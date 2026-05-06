Nominados al Juego del Año 2025

The Juego del año(Chica del Año) 2025 La lista de nominados pone de manifiesto lo buen año que ha tenido el sector de los videojuegos.

Con el lanzamiento del Nintendo Switch 2, XboxCon la expansión de la industria hacia los videojuegos para consolas portátiles y un flujo constante de grandes éxitos tanto de estudios AAA como de equipos independientes, el año 2025 nos ha dejado títulos audaces, creativos y profundamente memorables.

Los seis candidatos al Juego del Año 2025 reflejan la variedad y la ambición del sector actual. Los nominados oficiales son:

A continuación, analizaré con más detalle por qué cada juego se ha ganado un puesto entre los mejores del año.

Juego del Año: ¿Cuál de los nominados a los Premios Game Awards 2025 se llevará el premio?

Los seisPremios Game Awards 2025 Cada uno de los nominados al Juego del Año representa un enfoque diferente del diseño de videojuegos moderno. A continuación, te ofrecemos un breve resumen de lo que los distingue:

Clair Obscur: Expedición 33 ahora ostenta el récord de mayor número de nominaciones en Premios de los videojuegos historia, todo un logro para un juego desarrollado fuera del ámbito tradicional de los juegos AAA. EstoClair Obscur: Expedición 33resumen destaca cómo este juego de rol por turnos combina acciones dinámicas en tiempo real con combates surrealistas, creando un ritmo que resulta a la vez táctico e inmediato.

El juego se desarrolla en un un mundo de fantasía en decadencia gobernado por la Pintora, una misteriosa figura que cada año borra de la existencia a todo un grupo de personas de una misma edad. Los jugadores dirigen la «Expedición Final», un grupo de personas condenadas de 33 años, en un intento desesperado por romper el ciclo.

¿Qué distingueClaroscuro Lo que la distingue es la seguridad con la que combina la ambición del cine de autor con una mecánica clara y accesible. Sus imágenes pictóricas y sus riesgos narrativos le valieron el reconocimiento de la crítica, pero fueron el combate híbrido y la profundidad temática los que consolidaron su lugar entre las mejores Nominado al Juego del Año 2025.

Para ser un título independiente de presupuesto medio, su inclusión entre los mejores juegos del año marca un cambio en la forma en que se premia la originalidad.

Death Stranding 2: En la playa sigue con la controvertida visión de Hideo Kojima de un mundo fracturado que se reconstruye a través de la conexión. Esta secuela amplía los fundamentos del primer juego al tiempo que introduce nuevos personajes, escenarios más amplios y un tono más surrealista.

Ambientada años después de la primera entrega, profundiza en el misterio que rodea a los episodios de extinción y a los extraños mecanismos de la playa.

La jugabilidad sigue siendo lento y pausado, en el que el desplazamiento, la gestión del peso y la narración cinematográfica ocupan un lugar central. Aunque a algunos jugadores les parece que su ritmo es controvertido, es difícil ignorar la enorme ambición que hay detrás de su dirección.

Tanto a nivel visual como narrativo, En la playa ofrece una de las atmósferas más singulares. No se trata tanto de la emoción del momento como de una tensión inquietante, un peso filosófico y una narrativa de largo recorrido —elementos que siguen situando la obra de Kojima en un terreno al que pocos desarrolladores se atreven a llegar.

De Nintendo vuelve a los juegos de plataformas en 3D con Donkey Kong Bananza aportó un soplo de aire fresco al género. El juego combina mecánicas nostálgicas con un diseño de niveles trepidante, permitiendo a DK abrirse paso a través de entornos destructibles para recoger gemas de Banandium y detener la amenaza corporativa de VoidCo.

Sus coloridos biomas, su rítmica mecánica de plataformas y su entrañable elenco de personajes lo convirtieron en uno de los favoritos del público. La nominación demuestra que, incluso en una era de vastos mundos abiertos y juegos con servicio en línea… los juegos clásicos de plataformas siguen cautivando tanto a los jugadores como a los jurados.

Supergiant Games vuelve con Hades II, una secuela que no solo se basa en su predecesora, sino que la hace evolucionar. En el centro de la historia se encuentra Melinoë, hermana de Zagreus, que se propone derrotar a Chronos y liberar a su familia de una línea temporal congelada. La estructura roguelike se mantiene intacta, pero el juego añade nuevas capas de complejidad con sistemas de diálogo más profundos, zonas ampliadas y opciones de combate más fluidas.

¿Qué es lo que hace queHades II destacar entre todos Premios de los videojuegos Lo que destaca de esta nominada es cómo combina velocidad, habilidad y narrativa sin perder nunca el ritmo. También es una prueba de que las franquicias independientes, si cuentan con el apoyo adecuado, pueden convertirse en referentes culturales sin sacrificar su identidad esencial. Con su mitología audaz y su dirección visual impecable, Hades II refuerza la idea de que las secuelas aún pueden sorprender, deleitar e innovar.

Tras años de silencio y especulaciones, Hollow Knight: Silksong por fin salió al mercado en 2025, ante una expectación abrumadora. Si quieres conocer más a fondo cómo evolucionaron su mecánica, su construcción del mundo y su diseño, no te pierdas nuestro Hollow Knight: Silksong resumen ya que la esperada secuela del aclamado metroidvania de Team Cherry amplía la fórmula con movimientos más precisos, un diseño de enemigos más elaborado y una estilo de combate ágil centrado en Hornet – un guerrero cautivo que recorre el reino de Pharloom en busca de respuestas y una vía de escape.

Silksong se mantiene fiel a sus raíces al tiempo que perfecciona cada detalle: la exploración resulta más fluida, la banda sonora realza cada momento y los gráficos dibujados a mano siguen siendo de una belleza cautivadora. Tras su dificultad se esconde un un profundo núcleo emocional y una narración cuidada que recompensa la paciencia.

Entre losNominados al Juego del Año 2025, Canción de seda destaca como un homenaje al talento artístico, la perseverancia y la maestría de los equipos reducidos. Su nominación no solo supone un reconocimiento a un gran juego, sino también un testimonio de lo que la dedicación a largo plazo puede lograr en un sector cada vez más dinámico.

A diferencia de la mayoría de los juegos de rol con un marcado carácter fantástico, Kingdom Come: Deliverance II se basa en el realismo histórico —y eso es precisamente lo que la hace única dentro de la programación de este año. Ambientada en la Bohemia del siglo XV, la secuela continúa la historia de Enrique de Skalitz, el hijo de un herrero convertido en caballero en formación, que ahora se abre camino en un mundo devastado por la guerra, el dolor y las dudas sobre la justicia.

El camino de Henry está marcado por pérdidas profundamente personales y por la agitación política que le rodea. Las opciones de diálogo tienen un peso real, y el mundo del juego no se basa en la magia ni en las profecías, sino en la fe, el miedo y unas instituciones imperfectas. Cada elección resulta humana y está fundamentada en la historia.

Its Nominación al Juego del Año 2025 va más allá de la calidad de la producción: es un guiño a la complejidad moral, a la narración envolvente y al valor de las secuelas con los pies en la tierra. En un sector repleto de espectáculo, Liberación II demuestra que todavía hay espacio para las historias que se desarrollan lentamente y se basan en la autenticidad, la investigación y la profundidad emocional.

¿Por qué es «Clair Obscur» la gran favorita este año?

Clair Obscur: Expedición 33 se ha convertido rápidamente en el título revelador de la temporada de premios de 2025. Con 12 nominaciones, más que cualquier otro juego, destaca tanto por el reconocimiento del jurado como por el interés que despierta entre la comunidad.

Los críticos han elogiado su emotiva narrativa, su innovadora combinación de combate por turnos y en tiempo real, y su mundo surrealista pero realista.

Al tratarse de una propiedad intelectual original creada por un equipo de tamaño medio, está a la altura de los grandes proyectos AAA, superando las expectativas en todo momento. Su éxito pone de relieve un cambio en el sector: las ideas audaces y sinceras pueden ahora competir al más alto nivel, independientemente del presupuesto. Puedes ver cómo le ha ido a este título destacado en el recuento final consultando Lista completa de ganadores de los Premios Game Awards 2025.

Mi opinión sobre los nominados al Juego del Año

Aunque cada uno de los Nominados al Juego del Año 2025 aporta algo único, Clair Obscur: Expedición 33 destaca como la más completa y atrevida del grupo. Su éxito de crítica, sus combates que fusionan géneros y su emotiva narrativa le dan ventaja de cara a la votación final.

Dicho esto, nada está garantizado. Con secuelas tan esperadas como Hades II and Death Stranding 2 entre otras cosas, y sorpresas como Canción de seda Ahora que por fin se va a lanzar, el jurado podría inclinarse en varias direcciones. Pero si la acogida inicial y el impacto general sirven de indicio, Claroscuro sigue siendo el favorito para Juego del año.

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