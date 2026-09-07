HSR del domingo: Descripción general de los personajes y Kit 2026

Este resumen dominical sobre HSR aborda su equipo, sus «Traces» y sus «Eidolons», además de analizar si realmente merece la pena intentarlo para conseguirlo. Sunday es un personaje de 5 estrellas del elemento Imaginario de la Ruta de la Armonía, y su mecánica se basa en hacer avanzar al instante a un aliado y a su invocación para que entren en acción, al tiempo que acumula potenciadores de CRIT.

Esta guía te explicará qué hacen realmente la habilidad, la habilidad definitiva y el talento de Sunday, analizará sus «Traces» y «Eidolons», y repasará su historial de banners y la situación de las recargas para que sepas si encaja en tu equipo.

Sunday de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Imaginario Camino Armonía Función Apoyo Lanzamiento Versión 2.7 (banner «La puerta hacia las estrellas»») Repeticiones Versión 3.4 (banner de «La puerta hacia las estrellas»»)



Versión 3.8 (banner de «La puerta hacia las estrellas»»)



Versión 4.2 (banner de «Indelible Coterie Phase 2») Actores de doblaje Griffin Puatu (EN)



Otsuka Takeo (JP)



Xu Xiang (CH)



Kang Seong-woo (KR) Valoración general EX Valoraciones de Endgame Memoria del caos: EX



Ficción pura: S



Sombra apocalíptica: S

Historia y trasfondo: ¿Quién es Sunday en Honkai Star Rail?

El domingo pertenece a Penacony y está vinculado a una organización conocida simplemente como «la Orden», y su propia trama de presentación se apoya en gran medida en la idea de alguien que en su día llevó a cabo los designios de esa Orden y que ahora se encuentra a la deriva tras la desaparición de su propósito. El marco que lo rodea es deliberadamente discreto: un viajero al que le han cortado las alas, que aún está tratando de averiguar adónde se supone que deben llevarle sus propios pasos.

Esa presentación contenida, casi melancólica, se refleja en su forma de jugar. Sunday no se hace notar con cifras llamativas, como hace un causante de daño. Su valor se aprecia en lo mucho más fluido que se vuelve el orden de turno de tu equipo una vez que está activo, lo que encaja con un personaje presentado como alguien que, discretamente, mantiene unido un sistema a punto de desmoronarse.

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Explicación del kit de Sunday

Todo el kit de Sunday gira en torno a una única idea: dar a un aliado una acción extra en ese mismo instante y, a continuación, hacer que esa acción tenga más impacto. Su habilidad, «Bendición del papel y los ritos», le permite elegir a un personaje aliado y a su invocación (si tiene alguna, como el Señor del Rayo de Jing Yuan o Numby de Topaz) para que actúen de inmediato, al tiempo que aumenta el daño infligido por ese objetivo durante un par de turnos.

Si el objetivo tiene una invocación, ese aumento de daño recibe un impulso adicional, razón por la cual Sunday se adapta tan bien, en concreto, a compañeros de equipo basados en invocaciones.

Su habilidad definitiva, «Oda a la caricia y Cicatrix», restaura una cantidad considerable de energía a un aliado elegido y convierte tanto a ese aliado como a su invocación en lo que el juego denomina «Los Beatificados», un estado que aumenta su daño crítico en función de un porcentaje del propio daño crítico de Sunday. Solo el objetivo más reciente de su habilidad definitiva mantiene el estado de «Los Beatificados» en cada momento, y este se desvanece un turno antes si el propio Sunday queda noqueado.

Su talento, «El cuerpo afligido», añade una mejora a la probabilidad de crítico a cualquier aliado sobre el que utilice su habilidad, lo que se suma perfectamente al daño crítico de su habilidad definitiva. Entre el avance de acción de la habilidad, la tasa de crítico del talento y el daño crítico de la habilidad definitiva, Sunday convierte a un compañero hipercarry en una máquina de críticos genuinamente más consistente sin necesidad de utilizar su propio turno para infligir daño.

Su técnica, «Los misterios gloriosos», aplica de forma anticipada una mejora de daño adicional al primer aliado en el que utilice su habilidad una vez que comience la siguiente batalla, lo que supone una forma limpia de iniciar un combate ya potenciado.

Resumen de los «Traces» y «Eidolons» de Sunday

A continuación se explica qué hace realmente cada una de las «Trazas» de Sunday, seguidas de sus «Eidolones».

Las «Traces» de Sunday

Su ataque básico, «Admonición resplandeciente», inflige daño imaginario equivalente a hasta el 100 % del ataque de Sunday a un enemigo. Es la habilidad que menos utilizará, ya que casi todos los turnos que tiene los dedica a preparar a otro personaje.

Su habilidad, «Bendición del papel y los ritos», aumenta el daño infligido por el objetivo hasta un 30 %, con un 50 % adicional si dicho objetivo tiene una invocación, y dura 2 turnos. Si se utiliza en un aliado que ya se encuentre bajo el efecto de «El Beatificado», también se recupera 1 punto de habilidad, y no puede activar la parte de acción inmediata del efecto si se utiliza en otro personaje de Harmony.

Su habilidad definitiva, «Oda a la caricia y la cicatriz», restaura energía equivalente al 20 % de la energía máxima del objetivo y le aplica «El Beatificado», lo que aumenta el daño crítico hasta un 30,0 % del propio daño crítico de Sunday más un 12,0 % fijo, durante 3 turnos.

Su talento, «El cuerpo afligido», aumenta la tasa de crítico del objetivo de la habilidad hasta un 20,0 % durante 3 turnos, lo que permite mantener estable la tasa de crítico de un hipercarry sin mermar su propio presupuesto de estadísticas secundarias.

Técnica de Sunday Los misterios gloriosos Tras su uso, la primera vez que Sunday utilice una habilidad sobre un aliado en la siguiente batalla, el daño infligido por ese objetivo aumenta un 50 %, con una duración de 2 turnos.

Habilidades adicionales de Sunday Anhelo del día de descanso Al usar la habilidad definitiva, si la energía regenerada del objetivo fuera inferior a 40, se eleva a 40. Barrido exaltado Al comenzar la batalla, Sunday regenera 25 de energía. Refugio en la palma Al usar la Habilidad, elimina 1 efecto negativo del objetivo.

Bonificaciones de estadísticas de Sunday (total) +37,3 % de daño crítico +12,5 % DEF +18,0 % de resistencia a efectos

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Los Eidolones del domingo

E1, «El silencio del milenio», permite que el objetivo de la habilidad ignore el 16 % de la DEF del enemigo y que su invocación ignore el 40 % de la DEF del enemigo durante 2 turnos, lo que supone un aumento de daño sencillo y sustancial para quienquiera que Sunday esté potenciando. Este es el Eidolón al que la mayoría de los jugadores deberían dar prioridad.

E2, «La fe supera a la fragilidad», recupera 2 puntos de habilidad tras el primer uso de la habilidad definitiva de Sunday y aumenta el daño infligido por «The Beatified» en un 30 %. Por lo general, se considera el mejor punto en el que detenerse para cualquiera que invierta en los Eidolones de Sunday, ya que combina la recuperación de PS con otro aumento real del daño para su objetivo potenciado.

Los talentos E3 a E5 tienen menor prioridad y, en su mayoría, solo aceleran el aumento de los niveles de sus habilidades: el E3 eleva los límites máximos de su habilidad definitiva y de su ataque básico, y el E5 hace lo mismo con su habilidad y su talento. Ninguno de ellos cambia el funcionamiento de su kit.

E6, «El amanecer de la cacofonía sideral», hace que la mejora de la tasa de crítico del talento sea acumulable hasta 3 veces, amplía su duración, permite que su habilidad definitiva también la aplique y convierte cualquier tasa de crítico superior al 100 % en el objetivo potenciado en daño crítico adicional. Es una mejora realmente potente que eleva el techo para los equipos de hipercarry optimizados al máximo, aunque requiere una inversión considerable, propia de los grandes gastadores, para alcanzarla.

Evaluación del meta de Honkai Star Rail del domingo: ¿es Sunday un buen personaje?

El domingo es una apuesta segura, especialmente para equipos basados en la sinergia entre hipercarry de avance rápido y personajes que utilizan invocaciones.

Clasificación de niveles de Sunday Valoración general EX Clasificaciones de final de partida Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: S



Sombra Apocalíptica: S

El valor de Sunday reside en la capacidad de acumular tres efectos a la vez en un compañero de equipo: una acción extra inmediata, una mejora a la tasa de críticos y una mejora al daño crítico. Esa combinación es lo que eleva tanto sus puntuaciones de endgame tanto en «Memoria del caos» como en «Ficción pura» y «Sombra apocalíptica», ya que cualquier hipercarry que obtenga una acción gratuita y totalmente potenciada resulta valioso en cualquier modo.

Su sinergia de invocación también le otorga un potencial de crecimiento cada vez mayor, ya que cada nuevo DPS basado en invocación que se añada al juego es otro personaje con el que su kit crea sinergia.

Cómo conseguir a Sunday en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Sunday es un personaje de 5 estrellas de edición limitada, por lo que solo se puede obtener de su propio Warp de evento de personaje (banner «La puerta hacia las estrellas»») mientras esté activo, y no del Warp estándar permanente. Un único intento en su banner cuesta un Pase Especial de Star Rail, que se puede comprar con 160 Jades Estelares. Para los jugadores que realicen recargas, los «Oneiric Shards» se convierten a razón de 1:1 con «Jades Estelares».

Recuerda que, si tienes pensado hacer una recarga para conseguir a Sunday, sus Eidolons o su característico «Light Cone», siempre merece la pena echar un vistazo a las bonificaciones por recarga de «Oneiric Shard» de la tienda , los paquetes por tiempo limitado, el «Nameless Honor Battle Pass» y el «Express Supply Pass» antes de comprar nada. Esto aumentará considerablemente el valor de tus recargas y te proporcionará más tiradas por cada gasto.

La última reaparición de Sunday se encuentra en el banner de la Fase 2 de «La Cofradía Indeleble» durante la Versión 4.2, que estará disponible del 13 de mayo de 2026 al 1 de junio de 2026. Por el momento, no se ha anunciado ninguna reaparición de Sunday.

Veredicto: ¿Deberías hacer tiradas por Sunday en 2026?

Sunday es uno de los apoyos con los que resulta más fácil construir un equipo de hipercarry, ya que su habilidad, su talento y su habilidad definitiva impactan todos en el mismo objetivo y lo convierten en un atacante más rápido y con mayor potencia de ataque durante un par de turnos. Es una elección especialmente buena si tu cuenta ya cuenta con un DPS basado en invocaciones, como Jing Yuan o Topaz, a medio completar en tu plantilla, ya que su kit se ha diseñado claramente pensando en ellos.

Incluso fuera de los equipos de invocadores, sus potenciadores de CRIT y su avance de acción lo convierten en una elección genuinamente flexible para casi cualquier hipercarry de objetivo único.

La contrapartida es la gestión de la energía en su propio conjunto de habilidades si no utilizas un Light Cone centrado en la energía, y el hecho de que su sinergia característica con los personajes de invocación sigue siendo una plantilla de compañeros de equipo en crecimiento, aunque aún no muy amplia. Sigue siendo una excelente elección para Harmony incluso sin ellos, aunque no se aproveche al máximo.

Ventajas Contras ✅ Otorga un avance de acción del 100 % a un único objetivo mediante su habilidad



✅ Acumula mejoras de tasa de crítico y daño crítico de larga duración en un aliado



✅ Restaura una cantidad mínima de energía al objetivo de su mejora mediante su habilidad definitiva



✅ Se mantiene prácticamente neutro en cuanto a SP incluso antes de lanzar su característico cono



de luz ✅ Es especialmente potente con compañeros de equipo basados en invocaciones, como Jing Yuan y Topaz



✅ Cuenta con una eliminación de debuffs integrada en su habilidad ❌ Puede tener problemas de energía si no cuenta con un «Cono



de luz» enfocado a la energía ❌ La restauración de energía de su habilidad definitiva se desperdicia en personajes



sin energía ❌ Sigue teniendo una selección limitada de carries basados en invocaciones que puedan aprovechar al máximo su kit

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