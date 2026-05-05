Los 10 mejores juegos similares a Pokémon Pokopia en 2026 que no te puedes perder
Juegos comoPokémon Pokopia están muy solicitados ahora mismo, y lo entiendo. El Interruptor 2«su gran éxito» combina la colección de criaturas, la construcción de mundos abiertos y la simulación de vida en un bucle tan adictivo que 2,2 millones de jugadores se han sumado a él en cuatro días.
Pasé semanas regando cada pedacito de tierra hasta que Slowpoke me agüó la fiesta (literalmente).
Una vez que terminé el juego, me puse a buscar esa misma sensación de calidez: criaturas adorables, libertad creativa y la alegría de crear algo bonito partiendo de la nada.
Bueno, aquí tienes mi lista de los mejores juegos parecidos a Pokémon Pokopiaque pude encontrar.
Pokopia combina muchos géneros a la vez, por lo que los juegos que más se le parecen dependen de qué parte de la experiencia te haya cautivado. Simulación social, mundo abierto, colección de criaturas: algunos destacan en lo primero, otros se centran en lo segundo.
A continuación, he seleccionado tres juegos como Pokémon Pokopia hasta la parte superior, ya que cada uno de ellos refleja un pilar distinto de lo que constituye Pokopia Es tan difícil dejarlo.
- Animal Crossing: Nuevos Horizontes (2020) – La coincidencia más cercana a Pokopia’s creación de mundos en tiempo real y un ambiente de comunidad. Convertirás una isla desierta en un pueblo próspero junto a encantadores animales, con la misma libertad para modelar el terreno y decorar que Pokopiaofertas.
- Stardew Valley (2016) – El referente indiscutible de los juegos de granja acogedores como Pokopia, que combina profundas relaciones con los PNJ con una satisfactoria progresión en el cultivo y la artesanía. Ha cautivado a muchos jugadores durante cientos de horas a lo largo de diferentes partidas únicas.
- Viva Piñata (2006) – El juego original de «criaturas y jardines». Diseñas hábitats para atraer a coloridos animales de piñata según sus necesidades específicas: la fórmula exacta Pokopia tomado y desarrollado a partir de20 años después.
Estos tres destacan, pero la lista completa depara algunas sorpresas. Sigue bajando para ver todos los juegos similares a Pokémon Pokopiadesglosado.
Los 10 mejores juegos parecidos a Pokémon Pokopia: desde simuladores acogedores hasta juegos de coleccionar criaturas
Pokopiademostró quePokémon pueden tener éxito más allá de los combates por turnos. Juegos como Pokémon Pokopia Los juegos de esta lista logran transmitir la misma magia tanto en la captura de criaturas como en la construcción de hábitats, la gestión de granjas y la libertad de juego de tipo «sandbox».
He clasificado y valorado todos estos magníficos títulos según el grado en que reflejan Pokopia’satractivo principal.
1. Animal Crossing: Nuevos Horizontes [El mejor simulador de vida tranquila al estilo Pokopia]
|Nuestra puntuación
|
Enebameter 10/10
|Género
|Simulación de vida, mundo abierto
|Plataformas
|Nintendo Switch, Switch 2
|Año de estreno
|2020 / 2026
|Creador/es
|Nintendo EPD / Nintendo
|Duración media de la partida
|Más de 200 horas
|Ideal para
|Los jugadores a los que les encantaba crear mundos y decorarlos en tiempo real en Pokopia
Animal Crossing: Nuevos Horizontes es uno de los mejores juegos similares a Pokémon Pokopia puedes jugar en el Nintendo Switch and Interruptor 2. Ambos juegos te sitúan ante un lienzo en blanco y te retan a convertirlo en un paraíso. En Pokopia, reconstruyes la región de Kanto postapocalíptica en el papel de un Ditto camuflado. En Nuevos horizontes, Conviertes una isla desierta en un pueblo próspero lleno de animales con mucha personalidad.
La comparación entre Pokémon Pokopia contra Animal Crossing no deja de aparecer en Internet, y es fácil entender por qué. Ambos giran en torno a la terraformación, la decoración y el establecimiento de vínculos con unos residentes adorables.
Recoges recursos, fabricas muebles, plantas árboles y flores, y lo organizas todo para mejora la puntuación de tu isla. Un reloj en tiempo real controla los eventos estacionales, las celebraciones festivas y los cambios meteorológicos.
Animal Crossing: Nuevos Horizontes captura la esencia de la construcción de islas en tiempo real de Pokémon Pokopia. Ningún otroAnimal Crossing El juego te ofrece esta libertad para terraformar, decorar y crear vínculos con tu comunidad a tu propio ritmo.
DóndePokopia te permite construir hábitats para atraer a Pokémon concretos, Nuevos horizontes te permite diseñar barrios temáticos que mantienen felices a tus habitantes. Una vez desbloqueada la terraformación, las posibilidades creativas se disparan, Tallar ríos, levantar acantilados y allanar caminos: todo ello se hace posible.
Mi veredicto: Fui pensando que sería algo más sencillo Pokopia y salió con Más de 300 horasregistrado.Animal Crossing: Nuevos Horizontes es lo más parecido a un segundo hogar de esta lista.
2. Stardew Valley [El mejor juego de granja similar a Pokopia]
|Nuestra puntuación
|
Puntuación: 9,5/10
|Género
|Simulación agrícola, RPG
|Plataformas
|PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X
|Año de estreno
|2016
|Creador/es
|ConcernedApe (Eric Barone)
|Duración media de la partida
|Más de 120 horas
|Ideal para
|Jugadores que buscan sistemas sociales más profundos, además de la gestión de recursos y la artesanía
Stardew Valley es el actual líder indiscutible de los juegos de granja acogedores como Pokopia, y elgran actualización 1.6 lo hizo aún mejor. Heredas una granja en ruinas en un pequeño pueblo y pasas los días cultivando, criando animales, extrayendo minerales y conociendo a tus vecinos.
Cada PNJ tiene una historia, una agenda y misiones personales que se desbloquean a través de la amistad (o el romance). Si Pokopia’s ¿Te ha cautivado su relajante construcción del mundo? Stardew Valley ofrece un bucle similar con una capa social mucho más profunda que subyace debajo.
Puedes diseñar tu granja como más te guste. Hileras de arándanos en perfecto estado, una jungla caótica de cultivos dispersos o un imperio vitivinícola meticulosamente planificado: todas estas opciones son viables.
Stardew ValleyparesPokopia’s Un juego de construcción acogedor con el sistema social más profundo de esta lista. La agricultura, la artesanía y el desarrollo de la comunidad pueden absorber cientos de horas.
Los ciclos estacionales aportan variedad al ritmo, y las minas añaden peligro con combates, botines y enfrentamientos contra jefes. Es esa combinación la que hace que Stardew Valley uno de los juegos más completos, como Pokémon Pokopia en cualquier plataforma.
¿Qué distingueStardew Valley a diferencia de la mayoría de los juegos como Pokémon Pokopia es el peso emocional. Los personajes se enfrentan a la depresión, la insatisfacción profesional y la presión familiar. Ayudarles aporta un interés que no tienen los juegos de mundo abierto puros. Más de 300 000 opiniones abrumadoramente positivas en Steamdemuéstralo.
Mi veredicto: Aunque ya hayas jugado dos veces, seguirás encontrando secretos. Stardew Valley es un juego de granja como Pokopia que nunca deja de dar.
3. Viva Piñata [Un clásico juego de criaturas al estilo de Pokopia]
|Nuestra puntuación
|
Puntuación de Enebameter: 9,2/10
|Género
|Simulación de la vida, Colección de criaturas
|Plataformas
|Xbox 360, Xbox One (retrocompatible), PC
|Año de estreno
|2006
|Creador/es
|Rare / Microsoft Game Studios
|Duración media de la partida
|40-60 horas
|Ideal para
|Los jugadores a los que les encantan las mecánicas de construcción de hábitats y de atracción de criaturas de Pokopia
¡Viva la piñata! es el juego que Pokopia le debe más que a nadie, y si aún no lo has jugado, esta es tu señal. El concepto es prácticamente idéntico: cuida un jardín, da forma al entorno y observa cómo aparecen criaturas de colores según las condiciones que crees.
Planta las flores adecuadas, construye los estanques adecuados y un Quackberry se acercará contoneándose. Si satisfaces sus necesidades, se convertirá en un residente permanente. Este es el juego original de criaturas del tipo «constrúyelo y vendrán», como Pokopia.
Cada especie de piñata tiene requisitos específicos para visitarla, residir en ella y cortejarla. Además, Las relaciones entre depredadores y presas aportan una tensión real. Por ejemplo, un Syrupent (serpiente) se comerá a tus Mousemallows (ratones) si no los separas con una valla.
¡Viva la piñata! fue pionero en la fórmula de «construir hábitats para atraer a los animales» que Pokémon Pokopia sigue en marcha. La riqueza y el encanto de su ecosistema siguen siendo insuperables.
Ese delicado equilibrio que supone gestionar a docenas de criaturas con necesidades contrapuestas le da al juego un toque estratégico que ningún otro juego similar tiene Pokémon Pokopia siguen siendo iguales, incluso casi 20 años después.
Cada piñata cuenta con animaciones divertidas, sonidos únicos y un interior repleto de caramelos. La secuela, Viva Piñata: Problemas en el paraíso, amplió el juego con nuevos biomas y más de 100 especies. El único inconveniente es que está bloqueado en Xbox y PC. Aun así, juegos como Pokémon Pokopia Esta serie se merece una ovación de pie.
Mi veredicto: Si se adaptan los hábitats para atraer a nuevos Pokémon ¿Cuál fue tu parte favorita de Pokopia, ¡Viva la piñata! fue quien inventó esa alegría y sigue haciéndolo de maravilla.
4. Ooblets [Coleccionista de criaturas adorables, como Pokopia]
|Nuestra puntuación
|
Puntuación: 8,0/10
|Género
|Simulación agrícola, Coleccionista de criaturas
|Plataformas
|PC, Xbox One/Series X
|Año de estreno
|2022
|Creador/es
|Glumberland
|Duración media de la partida
|40-55 horas
|Ideal para
|Jugadores que buscan coleccionar criaturas sin el estrés del combate
Ooblets combina la colección de criaturas con la vida en el campo y en la ciudad en un juego tan decididamente idílico que podría curarte el mal humor.
Si lees nuestro Pokopiareseña y me cautivó su ambiente acogedor sin combates, Ooblets lleva esa filosofía aún más lejos. Ganas nuevas criaturas mediante concursos de baile con cartas. Desafío salvajeOoblets, jugar cartas de habilidad y ganar una semilla para cultivar una nueva Oobleten tu granja.
Más de 50 especies con variantes Gleamy habituales, poco comunes y extremadamente raras hacen que la colección tenga un gran atractivo. La obtención funciona así: Stardew Valley, pero tuOoblets aportar su granito de arena, utilizando Oobcoops para automatizar tareas.
Ooblets combina la colección de criaturas, la gestión de granjas y las batallas de baile en uno de los juegos más originales, como Pokopia en cualquier plataforma.
La valoración positiva del 91 % en Steam (Más de 1.300 opiniones) habla por sí solo. El avance puede resultar lento a mitad del juego, y las batallas de baile pueden carecer de cierta dificultad. Pero para juegos como Pokémon Pokopia que anteponen el ambiente al desafío, Ooblets es la opción ideal.
Mi veredicto: Solo las pruebas de baile ya hacen que Ooblets Vale la pena probarlo. Es pura personalidad de principio a fin.
5. Dragon Quest Builders 2 [Juego de construcción tipo sandbox similar a Pokopia]
|Nuestra puntuación
|
Puntuación: 9,0/10
|Género
|RPG de acción, construcción en mundo abierto
|Plataformas
|PC, Nintendo Switch, PS4
|Año de estreno
|2019
|Creador/es
|Omega Force / Square Enix
|Duración media de la partida
|60–100 horas
|Ideal para
|Jugadores a los que les encanta el juego de construcción tipo sandbox con una historia guiada de Pokopia
He aquí un dato curioso: el equipo de Omega Force que participó en el desarrollo Pokopiatambién construidoDragon Quest Builders 2. Si quieres saber dónde Pokopia’s De dónde viene el ADN de Sandbox, esto aclamadoDragon Questjuego es el modelo.
Juegas en el papel de un joven constructor en un mundo en el que una secta ha prohibido la construcción, y reconstruyes la civilización bloque a bloque con un encantador grupo de personajes no jugables que se instalan en las ciudades que creas.
Si construyes una cocina, los aldeanos empiezan a cocinar. Si construyes un dormitorio, duermen en él. Ese ciclo de retroalimentación refleja Pokopia’s analiza minuciosamente el sistema del hábitat y hace Dragon Quest Builders 2 uno de los juegos más satisfactorios desde el punto de vista narrativo, como Pokémon Pokopiadisponible.
Dragon Quest Builders 2 es el antepasado directo de Pokémon de Pokopia Mecánicas de construcción, creadas por el mismo equipo. Lo mejor de la construcción con bloques y la narrativa de los juegos de rol.
La historia, de más de 50 horas de duración, incluye una trama secundaria realmente conmovedora con Malroth, además de una isla de mundo abierto tras el juego sin restricciones.
Mi veredicto: Para cualquiera que esté buscando juegos como Pokémon Pokopia con un enfoque narrativo más marcado, Dragon Quest Builders 2 escribió el manual.
6. Slime Rancher 2 [Juego de cría de criaturas similar a Pokopia]
|Nuestra puntuación
|
Puntuación de Enebameter: 8,5/10
|Género
|Simulación de vida, Aventura
|Plataformas
|PC, Xbox Series X
|Año de estreno
|2022 (Acceso anticipado), 2024 (1.0)
|Creador/es
|Parque Monomi
|Duración media de la partida
|25-40 horas
|Ideal para
|Los jugadores a los que les encantaba el cuidado de las criaturas y la exploración en Pokopia
Slime Rancher 2 te transporta a la Isla Arcoíris con una mochila aspiradora y un único objetivo: recoger adorables slimes, alojarlos en corrales y vender sus plorts para sacar beneficio. Tanto este como Pokopiagirar en torno acuidar de simpáticas criaturas en un entorno que tú mismo creas y amplías.
DóndePokopia construye hábitats para Pokémon, Slime Rancher 2 te invita a cuidar de especies con dietas, estados de ánimo y comportamientos únicos en un extenso rancho personalizado.
Si alimentas a un limo con un tipo de plort, crearás un Largo híbrido con características combinadas. Si te pasas de la raya, darás lugar a un Tarr, una masa viscosa hostil que lo devora todo. Esa tensión entre riesgo y recompensa es lo que hace que este el mejor juego de granja el bucle se activa y proporciona Slime Rancher 2 una ventaja competitiva frente a otros juegos como Pokémon Pokopia que van a lo seguro.
Slime Rancher 2 clavos: el cuidado de los animales se une a la gestión de un rancho, igual que Pokémon Pokopia. Su colorido mundo y sus combinaciones de limos, en las que el riesgo se ve recompensado, irradian alegría.
Es más corto que Pokopia (unas 30 horas), pero cada hora está llena de color y encanto. Juegos como Pokémon Pokopia rara vez alcanzan este nivel de alegría pura.
Mi veredicto: Si te apetece ver a unas criaturas adorables correteando por tu rancho personalizado, Slime Rancher 2 es pura felicidad en forma de juego.
7. Mi estancia en Sandrock [Crear un simulador de vida como Pokopia]
|Nuestra puntuación
|
Puntuación de Enebameter: 8,2/10
|Género
|Simulación de vida, RPG, Creación
|Plataformas
|PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X
|Año de estreno
|2023
|Creador/es
|Pathea Games / PM Studios
|Duración media de la partida
|80-120 horas
|Ideal para
|Jugadores que buscan el ambiente de reconstrucción de pueblos de Pokopia con un sistema de creación más elaborado
Mi estancia en Sandrock te pone en la piel de un constructor que llega a un pueblo desértico en dificultades. Recoge chatarra, funde recursos y construye obras públicas que saquen a la comunidad del abismo.
Si eso te suena a… Pokopia’s trazar con herramientas eléctricas en lugar de Pokémon, vas por buen camino. Este juego te recompensa con avances tangibles a medida que se construyen los edificios y regresan los residentes.
El sistema de creación de este juego también es más completo que el de casi cualquier otro título de esta lista. Extrae minerales, refina materiales en distintas estaciones y monta máquinas complejas. Puedes entablar amistad, tener romances y casarse con más de 30 personajes no jugables, cada uno con sus propios horarios y tramas personales de varias partes: una profundidad social que lo distingue de la mayoría de los juegos como Pokémon Pokopia en el mercado.
Mi estancia en SandrockespejosPokopia’s Un ciclo de restauración de la ciudad con un toque de artesanía industrial y relaciones profundas con los PNJ.
Yo mismo lo cronometré más de 90 horas en mi primera partida y aún me quedaban encargos por terminar. Entre juegos como Pokémon Pokopia, este juego excepcional se centra por completo en la fantasía de la construcción de asentamientos.
Mi veredicto: If Pokopia’s la reconstrucción del asentamiento te tuvo despierto hasta pasada la medianoche, Mi estancia en Sandrock amplía esa sensación hasta convertirla en una RPG con más de 80 horas de juego.
8. Disney Dreamlight Valley [Un juego de construcción de pueblos acogedores al estilo de Pokopia]
|Nuestra puntuación
|
Puntuación de Enebameter: 7,8/10
|Género
|Simulación de vida, Aventura
|Plataformas
|PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X
|Año de estreno
|2022 (acceso anticipado), 2024 (juego gratuito)
|Creador/es
|Gameloft Montreal / Gameloft
|Duración media de la partida
|50-80 horas
|Ideal para
|Jugadores que buscan una experiencia de creación de mundos al estilo de Pokopia con personajes conocidos
Disney Dreamlight Valley te atrapa con una nostalgia que se convierte en arma, y lo digo como un cumplido. Si Pokopia te conquistó al permitirte interactuar con el querido Pokémon de una forma nueva, esto el mejor juego para pasar un rato agradable hace lo mismo con Disney and PixarIconos
Llegas a un pueblo asolado por espinas oscuras, y Tu misión es restaurar los biomas y entablar amistad Disney personajes, y devolver al valle su antiguo esplendor. El paralelismo con Pokopia’s La premisa de «reconstruir un Kanto en ruinas» resulta aquí bastante evidente.
Cada personaje (Moana, WALL-E, Scar) cuenta con un sistema de amistad, misiones y asignación de roles. Las opciones de personalización son muy amplias, desde la modelación del terreno y la reubicación de edificios hasta cientos de conjuntos de mobiliario temáticos. Es ese encanto propio de las franquicias lo que lo hace destacar entre juegos como Pokémon Pokopia, aunque la mecánica subyacente sea más sencilla.
Disney Dreamlight Valleyenvuelve elPokémon Pokopia fórmula para construir un pueblo en Disney magia. Hacer amistad con personajes emblemáticos mientras se restaura un valle te hace sentir la misma emoción.
Los sistemas de agricultura y artesanía son bastante superficiales en comparación con otros juegos como Pokémon Pokopia, pero en cuanto a encanto y nostalgia, Disney Dreamlight Valley ocupa un nicho muy concreto.
Mi veredicto: Dejando a un lado la superficialidad de la mecánica de creación, el encanto que tiene reconstruir un pueblo junto a Moana y WALL-E hará que quieras volver una y otra vez. Disney Dreamlight Valley cambia la profundidad por la nostalgia, y la apuesta da sus frutos.
9. Minería, artesanía [Juego de construcción tipo sandbox similar a Pokopia]
|Nuestra puntuación
|
Puntuación de Enebameter: 9,1/10
|Género
|Mundo abierto, Supervivencia, Aventura
|Plataformas
|PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X
|Año de estreno
|2011
|Creador/es
|Mojang Studios / Microsoft
|Duración media de la partida
|Más de 100 horas (sin límite real)
|Ideal para
|Jugadores que buscan una libertad creativa y unas posibilidades de construcción ilimitadas
Minería, artesanía podría parecer una elección extraña para una lista de juegos como Pokémon Pokopia, pero el vínculo es muy profundo. Pokopia’sdesarrolladores deOmega Force mencionado específicamente Minería, artesanía como influencia fundamental, y los críticos han calificado Pokopiauna mezcla deAnimal Crossing and Minería, artesaníacon unPokémonpiel.
El popularjuego de mundo abierto acciones que siguen ese ritmo de reunión, construcción y mejora que impulsa Pokopia, y aquí,Tu imaginación es el único límite. El modo creativo te ofrece bloques infinitos y total libertad para construir todo lo que puedas imaginar, desde castillos y granjas hasta una ciudad entera.
Minería, artesanía es la Fundación Sandbox Pokémon Pokopia en la que se basa. Su libertad creativa ilimitada y el mod Pixelmon lo convierten en una elección imprescindible.
El modo Supervivencia incorpora la recolección de recursos y criaturas hostiles para los jugadores que buscan un desafío. Y el mod Pixelmon añade, literalmentePokémon to Minería, artesanía – atrapar, luchar, criar, todo eso. Con más de 300 millones de copias vendidas, juegos como Pokémon Pokopiale debemos mucho aMinería, artesanía.
Mi veredicto: Si la parte del edificio que… Pokopiate agarró,Minería, artesanía te ofrece esa libertad, multiplicada por infinito.
10. Palworld [Juego de supervivencia de criaturas al estilo Pokopia]
|Nuestra puntuación
|
Puntuación de Enebameter: 7,5/10
|Género
|Supervivencia en mundo abierto, Coleccionista de criaturas
|Plataformas
|PC, Xbox One/Series X
|Año de estreno
|2024 (Acceso anticipado)
|Creador/es
|Pareja de mano
|Duración media de la partida
|50–100 horas
|Ideal para
|Jugadores que buscan la compañía de las criaturas de Pokopia en un combate de supervivencia
Palworld toma la compañía de la criatura que Pokopia lo aborda con delicadeza y lo introduce en un juego de supervivencia tipo sandbox con armas, construcción de bases y automatización de fábricas. Es el primo rebelde de la reunión familiar: ruidoso, polémico e imposible de ignorar.
Más de 25 millones de jugadores se unieron al juego durante el primer mes,y eljuegos comoPalworld la conversación siempre acaba volviendo a Pokopia. Capturas compañeros, los asignas a puestos de trabajo, los crías para mejorar sus estadísticas y luchas contra jefes.
El tono es todo lo contrario de Pokémon Pokopia. Es caótico, repetitivo y, a veces, absurdo. La gestión de la base tiene una profundidad sorprendente, con estructuras de varios niveles y líneas de producción automatizadas que llevan la fórmula de la recolección de criaturas más allá de lo que ofrecen la mayoría de los juegos similares, como Pokémon Pokopiase atrevería.
Palworld da la vuelta a la tierna criatura que cuida de Pokémon Pokopia en un juego de supervivencia de mundo abierto. Su enorme número de jugadores demuestra que esta fórmula funciona con un enfoque totalmente diferente.
Todavía está en acceso anticipado, así que surgen errores. Pero en juegos como Pokémon Pokopia, los aficionados que buscan coleccionar criaturas con un toque más crudo, Palworld cubre un vacío que ningún otro elemento de esta lista puede cubrir.
Mi veredicto: Si te interesa el lado (un poco) más oscuro y salvaje del coleccionismo de criaturas, PalworldgirosPokémon de Pokopia un concepto acogedor en una auténtica aventura de supervivencia.
Mi opinión general sobre los mejores juegos similares a Pokémon Pokopia
Tanto si estás pensando en… Pokémon Pokopia contra Animal Crossing o simplemente buscas algo nuevo, ten en cuenta que todos los juegos de esta lista recogen algo de lo que hace que juegos como Pokémon Pokopiaespecial.
La elección adecuada depende de qué parte de la experiencia te haya cautivado más.
El mejor punto de partida para juegos como Pokémon Pokopia¿Hoy?
- Por su capacidad para crear y decorar mundos en tiempo real → Animal Crossing: Nuevos Horizontes. Es elcon mejor valoraciónAnimal Crossingjuego que refleja el espíritu de creación de comunidad de Pokémon Pokopia mejor que cualquier otra opción disponible.
- Por la agricultura y los lazos sociales profundos → Stardew Valley. Las complejas tramas de los PNJ y los gratificantes ciclos de cultivo te mantendrán entretenido durante los próximos meses. El modo multijugador cooperativo para hasta cuatro jugadores aporta una nueva dimensión, y con un InterruptorDos partidos Con una parada por el camino, el momento no podría ser mejor.
- Para el ciclo «especie-hábitat» → ¡Viva la piñata!. Este juego fue el primero en aplicar esa fórmula y, casi 20 años después, sigue haciéndolo de forma brillante.
- Por la libertad del entorno de pruebas → Dragon Quest Builders 2. Comparte el ADN, en el sentido literal, con Pokémon Pokopiaa través de laOmega Forceequipo.
- Para algo más salvaje → Palworld. Lleva la colección de criaturas al terreno de la supervivencia caótica.
En total he pasado Más de 100 horas desde que terminé estos juegos Pokopia, y cada uno de ellos me provocaba esa sensación tan familiar de «solo una partida más». Esa es la seña de identidad de los mejores juegos como Pokémon Pokopia, y no creo que vaya a dejarlo en un futuro próximo.
Preguntas frecuentes
El mejor juego similar a Pokémon Pokopia is Animal Crossing: Nuevos Horizontes. CompartePokopia’s creación de mundos en tiempo real, terraformación y un enfoque centrado en la comunidad. Ambos juegos premian la creatividad y la paciencia con cientos de horas de juego relajante.
Pokémon Pokopia es un juego de simulación de vida y construcción de tipo «sandbox» para la Nintendo Switch 2. Juegas en el papel de un Ditto que reconstruye hábitats en un Kanto postapocalíptico mediante la artesanía, la agricultura y el establecimiento de amistades Pokémon.
No, Pokopia fIncluye 300 Pokémon seleccionados de las generaciones I a IX. Cada uno tiene rasgos de personalidad y preferencias de hábitat únicos, lo que contribuye a que juegos como Pokémon Pokopia tan centrados en la personalización del espacio.
Sí,Pokopia presenta grandes similitudes con Animal Crossing. Ambos incluyen relojes en tiempo real, terraformación, decoración y la creación de una comunidad de personajes simpáticos. Los críticos lo califican como Pokopiauna mezcla deAnimal Crossing andMinería, artesaníawith a Pokémongiro.
Sí, hay varios juegos de mundo abierto que captan Pokopia’s espíritu creativo y constructivo. Dragon Quest Builders 2 cuenta con el mismo equipo de desarrollo y un sistema de construcción por bloques. Minería, artesanía ofrece una libertad creativa ilimitada. Ambos se encuentran entre los mejores juegos de mundo abierto, como Pokémon Pokopia.