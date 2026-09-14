Los mejores conos de luz Aventurine Waveflair HSR 2026

Conseguir el mejor «Aventurine Waveflair Light Cone» es fundamental para liberar todo su potencial de daño en Honkai Star Rail. Tu elección debe garantizar que sus índices de críticos, sus valores de velocidad y sus multiplicadores de «Elation» se alineen a la perfección para superar los enfrentamientos más difíciles. Esta guía recoge los mejores «Light Cones» para Aventurine Waveflair, desde el mejor para su rol hasta la opción más potente para jugadores F2P.

Antes de elegir el mejor «Light Cone» de Aventurine Waveflair para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Aventurine Waveflair sigue la ruta de la «Elation». Aunque físicamente puede equiparse un «Light Cone» de cualquier Sendero para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un «Light Cone» de «Elation».

Clasificación de los mejores conos de luz para Aventurine Waveflair (resumen)

Puesto Cono de luz Por qué ocupa este puesto 1 Summer surfea las olas Opción insignia de cinco estrellas que ofrece una enorme tasa de CRIT, SPD adicional y multiplicadores de daño específicos de Elation. 2 Bienvenido a la Ciudad Cósmica Alternativa de cinco estrellas de primer nivel que proporciona una valiosa SPD y permite que los ataques de «Euforia» ignoren la DEF del enemigo. 3 Hasta que las flores vuelvan a florecer Excelente opción de cinco estrellas que otorga daño crítico, tasa de regeneración de energía y hace que los enemigos reciban más daño. 4 La buena suerte de hoy Cono de luz de cuatro estrellas de alto rendimiento del Pase de Batalla que ofrece bonificaciones acumulables de Euforia y una sólida tasa de CRIT. 5 Euforia rebosante de bendiciones Cono de cinco estrellas de primera categoría, gratuito y obtenible en la Tienda de Herta, que proporciona estadísticas base elevadas y escalabilidad ofensiva.

Summer surfea las olas: el mejor para el puesto

«El verano cabalga sobre las olas» es, sin lugar a dudas, el mejor «Light Cone» para Aventurine Waveflair en todos los modos de combate de Honkai Star Rail. Este «Light Cone» emblemático de cinco estrellas otorga una tasa de crítico base considerable desde el primer momento, lo que reduce drásticamente la carga de estadísticas secundarias de las reliquias necesaria para lograr una consistencia crítica óptima.

Además, proporciona a Waveflair una valiosa velocidad de combate, lo que le permite superar fácilmente el umbral de 140 de velocidad exigido por su habilidad de bonificación A2 para desbloquear una enorme escalada del daño de «Elation».

Al ser el Light Cone exclusivo oficial, potencia directamente sus secuencias ofensivas principales. La pasiva proporciona una amplificación directa del daño infligido por «Elation», multiplicando tanto el impacto inicial como los golpes rebotantes posteriores de «Salud: Por el esplendor del verano»».

Para aquellos que busquéis llevar a vuestro Waveflair de Aventurina al máximo rendimiento posible, este «Light Cone» exclusivo es único en su clase y, sin duda, merece la pena intentarlo.

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Las mejores alternativas a «El verano cabalga sobre las olas»

«Bienvenido a la Ciudad Cósmica» es una de las mejores alternativas limitadas de cinco estrellas para él. Esta carta otorga un aumento sustancial a la SPD de quien la lleva, lo que ayuda a Aventurine Waveflair a alcanzar sus umbrales pasivos sin sacrificar las estadísticas principales de ataque de sus reliquias.

Además, permite que sus ataques de «Elation» ignoren el 20 % de la DEF del enemigo en Superposición 1, lo que genera una amplificación de daño excepcional contra jefes con armaduras pesadas en «Recuerdo del caos»».

«Hasta que las flores vuelvan a florecer» es otra formidable alternativa de cinco estrellas. Otorga una enorme bonificación al daño crítico, junto con un aumento de la tasa de regeneración de energía que se adapta a la reserva máxima de energía de quien la lleva.

Cada vez que se ejecuta una habilidad de «Elation», inflige un estado de vulnerabilidad a todos los enemigos que amplifica el daño que reciben de todos los miembros del grupo durante dos turnos, lo que la convierte en un multiplicador de fuerza estelar para equipos con doble DPS.

«La suerte de hoy» es uno de los conos de luz Aventurine Waveflair de cuatro estrellas más potentes. Se puede obtener a través del pase de batalla de pago «Honor sin nombre», y proporciona una tasa de crítico incondicional, además de bonificaciones de «Elation» acumulables cada vez que se lanza una habilidad de «Elation».

Por otra parte, aunque es muy competitivo frente a las opciones de cinco estrellas de nivel básico en los rangos más altos de Superposición, hay que tener en cuenta que este Cono de Luz requiere la compra del nivel premium del Pase de Batalla y no se puede conseguir jugando de forma gratuita.

El mejor cono de luz F2P para Aventurine Waveflair

«Euforia rebosante de bendiciones» se erige como el cono de luz definitivo de Aventurine Waveflair para los pioneros que cuidan su presupuesto. Se puede obtener directamente en la Tienda de Herta del Universo Simulado utilizando Bonos de Herta que se pueden conseguir jugando, por lo que cualquier jugador puede adquirir y mejorar este cono de luz hasta el nivel 5 de Superposición de forma totalmente gratuita.

Este cono de luz de cinco estrellas proporciona excelentes estadísticas básicas de PV y Ataque que superan con creces a las alternativas de gacha de cuatro estrellas. En combate, otorga un aumento porcentual incondicional del Ataque, lo que eleva todos los cálculos de daño de sus habilidades.

Además, al elegir como objetivo a aliados con habilidades de apoyo o al utilizar su «burst», se activa una bonificación de «Elation» escalable, lo que le proporciona una base de estadísticas fiable con la que los jugadores podrán superar fácilmente «Recuerdo del caos»», «Pure Fiction» y «Sombra apocalíptica»». ¡Sin tiradas, sin problema!

Veredicto: ¿Qué «Light Cone» deberías darle a Aventurine Waveflair?

«El verano cabalga sobre las olas» es la mejor opción para el «Aventurine Waveflair» si tu presupuesto de «Stellar Jade» es lo suficientemente elevado como para participar en el banner del «Light Cone». La combinación de la consistencia en la tasa de críticos, la escalabilidad pasiva de la velocidad y las bonificaciones directas de daño de «Elation» crea un flujo de combate fluido que ninguna otra carta puede igualar por completo.

Para aquellos que busquéis el mejor Light Cone para Aventurine Waveflair sin gastar moneda premium, equipar «Alegría rebosante de bendiciones» de la tienda de Herta proporciona un Light Cone fiable y con estadísticas elevadas que permite afrontar sin problemas todo el contenido de final de juego.

Los jugadores que compran habitualmente «Honor sin nombre» también pueden equiparse cómodamente con «Buena suerte de hoy» para obtener un excelente rendimiento de cuatro estrellas. Como mención especial, puedes utilizar «Las aventuras de Mushy Shroomy» si quieres un buen cono de luz para jugadores gratuitos que se pueda comprar en la Tienda del Manifiesto del Cono de Luz. Resulta especialmente eficaz si hay otras unidades de Elation en el equipo de Aventurine Waveflair que también lo equipen.

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