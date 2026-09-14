Los mejores conos de luz Welt HSR 2026

Elegir el mejor «Welt Light Cone» de entre los que ya tienes o los que piensas conseguir es fundamental para aprovechar al máximo su potencial de aplicación de debuffs y de daño en las fases más avanzadas del juego en Honkai Star Rail. Esta guía recoge a continuación los mejores «Light Cones» de Welt que se adaptan mejor a su estilo de juego, desde su opción característica hasta la alternativa más potente para jugadores F2P, para que puedas equiparlo sin tener que ir a ciegas.

Pero antes de elegir el mejor «Light Cone» de Welt para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Welt sigue el Camino de la Nihilidad. Aunque puede equiparse con un «Light Cone» de cualquier Camino para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un «Light Cone» del Camino de la Nihilidad.

Clasificación de los mejores conos de luz para Welt (TL;DR)

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 «Las mentiras bailan con la brisa» Potente opción ofensiva de cinco estrellas que potencia los multiplicadores de daño personal, las estadísticas críticas y la eficacia en el control de turnos. 2 Tantas primaveras Excelente alternativa de cinco estrellas que proporciona una tasa de acierto de efectos considerable y un debuff de vulnerabilidad adicional que potencia el daño del grupo. 3 En nombre del mundo Opción emblemática de cinco estrellas que proporciona daño adicional contra objetivos con debuffs, tasa de acierto de efectos de habilidad y un alto escalado de ATK. 4 Antes de que comience la misión tutorial El mejor cono de cuatro estrellas para jugadores F2P de eventos o de la Tienda de Herta, que otorga un 40 % de índice de acierto de efectos y reembolsos de energía contra enemigos con la DEF reducida. 5 La resolución brilla como perlas de sudor Excelente cono de cuatro estrellas de gran utilidad que inflige «Atrapado» al impactar para reducir la DEF del enemigo para todo el equipo. 6 Buenas noches y que duermas bien La mejor opción de daño de cuatro estrellas, que acumula hasta un 72 % de aumento de daño contra enemigos que sufren múltiples debuffs.

«Las mentiras bailan con la brisa» – La mejor opción para su ranura

«Las mentiras bailan con la brisa» es el Light Cone más adecuado para Welt, ya que le proporciona un aumento sustancial y fijo de SPD que acelera de forma natural la rotación de sus turnos. Cada vez que ataca, ofrece una utilidad inmensa al desbaratar las defensas enemigas mediante el estado «Bamboozle».

Y lo que es mejor aún, si llevas su velocidad hasta el umbral de 170, se suma la desventaja adicional «Theft», lo que maximiza la reducción de la defensa del enemigo y dispara el daño total infligido por tu equipo.

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Las mejores alternativas a «Las mentiras bailan con la brisa»

«Esas muchas fuentes» es una de sus mejores alternativas limitadas de cinco estrellas. Este cono de luz proporciona un generoso aumento base de la tasa de acierto de efectos, lo que garantiza que las desventajas de Welt se apliquen de forma consistente contra jefes de alta resistencia en «Recuerdo del caos»».

Cuando quien lo lleva inflige un ataque, aplica un estado de «Sin armadura» que hace que los enemigos afectados reciban entre un 10 % y un 18 % más de daño de todas las fuentes. Esta vulnerabilidad se multiplica con la propia desventaja «Ingrávido» de Welt, lo que lo convierte en una opción extraordinaria para composiciones de equipo centradas en las desventajas.

Puede que «En nombre del mundo» ya no sea, sin lugar a dudas, el mejor «Light Cone» para Welt, pero sigue siendo una opción sólida si lo que buscas es mejorar específicamente su DPS secundario.

Al ser su Light Cone de cinco estrellas característico, refuerza directamente sus mecánicas principales al aumentar en un 24 % el daño que inflige el portador a los enemigos con debuffs en el nivel 1 de Superposición. Dado que Welt ralentiza de forma inherente a los enemigos y activa «Encarcelamiento», esta amplificación de daño permanece activa de forma permanente durante el combate.

Al activar su habilidad, se obtiene un aumento del 18 % en la tasa de acierto de efectos y un incremento del 24 % en el ATK para ese ataque. Esta bonificación específica a la tasa de acierto de efectos permite que sus golpes «Imaginary» rebotantes infligan de forma fiable su reducción de velocidad del 10 %, lo que reduce el umbral de subestadísticas requerido en sus reliquias.

«La determinación brilla como perlas de sudor» es una alternativa de cuatro estrellas a «Welt Light Cone» centrada en la utilidad. Cada vez que el portador golpea a un enemigo, tiene una probabilidad de infligir el estado «Atrapado», lo que reduce la DEF del enemigo hasta un 16 % durante 1 turno.

Dado que la habilidad de Welt ataca tres veces por separado, activa esta reducción de DEF con una consistencia excepcional, lo que lo convierte en un apoyo de primer orden para reducir la defensa de hipercarries como Acheron y Dr. Ratio.

«Buenas noches y que duermas bien» es una de sus cartas de daño de cuatro estrellas más eficaces. Aumenta el daño infligido por quien la lleva en un 12 % por cada efecto negativo aplicado al objetivo, y se acumula hasta tres veces, lo que supone un aumento del daño del 36 % en el nivel 1 de Superposición. Dado que Welt aplica de forma inherente «Ralentización», «Encarcelamiento» y «Ingravidez», mantiene el máximo de acumulaciones de daño sin necesidad de ayuda externa de sus compañeros de equipo.

El mejor cono de luz F2P para Welt

«Antes de que comience la misión tutorial» es, sin duda, el mejor cono de luz gratuito para Welt destinado a todos los Trailblazers que cuidáis vuestro presupuesto. Distribuido originalmente a través del evento «Starhunt Game» y ahora disponible en la Tienda de Herta, este cono de luz de cuatro estrellas ofrece una utilidad sin precedentes para los personajes de Nihility sin necesidad de realizar ningún salto a banners premium.

En Superposición 1, esta carta proporciona un valioso aumento del 20 % en la tasa de acierto de efectos, lo que alivia los requisitos de precisión de Welt y permite a los jugadores invertir en estadísticas secundarias centradas en el ataque o la velocidad.

Además, regenera 4 de energía cada vez que el portador ataca a un enemigo cuya DEF se haya visto reducida. Cuando se utiliza junto a aliados que merman la defensa, como Silver Wolf o Pela, o al activar la reducción de defensa mediante su debuff «Weightless», esta regeneración de energía acelera la recarga de la habilidad definitiva de Welt, lo que le permite atrapar a las oleadas enemigas con frecuentes efectos de control de masas.

Veredicto: ¿Qué «Light Cone» deberías darle a Welt?

«Las mentiras bailan con la brisa» es el mejor Light Cone para Welt, a pesar de ser la carta insignia de Cipher. Al proporcionar unas estadísticas base elevadas y potenciar los atributos críticos, este Light Cone se adapta perfectamente a las configuraciones híbridas de Welt con sub-DPS. Si en tu cuenta juegas con Welt junto a personajes de apoyo como Sparkle o Robin, esta carta transforma su habilidad rebotante y su habilidad definitiva de agujero negro en formidables ráfagas ofensivas.

«En nombre del mundo», el cono de luz exclusivo de Welt, sigue siendo una buena opción si lo tienes, especialmente para configuraciones de sub-DPS centradas en el daño personal puro. Proporciona un aumento incondicional del daño contra enemigos con debuffs, además de un aumento de la tasa de acierto de efectos y del ATK cada vez que Welt desata su habilidad.

Si buscas el mejor «Light Cone» para Welt sin gastar moneda premium, «Antes de que comience la misión tutorial» ofrece una tasa de acierto de efectos y un ciclo de energía sin igual. Para amplificar el daño de todo el equipo, equipar «La determinación brilla como perlas de sudor» proporciona una reducción de DEF indispensable que beneficia a todos los atacantes aliados.

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