene Note im Stil des Southern Gothic.

Mein Fazit: Ein packendes Comeback, Resident Evil 7 beweist, dass sich langsam aufbauende Spannung und das geschickte Ausnutzen der Mittel nach wie vor erschreckend wirkungsvoll sind.

Unsere Bewertung 7.2

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Leitlinien Familienfreundlich, Strategie Art des Spiels Rundenbasierte Deduktion Plattformen PC, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2018 (digitale Adaption) Urheber Marmalade Game Studio (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit Variable Metacritic-Bewertung 66

Clue/Cluedo bringt das klassische Brettspiel mit lebendigen Animationen und einem Online-Mehrspielermodus auf digitale Plattformen. Die Spieler bewegen sich abwechselnd durch ein Herrenhaus, erheben Verdächtigungen und sammeln Hinweise, um den Mörder, die Tatwaffe und den Tatort zu ermitteln.

Die digitale Adaption behält das Rätselspiel bei, vereinfacht jedoch den Spielaufbau und die Punktewertung. Logik und Gedächtnis sind nach wie vor entscheidend, wenn man die von den Gegnern gezeigten Karten abhakt und so nach und nach die Möglichkeiten eingrenzt.

Pro-Tipp Behalte jede aufgedeckte Karte im Blick und nutze den Notizblock im Spiel, um Verdächtige, Waffen und Räume zu markieren, die du bereits ausgeschlossen hast. Gib Hinweise auf Gegenstände, die du auf der Hand hast, um mehr Informationen von deinen Gegnern zu erhalten. Kombinationsgabe ist entscheidend – durch bloßes Raten gewinnt man selten.

Obwohl es leichter ist als unsere anderen Empfehlungen, Clue/Cluedo ist genau das Richtige für Krimifans und bietet eine erfrischende Abwechslung zu spannungsgeladeneren Titeln.

Mein Fazit: Ein etwas leichterer Titel auf dieser Liste, Clue/Cluedo ist im Grunde genommen immer noch ein Rätsel. Der Fokus auf logisches Schlussfolgern und soziale Interaktion bietet eine erfrischende Abwechslung zwischen den düsteren Horrorerlebnissen.

11. Bis in alle Ewigkeit [Der beste psychologische Horrorfilm zum Ersten Weltkrieg]

Unsere Bewertung 7

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Leitlinien Themen für Erwachsene, Kriegstraumata Art des Spiels Psychologischer Horror Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Hekate (Entwickler), Nacon (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 8 Stunden Metacritic-Bewertung 68

Bis in alle Ewigkeit ist ein Psychohorror-Spiel, das während des Ersten Weltkriegs spielt und die Geschichte eines deutschen Soldaten erzählt, der durch den Grabenkrieg traumatisiert ist. Das Spiel wechselt zwischen düsteren Schlachtfeldern und einem surrealen Familienanwesen, das voller Geheimnisse und Erinnerungen ist.

Tarnung und Erkundung treten an die Stelle von Kämpfen. Du löst Rätsel, weichst grotesken Kreaturen aus, die Kriegstraumata verkörpern, und deckst die Vergangenheit des Protagonisten anhand verstreuter Briefe und Relikte auf. Jede Umgebung spiegelt eine andere Facette seines zerrissenen Geistes wider.

Pro-Tipp Achte auf Geräusche deiner Gegner, um einzuschätzen, wann du dich sicher bewegen kannst. Suche nach Notizen und Artefakten, um die Familiengeschichte zu verstehen und verschiedene Enden freizuschalten.

Indem er historischen Kontext mit albtraumhaften Bildern verbindet, Bis in alle Ewigkeit ruft dieselbe verschwommene Realität hervor, die Sally Faces Eine so fesselnde Geschichte.

Mein Fazit: Eine eindringliche Darstellung kriegsbedingter Traumata, Bis in alle Ewigkeit bietet Fans des Psychohorrors einen neuen historischen Rahmen. Für Spieler, die sich für die breitere Indie-Szene interessieren, bietet unsere Analyse der Die besten PS5-Indie-Spiele stellt weitere Perlen vor, die Kreativität und Zugänglichkeit in Einklang bringen.

12. Allein in der Dunkelheit [Der beste neu interpretierte Survival-Horror-Klassiker]

Unsere Bewertung 6.9

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Leitlinien Themen für Erwachsene, Rätsel lösen Art des Spiels Survival-Horror Plattformen PC, PS, PS2, PS3, PS5, Xbox 360, Xbox Series X/S, Wii Erscheinungsjahr 2024 Urheber Pieces Interactive (Entwickler), THQ Nordic (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 12 Stunden Metacritic-Bewertung 63

Allein in der Dunkelheit erfindet den Klassiker von 1992 mit moderner Grafik und einer Over-the-Shoulder-Kamera neu. Das Spiel spielt im Louisiana der 1920er Jahre, und du wählst zwischen dem Detektiv Edward Carnby und der Erbin Emily Hartwood, die gemeinsam das Anwesen Derceto Manor und die dortigen mysteriösen Vorkommnisse untersuchen.

Das Gameplay verbindet Erkundung, Rätsellösen und Kämpfe mit Schusswaffen und Nahkampfwaffen. Zwei Kampagnen bieten unterschiedliche Perspektiven und Rätsel, regen zum erneuten Durchspielen an und verdeutlichen, wie kleine Entscheidungen den Verlauf der Geschichte beeinflussen.

Pro-Tipp Erkunde jeden Winkel des Anwesens Derceto. Tagebücher und Briefe enthüllen die Hintergrundgeschichte, während versteckte Gänge Abkürzungen und zusätzliche Vorräte offenbaren. Ignoriere die Gefahren in der Umgebung nicht – wenn du Gegner in Fallen lockst, sparst du Munition und erweiterst deine strategischen Möglichkeiten.

Mit seiner Atmosphäre im Stil der Southern Gothic und seinen psychologischen Themen, Allein in der Dunkelheit wirkt wie ein geistiger Verwandter von Sally Faces unheimliche Erkundungen.

Mein Fazit: Allein in der Dunkelheit bleibt seinen Wurzeln treu und sorgt gleichzeitig für neue Schreckmomente. Die Erzählstruktur mit zwei Protagonisten und die Atmosphäre des Southern Gothic machen den Film zu einer fesselnden Wahl für alle, die die aus verschiedenen Perspektiven erzählte Geschichte von Sally Face.

13. Inscryption [Das beste gruselige Kartenspiel mit dunklen Geheimnissen]

Unsere Bewertung 9

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Leitlinien Enthält leichte Horrorelemente und eine Meta-Erzählung Art des Spiels Roguelike mit Kartendeckbau / Puzzlespiel Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Daniel Mullins Games (Entwickler), Devolver Digital (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 12 Stunden Metacritic-Bewertung 85

Inscryption sprengt Genregrenzen, indem es eine düstere Geschichte um ein kartengestütztes Roguelike webt. Gefangen in einer Hütte mit einem sadistischen Spielleiter musst du Kartenduelle gewinnen und gleichzeitig Escape-Room-Rätsel lösen, um voranzukommen.

Das Spiel hält einen durch wechselnde Spielmechaniken und Darstellungsformen immer auf Trab. In späteren Kapiteln kommen neue Grafikstile, überraschende Wendungen in der übergreifenden Handlung und sogar Realaufnahmen hinzu, die das Geheimnis noch vertiefen und die Spieler dazu einladen, auch außerhalb des Spiels selbst nach Geheimnissen zu suchen.

Pro-Tipp Opfere schwächere Kreaturen frühzeitig, um mächtige Kombos zu bilden. Erkunde zwischen den Runden die Hütte; manche Rätsel bringen neue Karten oder Hinweise zutage, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen.

Seine ständige Neuerfindung und sein unheimlicher Ton machen Inscryption ein Muss für alle, die die surrealen Momente genossen haben, in denen die vierte Wand durchbrochen wurde Sally Face. Die auf Karten basierenden Schreckmomente und unerwarteten Wendungen machen es zu einem festen Bestandteil der Die besten Roguelike-Spiele.

Mein Fazit: Ein genreübergreifendes Meisterwerk, Inscryption ist ideal für Spieler, die gerne experimentieren und nichts dagegen haben, wenn ihnen plötzlich der Boden unter den Füßen weggezogen wird.

14. Gequälte Seelen [Der beste Survival-Horror mit Retro-Flair]

Unsere Bewertung 7.6

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Leitlinien Themen für Erwachsene, blutige Darstellungen Art des Spiels Survival-Horror Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Dual Effect (Entwickler), PQube (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 10 Stunden Metacritic-Bewertung 72

Gequälte Seelen ist eine Hommage an den Survival-Horror der 1990er Jahre und bietet gleichzeitig eigene neue Wendungen. Du schlüpfst in die Rolle von Caroline Walker, die in einem verlassenen Herrenhaus mit düsterer Vergangenheit, das zu einem Krankenhaus umgebaut wurde, einer seltsamen Nachricht über vermisste Zwillingsmädchen nachgeht.

Feste Kamerawinkel und die Inventarverwaltung erinnern an das klassische „Resident Evil“, während improvisierte Waffen und VHS-Kassetten, die Zeitreisen ermöglichen, für Abwechslung im Spielverlauf sorgen. Rätsel erfordern oft genaue Beobachtung und das Zurückverfolgen von Schritten, um sie zu lösen.

Pro-Tipp Trage immer ein Feuerzeug bei dir, um dunkle Ecken zu beleuchten, und spare dir deine Munition für unvermeidbare Kämpfe auf. Wenn du jede Notiz liest und Gegenstände genau untersuchst, findest du Lösungen für knifflige Rätsel.

Die gotische Atmosphäre und die verworrenen Handlungsstränge des Spiels sprechen genau jene Faszination für verborgene Familiengeheimnisse an, die Sally Faceuntersucht.

Mein Fazit: Für Spieler, die sich nach Survival-Horror der alten Schule mit modernem Schliff sehnen, Gequälte Seelen trifft genau ins Schwarze.

15. Kleines Unglück [Das beste düster-niedliche narrative Abenteuer]

Unsere Bewertung 6.5

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Leitlinien Hinter einer kindlichen Aufmachung verbergen sich Themen für Erwachsene Art des Spiels Erzählerisches Abenteuer Plattformen PC, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2019 Urheber Killmonday Games (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 2–3 Stunden Metacritic-Bewertung 57

Kleines Unglück ist ein düster-niedliches Erzählabenteuer, das von einem achtjährigen Mädchen handelt, das von einer geheimnisvollen Stimme geleitet wird. Sie begibt sich auf die Suche nach dem „ewigen Glück“ für ihre Mutter, doch ihr Weg ist voller Unglück und seltsamer Begegnungen.

Das Gameplay dreht sich um einfache Entscheidungen, Minispiele und Erkundung. Der unzuverlässige Erzähler und die Glitzer-Mechanik verleihen dem Spiel Charme, doch hinter der niedlichen Fassade behandelt die Geschichte schwere Themen wie Tod und Vernachlässigung.

Pro-Tipp Streue, wann immer möglich, Glitzer auf Gegenstände – es mag albern erscheinen, aber wenn du alle sechzehn glitzernden Gegenstände sammelst, schaltest du ein geheimes Ende frei, in dem Misfortunes Mutter wahres Glück findet. Achte genau auf die Anweisungen von Mr. Voice und entscheide, ob du ihm vertraust; deine Entscheidungen bestimmen den Verlauf der Reise.

Durch die Verbindung kindlicher Bilder mit ernsten Themen, Kleines Unglück bietet eine bittersüße Reise, die die emotionalen Höhen und Tiefen von Sally Face.

Mein Fazit: Kleines Unglück verbirgt schwerwiegende Themen geschickt hinter bezaubernden Bildern und schwarzem Humor. Sein skurriler Ton und seine Erzählweise machen den Film zu einem emotionalen Gegenstück zu Sally Face.

16. Freie Ochsen [Das beste übernatürliche Rätselspiel mit Dialogoptionen]

Unsere Bewertung 8

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Leitlinien Leichte Schreckmomente, derbe Sprache Art des Spiels Grafik-Adventure Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2016 Urheber Night School Studio (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 4–6 Stunden Metacritic-Bewertung 80

Freie Ochsen begleitet die Teenagerin Alex und ihre Freunde, während ein Radioexperiment auf einer einsamen Insel übernatürliche Kräfte weckt. Dank des natürlichen Dialogsystems verlaufen die Gespräche ganz natürlich, während du die Insel erkundest, und prägen so die Beziehungen und das Ende der Geschichte.

Wenn du dein Handfunkgerät auf bestimmte Frequenzen einstellst, eröffnen sich dir neue Möglichkeiten, du kannst Nachrichten entschlüsseln und mit Geistern interagieren. Die Entscheidungen sind subtil, aber wirkungsvoll, und regen dazu an, das Spiel mehrmals durchzuspielen, um zu sehen, wie sich Freundschaften entwickeln, und um verschiedene Teile des Rätsels aufzudecken.

Pro-Tipp Halte die Ohren offen für tiefe Frequenzen, um versteckte Sendungen und Hinweise aufzudecken. Tritt mit jeder Figur in Kontakt; deine Dialogentscheidungen beeinflussen ihr Schicksal und enthüllen tiefere Ebenen der Geschichte.

Mit seiner stimmungsvollen Grafik, dem Synthesizer-Soundtrack und der verzweigten Handlung, Freie Ochsen fängt die Kameradschaft und das Geheimnisvolle ein, die die Spieler so begeistert haben Sally FacesBesetzung.

Mein Fazit: Eine stilvolle, reife Interpretation des Teenager-Horrors, Freie Ochsen zeichnet sich durch sein Dialogsystem und seine emotionale Wirkung aus.

17. Eine Nacht im Wald [Das beste Mystery-Abenteuer zum Erwachsenwerden]

Unsere Bewertung 8.7

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Leitlinien Themen wie psychische Gesundheit und der Niedergang kleiner Städte Art des Spiels Abenteuer Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS Erscheinungsjahr 2017 Urheber Infinite Fall & Secret Lab (Entwickler); Finji (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 8 Stunden Metacritic-Bewertung 88

Eine Nacht im Wald erzählt die Geschichte von Mae Borowski, einer Studienabbrecherin, die in ihre vom Niedergang geprägte Heimatstadt Possum Springs zurückkehrt. Du verbringst deine Tage damit, die Stadt zu erkunden, dich mit anthropomorphen Freunden zu unterhalten und Geheimnisse über den Niedergang der Gemeinde aufzudecken.

Das Spiel verbindet Alltagsmomente mit Traumsequenzen und einem sich langsam entwickelnden Rätsel um Verschwundene und eine Sekte. Die Entscheidungen, mit wem man Zeit verbringt, beeinflussen das Ende und enthüllen verschiedene Nebenhandlungen zu den Themen psychische Gesundheit und Freundschaft.

Pro-Tipp Verbringe Zeit mit jedem einzelnen Freund. Mit wem du am meisten Zeit verbringst, beeinflusst die letzten Szenen und schaltet verschiedene Nebenhandlungen frei. Überspringe nicht Maes Tagebuchskizzen – sie geben Einblick in ihre Gemütslage und deuten auf kommende Ereignisse hin.

Der Fokus auf psychische Gesundheit, wirtschaftliche Ängste und Freundschaft verleiht Eine Nacht im Wald eine Tiefe, die eine Ergänzung bildet Sally Faces Eine Auseinandersetzung mit persönlichen Konflikten innerhalb einer kleinen Gemeinschaft.

Mein Fazit: Eine Nacht im Wald tauscht Monster gegen realistische Ängste ein und beleuchtet Themen wie wirtschaftlichen Niedergang und psychische Gesundheit mit Wärme und Humor. Seine „Slice-of-Life“-Struktur, gepaart mit einem unterschwelligen Kult-Mysterium, macht die Serie zu einer idealen Wahl für Sally FaceFans.

18. Fran Bow [Das beste surreale Psychohorror-Abenteuer]

Unsere Bewertung 6.8

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Leitlinien Themen für Erwachsene, psychische Traumata Art des Spiels Point-and-Click-Abenteuer Plattformen PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2015 Urheber Killmonday Games (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 8–10 Stunden Metacritic-Bewertung 70

Fran Bow ist ein Point-and-Click-Abenteuer über ein junges Mädchen, das mit dem Mord an ihren Eltern und ihrer eigenen psychischen Erkrankung zu kämpfen hat. Nachdem sie aus einer psychiatrischen Anstalt geflohen ist, begibt sich Fran in Begleitung ihrer Katze Mr. Midnight auf eine surreale Reise.

Im Spiel geht es darum, Gegenstände zu sammeln, sie zu kombinieren und Rätsel in farbenfrohen, handgezeichneten Umgebungen zu lösen. Eine Pillenmechanik versetzt Fran in eine albtraumhafte Realität und enthüllt verborgene Hinweise und Schrecken, die den gerade erkundeten Szenen eine neue Bedeutung verleihen.

Pro-Tipp Untersuche jeden Gegenstand in beiden Realitäten; manchmal liegt die Lösung darin, Gegenstände aus verschiedenen Versionen derselben Szene zu kombinieren. Wenn du mit Tieren sprichst, erhältst du oft Hinweise, die als Rätsel getarnt sind.

Die Mischung aus düsterer Fantasy und emotionaler Erzählkunst macht Fran Bow ein Muss für Spieler, die Sally Faces Ein Gleichgewicht zwischen Schrecken und Hoffnung.

Mein Fazit: Ein unheimliches, surreales Abenteuer, Fran Bow schafft einen Ausgleich zwischen beunruhigenden Themen und Hoffnung und spiegelt damit die Widerstandsfähigkeit wider, die in Sal Fishers Geschichte zum Ausdruck kommt.

19. Innen [Der beste minimalistische und zugleich verstörende narrative Plattformer]

Unsere Bewertung 9.3

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Leitlinien Gewalt, existenzielle Themen Art des Spiels Puzzle-Plattformspiel Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 Urheber Playdead (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 3–4 Stunden Metacritic-Bewertung 93

Innen ist ein minimalistischer Puzzle-Plattformer, der dich in eine dystopische Welt voller bedrückender Architektur und eindringlicher Bilder entführt. Du steuerst einen namenlosen Jungen, der sich durch gefährliche Umgebungen bewegen und finsteren Gestalten ausweichen muss – ganz ohne gesprochene Dialoge.

Das Spiel erzählt seine Geschichte durch Hinweise in der Umgebung und beunruhigende Szenen. Du löst physikbasierte Rätsel, weichst gedankenkontrollierten Mobs aus und deckst verstörende Geheimnisse auf, die sich hinter dem monochromen Grafikstil verbergen.

Pro-Tipp Bleib neugierig und suche in geheimen Räumen nach versteckten Kugeln. Wenn du alle zwölf deaktivierst, schaltest du ein alternatives Ende frei, das die gesamte Geschichte in einen neuen Kontext rückt. Halte die Augen offen nach kleinen Hinweisen in der Umgebung – das minimalistische Design von Playdead verbirgt viele Geheimnisse direkt vor deinen Augen.

Mein Fazit: Innen zeigt, dass Horror kein Blutvergießen braucht, um zu verunsichern. Seine unheimliche Schwarz-Weiß-Optik, das präzise Plattformspiel und das eindringliche Finale schaffen eine Atmosphäre, die vergleichbar ist mit Sally FacesFinale.

20. Qual [Der beste Abstieg in höllische Alpträume]

Unsere Bewertung 6.2

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Leitlinien Nur für Erwachsene Art des Spiels Survival-Horror aus der Ich-Perspektive Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Madmind Studio (Entwickler), PlayWay (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 7 Stunden Metacritic-Bewertung 47

Qual versetzt dich in eine groteske Vision der Hölle, in der du als gequälte Seele auf der Suche nach Erinnerungen und einem Ausweg spielst. Das bedrückende Art-Design des Spiels mit Blutströmen und Fleischwänden schafft sofort eine Atmosphäre der Angst, die nie nachlässt. Jeder Schritt fühlt sich an, als würde man durch einen weiteren Kreis der Qual waten.

Während du die labyrinthartigen Höhlen erkundest, musst du dich ducken und verstecken, um den riesigen Dämonen auszuweichen. Das Besetzen willensschwacher Kreaturen ist ein zentrales Spielelement, mit dem du Gefahren umgehen und Umgebungsrätsel lösen kannst. Versuch und Irrtum sind unerlässlich, um herauszufinden, welche Wege sicher sind und welche Fallen bergen. Der „Verstecken-oder-Sterben“-Zyklus des Spiels macht es zu einem fantastischen Titel für Fans von Die besten Stealth-Spiele.

Pro-Tipp Nutze Tarnung und Ducken, um Feinden auszuweichen – wirst du entdeckt, bedeutet das den sofortigen Tod. Durch die Besessenheit kleinerer Dämonen kannst du gefährliche Gebiete umgehen und versteckte Wege entdecken. Halte Ausschau nach Umgebungsrätseln; oft erschließen sie Abkürzungen oder Hintergrundinformationen, die dein Schicksal erklären.

Trotz seiner schockierenden Bilder, Qual befasst sich zudem mit Themen wie Korruption und Erlösung, die an Sally Faces düstere Kapitel. Viele Spieler bemängeln jedoch den unausgewogenen Schwierigkeitsgrad, die sich wiederholenden Aufgaben und die umständliche Steuerung, was mit der Zeit den Spielspaß trüben kann.

Mein Fazit: Qual ist nichts für schwache Nerven, aber die Darstellung der Hölle und der verdorbenen Seelen ist ein eindringliches Erlebnis. Die Mischung aus Stealth, Rätsellösen und groteskem Design erinnerte mich an die düstereren Traumsequenzen in Sally Face, was es zu einem faszinierenden, wenn auch beunruhigenden Erlebnis macht.

Mein Fazit – Wo soll man seine „Sally Face“-Reise beginnen?

Du bist dir nicht sicher, welcher Titel am besten zu dir passt? Hier sind meine Top-Empfehlungen, zugeschnitten auf verschiedene Spielertypen. Wenn du lieber die gesamte Horror-Landschaft erkunden möchtest, bietet unsere Übersicht über die Die besten Horrorspiele befasst sich sowohl mit Klassikern als auch mit Neuerscheinungen.

Für Neulinge im Bereich des Psychohorrors → Blair Witch . Dank der leicht zugänglichen Spielmechanik und der Waldkulisse findet man sich schnell in das Genre ein, während das Spiel gleichzeitig eine fesselnde Geschichte bietet.

→ . Dank der leicht zugänglichen Spielmechanik und der Waldkulisse findet man sich schnell in das Genre ein, während das Spiel gleichzeitig eine fesselnde Geschichte bietet. Für Fans, die Wert auf eine gute Handlung legen → Freie Ochsen . Interaktive Dialoge, glaubwürdige Teenagerfiguren und übernatürliche Geheimnisse machen es zu einer großartigen Wahl für alle, die den erzählerischen Schwerpunkt von Sally Face.

→ . Interaktive Dialoge, glaubwürdige Teenagerfiguren und übernatürliche Geheimnisse machen es zu einer großartigen Wahl für alle, die den erzählerischen Schwerpunkt von Sally Face. Für Rätselfreunde → Fran Bow . Das Kombinieren von Gegenständen, das Lösen von Minispielen und das Erkunden paralleler Realitäten stillen das Verlangen nach Point-and-Click-Abenteuern.

→ . Das Kombinieren von Gegenständen, das Lösen von Minispielen und das Erkunden paralleler Realitäten stillen das Verlangen nach Point-and-Click-Abenteuern. Für Adrenalinjunkies → Alien: Isolation . Nichts ist vergleichbar mit der Spannung, von einem intelligenten Xenomorph gejagt zu werden; es ist ideal, wenn du dich nach Angst und Heimlichkeit sehnst.

→ . Nichts ist vergleichbar mit der Spannung, von einem intelligenten Xenomorph gejagt zu werden; es ist ideal, wenn du dich nach Angst und Heimlichkeit sehnst. Für Retro-Fans → Gequälte Seelen. Diese moderne Hommage an den klassischen Survival-Horror nutzt feststehende Kameras und knifflige Rätsel, um Nostalgie zu wecken und gleichzeitig für neue Schreckmomente zu sorgen.

Jede Empfehlung beleuchtet einen anderen Aspekt dessen, was Sally Face etwas Besonderes, sei es der Fokus auf die Geschichte, knifflige Rätsel oder psychologischer Nervenkitzel. Ganz gleich, wo du anfängst, wirst du Spiele entdecken, die Themen wie Verlust, Freundschaft und Durchhaltevermögen aufgreifen – genau das, was Sals Reise so fesselnd gemacht hat.

Jenseits des Äußeren – Die Dunkelheit und die Tiefe annehmen

Man könnte leicht denken, dass Sally Faceist eine Anomalie: eine seltene Mischung aus schwarzem Humor, emotionaler Erzählkunst und surrealem Horror. Doch die oben genannten Spiele beweisen, dass sein Geist in vielerlei Form weiterlebt. Von den verwunschenen Wäldern von Blair Witch zu den kniffligen Kartendüellen von InscryptionJeder Titel bietet seine ganz eigene Interpretation von psychologischer Beklemmung, schrulligen Charakteren und ergreifenden Geschichten. Als Spieler haben wir das Glück, in einer Zeit zu leben, in der unabhängige Entwickler solch zutiefst persönliche Erlebnisse schaffen können.

Wenn Sie Lust auf noch mehr ausgefallene Abenteuer haben, werfen Sie doch einen Blick auf unsere Übersicht über die Die besten Point-and-Click-Abenteuers.

Häufig gestellte Fragen

Welches Spiel ähnelt „Sally Face“ am meisten?

Das beste Spiel, das dem ähnelt Sally Face is Blair Witch. Es wird oft als das Spiel angesehen, das dem Original am nächsten kommt, da es psychologischen Horror, Ermittlungsarbeit und eine emotionale Erzählung vereint, die an Sals Reise erinnert. Spieler, die charakterbasierte Geschichten mögen, könnten es vorziehen, Freie Ochsenwegen seiner herzlichen Dialoge.

Was für ein Spiel ist „Sally Face“?

Sally Face ist ein Point-and-Click-Abenteuer mit Elementen des Psychological Horror. Du erkundest Side-Scrolling-Umgebungen, interagierst mit schrulligen Charakteren, löst Rätsel und deckst über mehrere Episoden hinweg ein düsteres Geheimnis auf, während du dich gleichzeitig mit Themen wie Trauer und Freundschaft auseinandersetzt.

Worum geht es in „Sally Face“?

Sally Face Die Serie handelt von Sal Fisher, einem Jungen mit einer Gesichtsprothese, der in eine neue Wohnanlage zieht und eine Reihe von Morden aufdeckt, die mit übernatürlichen Kräften in Verbindung stehen. In fünf Episoden untersuchen er und seine Freunde Sekten, Geister und Parallelwelten, während sie sich gleichzeitig mit ihren eigenen Traumata auseinandersetzen.

Ist „Sally Face“ für 10-Jährige geeignet?

No, Sally Face ist für 10-Jährige nicht geeignet. Das Spiel behandelt Themen für Erwachsene wie Mord, psychische Erkrankungen und okkulte Rituale, und seine drastischen Darstellungen und Sprache sind eher für ältere Jugendliche und Erwachsene geeignet. Eltern sollten die Inhaltswarnungen beachten, bevor sie jüngeren Spielern den Zugang gestatten.