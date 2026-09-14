La mejor configuración de Welt, equipo y eidolones para HSR 2026

Esta guía abarca los conos de luz, las reliquias, la prioridad de trazas, la prioridad de estadísticas, los equipos y las valoraciones de Eidolon para la mejor configuración de Welt, junto con los costes completos de los materiales de ascensión y trazas, con el fin de ayudarte a alcanzar el máximo rendimiento en todos los modos de juego de final de partida.

Welt es uno de los activos más versátiles y valiosos desde el punto de vista estratégico en Honkai Star Rail. Siguiendo el Camino de la Nihilidad y empuñando el elemento Imaginario, este veterano héroe del Astral Express domina el combate mediante el retraso de acciones, la supresión continua de la velocidad y la imposición de vulnerabilidad defensiva.

Dominar a este personaje requiere equilibrar sus puntos de ruptura de velocidad, garantizar una alta tasa de acierto de efectos y emparejarlo con compañeros de equipo que puedan sacar partido de los adversarios debilitados.

Resumen: la mejor configuración de Welt de un vistazo

El mejor cono de luz «Las mentiras bailan con la brisa» Mejor alternativa de Light Cone para jugadores F2P Antes de que comience la misión tutorial El mejor conjunto de reliquias Línea del Águila del Crepúsculo (4 piezas) El mejor conjunto de adornos planares Empresa Comercial Pancósmica (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: tasa de acierto de efectos o tasa



de crítico Botas: velocidad



Esfera planar: bonificación



de daño imaginario Cuerda de enlace: tasa de regeneración de energía o % de ataque Prioridad de estadísticas secundarias Índice de acierto de efectos > VEL > Índice de crítico / Daño crítico > % de ataque Mejor equipo (general) Acheron (DPS)



Welt (Apoyo)



Lobo Plateado (Apoyo)



Dan Heng Permansor Terrae (Apoyo) Mejor equipo (F2P) Dan Heng (DPS)



Welt (Apoyo)



Asta (Apoyo)



Gallagher (Apoyo)

Cómo jugar con Welt: rotación y consejos

Jugar con Welt consiste fundamentalmente en alternar sus habilidades de control de masas para mantener un control total sobre la secuencia de acciones del enemigo. Su mecánica característica gira en torno a ralentizar a los objetivos con su Habilidad, activar daño adicional imaginario con su Talento y desplegar su Habilidad Definitiva para infligir «Encarcelamiento» junto con el estado de «Ingravidez».

Inicia los combates lanzando su técnica, «Encarcelamiento gravitacional», para generar un campo gravitatorio de 15 segundos en el mundo exterior. Al entrar en combate, esta habilidad tiene una probabilidad base del 100 % de aprisionar inmediatamente a todos los enemigos durante 1 turno, retrasando sus acciones un 20 % y ralentizándolos un 10 %.

Este retraso inicial permite que todo tu equipo actúe más rápido, lo que genera un impulso ofensivo antes de que las élites enemigas puedan establecer patrones de ataque peligrosos.

Durante los turnos de combate activos, lanza su Habilidad, «Borde del Vacío», contra los objetivos principales para asestar tres golpes imaginarios que rebotan. Cada impacto tiene una probabilidad base del 75 % de reducir la SPD del enemigo en un 10 % durante 2 turnos.

Una vez que los objetivos están ralentizados, su talento, «Distorsión temporal», se activa con cada impacto posterior para infligir daño «Imaginario» adicional. Cuando su habilidad definitiva de 120 de energía, «Agujero negro sintético», esté completamente cargada, actívala para atrapar a todos los enemigos en un agujero negro, infligiendo «Encarcelamiento», aplicando la desventaja «Ingravidez» y retrasando los turnos enemigos hasta un 40 %.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Los mejores conos de luz para Welt

«Las mentiras bailan con la brisa» (el cono de luz característico de Cipher) es una formidable opción ofensiva de cinco estrellas y la mejor elección para Welt. Ofrece unas estadísticas base excepcionales, potencia el escalado de daño personal y mejora el rendimiento crítico, lo que resulta ideal para los Trailblazers que construyen a Welt como un carry secundario agresivo en composiciones híbridas.

«Esas muchas fuentes» es una excelente alternativa de cinco estrellas. Proporciona una tasa de acierto de efectos considerable e inflige un estado adicional de «Sin armadura» al impactar, lo que hace que los enemigos reciban entre un 10 % y un 18 % más de daño de todas las fuentes. Esta vulnerabilidad se acumula de forma multiplicativa con los propios debuffs de Welt, lo que la convierte en una opción extraordinaria para configuraciones orientadas al apoyo.

«En nombre del mundo»» es el cono de luz de cinco estrellas característico de Welt. Aumenta el daño infligido a los enemigos con debuffs en un 24 %, al tiempo que otorga un aumento del 18 % en la tasa de acierto de efectos y una bonificación de ataque del 24 % cada vez que activa su habilidad.

«Antes de que comience la misión tutorial» es la mejor opción gratuita de cuatro estrellas de Welt; se obtenía originalmente en el evento «Starhunt Game» y ahora se puede comprar en la tienda de Herta. Proporciona un enorme aumento del 40 % en la tasa de acierto de efectos y regenera 8 de energía cada vez que quien lo lleva ataca a un enemigo con la DEF reducida. Cuando se combina con compañeros de equipo que reducen la DEF o con su propia desventaja «Ingravidez», este «Cono de luz» le permite rotar rápidamente sus habilidades definitivas.

«La determinación brilla como perlas de sudor» ofrece una utilidad excepcional para todo el equipo. Cada vez que Welt ataca, este cono tiene una probabilidad de infligir el estado «Atrapado», lo que reduce la DEF del enemigo hasta un 16 % durante 1 turno. Dado que la habilidad de Welt golpea varias veces, activa este debuff de forma fiable, convirtiéndolo en un apoyo de primer orden para reducir la defensa.

«Buenas noches y que duermas bien» es un cono de luz de cuatro estrellas centrado en el daño. Aumenta el daño del portador hasta un 24 % por cada debuff que tenga el objetivo, acumulándose hasta tres veces para un aumento total del daño del 72 %. Dado que Welt aplica de forma inherente los efectos «Ralentización», «Encarcelamiento» y «Ingravidez», mantiene el número máximo de acumulaciones sin esfuerzo.

Si quieres conocer con más detalle los mejores conos de luz de Welt, echa un vistazo a nuestra guía «Los mejores conos de luz de Welt para HSR».

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

La línea «Águila del Crepúsculo» es, sin lugar a dudas, el mejor conjunto de reliquias de caverna de cuatro piezas para Welt de apoyo. La bonificación de dos piezas aumenta el daño de viento, pero la bonificación de cuatro piezas es la verdadera joya: adelanta la acción del portador un 25 % inmediatamente después de lanzar una habilidad definitiva. Dado que Welt depende de su habilidad definitiva de 120 de energía para inmovilizar a los equipos enemigos, este adelanto de la acción acelera el ciclo de sus turnos, lo que garantiza un control de masas continuo.

«Buzo pionero de las aguas muertas» es el mejor conjunto de reliquias para una configuración agresiva de Welt como sub-DPS. Aumenta el daño contra enemigos con debuffs en un 12 % y potencia la tasa de crítico y el daño crítico, duplicando estas bonificaciones cuando quien lo lleva inflige debuffs. Dado que Welt aplica múltiples debuffs en casi todas sus acciones, mantiene el tiempo de actividad máximo del conjunto sin ninguna dificultad.

«Empresa Comercial Pancósmica» es su mejor conjunto de adornos planos de dos piezas. Aumenta la tasa de acierto de efectos en un 10 % y convierte el 25 % de la tasa de acierto de efectos total del portador en ATK adicional (hasta un 25 % de ATK extra). Este conjunto recompensa a los jugadores por acumular tasa de acierto de efectos, lo que se complementa directamente con su habilidad de bonificación A6.

«Lushaka, los mares hundidos» ofrece una alternativa excepcional centrada en la utilidad. Otorga un aumento del 5 % en la tasa de regeneración de energía y eleva el ATK del primer personaje de la alineación del equipo en un 12 %, lo que lo convierte en una opción ideal a la hora de desplegar a Welt junto a un hipercarry especializado.

Prioridades de estadísticas de Welt

Distribuir las estadísticas secundarias de forma eficaz garantiza que tu configuración de Welt aplique las desventajas de forma fiable, al tiempo que aporta un daño gradual sustancial. Asigna las propiedades de tus artefactos según esta prioridad:

Prioridad 1: Índice de acierto de efectos (intenta alcanzar un mínimo del 67 %, idealmente más del 80 %)

Índice de acierto de efectos (intenta alcanzar un mínimo del 67 %, idealmente más del 80 %) Prioridad 2: Velocidad (alcanza el punto de ruptura de 134 a 143+)

Velocidad (alcanza el punto de ruptura de 134 a 143+) Prioridad 3: Probabilidad de crítico y daño crítico (para el escalado del DPS secundario)

Probabilidad de crítico y daño crítico (para el escalado del DPS secundario) Prioridad 4: % de ataque

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Para una configuración dedicada al apoyo, intenta alcanzar una tasa de acierto de efectos del 67 % al 80 % o más, para asegurarte de que sus efectos de ralentización y encarcelamiento afecten a jefes con alta resistencia. Alcanza 134 o 143+ de SPD para que Welt se adelante a los ciclos del enemigo. Para una configuración ofensiva como sub-DPS, mantén al menos un 60 % de tasa de crítico, un 120 % o más de daño crítico y 2.400 o más de ATK, además de la tasa de acierto de efectos básica.

Prioridades de las trazas de Welt

Habilidades Nivel de prioridad ¿Por qué? Habilidad definitiva: Agujero negro sintético Máxima (Prioridad 1) Habilidad principal de control de masas. Aumenta el porcentaje de retraso de la acción, la duración del encarcelamiento y el daño imaginario de área de efecto. Habilidad: Borde del Vacío Alta (Prioridad 2) Herramienta principal de debuff en el turno. Aumenta los multiplicadores de daño por rebote y eleva la probabilidad base de ralentización. Talento: Distorsión temporal Media (Prioridad 3) Proporciona daño imaginario adicional pasivo y reducción de defensa siempre que se ataque a objetivos ralentizados. Ataque básico: Supresión gravitatoria Mínima (Prioridad 4) Se utiliza principalmente para generar puntos de habilidad y no requiere una gran inversión de recursos. Habilidad adicional A2: Retribución Alta Otorga un aumento del 12 % en el daño contra enemigos afectados por el estado «Ingravidez». Habilidad adicional A4: Juicio Máxima Aumenta el daño personal en un 20 % durante 2 turnos tras lanzar una habilidad definitiva. Habilidad adicional A6: Castigo Máximo Convierte el exceso de tasa de acierto de efectos por encima del 40 % en un bonus de ATK, que puede llegar a un aumento del 80 % en el ATK.

Materiales de ascensión de Welt (ascensión máxima)

Material Total Insignia de Silvermane 15 Insignia de Silvermane 15 Medalla Silvermane 15 Corona dorada de la Sombra del Pasado 65 Crédito 308 000

Rastros de Welt Materiales (Máximo de rastros)

Material Total Obsidiana del terror 18 Obsidiana de la desolación 69 Obsidiana de la obsesión 139 Insignia de Crinplateada 41 Insignia de Crinplateada 56 Medalla de Crinplateada 58 El último camino del destructor 12 Las huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Los mejores equipos de Welt (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de Welt, el mejor equipo F2P y compañeros alternativos para ayudarte a decidir cómo formar tu equipo en función de las unidades que tengas realmente disponibles en tu plantilla actual.

El mejor equipo general de Welt

Mejor equipo de Welt (clasificación general) Posición Acheron DPS Welt Apoyo Lobo de Plata Apoyo Permansor Terrae Apoyo

Esta alineación es una de las más devastadoras para Welt en las últimas fases de la partida. Acheron actúa como la principal hiperllevadora, dependiendo de que sus compañeros de equipo apliquen debuffs en cada turno para acumular sus contadores de «Sueño destrozado».

Welt cumple este requisito a la perfección, aplicando «Ralentización», «Encarcelamiento» y «Ingravidez» mientras frena la agresividad del enemigo. Lobo Plateado proporciona una reducción concentrada de la DEF e impone debilidades elementales, y Dan Heng Permansor Terrae completa la composición con resistentes escudos defensivos y potenciadores ofensivos para todo el equipo.

El mejor equipo de Welt para jugadores F2P

Mejor equipo de Welt (F2P) Rol Dan Heng DPS Welt Apoyo Asta Apoyo Gallagher Apoyo

Esta combinación F2P accesible ofrece un rendimiento extraordinario gracias al control de turnos. Dan Heng es el principal causante de daño a un solo objetivo, y obtiene enormes multiplicadores de daño con su habilidad definitiva al golpear a objetivos ralentizados por Welt.

Asta aporta valiosas bonificaciones de velocidad (SPD) y ataque (ATK) a todo el equipo, lo que garantiza que tu equipo pueda actuar durante varios turnos antes de que los enemigos puedan contraatacar. Gallagher proporciona una curación fiable, genera puntos de habilidad de sobra y aplica debuffs adicionales al impactar.

Las mejores alternativas a Welt

Himeko Nova es una opción de carry DPS de primer nivel con una mecánica única de habilidades de asistencia que encaja a la perfección con el kit de múltiples golpes de Welt. Cuando se combinan, Welt acumula fácilmente bonificaciones de daño crítico para el grupo, al tiempo que ayuda a que su territorio Starblazer acumule activadores de «Decimation», lo que permite devastadores ataques coordinados de área de efecto que arrasan con las oleadas enemigas.

El Dr. Ratio forma una excelente pareja de carrys con Welt. Dado que el Dr. Ratio necesita que los objetivos tengan al menos tres debuffs activos para garantizar sus ataques de seguimiento, Welt cumple por sí solo esta condición con sus efectos de ralentización, encarcelamiento e ingravidez.

Sunday actúa como el motor definitivo de hipercarry para los equipos de Welt, proporcionando un avance inmediato del 100 % en la acción, además de acumular tasa de crítico y daño crítico.

Sparkle actúa como un excelente amortiguador ofensivo en formaciones de hipercarry, aportando puntos de habilidad adicionales y adelantando las acciones de Welt para que pueda lanzar repetidamente su habilidad de rebote sin agotar los recursos del equipo.

Robin proporciona aumentos globales de ataque y hace avanzar a todo el grupo con su habilidad definitiva, lo que permite a Welt neutralizar las oleadas enemigas antes de que estos puedan actuar.

Ruan Mei proporciona amplificación de daño para todo el equipo, mejoras en la eficiencia de ruptura y una mayor duración de la ruptura de debilidad, aprovechando el «Imprisonamiento imaginario» de Welt para retrasar a los enemigos indefinidamente.

Pela proporciona una reducción universal de la DEF en área de efecto (AoE) a través de su habilidad definitiva, que se acumula de forma aditiva con los debuffs de vulnerabilidad y ralentización de Welt para mejorar drásticamente el daño infligido por los equipos que dependen de los debuffs.

Eidolones de Welt: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad de la inversión Explicación E1: El legado del honor Medio Inflige una instancia adicional de daño imaginario equivalente al 80 % del ATK al golpear a objetivos en estado de ingravidez. E2: Conflujo de estrellas Máximo Regenera 3 de energía cada vez que se activa su talento. Dado que su habilidad de rebote ataca tres veces, esto acelera drásticamente la rotación de su habilidad definitiva. E3: Oración de paz Media Aumenta el nivel de la habilidad en 2 y el nivel de ataque básico en 1, lo que proporciona un aumento constante del daño base. E4: Llamada a la justicia Alto Reduce la resistencia a todos los tipos en un 30 % para los enemigos en estado de ingravidez, lo que proporciona una enorme amplificación del daño para todo el equipo. E5: Poder de la bondad Medio Aumenta el nivel de la habilidad definitiva en 2 y el nivel de talento en 2, lo que incrementa el retraso del control de masas y los multiplicadores base. E6: Perspectiva de gloria Máximo Añade un rebote adicional a su habilidad y otorga importantes mejoras personales de CRIT, lo que convierte a Welt en un carry de daño de élite.

El Eidolón 2 ofrece el mayor rendimiento de la inversión para el juego en general, ya que la regeneración constante de 3 de energía por cada activación de talento le permite reciclar rápidamente su habilidad definitiva.

Veredicto: ¿Merece la pena construir a Welt en 2026?

Clasificación por niveles de Welt Valoración general S Clasificaciones de fin de partida «Memoria del caos»: S



«Ficción pura»: A



«Sombra apocalíptica»: S

No te dejes engañar por el hecho de que sea un «simple» personaje Warp estándar: en realidad, Welt sigue siendo una opción muy buena si consigues hacerte con un ejemplar. Es un excelente aplicador de debuffs para Acheron, un facilitador de seguidas para el Dr. Ratio o un pseudo-sostenedor que impide acciones en los modos de final de partida.

Su capacidad para retrasar las acciones del enemigo, destrozar defensas y aplicar debuffs continuos le permite seguir siendo relevante independientemente de los cambios en el meta. Y como se puede conseguir sin gastar los limitados pases especiales de Star Rail, invertir en una configuración optimizada de Welt le da a tu cuenta flexibilidad táctica inmediata a un coste prácticamente nulo.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Preguntas frecuentes