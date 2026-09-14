Aventurine Waveflair HSR: Descripción general del personaje y equipamiento 2026

Esta guía del personaje Aventurine Waveflair HSR repasa su conjunto de habilidades, sus Eidolones, el estado actual de su banner y una valoración sobre si realmente merece la pena intentarlo conseguir, en función de lo que ya tengas en tu plantilla.

Aventurine Waveflair llega a Honkai Star Rail como un extravagante causante de daño de cinco estrellas especializado en «Euforia Cuántica». Alejándose de sus habituales funciones defensivas de «Preservación» como alto directivo de la Corporación Interastral para la Paz, esta personalidad alternativa de verano adopta un estilo puramente ofensivo de alto riesgo.

Su estilo de juego gira en torno a generar acumulaciones de «Fervor», acumular cargas de «Punchline» y activar secuencias de habilidades de «Elation» de alta frecuencia que saturan el campo de batalla con golpes rebotantes y devastadoras ráfagas de área de efecto.

Aventurine Waveflair de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Cuántico Camino Euforia Función DPS Lanzamiento Versión 4.5 (Más allá de las mareas doradas) Repeticiones Ninguna Actores de doblaje Camden Sutkowski (EN)



Kengo Kawanishi (JP)



Yang Chaoran (CH)



Park Min-gi (KR) Valoración general EX Valoraciones de Endgame «Memoria del caos»: EX



«Pura ficción»: EX



«Sombra apocalíptica»: EX

Historia y antecedentes: ¿Quién es Aventurina Waveflair en Honkai Star Rail?

Dentro de la jerarquía corporativa de la Corporación Interastral para la Paz, Kakavasha se labró un nombre como Aventurine, un alto directivo del Departamento de Inversiones Estratégicas y uno de los diez Stonehearts fundamentales que sostienen la Piedra Angular de Aventurine.

Conocido en todas las galaxias como un jugador consumado que se juega la vida con una serenidad escalofriante, sus misiones oficiales solían situarlo en el centro de conflictos diplomáticos y financieros de alto riesgo.

La personalidad de Waveflair supone un cambio radical respecto a las salas de juntas corporativas y las estrategias defensivas. Cambiando los trajes formales a medida por vibrante ropa de playa y una actitud desenfadada frente al mar, Aventurine Waveflair abraza la caprichosa filosofía de Aha la Euforia.

En lugar de proteger a sus colegas de cualquier peligro inminente, opta por disfrutar de las rugientes olas, tratando el combate como un emocionante espectáculo de resort donde la suerte cambia con cada tirada de dados y cada ola que rompe.

A pesar de esta apariencia relajada de playa, su mente calculadora sigue siendo tan aguda como siempre. Cada golpe, cada apuesta y cada gesto provocador están diseñados para incitar a los adversarios a extralimitarse. Su reparto de voces internacional capta este peligroso equilibrio entre la despreocupada indulgencia veraniega y el cálculo depredador y implacable.

Al recorrer el Camino de la Euforia, Aventurine Waveflair demuestra que la suerte, el carisma y la fuerza arrolladora pueden cambiar el rumbo de cualquier conflicto cósmico.

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Explicación del kit de Aventurine Waveflair

En el núcleo del ciclo de juego de Aventurine Waveflair se encuentra el sistema de recursos «Fervor», que mide el impulso del combate y desencadena directamente sus secuencias ofensivas destructivas. Aventurine Waveflair acumula «Fervor» tanto a través de sus propias acciones como de los ataques de sus aliados, lo que lo convierte en un causante de daño excepcionalmente interactivo que destaca en composiciones de equipo ofensivas y de ritmo rápido.

Además del «Fervor», Aventurine Waveflair gestiona las cargas de «Punchline» y los estados de «Certified Banger». «Punchline» actúa como un combustible interno que potencia sus capacidades ofensivas y prolonga la duración de su estado «Certified Banger». Cuando «Certified Banger» está activo, su rendimiento en combate aumenta drásticamente, otorgándole beneficios ofensivos adicionales y preparando el terreno para activaciones devastadoras de «Aha Instant».

Cuando su «Fervor» alcanza el umbral requerido de 10 acumulaciones, su talento activa inmediatamente su habilidad emblemática de «Elation», «Salud: Por el calor del verano»». Esta habilidad inflige daño cuántico inmediato a todos los objetivos enemigos antes de lanzar una lluvia de golpes rebotantes que aniquilan a los enemigos de élite aislados.

Mediante la combinación continua de ataques básicos, habilidades y ráfagas, Aventurine Waveflair mantiene destrozadas las defensas enemigas al tiempo que ejerce una presión ofensiva implacable.

Resumen de los «Traces» y los «Eidolons» de Aventurine Waveflair

A continuación se explica qué hace realmente cada uno de los «Traces» de Aventurine Waveflair, seguido de sus «Eidolons».

Las huellas de Aventurine Waveflair

Su ataque básico, «En pleno centro, llega la riada», inflige daño cuántico equivalente a hasta el 100 % del ataque de Aventurine Waveflair a un único objetivo enemigo designado. En las rotaciones de combate estándar, este ataque funciona principalmente como una herramienta de generación de recursos de emergencia cuando es necesario reponer los recursos del equipo.

Su habilidad, «Disparo mortal, las arenas hierven»», inflige daño cuántico equivalente a hasta el 240 % de su ataque a todos los enemigos del campo de batalla. Al ejecutarla, Aventurine Waveflair obtiene inmediatamente 4 puntos de «Punchline» y 4 acumulaciones de «Fervor», lo que le sirve como principal motor en su turno para acumular impulso de combate y renovar su cadencia ofensiva.

Su habilidad definitiva, «Grand Slam, superando esa marea alta»», requiere 140 de energía para activarse. Al lanzarla, inflige un daño cuántico masivo equivalente a hasta el 400 % de su ataque a todos los enemigos, obtiene al instante 6 puntos de «Punchline» y 8 acumulaciones de «Fervor», y aumenta su propia velocidad en hasta un 30 % durante 4 turnos para superar fácilmente los umbrales de velocidad de combate vitales.

Su talento, «Apostá, el abismo responde»», prolonga la duración del estado «Certified Banger». Cada vez que un compañero de equipo aliado realiza un ataque, Aventurine Waveflair obtiene 1 acumulación de «Fervor» y 1 punto de «Punchline». Cuando el «Fervor» acumula 10 acumulaciones, consume inmediatamente 10 de ellas para lanzar su habilidad de «Elation», «Salud: Por el calor del verano»», lo que potencia su siguiente lanzamiento y lo convierte en «A por todas: hacia el calor del verano»».

Su habilidad de euforia, «Salud: Por el calor del verano», inflige daño de euforia cuántica equivalente a hasta el 60 % de su ATK a todos los enemigos, seguido de 10 impactos rebotados adicionales que infligen cada uno daño de euforia cuántica equivalente a hasta el 18 % de su ATK a objetivos enemigos aleatorios. Cuando se potencia a «A por todas: hacia el calor del verano», estos multiplicadores aumentan significativamente, arrasando tanto con oleadas densas como con jefes de élite aislados.

Técnica de Aventurine Waveflair Hacer olas en aguas tranquilas Se lanza hacia delante en exploración para infligir a los enemigos un daño cuántico equivalente al 100 % de su ATK; entra en combate con 2 acumulaciones de Fervor y 20 puntos de «Certified Banger».

Habilidades adicionales de Aventurine Waveflair Fiesta en el Paraíso Perfecto (A2) Cuando la Velocidad alcanza 140 o más, aumenta el daño de «Euforia» en un 30 %, y se incrementa un 1 % adicional por cada punto de Velocidad que supere ese valor, hasta un máximo de 200 de Velocidad. Deléitate en las mareas embravecidas (A4) Aumenta el daño de «Elation» del equipo en un 20 % y el daño personal de «Elation» en un 80 %. Cuando se despliega como único personaje de «Elation», su habilidad de «Elation» cuenta como un ataque de seguimiento. Tamizar los sueños dorados (A6) Aumenta el daño crítico en un 48 %. Cuando un aliado ataca, todos los aliados obtienen un 48 % de daño crítico durante 3 turnos, y Aventurine Waveflair obtiene 2 acumulaciones de Fervor.

Bonificaciones de estadísticas de Aventurine Waveflair (total) +9 VEL +18,7 % de probabilidad de crítico +10,0 % de daño de euforia

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Los eidolones de Aventurine Waveflair

Su E1, «Unas vacaciones en juego», otorga a Aventurine Waveflair un 24 % de PEN de RES de todo tipo. Su talento se potencia de tal forma que, cada vez que el Fervor alcanza 10, 20 o 30 acumulaciones, activa inmediatamente «Vítores: Al resplandor del verano», lo que aumenta drásticamente su frecuencia de ráfagas.

Su E2, «Ocioso como la marea cambiante»», es el mejor punto en el que detenerse para invertir. Aumenta su límite máximo de «Fervor» a 50 acumulaciones y permite lanzamientos adicionales de su habilidad «Elation» con 40 y 50 de «Fervor». Además, al usar una habilidad «Elation» se recuperan inmediatamente 4 acumulaciones de «Fervor».

Su E3, «Una cita servida bien fría», eleva en dos el nivel máximo de «Trace» de su habilidad y talento, y en uno el de su habilidad de «Elation», lo que proporciona mejoras numéricas constantes a su rendimiento base.

Su E4, «La luz del sol no se cobra»», permite a todos los aliados ignorar el 18 % de la DEF enemiga durante 3 turnos cada vez que Aventurine Waveflair utilice su habilidad, lo que aumenta considerablemente el daño total del grupo.

Su E5, «Hacia el corazón del bote»», aumenta su nivel de habilidad definitiva en dos, su nivel de ataque básico en uno y su nivel de la habilidad «Elation» en uno, lo que potencia los multiplicadores de su habilidad principal.

Su E6, «El pasado en el carril rápido», otorga un 25 % de daño de «Euforia», mejora de forma permanente su habilidad de «Euforia» a «A por todas: Hacia el calor del verano» y elimina por completo el consumo de «Fervor», convirtiéndolo en una fuerza ofensiva imparable.

Evaluación meta de Aventurina Waveflair en Honkai Star Rail: ¿Es buena Aventurine Waveflair?

Clasificación de Aventurine Waveflair Valoración general EX Clasificaciones de endgame Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: EX



Sombra Apocalíptica: EX

Aventurine Waveflair se ha ganado nuestra indiscutible calificación de nivel EX en los tres formatos de final de juego y en la calificación general. Su combinación de flexibilidad a la hora de elegir objetivos, ventanas de daño explosivas y una alta eficiencia crítica de base lo sitúan en la cima absoluta de los causantes de daño actuales.

En «Memoria del caos», Aventurine Waveflair es un cazador de jefes de élite muy eficaz. Los jefes de élite y los minijefes que los acompañan sufren un daño ingente a causa de sus ataques rebotantes de múltiples impactos. Dado que sus golpes rebotantes se concentran por completo en los objetivos restantes una vez que caen los esbirros más pequeños, su producción de daño contra un único objetivo rivaliza con la de los personajes especializados en caza, al tiempo que conserva las ventajas de limpieza de oleadas propias de las unidades de Erudición.

En «Pure Fiction», sus capacidades de área de efecto brillan con la misma intensidad. Gracias a su habilidad, que inflige daño cuántico de área de efecto completo, y a su talento, que activa habilidades de «Elation» automáticas cuando los aliados atacan, las oleadas enemigas desaparecen casi tan rápido como aparecen.

Cuando se combina con compañeros de equipo que atacan con alta frecuencia, sus acumulaciones de «Fervor» se recargan al instante entre oleadas, lo que le permite mantener un impulso ofensivo continuo y superar las fases con la máxima puntuación sin dificultad.

En «Sombra apocalíptica», donde el combate gira en torno a la rápida ejecución de «Weakness Break» y al aprovechamiento de ventanas de vulnerabilidad, Aventurine Waveflair destaca por su enorme volumen de ataque. Su capacidad para asestar docenas de golpes en un solo ciclo despoja rápidamente a los enemigos de sus escudos.

Una vez que un jefe entra en estado de «roto», las enormes bonificaciones de daño crítico de su traza A6, combinadas con sus configuraciones de reliquias que ignoran la DEF, producen cifras de daño explosivo astronómicas que pueden asegurar victorias rápidas y con puntuaciones elevadas.

Cómo conseguir a Aventurina Waveflair en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Aventurine Waveflair es un personaje de 5 estrellas de edición limitada, por lo que solo se puede obtener a través de su propio teletransporte de evento de personaje (banner «Más allá de las mareas doradas») mientras esté activo, y no a través del teletransporte estándar permanente. Un solo intento en su banner cuesta un Pase especial de Star Rail, que se puede comprar con 160 jades estelares. Para los jugadores que recargan, los fragmentos oníricos se canjean 1:1 por jades estelares.

Recuerda que, si tienes pensado realizar una recarga para conseguir a Aventurine Waveflair, sus Eidolones o su característico «Light Cone», siempre merece la pena consultar las bonificaciones de recarga «Oneiric» de la tienda, los paquetes por tiempo limitado, el «Nameless Honor Battle Pass» y el «Express Supply Pass» antes de comprar nada. Esto aumentará considerablemente el valor de tus recargas y te permitirá obtener más tiradas por cada gasto.

El banner de presentación de Aventurine Waveflair, «Más allá de las mareas doradas», estuvo disponible durante la versión 4.5 de Honkai Star Rail, del 12 de septiembre de 2026 al 27 de septiembre de 2026. Por el momento, no se ha anunciado oficialmente ninguna nueva reedición de Aventurine Waveflair.

Veredicto: ¿Deberías realizar tiradas para conseguir a Aventurina Waveflair en 2026?

Aventurine Waveflair es una elección excepcional para casi cualquier jugador. Al tender un puente entre las sinergias de «Elation» y las mecánicas universales de ataque de seguimiento, ofrece una versatilidad extraordinaria al equipo.

Si buscas un hipercarry cuántico de primer nivel, un compañero dinámico de DPS para equipos híbridos agresivos o una solución infalible para conquistar las tres arenas de fase final, ofrece un rendimiento de élite desde el momento en que se desbloquea.

Si ya dispones de atacantes agresivos como Mortenax Blade o amplificadores ofensivos de primer nivel como Robin Summeretto, Aventurine Waveflair convertirá tu alineación en una fuerza imparable. Incluso con compañeros de equipo económicos o gratuitos, sus altos multiplicadores base y sus potenciadores críticos autosuficientes te permitirán avanzar sin problemas por el contenido más difícil disponible en Honkai Star Rail.

Ventajas Contras ✅ Domina los tres modos de final de partida con una clasificación



indiscutible de nivel EX ✅ Sus ataques cuánticos de alta frecuencia acaban con la resistencia y la



vida de los jefes ✅ Genera valiosas mejoras de daño crítico del 48 % para todo el equipo



✅ Identidad flexible de doble vía que se beneficia de las sinergias tanto de «Elation» como de «Follow-Up» ❌ Su habilidad definitiva, que requiere 140 de energía, exige baterías de energía activas o rotaciones



cuidadosas ❌ Su rendimiento disminuye si los compañeros de equipo no pueden mantener altas frecuencias



de ataque ❌ Su estilo de juego de ritmo rápido requiere una gestión disciplinada de los puntos de habilidad

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