La mejor configuración, equipo y eidolones de Aventurine Waveflair para HSR 2026

Esta guía recoge la mejor configuración para Aventurina Waveflair, los mejores conos de luz, conjuntos de reliquias, composiciones de equipo, valores de referencia de estadísticas y valores de Eidolon para ayudarte a dominar su kit en todos los desafíos actuales del endgame.

Aventurina Waveflair llegó a Honkai Star Rail como un causante de daño cuántico de cinco estrellas de primer nivel que recorre el Camino de la Exultación. Alejándose del papel defensivo de su versión original, esta personalidad alternativa de verano funciona como una implacable máquina ofensiva impulsada por las acumulaciones de «Fervor» y los ataques aliados de alta frecuencia.

Para configurarlo correctamente, es necesario cumplir unos estrictos umbrales de SPD para maximizar su habilidad de bonificación A2, equilibrar los índices de críticos y reunir a compañeros de equipo capaces de mantener un ritmo de ataque agresivo.

Resumen: la mejor configuración de Aventurina Waveflair de un vistazo

El mejor «Light Cone» Summer cabalga las olas La mejor alternativa de Light Cone para jugadores F2P «Euforia rebosante de bendiciones» Mejor conjunto de reliquias Chica mágica eternamente gloriosa (4 piezas) El mejor conjunto de adornos planares Punklorde Etapa Cero (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: Probabilidad de crítico o daño



crítico Botas: Velocidad



Esfera planar: Bonificación



de daño cuántico Cuerda de enlace: % de ataque o tasa de regeneración de energía Prioridad de estadísticas secundarias Índice de crítico >= Daño crítico > Velocidad > % de ataque Mejor equipo (general) Aventurina Waveflair (DPS)



Mortenax Blade (híbrido)



Ashveil (DPS)



Robin Summeretto (apoyo) Mejor equipo (F2P) Aventurina Waveflair (DPS)



Herta (híbrida)



Asta (apoyo)



Lynx (apoyo)

Cómo jugar con Aventurina Waveflair: rotación y consejos

Para sacar el máximo partido a Aventurina Waveflair, lo fundamental es vigilar su generación de Fervor y sincronizar bien el uso de sus ráfagas potenciadas de la habilidad «Elation». Cada vez que sus compañeros de equipo lanzan ataques, su Talento y su habilidad adicional A6 le otorgan acumulaciones extra de Fervor, al tiempo que proporcionan un enorme aumento del 48 % al daño crítico de todo el grupo.

Su rotación de combate estándar comienza con su técnica, «Hacer olas en aguas tranquilas»», antes de la batalla. Esto inflige daño cuántico al instante, otorga 2 acumulaciones iniciales de «Fervor» y asegura 20 puntos de «Certified Banger» para poner en marcha su ciclo de recursos. Una vez en combate activo, utiliza su habilidad ««Kill Shot», «The Sands Boil»» para infligir daño cuántico de área de efecto, al tiempo que obtiene 4 puntos de «Punchline» y 4 acumulaciones de «Fervor».

A medida que las acciones de los aliados acumulan 10 acumulaciones de «Fervor», su «Talento» desata automáticamente su habilidad emblemática de «Euforia», «Salud: Por el calor del verano»». Esta habilidad inflige daño cuántico a todos los enemigos, seguido de 10 golpes rebotantes. Los lanzamientos posteriores se mejoran a «A por todas: hacia el calor del verano», lo que proporciona cifras de daño explosivo exponencialmente mayores.

Cuando su habilidad definitiva de 140 de energía, «Grand Slam, superando esa marea alta»», esté completamente cargada, desátala inmediatamente para ganar 6 puntos de «Punchline», 8 acumulaciones de «Fervor» y un valioso aumento de hasta un 30 % en la Velocidad durante 4 turnos, lo que le permitirá mantenerse muy por encima del punto de inflexión crucial de 140 de Velocidad.

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Los mejores conos de luz para Aventurina Waveflair

«El verano cabalga sobre las olas» es su cono de luz emblemático de cinco estrellas y, sin duda, la mejor opción para este espacio. Aporta una tasa de crítico considerable, aumenta su velocidad personal para cumplir sin esfuerzo los requisitos de su pasiva y amplifica directamente todo el daño de «Elation» infligido. Al potenciar sus principales fuentes de daño y garantizar un ciclo de turnos fluido, se erige como el referente indiscutible para cualquier configuración de alto nivel de Aventurina Waveflair.

«La suerte de hoy» es uno de sus mejores conos de luz de cuatro estrellas, que se puede obtener a través del pase de batalla «Nameless Honor». Otorga una valiosa tasa de crítico y proporciona multiplicadores de «Elation» acumulables cada vez que se ejecuta una habilidad de «Elation».

«Bienvenido a la Ciudad Cósmica» es una alternativa excepcional de cinco estrellas. Aporta valiosas bonificaciones de velocidad y permite que todos los ataques de «Elation» ignoren un porcentaje considerable de la defensa del enemigo. Para los pioneros que se enfrenten a jefes fuertemente blindados en «Memoria del Caos», este «Light Cone» ofrece unos resultados ofensivos excepcionales.

«Hasta que las flores vuelvan a florecer» es otra excelente opción premium de cinco estrellas. Otorga un daño crítico considerable, acelera la tasa de regeneración de energía e inflige un efecto de vulnerabilidad a los enemigos alcanzados por su habilidad «Euforia», lo que aumenta el daño que reciben de todas las fuentes.

«Exultancia rebosante de bendiciones» es la mejor opción disponible para los pioneros que cuidan su presupuesto, y se puede conseguir en la Tienda de Herta, en el Universo Simulado. Gracias a sus elevadas estadísticas base de cinco estrellas y a sus fiables mejoras ofensivas totalmente gratuitas, es el «Light Cone» F2P imprescindible para Aventurina Waveflair.

«Las aventuras de Mushy Shroomy»» también merece una mención especial si buscas un buen cono de luz gratuito que se pueda comprar en la tienda «Light Cone Manifest». Resulta especialmente eficaz si hay otras unidades de «Elation» en su equipo que también lo equipen.

Para conocer con más detalle los mejores conos de luz de Aventurina Waveflair, visita nuestra guía de los mejores conos de luz de Aventurina Waveflair.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

«La chica mágica siempre gloriosa» es el mejor conjunto de cuatro piezas de reliquias de la caverna para Aventurina Waveflair. La bonificación de dos piezas aumenta el daño crítico, mientras que la de cuatro piezas permite que todo el daño de «Elation» ignore la defensa del enemigo. Esta capacidad de ignorar la defensa multiplica directamente el daño infligido por «Brindemos: por el calor del verano» y «A por todas: hacia el calor del verano», lo que le proporciona la máxima eficiencia de daño contra objetivos de élite.

«El genio de las estrellas brillantes» es su segundo mejor conjunto de cuatro piezas. Proporciona una bonificación base al daño cuántico y permite al portador ignorar hasta un 20 % de la defensa del enemigo cuando se enfrenta a enemigos vulnerables al daño cuántico. En combates con gran presencia de daño cuántico, su rendimiento es casi idéntico al de su mejor conjunto de las cavernas.

«Punklorde Stage Zero» se erige como su mejor conjunto de adornos planos indiscutible. Aumenta sustancialmente su daño de «Elation» y eleva el daño crítico una vez que su velocidad en combate supera determinados umbrales clave. Dado que su pasiva A2 ya exige mantener una velocidad de 140 o superior, la activación de este conjunto de adornos se produce de forma totalmente natural durante el combate.

«Duran, Dinastía de los Lobos Corredores» constituye una sólida alternativa como conjunto planar. Cada vez que los aliados lanzan ataques, acumula acumulaciones que aumentan el daño de los ataques posteriores y el daño crítico, lo que se sincroniza excepcionalmente bien cuando se alinea a Aventurina Waveflair como único personaje de «Elation».

Prioridades de estadísticas de Aventurina Waveflair

Ajustar las estadísticas secundarias garantiza que tu configuración de Aventurina Waveflair funcione con la máxima eficiencia en combate. Distribuye las propiedades de tus artefactos según este orden de prioridad:

Prioridad 1: Probabilidad de crítico

Probabilidad de crítico Prioridad 2: Daño crítico

Daño crítico Prioridad 3: Velocidad (intenta alcanzar un mínimo de 140+)

Velocidad (intenta alcanzar un mínimo de 140+) Prioridad 4: % de ataque

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta alcanzar un ATQ de 2.800+, una tasa de CRIT base entre el 70 % y el 85 %+, y un DAÑO CRIT entre el 140 % y el 180 %+ fuera de combate. Asegúrate de que su VEL en combate alcance 140 o más para desbloquear por completo la bonificación base del 30 % al DAÑO de «Elation» de su traza A2, y trata de alcanzar una VEL de 160 o 200 con potenciadores de equipo para obtener una escalabilidad aún mayor.

Prioridades de las trazas de Aventurina Waveflair

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? Habilidad de euforia: Vítores: Al resplandor del verano Máxima (Prioridad 1) Motor ofensivo principal del kit. Mejorar este rastro aumenta tanto el área de efecto (AoE) base como los multiplicadores de los golpes rebotados. Habilidad definitiva: Grand Slam, «Crest That High Tide» Alta (Prioridad 2) Inflige un gran daño cuántico de área de efecto, otorga 8 acumulaciones de Fervor y proporciona un aumento esencial de la velocidad de hasta un 30 % durante 4 turnos. Talento: «Apuesta, el abismo responde» Media (Prioridad 3) Prolonga la duración de «Certified Banger» y potencia los lanzamientos alternativos para convertirlos en «A por todas: hacia el calor del verano»». Habilidad: «Tiro mortal, las arenas hierven» Medio (Prioridad 4) Genera 4 acumulaciones de Fervor y 4 puntos de Punchline, al tiempo que inflige un daño cuántico considerable capaz de eliminar oleadas. Ataque básico: «En pleno centro, llega el torrente» Mínima (Prioridad 5) Se utiliza principalmente para generar puntos de habilidad en situaciones de emergencia y no justifica una gran inversión en material. Habilidad adicional A2: Fiesta en el paraíso perfecto Más alta Otorga hasta un 90 % de daño de euforia al superar el umbral de 140 de SPD. Habilidad adicional A4: Deléitate en las mareas embravecidas Alto Aumenta el daño de «Euforia» personal en un 80 % y permite que su habilidad de «Euforia» cuente como un «ataque de seguimiento» cuando se utiliza «Euforia» en solitario. Habilidad adicional A6: Repasar los sueños dorados Máxima Otorga un 48 % de daño crítico personal y un 48 % de daño crítico para todo el equipo cada vez que un aliado ataque.

Materiales de ascensión de Aventurina Waveflair (ascensión máxima)

Material Total Fragmentos de Impresión 15 Jirones de pensamiento 15 Cantos de deseos 15 Arlequín burlón 65 Crédito 308 000

Materiales de rastreo de Aventurina Waveflair (rastreo máximo)

Material Total Los storyboards dibujados a mano y llenos de detalle 15 Número conmemorativo de la serialización de «The Fluffy» 72 La edición de coleccionista de «The Fluffy» 139 Retazos de pensamiento 41 Fragmentos de impresión 56 Cantos de deseos 58 Grandes esperanzas de los falsamente iluminados 12 Huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

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Los mejores equipos de Aventurina Waveflair (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de Aventurina Waveflair, el equipo F2P y compañeros alternativos para ayudarte a decidir cómo formar tu equipo en función de las unidades que tengas realmente disponibles en tu plantilla actual.

El mejor equipo general de Aventurina Waveflair

Mejor equipo de Aventurina Waveflair (general) Función Aventurina Waveflair DPS Espada de Mortenax Híbrido Ashveil DPS Robin Summeretto Apoyo

Esta configuración premium, limitada exclusivamente a unidades de 5 estrellas, es una de las mejores composiciones de Aventurina Waveflair para un rendimiento ultracompetitivo en las últimas fases del juego.

Mortenax Blade es el dinámico atacante híbrido del equipo, que ejerce una presión ofensiva implacable y cuenta con habilidades de ruptura de doble amenaza que alimentan rápidamente el contador de Fervor de Aventurina Waveflair. Ashveil actúa como un co-DPS agresivo, ejecutando frecuentes ataques multiobjetivo que maximizan el recuento de acciones de los aliados.

Robin Summeretto cohesiona al equipo con mejoras de ataque globales, avance de acciones para todo el equipo y daño adicional continuo, lo que garantiza que el equipo supere los encuentros a una velocidad vertiginosa.

El mejor equipo F2P de Aventurina Waveflair

El mejor equipo de Aventurina Waveflair (F2P) Rol Aventurina Waveflair DPS Herta Híbrido Asta Apoyo Lynx Apoyo

Esta composición, pensada para no gastar mucho, combina a Aventurina Waveflair con compañeros de equipo asequibles que se complementan directamente con su mecánica de juego.

Herta proporciona frecuentes giros de área de efecto (AoE) de seguimiento cada vez que los enemigos caen por debajo de la mitad de su salud, lo que acelera la generación de acumulaciones de «Fervor». Asta aporta mejoras vitales de SPD y ATK a todo el equipo, lo que ayuda a Aventurina Waveflair a superar fácilmente el requisito de 140 de SPD para su pasiva A2.

Lynx se encarga de las tareas defensivas, ofreciendo curación fiable, eliminación de debuffs y capacidad de supervivencia en situaciones de emergencia sin consumir demasiados puntos de habilidad.

Las mejores alternativas para el equipo de Aventurina Waveflair

Silver Wolf, de nivel 999, es un compañero de DPS secundario de primer nivel que se complementa a la perfección con el consumo de puntos de habilidad (SP) de Aventurina Waveflair, convirtiendo rápidamente el gasto de SP en MMR oculto para activar sus propias y explosivas ráfagas de la habilidad definitiva «Godmode Player».

Robin es una excepcional alternativa como apoyo que proporciona enormes bonificaciones de ATK a todo el equipo y hace avanzar inmediatamente a todos los aliados con su habilidad definitiva, lo que permite a Aventurina Waveflair desencadenar ráfagas consecutivas de la habilidad «Elation».

Sparkle es una amplificadora ofensiva excepcional para las formaciones de hipercarry cuántico, ya que amplía la reserva máxima de puntos de habilidad del equipo y proporciona un avance de acción selectivo junto con enormes potenciadores de daño crítico.

Ruan Mei aporta una enorme amplificación del daño a todo el equipo, mejoras en la eficiencia de ruptura y una reducción de la resistencia a todo tipo de daño que beneficia simultáneamente a las composiciones de daño dual.

Sunday proporciona un apoyo preciso a un solo objetivo, otorgando regeneración de energía, eliminación de efectos negativos y mejoras sustanciales en los críticos durante los momentos cruciales de ráfagas de daño.

Huohuo ofrece una capacidad de sustento de primer nivel al tiempo que restaura la energía de todo el equipo con su habilidad definitiva, lo que alivia directamente el requisito de 140 de energía de Aventurina Waveflair y proporciona aumentos continuos de ATK.

Eidolones de Aventurina Waveflair: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad de la inversión Explicación E1: Unas vacaciones en juego Alto Otorga un 24 % de PEN a la RES de todo tipo a Aventurina Waveflair. Su talento se potencia de tal forma que, cada vez que el Fervor alcance 10, 20 o 30 acumulaciones, activará inmediatamente «Vítores: Al resplandor del verano» con 10, 20 o 30 de Fervor, lo que aumenta considerablemente la frecuencia de los ataques explosivos. E2: Inactivo como la marea cambiante Máximo Punto de parada imprescindible para los que gastan mucho. Aumenta el límite máximo de Fervor a 50 acumulaciones, activa lanzamientos adicionales a 40 y 50 de Fervor, y devuelve 4 de Fervor inmediatamente al usar la habilidad «Elation». E3: Una cita servida bien fría Medio Aumenta los niveles de Habilidad y Talento en 2, y el de la Habilidad «Euforia» en 1, lo que proporciona mejoras constantes en los multiplicadores base. E4: La luz del sol no tiene cuenta Alto Otorga una reducción del 18 % en la DEF a todos los aliados durante 3 turnos cada vez que lanza su habilidad, lo que aumenta significativamente el daño colectivo del equipo. E5: Hacia el ojo del premio gordo Medio Aumenta el nivel de la habilidad definitiva en 2, el nivel de ataque básico en 1 y la habilidad de euforia en 1, lo que proporciona un modesto aumento del daño. E6: El pasado en la vía rápida Máximo Otorga un 25 % de daño de «Euforia», mejora de forma permanente su habilidad «Euforia» a «A por todas: hacia el calor del verano»» y elimina por completo el consumo de «Fervor».

Quedarse en el Eidolón 2 ofrece el mayor rendimiento de la inversión para quienes gastan (o para quienes ahorran tiradas de forma dedicada), ya que la combinación de un límite ampliado de 50 acumulaciones de «Fervor» y reembolsos de 4 acumulaciones supone una mejora enorme para tu ciclo de daño total.

Veredicto: ¿Merece la pena construir «Aventurina Waveflair»2026?

Clasificación por niveles de Aventurina Waveflair Valoración general EX Clasificaciones de final de juego Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: EX



Sombra Apocalíptica: EX

Aventurina Waveflair destaca como una unidad de DPS de élite que se gana sin duda nuestra clasificación de nivel EX en los tres formatos de final de juego. Su capacidad para infligir un daño cuántico abrumador, amplificar las estadísticas de crítico del grupo y pasar con fluidez de «Elation» a sinergias de seguimiento lo catapulta como uno de los mejores en el meta actual, y sin duda merece la pena construirlo en cuanto lo consigas.

Invertir en una configuración dedicada a Aventurina Waveflair transformará el techo ofensivo de tu cuenta. Con un ajuste adecuado de la velocidad y compañeros de equipo activos, arrasa en los encuentros por oleadas y desmantela formidables alineaciones de jefes con una seguridad desarmante.

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